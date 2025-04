13 najlepszych alternatyw dla Prezentacji Google

Wpatrywanie się w ten sam szablon po raz setny może sprawić, że nawet najbardziej ekscytująca prezentacja stanie się nudna. Jeśli zdarzyło Ci się pomyśleć: "Musi być lepszy sposób", nie jesteś sam.

Nauczyciele projektujący lekcje, profesjonaliści przygotowujący prezentacje i zespoły współpracujące nad pomysłami często potrzebują narzędzi, które wykraczają poza podstawy.

Chociaż Google Slides jest popularnym wyborem, nie zawsze oferuje elastyczność lub funkcje odpowiadające Twoim unikalnym potrzebom.

Poznajmy 13 alternatyw dla Prezentacji Google, które mogą zmienić sposób tworzenia prezentacji. 🧑‍💻

Limity Google Slides

Prezentacje Google, choć powszechnie używane, mają kilka limitów, które mogą ograniczać ich użyteczność:

Niespójność formatu: Dostosowywanie formatu na różnych slajdach może być frustrujące, ponieważ zmiany nie zawsze są konsekwentnie stosowane w całym procesie prezentacji

Brak zaawansowanych funkcji: W przypadku bardziej złożonych prezentacji, Google Slides nie posiada funkcji takich jak szczegółowe narzędzia do tworzenia wykresów, zaawansowana wizualizacja danych lub elementy interaktywne

Prezentacje Google początkowo nosiły nazwę "Prezentacje Google" w 2007 roku. W 2012 r. stały się "Prezentacjami", aby dostosować się do marki Google dla swojego pakietu wydajności.

Alternatywy dla Google Slides w skrócie

Aby pomóc Ci w wyborze, oto krótki przegląd niektórych z najlepszych alternatyw dla Prezentacji Google. 👇

Najwcześniejsze "prezentacje" sięgają czasów starożytnych cywilizacji. Podobnie jak współczesne pokazy slajdów, Egipcjanie używali hieroglifów na ścianach do opowiadania historii i przekazywania wiadomości.

13 najlepszych alternatyw dla Google Slides

Google Slides to solidna opcja, ale czasami potrzebujesz czegoś więcej, aby wyróżnić swoje prezentacje.

Od lepszych opcji projektowania po płynniejszą współpracę, niektóre narzędzia mogą zaoferować dokładnie to, czego brakuje. Oto 13 alternatyw, które ożywią Twoje prezentacje. 🛟

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia wspólnych prezentacji i cykli pracy)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, zaprojektowana, aby pomóc zespołom w organizacji i wydajniejszej pracy. Zapewnia wszystko w jednym miejscu, od zarządzania zadaniami, przez zarządzanie wiedzą, po komunikację w czasie rzeczywistym i nie tylko, a wszystko to zasilane przez AI.

Jeśli chodzi o tworzenie prezentacji, ClickUp wyróżnia się oferując szereg narzędzi, które ułatwiają współpracę i projektowanie. Przyjrzyjmy się im bliżej. 👀

Po pierwsze, szablony prezentacji ClickUp zapewniają prosty, ale skuteczny sposób tworzenia dopracowanych, profesjonalnych prezentacji. Są one w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można je dostosować do własnych potrzeb.

Na przykład nauczyciel może z łatwością stworzyć prezentację planu lekcji, dodając wizualizacje, tekst i notatki, aby zaangażować uczniów. Podobnie, kierownik projektu może użyć jednego z tych szablonów, aby pobrać aktualizacje zadań, oś czasu i kluczowe produkty, zachowując przy tym wszystko w jednym miejscu.

Pobierz ten szablon Szablon prezentacji ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu prezentacjami.

Szablon prezentacji ClickUp oferuje wstępnie zaprojektowane slajdy, które zaspokajają różne style prezentacji i potrzeby.

Możesz łatwo dostosować prezentację do swoich odbiorców, niezależnie od tego, czy chodzi o formalne spotkanie biznesowe, kreatywną prezentację czy seminarium edukacyjne. Elegancki, wciągający wygląd utrzymuje odsetki odbiorców, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznej komunikacji.

Szablon zawiera również elementy wizualne, takie jak wykresy i diagramy, które można szybko edytować w celu odzwierciedlenia danych.

Tablica ClickUp

Tablice ClickUp podnoszą poziom współpracy. Te interaktywne przestrzenie pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi tworzyć razem w czasie rzeczywistym.

Przekształć koncepcje w prezentacje wizualne podczas współpracy z zespołem za pomocą ClickUp Whiteboards

Możesz dodawać obrazy, rysować schematy blokowe, przeprowadzać burze mózgów - wszystko, czego potrzebujesz, aby wizualnie ożywić koncepcje. Na przykład, zespół marketingowy może szkicować kampanię, umieszczać notatki z pomysłami i udostępniać wizualizacje w jednym miejscu. Cały proces jest szybszy i bardziej płynny.

Możesz nawet użyć generatora obrazów AI do tworzenia obrazów, jeśli masz trudności z przekształceniem swoich myśli w atrakcyjną wizualizację.

Gdy wszystko jest już na mapie, możesz bez wysiłku przekształcić swoją Tablicę w prezentację.

ClickUp Brain

Następnie jest ClickUp AI Brain, narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga generować i udoskonalać zawartość. Ta funkcja sugeruje tekst, udoskonala pisanie, a nawet pobudza nowe pomysły w oparciu o to, co już stworzyłeś.

Generuj i udoskonalaj zawartość prezentacji za pomocą ClickUp Brain, aby szybciej i inteligentniej tworzyć treści

Tak więc, jeśli jesteś nauczycielem pracującym nad planem lekcji, to narzędzie AI do prezentacji może pomóc w przygotowaniu jasnej, angażującej zawartości, która jest dostosowana do tematu. Z kolei profesjonalista tworzący ofertę może wykorzystać Brain do poprawy przekazu, upewniając się, że ton odpowiada potrzebom odbiorców.

