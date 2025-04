15 najlepszych aplikacji do codziennej rutyny w 2025 roku

Aplikacja do codziennej rutyny może poprawić lub zepsuć dzień.

Idealna aplikacja wykracza poza proste planowanie - zwiększa wydajność, buduje lepsze nawyki i utrzymuje motywację.

Po rozszerzeniu eksperymentów i analizie z moim zespołem, stworzyłem listę najlepszych aplikacji do codziennej rutyny. Te najlepsze propozycje usprawnią twój dzień i pomogą ci osiągnąć twoje cele bez wysiłku.🎯

Czego należy szukać w aplikacjach do codziennej rutyny?

Podczas oceny aplikacji codzienna rutynowa aplikacja pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę jest prostota. Jeśli jest zbyt skomplikowana, dodaje stresu zamiast usprawniać dzień - a to całkowicie mija się z celem.

Oto, czego należy szukać w aplikacji do codziennej rutyny:

Dostosowywane procedury: Elastyczność jest niezbędna, niezależnie od tego, czy chodzi o organizowanie projektów w pracy, czy śledzenie osobistych nawyków. Ponieważ nie każdy dzień przebiega zgodnie z planem, aplikacja, która dostosowuje się do zmieniających się harmonogramów jest koniecznością

Elastyczność jest niezbędna, niezależnie od tego, czy chodzi o organizowanie projektów w pracy, czy śledzenie osobistych nawyków. Ponieważ nie każdy dzień przebiega zgodnie z planem, aplikacja, która dostosowuje się do zmieniających się harmonogramów jest koniecznością Integracja z innymi narzędziami: Aplikacje do planowania dnia i śledzenia nawyków są bardziej skuteczne, gdy synchronizują się z kalendarzami i innymi często używanymi narzędziami innych firm, ułatwiając zarządzanie wszystkim w jednym miejscu

Aplikacje do planowania dnia i śledzenia nawyków są bardziej skuteczne, gdy synchronizują się z kalendarzami i innymi często używanymi narzędziami innych firm, ułatwiając zarządzanie wszystkim w jednym miejscu Przyjazne przypomnienia: Powiadomienia aplikacji powinny być wsparciem, a nie natrętne - pomocne przypomnienia utrzymują użytkowników na właściwym torze, nie przytłaczając ich

Powiadomienia aplikacji powinny być wsparciem, a nie natrętne - pomocne przypomnienia utrzymują użytkowników na właściwym torze, nie przytłaczając ich Śledzenie postępów: Aplikacje do codziennego planowania, które oferują śledzenie postępów, są bardzo cenne, dostarczając wgląd w obszary wymagające poprawy i korekty. Ostatecznie, aplikacja powinna wspierać spójność i wydajność

15 najlepszych aplikacji do planowania dnia

1. ClickUp (najlepsza aplikacja do planowania codziennej rutyny oparta na AI) ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania codziennymi obowiązkami i usprawniania dnia.

Dzięki spersonalizowanemu pulpitowi, ClickUp gromadzi najważniejsze zadania, przypomnienia, cele i wydarzenia z kalendarza w jednym miejscu, ułatwiając planowanie i ustalanie priorytetów codziennych czynności.

wizualizacja pracy, zmiana harmonogramu zadań i zarządzanie ośmioma zadaniami czasu dzięki widokowi ClickUp Calendar_ View

The Widok kalendarza ClickUp doskonale sprawdza się jako codzienny planer, który synchronizuje się bezpośrednio z Zadania ClickUp ułatwiając wizualizację nadchodzących wydarzeń. Jego płynna integracja z aplikacjami innych firm zapewnia, że wszystkie spotkania i terminy pozostają w jednym miejscu.

Możesz łatwo formatować, kolorować i łączyć zadania w Listy do zrobienia w ClickUp aby stworzyć gotowy do działania cykl pracy z dowolnego miejsca.

