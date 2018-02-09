Startup czy korporacja: co wybrać?

Startup czy korporacja?

Trawa zawsze wydaje się bardziej zielona po drugiej stronie, prawda? Osoby pracujące w start-upach zazdroszczą swoim znajomym z korporacji, którzy biorą udział w wielkich imprezach świątecznych. Z kolei pracownicy korporacji są niezadowoleni, gdy widzą, że ich znajomi z start-upów w krótszym czasie osiągają wyższe tytuły.

Jeśli pracujesz w świecie biznesu, prawdopodobnie będziesz rozglądać się za pracą zarówno w start-upach, jak i w korporacjach. Zapewne znasz podstawowe cechy każdego z tych miejsc pracy – duże firmy mają ustalone godziny pracy i są bardziej rygorystyczne, start-upy oferują większą elastyczność, ale też więcej pracy.

Co jest lepsze?

Odpowiedź na to pytanie jest dla każdego inna. Prawdziwe pytanie brzmi: dla czego pracujesz? Czy chcesz dostać wypłatę i wrócić do domu? Czy chcesz się szkolić i rozwijać swoje umiejętności? A może chcesz zabrać się do pracy i naprawdę coś zbudować?

Jednak rzadziej porusza się kwestię tego, czy w dłuższej perspektywie kariera w startupie czy w korporacji jest lepsza dla rozwoju zawodowego. Porozmawiajmy o tym! Praca w korporacji może być idealnym miejscem do zdobycia ustrukturyzowanego szkolenia w miejscu pracy, ale czy naprawdę sprawi, że będziesz bardziej wartościowy niż w startupie? Startup może dać Ci lepsze ogólne doświadczenie w budowaniu firmy, ale czy da Ci możliwość awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości?

Korporacja

Nazwa, która mówi sama za siebie. Większe firmy są zazwyczaj znane w każdym domu lub przynajmniej w branży. Miło jest powiedzieć ludziom, gdzie pracujesz, a oni już wiedzą wszystko o Twojej firmie.

Możesz opanować rolę lub umiejętność. Stanowiska korporacyjne mają zazwyczaj bardziej bezpośrednie role: jeśli pracujesz w sprzedaży, sprzedajesz. Jeśli pracujesz w obsłudze klienta, odpowiadasz na pytania i pomagasz klientom. Jeśli więc już wiesz, jaką rolę chcesz pełnić lub w jakim kierunku chcesz podążać, tego typu środowisko może naprawdę pomóc Ci się rozwijać i doskonalić te umiejętności — bez konieczności skupiania się na wielu innych obowiązkach.

Rozwiązywanie problemów jest dziecinnie proste. Dzięki tym wysoce wyspecjalizowanym rolom każdy wie, do kogo się zwrócić, gdy pojawi się nowy problem: do zespołu, który ma doświadczenie w danej branży. Jeśli spróbujesz rozwiązać problem, który nie należy do Twojego działu, prawdopodobnie nadepniesz komuś na odcisk. Zaufaj mi — jeśli to największy problem, z jakim się borykasz, wszystko będzie dobrze 🙂 Osoby pracujące w start-upach marzą o tym, aby mieć takie zespoły, do których mogą się zwrócić!

Większe pakiety świadczeń. No proszę, oczywiście, że te firmy mają więcej pieniędzy do wydania. Zazwyczaj mogą zaoferować swoim pracownikom doskonałe dodatki, takie jak prywatna opieka zdrowotna, emerytury, opieka nad dziećmi i rabaty firmowe. Czasami większa firma oznacza również większe wynagrodzenie. Chociaż widziałem też sytuacje odwrotne 😛

ZERO wpływu. Wiecie, najbardziej bolało mnie w pracy w korporacji to, że nie miałem żadnego wpływu. Naprawdę zależało mi na mojej pierwszej firmie i chciałem zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby odniosła sukces. Szczerze mówiąc, w dużej firmie po prostu trudniej jest doprowadzić coś do końca lub wprowadzić zmiany. To prowadzi mnie do kolejnego punktu:

Bez ryzyka! Firmy korporacyjne i duże przedsiębiorstwa boją się ryzykować. Możesz wejść do gabinetu wiceprezesa z pomysłem, który może zwiększyć przychody o 20%. Ale jeśli wiąże się to z jakimkolwiek ryzykiem, pomysł nigdy nie zostanie zrealizowany. W dziewięciu przypadkach na dziesięć decyzja będzie brzmiała: kontynuować to, co się sprawdza. Nie ma w tym nic złego. W końcu to najmądrzejsze posunięcie. Zaufaj mi, trudno sobie wyobrazić presję, jaką odczuwają dyrektorzy najwyższego szczebla, aby zadowolić akcjonariuszy!

