Recenzja Perplexity AI: Funkcje, korzyści i alternatywy

Narzędzia AI zasadniczo zmieniły sposób, w jaki wyszukujemy, tworzymy i konsumujemy zawartość. Wśród nich Perplexity AI stale zyskuje na popularności jako wyszukiwarka i wyszukiwarka odpowiedzi od momentu jej powstania w 2022 roku.

Potraktuj ją jako towarzysza wyszukiwania, który rozumie twoje preferencje, daje spersonalizowane rekomendacje i kontekstowo odpowiada na twoje zapytania za pomocą przetwarzania języka naturalnego.

Na tym blogu szczegółowo omówimy Perplexity AI, omówimy jego funkcje i wady oraz zaproponujemy alternatywę z zaawansowanymi możliwościami AI.

**Co to jest Perplexity AI?

Perplexity jest wyszukiwarką opartą na AI. Podobnie jak Google i inne wyszukiwarki, może pomóc ci znaleźć odpowiedzi na twoje zapytania. Co najlepsze? Perplexity AI podaje swoje źródła, dzięki czemu można sprawdzić, czy informacje wygenerowane przez narzędzie są wiarygodne.

Perplexity AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do interpretacji zapytania i zrozumienia jego intencji. Następnie przeszukuje sieć w celu znalezienia najbardziej odpowiednich informacji i formułuje odpowiedź. The Narzędzie AI następnie podsumowuje i przedstawia informacje oraz użyte odniesienia. W większości sytuacji w podsumowaniu znajdziesz to, czego szukasz. W przypadkach, w których chcesz uzyskać bardziej szczegółowy Outlook, zapoznaj się z cytowanymi źródłami i sformułuj własną odpowiedź.

Jeśli zapytasz: "Jakie są zalety czatu na żywo? Pojawi się zakłopotanie:

Skanuj wiarygodne strony internetowe i zestawiaj korzyści

Przytoczy źródła

Dając obrazy i wideo, aby pomóc zrozumieć temat

przez Perplexity AI Zaletą Perplexity AI w porównaniu z innymi wyszukiwarkami jest to, że polega ona w mniejszym stopniu na polowaniu na informacje poprzez wyniki wyszukiwania, a w większym na uczeniu się poprzez konwersacje.

Możesz także użyć rozszerzenia Perplexity AI do Chrome, aby przełączyć się z Perplexity.ai na inne wyszukiwarki.

przez Rozszerzenie Chrome Perplexity AI Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom Perplexity AI, które czynią go przydatnym dla badaczy, programistów, marketerów i pisarzy do zadawania pytań, tworzenia zawartości i podsumowywania informacji.

Kluczowe funkcje Perplexity AI

1. Perplexity Copilot

Perplexity Copilot zapewnia interaktywne wyszukiwanie, podobnie jak pomocny bibliotekarz w bibliotece publicznej.

Mówisz bibliotekarzowi, że szukasz konkretnych informacji. Bibliotekarz nawiązuje z tobą kontakt i zadaje ci pytania, aby dokładnie zrozumieć, czego szukasz, aby pomóc ci znaleźć odpowiednie książki lub artykuły naukowe, zamiast po prostu dawać ci listę.

Perplexity Copilot działa w ten sam sposób. Copilot zadaje dodatkowe pytania w celu wyjaśnienia niejasności i zrozumienia złożonych zapytań po wprowadzeniu zapytania. Narzędzie wykorzystuje GPT-4 i Claude-3 jako modele uczenia maszynowego i przeprowadza wyszukiwanie w celu uzyskania najbardziej odpowiednich informacji.

Używanie Perplexity Co-pilot jako konwersacyjnego chatbota AI

2. Wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym

AI Perplexity może przeprowadzać wyszukiwanie online w czasie rzeczywistym, aby pobierać informacje na żądanie. Narzędzie przeszukuje strony internetowe, fora, media społecznościowe i artykuły informacyjne, aby uzyskać najnowsze informacje na temat dowolnego zapytania. Perplexity AI regularnie skanuje te źródła online, aby znaleźć aktualne i prawie dokładne wyniki.

Perplexity AI pomaga być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wydarzeniami w czasie rzeczywistym. Można jej nawet użyć do konsolidacji wiadomości z wielu źródeł i uzyskania zrównoważonego widoku bieżących wydarzeń.

Zaawansowane algorytmy rozumieją kontekst i dostarczają wyniki podobne do ludzkich, aby informować, a nie przytłaczać informacjami.

Wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym w Perplexity AI

Pro tip💡: When zadajesz AI pytanie _, bądź konkretny, dostarcz wystarczający kontekst i testuj różne dane wejściowe

3. Przejrzyste cytowanie źródła

Ponieważ wyszukiwarki AI są stosunkowo nowe, musisz upewnić się, że Twoje informacje są wiarygodne. Najlepszą częścią Perplexity AI jest to, że cytuje wszystkie źródła, z których skompilował informacje dla zapytania wyszukiwania. Jest to świetna funkcja dla tych, którzy używają tego narzędzia do badań i podejmowania decyzji.

