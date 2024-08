10 najlepszych programów do zarządzania informacjami o produkcie w 2024 roku

Czy kiedykolwiek przewijałeś niekończące się listy produktów online, pełne sprzecznych informacji i brakujących szczegółów, tylko po to, by opuścić stronę i przejść do innej?

Frustrujące, prawda? Taka jest rzeczywistość dla wielu kupujących w dzisiejszych czasach i jest to kosztowne dla firm zajmujących się handlem elektronicznym.

W dzisiejszym zaciętym polu bitwy e-commerce, gdzie niestandardowi klienci oczekują jasnych i spójnych informacji na wyciągnięcie ręki, zarządzanie informacjami o produkcie (PIM) nie jest już opcjonalne. Jest niezbędne.

Potraktuj je jako sprawdzoną w boju broń przeciwko niespójnym komunikatom, niskiej jakości danych produktowych i utraconym szansom sprzedażowym.

Ten blog ujawni pułapki ignorowania PIM i wyjaśni, w jaki sposób oprogramowanie PIM może usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność. Zaprezentujemy również 10 najlepszych systemów PIM na rok 2024.

Nie przegap sekretu bezbłędnego zarządzanie produktem i niestandardowego zadowolenia klientów.

Czym jest oprogramowanie PIM?

Oprogramowanie PIM (Product Information Management) centralizuje i zarządza danymi produktów i zasobami cyfrowymi na ujednoliconej platformie. Oprogramowanie PIM upraszcza zarządzanie danymi produktów w wielu kanałach sprzedaży, integrując się z platformami eCommerce, systemami CRM i oprogramowaniem ERP. Dzięki temu komunikacja związana z produktami jest aktualna i dostępna dla całej bazy klientów.

Platforma ta zarządza danymi niezbędnymi do marketingu i sprzedaży produktów, przynosząc korzyści markom, producentom, dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym, zapewniając jedno źródło danych.

W przypadku firm system PIM gromadzi, wzbogaca i aktualizuje dane do miejsca docelowego, poprawiając jakość danych, wydajność operacyjną, czas wprowadzania produktów na rynek, doświadczenia klientów i dostępność w różnych kanałach i cyfrowych punktach sprzedaży.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania informacjami o produkcie?

Na rynku dostępnych jest wiele programów PIM. Jednak każde z nich ma swój własny wyróżnik oraz zalety i wady. Jednak wybrany PIM powinien zawierać kilka z tych kluczowych funkcji:

Import i eksport danych: Uprość zarządzanie danymi dzięki oprogramowaniu, które oferuje łatwy import i eksport danych z różnych źródeł i formatów

Uprość zarządzanie danymi dzięki oprogramowaniu, które oferuje łatwy import i eksport danych z różnych źródeł i formatów Integracje: Wybierz oprogramowanie, które integruje się z istniejącymi systemami biznesowymi, takimi jak platformy e-commerce, systemy ERP i systemy CRM

Wybierz oprogramowanie, które integruje się z istniejącymi systemami biznesowymi, takimi jak platformy e-commerce, systemy ERP i systemy CRM Intuicyjny interfejs: Oprogramowanie PIM jest zazwyczaj używane przez różne zespoły i działy. Priorytetem są interfejsy, które są przyjazne dla użytkownika i łatwe w nawigacji, nawet dla użytkowników nietechnicznych

Oprogramowanie PIM jest zazwyczaj używane przez różne zespoły i działy. Priorytetem są interfejsy, które są przyjazne dla użytkownika i łatwe w nawigacji, nawet dla użytkowników nietechnicznych Skalowalność: Upewnij się, że oprogramowanie może pomieścić rosnący katalog produktów i bazę użytkowników

Upewnij się, że oprogramowanie może pomieścić rosnący katalog produktów i bazę użytkowników Raportowanie i analityka: Wybierz system PIM, który oferuje narzędzia do raportowania w celu śledzenia kluczowych wskaźników i uzyskania wglądu w wydajność produktu