ClickUp Docs

Widok wygenerowanej zawartości prezentacji w ClickUp Dokumenty

Nie zapomnij też o ClickUp Docs. Możesz łatwo pisać i edytować zawartość w Dokumentach, a następnie osadzać tekst w Tablicach w celu płynnej współpracy.

Na przykład, możesz napisać wstępny szkic kluczowych punktów prezentacji w Dokumentach i poprosić swój zespół o pracę na Tablicach w celu stworzenia ostatecznego produktu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnij swoje prezentacje: Używaj dostosowywanych szablonów do tworzenia profesjonalnych i dostosowanych do odbiorców slajdów

Uproszczenie tworzenia zawartości: Zwiększ wydajność dzięki Zwiększ wydajność dzięki tworzeniu danych AI za pomocą ClickUp AI Brain, pomagając w przygotowaniu i dopracowaniu materiałów prezentacyjnych

Bez wysiłku łącz narzędzia: Osadzaj Dokumenty w Tablicach, aby łączyć ustrukturyzowaną zawartość z elementami wizualnymi

Skuteczna prezentacja danych: Dodawaj i edytuj wizualizacje, takie jak wykresy i diagramy, aby ułatwić zrozumienie złożonych informacji

Łatwe udostępnianie mojej pracy: Dystrybucja prezentacji lub eksportowanie ich w celu wygodnego dostępu i udostępniania

LickUp limit

Nie zawiera zaawansowanych animacji ani przejść

Funkcje takie jak notatki prelegenta lub podgląd slajdów podczas prezentacji na żywo nie są dostępne na platformie

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Uwielbiam ClickUp! Korzystałem z wielu narzędzi do zarządzania moimi projektami, ale nic nie zaspokajało moich potrzeb tak dobrze, jak ClickUp. Ma wszystko, czego potrzebujesz (i jest aplikacją do wszystkiego w pracy) i zaspokaja wszystkie twoje osobiste i zawodowe potrzeby. Moimi ulubionymi aplikacjami są szablony (czego tu nie kochać!) i Dokumenty.

Uwielbiam ClickUp! Korzystałem z wielu narzędzi do zarządzania moimi projektami, ale nic nie zaspokajało moich potrzeb tak dobrze, jak ClickUp. Ma wszystko, czego potrzebujesz (jest to aplikacja do wszystkiego w pracy) i zaspokaja wszystkie Twoje osobiste i zawodowe potrzeby. Moimi ulubionymi aplikacjami są szablony (czego tu nie kochać!) i Dokumenty.

Ciekawostka: Pierwszy projektor slajdów, zwany latarnią magiczną, został wynaleziony w XVII wieku. Wykorzystywał on światło, szklane szkiełka i soczewki do projektowania obrazów, co czyni go prekursorem dzisiejszych slajdów cyfrowych.

2. Canva (najlepsza do wizualnie oszałamiających prezentacji)

via Canva

Canva stawia na pierwszym miejscu myślenie projektowe, dzięki czemu jest platformą do tworzenia atrakcyjnych wizualnie prezentacji. Dzięki obszernej bibliotece szablonów i przyjaznym dla użytkownika narzędziom, Canva pozwala nawet osobom niebędącym projektantami na tworzenie profesjonalnej zawartości.

Poza prezentacjami, Canva to kompleksowy ekosystem projektowy, który idealnie nadaje się do postów w mediach społecznościowych, materiałów marketingowych i nie tylko.

Najlepsze funkcje Canva

Dostęp do rozszerzonej biblioteki ponad 500 000 szablonów do tworzenia prezentacji biznesowych, postów w mediach społecznościowych i innych projektów

Przeglądaj stockowe zdjęcia, wideo i grafiki Free i Premium, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną swoich projektów

Zbuduj spójną tożsamość marki za pomocą funkcji zestawu marki, zapewniając zgodność prezentacji z wytycznymi firmy i motywami wizualnymi

Twórz i edytuj projekty w podróży dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej Canva, oferującej elastyczność użytkownikom, którzy muszą pracować zdalnie

Nagrywaj prezentacje z widokiem prelegenta, aby dostarczać odbiorcom dopracowaną i angażującą zawartość

Limity Canva

Limit zaawansowanych opcji animacji może nie odpowiadać użytkownikom potrzebującym wysoce interaktywnych prezentacji

Organizacja plików może stać się nieporządna dla częstych użytkowników z dużą liczbą projektów

Podstawowe opcje wykresów i wizualizacji danych mogą nie spełniać potrzeb prezentacji z dużą ilością danych

Cena Canva

Free Forever

Canva Pro: $15/miesiąc za użytkownika

Canva Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Canva Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Canva

G2: 4. 7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva?

Uwielbiam to, że mogę szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające grafiki bez uczucia. Szeroki zakres szablonów, zdjęć i niestandardowych opcji ułatwia tworzenie unikalnych projektów dla wszystkiego, czego potrzebuję do mediów społecznościowych, prezentacji lub osobistych projektów. Wspaniałe jest również to, że mogę go używać na telefonie lub laptopie, dzięki czemu mogę projektować w podróży.

Uwielbiam to, że mogę szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające grafiki bez uczucia. Szeroki zakres szablonów, zdjęć i niestandardowych opcji ułatwia tworzenie unikalnych projektów dla wszystkiego, czego potrzebuję do mediów społecznościowych, prezentacji lub osobistych projektów. Wspaniałe jest również to, że mogę go używać na telefonie lub laptopie, dzięki czemu mogę projektować w podróży.

3. Beautiful. ai (najlepszy do projektowania opartego na AI)

Beautiful. ai wykorzystuje sztuczną inteligencję do uproszczenia projektowania prezentacji, automatyzacji układów, formatów i decyzji projektowych.