Używaj ClickUp Brain do planowania codziennych czynności lub różnych projektów

Najlepszą funkcją ClickUp do zarządzania codzienną rutyną jest ClickUp Brain potężny asystent AI ClickUp. Pomaga generować listy do zrobienia, podsumowuje zakończone zadania, a nawet odpowiada na kluczowe pytania, takie jak: Nad czym powinienem pracować w następnej kolejności? lub Które zadania są najpilniejsze? Dodatkowo, ClickUp Brain sprawdza się jako doskonały AI planner poprzez automatyzację elementów akcji i planowanie zadań podrzędnych.

Szablon Daily Planner firmy ClickUp

ClickUp oferuje również różne szablony do optymalizacji codziennej rutyny. Możesz użyć Szablon Daily Planner ClickUp do planowania zadań, spotkań i spraw do załatwienia w trzech różnych kategoriach - Osobiste, Moja praca i Cele, aby lepiej planować swój dzień. Szablon pomaga również budować zdrowe nawyki poprzez tworzenie powtarzających się zadań.

Dla tych, którzy są odsetkami w śledzeniu nawyków, ClickUp oferuje przydatną funkcję Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp również.

ClickUp najlepsze funkcje

Widok kalendarza ClickUp wizualnie organizuje zadania i przypomnienia, ułatwiając śledzenie postępów i zachowanie spójności z rutyną

wizualnie organizuje zadania i przypomnienia, ułatwiając śledzenie postępów i zachowanie spójności z rutyną ClickUp Brain pozwala przechwytywać i organizować pomysły i zadania dzięki supermocy AI

pozwala przechwytywać i organizować pomysły i zadania dzięki supermocy AI Śledzenie czasu w ClickUp funkcja pomaga śledzić czas trwania zadań, ułatwiając planowanie codziennej rutyny

ClickUp Tasks upraszcza zarządzanie codzienną rutyną, umożliwiając niestandardowe i priorytetowe zadania, zapewniając, że każde zadanie jest zgodne z osobistymi celami i harmonogramami

upraszcza zarządzanie codzienną rutyną, umożliwiając niestandardowe i priorytetowe zadania, zapewniając, że każde zadanie jest zgodne z osobistymi celami i harmonogramami Cele ClickUp pozwala pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia codziennych rutynowych celów dzięki oś czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Przypomnienia ClickUp informuje o nadchodzących zadaniach zawodowych i osobistych, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego terminu

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć trudności w nauce interfejsu użytkownika platformy ze względu na mnogość funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Ocena ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Todoist (najlepszy do szczegółowego zarządzania zadaniami)

via Todoist Jeśli jesteś osobą, która ma trudności ze śledzeniem swoich zadań i terminów lub łatwo się nimi przytłacza, wypróbuj Todoist. Jest to prosty menedżer zadań i aplikacja z listą rzeczy do zrobienia, która porządkuje codzienne czynności w różnych kategoriach, takich jak fitness, spotkania, projekty itp.

Zadania można podzielić na różne priorytety i skupić się na tym, co ważne. Todoist umożliwia również tworzenie podzadań w celu lepszego planowania i organizacji. Ponadto pomaga wizualizować i śledzić postępy w ujęciu dziennym i tygodniowym.

Najlepsze funkcje Todoist

Używaj etykiet , priorytetów i kategorii, aby ułatwić organizację zadań i skupić się na tym, co najważniejsze

, priorytetów i kategorii, aby ułatwić organizację zadań i skupić się na tym, co najważniejsze Ustawienie przypomnień dla zadań, aby mieć pewność, że dotrzymasz terminów

dla zadań, aby mieć pewność, że dotrzymasz terminów Współpraca z zespołem i śledzenie ich codziennych list do zrobienia

Limity Todoist

Nie oferuje wbudowanego śledzenia czasu, co może być wadą dla tych, którzy muszą ściśle zarządzać godzinami pracy

Cennik Todoist

Free: Podstawowe zarządzanie projektami do 5 osobistych projektów

Podstawowe zarządzanie projektami do 5 osobistych projektów Pro: 4 dolary miesięcznie za użytkownika

4 dolary miesięcznie za użytkownika Business: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena Todoist

G2: 4.4/5 (750+ opinii)

4.4/5 (750+ opinii) Capterra: 4.6/5 (2,400+ opinii)

3. TickTick (najlepszy do organizowania zadań)

via TickTick TickTick to świetna aplikacja do organizowania codziennej rutyny. Dzięki wprowadzaniu głosowemu można łatwo dyktować zadania i dodawać je do listy do zrobienia. Pozwala również konwertować e-maile na zadania. Listy zadań można udostępniać znajomym, rodzinie lub współpracownikom.