Wybierz system PIM, który oferuje narzędzia do raportowania w celu śledzenia kluczowych wskaźników i uzyskania wglądu w wydajność produktu Zarządzanie zasobami cyfrowymi (DAM): Rozważ użycie oprogramowania z wbudowanymi funkcjami DAM do zarządzania zdjęciami produktów, materiałami wideo i innymi treściami multimedialnymi

Rozważ użycie oprogramowania z wbudowanymi funkcjami DAM do zarządzania zdjęciami produktów, materiałami wideo i innymi treściami multimedialnymi Zarządzanie kanałami: Wybierz oprogramowanie, które zarządza listą produktów i zawartością dla różnych kanałów sprzedaży i marketingu

Wybierz oprogramowanie, które zarządza listą produktów i zawartością dla różnych kanałów sprzedaży i marketingu Narzędzia do współpracy: Wybierz platformę PIM, która oferuje funkcje współpracy ułatwiające komunikację i udostępnianie danych między teamami

10 najlepszych programów do zarządzania informacjami o produktach w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w idealnym oprogramowaniu PIM, oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw, które pomogą Ci zwiększyć sprzedaż, szybciej sprzedawać produkty, skutecznie pisać zawartość produktów i wzmacniać doświadczenia niestandardowe.

1. Pimcore

przez Pimcore Potrzebujesz platformy do kompleksowego zarządzania potokiem produktów? Platforma Pimcore dostarcza oprogramowanie, które zarządza informacjami o produktach, zasobami cyfrowymi, doświadczeniem cyfrowym, danymi głównymi, handlem cyfrowym i danymi niestandardowymi klientów.

Pomyśl o tym jak o cyfrowym centrum dowodzenia, w którym możesz zarządzać informacjami o produktach i prowadzić swój sklep internetowy.

To scentralizowane podejście pomaga firmom wyeliminować silosy danych, zarządzać danymi produktów, zapewniać spójność między kanałami, a ostatecznie dostarczać płynne i spersonalizowane doświadczenia dla swoich klientów.

Najlepsze funkcje Pimcore

Tworzenie zaawansowanych, spersonalizowanych stron internetowych i portali opartych na marketingu

Zarządzanie danymi cyfrowymi i niestandardowe doświadczenia dla wszystkich kanałów cyfrowych

Korzystanie z otwartego systemu obsługi klienta, ustawienie i niestandardowe dostosowanie platformy

Łatwe tworzenie i zarządzanie zawartością witryny, stronami docelowymi i wpisami na blogu

Tworzenie i zarządzanie sklepem internetowym z funkcjami takimi jak listy produktów, koszyki i przetwarzanie płatności

Limity Pimcore

Bogata w funkcje platforma może prowadzić do stromej krzywej uczenia się, szczególnie dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy raportowali problemy z wydajnością przy złożonych ustawieniach

Ceny Pimcore

Community Edition: Free

Free Enterprise Edition: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Edycja w chmurze: Niestandardowy cennik

Pimcore oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

2. Pimberly

przez Pimberly Pimberly jest dostawcą oprogramowania PIM, które pomaga producentom, markom, dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym zarządzać i optymalizować dane produktów w różnych kanałach.

Dzięki wbudowanej funkcji AI, ta platforma PIM zwiększa możliwości przetwarzania danych produktowych, uczy się na podstawie wzorców danych, automatyzuje złożone procesy w oparciu o zdobytą wiedzę i zapewnia wytyczne strategiczne dotyczące struktury produktu i sposobu, w jaki dostawcy mogą zaspokoić zmieniające się potrzeby swoich odbiorców docelowych.

