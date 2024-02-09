Slash Commands: Zwiększanie funkcjonalności i zaangażowania użytkowników

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile czasu spędzonego na pracy przekłada się na coś namacalnego?

Będziesz zaskoczony, gdy dowiesz się, ile czasu i energii poświęcasz na pracę o pracy! Prawdopodobnie ponad połowa twojego dnia poświęcona jest na działania związane z zadaniami, a nie na same zadania.

Jeśli nadal się zastanawiasz, mówimy o nieproduktywnej "pracy", takiej jak odpowiadanie na e-maile lub wiadomości, proszenie o dane wejściowe, uczestniczenie w spotkaniach, oczekiwanie na zatwierdzenia lub informacje zwrotne, lokalizacja dokumentów, danych lub plików - rozumiesz sedno.

Dotyczy to nie tylko ciebie, ale także użytkowników twojej aplikacji lub produktu. Na szczęście polecenia ukośnika mogą uprościć zadania i zredukować je do kilku naciśnięć klawiszy lub kliknięć. Oto szczegółowe spojrzenie na tę oszczędzającą czas funkcję i sposób, w jaki można ją wykorzystać do zwiększenia zaangażowania użytkowników w produkt!

Przy okazji, czy wiesz, że możesz używać poleceń / slash w ClickUp?

**Co to są polecenia Slash?

Usprawnij pracę dzięki poleceniom ClickUp Slash

Wszyscy mamy kilka skrótów klawiaturowych, których używamy regularnie, aby zaoszczędzić czas. Na przykład, istnieją podstawowe Ctrl/Cmd + S do zapisywania pliku, Ctrl/Cmd + C i V do kopiowania i wklejania elementów, itp.

Polecenia / ukośniki są czymś podobnym, ale lepszym. Prawdopodobnie używałeś ich już w aplikacjach takich jak Slack.

Polecenia slash to skróty rozpoczynające się od ukośnika ("/"). Po ustawieniu słowa kluczowego lub akcji, nakazują one platformie wykonanie funkcji (lub zestawu funkcji). Są one sekretem zaawansowanych użytkowników, który pozwala im pracować szybciej.

Korzyści z umożliwienia interaktywności poprzez włączenie poleceń / ukośników

Polecenia / ukośniki są dość powszechne w aplikacjach do przesyłania wiadomości, platformach społecznościowych i narzędziach do współpracy. Uwielbiamy je, ponieważ pozwalają nam zaoszczędzić czas i wysiłek. Oto kilka powodów, dla których warto je wypróbować:

Szybkie działanie

Polecenia / Slash redukują czynności wykonywane przez użytkownika do zaledwie kilku dotknięć lub kliknięć. Użytkownicy nie muszą już rozwijać i skanować każdej opcji menu, aby znaleźć i wykonać daną komendę. Wszystko, co muszą zrobić, to po prostu wpisać ukośnik do przodu, a następnie polecenie w polu wprowadzania, a platforma zrobi resztę.

Tak więc, niezależnie od tego, czy chcą wpisać wiadomość z odpowiedzią, przypisać komuś zadanie, ustawić przypomnienie, czy coś więcej, mogą to zrobić natychmiast i płynnie przy minimalnym wysiłku.

Skróty klawiaturowe

Polecenie / ukośnik jest jak skrót klawiaturowy narzędzie do usprawniania procesów dla cykli pracy skoncentrowanych na klawiaturze. Umożliwia ono użytkownikom dostęp do niemal całego zestawu funkcji platformy i interakcję z nią przy minimalnym wkładzie użytkownika.

Jest to szczególnie przydatne dla zaawansowanych użytkowników, którzy preferują interfejsy oparte na tekście, które są wygodniejsze, bardziej naturalne i celowe niż mysz. Nie oznacza to, że komendy te są całkowicie tekstowe - niektóre są hybrydowe i mają wsparcie dla myszy. W ten sposób można zaoferować elastyczność opartą na preferencjach użytkownika.