Dzięki funkcji inteligentnych slajdów platforma zapewnia profesjonalne wykończenie bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności projektowania. Podejście oparte na AI jest idealne dla użytkowników, dla których priorytetem jest szybkość i wydajność w procesie tworzenia prezentacji.

AI najlepsze funkcje

Projektuj prezentacje bez wysiłku dzięki inteligentnym szablonom opartym na AI, które automatycznie dostosowują układy do zawartości

Śledź zaangażowanie widzów dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym i narzędziom do śledzenia widzów, zapewniając cenny wgląd w zachowanie odbiorców

Skutecznie wizualizuj dane za pomocą automatycznie formatowanych wykresów i diagramów, zapewniając przejrzystość i profesjonalizm

Otrzymuj sugestie slajdów oparte na AI na podstawie typu zawartości, prowadząc Cię w kierunku profesjonalnie wyglądającego projektu

Uzyskaj dostęp do historii wersji, aby efektywnie zarządzać edycjami i w razie potrzeby powrócić do poprzednich projektów

Piękne. AI limit

Niestandardowe opcje są limitowane w porównaniu do tradycyjnych narzędzi do projektowania, co ogranicza kreatywną elastyczność

Różnorodność szablonów jest mniejsza, co może ograniczać wybór projektu

Opcje eksportu w wersji Free są limitowane, co ogranicza dostęp do wysokiej jakości materiałów wyjściowych

Piękne. ceny AI

Pro: $12/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams: $50/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Projekty ad hoc: $45

Piękne. oceny i recenzje AI

G2: 4. 7/5 (170+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (80+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Beautiful. ai?

Podoba mi się AI Bot, który tworzy piękne slajdy ze świetnymi efektami wizualnymi. Umożliwia to stworzenie całej prezentacji w krótkim czasie. Jest lepszy niż inne platformy ze względu na liczne dostępne szablony i dokładność. Sugestie skrócenia lub zmiany tonu tekstu są również plusem.

Podoba mi się AI Bot, który tworzy piękne slajdy ze świetnymi efektami wizualnymi. Umożliwia to stworzenie całej prezentacji w krótkim czasie. Jest lepszy niż inne platformy ze względu na liczne dostępne szablony i dokładność. Sugestie skrócenia lub zmiany tonu tekstu są również plusem.

Pro Tip: Mniej znaczy więcej, jeśli chodzi o projektowanie slajdów. Używaj minimalnej ilości tekstu i skup się na kluczowych punktach. Dąż do jasności i prostoty, aby uniknąć przytłoczenia odbiorców.

4. Prezi (najlepsze do nieliniowego opowiadania historii)

via Prezi

Prezi na nowo definiuje formaty prezentacji dzięki powiększającemu się interfejsowi i przestrzennemu podejściu do opowiadania historii.

Zamiast przesuwać slajd po slajdzie, Prezi pozwala odkrywać dynamiczną kanwę, w której tematy łączą się wizualnie. Format ten jest szczególnie skuteczny w tworzeniu nieliniowych, angażujących prezentacji, które dostosowują się do interakcji z publicznością.

Najlepsze funkcje Prezi

Twórz wciągające, nieliniowe prezentacje za pomocą powiększającego płótna Prezi, aby połączyć pomysły i wizualnie pokazać powiązania

Nawiguj dynamicznie między tematami i podtematami, oferując elastyczne doświadczenie opowiadania historii dostosowane do potrzeb odbiorców

Przekształć istniejące slajdy PowerPoint w prezentacje Prezi, aby nadać tradycyjnej zawartości nowoczesny, interaktywny wygląd

Nagrywaj prezentacje wideo z wirtualnym tłem dla zdalnych Teams lub udostępniania online

Płynna integracja z narzędziami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, umożliwiająca interaktywne prezentacje na żywo

Prezi limit

Wymaga bardziej stromej krzywej uczenia się w porównaniu do tradycyjnych narzędzi

Nadużywanie efektów ruchu może prowadzić do dezorientacji widza, zwłaszcza w złożonych prezentacjach

Zarządzanie złożonymi prezentacjami może stać się wyzwaniem, gdy płótno staje się zatłoczone

Ceny Prezi

*indywidualny: Standardowy: 5 USD/miesiąc Plus: 15 USD/miesiąc Premium: 25 USD/miesiąc

Standard: $5/miesiąc

Plus: $15/miesiąc

Premium: 25 USD/miesiąc

Studenci i nauczyciele: EDU Plus: 4 USD/miesiąc EDU Pro: *8 USD/miesiąc EDU Teams: 19 USD/miesiąc na użytkownika

EDU Plus: 4 USD/miesiąc

EDU Pro: $8/miesiąc

Teams: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Business: Plus: $15/miesiąc Premium: $25/miesiąc Teams: $39/miesiąc na użytkownika

Plusy: 15 USD/miesiąc

Premium: 25 USD/miesiąc

Teams: $39/miesiąc za użytkownika

Standard: $5/miesiąc

Plus: $15/miesiąc

Premium: 25 USD/miesiąc

EDU Plus: 4 USD/miesiąc

EDU Pro: $8/miesiąc

Teams: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Plusy: 15 USD/miesiąc

Premium: 25 USD/miesiąc

Teams: $39/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Prezi

G2: 4. 2/5 (ponad 5 100 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (2,210+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Prezi?

Łatwy w użyciu i dobrze prezentuje się z klientami. Uwielbiam fakt, że zmienia opcje prezentacji, aby zapewnić przejścia, zanikanie i zanikanie, powiększanie i pomniejszanie, a także świetny sposób na zaangażowanie klientów, ponieważ ruch przyciąga ich, a oprogramowanie jest czyste i intuicyjne.

Łatwy w użyciu i dobrze prezentuje się z klientami. Uwielbiam fakt, że zmienia opcje prezentacji, aby zapewnić przejścia, zanikanie i zanikanie, powiększanie i pomniejszanie, a także świetny sposób na zaangażowanie klientów, ponieważ ruch przyciąga ich, a oprogramowanie jest czyste i intuicyjne.

