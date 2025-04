10 alternatyw Tempo do śledzenia czasu i wydajności w 2025 r

Wyobraź sobie następujący scenariusz: oszacowałeś, że wykonanie zadania zajmie godzinę. Gdy jednak zacząłeś nad nim pracować, odkryłeś kilka wyzwań i zadanie zostało zakończone po około dwóch godzinach.

W takich sytuacjach zarządzanie czasem i ustawienie terminu dla klienta staje się wyzwaniem. W tym miejscu narzędzia do zarządzania czasem takie jak Tempo. Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy ułatwia rejestrowanie godzin podlegających rozliczeniu i pomaga zwiększyć wydajność osobistą.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy pracujesz w systemie 9-5, kluczowe jest określenie czasu potrzebnego na wykonanie każdego zadania. Wiedza na temat czasu potrzebnego na zakończenie danego zadania pomaga oszacować wysiłek i zapewnić realistyczne oś czasu, co z kolei pomaga osiągnąć wyższe wskaźniki powodzenia.

Choć Tempo może w tym pomóc, karty czasu pracy Tempo mają pewne limity, takie jak:

Brak możliwości sprawdzenia czasu bezczynności pracownika

Aplikacja mobilna nie posiada intuicyjnych funkcji i nie pozwala na planowanie zmian dla pracowników

Brak możliwości uzyskania zaawansowanych raportów wydajności pracowników, co jest kluczowe dla zarządzania projektami

Jeśli szukasz alternatywy dla Tempo, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych rozwiązań.

Czego należy szukać w alternatywnych kartach czasu pracy Tempo?

Tempo to narzędzie do śledzenia czasu, które jest częścią platformy chmury Atlassian. Obejmuje ono różne usługi, w tym Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker i Tempo Timesheets.

Chociaż świetnie nadaje się do śledzenia czasu i wykonywania prostych zadań związanych z zarządzaniem projektami, niektóre alternatywy mogą pomóc ci wyjść poza nie. Musisz znaleźć alternatywę, która oferuje wszystkie niezbędne funkcje oferowane przez Tempo i nie tylko. Niektóre z kluczowych funkcji, których należy szukać w alternatywach Tempo to:

Bezproblemowe śledzenie czasu : Jeśli pracujesz nad wieloma projektami, ręczne uruchamianie i wstrzymywanie timera za każdym razem, gdy przełączasz się między zadaniami lub spotkaniami, może obniżyć wydajność. Jednak dzięki odpowiedniemu narzędziu do śledzenia czasu możesz rejestrować, zarządzać i sumować czas spędzony na wszystkich zadaniach bez konieczności robienia tego ręcznie

: Jeśli pracujesz nad wieloma projektami, ręczne uruchamianie i wstrzymywanie timera za każdym razem, gdy przełączasz się między zadaniami lub spotkaniami, może obniżyć wydajność. Jednak dzięki odpowiedniemu narzędziu do śledzenia czasu możesz rejestrować, zarządzać i sumować czas spędzony na wszystkich zadaniach bez konieczności robienia tego ręcznie Funkcje zarządzania projektami: Upewnij się, że wybrane przez ciebie narzędzie posiada skuteczne funkcje zarządzania projektami, takie jak data powstania zadania, przypisanie i zarządzanie zależnościami. Funkcje te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania organizacji zespołu i postępów w realizacji projektów

Upewnij się, że wybrane przez ciebie narzędzie posiada skuteczne funkcje zarządzania projektami, takie jak data powstania zadania, przypisanie i zarządzanie zależnościami. Funkcje te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania organizacji zespołu i postępów w realizacji projektów Funkcje współpracy: Silny zespół to wydajność, a odpowiednie narzędzie może sprzyjać płynnej współpracy. Obejmuje to burzę mózgów, korzystanie z czatu w celu uzyskania szybkich odpowiedzi, udostępnianie plików lub dodawanie notatek, aby pomóc innym członkom zespołu uzyskać wgląd w projekt.