Zmniejszone obciążenie poznawcze

Generuj różne formularze i formaty zawartości za pomocą funkcji polecenia slash w ClickUp AI

Polecenia / ukośniki są ostatecznym narzędzia wydajności ; zapobiegają poczuciu przytłoczenia użytkowników, zmniejszając obciążenie poznawcze związane z zadaniem.

Zamiast zapamiętywać nawigację po platformie lub śledzić różne przyciski lub ikony, użytkownicy mogą po prostu zapamiętać stałe ustawienie komend dla powtarzalnych czynności. Eliminuje to również bałagan w interfejsie, czyniąc te komendy bardziej intuicyjnymi.

Ponieważ często są to polecenia globalne, zwykłe wprowadzenie znaku ukośnika do przodu spowoduje wyświetlenie serii działań lub odpowiedzi. Ta jasna i spójna metoda inicjowania działań uwalnia pasmo mentalne do bardziej złożonej pracy.

Spójność na różnych platformach

Tak jak Ctrl + S jest uniwersalną komendą dla "Zapisz", tak samo istnieją globalne komendy dla różnych platform i aplikacji. Gdy użytkownicy zapoznają się z ogólną składnią, mogą używać tych samych poleceń / ukośników w wielu aplikacjach, aby jeszcze bardziej usprawnić i przyspieszyć swoją pracę.

Te komendy aplikacji zmniejszają również krzywą uczenia się przy wdrażaniu nowego rozwiązania programowego lub platformy, co pomoże poprawić wykorzystanie i przyjęcie.

Szybsza współpraca

Polecenia ukośnika są kluczową funkcją większości platform komunikacyjnych, które wspierają pracę zespołową . Usprawniają one komunikację i wykonywanie zadań we współdzielonych obszarach roboczych.

Taki fundament współpracy ułatwia Teamsom inicjowanie określonych działań, udostępnianie danych wejściowych, wyszukiwanie informacji, przydzielanie zadań, dostęp do współdzielonych zasobów, przypomnienia itp.

Bezpośredni i ustandaryzowany charakter poleceń / Slash pomaga użytkownikom pracować szybko, wydajnie i w czasie rzeczywistym, aby usprawnić wspólną pracę.

Automatyzacja i integracja

Automatyzacja innych zadań w ClickUp za pomocą poleceń ukośnika

W pewnym sensie polecenie z ukośnikiem jest komunikatorem lub

automatyzacja dokumentów

strategia. Proces składający się z wielu kroków zostaje zredukowany do ukośnika i polecenia. Komendy te mogą wyzwalać inne zautomatyzowane cykle pracy i tworzyć reakcję łańcuchową wspierającą większy cel.

Co więcej, aplikacje wspierające polecenia / slash mogą integrować się z innymi kompatybilnymi platformami w celu rozszerzenia funkcji i możliwości zastosowania. Zapewnia to interoperacyjność między różnymi usługami lub środowiskami, w których można używać standardowych lub spójnych składni do wykonania lub zakończenia zadania.

Poprawa dostępności

Polecenia / ukośniki zwiększają dostępność, ponieważ stanowią alternatywę dla interfejsów graficznych. Ten układ oparty na tekście może być plusem dla zaawansowanych użytkowników, którzy preferują interakcje z klawiaturą. Jednocześnie sprawia on, że platforma cyfrowa jest dostępna dla osób o szczególnych wymaganiach dotyczących dostępności związanych z korzystaniem z myszy lub interfejsu graficznego.

Standaryzacja poleceń / ukośników czyni je również bardziej przewidywalnymi i usprawnionymi, nawet dla nowych użytkowników, którzy nie poznali jeszcze długości i szerokości aplikacji. Co więcej, prostota i spójność poleceń / ukośników sprawia, że są one dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich zaplecza technicznego i innych możliwości.

Możliwości niestandardowe

Standaryzacja funkcji globalnych poleceń / ukośników sprawia, że są one przydatne w prawie wszystkich ustawieniach. Jednak kolejną zaletą tej funkcji są jej niestandardowe możliwości. Możesz tworzyć polecenia / slash dla konkretnych potrzeb aplikacji i dostosowywać cykle pracy lub ogólne doświadczenia cyfrowe.