Najlepsze funkcje Pimberly

Przechowuj i organizuj wszystkiewiedzę o produktach, w tym opisy produktów, specyfikacje, zdjęcia, wideo i materiały marketingowe, w jednej lokalizacji

Automatyzacja i optymalizacja danych produktowych z tłumaczeniami, słowami kluczowymi SEO i bogatą zawartością multimedialną dla różnych kanałów sprzedaży

Zapewnienie, że dane produktów spełniają określone wymagania platform handlu elektronicznego i portali B2B

Dostarczanie klientom dokładnych i zakończonych informacji o produkcie podczas zakupu

Uzyskanie cennego wglądu w wydajność produktów dzięki raportowaniu i funkcjom analitycznym

Połączenie z innymi systemami Business, takimi jak CRM i platformy e-commerce w celu płynnej wymiany danych i automatyzacji

Limity Pimberly

Użytkownicy mogą doświadczyć mniejszej elastyczności w zakresie określonych cykli pracy i potrzeb w zakresie danych

Wyzwania związane z wydajnością mogą pojawić się w przypadku złożonych ustawień lub ogromnych ilości danych

Mniej wszechstronne funkcje raportowania i analizy w porównaniu do innych rozwiązań PIM

Ceny Pimberly

Regular: $30,000/rok

$30,000/rok Pro: 60 000 USD/rok

60 000 USD/rok Korporacyjny: $90,000/rok

$90,000/rok Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Pimberly

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4.4/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

3. Semarchia

przez Semarchia Szukasz rozwiązania PIM, które koncentruje się na zarządzaniu danymi i wnioskach opartych na danych? Semarchy jest tym, czego potrzebujesz! Pełni funkcję Unified Data Management Platform (UDMP), oferując potężny zestaw narzędzi, które pomagają firmom zarządzać, administrować i integrować różne rodzaje danych .

Chociaż można szybko wdrożyć rozwiązanie do zarządzania danymi podstawowymi (xDM) i narzędzie do integracji danych (xDI) niezależnie, najlepiej jest używać ich razem, aby uzyskać większą wartość.

Najlepsze funkcje Semarchy

Konsolidacja danych z różnych źródeł, takich jak systemy CRM, platformy ERP i zewnętrzne bazy danych, w scentralizowanym repozytorium

Oczyszczanie, wzbogacanie i deduplikowanie danych, usuwanie niespójności i zapewnianie ich dokładności dla różnych zastosowań

Ustalanie własności danych, definiowanie reguł i automatyzacja cykli pracy w celu zapewnienia jakości danych i zgodności z przepisami

Ułatwienie płynnej wymiany danych między różnymi systemami w organizacji

Korzystanie z narzędzi i gotowych konektorów w celu usprawnienia zadań integracyjnych

Ujednolicenie danych klientów i danych finansowych w celu poprawy zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami i obsługi klienta

Lepszy wgląd w dane klientów i personalizacja kampanii marketingowych dzięki ujednoliconym danym klientów

Limity Semarchy

Trudności w rozwiązywaniu wysoce specyficznych scenariuszy integracji danych

Niektórzy użytkownicy uważają, że skalowanie biznesu w celu uwzględnienia większej ilości danych wymagałoby dodatkowych kosztów

Ceny Semarchy

Free

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Semarchy

G2: 4.8/5 (20+ recenzji)

4.8/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. Salsify

przez Salsify Salsify zajmuje pozycję platformy Product Experience Management (PXM), której celem jest umożliwienie markom wygrywania na rynku cyfrowym.

Umożliwia ona firmom, zwłaszcza markom i sprzedawcom detalicznym, centralizację, wzbogacanie i dystrybucję danych o produktach w różnych kanałach sprzedaży, zapewniając spójność i dokładność informacji o produktach. Obejmuje to wszystko, od opisów i specyfikacji produktów po wysokiej jakości zdjęcia i materiały marketingowe.

Salsify automatyzuje czyszczenie danych, aktualizacje produktów i dystrybucję zawartości w różnych kanałach.