Termin "Death by PowerPoint" został spopularyzowany na początku XXI wieku do zrobienia zbyt długich i mało angażujących prezentacji. Zainspirowało to falę sesji szkoleniowych na temat tworzenia bardziej atrakcyjnych slajdów.

5. Powtoon (najlepszy do animowanych prezentacji)

przez Obszar roboczy Google

Powtoon udostępnia możliwości studia animacji zwykłym użytkownikom, przekształcając statyczne prezentacje w dynamiczną zawartość wideo. Korzystając z profesjonalnych narzędzi i gotowych zasobów, Powtoon umożliwia tworzenie animowanych prezentacji na potrzeby szkoleń, edukacji i marketingu.

Jest to niezawodny wybór dla projektów, w których tradycyjne slajdy mogą nie mieć wpływu.

Najlepsze funkcje Powtoon

Wybieraj z rozszerzonej biblioteki animowanych postaci, rekwizytów i szablonów dostosowanych do różnych branż i przypadków użycia

Przekształcanie tekstu w dźwięk dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę, dostępnej w wielu językach dla odbiorców na całym świecie

Precyzyjnie kontroluj animacje dzięki edycji opartej na osi czasu, oferując elastyczność i niestandardowe rozwiązania dla złożonych projektów

Automatycznie synchronizuj ruchy warg animowanych postaci z lektorami, poprawiając jakość zawartości

Dodaj muzykę i efekty dźwiękowe z profesjonalnej biblioteki, aby wzbogacić swoje prezentacje i wideo

Powtoon limit

Wymaga dużo czasu, aby opanować zaawansowane techniki animacji, szczególnie dla początkujących

Tworzenie złożonych animacji może być czasochłonne, co ogranicza jego praktyczność w przypadku szybkich projektów

Brak solidnych funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, co może spowolnić cykl pracy zespołu

Plany niższego poziomu ograniczają jakość eksportu, która może nie spełniać profesjonalnych standardów

Cena Powtoon

Lite: $50/miesiąc

Profesjonalista: 190 USD/miesiąc

Business: $125/miesiąc (rozliczane rocznie)

Powtoon oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (230+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (390+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Powtoon?

Jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów jest to, że możemy zacząć korzystać z Powtoon bez konieczności posiadania wiedzy na temat korzystania z narzędzia, ponieważ jego użycie jest bardzo intuicyjne, a jeśli korzystałeś z innego rodzaju oprogramowania do animacji, Powtoon z pewnością będzie Ci bardzo dobrze znany, oprócz możliwości korzystania z niego w chmurze, co oznacza, że każda zmiana i każda aktualizacja jest zapisywana bezpośrednio, co minimalizuje utratę informacji.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów jest to, że możemy zacząć korzystać z Powtoon bez konieczności posiadania wiedzy na temat korzystania z narzędzia, ponieważ jego użycie jest bardzo intuicyjne, a jeśli korzystałeś z innego rodzaju oprogramowania do animacji, Powtoon z pewnością będzie Ci bardzo dobrze znany, oprócz możliwości korzystania z niego w chmurze, co oznacza, że każda zmiana i każda aktualizacja jest zapisywana bezpośrednio, co minimalizuje utratę informacji.

Przeczytaj także: Jak zakończyć prezentację (wskazówki + przykłady)

6. Microsoft PowerPoint (najlepszy ze względu na wszechstronność)

przez Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint to powszechnie uznany wybór oprogramowania do prezentacji, oferujący szeroki zakres funkcji zarówno dla prostych pokazów slajdów, jak i prezentacji multimedialnych. Jako narzędzie do prezentacji OG. tts offline i rozszerzony zestaw narzędzi sprawiają, że jest to praktyczna i zależna opcja dla użytkowników z różnych branż, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów.

Najlepsze funkcje programu Microsoft PowerPoint

Twórz prezentacje za pomocą wzorców slajdów i szablonów, zapewniając spójny wygląd wszystkich slajdów

Korzystaj z zaawansowanych animacji i przejść, aby dodać interaktywność i utrzymać zaangażowanie odbiorców

Wizualizuj złożone dane za pomocą grafiki SmartArt i szyku opcji wykresów dostosowanych do prezentacji Business lub akademickich

Wybieraj spośród szerokiego zakresu istniejących szablonów prezentacji

Efektywne zarządzanie prezentacjami dzięki wbudowanemu widokowi prezentera, w tym notatkom, synchronizacji i narzędziom nawigacyjnym

Pracuj w trybie offline dzięki solidnym możliwościom pulpitu, zapewniając nieprzerwany dostęp nawet bez połączenia z Internetem

Ograniczenia Microsoft PowerPoint

Limity rozmiaru plików dla dużych lub multimedialnych prezentacji mogą mieć wpływ na wydajność

Podczas udostępniania plików między użytkownikami systemów macOS i Windows mogą wystąpić problemy z kompatybilnością międzyplatformową

Ceny Microsoft PowerPoint

Jednorazowy zakup: $179. 99

Oceny i recenzje Microsoft PowerPoint

G2: 4. 2/5 (4,225+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (20,670+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint dobrze nadaje się do tworzenia projektów do wykorzystania z innym oprogramowaniem, takim jak Captivate lub Articulate 360, w celu tworzenia zawartości internetowej dla modułów szkoleniowych. Jest mniej odpowiedni, jeśli musisz użyć slajdów o różnych rozmiarach do prezentacji, ma tendencję do przekrzywiania następnego slajdu w projekcie.

Microsoft PowerPoint dobrze nadaje się do tworzenia projektów do wykorzystania z innym oprogramowaniem, takim jak Captivate lub Articulate 360, w celu tworzenia zawartości internetowej dla modułów szkoleniowych. Jest mniej odpowiedni, jeśli musisz użyć slajdów o różnych rozmiarach do prezentacji, ma tendencję do przekrzywiania następnego slajdu w projekcie.