Mniejsza satysfakcja z pracy. Jako małe trybiki w ogromnej maszynie trudno jest dostrzec prawdziwą wartość swojej pracy. Jesteś tylko częścią procesu lub wnosisz niewielki wkład w ogromny wynik końcowy, którego możesz nie zobaczyć przez miesiące lub lata! Może to być frustrujące dla osób, które naprawdę lubią widzieć efekty swojej pracy.

Problemy związane z rozwojem. Możesz doskonale wypełniać swoją rolę i pokonywać wszystkich wokół, ale to nie gwarantuje Ci upragnionej promocji. Jeśli ktoś z dłuższym stażem w firmie ubiega się o tę samą rolę, możesz po prostu mieć pecha. Mogą również wstrzymać Twoją promocję, na którą zasługujesz, tylko dlatego, że taka jest ścieżka kariery, nawet jeśli jesteś już na to gotowy!

Zalety

ZYSKI, i nie mówię tu o siłowni! Jeśli nie masz pojęcia, co chcesz robić, praca w startupie może pomóc Ci zdobyć umiejętności i wgląd w wiele różnych pozycji. Zdobędziesz umiejętności, o których nigdy nie myślałeś, że będziesz mieć, po prostu dlatego, że będziesz musiał! Praca w startupie to najlepszy sposób, aby zdobyć jak najwięcej umiejętności.

Kapitał własny! Jasne – duże firmy dadzą ci opcje na akcje, ale uwierz mi, że ograniczają je tak bardzo, jak to tylko możliwe, ponieważ muszą je przyznać tak wielu pracownikom. Dołącz wcześnie do startupu, który odniesie sukces, a nigdy więcej nie będziesz musiał martwić się o pieniądze! Właśnie dlatego tak wiele osób jest skłonnych ciężko pracować dla startupów, ponieważ wiedzą, jakie korzyści przyniesie im to w przyszłości!

Większa odpowiedzialność/możliwości nauki. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy startup, tym częściej będziesz podejmować nowe obowiązki, ponieważ po prostu jest mniej osób, które mogą zająć się danym wyzwaniem. Jedno mogę zapewnić – w startupie napotkasz więcej problemów. Ale to też jest piękno tej pracy. Jak wszystko w życiu, zmagania w startupie kształtują charakter i pomagają odkryć, z czego naprawdę jesteś zrobiony. Przygotuj się na to, że będziesz odgrywać znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji.

Będziesz miał okazję eksperymentować. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów ma jedną ważną zaletę zawodową: pozwala rozwijać umiejętności i próbować nowych rzeczy. Jeśli technicznie pracujesz w marketingu, ale chcesz zdobyć doświadczenie jako programista lub projektant, wkroczenie w obszar, w którym widzisz potrzebę, może być świetnym sposobem na naukę i rozwój (o ile nadal wywiązujesz się ze swoich podstawowych obowiązków). Jest to podstawa pracy w start-upach w Dolinie Krzemowej.

Możesz wprowadzać innowacje – Start-upy muszą szybko się rozwijać, a to wynika z innowacyjności pracowników i ich gotowości do próbowania nowych rzeczy. Żaden dobry dyrektor generalny start-upu nie powstrzyma Cię przed próbami wprowadzenia nowych rozwiązań. W ten sposób firmy osiągają wyniki dzięki świeżym projektom i nowym koncepcjom, których nie są w stanie zaoferować konkurenci.

Wady

Będziesz musiał samodzielnie rozwiązywać problemy. Nie będzie zespołów, na które możesz się powołać, a przynajmniej nie takich, jakie znasz z korporacji! Ponownie uważam to za zaletę, ponieważ w dłuższej perspektywie przynosi to ogromną wartość.