Najlepsze funkcje Salsify

Centralizacja wszystkich informacji o produktach, opisów, specyfikacji, zdjęć i materiałów marketingowych

Dostosowywanie zawartości i informacji o produktach do różnych kanałów sprzedaży, takich jak platformy handlu elektronicznego, rynki i media społecznościowe

Wzbogacanie list produktów o bogatą zawartość multimedialną, taką jak zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, widoki produktów 360° i prezentacje wideo

Śledzenie wydajności produktów, monitorowanie zachowań klientów i uzyskiwanie cennych informacji

Limity Salsify

Użytkownicy napotykają problemy podczas korzystania z API i ich integracji

Podniesienie biletu w celu zainicjowania masowego usuwania produktów

Ceny Salsify

Ceny niestandardowe

Salsify oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

5. Plytix

przez Plytix Plytix pozycjonuje się jako oprogramowanie PIM nowej generacji. Jego celem jest usprawnienie złożoności zarządzania danymi produktów dla wielokanałowych firm handlowych.

Plytix obsługuje również zasoby cyfrowe i zarządza kanałami w celu przetwarzania dzienników, planowania aktualizacji i współpracy w zakresie wydajności produktów -od pisania informacji o produktach po ich dystrybucję na platformach e-commerce. Pomaga dostosować pola danych do konkretnych potrzeb produktu , definiować niestandardowe atrybuty i personalizować platformę, aby dopasować ją do swoich unikalnych cykli pracy.

Najlepsze funkcje Plytix

Usprawnienie masowej edycji i automatyzacji w celu wydajnej aktualizacji dużych zbiorów danych

Integracja z różnymi platformami e-commerce, platformami handlowymi, CRM i narzędziami do automatyzacji marketingu

Sugerowanie powiązanych produktów w celu zwiększenia średniej wartości zamówienia

Definiowanie relacji między produktami (takich jak cross-sell, upsell i akcesoria) za pomocą kilku kliknięć

Limity Plytix

Użytkownicy z ogromnymi katalogami produktów lub złożonymi strukturami danych napotkali wyzwania związane z wydajnością

Użytkownicy wyrazili obawy dotyczące dojrzałości niektórych funkcji i tempa dodawania nowych funkcji

Ceny Plytix

**Free

Podstawowy: $450/miesiąc

$450/miesiąc Niestandardowy: 750 USD/miesiąc

750 USD/miesiąc Unlimited: $1,650/miesiąc

Plytix oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 260 recenzji)

4.7/5 (ponad 260 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 75 recenzji)

6. Akeneo

przez Akeneo Akeneo oferuje platformę PIM dla marek i sprzedawców detalicznych, którzy chcą zarządzać i optymalizować informacje o swoich produktach pod kątem handlu wielokanałowego.

Niedawno przejęła Unifai, platformę kategoryzacji produktów opartą na AI, i przyznała sobie tytuł "pierwszej na świecie inteligentnej chmury produktowej"

Przejęcie to ma na celu przekształcenie Akeneo z jedynej platformy PIM w bardziej kompleksowe rozwiązanie z wbudowanymi możliwościami AI.

Najlepsze funkcje Akeneo

Dodawanie brakujących szczegółów, tłumaczenie informacji o produktach na wiele języków i zapewnianie jakości danych w celu optymalnego odkrywania produktów

Ułatwienie współpracy między różnymi zespołami zaangażowanymi w zarządzanie produktami, takimi jak marketing, sprzedaż i tworzenie zawartości

Generowanie feedów produktowych i specyfikacji dostosowanych do różnych kanałów sprzedaży, w tym platform e-commerce, marketplace'ów i mediów społecznościowych

Dostawca funkcji definiowania reguł jakości danych, ustanawiania cykli pracy do zatwierdzania danych i śledzenia zmian wprowadzonych w informacjach o produkcie

Wykorzystanie oprogramowania typu open-source do niestandardowego rozszerzenia funkcjonalności w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb Business

Limity Akeneo

Ma bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do prostszych rozwiązań PIM

Przenoszenie istniejących danych produktów do Akeneo może być złożonym procesem, ponieważ wymaga starannego planowania i rozległych wysiłków związanych z transformacją danych

Ceny Akeneo

Community Edition: Free

Free Growth Edition: $25,000/rok

$25,000/rok Enterprise Edition: Niestandardowy cennik

Akeneo oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 190 recenzji)

4.5/5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

7. Syndigo

przez Syndigo Syndigo to wiodąca platforma PIM oparta na chmurze, która w wyjątkowy sposób koncentruje się na umożliwieniu markom optymalizacji zawartości ich produktów w celu ich dystrybucji w różnych kanałach. Oferując podstawowe funkcje PIM, takie jak zarządzanie danymi, wzbogacanie i dystrybucja, pomaga zwiększyć wydajność, zwiększyć sprzedaż i poprawić satysfakcję klientów.