Pro tip💡: _ Sprawdź cytaty, aby zweryfikować informacje przed ich opublikowaniem

Cytowanie źródła w Perplexity AI

4. Integracja różnych źródeł

Perplexity AI nie polega na jednym źródle do zrobienia odpowiedzi na zapytanie. Zamiast tego szuka informacji w czasopismach akademickich, artykułach naukowych, platformach mediów społecznościowych, artykułach informacyjnych i forach.

Na przykład, jeśli jesteś marketerem, który chce sporządzić raport na temat swoich konkurentów i ich kluczowych zalet, Perplexity AI może być twoim asystentem badawczym. Wyszukiwanie Pro Perplexity przekopuje się przez strony internetowe konkurencji, pyta o to, czego szukasz i podaje dostosowaną listę źródeł. Może nawet podsumować te wyniki wyszukiwania za pomocą architektury sieci neuronowej, dzięki czemu odejdziesz z cennymi wnioskami.

Używanie Perplexity AI do tworzenia raportów o przewagach konkurentów

Cena Perplexity AI

Free

Pro: $20/miesiąc

Zalety korzystania z Perplexity AI

Wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym

Perplexity AI analizuje zapytania użytkowników i przetwarza ogromne ilości danych, aby zapewnić kontekstowe i istotne informacje. Dociera do sedna zapytania i pozwala zadawać dalsze pytania w oparciu o wyniki.

Łatwy w użyciu interfejs

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia czatowanie i utrzymuje przepływ konwersacji podczas zadawania zapytań. Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać swoje pytania w pasku wyszukiwania, a Perplexity AI udzieli ci spójnych odpowiedzi.

Trafne wyniki bez reklam

W przeciwieństwie do wyszukiwarki internetowej i Google, Perplexity ma interfejs bez reklam. Może również odfiltrować zawartość związaną z promocją i nadać priorytet wiarygodnym źródłom, dzięki czemu uzyskane informacje są pouczające i bezstronne.

Cytaty dla odpowiedzi

Perplexity cytuje wszystkie źródła, z których zaczerpnęła odpowiedź na zapytanie użytkownika. Możesz zweryfikować dokładność otrzymywanych informacji i podejmować świadome decyzje.

Punkty ujemne korzystania z Perplexity AI

Dodatkowe szczegóły, które nie zawsze są prawdziwe

W większości przypadków Perplexity AI stara się udzielać wiarygodnych i dokładnych odpowiedzi na podstawie otrzymanych danych wejściowych. Jednak od czasu do czasu okaże się, że wygenerowane odpowiedzi zawierają kilka dodatkowych szczegółów, które nie zawsze są prawdziwe.

Na przykład, szybko przeszukaliśmy Perplexity pod kątem najlepszych pubów w USA. Wyniki wyświetlone przez Perplexity zawierały kilka nazw, które w rzeczywistości nie znajdowały się w USA, ale w Indiach. Właśnie dlatego dostarczanie konkretnych i wyczyszczonych informacji jest ważne podczas zadawania pytań.

Instancje, w których Perplexity AI ma halucynacje

Zamiast tego zawęź podpowiedź, aby wyszukać najlepsze puby w 'City', 'USA'.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, podpowiedzi dotyczące Perplexity AI powinny być bardziej szczegółowe

Pro tip💡: Rozważ użycie Szablony podpowiedzi AI _dla początkujących - szczegółowe i uporządkowane dane wejściowe

Brak ogromnej ilości indeksowanych danych

Wyszukiwarki takie jak Google istnieją od lat i obsługują duże ilości indeksowanych i aktualizowanych informacji.

Możliwość dostarczania kontekstowych i konwersacyjnych odpowiedzi wyróżnia narzędzia AI, takie jak Perplexity AI. Nie mogą one jednak dostarczać kompleksowych wyników wyszukiwania, takich jak Google, ponieważ brakuje im ogromnej ilości indeksowanych danych, które posiada Google.

Na przykład, jeśli wpiszesz zapytanie "_Jak AI wpłynie na rynek pracy?", zauważysz, że Perplexity odpowiada bardziej narracyjną odpowiedzią. Jeśli do zrobienia tego samego wyszukiwania w Google, otrzymasz informacje z dziesiątek wiarygodnych stron internetowych.

Możesz zapoznać się z różnymi perspektywami i wynikami wyszukiwania. Jeśli jednak chcesz uzyskać podobne wrażenia od Perplexity, być może będziesz musiał zadać więcej dodatkowych pytań.

