Jak zintegrować ClickUp i Salesforce

Kiedyś zespoły sprzedaży pukały do drzwi i dzwoniły do wszystkich osób z książki telefonicznej, ale dziś wszystko wygląda nieco bardziej wyrafinowanie. Proces sprzedaży odbywa się obecnie w dużej mierze w ramach narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

W miarę napływania potencjalnych klientów nowe możliwości sprzedaży są wprowadzane do systemu CRM. Następnie są one dzielone na różne sceny i zadania reprezentujące kluczowe elementy procesu sprzedaży.

Wtedy sprawy mogą stać się nieco trudniejsze.

Sprzedaż nie odbywa się w izolacji. Niektóre zadania nieuchronnie wymagają współpracy innych działów i zespołów w firmie.

Na przykład:

Przeglądanie lub podpisywanie formularza lub umowy o zachowaniu poufności z udziałem zespołu prawnego

Przeprowadzanie przeglądów bezpieczeństwa z pomocą działu IT lub dedykowanego zespołu ds. bezpieczeństwa

Oferujemy niestandardowe rozwiązania, które muszą zostać określone i sprawdzone przez zespół programistów

Rozwiązywanie problemów lub błędów podczas fazy próbnej z pomocą zespołu wsparcia

To tylko kilka przykładów zadań międzyfunkcyjnych związanych ze sprzedażą.

Dlaczego jest to wyzwanie?

Oprócz typowych wyzwań związanych ze współpracą, żadna z tych innych zespołów nie korzysta z CRM. Oznacza to, że potrzebujesz systemu do przydzielania, monitorowania i współpracy nad tymi wspólnymi zadaniami.

W tym celu dostępnych jest kilka opcji.

Najpierw możesz to zrobić ad hoc, korzystając ze spotkań, czatu i e-maili. Wiąże się to również z kopiowaniem i wklejaniem zadań między różnymi narzędziami. Każdy, kto pracuje w sprzedaży, wie, że nie jest to najlepsze rozwiązanie.

Możesz spędzić godziny na spotkaniach, próbując zdobyć informacje, lub stracić połowę dnia, próbując nadążyć za zadaniami w różnych lokalizacjach. Jest to ogromna przeszkoda dla zespołów sprzedaży, ponieważ szybkość działania jest kluczem do zamknięcia transakcji, a proces ten powinien przebiegać szybko i płynnie dla potencjalnych klientów. Nie wspominając już o pułapkach związanych z niekończącymi się wątkami e-mailowymi.

Jest też opcja druga: zrób to wszystko w jednym narzędziu.

ClickUp oferuje większość funkcji dostępnych w systemie CRM.

Możesz utworzyć przestrzeń, w której umieścisz swój CRM, i dodać szablon folderu o nazwie „CRM”, który stanowi dobrą podstawę do dalszej pracy. Dzięki wielu widokom ClickUp masz pełną kontrolę nad sposobem wyświetlania danych klientów.

Możesz na przykład użyć widoku tabeli, aby błyskawicznie wyświetlić wszystkie informacje o koncie, lub widoku tablicy, aby śledzić klientów w procesie sprzedaży.

Pola niestandardowe ClickUp umożliwiają śledzenie kluczowych pól CRM, takich jak status potencjalnego klienta, wielkość firmy, numer telefonu, adres e-mail, LTV i wiele innych. Dzięki ClickUp masz wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji z klientami, raportowania sprzedaży i tworzenia potężnych baz danych.

Dzięki ClickUp masz wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji z klientami, raportowania sprzedaży i tworzenia potężnych baz danych.

Chociaż ClickUp jest świetnym rozwiązaniem, nadal istnieją sytuacje, zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach, w których preferowane może być zewnętrzne oprogramowanie CRM. Może się również zdarzyć, że będziesz musiał współpracować z partnerami, agencjami lub klientami, którzy również korzystają z oprogramowania CRM, takiego jak Salesforce.

W takich sytuacjach istnieje opcja 3: potężne integracje ClickUp.

Istnieją dwa sposoby integracji ClickUp z Salesforce: Unito i Zapier.