Silny zespół to wydajność, a odpowiednie narzędzie może sprzyjać płynnej współpracy. Obejmuje to burzę mózgów, korzystanie z czatu w celu uzyskania szybkich odpowiedzi, udostępnianie plików lub dodawanie notatek, aby pomóc innym członkom zespołu uzyskać wgląd w projekt. Formuły : Upewnij się, że narzędzie do zarządzania czasem pozwala na szybkie obliczanie i używanie formuł do śledzenia czasu, w tym tygodniowej liczby przepracowanych godzin, szacowanego czasu i nie tylko

: Upewnij się, że narzędzie do zarządzania czasem pozwala na szybkie obliczanie i używanie formuł do śledzenia czasu, w tym tygodniowej liczby przepracowanych godzin, szacowanego czasu i nie tylko Etagi i filtry: Powinieneś być w stanie łatwo znaleźć kluczowe punkty danych za pomocą etykiet, notatek lub innych filtrów, które pomogą ci kategoryzować wpisy czasu dla twoich projektów i teamów na platformie

10 najlepszych alternatyw Tempo do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, jakich funkcji szukać, zagłębmy się w 10 najlepszych alternatyw dla Tempo do śledzenia czasu i zwiększania wydajności w 2024 roku.

1. ClickUp

uprość śledzenie czasu dzięki ClickUp_

ClickUp to oprogramowanie zapewniające wydajność typu "wszystko w jednym", które pomaga skonsolidować wszystkie czynności w jednej aplikacji. Obejmuje to śledzenie czasu spędzonego nad konkretnym zadaniem, zarządzanie kartami czasu pracy, przypisywanie zadań i zarządzanie innymi działaniami związanymi z zarządzaniem projektami.

Te solidne funkcje zarządzania produktami i możliwości współpracy sprawiają, że jest to potężne Tempo lub Alternatywa dla Toggl i może być używany przez Teams każdej wielkości.

Dodatkowo Śledzenie czasu w projekcie ClickUp funkcja ta pomaga w śledzeniu czasu dla każdego działania w projekcie. Pozwala to na ustawienie szczegółowych oszacowań, dodawanie notatek i wyświetlanie szczegółowych raportów dotyczących czasu.

śledzenie czasu w projektach ClickUp ma wsparcie dla wielu urządzeń i rozszerzenia Chrome_

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie czasu z dowolnego urządzenia, okna, aplikacji lub zadania za pomocą globalnego timera

Wielozadaniowość i rejestrowanie czasu tylko dla aktywności związanych z pracą przy użyciu timerów start/stop i automatycznego rejestrowania czasu

Twórz zadania, przypisuj je do członków zespołu, ustawiaj zależności i śledź postępy wizualnie za pomocą tablic Kanban, wykresów Gantta i widoków list

Gotowy do użycia, w pełni konfigurowalnySzablony analizy czasu pracy ułatwiające rozpoczęcie zarządzania projektami i śledzenia czasu pracy

Monitorowanie postępów podczas podejmowania kroków w celu rozwiązania problemów

Organizuj śledzenie czasu, dodawaj notatki i sprawdzaj, na co dokładnie poświęciłeś czas

Synchronizuj czas śledzony w innych narzędziach, takich jak Toggl, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo lub innych, z ClickUp, aby uzyskać całościowy widok projektu

Śledzenie czasu pracy w podziale na dni, tygodnie, miesiące i inne niestandardowe zakresy, aby uzyskać szczegółowe karty czasu pracy dla poszczególnych zadań, członków zespołu lub konkretnych projektów

limity ClickUp

Biorąc pod uwagę bogaty zestaw funkcji oferowanych przez ClickUp, aplikacja wymaga nieco nauki

Niektóre widoki mogą nie być dostępne na smartfonach i innych urządzeniach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Clockify

via _Clockify Clockify jest popularną aplikacją oprogramowanie do śledzenia czasu dla małych Businessów i Teams. Umożliwia zarządzanie kartami czasu pracy, śledzenie czasu i szacowanie godzin w projektach. Nawet w planie Free można śledzić czas nieograniczonej liczby użytkowników i generować dokładne raporty, które pomogą oszacować budżet projektu i zrozumieć wydajność każdego członka zespołu.

