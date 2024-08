10 najlepszych programów do zarządzania Lean w 2024 roku

Kiedy po raz pierwszy zostałem menedżerem, krytycznym problemem było skupienie się na minimalizacji marnotrawstwa i maksymalizacji wartości w procesach. Oznaczało to włączenie zasad lean do mojego stylu zarządzania.

Od tego czasu do teraz miałem okazję poznać i wykorzystać różne rozwiązania programowe zaprojektowane w celu usprawnienia procesów biznesowych i zwiększenia wydajności.

W 2024 roku oprogramowanie Lean Management stało się bardziej dynamiczne i innowacyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Opierając się na moim praktycznym doświadczeniu, opracowałem listę 10 najlepszych programów do zarządzania projektami lean, które wyróżniają się skutecznością, przyjaznymi dla użytkownika interfejsami i zdolnością do znacznej poprawy przepływu pracy i produktywności.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym praktykiem lean, czy nowicjuszem rozpoczynającym tę podróż, narzędzia te z pewnością zapewnią cenne wsparcie w osiąganiu celów doskonałości operacyjnej.

Czego należy szukać w oprogramowaniu Lean Management?

Musiałem ciężko odkryć najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami Lean dla mojego zespołu. I co by mi dało zatrzymanie zdobytej wiedzy dla siebie? Oto niektóre z krytycznych funkcji, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania lean:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz intuicyjny i łatwy w nawigacji interfejs, zapewniając, że wszyscy członkowie zespołu, niezależnie od ich wiedzy technicznej, będą mogli z niego efektywnie korzystać Dostosowanie i elastyczność: Poszukaj oprogramowania, które można dostosować do procesów i przepływów pracy, umożliwiając wdrożenie metodologii lean w elastyczny sposób Dane i analityka w czasie rzeczywistym: Solidne funkcje analityczne i raportowania są niezbędne do monitorowania wydajności, identyfikowania trendów i podejmowania decyzji opartych na danych Mapowanie i wizualizacja procesów: Narzędzia do tworzenia i wizualizacji map procesów, map strumieni wartości i schematów blokowych pomagają w zrozumieniu i optymalizacji przepływów pracy Wsparcie ciągłego doskonalenia: Funkcje, które ułatwiają działania kaizen (ciągłe doskonalenie), takie jak śledzenie sugestii dotyczących ulepszeń, planów działania i ich wyników, mają kluczowe znaczenie Narzędzia do współpracy: Zintegrowane funkcje komunikacji i współpracy zapewniają, że członkowie zespołu mogą łatwo dzielić się informacjami, przekazywać informacje zwrotne i wspólnie pracować nad usprawnieniami procesów Możliwości integracji: Oprogramowanie powinno mieć możliwość integracji z innymi systemami i narzędziami używanymi w organizacji, takimi jak ERP, CRM lub inne oprogramowanie do zarządzania projektami, aby zapewnić płynny przepływ danych i spójność Wskaźniki wydajności i KPI: Kluczowe znaczenie dla pomiaru postępów ma śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i metryk związanych z podejściem lean, takich jak czas cyklu, czas realizacji i wskaźniki defektów Skalowalność: Upewnij się, że oprogramowanie może być skalowane wraz z rozwojem organizacji i że może obsługiwać coraz większe ilości danych i użytkowników Wsparcie i szkolenia: Kompleksowe wsparcie klienta i zasoby szkoleniowe są niezbędne, aby pomóc zespołowi jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie i rozwiązać wszelkie problemy

Skupienie się na tych aspektach może pomóc w wyborze oprogramowania do zarządzania projektami Lean, które będzie skutecznie wspierać wysiłki zmierzające do zwiększenia wydajności, ograniczenia marnotrawstwa i ciągłego doskonalenia procesów.

10 najlepszych programów do zarządzania projektami Lean w 2024 roku

Jako osoba, która przez lata wypróbowała i przetestowała różne oprogramowanie do zarządzania projektami Lean, chciałbym przedstawić 10 najlepszych programów do zarządzania projektami Lean, które ułatwią procesy.