Najbardziej w TickTick spodobało mi się to, że automatycznie dodaje terminy zadań do kalendarza, dzięki czemu nie przegapisz żadnych terminów. Łatwo jest również organizować codzienne czynności w foldery, zadania i listy kontrolne.

Najlepsze funkcje TickTick

Zwiększ wydajność zadań dzięki timerowi Pomodoro, aby pozostać skupionym na zadaniach

Śledzenie codziennych nawyków i celów bezpośrednio w aplikacji dzięki Free habit tracker

Widok statystyk zakończonych zadań i podsumowania przepływu pracy, aby lepiej zarządzać swoim dniem

Limity TickTick

Zarządzanie większymi projektami ze złożonymi zależnościami między zadaniami może stać się uciążliwe ze względu na ograniczone zaawansowane funkcje wizualizacji i zarządzania zależnościami między zadaniami

Ceny TickTick

Free

Premium: $35.99 rocznie

Ocena TickTick

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4. Any.do (najlepsza do zrobienia listy rzeczy do zrobienia)

via Any.do zrobienia Jeśli szukasz prostej aplikacji, która pokazuje wszystkie twoje zadania i wydarzenia z kalendarza w jednym miejscu, wypróbuj Any.do. Możesz bezpośrednio dołączyć do swoich spotkań, klikając na wydarzenia z kalendarza w Any.do zrobienia. Najbardziej odsetkową funkcją są przypomnienia WhatsApp. Wystarczy utworzyć zadania i otrzymać przypomnienia na WhatsApp, aby niczego nie przegapić.

Spodobały mi się również widżety Any.do, które dają szybki przegląd nadchodzących wydarzeń i zadań. Oferuje oddzielne listy dla osobistych czynności, pracy, zakupów spożywczych itp., które mogą pomóc w lepszym planowaniu i zarządzaniu dniem.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Inteligentne sugestie dotyczące ważnych zadań na każdy dzień

Dołączanie do spotkań Teams jednym kliknięciem poprzez dodanie wydarzeń z kalendarza w Any.do zrobienia

Współpraca z zespołem lub rodziną w celu udostępniania list i przydzielania zadań

Aktualizuj swoje zadania i listy dzięki wieloplatformowej synchronizacji na wszystkich urządzeniach, w tym telefonach, tabletach, pulpitach, a nawet smartwatchach

Limity Any.do zrobienia

Interfejs aplikacji, choć przejrzysty, może czasami ładować się powoli, szczególnie w przypadku obsługi dużej liczby zadań lub list

Ceny Any.do zrobienia

Free: do organizacji życia osobistego

do organizacji życia osobistego Premium: $47.99 miesięcznie za użytkownika

$47.99 miesięcznie za użytkownika Rodzina: 89,99 USD miesięcznie za 4 członków

89,99 USD miesięcznie za 4 członków Teams: $47.99 miesięcznie za członka

Ocena Any.do zrobienia

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

5. Sunsama (najlepsza do planowania dnia z przewodnikiem)

via Sunsama Sunsama to cyfrowy planer dzienny, który oferuje krok po kroku proces tworzenia codziennej rutyny. Zacznij od dodania zadań, które chcesz zakończyć w ciągu dnia. Możesz dodawać zadania z e-maili, Trello i Asany, aby zarządzać wszystkim w jednym miejscu

Następnie przypisz czas trwania każdego zadania i zaplanuj je w kalendarzu. Aplikacja umożliwia przeciąganie e-maili ze skrzynki pocztowej i przekształcanie ich w zadania, dzięki czemu można ustawić czas na pracę nad ważnymi e-mailami.