Ciekawostka: PowerPoint, wydany w 1987 roku, zrewolucjonizował sposób tworzenia prezentacji. Wcześniej większość prezentacji opierała się na fizycznych slajdach lub foliach na rzutnikach.

7. Pitch (najlepszy do nowoczesnej współpracy)

via Pitch

Pitch oferuje oprogramowanie do prezentacji zaprojektowane z myślą o współczesnych miejscach pracy, łącząc narzędzia do współpracy z zaawansowanymi funkcjami projektowania. Jego współpraca w czasie rzeczywistym i integracja danych sprawiają, że jest to praktyczna opcja dla Teams pracujących nad skoncentrowanymi na danych prezentacjami lub raportowaniem dla klientów.

Zawiera również zakres konfigurowalnych szablonów, które pomagają Teams szybko tworzyć profesjonalne prezentacje, oszczędzając czas na projektowaniu. Integracja z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive zapewnia płynne zarządzanie cyklem pracy.

Najlepsze funkcje

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki śledzeniu kursora na żywo, umożliwiając płynną pracę zespołową

Nagrywaj i prezentuj asynchronicznie dzięki wbudowanym narzędziom do nagrywania wideo, oszczędzając czas zapracowanych zespołów

Organizuj cykle pracy zespołu za pomocą inteligentnych obszarów roboczych, zapewniając skuteczną kontrolę dostępu i organizację

Połącz się ze źródłami danych, aby zintegrować dane na żywo bezpośrednio z prezentacjami, aktualizując zawartość na bieżąco

Efektywnie przechowuj i organizuj wszystkie swoje prezentacje dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania zasobami

Limity

Mniej opcji szablonów i niestandardowych funkcji w porównaniu do bardziej uznanych konkurentów

Zaawansowane procesy integracji danych mogą wymagać czasu i wysiłku, aby się ich nauczyć

Limit funkcji aplikacji mobilnej wpływa na edycję w podróży

Niektóre zaawansowane funkcje są wciąż w fazie rozwoju

Cena prezentacji

Free

Pro: $25/miesiąc

Business: 100 USD/miesiąc

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (30+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pitch?

O wiele łatwiej jest tworzyć niestandardowe, atrakcyjne prezentacje niż w Google Slides lub ppt. Łatwiej jest używać niestandardowych czcionek i ustawić szablony, a siatka tworzy znacznie bardziej atrakcyjne wizualnie slajdy niż inne narzędzia. Miłym akcentem są funkcje zarządzania projektami.

O wiele łatwiej jest tworzyć niestandardowe, atrakcyjne prezentacje niż w Google Slides lub ppt. Łatwiej jest używać niestandardowych czcionek i ustawić szablony, a siatka tworzy znacznie bardziej atrakcyjne wizualnie slajdy niż inne narzędzia. Miłym akcentem są funkcje zarządzania projektami.

Pro Tip: Skonstruuj swoją prezentację jak opowieść: wciągający początek, wyraźny środek i mocne zakończenie. Takie podejście pomaga utrzymać odsetki odbiorców i sprawia, że przekaz jest bardziej zapadający w pamięć.

8. Mentimeter (najlepszy do interaktywnych prezentacji)

via Mentimeter

Mentimeter przekształca prezentacje w interaktywne doświadczenia, umożliwiając uczestnictwo publiczności w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy chodzi o ankiety na żywo, quizy czy chmury słów, pomaga prezenterom dynamicznie angażować odbiorców, dzięki czemu jest idealny dla nauczycieli, prelegentów konferencyjnych i moderatorów.

Dodatkowo, Mentimeter wspiera szeroki zakres urządzeń, dzięki czemu uczestnicy mogą dołączać i angażować się za pomocą swoich telefonów, tabletów lub laptopów bez specjalnego ustawienia. Ta elastyczność sprawia, że jest on szczególnie przydatny w ustawieniach hybrydowych lub zdalnych.

Najlepsze funkcje

Zbieraj opinie w czasie rzeczywistym dzięki interaktywnym ankietom i quizom, zwiększając zaangażowanie odbiorców

Twórz efektowne wizualnie chmury słów i skale opinii, urozmaicając prezentacje

Wyświetlaj natychmiastowe wizualizacje odpowiedzi odbiorców, aby uprościć interpretację danych

Korzystaj z wielu formatów pytań, aby niestandardowo dostosowywać prezentacje do różnych celów

Eksportuj dane interakcji do analizy, zapewniając przydatne informacje z opinii odbiorców

Mentimeter limit

Podstawowe niestandardowe limity projektowania mogą ograniczać swobodę twórczą

Rozmiar publiczności w podstawowych planach nakłada ograniczenia uczestnictwa

Cena Mentimeter

Dla profesjonalistów:

Free

Podstawowy: $17. 99/miesiąc na użytkownika

Pro: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Dla edukacji:

Free

Podstawowy: $12. 99/miesiąc na użytkownika

Pro: $14. 99/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Campus: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (610+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (95+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mentimeter?

Używam Mentimeter podczas naszych comiesięcznych spotkań Teams. To świetne narzędzie do rozgrzania grupy i przygotowania wszystkich do dalszej części spotkania. W niektórych miesiącach korzystam z szablonów i gotowych slajdów dostarczanych przez Menti. W innych miesiącach tworzę szybki deck z niestandardowymi lub specyficznymi dla zespołu pytaniami. Obie metody są bardzo proste i wymagają minimalnego wysiłku (ale zapewniają maksimum zabawy).