Twórz niestandardowe polecenia / slash i włączaj je do platformy i zintegrowanych usług. Są one przechowywane w modyfikowalnej bibliotece poleceń / slash i krótkim opisie ich roli.

Możesz również rozważyć udostępnienie niektórych niestandardowych funkcji poleceń / slash niektórym użytkownikom, aby mogli je dostosować. Ta zdolność do dostosowywania narzędzi i cykli pracy zgodnie z określonymi

stylów pracy

przyspiesza wydajność i pomaga użytkownikom osiągnąć więcej w krótszym czasie.

Użyj poleceń / Slash Commands, aby szybko dodać edycję bogatego tekstu do dowolnego opisu zadania ClickUp

Wskazówki, triki i najlepsze praktyki dotyczące implementacji poleceń Slash

Teraz, gdy już rozumiesz, w jaki sposób polecenia ukośnika przynoszą korzyści Twojej aplikacji, przyjrzyjmy się kilku najlepszym praktykom związanym z ich wdrażaniem. Są to:

Pamiętna składnia : Używaj prostej, łatwej do zapamiętania i intuicyjnej składni podczas projektowania poleceń / slash. Do zrobienia tego zwiększa ich wartość zapamiętywania i poprawia wskaźniki adopcji

: Używaj prostej, łatwej do zapamiętania i intuicyjnej składni podczas projektowania poleceń / slash. Do zrobienia tego zwiększa ich wartość zapamiętywania i poprawia wskaźniki adopcji Szablonowe powodzenie : Rozważ szablonowanie tego samego podczas dodawania go do aplikacji lub platformy dla ogólnych funkcji, dla których polecenia ukośnika są już obecne. Zapewni to znajomość i promocję poleceń ukośnika

: Rozważ szablonowanie tego samego podczas dodawania go do aplikacji lub platformy dla ogólnych funkcji, dla których polecenia ukośnika są już obecne. Zapewni to znajomość i promocję poleceń ukośnika Dokumentuj wszystko : Zaoferuj jasną i kompleksową dokumentację dla listy poleceń slash. Uwzględnij przypadki użycia, deskryptory i wyjaśnienia w tej bibliotece, aby zademonstrować, w jaki sposób użytkownicy mogą wykorzystać te polecenia slash

: Zaoferuj jasną i kompleksową dokumentację dla listy poleceń slash. Uwzględnij przypadki użycia, deskryptory i wyjaśnienia w tej bibliotece, aby zademonstrować, w jaki sposób użytkownicy mogą wykorzystać te polecenia slash Wdrożenie kontroli dostępu : Wprowadzić kontrolę dostępu w celu zarządzania (lub umożliwienia użytkownikom zarządzania) dostępem do określonych poleceń slash w oparciu o rolę użytkownika i uprawnienia. Dzięki temu mechanizmowi tylko autor może wykonywać określone funkcje

: Wprowadzić kontrolę dostępu w celu zarządzania (lub umożliwienia użytkownikom zarządzania) dostępem do określonych poleceń slash w oparciu o rolę użytkownika i uprawnienia. Dzięki temu mechanizmowi tylko autor może wykonywać określone funkcje Standaryzacja : Spraw, aby polecenia / slash były spójne na całej platformie. Zintegruj również funkcję poleceń / slash w całej aplikacji, aby wprowadzić spójność w interfejsie użytkownika i UX

: Spraw, aby polecenia / slash były spójne na całej platformie. Zintegruj również funkcję poleceń / slash w całej aplikacji, aby wprowadzić spójność w interfejsie użytkownika i UX Wsparcie niestandardowe : Pozwól użytkownikom na niestandardowe dostosowanie poleceń / slash do ich osobistych potrzeb. Taka elastyczność pomoże im wydobyć większą wartość z poleceń / slash, jednocześnie spełniając ich specyficzne wymagania