Sunsama najlepsze funkcje

Skorzystaj z cyklu pracy do codziennego planowania , aby organizować i ustalać priorytety zadań. Pomoże ci skupić się tylko na tym, co jest możliwe do wykonania w danym dniu

, aby organizować i ustalać priorytety zadań. Pomoże ci skupić się tylko na tym, co jest możliwe do wykonania w danym dniu Zarządzanie zadaniami i spotkaniami razem z integracją zadań z kalendarzem

Zaplanuj sesje pracy bez rozpraszania uwagi dzięki trybowi skupienia

Limity Sunsama

Ceny mogą wydawać się wyższe niż w przypadku innych aplikacji, co może nie być odpowiednie dla wielu użytkowników

Cennik Sunsama

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Subskrypcja: 20 dolarów miesięcznie

Ocena Sunsama

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 20+ recenzji

6. Rutyna (najlepsza do bloków czasowych)

via Procedura Routine to aplikacja do zwiększania wydajności, która pomaga zrobić wszystko szybciej i bardziej efektywnie. Można dodawać zadania, ustawić terminy i zaplanować zadania w oparciu o obciążenie pracą. Pomaga również wizualizować cały dzień lub tydzień dzięki wielu układom.

Routine zarządza również danymi ze wszystkich kalendarzy w jednym miejscu. Funkcja blokowania czasu jest świetna do zrobienia wszystkiego. Wystarczy przeciągnąć ważne zadania do kalendarza, aby zablokować czas i zwiększyć koncentrację.

Najlepsze funkcje Routine

Lepsze zarządzanie dniem dzięki zrozumieniu, ile czasu pozostało między dwoma wydarzeniami

Integruje zadania, notatki i wydarzenia z kalendarza, aby uzyskać przejrzysty przegląd dnia

Przypomnienia o spotkaniach i powiadamianie ludzi jednym kliknięciem, jeśli się spóźnisz

Ograniczenia rutynowe

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacja jest nieco mniej intuicyjna w użyciu, a niektóre sekcje wydają się być odłączone od innych

Ceny Routine

Free

Profesjonalny: 12 USD miesięcznie

12 USD miesięcznie Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika

15 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena rutynowa

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 20+ recenzji

7. Notion Kalendarz (najlepszy do zarządzania czasem)

via Notion Notion to kolejna popularna aplikacja, która pomaga w zarządzaniu czasem poprzez organizowanie wszystkich osobistych i zawodowych commitów w jednej przestrzeni. Świetną funkcją jest dołączanie do połączeń bezpośrednio z menu, dzięki czemu nie trzeba szukać połączonych spotkań.

Aplikacja posiada wbudowaną funkcję planowania, dzięki czemu inni mogą zarezerwować twój czas bez konieczności przełączania się na inną aplikację. Notion łączy również zarządzanie projektami, notatkami i bazami danych projektów w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje Notion Calendar

Połączenie zadań z notatkami, zasobami lub wydarzeniami z kalendarza za pomocą połączonych baz danych

Wysyłanie linku do planowania za pośrednictwem Notion, aby umożliwić innym rezerwację czasu z Tobą

Tworzenie wydajnych cykli pracy za pomocą menu komend i skrótów

Limity kalendarza Notion

Brak funkcji offline, co może być wadą dla tych, którzy potrzebują dostępu do swojej pracy w podróży bez dostępu do Internetu

Ceny Notion Calendar

Free

Plus: 12 USD miesięcznie za licencję

12 USD miesięcznie za licencję Business: 18 USD miesięcznie za licencję

18 USD miesięcznie za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena kalendarza Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

8. Evernote (najlepszy do organizowania notatek)

via Evernote Jeśli chcesz robić notatki, planować projekty i znaleźć to, czego potrzebujesz, Evernote może być dobrym wyborem. Dzięki Evernote możesz śledzić zarówno krótkoterminowe zadania, jak i długoterminowe projekty w jednym miejscu. Pozwala na dodawanie wszystkich myśli, pomysłów i zadań w jednym miejscu. Możesz także tworzyć zadania bezpośrednio z notatek i dodawać je do codziennej rutyny.