Dzięki Syndigo można usprawnić proces tworzenia zawartości, zapewnić dokładność danych i poprawić jakość obsługi klienta. Łatwo integruje się z różnymi sieciami partnerów handlowych, usprawniając proces syndykacji i zapewniając spójność danych we wszystkich kanałach.

Przyjazny dla użytkownika interfejs i rozbudowane funkcje ułatwiają organizowanie i aktualizowanie zawartości produktów w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Syndigo

Optymalizacja zawartości produktów dla określonych kanałów, zapewniająca spełnienie unikalnych wymagań i wytycznych dotyczących formatu treści

Wykorzystanie AI do analizy informacji o produktach i identyfikacji obszarów wymagających poprawy

Ułatwienie komunikacji i usprawnienie cyklu pracy związanego z zarządzaniem zawartością

Centralne zarządzanie kartami charakterystyki (SDS), alergenami i innymi informacjami związanymi ze zgodnością z przepisami

Limity Syndigo

Ograniczona elastyczność w obsłudze niestandardowych cykli pracy lub integracji z niszowymi platformami

Użytkownicy wyrazili obawy dotyczące potencjalnego uzależnienia od dostawcy ze względu na niestandardowe integracje i zależność od określonych formatów migracji i eksportu danych

Ceny Syndigo

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Syndigo

G2: 4.4/5 (140+ recenzji)

4.4/5 (140+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

8. PIMworks

przez PIMworks na G2 PIMworks wyróżnia się tym, że kładzie znaczący nacisk na spotkanie ze specyficznymi potrzebami i ograniczeniami budżetowymi małych i średnich Businessów.

Małe i średnie firmy poszukujące przyjaznego dla użytkownika i opłacalnego rozwiązania PIM pokochają PIMworks. Jego struktura cenowa i funkcje zostały zaprojektowane tak, aby były dostępne i odpowiednie dla firm z mniejszymi katalogami produktów i mniej złożonymi potrzebami w zakresie danych.

PIMworks zawiera takie funkcje, jak automatyczne etykiety, rozpoznawanie obrazów w celu wyodrębnienia atrybutów i funkcje tłumaczenia językowego.

Najlepsze funkcje PIMworks

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i prostemu procesowi ustawienia

Wykorzystanie szerokiego zakresu gotowych integracji z popularnymi platformami e-commerce i marketplace'ami

Płynne przenoszenie danych dzięki dedykowanej pomocy w migracji danych

Skorzystaj z opcji białej etykiety dla niestandardowego brandingu i personalizacji

Limity PIMworks

Brak funkcji do obsługi skomplikowanych struktur danych, zarządzania migracjami danych na dużą skalę lub oferowania zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i zgodności

Użytkownicy zauważyli, że analityka może być mniej solidna w porównaniu do bardziej uznanych rozwiązań PIM

Ceny PIMworks

Free

Standard: $499/miesiąc

$499/miesiąc Profesjonalny: $999/miesiąc

Oceny i recenzje PIMworks

G2: 4.6/5 (60+ recenzji)

4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9\ inRiver

przez inRiver na G2 inRiver to zakończone rozwiązanie PIM, które pozwala markom i sprzedawcom detalicznym zarządzać, optymalizować i dystrybuować informacje o produktach we wszystkich punktach kontaktu w środowisku omnichannel.

Posiada unikalną architekturę kompozytową: Oznacza to, że platforma jest zbudowana z modułowych komponentów, które można łatwo dodawać, usuwać lub niestandardowo dostosowywać do konkretnych potrzeb każdego biznesu.