Obciążenie pracą jest duże. Należy liczyć się z długimi godzinami pracy, niewielką liczbą dni wolnych i urlopów. Startupy muszą szybko wykorzystywać trendy, a wczesny rozwój ma kluczowe znaczenie. Trudno jest zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Aby nadążyć za większymi firmami, trzeba pracować dłużej, więc należy liczyć się ze stresem i wypaleniem zawodowym. Życie w startupie naprawdę nie jest dla każdego.

Stabilność/bezpieczeństwo pracy. Pokochasz swoją pracę, ale nigdy nie wiesz, jak długo ją będziesz wykonywać. Jeśli start-up nie ma pieniędzy, możesz być następny w kolejce do zwolnienia. Ponadto, jeśli start-up jest mądry, zatrzyma tylko tych pracowników, którzy wnoszą największą wartość. Najlepsi z najlepszych!

Co sprawia, że pracownik jest dobrym pracownikiem korporacyjnym?

1) Niezawodny

Cechą niezbędną do osiągnięcia sukcesu w świecie korporacji jest konsekwentna realizacja zadań. Od momentu złożenia podania o pracę, wykazanie się zaangażowaniem w terminowe wykonywanie powierzonych zadań świadczy o cechach przywódczych.

2) Ambicja

Ambitni pracownicy są gotowi dołożyć dodatkowych starań, aby osiągnąć cele firmy lub awansować w hierarchii korporacyjnej. Nie będą uchylać się od wysiłków, ponieważ wyznaczyli sobie cele i wysokie oczekiwania. Bardzo zależy im również na postępach w karierze. Ambicja wyzwala otwartość, kreatywne pomysły i postawę osoby przedsiębiorczej – a wszystko to jest korzystne dla każdej firmy. Jednak ambitny pracownik powinien również wykazywać się rozsądną dozą inteligencji emocjonalnej 😉

3) Dopasowanie kulturowe

Znalezienie kandydata odpowiedniego do kultury Twojej firmy jest łatwiejsze w teorii niż w praktyce. Najpierw upewnij się, że dokładnie znasz kulturę swojej firmy. Zastanów się, jakie cechy i wartości są ważne dla Ciebie i Twoich obecnych pracowników. Twój zespół rekrutacyjny powinien dobrze znać kulturę firmy. Kultura pracy przejawia się również w podejmowaniu decyzji, języku i codziennych praktykach w miejscu pracy.

Kiedy zatrudniasz osobę, która nie pasuje do kultury firmy, szczerze mówiąc, czuje się ona wyobcowana i nie pracuje tak dobrze. Sam popełniłem ten błąd i widziałem to na własne oczy. Kiedy duża firma zaczyna zatrudniać wiele osób, dość szybko staje się jasne, jaki typ osoby pasuje do firmy i pozwala stworzyć skuteczny zespół.

4) Duch zespołowy/pozytywne nastawienie

Wszyscy znamy osoby, które mają całkowicie negatywne nastawienie do wszystkiego. Podwyżki kwot, a oni od razu idą do kuchni i narzekają. Takie rozmowy mogą rozprzestrzeniać się szybciej, niż myślisz, zwłaszcza w dużej firmie, gdzie istnieje wiele klików. To przepis na kłopoty i należy je szybko zdusić w zarodku.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest otoczenie ich ludźmi, którzy jedzą, śpią i oddychają swoją firmą. Noszą koszulki firmy w weekendy, grają w firmowej drużynie softballowej i pracują po godzinach, aby doskonalić się i szerzyć dobre słowo o firmie. To frazes, ale warto znaleźć kogoś, kto naprawdę wierzy w to, co robi. Taka osoba zawsze będzie wspierać zmiany (a będzie ich wiele), niezależnie od tego, czy będą one bolesne, czy pomocne dla pracowników!