1. ClickUp: Najlepsze do zarządzania projektami lean i cyklu rozwoju produktu

Planuj, twórz i dostarczaj - wszystko w jednym centrum roboczym

ClickUp to solidne rozwiązanie, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produktami do planowania, tworzenia i dostarczania produktów. Upraszcza cały cykl rozwoju dzięki holistycznemu centrum pracy, które łączy wielofunkcyjną pracę zespołową, narzędzia i wiedzę w jednym miejscu. Do dzieła!

Kluczem do szczupłego zarządzania jest budowanie kompleksowej widoczności dla procesu rozwoju firmy lub produktu - umożliwiając wczesne wykrycie wszelkich marnotrawstw lub niewykorzystanych zasobów.

Dźwignia Widoki ClickUp aby stworzyć wizualny przepływ pracy, który najlepiej reprezentuje Twoje procesy. Nie zapomnij użyć niestandardowych statusów i pól niestandardowych, aby dodać szczegóły, które są unikalne dla Twojej firmy. Na przykład "oczekiwanie na zatwierdzenie FedRamp" może być konkretnym krokiem dla Twojej firmy zajmującej się oprogramowaniem zabezpieczającym poza Stanami Zjednoczonymi.

Customize your workflow to your needs with 15+ views in ClickUp

Po określeniu widoku, użyj Zadania ClickUp aby podzielić swoje projekty na mniejsze, łatwe w zarządzaniu zadania, dzięki czemu dokładnie wiesz ile wysiłku wymaga każde zadanie i jak długo. Dzięki takiemu poziomowi optymalizacji można uwzględnić wydajność na każdym kroku.

I oczywiście zautomatyzuj wszystko, co możesz, aby uniknąć czasochłonnych, ręcznych procesów. Automatyzacja ClickUp funkcje mogą pomóc w ograniczeniu pracy ręcznej i wyeliminowaniu marnotrawstwa.

zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby uprościć programowanie dzięki ponad 100 wbudowanym automatyzacjom ClickUp

Aby wesprzeć te procesy, przyjmij ciągłe doskonalenie jako kamień węgielny swojej działalności. Przeprowadzaj cotygodniowe, dwutygodniowe lub comiesięczne przeglądy, aby zrozumieć, co działa, a co nie. Możesz użyć ClickUp Dashboards do gromadzenia i wizualizacji danych, ułatwiając identyfikację obszarów wymagających poprawy.

ClickUp ma to wszystko i wiele więcej, aby pomóc Ci włączyć lean management do swojej pracy, ale wiemy, że czasami może to być trochę przytłaczające. Aby pomóc Ci szybciej zacząć, mamy Szablony ClickUp .

Ułatw sobie zarządzanie lean dzięki szablonom ClickUp

Jeśli rozpoczynasz nowe przedsięwzięcie biznesowe i chcesz zaoszczędzić czas podczas tworzenia biznesplanu, możesz ślepo zwrócić się do Szablon biznesplanu Lean . Korzystając z niego, możesz przygotować zwięzłą, zorganizowaną prezentację i skutecznie przekazać swój biznesplan potencjalnym inwestorom i interesariuszom.

Łatwo rozpocznij działalność, korzystając z szablonu Lean Business Plan ClickUp

Pobierz ten szablon Z drugiej strony, przedsiębiorcy i startupy mogą korzystać z szablonu Szablon Lean Canvas aby szybko zidentyfikować i zweryfikować swój model biznesowy, umożliwiając łatwiejsze rozpoznawanie ryzyka i szans. Możesz także zobaczyć wizualną reprezentację swojego biznesplanu, jednocześnie szybko monitorując i śledząc postępy.

Automatycznie generuj zadania, wypełniając formularz na tym szablonie Lean Canvas

Pobierz ten szablon

ClickUp najlepsze cechy

Szybsza wysyłka: Przyspiesz swoje plany rozwoju i dokumentację za pomocąClickUp Brain. Błyskawicznie generuj pomysły na produkty, mapy drogowe i nie tylko dzięki zaprojektowanym przez ekspertów narzędziom AI dostosowanym do zespołów programistycznych, a wszystko to w ClickUp

Przyspiesz swoje plany rozwoju i dokumentację za pomocąClickUp Brain. Błyskawicznie generuj pomysły na produkty, mapy drogowe i nie tylko dzięki zaprojektowanym przez ekspertów narzędziom AI dostosowanym do zespołów programistycznych, a wszystko to w ClickUp Konfigurowalne widoki: Skorzystaj z ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby umożliwić zespołowi przeglądanie zadań w sposób, który przynosi im największe korzyści. Na przykład Widok osi czasu aby zobaczyć zadania projektu z perspektywy czasu trwania.