Wrażliwy na rozmiar i różnorodność zbiorów danych

Narzędzia takie jak Perplexity generują odpowiedzi w oparciu o zbiory danych, na których zostały przeszkolone. Ponieważ te narzędzia LLM zostały opracowane stosunkowo niedawno, ich zbiory danych są wciąż mniejsze i niezbyt zróżnicowane.

Jest to jeden z powodów, dla których interaktywne wyszukiwarki, takie jak Perplexity, mogą nie zawsze dawać dokładne odpowiedzi.

Na przykład, poprosiliśmy Perplexity o podanie nagłówków reklam nieprzekraczających 60 znaków, aby pomóc nam w promocji nadchodzącego webinaru. Wygenerowane odpowiedzi miały mniej niż 30 znaków i nie były zbyt angażujące. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że szkolenie nie obejmowało wystarczającej liczby podobnych tekstów reklamowych lub języka marketingowego.

Perplexity AI może nie zawsze podawać dokładne informacje z powodu braku różnorodności zbiorów danych

Recenzje Perplexity AI na Reddit

Wykorzystaliśmy Reddit, aby dowiedzieć się, co ludzie myślą o Perplexity. Wielu użytkowników podkreśliło, że Perplexity może wydajnie pisać kody, odwołując się do źródeł online.

Jednak użytkownicy zauważyli również, że Zakłopotanie daje niespójne i krótkie odpowiedzi na zapytania wyszukiwania. Może to limitować rozwiązywanie problemów i prowadzenie badań.

"TL;DR: Perplexity AI przoduje w kodowaniu ze źródłami online, rozwiązywaniu trudnych problemów matematycznych z pomocą WolframAlpha, oferowaniu określonych trybów wyszukiwania, skutecznym przeszukiwaniu Reddita, znajdowaniu lokalnych firm i dostarczaniu zwięzłych odpowiedzi. Perplexity nie radzi sobie jednak ze skomplikowanymi naukami ścisłymi poza matematyką, nie potrafi rozwiązywać problemów, czasami jest dostawcą niespójnych i krótkich odpowiedzi, a także ma limity w zakresie zakresu wyszukiwania i formatu. Pomimo swoich limitów, Perplexity AI jest warta wypróbowania, zwłaszcza w połączeniu z innymi modelami AI dla lepszej dokładności informacji."

Alternatywne narzędzia do użycia zamiast Perplexity

Postęp technologiczny oznacza, że masz kilka alternatyw dla narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Perplexity.

Czy wiesz, że ClickUp posiada własne AI?

Spotkanie ClickUp Brain -zaprojektowany do automatyzacji powtarzalnych zadań w ramach platformy wydajności all-in-one.

ClickUp Brain może pisać kreatywne kopie, wypełniać briefy projektów, tłumaczyć teksty, podsumowywać notatki ze spotkań i tworzyć blogi.

Oto jak ClickUp Brain wypełnia ważne szczegóły w briefie PMO

Narzędzie ma interfejs konwersacyjny i można zadawać mu pytania tak, jak przyjacielowi. Dostęp do niego można uzyskać z dowolnego miejsca na platformie, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Oto niektóre z kluczowych funkcji ClickUp Brain, które czynią go jednym z najlepszych alternatyw dla Perplexity AI .

Menedżer wiedzy AI

Powiedzmy, że pracujesz nad projektem i musisz odwołać się do procesu QA dla konkretnego zadania. Nie pamiętasz jednak nazwy pliku i nie chcesz tracić czasu na jego szukanie.

W takich sytuacjach skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na zapytania związane z pracą. Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać zapytanie do zrobienia.

W tym przypadku "_Jak działa nasz proces QA?". Menedżer wiedzy AI analizuje zapytanie i pobiera odpowiednie informacje z zadań, dokumentów, firmowej wiki i innych źródeł. ClickUp Brain wyświetla informacje jako odpowiedź na Twoje zapytanie, a Ty możesz wrócić do swojej pracy w mgnieniu oka.

ClickUp Brain odpowiada na zapytania bezpośrednio na platformie

AI Project Manager

Zamiast spędzać czas na zadaniach takich jak tworzenie przydziałów zadań, pisanie podsumowań spotkań, przygotowywanie raportów o statusie, tworzenie briefów projektowych itp. skorzystaj z ClickUp AI Brain jako menedżera projektów AI. W tym samym czasie Ty skupisz się na ważniejszych i bardziej złożonych zadaniach.

Generuj dokładne notatki ze spotkań bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain może automatycznie aktualizować statusy zadań i pomagać w tworzeniu podzadań w ClickUp Tasks. Może również przeglądać zadania i projekty w celu tworzenia aktualizacji postępów. Daje to szybki przegląd wszystkiego, co wydarzyło się w projekcie i postępów w realizacji zadań.