Oto szczegółowy opis obu integracji.

Zintegruj Salesforce + ClickUp z Unito

Unito zapewnia głęboką, dwukierunkową integrację między najważniejszymi narzędziami pracy, w tym ClickUp, Salesforce, HubSpot i rosnącą listą ponad 25 innych aplikacji. Integracje te nie wymagają kodowania, co oznacza, że każdy może skonfigurować nowy cykl pracy w ciągu kilku minut.

Dzięki integracji Unito z ClickUp i Salesforce możesz tworzyć dwukierunkowe przepływy między zadaniami Salesforce i ClickUp, które obejmują wszystkie pola potrzebne do płynnej współpracy między działami.

Przepływy te można dostosować do własnych potrzeb, filtrując określone informacje, dostosowując mapowania między polami w różnych narzędziach i nie tylko.

Integracje Unito działają w czasie rzeczywistym, dzięki czemu informacje w obu narzędziach są zawsze aktualne.

Jak to wygląda w praktyce

Wyobraź sobie, że pracujesz w Salesforce, ale potrzebujesz lepszego rozwiązania do zarządzania zadaniami sprzedażowymi. Być może masz wiele zadań powiązanych z wieloma kontami i chcesz skonsolidować je wszystkie w łatwą do zarządzania listę rzeczy do zrobienia.

Zamiast ręcznie kopiować i wklejać je do ClickUp, możesz zbudować prosty cykl pracy Unito.

Aby to zrobić, musisz najpierw zarejestrować się w Unito. Możesz wypróbować usługę przez dwa tygodnie całkowicie za darmo. Po zalogowaniu się zacznij budować swój przepływ.

Wybierz projekt Salesforce reprezentujący jedno z kont, którymi zarządzasz, a następnie wybierz projekt „lista rzeczy do zrobienia” w ClickUp. Konieczne będzie uwierzytelnienie obu tych narzędzi, zapewniając Unito dostęp, aby mogło je aktualizować.

Gdy to zrobisz, możesz wybrać kierunek przepływu. Jeśli chcesz, aby informacje przepływały między narzędziami w obie strony, pozostaw przepływ dwukierunkowy.

Następnie utwórz regułę, aby tylko zadania przypisane do Ciebie były pobierane do ClickUp z Salesforce. Tutaj masz możliwość ograniczenia lub otwarcia przepływu informacji, aby dopasować go do swojego przypadku użycia.

Teraz, gdy już zdecydowałeś, które zadania będą synchronizowane, możesz określić, jakie informacje w ramach tych zadań mają być udostępniane.

Chcesz przenieść wszystkie pola czy tylko ich podzbiór?

Być może chcesz pozostawić poufne informacje o klientach w Salesforce. Możesz również zdecydować się na synchronizację tylko niektórych pól w jednym kierunku, nawet jeśli cały cykl pracy działa dwukierunkowo.

Po zmapowaniu pól możesz uruchomić cykl pracy. Gdy w Salesforce zostanie Ci przypisane nowe zadanie związane z tym kontem, w Twojej liście zadań do zrobienia w ClickUp zostanie utworzone odpowiednie zadanie.

Wszystkie informacje o zadaniach, w tym terminy, zostaną przeniesione i pozostaną zsynchronizowane po wprowadzeniu zmian w jednym z narzędzi. Proces ten można powtórzyć dla wielu kont klientów, aby automatycznie skonsolidować całą pracę w Salesforce w jednym miejscu.