Najlepsze funkcje Evernote

Przechowywanie tekstów, obrazów, notatek głosowych i wycinków stron internetowych, co czyni go potężnym narzędziem do organizowania zawartości zarówno osobistej, jak i związanej z pracą dzięki zaawansowanej funkcji tworzenia notatek

Zarządzanie listami rzeczy do zrobienia i przypomnieniami bezpośrednio w notatkach, dzięki czemu można połączyć działania z konkretnymi projektami lub pomysłami w celu uzyskania lepszego kontekstu

Połącz notatki z wydarzeniami w kalendarzu, aby planować codzienne spotkania

Limity Evernote

Evernote może wydawać się przeładowany funkcjami i ma stromą krzywą uczenia się, co czyni go mniej intuicyjnym dla tych, którzy wolą prosty, usprawniony menedżer zadań

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99 miesięcznie

Ocena Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 000 recenzji)

9. Habitica (najlepsza do budowania i śledzenia nawyków za pomocą grywalizacji)

via Habitica Jeśli jesteś fanem gier wideo, Habitica może być niesamowitym narzędziem do codziennej rutyny. Ułatwia ona budowanie nawyków i śledzenie codziennych celów i list do zrobienia, dzięki czemu można mieć zorganizowaną codzienną rutynę. Traktując zadania i cele jak zadania w grze fabularnej (RPG), Habitica motywuje użytkowników do budowania lepszych nawyków, zakończonych zadań i osiągania celów poprzez zabawne, interaktywne podejście

W miarę zakończonych zadań użytkownik zdobywa kolejne poziomy i może zmieniać swojego awatara. Możesz nawet grać razem ze znajomymi i walczyć z potworami, aby odblokować nowe funkcje, takie jak zbroja i umiejętności magiczne.

Najlepsze funkcje Habitica

Zdobywaj punkty, odblokowuj nagrody i awansuj swoją postać poprzez zakończenie codziennych zadań, rzeczy do zrobienia i nawyków dzięki grywalizacji zadań

Rozwijaj dobre nawyki i eliminuj złe w zabawny, angażujący sposób

Dołączaj do imprez i rywalizuj w wyzwaniach ze znajomymi lub innymi użytkownikami dzięki funkcjom zespołowym i społecznościowym, które zachęcają do odpowiedzialności i współpracy

Limity Habitica

Interfejs przypominający grę może stać się przytłaczający, zwłaszcza jeśli nie jesteś fanem elementów grywalizacji

Ceny Habitica

**Free

Plan grupowy: $9 miesięcznie + $3 za członka

Ocena Habitica

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

10. Way of Life (najlepszy intuicyjny program do śledzenia nawyków)

via Droga życia Jeśli trudno ci budować nawyki, wypróbuj intuicyjną aplikację do śledzenia nawyków, taką jak Way of Life. Dostarcza ona żywy, kolorowy styl do monitorowania codziennej rutyny i organizowania zadań. Dopóki nie wyrobisz w sobie dobrych nawyków, będziesz otrzymywać przypomnienia.

Najlepszą częścią aplikacji jest funkcja robienia notatek, która pozwala na zalogowanie się do swojego codziennego nastroju i śledzenie tego, co wyzwala przerwanie passy.

Way of Life najlepsze funkcje

Rejestrowanie nawyków za pomocą zaledwie kilku dotknięć, co ułatwia śledzenie postępów bez poczucia przytłoczenia

Analiza wykresów i grafów, które pokazują wskaźniki powodzenia w czasie, pomagając dostrzec trendy i odpowiednio dostosować codzienne nawyki

Śledzenie postępów i budowanie codziennej rutyny dzięki przypomnieniom o zadaniach

Limity sposobu życia

Jest to przede wszystkim aplikacja do śledzenia nawyków, więc użytkownicy szukający kompleksowego menedżera zadań mogą uznać ją za niewystarczającą w tym obszarze

Wersja Free ogranicza liczbę nawyków, które można śledzić, co może być ograniczeniem dla osób z bardziej złożonymi nawykami

Ceny Way of Life

Free: Śledzenie do 3 nawyków z podstawowymi funkcjami

Śledzenie do 3 nawyków z podstawowymi funkcjami Premium: $4.99 miesięcznie za użytkownika

Ocena Way of Life

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

11. Streaks (najlepsze do codziennego śledzenia nawyków)

via Smugi Dzięki prostej i skutecznej funkcji śledzenia nawyków Streaks można budować dobre nawyki, koncentrując się na utrzymywaniu serii codziennych czynności. Aplikacja kładzie nacisk na konsekwencję, nagradzając użytkowników za zakończone zadania i nawyki dzień po dniu.