CO WYRÓŻNIA DOBREGO PRACOWNIKA STARTUPU

1) Grit

Wytrwałość jest niezbędna do wprowadzania innowacji, ponieważ większość innowacji powstaje w najtrudniejszych momentach działalności startupu. Kiedy startup boryka się z trudnościami, jest zmuszony do ewolucji. To właśnie w takich momentach gwiazdy małych firm błyszczą najjaśniej. Osoba na najwyższym poziomie nie zniechęca się porażką – zamiast tego staje się częścią innowacyjnego rozwiązania. Musisz być w stanie nadążyć za szybko zmieniającym się środowiskiem dłużej i wydajniej niż pracownicy korporacyjni zatrudnieni na „pełny etat”

2) Skuteczny komunikator

Pracownicy odnoszący sukcesy w start-upach są świetnymi komunikatorami – po prostu muszą tacy być. Oczywiście pracownik, który nie ma silnych umiejętności komunikacyjnych, może być fantastycznym współpracownikiem, ale nie będzie świetnym liderem w organizacji. Wszyscy myślą, że bycie skutecznym komunikatorem polega wyłącznie na sympatii i charyzmie. Nieprawda! Nauczyłem się tego na własnej skórze, kiedy po raz pierwszy dołączyłem do start-upu.

Komunikacja polega na przekazywaniu właściwych informacji właściwym osobom w sposób łatwy do przyswojenia i w odpowiednim czasie. Komunikacja i przejrzystość pomagają start-upom szybko się rozwijać. Liderzy o słabych umiejętnościach komunikacyjnych są obciążeniem dla każdej firmy – nie będą w stanie maksymalnie wykorzystać potencjału swojego zespołu, a ostatecznie spowolnią rozwój start-upu.

3) Mentalność „zrób to, co trzeba”

Plan jest świetny, ale różne rzeczy się zdarzają i większość przedsiębiorców nie wychodzi poza pierwsze trzy elementy planu działania, zanim dostosują się do rzeczywistości. Jestem przekonany, że żadna firma nie wygląda dokładnie tak, jak w pierwotnym biznesplanie.

Pracownicy czystych startupów poświęcają niewiele czasu na planowanie, a znacznie więcej na działanie. Jeśli nie są pewni, po prostu coś robią... a potem odpowiednio reagują. Wiedzą, że będą mieli mnóstwo czasu na rozważania, analizę i ocenę błędów firmy, jeśli ta upadnie.

4) Ciekawość

To jest KLUCZOWE! Wystarczy wejść do dowolnego startupu, aby przekonać się, że nie mogłem trafić lepiej. Kiedy pracownik angażuje się w coś z ciekawości, dzieje się magia. Ciekawość jest częścią pasji, którą charakteryzują się pracownicy startupów. Chęć zdobywania wiedzy i doskonalenia się prowadzi do powodzenia. Jak myślisz, dlaczego założyciele i pracownicy startupów, którzy odnieśli sukces, przechodzą do innych firm lub podejmują nowe wyzwania?

Powtarzałem to już wielokrotnie, ale będziesz pełnić wiele funkcji i zawsze będziesz mógł zdobyć nowe umiejętności, które pomogą Ci osiągnąć cel! Nigdy nie wiadomo, która linijka z książki lub artykułu może pomóc Ci usprawnić proces, ulepszyć produkt, a nawet zawrzeć ważną umowę!

Pracując w obu środowiskach, poznałem zalety i wady każdego z nich. Ogólnie radziłbym spróbować obu i dopiero wtedy podjąć decyzję. Tak, są świetne start-upy/korporacje, ale są też OKROPNE start-upy/korporacje. Zrób rozeznanie i rzuć się na głęboką wodę. Jeśli będziesz ciężko pracować i uczyć się wszystkiego, co tylko możesz, nie popełnisz błędu niezależnie od wyboru!

Jestem stronniczy, ale uważam, że rozpoczęcie pracy w dużej, znanej korporacji w celu odkrycia swoich talentów to idealny sposób na start. Będziesz przebywać wśród innych nowych pracowników, którzy również nie mają pojęcia, co mają do zrobienia, i będziecie mogli uczyć się razem! Nawiążesz też wspaniałe przyjaźnie. Następnie wykorzystaj swoje umiejętności w środowisku startupowym i ciężko pracuj, aby zbudować własną dużą, znaną korporację! Ja wciąż jestem na tej ścieżce, więc za kilka lat dam znać, czy to działa 😉

Wiele miłości i powodzenia!