Używam Mentimeter podczas naszych comiesięcznych spotkań Teams. To świetne narzędzie do rozgrzania grupy i przygotowania wszystkich do dalszej części spotkania. W niektórych miesiącach korzystam z szablonów i gotowych slajdów dostarczanych przez Menti. W innych miesiącach tworzę szybki deck z niestandardowymi lub specyficznymi dla zespołu pytaniami. Obie metody są bardzo proste i wymagają minimalnego wysiłku (ale zapewniają maksimum zabawy).

Przyjazne przypomnienie: Używaj slajdów jako przewodnika, a nie scenariusza. Angażuj się bezpośrednio z publicznością i rozwijaj prezentowane punkty, zamiast po prostu czytać zawartość.

9. Keynote (najlepszy dla użytkowników ekosystemu Apple)

przez Keynote

Keynote płynnie współpracuje z ekosystemem Apple, ułatwiając tworzenie prezentacji, które wyglądają na dopracowane i profesjonalne. Bogata biblioteka narzędzi do animacji pomaga dodawać ruch i efekty bez większego wysiłku, a prosty interfejs pozwala skupić się na pomysłach.

Ponadto, dzięki współpracy iCloud i kompatybilności z urządzeniami Apple, jest to solidna opcja, jeśli cenisz sobie design i łatwość użytkowania.

Najlepsze funkcje Keynote

Projektuj prezentacje z kinowymi efektami, używając zaawansowanych animacji i Magic Move do animowania obiektów i tworzenia płynnych, profesjonalnych prezentacji

Ulepsz swoją prezentację za pomocą narzędzi do typografii i brandingu, które zostały zaprojektowane specjalnie w celu uzyskania wysokiej jakości, atrakcyjnych wizualnie wyników

Dodaj interaktywne animacje wykresów, aby ożywić dane i ułatwić zrozumienie złożonych informacji

Niestandardowe kształty i wektory z zaawansowanymi narzędziami do edycji zapewniają zakończoną kreatywną kontrolę nad projektowaniem unikalnych, dostosowanych do potrzeb wizualizacji

Przesyłaj strumieniowo swoje prezentacje bezpośrednio do Apple TV w celu elastycznego dostarczania i prezentuj bezprzewodowo, nie martwiąc się o kable lub połączenia

Limity Keynote

Limit funkcji dla urządzeń Apple, z wyłączeniem użytkowników spoza Apple

Podczas konwertowania plików niektóre zaawansowane funkcje mogą nie zostać przeniesione, potencjalnie wpływając na funkcjonalność lub wygląd prezentacji

Mniejszy wybór szablonów w porównaniu do niektórych innych platform, co może ograniczać różnorodność podczas rozpoczynania nowego projektu

Ceny Keynote

Free

Oceny i recenzje Keynote

G2: 4. 4/5 (520+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (135+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Keynote?

Nie jestem wielkim fanem, ale z drobnych rzeczy, które mi się podobają, to 1) długa lista możliwych animacji (która kiedyś była wyjątkowa, ale obecnie staje się coraz bardziej trywialna); 2) możliwość otwierania zastrzeżonych plików Keynote, które wciąż mogą gdzieś leżeć; 3) cena (Free dla użytkowników MacOS); oraz 4) fakt, że może automatycznie animować istniejące prezentacje i tworzyć klipy filmowe.

Nie jestem wielkim fanem, ale z drobnych rzeczy, które mi się podobają, to 1) długa lista możliwych animacji (która kiedyś była wyjątkowa, ale obecnie staje się coraz bardziej trywialna); 2) możliwość otwierania zastrzeżonych plików Keynote, które wciąż mogą gdzieś leżeć; 3) cena (Free dla użytkowników MacOS); oraz 4) fakt, że może automatycznie animować istniejące prezentacje i tworzyć klipy filmowe.

Pro Tip: Wybieraj obrazy o wysokiej rozdzielczości, które stanowią wsparcie dla twojego przekazu. Atrakcyjny wizualnie obraz może być bardziej skuteczny niż blok tekstu i pomóc utrzymać zaangażowanie odbiorców.

10. LibreOffice Impress (najlepszy dla entuzjastów open source)

przez LibreOffice Impress

LibreOffice Impress to narzędzie do prezentacji o otwartym kodzie źródłowym, które zapewnia solidny zakres funkcji bez konieczności posiadania subskrypcji. Jest to praktyczna opcja dla tych, którzy chcą uniknąć bieżących kosztów, a jednocześnie mieć dostęp do podstawowych funkcji prezentacji.

Impress jest kompatybilny z różnymi formatami plików, co ułatwia importowanie i eksportowanie prezentacji z różnych platform. Jest to dobry wybór dla każdego, kto ceni sobie kontrolę nad swoimi danymi, ponieważ nie polega na przechowywaniu w chmurze, przechowując wszystko lokalnie.

najlepsze funkcje LibreOffice Impress

Skorzystaj z jego projektu open-source, aby tworzyć i edytować prezentacje bez żadnych kosztów lub subskrypcji

Włącz różne narzędzia do rysowania i multimediów bezpośrednio do prezentacji, aby tworzyć kreatywne i spersonalizowane projekty

Dostosuj ścieżki animacji i efekty, aby prezentacje były bardziej dynamiczne, oferując angażujące efekty wizualne, które pasują do zawartości

Wyświetlaj prezentacje na wielu monitorach, aby zwiększyć kontrolę i zapewnić bardziej dopracowane i elastyczne wrażenia z prezentacji

Eksportuj swoje prezentacje jako pliki PDF z zachowaniem animacji, zapewniając spójny wygląd zawartości na różnych urządzeniach

limity LibreOffice Impress

Interfejs może wydawać się mniej dopracowany, co może wpływać na wrażenia użytkownika, zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do bardziej intuicyjnych platform

Brak silnych funkcji współpracy w chmurze może ograniczać cykl pracy zespołowej i współpracę w czasie rzeczywistym

Aktualizacje funkcji i nowe wersje mogą trwać dłużej ze względu na zależność platformy od rozwoju opartego na społeczności

ceny LibreOffice Impress

Free

Oceny i recenzjeibreOffice Impress

G2: 4/5 (25+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (2,190+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LibreOffice Impress?