: Pozwól użytkownikom na niestandardowe dostosowanie poleceń / slash do ich osobistych potrzeb. Taka elastyczność pomoże im wydobyć większą wartość z poleceń / slash, jednocześnie spełniając ich specyficzne wymagania Testowanie przypadków brzegowych : Przetestuj wydajność poleceń / slash w różnych scenariuszach. Testuj również przypadki brzegowe do zrobienia, aby zidentyfikować potencjalne błędy, które mogą zakłócić doświadczenie użytkownika i użyteczność

: Przetestuj wydajność poleceń / slash w różnych scenariuszach. Testuj również przypadki brzegowe do zrobienia, aby zidentyfikować potencjalne błędy, które mogą zakłócić doświadczenie użytkownika i użyteczność Optymalizacja wydajności : Przetestuj responsywność poleceń / slash, aby zapewnić szybki czas reakcji. Powolne, opóźnione lub wadliwe wykonywanie może prowadzić do frustracji użytkowników i obniżać wydajność poleceń / slash

: Przetestuj responsywność poleceń / slash, aby zapewnić szybki czas reakcji. Powolne, opóźnione lub wadliwe wykonywanie może prowadzić do frustracji użytkowników i obniżać wydajność poleceń / slash Wzmocnienie bezpieczeństwa : Wdrożenie solidnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu poleceń / slash. Zapewnienie odpowiedniego uwierzytelnienia i autoryzacji uniemożliwia również nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do wrażliwych komend

: Wdrożenie solidnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu poleceń / slash. Zapewnienie odpowiedniego uwierzytelnienia i autoryzacji uniemożliwia również nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do wrażliwych komend Zbieranie opinii : Ustanowienie mechanizmu informacji zwrotnej w celu zbierania opinii użytkowników na temat poleceń / slash. Taka pętla sprzężenia zwrotnego toruje drogę do ciągłego ulepszania i udoskonalania funkcji poleceń slash i możliwości ich zastosowania

: Ustanowienie mechanizmu informacji zwrotnej w celu zbierania opinii użytkowników na temat poleceń / slash. Taka pętla sprzężenia zwrotnego toruje drogę do ciągłego ulepszania i udoskonalania funkcji poleceń slash i możliwości ich zastosowania Edukacja użytkowników: Ułatwianie wdrażania użytkowników i udostępnianie pomocnych przewodników, wskazówek i innych zasobów, aby zachęcić użytkowników do korzystania z poleceń slash przy minimalnej krzywej uczenia się

Odpowiedzi na błędy i sposób ich wysyłania

Odpowiedzi na błędy wyświetlają komunikaty, gdy polecenie / slash nie może zostać wykonane z różnych powodów. Takie komunikaty o błędach muszą być skonstruowane tak, aby oferowały wartość i pomocne sugestie dotyczące rozwiązania problemu. W przeciwnym razie użytkownik będzie sfrustrowany i całkowicie zrezygnuje z korzystania z funkcji lub platformy!

Krótko mówiąc, potrzebne są komunikaty o błędach umożliwiające podjęcie odpowiednich działań, które podpowiedzą użytkownikom, jak rozwiązać problem i pójść naprzód. Oto kilka wskazówek, sztuczek i najlepszych praktyk dotyczących wysyłania komunikatów o błędach:

Podążaj za formatem: Odpowiedź na błąd powinna być zgodna z dobrze zdefiniowanym i spójnym formatem wskazującym, że wystąpił problem. Dodatkowo, powinna ona zazwyczaj zawierać trzy elementy - krótki opis błędu, możliwe przyczyny niewykonania komendy oraz instrukcje dotyczące rozwiązania problemu. Ten trzyczęściowy komunikat o błędzie byłby bardziej informacyjny niż ogólna odpowiedź na błąd