Najlepsze funkcje Clockify

Łatwe śledzenie czasu za pomocą timerów start/stop na wielu urządzeniach i platformach

Śledzenie czasu dla nieograniczonej liczby użytkowników i podstawowe funkcje śledzenia czasu w planie Free, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla Teams z ograniczonym budżetem

Uzyskaj dodatkowe funkcje zarządzania projektami, zasobami, śledzenia rozliczalnych godzin i faktur, uaktualniając do planów premium

limityClockify

To oprogramowanie jest łatwe w użyciu tylko dla małych Teams, ale może stać się skomplikowane dla większych Enterprise

Brak możliwości korzystania w trybie offline i sporadyczne awarie w przypadku integracji z narzędziami takimi jak Notion i inne CRM

Mniej intuicyjny interfejs

Ceny Clockify

Podstawowy : $4.99/miesiąc za użytkownika

: $4.99/miesiąc za użytkownika Standard : $6.99/miesiąc na użytkownika

: $6.99/miesiąc na użytkownika Pro : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $14.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4.5/5 (161+ recenzji)

4.5/5 (161+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4000+ recenzji)

3. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff to kompleksowe oprogramowanie do śledzenia czasu pracy i zarządzania pracownikami dla zdalnych teamów i agencji. Jest to świetny alternatywą dla Clockify lub Tempo, ponieważ wykracza poza proste oprogramowanie do śledzenia czasu i pomaga zarządzać czasem, wydajnością, listą płac i fakturami.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Śledzenie czasu za pomocą automatycznych timerów, ręcznych wpisów i wykrywania czasu bezczynności w celu dokładnego kalkulowania kosztów projektu i fakturowania

Zarządzanie projektami, przydzielanie zadań i śledzenie postępów dzięki funkcjom takim jak tablice Kanban, dowody pracy (zrzuty ekranu) i karty czasu pracy

Uzyskaj wszechstronne funkcje monitorowania pracowników, takie jak śledzenie lokalizacji GPS i narzędzia do automatyzacji płac, dzięki czemu idealnie nadaje się do zdalnego i biurowego zarządzania zespołem

Hubstaff limit

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest zagracony, szczególnie w przypadku mniejszych Teams

Free Plan ma ograniczone funkcje i ogranicza liczbę użytkowników

Funkcje monitorowania pracowników mogą budzić obawy o prywatność

Cennik Hubstaff

Starter: $7/miesiąc za licencję

$7/miesiąc za licencję Grow : $9/miesiąc za licencję

: $9/miesiąc za licencję Teams: $10/miesiąc za licencję

$10/miesiąc za licencję Enterprise: $25/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Hubstaff

G2: 4.3/5 (530+ recenzji)

4.3/5 (530+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1450+ opinii)

4. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp to narzędzie do śledzenia czasu i wydajności pracowników z planem Free dla freelancerów i małych teamów. Free Plan oferuje podstawowe funkcje, podczas gdy płatne plany zapewniają dodatkowe funkcje dla rozwijających się teamów, które potrzebują narzędzi do raportowania, budżetowania i fakturowania.