Podoba mi się, że umożliwia ustawienie zadań na niestandardowe dni zamiast na cały tydzień. Zapewnia również statystyki ukończenia zadań, aby utrzymać motywację użytkowników.

Najlepsze funkcje Streaks

Utrwalanie codziennych nawyków poprzez utrzymywanie passy, co dodaje element wyzwania i nagrody

Ustawienie zadań jako codzienne lub w określone dni tygodnia, oferując elastyczność w budowaniu nawyków, które pasują do Twojego stylu życia

Tworzenie do 24 zadań dziennie w różnych językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim

Ograniczenia Streaks

Streaks jest ograniczony pod względem zarządzania zadaniami poza śledzeniem nawyków, co może nie być wystarczające dla użytkowników, którzy potrzebują bardziej złożonych funkcji wydajności

Nie posiada wersji na Androida

Ceny Streaks

4,99 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena Streaks

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. stickK (Najlepszy do budowania commitu do osiągania celów)

via stickK Najtrudniejszą częścią bycia wydajnym jest przestrzeganie spójnej rutyny i zapewnienie dyscypliny. To właśnie tutaj stickK może ci pomóc. Motywuje do osiągania celów poprzez commitment.

Uważam, że stickK jest szczególnie wyjątkowy, ponieważ wykorzystuje ekonomię behawioralną, aby pomóc nam trzymać się naszych celów. Został zaprojektowany w oparciu o ideę kontraktów commit, w których ustawiasz cel, przypisujesz konsekwencje finansowe lub społeczne za jego nieosiągnięcie i rekrutujesz sędziego lub wsparcie, aby cię rozliczać.

stickK najlepsze funkcje

Ustaw cel i zadeklaruj pieniądze, które stracisz, jeśli nie osiągniesz celu, dodając stawki finansowe, aby wzmocnić konsekwencję

Możliwość interakcji, oferowania wsparcia i udostępniania najlepszych praktyk podobnie myślącym osobom wyznaczającym cele

Usprawnić ustawienie celu poprzez połączenie motywacji i odpowiedzialności

stickK limits

Niektórzy użytkownicy mogą uznać aspekt zobowiązania finansowego za zbyt intensywny, zwłaszcza jeśli nie czują się komfortowo, ryzykując pieniądze

ceny stickK

Basic: 25 użytkowników na commit

25 użytkowników na commit Pro: 99$ miesięcznie za 250 użytkowników na commit

99$ miesięcznie za 250 użytkowników na commit All-Access: $19 miesięcznie dla 100 użytkowników na zobowiązanie

stickK ocena

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

13. Clockify (najlepszy do śledzenia czasu)

via Clockify Jeśli twój dzień mija zbyt szybko i czujesz, że nie osiągnąłeś zbyt wiele, wypróbuj Clockify. Wypróbuj go, aby śledzić czas dla każdego zadania i identyfikować czasochłonne zadania, aby odpowiednio planować swój dzień.

Na przykład, odpowiadanie na e-maile zajmuje dużo czasu, więc staram się przeznaczyć na to godzinę rano. Daje mi to lepszą kontrolę nad moim czasem i pomaga efektywnie planować mój dzień, ponieważ wiem, ile czasu muszę przeznaczyć na każde zadanie.