Pozwala to na większą elastyczność i zdolność adaptacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami PIM o stałych funkcjach.

najlepsze funkcje inRiver

Oparta na API integracja syndykacji dla płynnej dystrybucji zawartości

Wbudowane funkcje cyfrowej inteligencji półek zapewniają wgląd i analizy dotyczące wydajności produktów w różnych kanałach online

Automatyzacja wzbogacania zawartości, czyszczenia danych i kategoryzacji produktów

Obsługa dużych przedsiębiorstw o złożonych cyklach życia produktów, zróżnicowanych kanałach sprzedaży i skomplikowanych potrzebach w zakresie danych

ograniczenia inRiver

Złożona architektura i rozszerzenie funkcji mogą prowadzić do stromej krzywej uczenia się w porównaniu do prostszych platform PIM

Może nie być odpowiednia dla firm z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych lub tych, które wymagają opcji wdrożenia lokalnego

Ceny inRiver

Ceny niestandardowe

inRiver oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

10. ClickUp

Dopasuj swój zespół, stwórz mapę swojej wizji produktu i sprintem wejdź na rynek dzięki platformie zarządzania produktem ClickUp

Nie jestem przekonany jedna platforma do zrobienia wszystkiego ? Spotkanie Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp -jedyne narzędzie potrzebne do automatyzacji cyklu pracy, dostosowania do potrzeb różnych działów i wprowadzenia narzędzi do współpracy, które sprawią, że obsługa kanałów sprzedaży i e-commerce będzie dziecinnie prosta.

Ustaw jasne osie czasu, mierzalne cele i automatyczne śledzenie postępów, aby zapewnić powodzenie przy wprowadzaniu produktów na rynek Cele ClickUp . Cele ClickUp pozwalają zdefiniować długoterminowe cele produktu i podzielić je na mniejsze, możliwe do wykonania kroki. Zapewnia to przejrzystą wizualną mapę drogową rozwoju produktu i pomaga śledzić postępy. Priorytetyzacja funkcji i zadań w ramach mapy drogowej. Możesz ustalić zależności między zadaniami, zapewniając logiczny przepływ w procesie rozwoju i usprawniając zarządzanie cyklem życia produktu.

Burza mózgów, dokumentowanie i udostępnianie pomysłów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Whiteboards

Przeprowadzaj burze mózgów z zespołem, szkicuj przepływy użytkowników i twórz mapy podróży użytkowników, wizualizuj cały cykl życia produktu i przydzielaj zadania osobom, które przyczyniły się do powstania ich pomysłów Tablica ClickUp . Wielu członków zespołu może jednocześnie pracować na tablicy, wspierając proces wspólnego tworzenia pomysłów.

Możesz także usprawnić komunikację dzięki wbudowanej funkcji Widok ClickUp Chat do wysyłania tekstów do zespołu według grup lub bezpośrednio, przydzielania pracy, przekazywania opinii, proszenia o aktualizacje, udostępniania plików w dowolnym formacie i budowania płynnej współpracy.

Twórz, modyfikuj i udostępniaj dokumenty produktów w ramach współpracy dzięki ClickUp Docs

Stwórz centralne repozytorium informacji o produkcie, tworząc kontrolowane uprawnieniami dokumenty Dokumenty ClickUp z bogatym formatem multimediów i funkcjami interaktywnymi. Przechowuj opisy produktów, specyfikacje, instrukcje obsługi i inne istotne dokumenty w ramach wyznaczonych Docs.

Korzystaj ze wspólnej edycji i kontroli wersji, aby pracować nad dokumentami Docs jednocześnie ze swoim zespołem i doświadczyć wygody i wydajności usprawnionego zarządzanie dokumentami . Można łatwo eksportować i importować dokumenty z informacjami o produktach w dowolnym formacie i udzielać dostępu określonym osobom.

Wreszcie, można użyć ponad 1000 Szablony ClickUp do śledzenia i raportowania problemów z błędami, zarządzania zasobami cyfrowymi, zarządzania kanałami, rozwoju i strategii produktu, zwinnych tablic planowania produktu, sprintów postępu produktu i nie tylko.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-201.png Nakreśl kto, co, dlaczego, kiedy i jak opracowuje produkt lub funkcję za pomocą szablonu wymagań produktowych ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6021108 Pobierz szablon /%cta/ Szablon dokumentu wymagań produktowych ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci zorganizować wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebować, aby napisać o swoim nowym produkcie.