Skorzystaj z ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby umożliwić zespołowi przeglądanie zadań w sposób, który przynosi im największe korzyści. Na przykład Widok osi czasu aby zobaczyć zadania projektu z perspektywy czasu trwania. Lepsza współpraca: ClickUp poprawia współpracę w zespole, umożliwiając przypisywanie zadań członkom zespołu za pomocą funkcjiClickUp Assignees i pomaga interesariuszom łatwo pozostać w pętli poprzezFunkcja Watchers *Rozbudowane możliwości integracji: Zintegruj ClickUp ze swoimi obecnymi aplikacjami do pracy, takimi jak Slack, Kalendarz Google, Zapier i innymi, aby uniknąć przełączania się między wieloma platformami

przyspiesz planowanie i dokumentację dzięki ClickUp Brain_

Przepływy pracy Agile: Przyspiesz swoje postępy dzięki adaptowalnym przepływom pracy, które zaspokajają potrzeby każdego zespołu, od kanban po scrum i nie tylko, przy użyciu funkcjiClickUp Agile Project Management Template

Planuj, śledź postępy i zarządzaj zasobami podczas planowania sprintu, korzystając z szablonu ClickUp Agile Project Management Template

Pobierz ten szablon Pro tip: Szablon planowania sprintu ClickUp Scrum dla zespołów Scrum poszukujących prostego szablonu do planowania i śledzenia sprintów. Zaprojektuj idealny proces dla dowolnego backlogu, zautomatyzuj go i poświęć więcej czasu na to, co naprawdę ważne

Łatwe definiowanie zakresu i monitorowanie postępów sprintu przy użyciu szablonu Clickup Sprint Planning Template

Pobierz ten szablon

Ograniczenia ClickUp

Poziom dostosowania może początkowo wydawać się przytłaczający

Ceny ClickUp

Darmowy plan na zawsze: Najlepszy do użytku osobistego

Najlepszy do użytku osobistego Nieograniczony: Najlepszy dla małych zespołów; $7/miesiąc na użytkownika

Najlepszy dla małych zespołów; $7/miesiąc na użytkownika Biznes: Najlepszy dla średnich zespołów; $12/miesiąc na użytkownika

Najlepszy dla średnich zespołów; $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD/miesiąc za użytkownika Workspace

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Atlassian: najlepsze dla zwinnego przepływu pracy

via Atlassian Atlassian usprawnia przepływy pracy i poprawia współpracę w zespole, jednocześnie śledząc i zarządzając zadaniami oraz wizualizując postępy projektu za pomocą dostosowywanych tablic.

Atlassian płynnie integruje się ze swoimi siostrzanymi produktami oraz szeroką gamą narzędzi i aplikacji innych firm. Przykładowo, agile boards w Jira firmy Atlassian okazały się niezwykle pomocne dla mojego zespołu w wizualizacji przepływu pracy i identyfikacji wąskich gardeł. Z kolei integracja z Confluence pozwala mi na jednoczesne dokumentowanie procesów i łatwe dzielenie się wiedzą.

Kompleksowy ekosystem integracji Atlassian sprawia, że jest on odpowiedni dla organizacji korzystających z wielu narzędzi.