Najlepsze funkcje Clockify

Rejestrowanie godzin przepracowanych nad różnymi zadaniami i projektami dzięki funkcji śledzenia czasu i zrozumienie, dokąd zmierza twój czas i zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy

Uzyskaj szczegółowe raportowanie i analizy wzorców wydajności i dostosuj swoją rutynę, aby zmaksymalizować wydajność

wzorców wydajności i dostosuj swoją rutynę, aby zmaksymalizować wydajność Integracja Clockify z innymi popularnymi aplikacjami do zarządzania projektami i wydajnością w celu płynnego zarządzania cyklem pracy

Limity Clockify

Wersja Free oferuje podstawowe możliwości raportowania i zarządzania zespołem

Ceny Clockify

**Free

Standard: $6.99 miesięcznie za użytkownika

$6.99 miesięcznie za użytkownika Pro: $9.99 miesięcznie na użytkownika

$9.99 miesięcznie na użytkownika Enterprise: $14.99 miesięcznie za użytkownika

$14.99 miesięcznie za użytkownika Productivity Bundle: $15.99 miesięcznie na użytkownika

Ocena Clockify

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

4,5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

14. Trello (najlepsze do wizualizacji zadań)

via Trello Wizualizacja codziennych zadań jest jednym z najlepszych sposobów na planowanie efektywnego dnia. Pomaga ustawić jasne priorytety i zmniejsza stres. Trello jest do tego świetnym narzędziem. Dostarcza tablicę Kanban, która pomaga notować codzienne zadania i dzielić je na różne listy, takie jak "Zrobione", "W trakcie" i "Zakończone"

Jego szablon osobistej wydajności pomaga zarządzać wszystkimi zadaniami i łatwo wyświetlać nadchodzące zadania lub wydarzenia. Spodobał mi się również widok kalendarza Trello, który pozwala śledzić osobiste zobowiązania i zarządzać zadaniami w pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Etykiety, terminy i listy kontrolne na kartach do organizowania codziennych zadań według priorytetów

Ustawienie automatyzacji w celu przeniesienia zadania z jednej listy na drugą

Dodaj ponad 150 dodatków, w tym Notion i Zapier, aby zautomatyzować powtarzające się zadania

Limity Trello

Ma niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Cennik Trello

**Free

Standardowy: 6 USD miesięcznie za użytkownika

6 USD miesięcznie za użytkownika Premium: $12.50 miesięcznie na użytkownika

$12.50 miesięcznie na użytkownika Enterprise: $17.50 miesięcznie na użytkownika

Ocena Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 opinii)

4,4/5 (ponad 13 000 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

15. Habitify (najlepszy do budowania nawyków)

via Habitify Jeśli zmagasz się z budowaniem i utrzymywaniem pozytywnych nawyków, jednocześnie eliminując te negatywne, sprawdź Habitify. Dzięki czystemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, zachęca on do konsekwentnego codziennego zaangażowania, ułatwiając śledzenie postępów i utrzymanie motywacji.

Habitify pomaga w stworzeniu oddzielną rutynę dla poranka, popołudnia i noc, dzięki czemu można powoli budować nawyki. Ponadto pokazuje pasma nawyków, utrzymując motywację użytkowników. Sprawia również, że śledzenie nawyków staje się odsetkiem, dzięki grywalizacji i dodaniu pulpitów przywódczych.

Najlepsze funkcje Habitify

Nigdy nie przegap rejestrowania swoich nawyków dzięki regularnym przypomnieniom i powiadomieniom w ciągu dnia

Uzyskiwanie cennych spostrzeżeń i statystyk dotyczących postępów w czasie, pomagających zidentyfikować wzorce i dostosować rutynę w razie potrzeby

Rejestrowanie codziennych myśli dzięki wbudowanej funkcji śledzenia notatek

Limity Habitify

Wersja Free pozwala na śledzenie ograniczonej liczby nawyków

Ceny Habitify

**Free

Płatna: $4.99 miesięcznie

Ocena Habitify

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Zarządzaj swoją codzienną rutyną efektywnie z ClickUp

Dzięki ClickUp zarządzanie codzienną rutyną staje się o wiele łatwiejsze. Jest to niesamowity planer dzienny i narzędzie do zarządzania projektami, które utrzymuje wszystko zorganizowane w jednym miejscu.

ClickUp pomaga również nadać priorytet temu, co najważniejsze i sprawia, że planowanie dnia nie wymaga wysiłku.

Niezależnie od tego, czy żonglujesz zadaniami w pracy, czy celami osobistymi, ClickUp daje ci narzędzia, które pozwolą ci być na bieżąco i sprawią, że każdy dzień będzie się liczył. Zarejestruj się za darmo na ClickUp już dziś!