Najlepsze funkcjeTimeCamp

Łatwe śledzenie czasu za pomocą timera jednym kliknięciem, aby natychmiast rozpocząć i zatrzymać liczenie

Ustawienie słów kluczowych w celu automatycznego śledzenia czasu i połączenia wpisów czasu z odpowiednimi zadaniami lub projektami

Kopiowanie powtarzających się wpisów czasu do karty czasu pracy w celu szybkiego raportowania

Integracja wpisów czasu z innymi narzędziami PM w celu efektywnego śledzenia całego czasu projektu

Generowanie szczegółowych raportów czasu w celu analizy rentowności projektu i narzędzi budżetowania, aby utrzymać projekty na właściwym torze finansowym

limityTimeCamp

Niestandardowe opcje raportowania i pulpitów są ograniczone w porównaniu do niektórych konkurentów

Free Plan ma ograniczone funkcje i limituje liczbę użytkowników

CenyTimeCamp

Free

Starter : $3.99/miesiąc za użytkownika

: $3.99/miesiąc za użytkownika Premium : $6.99/miesiąc na użytkownika

: $6.99/miesiąc na użytkownika Ultimate : $10.99/miesiąc na użytkownika

: $10.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzjeTimeCamp

G2: 4.7/5 (190+recenzji)

4.7/5 (190+recenzji) Capterra: 4.7/5 (590+recenzji)

5. Productboard

via Productboard Productboard to platforma do zarządzania produktami, idealna dla zespołów programistów i organizacji SaaS. Choć nie jest to dedykowane narzędzie do śledzenia czasu, wyróżnia się w zarządzaniu projektami, dzięki czemu jest cenną opcją dla teamów, dla których priorytetem jest usprawniony cykl pracy i organizacja wizualna.

Umożliwia planowanie projektów rozwojowych, ustalanie priorytetów w oparciu o dane i śledzenie czasu w celu oszacowania wysiłku i czasu do zakończenia.

Najlepsze funkcje Productboard

Organizuj projekty za pomocą funkcji takich jak tablice Kanban, mapy drogowe i mapy myśli. Takie wizualne podejście sprzyja jasnej komunikacji i sprawia, że wszyscy są na bieżąco

Ustalaj priorytety zadań, zbieraj opinie od interesariuszy i skutecznie iteruj dzięki funkcjom takim jak ważenie zadań i komentowanie w aplikacji

Bezproblemowe połączenie z popularnymi narzędziami do projektowania i rozwoju, dzięki czemu przepływ pracy jest scentralizowany i wydajny

Productboard limit

Mechanizm rozliczeniowy poszczególnych planów jest nieprzejrzysty, a kilku użytkowników skarżyło się, że aplikacja automatycznie nakłada opłaty na kartę bez odpowiedniego powiadomienia

Ceny produktów

Essentials : 25 USD/miesiąc za producenta

: 25 USD/miesiąc za producenta Pro: $75/miesiąc na producenta

$75/miesiąc na producenta Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Oceny i recenzje na tablicy produktów

G2: 4.3/5 (230+ recenzji)

4.3/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (145+ recenzji)

6. Harvest

via Harvest Harvest to intuicyjne oprogramowanie do śledzenia czasu i fakturowania, idealne dla freelancerów i agencji. Pomaga śledzić czas w projektach, generować natychmiastowe raporty i płynnie zarządzać fakturowaniem i płatnościami, dzięki czemu idealnie nadaje się do kompleksowego zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Harvest

Śledzenie czasu za pomocą prostego i intuicyjnego rozwiązania do śledzenia czasu, które może być używane na pulpicie lub w aplikacji komputerowej, a także posiada funkcje śledzenia czasu offline

Generowanie kompleksowych raportów dotyczących czasu pracy w celu analizy rentowności projektów i tworzenia profesjonalnych faktur bezpośrednio w Harvest

Zarządzanie Teams, przypisywanie projektów, śledzenie postępów i ustawianie budżetów, aby zapewnić, że projekty pozostaną na dobrej drodze finansowej

Limity Harvest

Kilka skarg dotyczących niezdolności aplikacji do integracji lub synchronizacji z innymi aplikacjami

Złożony interfejs użytkownika, utrudniający korzystanie z aplikacji początkującym użytkownikom

Ceny Harvest

Free

Harvest Pro: 12 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Harvest

G2 : 4.3/5 (790+recenzji)

: 4.3/5 (790+recenzji) Capterra: 4.6/5 (570+recenzji)

7. Śledzenie Toggl

via Toggl Track Toggl Track to narzędzie do śledzenia czasu znane z prostego i łatwego w użyciu interfejsu użytkownika. Pozwala użytkownikom na łatwe śledzenie czasu spędzonego na różnych zadaniach i generowanie szczegółowych raportów i analiz dotyczących spędzonego czasu, pomagając im zidentyfikować obszary, w których mogą poprawić wydajność i produktywność.