AI Project Manager może tworzyć stand-upy, podsumowywać informacje pochodzące z Dokumenty ClickUp, a nawet tworzyć niestandardowe automatyzacje dla konkretnych scenariuszy.

Teams mogą używać ClickUp Brain do podsumowywania whitepapers, dokumentów badawczych i wątków rozmów, aby zrozumieć istotne fakty i informacje. ClickUp Brain może pobierać elementy działań z agend spotkań i przypisywać je do odpowiednich członków zespołu, dzięki czemu zarządzanie projektami staje się dziecinnie proste.

Używaj ClickUp Brain do podsumowywania spotkań i tworzenia elementów akcji

AI Writer dla mojej pracy

AI Writer pomaga w pisaniu artykułów na blogi, tekstów na strony docelowe, e-maili i nie tylko. Wbudowana funkcja sprawdzania pisowni automatycznie wykrywa błędy ortograficzne w czasie rzeczywistym. Dopracuj ton i styl swojego tekstu i twórz doskonałe kopie za każdym razem.

ClickUp Brain, twój wirtualny asystent ma szablony podpowiedzi AI w GPT, które pozwalają uzyskać precyzyjne odpowiedzi bez ręcznego wysiłku i szybciej uzyskać wyniki.

Oto kilka popularnych szablonów podpowiedzi AI od ClickUp na dobry początek:

Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla marketingu

Ponad 600 podpowiedzi w szablonie Szablon podpowiedzi ChatGPT dla zespołu marketingowego ClickUp przenieś swój marketing na wyższy poziom. Dzięki podpowiedziom w ponad 40 kategoriach, rozpocznij innowacyjne kampanie, zaangażuj odbiorców i zwiększ sprzedaż.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-172.png Doładuj swoje kampanie marketingowe dzięki szablonowi ChatGPT Prompts for Marketing Teams od ClickUp https://app.clickup.com/login?template=kkmvq-6353947&department=marketing Pobierz szablon /%cta/

Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu zarządzania projektami

Osoby zarządzające projektami używają Podpowiedzi ChatGPT ClickUp dla szablonu zarządzania projektami burza mózgów i generowanie rozwiązań i najlepszych praktyk dla potencjalnych problemów.

Skorzystaj z szablonu GPT Prompts for Project Management firmy ClickUp, aby wygenerować pomysły na projekty dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Podpowiedzi w tym szablonie pomogą Ci stworzyć kompleksowy plan projektu określający niezbędne zadania, zasoby i oś czasu, aby projekt został zakończony z powodzeniem.

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi dla szablonu inżynieryjnego ClickUp ChatGPT Podpowiedzi dla szablonu inżynieryjnego służy do badania i burzy mózgów rozwiązań inżynieryjnych dla złożonych wyzwań i projektów.

Szablon ChatGPT Prompts for Engineering firmy ClickUp jest dostawcą inteligentnych podpowiedzi dla inżynierów

Oto podpowiedź, której możesz użyć: Muszę stworzyć model, który będzie w stanie dokładnie przewidzieć satysfakcję klienta na podstawie jego opinii.

Użyj danych wyjściowych z tego modelu, aby poprawić wynik satysfakcji klienta.

Tłumacz za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain może również tłumaczyć zawartość. Skopiuj i wklej tekst, który chcesz przetłumaczyć do dokumentu ClickUp. Podświetl i przetłumacz tekst na dowolny język; wkrótce otrzymasz szybkie i dokładne tłumaczenie. Jest to szczególnie przydatne, gdy Twoi niestandardowi klienci są globalni i chcesz się z nimi skutecznie komunikować.

Przetłumacz swój tekst na ponad 10 języków za pomocą ClickUp Brain

Cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/miesiąc na członka obszaru roboczego

Korzystaj z ClickUp Brain, aby zwiększyć wydajność w miejscu pracy

Perplexity wyróżnia się wśród wyszukiwarek opartych na AI w zakresie uzyskiwania szybkich i spersonalizowanych odpowiedzi na zapytania oraz dalszej pomocy w generowaniu i podsumowywaniu zawartości.

Nawet darmowa wersja aplikacji Perplexity AI może wzbogacić proces odkrywania wiedzy - zwłaszcza jako samodzielny chatbot konwersacyjny AI.

Jeśli jednak szukasz asystenta AI głęboko zakorzenionego w oprogramowaniu do zarządzania projektami, ClickUp AI jest świetną alternatywą.

ClickUp Brain, oparty na AI, automatyzuje czasochłonne zadania, takie jak tworzenie kopii marketingowych, briefów do zarządzania projektami, przydzielanie zadań i podsumowywanie spotkań, białych ksiąg i wątków komentarzy.

Aby dowiedzieć się, jak ClickUp Brain zwiększa wydajność, zarejestruj się na ClickUp za Free .