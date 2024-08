Transformacja biznesu w Singapurze: 10 najlepszych narzędzi CRM na 2024 rok

W trakcie mojej kariery zawodowej pracowałem z różnymi systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM) i oceniałem je. Jedną rzeczą, którą zaobserwowałem konsekwentnie w różnych branżach, jest to, że gdy firmy wybierają odpowiednie narzędzia CRM, doświadczają ogromnej poprawy w zakresie optymalizacji potoku sprzedaży i interakcji z klientami.

Niezależnie od tego, czy chcesz nawiązać silne relacje z klientami dla swojej rozwijającej się firmy, czy też ulepszyć strategie zarządzania klientami dla dużych korporacji, niezawodne rozwiązanie CRM pomaga zapewnić znaczące korzyści.

Na tym blogu omówimy najlepsze oprogramowanie CRM w Singapurze, wybrane na podstawie osobistych doświadczeń osób, które pracowały w Singapurze oraz dokładnych badań przeprowadzonych przez zespół ClickUp. Rekomendacje te zostały opracowane, aby pomóc firmom sprostać szeregowi wyzwań specyficznych dla tego regionu, takich jak przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych z 2012 r. (PDPA).

**Czego należy szukać w niezawodnym oprogramowaniu CRM w Singapurze?

Właściwe rozwiązanie CRM oferuje wiele korzyści dla małych i średnich firm, ale znalezienie odpowiedniego rozwiązania wymaga czasu. Różni dostawcy na rynku oferują szereg produktów o różnych funkcjach, w tym opcje specyficzne dla branży.

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji:

1. Zarządzanie kontaktami

Każdy system CRM opiera się w dużej mierze na zarządzaniu kontaktami, które jest niezbędne dla firm do gromadzenia i organizowania obszernych informacji o potencjalnych klientach i obecnych klientach.

Oprogramowanie CRM zapewnia 360-stopniowy widok interakcji, co pomaga w r budowaniu relacji i utrzymaniu klientów . Upewnij się, że oprogramowanie CRM jest proste w użyciu i zawiera kluczowe wskaźniki.

2. Automatyzacja przepływu pracy

Zautomatyzowane przepływy pracy CRM upraszczają operacje. Poszukaj oprogramowania z niestandardowymi regułami i automatyzacją sił sprzedaży. Automatyzacja przepływu pracy pomaga strategizować działania CRM takie jak przekierowywanie wiadomości, wysyłanie zaprogramowanych odpowiedzi, śledzenie potencjalnych klientów, rejestrowanie komunikacji i płynne raportowanie.

3. Automatyzacja marketingu

Preferowane oprogramowanie CRM dla sprzedaży powinno automatyzować zadania marketingowe i zapewniać wgląd w spersonalizowane wiadomości. Powinno być w stanie przechwytywać dane śledzenia potencjalnych klientów, aby konwertować więcej potencjalnych klientów i analizować zwrot z inwestycji w kampanię w celu poprawy przyszłych działań.

4. Personalizacja

Najlepszy CRM oferuje funkcje dostosowywania do unikalnych potrzeb biznesowych. Wybierz rozwiązania, które umożliwiają wybór funkcji, niestandardowe raporty i integrację z istniejącymi narzędziami za pośrednictwem interfejsów API i wtyczek.

5. Integracje innych firm

Wybierz system CRM, który integruje się z niezbędnym oprogramowaniem biznesowym. Popularne platformy oferują integrację z narzędziami takimi jak QuickBooks i Mailchimp. Kluczowe integracje obejmują klientów poczty e-mail, systemy POS i usługi tworzenia kopii zapasowych danych.

6. Spersonalizowane interakcje

Singapurscy klienci cenią sobie spersonalizowane doświadczenia. CRM z funkcjami takimi jak segmentacja klientów i ukierunkowana komunikacja może pomóc firmom zaspokoić indywidualne potrzeby klientów.

7. Zaangażowanie wielokanałowe

Rynek singapurski kładzie nacisk na interakcję z klientami za pośrednictwem wielu kanałów. Wybierz CRM, który może integrować się z różnymi kanałami komunikacji, takimi jak media społecznościowe, poczta e-mail i platformy komunikacyjne, umożliwiając płynne angażowanie klientów w różnych punktach kontaktu.

10 najlepszych programów CRM w Singapurze do wykorzystania w 2024 roku

Znalezienie idealnego oprogramowania CRM w Singapurze może oznaczać znaczący zwrot dla Twojej firmy w 2024 roku. Dokładnie przetestowałem 10 najlepszych dostępnych rozwiązań, aby zapewnić ci to właściwe.

Przejrzyj dokładnie każde z nich i wybierz to, które odpowiada Twoim spersonalizowanym potrzebom:

1. ClickUp: najlepszy kompleksowy system zarządzania projektami CRM

śledź zaangażowanie i zarządzaj zadaniami dzięki ClickUp's Client Success CRM, aby mieć pewność, że Twoi klienci są zawsze zadowoleni

ClickUp jest znany z szerokiej gamy funkcji organizacji projektów i wysokiej jakości Atrybuty CRM . Jego konfigurowalne pulpity nawigacyjne zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w zaangażowanie klientów, nowych potencjalnych klientów i inne istotne wskaźniki. Możesz filtrować i grupować te dane, aby generować raporty dostosowane do Twoich potrzeb.

ClickUp oferuje również funkcje takie jak wyznaczanie celów i mapowanie myśli, które pomagają planować i wizualizować przepływ pracy CRM. Pozwala to na burzę mózgów, podzielenie złożonych działań na mniejsze zadania i zapewnienie, że zespół pozostaje w zgodzie podczas całego procesu.

Ponadto Szablony CRM od ClickUp można dostosować do różnych potrzeb korporacyjnych. Służy jako skuteczny sposób zarządzania relacjami z klientami i kampaniami sprzedażowymi.

Co wyróżnia CRM ClickUp jest jego płynna integracja z narzędziami do zarządzania projektami, tworząc spójną platformę zarówno do zarządzania zadaniami, jak i klientami.

Najlepsze cechy ClickUp

Potoki z możliwością dostosowania Salesforce jest dobrze znaną marką w branży CRM. Oferuje solidne i wszechstronne rozwiązania, które są idealne dla każdej wielkości przedsiębiorstwa.

Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji Salesforce Einstein można uzyskać dostęp do inteligentniejszego prognozowania sprzedaży, oceny potencjalnych klientów i zarządzania szansami.

Ponadto to oprogramowanie CRM oferuje rozbudowane funkcje, łatwość dostosowywania i płynną integrację z innymi systemami. W szczególności w Singapurze Salesforce oferuje opcje rezydencji danych, umożliwiając przechowywanie danych klientów w Singapurze, potencjalnie rozwiązując lokalne obawy dotyczące prywatności danych.

Najlepsze cechy Salesforce

Zapewnia dogłębny wgląd dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym i raportom

Automatyzuje przepływy pracy i procesy zatwierdzania w celu zwiększenia wydajności

Daje dostęp do wielu aplikacji innych firm, dzięki czemu rozszerza funkcjonalność o tysiące

Wykorzystuje sztuczną inteligencję, która pomaga w prognozowaniu przyszłej sprzedaży na podstawie danych zebranych w przeszłości

W pełni funkcjonalne oprogramowanie CRM na smartfony, które najlepiej sprawdza się w przypadku pracowników mobilnych, takich jak Singapur85% populacji zidentyfikowanych jako obeznani z technologią

Ograniczenia Salesforce

Złożoność : Może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na rozbudowane funkcje

: Może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na rozbudowane funkcje Koszt : Wyższe ceny w porównaniu do niektórych konkurentów, co może stanowić barierę dla małych firm

: Wyższe ceny w porównaniu do niektórych konkurentów, co może stanowić barierę dla małych firm Dostosowanie: Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do zaawansowanego dostosowywania i integracji

Ceny Salesforce

Essentials : 25 USD za użytkownika/miesiąc za podstawowe funkcje CRM

: 25 USD za użytkownika/miesiąc za podstawowe funkcje CRM Professional : $75 za użytkownika/miesiąc z pełnymi możliwościami CRM

: $75 za użytkownika/miesiąc z pełnymi możliwościami CRM Enterprise : $150 za użytkownika/miesiąc dla zaawansowanych funkcji CRM

: $150 za użytkownika/miesiąc dla zaawansowanych funkcji CRM Unlimited: 300 USD za użytkownika/miesiąc za pełny pakiet funkcji Salesforce

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4.3/5 z ponad 12 000 recenzji

: 4.3/5 z ponad 12 000 recenzji Capterra: 4.4/5 z ponad 17 000 recenzji

3. HubSpot: Najlepsze rozwiązanie dla marketingu i sprzedaży

via HubSpot Platforma CRM Hubspot staje się coraz bardziej popularna dzięki intuicyjnemu interfejsowi i licznym opcjom marketingowym, sprzedażowym i usługowym. Poza podstawowymi funkcjami CRM, Hubspot oferuje kreatory stron docelowych do projektowania stron docelowych o wysokiej konwersji, które pozyskują potencjalnych klientów i prowadzą ich przez ścieżkę sprzedaży.

Posiada również zintegrowane zarządzanie mediami społecznościowymi, które pozwala planować i publikować treści bezpośrednio z HubSpot. Dzięki płynnej integracji różnych funkcji, ta kompleksowa platforma okazuje się wyjątkowo korzystna dla małych i średnich firm.

Platforma oferuje takie funkcje jak Centrum usług i centrum treści aby pomóc lokalnym firmom w dostarczaniu usprawnionych, spersonalizowanych doświadczeń klientów, które 80% lokalnych firm uważa za klucz do rozwoju biznesu w Singapurze.

Najlepsze cechy HubSpot

Rozbudowany darmowy plan z podstawowymi funkcjami CRM

Łączy narzędzia marketingowe w celu prowadzenia m.in. marketingu e-mailowego i marketingu w mediach społecznościowych

Automatyzuje procesy sprzedaży i śledzi wydajność

Zarządza biletami obsługi klienta i zwiększa wsparcie

Płynne łączenie z wieloma aplikacjami innych firm

ograniczenia HubSpot

Ograniczona personalizacja : Opcje dostosowywania są mniej rozbudowane w porównaniu do innych programów CRM

: Opcje dostosowywania są mniej rozbudowane w porównaniu do innych programów CRM Koszt zaawansowanych funkcji : Zaawansowane funkcje marketingowe i sprzedażowe wymagają planów wyższego poziomu

: Zaawansowane funkcje marketingowe i sprzedażowe wymagają planów wyższego poziomu Limity danych: Niektóre limity danych i kontaktów mają zastosowanie do planów niższego poziomu

Ceny HubSpot

Plan darmowy : Podstawowe funkcje CRM z nieograniczoną liczbą użytkowników

: Podstawowe funkcje CRM z nieograniczoną liczbą użytkowników Starter : 50 USD/miesiąc za bardziej zaawansowane narzędzia

: 50 USD/miesiąc za bardziej zaawansowane narzędzia Professional : 800 USD/miesiąc z rozszerzoną automatyzacją i analityką

: 800 USD/miesiąc z rozszerzoną automatyzacją i analityką Enterprise: $3,200/miesiąc dla szerokiej personalizacji i zaawansowanych funkcji

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 z ponad 7000 recenzji

: 4.4/5 z ponad 7000 recenzji Capterra: 4.5/5 z ponad 9000 recenzji

Singapurskie firmy mają trudności z zaspokojeniem zapotrzebowania na treści wielokanałowe, a 82% z nich podziela potrzebę posiadania narzędzi pomagających w remiksowaniu treści z jednego formatu lub kanału na inny. Singapur jest również najbardziej prawdopodobnym krajem badanym przez HubSpot, który wymienia rosnącą liczbę kanałów jako punkt bólu (40%).

Wyniki badania HubSpot Asia Pacific's Globalna ankieta badawcza

4. HaloCRM: Najlepsze rozwiązanie do optymalizacji obsługi klienta

via HaloCRM HaloCRM to firma, która koncentruje się na obsłudze klienta i zarządzaniu usługami. Zapewnia portal samoobsługowy, który umożliwia klientom wyszukiwanie odpowiedzi, dostęp do artykułów z bazy wiedzy i wygodne przesyłanie zgłoszeń.

Oferuje również analizę nastrojów, która zapewnia wgląd w nastroje klientów poprzez analizę interakcji z zespołem wsparcia. Pozwala to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i spersonalizować obsługę klienta.

Platforma umożliwia zarządzanie zapytaniami w różnych kanałach, takich jak e-mail, telefon, media społecznościowe i czat. Jest to szczególnie korzystne dla pozyskiwania klientów w Singapurze gdzie wielu klientów korzysta z różnych platform do łączenia się z firmami.

Najlepsze cechy HaloCRM

Zarządza zgłoszeniami do obsługi klienta i nadaje im priorytety

Oferuje wielokanałowe wsparcie dla płynnej interakcji z klientami za pośrednictwem poczty e-mail, czatu, mediów społecznościowych i nie tylko.

Usprawnia procesy wsparcia dzięki automatyzacji

Umożliwia komunikację za pośrednictwem poczty e-mail, czatu i platform mediów społecznościowych

Pomaga w dostarczaniu raportów dotyczących poziomu zadowolenia klientów i wydajności wsparcia

ograniczenia HaloCRM

Interfejs użytkownika : Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za mniej intuicyjny w porównaniu z konkurencją

: Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za mniej intuicyjny w porównaniu z konkurencją Opcje integracji : Ograniczone opcje integracji z aplikacjami innych firm

: Ograniczone opcje integracji z aplikacjami innych firm Dostosowywanie: Mniej opcji dostosowywania w porównaniu do innych programów CRM

Ceny HaloCRM

Podstawowy : 15 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi funkcjami pomocy technicznej

: 15 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi funkcjami pomocy technicznej Pro : 35 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowaną automatyzacją i analityką

: 35 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowaną automatyzacją i analityką Enterprise: Niestandardowe ceny dla dużych organizacji o rozbudowanych potrzebach

Oceny i recenzje HaloCRM

G2 : 4.5/5 z ponad 500 recenzji

: 4.5/5 z ponad 500 recenzji Capterra: 4.6/5 z ponad 400 recenzji

5. Monday Sales CRM: Najlepszy do wizualnego zarządzania projektami i sprzedażą

via poniedziałek CRM_ Oprogramowanie Monday Sales CRM znane jest z intuicyjnego interfejsu i elastycznych możliwości zarządzania projektami. Pozwala zespołowi sprzedaży z łatwością zarządzać procesami sprzedaży i relacjami z klientami, wykorzystując wizualne przepływy pracy i automatyzację.

Monday Sales CRM wykracza poza podstawy dzięki takim funkcjom, jak śledzenie czasu, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zoptymalizować przepływ pracy. Zapewnia również kreatory formularzy do przechwytywania danych potencjalnych klientów bezpośrednio na platformie, usprawniając gromadzenie danych.

Najlepsze cechy CRM dla sprzedaży w poniedziałek

Intuicyjne i konfigurowalne wizualne pulpity nawigacyjne

Oferuje płynną integrację z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack, Google Drive i Outlook

Łatwe śledzenie pipeline'ów i etapów sprzedaży

Zespoły mogą łatwo współpracować dzięki zintegrowanemu narzędziu do komunikacji

Automatyzuje powtarzalne zadania w celu poprawy wydajności

Poniedziałkowe ograniczenia CRM dla sprzedaży

Złożona konfiguracja: Początkowa konfiguracja jest czasochłonna ze względu na rozbudowane opcje dostosowywania

Krzywa uczenia się: Użytkownicy mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do interfejsu wizualnego

Koszt: Plany wyższego poziomu będą drogie dla małych zespołów

Ceny Sales CRM w poniedziałek

Indywidualny : Bezpłatny dla maksymalnie 2 użytkowników z podstawowymi funkcjami

: Bezpłatny dla maksymalnie 2 użytkowników z podstawowymi funkcjami Podstawowy : 8 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi funkcjami CRM

: 8 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi funkcjami CRM Standard : 10 USD za użytkownika/miesiąc z rozszerzoną automatyzacją i integracjami

: 10 USD za użytkownika/miesiąc z rozszerzoną automatyzacją i integracjami Pro : 16 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowanymi funkcjami CRM

: 16 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowanymi funkcjami CRM Enterprise: Niestandardowe ceny dla dużych organizacji

Poniedziałkowe oceny i recenzje CRM dla sprzedaży

G2 : 4.6/5 z ponad 2000 recenzji

: 4.6/5 z ponad 2000 recenzji Capterra: 4.5/5 z ponad 1500 recenzji

6. GreenRope: Najlepszy dla zintegrowanej sprzedaży i marketingu

via GreenRope Pakiet systemu CRM GreenRope zapewnia szeroką gamę narzędzi do sprzedaży, marketingu i automatyzacji. Zaprojektowany z myślą o uproszczeniu procesów biznesowych, oferuje zaawansowany e-mail marketing z usługami automatyzacji, płynne zarządzanie wydarzeniami i rejestracją oraz kompleksową analitykę i raportowanie.

GreenRope oferuje również funkcję nasłuchu społecznościowego w celu monitorowania wzmianek o marce i nastrojów klientów oraz śledzenia stron internetowych w celu zrozumienia zachowań odwiedzających i optymalizacji treści w celu lepszej konwersji. Biorąc pod uwagę wysoki penetrację mediów społecznościowych w Singapurze (85%), funkcja nasłuchu społecznościowego platformy może się przydać podczas tworzenia lokalnych strategii zasięgowych.

Najlepsze cechy GreenRope

Składa się z modułów zarządzania relacjami z klientami dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Opcje bardziej zaawansowanego marketingu e-mailowego z usługami automatyzacji

Płynne zarządzanie wydarzeniami i rejestracjami

Oferuje kompleksową analizę i raportowanie

Automatyzuje procesy w celu poprawy wydajności biznesowej

ograniczenia GreenRope

Interfejs : Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest staroświecki i niezbyt łatwy

: Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest staroświecki i niezbyt łatwy Krzywa uczenia się : Jest trudny w użyciu, ponieważ jest złożony i ma zbyt wiele funkcji

: Jest trudny w użyciu, ponieważ jest złożony i ma zbyt wiele funkcji Obsługa klienta: Ograniczone opcje obsługi klienta w przypadku planów niższego poziomu

Ceny GreenRope

Starter : 99 USD/miesiąc za maksymalnie 1000 kontaktów

: 99 USD/miesiąc za maksymalnie 1000 kontaktów Pro : 199 USD/miesiąc za maksymalnie 10 000 kontaktów

: 199 USD/miesiąc za maksymalnie 10 000 kontaktów Premium : 299 USD/miesiąc za maksymalnie 50 000 kontaktów

: 299 USD/miesiąc za maksymalnie 50 000 kontaktów Enterprise: Niestandardowe ceny dla większych potrzeb

Oceny i recenzje GreenRope

G2 : 4.3/5 z ponad 200 recenzji

: 4.3/5 z ponad 200 recenzji Capterra: 4.4/5 z ponad 300 recenzji

7. Pipedrive: Najlepszy do zarządzania potokiem sprzedaży

via Pipedrive Pipedrive to wyróżniające się oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, dostosowane do potrzeb zespołu sprzedaży w Twojej firmie. Jest ono wyposażone w przyjazny dla użytkownika interfejs i narzędzia przydatne w zarządzaniu pipelinami.

Automatyzuje powtarzalne zadania sprzedażowe i zapewnia funkcje komunikacyjne do płynnej interakcji e-mail z klientami. Dzięki integracji z popularnymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak WhatsApp i Facebook Messenger, Piperdrive umożliwia usprawnioną komunikację z singapurskimi klientami na preferowanych przez nich platformach.

Pipedrive zawiera również dobrze wyjaśnione dokumenty sprzedażowe i aplikację mobilną ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do zarządzania sprzedażą w podróży. Oprogramowanie to jest zatem doskonałym wyborem dla małych i średnich firm w Singapurze, które chcą zwiększyć swoją produktywność sprzedaży.

Najlepsze cechy Pipedrive

Wizualny i łatwy w użyciu pipeline sprzedaży

Automatyzuje powtarzalne zadania sprzedażowe

Harmonijna komunikacja z klientami e-mail

Zapewnia dobrze wyjaśnione i dopracowane dokumenty sprzedażowe

Oprogramowanie mobilne z wszystkimi możliwymi funkcjami do zarządzania sprzedażą poza biurem

ograniczenia Pipedrive

Ograniczona personalizacja : W porównaniu do innych CRM-ów, jego możliwości dostosowywania są ograniczone

: W porównaniu do innych CRM-ów, jego możliwości dostosowywania są ograniczone Podstawowe narzędzia marketingowe : Ograniczone funkcje marketingowe, bardziej skoncentrowane na sprzedaży

: Ograniczone funkcje marketingowe, bardziej skoncentrowane na sprzedaży Koszty dodatków: Dodatkowe funkcje mogą zwiększyć ogólne koszty

Ceny Pipedrive

Podstawowe : 12,50 USD za użytkownika/miesiąc za podstawowe funkcje

: 12,50 USD za użytkownika/miesiąc za podstawowe funkcje Zaawansowane : 24,90 USD za użytkownika/miesiąc z rozszerzonymi funkcjami

: 24,90 USD za użytkownika/miesiąc z rozszerzonymi funkcjami Professional : 49,90 USD za użytkownika/miesiąc za zaawansowane narzędzia

: 49,90 USD za użytkownika/miesiąc za zaawansowane narzędzia Enterprise: 99 USD za użytkownika/miesiąc za pełny dostęp do funkcji

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : Ocena 4,2/5 z ponad 2000 recenzji

: Ocena 4,2/5 z ponad 2000 recenzji Capterra: Ocena 4,5/5 z ponad 1200 recenzji

8. Freshsales: Najlepszy do sprzedaży opartej na sztucznej inteligencji

via Freshsales Kluczowy element pakietu Freshworks, Freshsales, ma na celu poprawę wydajności procesu sprzedaży poprzez wykorzystanie analizy i automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji.

Platforma automatyzuje procesy sprzedaży w celu poprawy produktywności i pozwala na lepsze działania następcze dzięki funkcjom takim jak współczynnik otwarć wiadomości e-mail i śledzenie kliknięć. Freshsales oferuje również aplikację mobilną do zarządzania działaniami sprzedażowymi z dowolnego miejsca.

Jest dobrze znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i zaawansowanych funkcji zaprojektowanych specjalnie dla zespołów sprzedażowych.

Najlepsze cechy Freshsales

Wykorzystuje sztuczną inteligencję do proponowania praktycznych pomysłów lub rozwiązań

Przypisuje wyniki do potencjalnych klientów na podstawie ich poziomu interakcji Automatyzuje procesy sprzedaży w celu poprawy produktywności

Lepsze funkcje śledzenia kliknięć w wiadomościach e-mail Zarządzanie działaniami sprzedażowymi z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej

ograniczenia Freshsales

Limity integracji : Ograniczone integracje w porównaniu do niektórych konkurentów

: Ograniczone integracje w porównaniu do niektórych konkurentów Złożoność : Niektórzy użytkownicy uważają, że konfiguracja zaawansowanych funkcji jest skomplikowana

: Niektórzy użytkownicy uważają, że konfiguracja zaawansowanych funkcji jest skomplikowana Wsparcie: Ograniczona obsługa klienta w przypadku planów niższego poziomu

Ceny świeżej sprzedaży

Plan darmowy : Podstawowe funkcje dla małych zespołów

: Podstawowe funkcje dla małych zespołów Wzrost : 15 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi narzędziami CRM

: 15 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi narzędziami CRM Pro : 39 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowanymi funkcjami

: 39 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowanymi funkcjami Enterprise: 69 USD za użytkownika/miesiąc za kompleksowe możliwości CRM

Oceny i recenzje Freshsales

G2 : 4.6/5 z ponad 900 recenzji

: 4.6/5 z ponad 900 recenzji Capterra: 4.6/5 z ponad 500 recenzji

9. Zoho CRM: Najlepszy pod względem personalizacji i przystępnej ceny

via Zoho CRM System Zoho CRM zapewnia firmom każdej wielkości różnorodne opcje dostosowywania i przystępne cenowo rozwiązania. Automatyzuje przepływy pracy i rutynowe zadania oraz umożliwia komunikację za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak mail, media społecznościowe i czat

Zoho CRM integruje się z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak oprogramowanie księgowe QuickBooks, platformy automatyzacji marketingu i aplikacje zwiększające produktywność. Umożliwia to singapurskim firmom połączenie Zoho CRM z istniejącym stosem technologicznym w celu ujednolicenia przepływu pracy.

Dowiedz się, jak Zoho CRM pomógł Display Science z siedzibą w Singapurze do skalowania swojej działalności przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z ustawą PDPA.

Najlepsze cechy Zoho CRM

Zia AI zapewnia predykcyjną analitykę i wgląd w sprzedaż

Rozbudowane opcje dostosowywania modułów i pól

Automatyzuje przepływy pracy i rutynowe zadania

Wysyłaj wiadomości e-mail, komunikuj się za pośrednictwem mediów społecznościowych i uczestnicz w czatach w różnych kanałach.

Narzędzia innych firm, takie jakSignpass są płynnie zintegrowane z aplikacjami Zoho, aby ułatwić procesy w Singapurze

ograniczenia Zoho CRM

Interfejs użytkownika : Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za mniej intuicyjny

: Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za mniej intuicyjny Krzywa uczenia się : Może być stroma ze względu na rozbudowane opcje dostosowywania

: Może być stroma ze względu na rozbudowane opcje dostosowywania Wsparcie: Obsługa klienta mogłaby być lepsza w przypadku darmowych i niższych planów

Ceny Zoho CRM

Plan darmowy : Podstawowe funkcje dla maksymalnie 3 użytkowników

: Podstawowe funkcje dla maksymalnie 3 użytkowników Standard : 12 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi narzędziami systemu CRM

: 12 USD za użytkownika/miesiąc z podstawowymi narzędziami systemu CRM Professional : 20 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowanymi funkcjami

: 20 USD za użytkownika/miesiąc z zaawansowanymi funkcjami Enterprise : 35 USD za użytkownika/miesiąc za wszechstronne możliwości

: 35 USD za użytkownika/miesiąc za wszechstronne możliwości Ultimate: 45 USD za użytkownika/miesiąc za pełny dostęp do wszystkich funkcji

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4.0/5 z ponad 1700 recenzji

: 4.0/5 z ponad 1700 recenzji Capterra: 4.2/5 z ponad 2000 recenzji

10. Eber: Najlepszy do integracji programów lojalnościowych

via Eber Eber został zaprojektowany w celu integracji CRM z programami lojalnościowymi dla klientów, dzięki czemu jest idealny dla firm, które chcą zwiększyć retencję i zaangażowanie klientów.

Oferuje funkcje do generowania i zarządzania programami lojalnościowymi, klasyfikowania klientów do ukierunkowanego marketingu, automatyzacji lojalności i kampanie marketingowe i uzyskać wgląd w zachowanie klientów i wydajność programu.

Dodatkowo, Eber integruje się z popularnymi singapurskimi systemami POS, w tym Lightspeed Retail i Shopify, tworząc spójny ekosystem danych.

Najlepsze cechy Eber

Generowanie i zarządzanie programami lojalnościowymi dla klientów bez żadnych trudności

Klasyfikowanie klientów zgodnie z ich potrzebami w zakresie marketingu docelowego

Pomaga zautomatyzować kampanie lojalnościowe i marketingowe

Zapewnia wgląd w zachowanie klientów i wydajność programu lojalnościowego

Integruje się z systemami POS i innymi narzędziami biznesowymi

ograniczenia Eber

Bogactwo funkcji : Ograniczone funkcje CRM w porównaniu do dedykowanych platform CRM

: Ograniczone funkcje CRM w porównaniu do dedykowanych platform CRM Skalowalność : Może nie skalować się dobrze dla bardzo dużych przedsiębiorstw

: Może nie skalować się dobrze dla bardzo dużych przedsiębiorstw Personalizacja: Mniej opcji dostosowywania funkcji innych niż lojalnościowe

Ceny Eber

Starter : 29 USD/miesiąc za podstawowe funkcje programu lojalnościowego

: 29 USD/miesiąc za podstawowe funkcje programu lojalnościowego Professional : $69/miesiąc z zaawansowanymi narzędziami kampanii

: $69/miesiąc z zaawansowanymi narzędziami kampanii Business : 129 USD/miesiąc za kompleksowe funkcje lojalnościowe i CRM

: 129 USD/miesiąc za kompleksowe funkcje lojalnościowe i CRM Enterprise: Niestandardowe ceny dla dużych organizacji

Oceny i recenzje Eber

G2 : 4.5/5 z ponad 150 recenzji

: 4.5/5 z ponad 150 recenzji Capterra: 4.6/5 z ponad 100 recenzji

Przyspiesz sukces swojego startupu dzięki odpowiedniemu CRM

W Singapurze widzieliśmy szereg programów do zarządzania relacjami z klientami, z których każdy ma swoje unikalne cechy ukierunkowane na spełnienie różnych wymagań biznesowych.

Począwszy od szerokich możliwości Salesforce, po dostosowanie marketingu i sprzedaży HubSpot oraz integrację zarządzania projektami ClickUp, istnieje CRM na każdą potrzebę. Oceń te opcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojej organizacji.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania CRM z funkcjami takimi jak konfigurowalne potoki, automatyzacja przepływu pracy, płynna integracja i kompleksowe zarządzanie zadaniami, ClickUp jest najlepszym wyborem. Gotowy na transformację zarządzania relacjami z klientami?