Najlepszą cechą tego narzędzia do śledzenia czasu jest jego prostota i możliwość integracji z ponad 100 narzędziami, w tym GitLab, Notion, Adobe XD i innymi.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Śledzenie czasu za pomocą prostych timerów start/stop, integracja z aplikacjami komputerowymi i mobilnymi oraz rozszerzenia do przeglądarek ułatwiające rejestrowanie czasu pracy

Łatwe generowanie rachunków i faktur przy użyciu rozliczalnych godzin i udostępnianie ich klientom w celu terminowego otrzymywania płatności

Generowanie wnikliwych raportów w celu analizy wydajności zespołu, identyfikacji trendów czasowych i śledzenia postępów projektu w czasie

ograniczenia Toggl Track

W rozszerzeniu na pulpit zgłoszono kilka błędów

Brak możliwości wstrzymania sesji w międzyczasie, co może być kłopotliwe dla niektórych użytkowników

Ceny Toggl

Free

Starter: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Premium: $20/miesiąc na użytkownika

$20/miesiąc na użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Śledzenie ocen i recenzji Toggl

G2: 4.6/5 (1500+recenzji)

4.6/5 (1500+recenzji) Capterra: 4.7/5 (2200+recenzji)

8. Replicon PSA

via Replicon PSA Replicon PSA to oprogramowanie do automatyzacji usług profesjonalnych opracowane przez firmę Deltek. To kompleksowe narzędzie eliminuje ręczne śledzenie czasu, umożliwiając Teamsom uzyskanie widoczności w czasie rzeczywistym ich wydajności i alokacji zasobów. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych agencji i przedsiębiorstw zarządzających skomplikowanymi projektami o dużych wymaganiach dotyczących zasobów i rozliczeń.

Najlepsze funkcje Replicon PSA

Zarządzanie złożonymi projektami dzięki funkcjom takim jak zarządzanie zasobami, zależnościami zadań, budżetowanie i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Dokładne śledzenie czasu pracy dzięki funkcjom takim jak karty czasu pracy, budżetowanie projektu i elastyczne opcje rozliczania dla różnych potrzeb klienta

Generowanie szczegółowych raportów w celu analizy rentowności projektów, identyfikacji trendów wykorzystania zasobów i podejmowania decyzji opartych na danych

Replicon PSA limit

Większa krzywa uczenia się w porównaniu do prostszych narzędzi do śledzenia czasu

Wygenerowane raporty mogą mieć różne marginesy dla niektórych stron, co prowadzi do ręcznego formatowania przed udostępnianiem raportu do użytku w Business

Kilku użytkowników skarżyło się na brak możliwości wyświetlenia komentarzy do konkretnych wpisów w raporcie

Cena Replicon PSA

Czas i obecność : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Śledzenie czasu projektu : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika PSA i PPM: $29/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Replicon PSA

G2: 4.3/5 (700+recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

9. Paymo

via Paymo Paymo to platforma do zarządzania projektami i fakturowania z wbudowanymi funkcjami śledzenia czasu. Umożliwia to firmom śledzenie czasu spędzonego przez ich Teams na konkretnych działaniach, śledzenie godzin podlegających rozliczeniu i automatyczną synchronizację w celu wystawiania faktur dla klientów. Ponieważ wszystko to odbywa się na jednej platformie, generowanie dokładnych i przejrzystych faktur oraz śledzenie czasu podlegającego i niepodlegającego rozliczeniu jest łatwiejsze.