Najlepsze funkcje Atlassian

Możliwość dostosowania do własnych potrzeb

Wykorzystanie tablic Kanban do wizualizacji wszystkich wykonanych prac

Łatwa zmiana priorytetów historyjek użytkownika i błędów

Korzystanie z uprawnień sprintu w celu określenia, co użytkownicy mogą zobaczyć lub zrobić w danym projekcie, co pozwala lepiej delegować uprawnienia i obowiązki członkom zespołu, aby byli bardziej autonomiczni i zwinni

Ograniczenia Atlassian

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć lepszy interfejs użytkownika

Ceny Atlassian

Darmowy : Do 10 użytkowników

: Do 10 użytkowników Standard : 7,16 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,16 USD za użytkownika miesięcznie Premium : 12,48 USD miesięcznie za użytkownika

: 12,48 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Atlassian

G2: 4,3/5 (ponad 5 800 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 800 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 14 000 recenzji)

3. Liniowy: Najlepsza do tworzenia nowoczesnego oprogramowania

przez Liniowy Linear, najbardziej znany ze swojego przyjaznego dla użytkownika interfejsu użytkownika, pozwala planować, podejmować lepsze decyzje i wykonywać je szybciej. Narzędzie działa z specyficznym naciskiem na rozwój produktu, co czyni go idealnym wyborem dla zespołów programistycznych.

Dzięki mapom drogowym można wyznaczyć kierunek i skupić się na szerszej perspektywie. Dzięki funkcjom automatycznego zamykania i automatycznej archiwizacji można również automatycznie zarządzać zaległościami.

Linear został zaprojektowany tak, aby był wyjątkowo szybki i responsywny, zapewniając usprawnione wrażenia użytkownika, które zwiększają produktywność. Priorytetem jest szybka nawigacja, szybkie śledzenie zgłoszeń i aktualizacje w czasie rzeczywistym, co pomaga zespołom zachować koncentrację i wydajność.

Linear najlepsze cechy

Aby nadać swoim sprawom więcej kontekstu, możesz dodać priorytet, etykiety, szacunki, relacje między sprawami, referencje i terminy

Wizualne planowanie, wykonywanie i śledzenie tego, co należy zrobić w danym miesiącu, kwartale i roku

Automatyczne zamykanie spraw, które nie zostały jeszcze zaktualizowane w określonym czasie. Pozwala to uniknąć konieczności ręcznego przeczesywania ton zamkniętych spraw.

Ograniczenia liniowe

Funkcje analityczne i spostrzeżenia mogą być ograniczające dla niektórych użytkowników

Śledzenie czasu jest niedostępne

Cennik Linear

Darmowy : Z ograniczonymi funkcjami

: Z ograniczonymi funkcjami Podstawowy: 10 USD za użytkownika miesięcznie

10 USD za użytkownika miesięcznie Biznes: 15 USD za użytkownika miesięcznie

15 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Liniowe oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (26 recenzji)

4.6/5 (26 recenzji) Capterra: 5/5 (41 opinii)

4. Trello: najlepsze darmowe narzędzie do zarządzania projektami

via Trello Trello jest alternatywą dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami, jeśli nie chcesz spalić swojego portfela i szukasz czegoś praktycznego i darmowego w użyciu. Jest szczególnie odpowiedni dla indywidualnych współpracowników lub mniejszych zespołów.

Wizualny system kart i tablic Trello sprawia, że jest to wyjątkowy wybór. Jego intuicyjny interfejs w stylu Kanban pozwala użytkownikom tworzyć tablice dla różnych projektów i używać kart do reprezentowania zadań.

Karty te można łatwo przenosić między listami reprezentującymi różne etapy przepływu pracy, zapewniając przejrzystą i wizualną reprezentację postępów. Funkcja ta wspiera lean management, ułatwiając wizualizację pracy, identyfikację wąskich gardeł i usprawnianie procesów, zapewniając płynny przepływ zadań od początku do końca.

Najlepsze funkcje Trello

Skorzystaj z funkcji listy kontrolnej, aby szybko sprawdzić, na jakim etapie projektu się znajdujesz

Przypisuj zadania, oznaczaj współpracowników i zostawiaj komentarze lub opinie bezpośrednio na kartach

Integracja z usługami Slack, Dysk Google, GitHub i innymi

Jest przyjazny dla początkujących dzięki łatwej funkcji przeciągania i upuszczania

Ograniczenia Trello

Brak funkcji śledzenia czasu

Większe projekty mogą być trudne w zarządzaniu ze względu na wszystkie ruchome części