W tym szablonie można dodać nazwę i specyfikację produktu, zdefiniować persony użytkowników i ich przypadki użycia, napisać funkcje produktu, stworzyć harmonogram wydań, dodać cele i wskaźniki powodzenia oraz stworzyć wytyczne projektowe dotyczące budowy produktu.

Ważne jest, aby konsekwentnie aktualizować dokument wymagań produktu przez cały cykl rozwoju produktu, gdy nowe informacje stają się dostępne.

Pobierz ten szablon

Skorzystaj z ClickUp Brain i pozwól AI budować potężną zawartość produktową

Najlepsza część? Kiedy potrzebujesz wzmacniacza PIM, możesz zwrócić się do ClickUp Brain asystent AI, który pomaga tworzyć PRD, przeprowadzać badania rynku i konkurencji, tworzyć modele PIM, usprawniać opinie użytkowników i nie tylko.

ClickUp Brain może podsumowywać długie opisy produktów, dyskusje na tablicy lub notatki ze spotkań, zapewniając zwięzły przegląd kluczowych informacji. Pomaga to członkom Teams szybko zrozumieć istotę szczegółów produktu.

Umożliwia analizę informacji o produkcie w różnych elementach ClickUp w celu zidentyfikowania trendów lub wzorców. Może to być cenne dla zrozumienia opinii klientów, danych dotyczących użytkowania produktu lub potencjalnych obszarów wymagających poprawy.

ClickUp najlepsze funkcje

Konsolidacja wszystkich informacji o produkcie w jednym miejscu za pomocą dokumentów ClickUp

Ułatwienie płynnej pracy zespołowej przez cały cykl życia produktu dzięki funkcjom współpracy ClickUp

Korzystaj z rozszerzonych możliwości dostosowywania, aby dostosować ponad 15 elastycznych widoków, ClickApp i pól niestandardowych do swojego cyklu pracy, szybciej tworzyć produkty i zarządzać procesem sprzedaży do marketingu

Śledzenie postępu projektu, sprintów, obciążenia pracą zespołu, czasu spędzonego na zadaniach i kluczowych wskaźników efektywności projektu dzięki konfigurowalnym funkcjomPulpity ClickUp* Automatyzacja pracy w całym potoku DevOps i CI/CD dzięki ponad 1,000*Integracje ClickUp*w tym GitHub, Figma, Sentry, Slack i nie tylko

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni ze względu na rozszerzenie opcji niestandardowych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/użytkownika/obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,300+ recenzji)

4.7/5 (9,300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Ulepsz sposób zarządzania informacjami o produkcie dzięki ClickUp

Dzięki 10 opcjom, które umieściliśmy na liście, jesteśmy pewni, że wybór idealnego oprogramowania do zarządzania informacjami o produktach dla Twojego biznesu będzie łatwiejszy. Weź pod uwagę potrzeby wyszukiwanych produktów i działów oraz swój budżet.

Najlepsze oprogramowanie PIM umożliwia usprawnienie zarządzania informacjami o produktach, publikowanie dokładnych danych o produktach i poprawę obsługi klienta we wszystkich kanałach.

Jeśli jednak szukasz kompleksowej platformy do zarządzania produktami wykraczającej poza PIM, rozważ ClickUp.

Choć nie jest to ściśle dedykowane rozwiązanie PIM, ClickUp może pochwalić się potężnymi funkcjami, takimi jak scentralizowane zarządzanie danymi, niestandardowe pola dla informacji o produkcie oraz płynna integracja z różnymi narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi.

Pozwala to na zarządzanie całym cyklem życia produktu-od pomysłu i rozwoju do wprowadzenia na rynek i marketingu-w ramach jednej platformy.

Gotowy na uproszczenie zarządzania produktem?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!