Gdy po raz pierwszy wypróbowałem LibreOffice, wydawał się on przyzwoitą alternatywą dla MS Office, przynajmniej dla moich potrzeb. Moje pierwsze wrażenie nie było jednak najlepsze. Po pierwsze, nie działa zbyt płynnie! Jest nieco opóźniony, lub nie jestem pewien, jak to opisać.

Gdy po raz pierwszy wypróbowałem LibreOffice, wydawał się on przyzwoitą alternatywą dla MS Office, przynajmniej dla moich potrzeb. Moje pierwsze wrażenie nie było jednak najlepsze. Po pierwsze, nie działa zbyt płynnie! Jest nieco opóźniony, lub nie jestem pewien, jak to opisać.

Pro Tip: Zbyt wiele czcionek może sprawić, że prezentacja będzie wyglądać chaotycznie. Trzymaj się jednej dla nagłówków i drugiej dla tekstu głównego lub użyj trzeciej dla podkreślenia.

11. Visme (najlepszy do interaktywnych i opartych na danych prezentacji)

via Visme

Visme wypełnia lukę między prezentacjami, infografikami i interaktywną zawartością, oferując narzędzia do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i dynamicznych materiałów. Jego wszechstronność sprawia, że jest idealny dla marketerów, nauczycieli i profesjonalistów z branży Business, którzy chcą utrzymać zaangażowanie odbiorców w różnych formatach.

Jego wszechstronność sprawia, że może zaspokoić potrzeby różnych branż i typów użytkowników, co czyni go narzędziem do tworzenia skutecznej, przyciągającej uwagę zawartości w wielu formatach.

Najlepsze funkcje Visme

Twórz dynamiczne i angażujące wizualnie prezentacje dzięki zaawansowanym widżetom do wizualizacji danych

Dodaj klikalne elementy i animacje, aby przekształcić statyczne slajdy w interaktywną zawartość dla publiczności

Uzyskaj dostęp do rozszerzonej biblioteki multimediów stockowych, aby wzbogacić swoje prezentacje i dodać profesjonalne wizualizacje, które uzupełnią Twój przekaz

Optymalizuj projekty dla wielu urządzeń za pomocą responsywnych układów zawartości, które automatycznie dostosowują projekt do różnych rozmiarów ekranu

Hostuj prezentacje w Internecie lub osadzaj je bezpośrednio na stronach internetowych, aby zapewnić płynną integrację, a wszystko to bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania lub pobierania plików

Visme limit

Większe prezentacje mogą powodować spowolnienia wydajności, co może wpływać na standaryzację procesów i ogólną wydajność podczas danych powstania

Free Plan ma limity funkcji, takich jak dostęp do szablonów, opcje pobierania i włączanie znaków wodnych, co może wpływać na ogólny profesjonalny wygląd prezentacji

Brakuje natywnych narzędzi do edycji wideo, co wymaga od użytkowników edycji wideo w zewnętrznym oprogramowaniu przed dodaniem ich do prezentacji

ceny Visme

Free

Starter: $29/miesiąc

Pro: 59 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Visme

G2: 4. 6/5 (420+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (710+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Visme?

Visme świetnie nadaje się dla naszego zespołu 8 specjalistów ds. marketingu do tworzenia i udostępniania grafik, prezentacji i innych materiałów marketingowych. Widzę, że byłaby również skuteczna dla większego działu marketingu Enterprise. Jest nieco drogie, gdy zespół się powiększa, a czasami nasi nowi członkowie zespołu mieli trudności z opanowaniem narzędzia.

Visme świetnie nadaje się dla naszego zespołu 8 specjalistów ds. marketingu do tworzenia i udostępniania grafik, prezentacji i innych materiałów marketingowych. Widzę, że byłaby również skuteczna dla większego działu marketingu Enterprise. Jest nieco drogie, gdy zespół się powiększa, a czasami nasi nowi członkowie zespołu mieli trudności z opanowaniem narzędzia.

12. Gamma (najlepsza do elastycznego storytellingu opartego na AI)

via Gamma

Gamma wprowadza nowy sposób tworzenia prezentacji za pomocą adaptacyjnego formatu opartego na kartach, który łączy opowiadanie historii z efektem wizualnym. To innowacyjne narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalistów poszukujących świeżego podejścia do projektowania i struktury slajdów.

Jego konstrukcja umożliwia płynne przejścia między zawartością, pozwalając użytkownikom na tworzenie naturalnego i wciągającego przepływu narracji. Elastyczność systemu kart sprawia, że użytkownicy mogą łatwo skupić się na jednej koncepcji naraz, bez zaśmiecania ekranu zbyt dużą ilością informacji.

Najlepsze funkcje Gamma

Organizuj swoje pomysły i zawartość za pomocą elastycznego systemu opartego na kartach, który automatycznie dostosowuje się do stylu prezentacji

Płynnie włączaj multimedia, ulepszając narrację za pomocą wideo, obrazów i innych materiałów, aby zapewnić bardziej angażujące wrażenia odbiorców

Korzystaj z sugestii układu opartych na AI, aby tworzyć prezentacje, które podkreślają Twój przekaz w atrakcyjny wizualnie sposób

Uporządkuj złożoną lub gęstą zawartość za pomocą zwijanych sekcji, aby prezentacja była przejrzysta i łatwa do śledzenia

Udostępnianie prezentacji za pomocą automatycznie aktualizowanych połączeń na żywo, dzięki czemu zespół lub odbiorcy zawsze mają dostęp do najnowszej wersji bez konieczności ponownego wysyłania plików

Gamma limit

Limit funkcji offline może stanowić wyzwanie dla użytkowników w odległych obszarach

Stosunkowo nowa platforma z mniejszą liczbą szablonów w porównaniu do uznanych konkurentów

Gamma nie ma wsparcia dla animowania poszczególnych elementów slajdów, co może ograniczać dynamiczną prezentację zawartości

Cena Gamma

Free

Pro: 8 USD/miesiąc

Teams: $16/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Gamma

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gamma?