Ceny Trello

Darmowy: z ograniczonymi funkcjami

z ograniczonymi funkcjami Standardowy: $6 za użytkownika miesięcznie

$6 za użytkownika miesięcznie Premium: 12,5 USD za użytkownika miesięcznie

12,5 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: 17,5 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

5. Airtable: Najlepsze narzędzie oparte na arkuszu kalkulacyjnym

przez Airtable Airtable jest prawdopodobnie najbardziej wszechstronnym dostępnym oprogramowaniem do zarządzania projektami. Jego rdzeniem jest potężne narzędzie oparte na arkuszu kalkulacyjnym, które przewyższa możliwości programu Microsoft Excel. Poza tym, Airtable oferuje niemal nieograniczone możliwości personalizacji.

Ty i twój zespół możecie tworzyć aplikacje no-code i low-code do zarządzania, wyświetlania, planowania i analizowania niemal wszystkiego. Osobiście uważam, że ta otwarta natura może być również wadą, ponieważ czasami może być przytłaczająca.

Jeśli masz jasną wizję, możesz łatwo dostosować Airtable do swoich potrzeb. Alternatywnie, możesz skorzystać z niestandardowych szablonów Airtable, aby ułatwić sobie nawigację po jego rozbudowanych funkcjach.

Najlepsze funkcje Airtable

Modelowanie danych zapewnia głębszy wgląd, dzięki czemu dane są bardziej przydatne do działania

Mapy drogowe produktów, aby utrzymać koncentrację zespołu na strumieniu wartości i ułatwić przepływ pracy

Kompleksowa biblioteka szablonów umożliwia szybszą realizację, eliminując potrzebę tworzenia niestandardowych aplikacji od podstaw

Ograniczenia Airtable

Jeśli szukasz prostego, gotowego do użycia rozwiązania, podejście Airtable "stwórz to sam" może być dla Ciebie wyzwaniem

Ceny Airtable

Darmowy: Dla osób indywidualnych lub bardzo małych zespołów

Dla osób indywidualnych lub bardzo małych zespołów Zespół: 24 USD miesięcznie za użytkownika

24 USD miesięcznie za użytkownika Biznes: 54 USD miesięcznie za użytkownika

54 USD miesięcznie za użytkownika Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

6. Praca zespołowa: Najlepsza do kreatywnego zarządzania projektami

przez Praca zespołowa Dzięki Teamwork można szybko zaangażować się w mapowanie strumienia wartości i prezentować przepływy pracy w różnych, łatwych do zrozumienia formatach. Jest to pomocne z punktu widzenia szczupłego zarządzania, gdy wskazujemy kwestie, takie jak zaległości w zapasach, przełączanie zadań i czasy oczekiwania.

Możesz użyć funkcji takich jak planowanie projektu i wykresy Gantta, aby wykryć wszelkie zależności, które mogą spowolnić pracę. Aby ułatwić ten proces, komentarze lub wątki komentarzy są scentralizowane z zadaniami Teamwork, eliminując potrzebę ciągłego przełączania kontekstu.

Jeśli jednak uznasz, że możliwości dostosowywania Teamwork są ograniczone lub niewystarczające, wykorzystaj API do tworzenia niestandardowych integracji i automatyzacji, aby uprościć przepływy pracy. Platforma zapewnia również zaawansowaną kontrolę dostępu do projektów, zadań i plików, umożliwiając pełną kontrolę nad bezpieczeństwem danych.

Najlepsze cechy Teamwork

Przestrzenie pracy zespołowej i czat usprawniają komunikację, promując ciągłe doskonalenie i płynny przepływ pracy

Wizualizacja strumieni wartości i przepływów projektów, zapewniająca, że wszyscy koncentrują się na właściwych zadaniach we właściwym czasie

Narzędzia do śledzenia czasu i budżetu pozwalają menedżerom monitorować wydatki i identyfikować potencjalne obszary marnotrawstwa lub nieefektywności

Integracja z narzędziami takimi jak Dropbox i Asana w celu usprawnienia przepływu pracy

Ograniczenia pracy zespołowej

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak zarządzanie zasobami i zaawansowane raportowanie

Początkowo wdrożenie tej funkcji zajmuje dużo czasu.