Najlepsze funkcje Paymo

Zarządzanie projektami, przydzielanie zadań, śledzenie postępów i współpraca z członkami zespołu na scentralizowanej platformie

Śledzenie czasu za pomocą timerów start/stop, ustawienie budżetów dla projektów i monitorowanie kosztów projektów w celu zapewnienia rentowności

Generowanie profesjonalnych faktur bezpośrednio w Paymo i akceptowanie płatności online w celu bezproblemowego rozliczania

Limity Paymo

Ograniczona funkcja aplikacji mobilnej

Skargi użytkowników dotyczące problemów z rozliczeniami

Interfejs nie jest intuicyjny, a złożony interfejs użytkownika utrudnia nawigację po aplikacji

Ceny Paymo

Free

Starter : 9,9 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,9 USD/miesiąc za użytkownika Małe biuro : $15.9/miesiąc na użytkownika

: $15.9/miesiąc na użytkownika Business: 23,9 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Paymo

G2 : 4.6/5 (550+recenzji)

: 4.6/5 (550+recenzji) Capterra: 4.7 (450+recenzji)

10. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor to oprogramowanie do zarządzania wydajnością i czasem, które pomaga osobom prywatnym i firmom śledzić, jak spędzają czas. Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie lub urządzeniu mobilnym będzie ona działać w tle i śledzić czas spędzony w każdej aplikacji lub witrynie internetowej.

To zautomatyzowane śledzenie czasu ułatwia rejestrowanie rzeczywistego czasu spędzonego na określonej czynności, jednocześnie uzyskując wgląd w czynniki rozpraszające, którymi można się zająć.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Śledzenie czasu dzięki funkcjom takim jak automatyczne timery, monitorowanie stron internetowych i aplikacji oraz wykrywanie czasu bezczynności w celu uzyskania kompleksowego obrazu aktywności zespołu

Ustawianie harmonogramów pracy, śledzenie nadgodzin i zachęcanie do skupienia się na pracy dzięki funkcjom takim jak blokowanie stron internetowych i alerty dotyczące wydajności

Korzystaj z kontroli dostępu i ustawień uprawnień, aby umożliwić każdemu użytkownikowi ustalenie zasad dotyczących dostępu do aplikacji w godzinach pracy

limity Time Doctor

Kilka skarg użytkowników dotyczących ciągłych powiadomień wyskakujących za pośrednictwem aplikacji

Aplikacja nie jest przyjazna dla użytkownika i ma stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla nowych użytkowników

Ceny Time Doctor

Podstawowy : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Premium: $20/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+recenzji)

4.4/5 (350+recenzji) Capterra: 4.6/5 (500+recenzji)

Wybierz lepszą alternatywę Tempo dla swoich Teams

Jeśli czujesz, że utknąłeś z powodu ograniczeń Tempo lub innego oprogramowania do śledzenia czasu, na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań w zakresie wydajności i zarządzania projektami. Nasza lista 10 najlepszych alternatyw Tempo powinna pomóc ci znaleźć idealną opcję dla twojego zespołu.

funkcje zarządzania i śledzenia czasu w ClickUp_

Jeśli jednak wciąż zastanawiasz się nad wyborem narzędzia, ClickUp jest idealnym narzędziem do zarządzania projektami i śledzenia czasu pracy oprogramowanie do śledzenia czasu pracy . Z ClickUp Zarządzanie czasem , możesz zrobić znacznie więcej i pozostać na dobrej drodze do zrobienia swoich celów związanych z zarządzaniem czasem.

Jest to aplikacja na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i przeglądarkę Chrome, która umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie czasu podczas przeskakiwania między zadaniami lub dodawanie szczegółowych informacji o tym, jak spędziłeś czas.

Przeglądaj swoje projekty w widokach Kalendarz, Gantt, Oś czasu lub Obciążenie pracą, pomagając w planowaniu osi czasu projektów i zarządzaniu czasem.

Dodatkowo, dzięki gotowym do użycia szablony dziennika czasu możesz zwiększyć swoją wydajność i usprawnić codzienne czynności.