Gamma jest całkiem fajna do tworzenia prezentacji, jeśli chcesz czegoś innego niż zwykłe opcje. System oparty na kartach to miła odmiana, ułatwiająca tworzenie i dostosowywanie slajdów w locie. Sugestie AI pomagają w tworzeniu układu, dzięki czemu nie trzeba stresować się projektowaniem, a także świetnie nadaje się do pracy z członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Opcje szablonów są jednak dość ograniczone i nie można animować poszczególnych elementów slajdów, co jest sporym utrudnieniem.

Gamma jest całkiem fajna do tworzenia prezentacji, jeśli chcesz czegoś innego niż zwykłe opcje. System oparty na kartach to miła odmiana, ułatwiająca tworzenie i dostosowywanie slajdów w locie. Sugestie AI pomagają w tworzeniu układu, dzięki czemu nie trzeba stresować się projektowaniem, a także świetnie nadaje się do pracy z członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Opcje szablonów są jednak dość ograniczone i nie można animować poszczególnych elementów slajdów, co jest sporym utrudnieniem.

Przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony Pitch Deck w Slides, PPT i ClickUp

13. Zoho Show (najlepszy do płynnej współpracy w zespole)

przez Zoho Show

Zoho Show łączy w sobie przyjazne dla użytkownika funkcje projektowania z solidnymi narzędziami do współpracy, co czyni go silnym konkurentem dla projektów prezentacji skoncentrowanych na pracy zespołowej. Jego integracja z ekosystemem Zoho zapewnia dodatkowe korzyści dla tych, którzy już korzystają z ich pakietu aplikacji.

Poza tym, Zoho Show oferuje szeroką gamę szablonów i niestandardowych opcji, które mogą pomóc Teams w tworzeniu prezentacji, które są zarówno funkcjonalne, jak i atrakcyjne wizualnie. Pozwala również na łatwe przechowywanie i udostępnianie w chmurze.

Zoho Show najlepsze funkcje

Pracuj na różnych urządzeniach dzięki funkcji chmury i wsparciu aplikacji mobilnych, umożliwiając dostęp i aktualizację prezentacji z dowolnego miejsca

Edytuj i przeglądaj zawartość wspólnie z kontrolą dostępu opartą na rolach, zapewniając członkom zespołu możliwość wnoszenia wkładu przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad tym, kto może wyświetlać/modyfikować zawartość

Osadzaj bogate multimedia, takie jak wideo, GIF-y i połączone linki bezpośrednio w slajdach, zamieniając prezentacje w interaktywne doświadczenia, które przyciągają i angażują odbiorców

Płynnie integruje się z innymi aplikacjami Zoho, tworząc pakiet wydajności, który usprawnia cykl pracy i utrzymuje wszystko w porządku

Zoho Show limit

Mniejsza biblioteka szablonów w porównaniu do innych głównych konkurentów

Limit zaawansowanych funkcji projektowych może nie odpowiadać użytkownikom poszukującym niestandardowych rozwiązań

Funkcje offline są ograniczone bez wcześniejszego ustawienia synchronizacji

Opcje eksportu mogą czasami pogorszyć dokładność formatu

Zoho Show pricing

Free dla maksymalnie 25 użytkowników

Premium: $4/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $6/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Zoho Show

G2: 4. 3/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (150+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Show?

Zoho Show jest bardzo łatwy w użyciu i ma wsparcie dla prawie wszystkich typów urządzeń. Umożliwia łatwe udostępnianie ważnych prezentacji biurowych w chmurze z dowolnego miejsca. Wspiera również zdalne prezentacje i pliki Powerpoint. Łatwo jest tworzyć, udostępniać i modyfikować prezentacje, a także działa bardzo szybko. Podoba mi się sposób, w jaki mogę udostępniać ważne prezentacje biurowe PPT, gdy jestem na telefonie komórkowym za pomocą Zoho Show.

Zoho Show jest bardzo łatwy w użyciu i ma wsparcie dla prawie wszystkich typów urządzeń. Umożliwia łatwe udostępnianie ważnych prezentacji biurowych w chmurze z dowolnego miejsca. Wspiera również zdalne prezentacje i pliki Powerpoint. Łatwo jest tworzyć, udostępniać i modyfikować prezentacje, a także działa bardzo szybko. Podoba mi się sposób, w jaki mogę udostępniać ważne prezentacje biurowe PPT, gdy jestem na telefonie komórkowym za pomocą Zoho Show.

Przyjazne przypomnienie: Przed prezentacją przetestuj swój sprzęt, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie - zwłaszcza elementy multimedialne, takie jak wideo lub pliki audio.

ClickUp to Your Best Presentation Yet (ClickUp do najlepszej prezentacji)

Tworzenie efektownych prezentacji nie musi być żmudnym procesem. Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem przygotowującym plany lekcji, profesjonalistą przedstawiającym ofertę, czy zespołem współpracującym nad prezentacją, odpowiednie narzędzia mogą zrobić różnicę.

Przy tak wielu alternatywach dla Google Slides z pewnością znajdziesz rozwiązanie, które idealnie odpowiada Twoim potrzebom. Wśród nich ClickUp to najlepsza platforma typu "wszystko w jednym" do prezentacji, płynnej współpracy i zarządzania cyklem pracy. Jego konfigurowalne szablony, funkcje AI i interaktywne Tablice na nowo definiują możliwości narzędzi do zrobienia prezentacji.

ClickUp nie tylko pomaga tworzyć prezentacje - zmienia sposób planowania, projektowania i współpracy.

Po co zadowalać się byle czym? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