Odpowiedź na błąd powinna być zgodna z dobrze zdefiniowanym i spójnym formatem wskazującym, że wystąpił problem. Dodatkowo, powinna ona zazwyczaj zawierać trzy elementy - krótki opis błędu, możliwe przyczyny niewykonania komendy oraz instrukcje dotyczące rozwiązania problemu. Ten trzyczęściowy komunikat o błędzie byłby bardziej informacyjny niż ogólna odpowiedź na błąd Przyjęcie języka przyjaznego dla użytkownika: Komunikat powinien być prosty i przyjazny dla użytkownika. W miarę możliwości unikaj trudnych technicznie terminów lub skomplikowanego żargonu. Chcesz, aby nawet laik zrozumiał, dlaczego komenda się nie powiodła i jak może rozwiązać ten problem

Komunikat powinien być prosty i przyjazny dla użytkownika. W miarę możliwości unikaj trudnych technicznie terminów lub skomplikowanego żargonu. Chcesz, aby nawet laik zrozumiał, dlaczego komenda się nie powiodła i jak może rozwiązać ten problem Oferuj kontekst: Wyświetlenie powodu, dla którego polecenie / slash nie zostało wykonane, oferuje informacje kontekstowe, które mogą się przydać podczas rozwiązywania problemu. Wyjaśni to, dlaczego komenda nie została wykonana i jak użytkownicy mogą naprawić przyczynę. Na przykład, jeśli ktoś próbuje dokonać nieautoryzowanego wpisu do bazy danych, poinformuj go, że nie ma uprawnień administratora do tego żądania i może albo przerwać, albo uzyskać to samo

Wyświetlenie powodu, dla którego polecenie / slash nie zostało wykonane, oferuje informacje kontekstowe, które mogą się przydać podczas rozwiązywania problemu. Wyjaśni to, dlaczego komenda nie została wykonana i jak użytkownicy mogą naprawić przyczynę. Na przykład, jeśli ktoś próbuje dokonać nieautoryzowanego wpisu do bazy danych, poinformuj go, że nie ma uprawnień administratora do tego żądania i może albo przerwać, albo uzyskać to samo Wdrożenie ograniczenia szybkości: Jeśli komunikaty o błędach nie nadają się do działania lub nie zawierają wymaganych informacji, użytkownik może próbować wielokrotnie uruchamiać daną komendę. Ograniczenie szybkości może skutecznie chronić przed spamowaniem i ciągłymi próbami nieprawidłowego wykonania kodu. Poinformuj użytkownika, że przekroczył limit uruchomienia komendy i aby ponowił próbę po określonym czasie trwania

Jeśli komunikaty o błędach nie nadają się do działania lub nie zawierają wymaganych informacji, użytkownik może próbować wielokrotnie uruchamiać daną komendę. Ograniczenie szybkości może skutecznie chronić przed spamowaniem i ciągłymi próbami nieprawidłowego wykonania kodu. Poinformuj użytkownika, że przekroczył limit uruchomienia komendy i aby ponowił próbę po określonym czasie trwania Rozszerzenie dodatkowej pomocy: Chociaż odpowiedzi na błędy muszą być wyczerpujące, tylko tyle można wyświetlić w ograniczonej przestrzeni okna dialogowego lub wyskakującego okienka. Aby zapobiec utknięciu użytkowników, zaoferuj im opcję przeglądania biblioteki tematów pomocy i możliwych rozwiązań

Chociaż odpowiedzi na błędy muszą być wyczerpujące, tylko tyle można wyświetlić w ograniczonej przestrzeni okna dialogowego lub wyskakującego okienka. Aby zapobiec utknięciu użytkowników, zaoferuj im opcję przeglądania biblioteki tematów pomocy i możliwych rozwiązań Uwzględnienie elementów lokalnych lub kulturowych: Jeśli aplikacja ma wsparcie dla różnych języków i obsługuje różne regiony, uwzględnij te zmienne, aby dostosować doświadczenie użytkownika. Na przykład użytkownicy z USA stosują format MM/DD/RRRR, podczas gdy użytkownicy z Azji lub Europy stosują format DD/MM/RRRR. Dostosuj domyślną wartość parametrów wejściowych w oparciu o takie różnice, aby zapobiec instancjom błędów