To jest przykład zastosowania osobistego, ale Unito naprawdę błyszczy, gdy jest używane do współpracy między zespołami. Można na przykład:

Przekaż potencjalny problem związany z umową lub bezpieczeństwem do odpowiedniego zespołu w ClickUp bezpośrednio z Salesforce

Automatycznie twórz zadania dla swojego zespołu produktowego w ClickUp, gdy żądanie klienta zostanie zarejestrowane w Salesforce

Synchronizuj ważne zadania związane z odnowieniem umów klientów między sobą a zespołem rozliczeniowym, aby utrzymać stałą komunikację i uniknąć przeszkód, które mogą prowadzić do utraty klientów

Składaj wnioski o materiały dodatkowe do swojego zespołu marketingowego w ClickUp bez opuszczania Salesforce

To tylko kilka przykładów tego, jak Unito może przyspieszyć współpracę między działami i wyeliminować konieczność organizowania czasochłonnych spotkań oraz kopiowania i wklejania informacji. Kluczowe informacje o zadaniach są automatycznie przekazywane między zespołami i narzędziami, dzięki czemu można przyspieszyć cykl sprzedaży.

Zintegruj Salesforce + ClickUp z Zapier

Podczas gdy Unito doskonale sprawdza się, gdy potrzebujesz dwukierunkowego przepływu informacji w celu współpracy między narzędziami, Zapier to łatwy sposób na automatyzację niektórych czasochłonnych zadań, które mogą zabierać Ci cenny czas.

Zapier to platforma automatyzacji z tysiącami łączników, co oznacza, że ClickUp i Salesforce to tylko wierzchołek góry lodowej. Zaps działają w oparciu o prosty system wyzwalaczy i odpowiedzi, co oznacza, że „jeśli wydarzy się x, zrób y”

Jeśli chcesz skupić się na rozmowach z klientami i kontaktach z nimi, a nie na tworzeniu nowych zadań, Zapier jest właśnie dla Ciebie.

Jak to wygląda w praktyce

Zapier jest łatwy w konfiguracji, ponieważ opiera się na gotowych „Zapsach” — czyli przepisach stworzonych przez innych użytkowników.

W przypadku ClickUp i Salesforce istnieje popularny Zap, który utworzy nowe zadanie ClickUp dla każdej okazji utworzonej w Salesforce.

Aby to uruchomić, wystarczy zarejestrować się w Zapier, a następnie uwierzytelnić ClickUp i Salesforce.

Następnie wybierz wyzwalacz Salesforce dla swojej automatyzacji.

Następnie wybierz wynik, który chcesz uzyskać w ClickUp.

Na koniec wybierz dane, które chcesz wymieniać między aplikacjami, jeśli takie istnieją.

Gdy to zrobisz, możesz włączyć Zap i obserwować, jak zadania pojawiają się automatycznie. Możliwe jest również tworzenie podobnych Zapów w oparciu o inne wyzwalacze.

Gdy nowy rekord zostanie dodany do Salesforce, opublikuj komentarz do zadania w ClickUp

Gdy w Salesforce zostanie odebrana nowa wiadomość wychodząca, utwórz listę kontrolną w zadaniu ClickUp

Gdy określone pole rekordu zostanie zaktualizowane w Salesforce, utwórz podzadanie ClickUp

Pozwól Zapier zająć się małymi, powtarzającymi się zadaniami, podczas gdy Ty skupisz się na pracy.

Kiedy używać Unito i Zapier

Korzystaj z Unito, jeśli:

Chcesz, aby informacje przepływały między ClickUp a Salesforce

Chcesz umożliwić współpracę między różnymi zespołami

Chcesz zsynchronizować wiele pól jednocześnie i zmapować pola w określony sposób

Użyj Zapier, jeśli:

Chcesz, aby nowi potencjalni klienci lub możliwości automatycznie wyzwalały tworzenie zadań w ClickUp

Chcesz wyeliminować osobiste zadania, które spowalniają Twoją pracę?

Potrzebujesz gotowego rozwiązania, a nie niestandardowego

Siła (sprzedaży) jest z ClickUp

Jeśli Twój system CRM wymaga funkcji wykraczających poza możliwości ClickUp, integracje Unito i Zapier Salesforce oferują zaawansowane rozwiązania ułatwiające współpracę i automatyzację między zespołami i narzędziami.

W ostatnim webinarium omówiliśmy zaawansowane funkcje CRM ClickUp oraz płynną integrację Unito z Salesforce.

W ostatnim webinarium omówiliśmy zaawansowane funkcje CRM ClickUp oraz płynną integrację Unito z Salesforce.