Ceny Teamwork

Darmowa dla maksymalnie pięciu użytkowników z ograniczonymi funkcjami

Dostarczanie: 13,99 USD miesięcznie za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

13,99 USD miesięcznie za użytkownika (minimum trzech użytkowników) Grow: 25,99 USD miesięcznie za użytkownika (minimum pięciu użytkowników)

25,99 USD miesięcznie za użytkownika (minimum pięciu użytkowników) Skala: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Teamwork

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 850 recenzji)

7. Zenhub: Najlepszy do zarządzania projektami oprogramowania

przez Zenhub Jeśli szukasz oprogramowania, które płynnie integruje się z GitHub i jest przeznaczone specjalnie dla kierowników projektów, programistów i właścicieli produktów, Zenhub jest narzędziem dla Ciebie.

Zenhub jest bardzo skuteczny dla zespołów programistycznych. Jego bezpośrednie działanie w ramach GitHub pozwala programistom pracować w preferowanym przez nich środowisku, podczas gdy kierownicy projektów mogą skutecznie śledzić postępy.

Konfigurowalne potoki i widoki umożliwiają odchudzoną produkcję, a solidne narzędzia do tworzenia map drogowych produktów zapewniają, że zespoły pozostają skoncentrowane na dostarczaniu wartości.

Najlepsze cechy Zenhub

Możliwość szybkiego wypełniania tablic Kanban w czasie rzeczywistym danymi z serwisu GitHub

Automatyzacja przepływu pracy ułatwia tworzenie przepływu i ustanowienie systemu pull

Zwinne raporty i spostrzeżenia umożliwiają agencjom skuteczniejsze ulepszanie i mapowanie strumienia wartości

Ograniczenia Zenhub

Powiadomienia o zakończeniu projektu lub statusie mogą wydawać się irytujące dla niektórych użytkowników

Trudno jest dostosować do własnych potrzeb

Ceny Zenhub

Darmowy: 14-dniowy bezpłatny okres próbny

14-dniowy bezpłatny okres próbny Zespoły: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie

12,50 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zenhub

G2: 4.3/5 (34 opinie)

4.3/5 (34 opinie) Capterra: 4.3/5 (35 opinii)

8. SafetyCulture: Najlepsza dla początkujących

przez SafetyCulture SafetyCulture, wcześniej znany jako iAuditor, pomaga nauczyć się i wdrożyć zasady Lean Six Sigma w przepływie pracy. Jest to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które pozwala szybko rozpocząć wprowadzanie ulepszeń, nawet w miarę poszerzania umiejętności i wiedzy Lean Six Sigma.

Początkowo uruchomiony jako narzędzie do inspekcji i raportowania, SafetyCulture dodał później możliwości tworzenia przepływu pracy i przydzielania zadań. Choć nie jest to najbardziej kompleksowe dostępne rozwiązanie do zarządzania projektami, doskonale nadaje się dla organizacji przestrzegających zasad Lean.

Poleciłbym go menedżerom, którzy są zaangażowani w podejście lean. Jeśli wymagania dotyczące zarządzania projektami są stosunkowo proste, warto rozważyć SafetyCulture. Jest to korzystne, jeśli potrzebujesz również solidnych funkcji inspekcji i raportowania.

Najlepsze cechy SafetyCulture

Ułatwienie tworzenia przepływu pracy poprzez nakreślenie procesów i przypisanie działań następczych w celu zapewnienia ciągłego postępu

Wykorzystanie inteligentnych cyfrowych list kontrolnych do identyfikacji wartości i mapowania strumienia wartości

Niestandardowe raporty wspierają ciągłe doskonalenie procesów i wyników, skutecznie redukując marnotrawstwo

Korzystaj z funkcji Heads Up, aby natychmiast udostępniać ogłoszenia lub aktualizacje całemu zespołowi

Ograniczenia SafetyCulture

Rozwiązanie internetowe może czasami działać nieprawidłowo

Nie wszyscy uznają je za intuicyjne

Ceny SafetyCulture

Darmowy: Do 10 użytkowników

Do 10 użytkowników Premium: $29 za użytkownika miesięcznie

$29 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SafetyCulture

G2: 4.4/5 (47 recenzji)

4.4/5 (47 recenzji) Capterra: 4.6/5 (196 opinii)

9. TRACtion: Najlepsza do optymalizacji procesów

przez TRACtion Doskonalenie procesów ma fundamentalne znaczenie w każdym projekcie, zwłaszcza w metodologii lean. TRACtion jest poświęcony doskonaleniu procesów, co czyni go doskonałym narzędziem do zarządzania projektami lean.