Jeśli aplikacja ma wsparcie dla różnych języków i obsługuje różne regiony, uwzględnij te zmienne, aby dostosować doświadczenie użytkownika. Na przykład użytkownicy z USA stosują format MM/DD/RRRR, podczas gdy użytkownicy z Azji lub Europy stosują format DD/MM/RRRR. Dostosuj domyślną wartość parametrów wejściowych w oparciu o takie różnice, aby zapobiec instancjom błędów Rejestrowanie i monitorowanie błędów: Zaimplementuj mechanizm rejestrowania i monitorowania błędów na zapleczu, aby przechwytywać szczegóły błędów. Dzienniki te mogą pomóc programistom zidentyfikować często występujące błędy i przetestować związane z nimi scenariusze w przyszłych aktualizacjach

Powyższe rozważania mogą poprawić obsługę błędów i przyczynić się do ogólnej wartości poleceń / slash. Przejdźmy teraz do tego, jak używamy poleceń / slash w ClickUp.

Używaj poleceń Slash i edycji tekstu sformatowanego, aby szybko organizować notatki w ClickUp Docs

Ulepszanie interakcji z użytkownikiem za pomocą poleceń Slash w ClickUp

Jako marka ceniąca sobie wydajność, od samego początku byliśmy wielkimi fanami poleceń typu slash. W końcu polecenie ukośnika skraca wieloetapowe procesy do minimum - często do jednego cyklu pracy.

I właśnie dlatego wprowadziliśmy Polecenia / ClickUp Slash na całej platformie.

Polecenia Slash są dostępne w każdym planie ClickUp; mogą z nich korzystać również goście. Dodatkowo udostępniliśmy je na całej platformie:

Karty zadań i podzadań Opisy zadań/podzadań Uwagi Tablice Dokumenty ClickUp Czat Notatnik Centrum dowodzenia

Nie mamy zamiaru się chwalić, ale jest to coś wielkiego, biorąc pod uwagę, że jest to natywna oferta dostępna w całym środowisku ClickUp. Ponieważ jest to samodzielna funkcja, nie musisz nawet zależeć od aplikacji innych firm lub integracji kanałów, aby uzyskać do nich dostęp.

Oczywiście zawsze możesz zintegrować się ze swoimi ulubionymi narzędziami lub platformami, takimi jak Slack i Discord, które oferują coś podobnego. Ale w przypadku ClickUp wystarczy tylko jedna!

Oto kilka często używanych poleceń / slash, których można używać w ClickUp:

/me = przypisz zadanie do siebie

/attach = dodaj załącznik do zadania, czatu lub redaktora

/bul = utwórz wypunktowaną listę

/check = przygotuj listę kontrolną

/ai = otwórz menu ClickUp AI

/write = użyj ClickUp AI do generowania zawartości

/block = zaimplementuj blokowanie zależności

/doc = utwórz dokument Dokumenty ClickUp plik

/today = ustawienie terminu na dziś

/move = przenieś zadanie na inną listę

/priority = przypisz priorytet do zadania

/sd = wskaż datę rozpoczęcia zadania

/s = zmień status zadania

Check out

cała lista poleceń / slash dostępna na ClickUp

. Używaj ich do oferowania pomocy kontekstowej i automatyzacji powtarzalnych zadań - możliwości są nieograniczone.

Powtarzanie za pomocą poleceń z ukośnikiem

Polecenia z ukośnikiem są pomocne wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość, precyzja i prostota. Są to narzędzia wydajności, które wprowadzają automatyzację, sprawiają, że operacje są bardziej przyjazne dla użytkownika, zmniejszają obciążenie poznawcze i pomagają ludziom współpracować i komunikować się płynnie.

Taki bukiet zalet sprawia, że komendy te są potężnym dodatkiem do bogatych w funkcje narzędzi do zarządzania projektami. Śmiało, wypróbuj je!

Jeśli szukasz innych sposobów na zwiększenie wydajności i zaoszczędzenie cennego czasu, skorzystaj z ClickUp do zarządzania projektami i cyklem pracy. Nie wierz nam na słowo,

wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.