TRACtion posiada wbudowane narzędzia do ciągłego doskonalenia oraz komponent eLearning do mikroszkoleń just-in-time. Dodatkowo zapewnia mapy drogowe do rozwiązywania problemów i konfigurowalne wstępnie zbudowane mapy drogowe, aby przyspieszyć inicjatywy doskonalenia procesów.

Najlepsze cechy TRACtion

Pulpity nawigacyjne zapewniają, że wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), metryki i dane projektowe są widoczne i łatwo dostępne

Elastyczne przepływy pracy umożliwiają dostosowanie podejścia do rozwiązywania problemów w zależności od potrzeb

Dedykowany interfejs coachingowy do prowadzenia i przekazywania informacji zwrotnych zespołom projektowym

Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym z wieloma wykresami i grafami

Ograniczenia TRACtion

Na początku produkt może być przytłaczający

Funkcje rejestrowania mogą nie być jeszcze w pełni rozwinięte dla niektórych użytkowników

Ceny TRACtion

Istnieje jednorazowa opłata instalacyjna i roczna opłata za użytkowanie dla większości zespołów

Istnieją niestandardowe ceny dla wdrożeń korporacyjnych

Oceny i recenzje TRACtion

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.9/5 (50 recenzji)

10. Asana: Najlepsze zarządzanie pracą AI

przez Asana Większość ludzi, których spotkałem, którzy używają Asany, nazywa ją swoim drugim mózgiem, a ja się z tym zgadzam. Zapewnia przejrzystość i jest doskonałym miejscem do łączenia celów strategicznych z zespołami, które pomagają je osiągnąć. Możesz także zobaczyć postępy w czasie rzeczywistym, zaktualizować interesariuszy i utrzymać firmę na dobrej drodze.

Uważam, że Asana AI jest jej najbardziej wyróżniającą się funkcją. Oprócz rekomendowania inteligentnych pól w tablicach lub mądrych podsumowań dla tablic i zadań, może pomóc w edycji i dopracowaniu wiadomości. Zapewnia również wgląd w bardziej realistyczne wyznaczanie celów i zasady automatyzacji powtarzalnych zadań.

Najlepsze funkcje Asany

Możesz rozliczać swoje zespoły, organizując bieżące projekty i zadania w jednym miejscu, jednocześnie zapewniając wszystkim wgląd w pracę, którą muszą wykonać i kroki, aby to osiągnąć

Widok z lotu ptaka dzięki różnym widokom projektów i niestandardowym etykietom

Możesz łatwo zapętlić wszystkich dzięki automatycznym aktualizacjom o nowych komentarzach, zadaniach i nie tylko. Członkowie zespołu mogą śledzić każde przypisane im zadanie w jednym miejscu

Ograniczenia Asana

Import i eksport danych jest dostępny tylko w formatach JSON i CSV

Tylko jedna osoba może przypisywać zadania, co stanowi wyzwanie dla dużych zespołów z wieloma interesariuszami projektu. Nie można również przypisywać zadań różnym osobom

Cennik Asana

Darmowy: Forever

Forever Starter: $13.49/miesiąc za użytkownika

$13.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $30.49/miesiąc za użytkownika

$30.49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Wybierz najlepsze narzędzie do zarządzania Lean

Metodologia Lean może wydawać się przytłaczająca dla początkujących. Jeśli nie zostanie dobrze przeprowadzona, może pozostawić cię z niekończącą się listą kontrolną wszystkiego, co poszło nie tak.

Jednak dzięki odpowiednim narzędziom, strategie Lean mogą pomóc w śledzeniu wzorców i trendów w celu przewidywania przyszłych problemów i poczucia większej kontroli nad przepływem pracy. ClickUp może być idealnym rozwiązaniem w tej podróży, jeśli chcesz: