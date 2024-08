10 najlepszych konferencji UX Design, których nie chcesz przegapić [2024 Edition]

W erze technologii i AI, projektanci user experience (UX) i user interface (UI) są bardzo poszukiwani w różnych branżach. W rzeczywistości amerykańskie Biuro Statystyki Pracy przewiduje wzrost o 15% w zatrudnieniu specjalistów ds. interfejsów cyfrowych i projektowania stron internetowych w latach 2022-2032. To bardzo dużo w porównaniu z innymi zawodami, w których średnia wynosi zaledwie 3%!

Jednak tematy związane z projektowaniem UX/UI stale ewoluują, niezależnie od tego, czy chodzi o badania użytkowników dotyczące interakcji człowiek-komputer, czy plany architektury informacji (IA). Dlatego zarówno menedżerowie produktu, jak i specjaliści UX co roku zwracają uwagę na najważniejsze konferencje poświęcone projektowaniu UX.

Wydarzenia te pozwalają projektantom UX śledzić najnowsze badania i trendy UX, odkrywać nowe narzędzia i najnowocześniejsze technologie oraz uczyć się od wybitnych liderów branży. 💡

Sprawdź naszą listę najlepszych 10 konferencji projektowych UX w 2024 roku i skorzystaj z ulubionych opcji. Zaprezentujemy również:

Korzyści, jakich można oczekiwać od tych praktycznych warsztatów i konferencji

Wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci się do nich przygotować

Korzyści z uczestnictwa w konferencjach UX

Czy warto wziąć udział w konferencji UX, zwłaszcza po rozważeniu czynników związanych z cenami i harmonogramem? Poniższe korzyści pomogą ci podjąć decyzję: 👇

Nadążanie za najnowszymi trendami

Krajobraz badań i projektowania UX stale ewoluuje. Wiedza, którą zgromadziłeś kilka miesięcy temu, może nie być dziś aktualna.

Podczas gdy praktycy UX powinni czytać o trendach i badaniach projektowych przez cały rok, dostępna zawartość jest dość teoretyczna. Konferencje to świetny sposób na zdobycie praktycznej wiedzy bezpośrednio od liderów myśli i ich doświadczeń oraz studiów przypadków.

Znajdowanie inspiracji

Nawet jeśli projektowanie UX jest dla ciebie satysfakcjonujące i ekscytujące, musisz przyznać, że codzienna harówka może z czasem stępić twoją iskrę. Wysłuchanie historii powodzenia na tych konferencjach i nawiązanie kontaktu z rówieśnikami to miła przerwa, która na nowo rozpala pasję i pobudza kreatywność.

Możliwości nawiązywania kontaktów

Konferencje UX Design mogą być świetnym sposobem na połączenie się z doświadczonymi projektantami UX, badaczami i menedżerami produktu. Te połączenia są szczególnie cenne, jeśli szukasz współpracowników do nowych projektów .

Na większości konferencji odbywają się sesje relaksacyjne po długim dniu uważnej pracy słuchania i robienia notatek . Można udostępniać spostrzeżenia, wietrzyć wspólne wyzwania i łączyć siłę umysłu, aby wymyślać innowacyjne rozwiązania.

Spotkanie z wzorami do naśladowania

Jeśli twoi ulubieni projektanci UX przemawiają na konferencji, nie przegap okazji, aby usłyszeć o ich doświadczeniach z pierwszej ręki i sekretach zwycięstwa. Czasami można również spotkać się z nimi i wejść z nimi w interakcję. 🤝

Nie znasz żadnego z prelegentów? Mimo to warto się wybrać, ponieważ możesz odkryć różnorodne perspektywy, o których istnieniu nie wiedziałeś. Te spostrzeżenia mogą być transformacyjne dla myślenia projektowego i styl pracy .

Podnoszenie kwalifikacji w branży

Wirtualne i osobiste warsztaty na konferencjach UX i projektowych są prowadzone przez globalnych liderów myśli. Koncentrują się one na praktycznej wiedzy, której często nie można uzyskać z kursów i książek . Możesz zagłębić się w metody badawcze, techniki interakcji i inne nisze, które Cię odsetki.

To doświadczenie może być znaczącym krokiem naprzód w twojej karierze. Możesz nawet pochwalić się swoją obecnością i zostać zauważonym - a może nawet zostać prelegentem pewnego dnia! 🎤

Decyzja, w której konferencji UX wziąć udział

Każdego roku organizowane są dziesiątki konferencji UX i nie sposób wziąć udział w każdej z nich. Do zrobienia dokładnego researchu, aby dowiedzieć się, które z nich są warte twojego czasu i pieniędzy. Rozważ poniższe czynniki, aby podjąć decyzję:

Lokalizacja: Wybieraj wydarzenia blisko ciebie, aby podróż nie była przytłaczająca. Podczas gdy większość konferencji ma charakter hybrydowy i udostępnia nagrania lub pozwala na wirtualne uczestnictwo, musisz wziąć w nich udział osobiście, aby skorzystać z interaktywnych i networkingowych aspektów wydarzenia Prelegenci: Chociaż każda wiedza jest cenna, powinieneś nadać priorytet wydarzeniom, które pełnią funkcję profesjonalistów UX z ważnych branż Tematyka: Wybieraj konferencje, które poruszają tematy z interesującej cię niszy. Będą one bardziej angażujące i mogą zmienić twoją karierę, aby przyciągnąć lepsze możliwości Koszt: Konferencje UX mogą być drogie, więc szukaj biletów z rabatem lub rezerwacji grupowych. Możesz nawet przekonać swojego pracodawcę do pokrycia opłaty, jeśli wydarzenie służy jako okazja do podniesienia kwalifikacji. W przypadku konferencji międzynarodowych należy uwzględnić koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia

Jeśli jesteś w konflikcie, skorzystaj z Szablon matrycy porównawczej ClickUp aby rozłożyć opcje i kryteria oceny w jednym oknie i przetwarzać wszystko szybciej.

Najlepsze konferencje UX dla praktyków UX w 2024 roku

Oto najbardziej buzzworthy wydarzenia UX, które cieszą się odsetkami projektantów w 2024 roku - mamy opcje zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych projektantów UX 🌹

1. ConveyUX

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) utorował drogę do nowych spostrzeżeń UX. ConveyUX skoncentrował swoje kolejne trzydniowe wydarzenie wokół pojawiających się koncepcji AI w projektowaniu, badaniach i strategii UX.

Będziesz mógł usłyszeć od ponad 30 ekspertów branżowych i dowiedzieć się, jak adaptują swoje procesy UX w nowej erze opartej na AI. Spodziewaj się usłyszeć od najlepszych światowych liderów myśli, w tym:

Dona Sarkar, Chief Troublemaker dla Microsoft AI i Copilot Extensibility Program Dr Natalie Petouhoff, dyrektor generalny Competitive Consulting Advantage Luke Wroblewski, dyrektor zarządzający w Sutter Hill Ventures Andrew Hogan, dyrektor ds. analiz w firmie Figma Elizabeth Churchill, dyrektor ds. doświadczeń użytkowników w Google

Nie możesz uczestniczyć osobiście? Na szczęście możesz uzyskać dostęp do nagrań wykładów i warsztatów, slajdów i innej zawartości z domu w czasie rzeczywistym.

Bonus read: najlepsze narzędzia AI do prezentacji !

2. Konferencja UXTH

Konferencja UXTH Tajlandia 2024 zapowiada się świetnie. To hybrydowe wydarzenie zostanie ustawione na dwa weekendy i będzie składać się z trzech części:

Dwudniowa wirtualna konferencja (odpowiednia dla młodych projektantów z niewielkim doświadczeniem w branży) Jednodniowa konferencja osobista Jednodniowe warsztaty

Niektóre z funkcji liderów branży przemawiających podczas wydarzenia to:

Christopher Noessel, Design Principle for Applied AI w IBM

Jonny Schneider, właściciel i dyrektor Humble Ventures

Pete Chemsripong, doradca ds. strategii produktu w ThoughtWorks

W ramach wydarzenia organizowane są również liczne działania społecznościowe poprzedzające konferencję, takie jak cotygodniowy podcast na żywo, LabMeet i comiesięczne spotkania. 😍

Wydarzenia będą prowadzone w języku angielskim, a podczas warsztatów dostępny będzie tłumacz. Powtórki wideo z konferencji będą dostępne przez trzy miesiące.

3. UX Copenhagen

Podczas 10. edycji międzynarodowej konferencji Copenhagen Human Experience odbędą się dyskusje panelowe na temat wzrostu i konsumpcjonizmu w przestrzeni UX. Spodziewaj się różnorodnych profesjonalistów UX dyskutujących o nadmiernej konsumpcji, zmianach klimatycznych, marnotrawstwie i bardzo potrzebnym oduczeniu szkodliwych procesów produkcyjnych. 🍃

Prelegenci przedstawią pracę, którą już zrobili w celu zwalczania tych problemów i omówią, co młodzi projektanci mogą zrobić, aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość.

UX Copenhagen przygotowało różne atrakcje dla swoich uczestników, takie jak praktyczne warsztaty, sesje pytań i odpowiedzi na żywo, loterie funkcji i podpisywanie książek.

Na uczestników wydarzenia czekają sesje okrągłej tabeli, podczas których prelegenci będą wchodzić w interakcje z profesjonalnymi projektantami w małych grupach.

4. UXDX

UXDX to konferencja poświęcona wprowadzaniu nowych praktyk i wyzwań UX do rozmów. Koncentruje się na optymalizacji procesu rozwoju i projektowania w nowoczesnej erze.

Majowe wydarzenie odbędzie się w Nowym Jorku i będzie pełnić funkcję różnego rodzaju zawartości, w tym prelekcji, interaktywnych dyskusji panelowych, forów i warsztatów.

Będzie można posłuchać ekspertów ze znanych firm, takich jak Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana i NASA. Najważniejsze dyskusje dla menedżerów produktu i zespołów badawczych UX obejmują:

Teams downsizing

Ustalanie priorytetów

Projektowanie usług

Akceptacja niepewności

Zrównoważone praktyki user experience

Usłyszymy również samego założyciela UXDX, Rory'ego Maddena, omawiającego AI, (de)centralizację i wizje sposobu pracy.

Jeśli nie możesz dotrzeć na to wydarzenie, sprawdź inne wydarzenia UXDX w 2024 roku: UXDX APAC sierpień (wirtualny) i Dublin UXDX EMEA październik (wydarzenie hybrydowe).

5. UX360 Research Summit 2024, Europa

Chociaż majowe wydarzenie jest dopiero czwartą edycją, UX360 Research Summit jest jedną z najbardziej znanych konferencji UX na świecie. Nadchodzące wydarzenie jest jednak jego pierwszym osobistym spotkaniem, więc nie chciałbyś go przegapić.

Jest to konferencja poświęcona najnowszym metodom oceny i badań użytkowników, a także wdrażaniu spostrzeżeń UX poprzez plan i analizę. Wspierany przez Merlien Institute, znanego organizatora wydarzeń B2B, możesz spodziewać się wielu możliwości nawiązywania kontaktów z ponad 1000 badaczy i praktyków UX, którzy wezmą udział w tej konferencji.

UX360 Research Summit 2024 może pochwalić się studia przypadków i dyskusje prezentowane przez badaczy UX z prężnie rozwijających się firm, takich jak:

Google

Meta

Dropbox

Indeed

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Inne proponowane działania obejmują interaktywne dyskusje panelowe, spotkania 1-2-1 i sesje społecznościowe. 👥

6. Human-Computer Interaction (HCI) International

HCI International to nie tylko jedna konferencja. To pakiet ponad 21 konferencji akademickich, w których można wziąć udział dzięki jednej rejestracji!

Tegoroczna edycja odbędzie się w Waszyngtonie i przygotuj się na to, że będzie to wielkie wydarzenie - HCI świętuje 40-lecie istnienia.

Jako projektant UX, oto niektóre z najważniejszych konferencji w ekosystemie HCI:

HCI: Human-Computer Interaction Thematic Area (wiodące wydarzenie)

Human-Computer Interaction Thematic Area (wiodące wydarzenie) DUXU: Konferencja poświęcona projektowaniu, doświadczeniu użytkownika i użyteczności

Konferencja poświęcona projektowaniu, doświadczeniu użytkownika i użyteczności UAHCI: Konferencja na temat uniwersalnego dostępu w interakcji człowiek-komputer

Konferencja na temat uniwersalnego dostępu w interakcji człowiek-komputer MOBILE: Konferencja na temat projektowania, obsługi i oceny komunikacji mobilnej z uwzględnieniem człowieka

Konferencja na temat projektowania, obsługi i oceny komunikacji mobilnej z uwzględnieniem człowieka HCI-Games: Konferencja poświęcona HCI w grach

Jeśli jesteś studentem, możesz zgłosić swój projekt do konkursu Student Design Competition i wziąć udział w jednym z wielu działań zorientowanych na uczniów. Obejmuje to sesje mentorskie, networkingowe wydarzenia społecznościowe UX, a nawet BBQ! 🍖

7. UX Nordic

Jedna z największych konferencji UX w Europie, UX Nordic oferuje wysokiej jakości, łatwą do naśladowania zawartość, którą można zastosować w prawdziwym życiu.

Tegoroczne wydarzenie nie będzie inne. W roli prelegentów wystąpią międzynarodowi liderzy branży, tacy jak BMW, Philips i IKEA.

Podczas głównego dnia konferencji można wziąć udział w interaktywnych sesjach na takie tematy, jak przyszłość UX, wpływ AI na systemy badawcze i projektowe oraz UX w e-commerce. Pozostałe dwa dni pełnią funkcję bardziej relaksujących zajęć. Ostatni dzień, Xperience Day, obejmuje warsztaty na temat najnowszych badań UX i projektowania multisensorycznego.

Chociaż dostępne są zarówno bilety wirtualne, jak i na miejscu, jeśli przyjdziesz osobiście, możesz spotkać się z podobnie myślącymi osobami i cieszyć się pokazem nagród, występem komika, a nawet ustawieniem DJ-a. 🎵

8. UX Conf London

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z systemami projektowania UX, ta konferencja jest dla Ciebie.

UX Conf London organizuje zabawne, ale edukacyjne wydarzenia od 2017 roku. Edycja 2024 będzie gościć prelegentów z Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor i wielu innych znanych firm.

Zamiast bombardować cię wiedzą teoretyczną, to jednodniowe wydarzenie skupi się na praktycznej stronie branży. Prelegenci często demonstrują najlepsze UI i Narzędzia do projektowania UX , takie jak:

Notion

StoryTribe

Webflow

Typeform

Figma

Oprócz wykładów można wziąć udział w wywiadach, pytaniach i odpowiedziach na żywo oraz sesjach networkingowych dotyczących trendów w psychologii UX i przywództwa w projektowaniu. Aby się zrelaksować, możesz cieszyć się jogą, kawą i ekskluzywnym quizem Designer vs. AI.

9. Światowy Kongres Użyteczności

World Usability Congress to multidyscyplinarna konferencja UX obejmująca różne podtematy UX i projektowania, takie jak interakcja haptyczna i multimodalna oraz projektowanie usług.

Dzięki formatowi zapytaj mnie o wszystko, ta międzynarodowa konferencja koncentruje się bardziej na interakcjach i pozwala uczestnikom zebrać opinie ponad 50 międzynarodowych ekspertów.

**To październikowe wydarzenie składa się z dwóch części: Konferencja Główna pełni funkcję keynote'ów, prelekcji i masterclassów, podczas gdy Dni Fokusowe skupiają się wokół przemysłowych warsztatów UX. Spodziewaj się takich tematów jak:

Strategia UX

Operacje badawcze UX

Przywództwo w projektowaniu

Enterprise UX

Dostępność

Aby pogłębić swoją wiedzę z zakresu UX, koniecznie weź udział w warsztatach na temat AI, testów użyteczności i metryk, mapowanie doświadczeń niestandardowych oraz myślenie projektowe i podejmowanie decyzji .

10. PushUX

Działająca od 2012 roku konferencja PushUX udoskonaliła swój format i zbudowała atmosferę, która jest zarówno swobodna, jak i profesjonalna. Konferencja gromadzi ponad 650 entuzjastów projektowania UX z całego świata, umożliwiając im prowadzenie przyjaznych dyskusji przy jednoczesnym chłonięciu cennej wiedzy branżowej od rówieśników.

Większość konferencji wymaga wyboru tego, co chcesz zobaczyć, więc musisz się przemieszczać i przegapić niektóre wykłady. PushUX jest inny.

Ma starannie wyselekcjonowany, jednotorowy program z 18 prezentacjami i logiczną narracją. Nadal można go niestandardowo dostosować do własnych upodobań, wybierając sesje społecznościowe, w których chce się uczestniczyć.

Program konferencji obejmuje kilka interaktywnych elementów, w tym wystawę z ponad 20 prezentacjami projektów . Organizatorzy obiecują również przywrócić ulubione dyskusje uczestników - Lean Coffee i sesje Failure Slam.

Jak przygotować się do konferencji UX: 5 wskazówek

Wybór wydarzeń UX, w których weźmiesz udział w tym roku, to doskonały krok do zrobienia kariery - ale jak najlepiej wykorzystać te konferencje? Pomożemy Ci!

Postępuj zgodnie z tymi pięcioma wskazówkami, aby przygotować się do najlepszych konferencji UX i zapewnić sobie płynne żeglowanie. Pokażemy ci również kilka narzędzi i funkcji w ramach ClickUp , darmowe rozwiązanie do wizualnego zarządzania projektami, które może pomóc zmaksymalizować wrażenia z konferencji. ⭐

1. Rozszerzenie planu

Większość profesjonalistów UX ma wiele na głowie i ostatecznie pomija konferencje, aby wypełnić inne zobowiązania zawodowe. Jedynym lekarstwem jest planowanie z dużym wyprzedzeniem i upewnienie się, że harmonogram ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wzbogacające doświadczenie konferencyjne.

Jeśli miejsce konferencji wymaga podróży, rozpocząć planowanie cykl pracy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, aby uniknąć zajmowania się ważnymi zadaniami w trakcie wydarzenia.

Pierwszym krokiem jest wcześniejszy zakup biletów, gdy ceny są niższe. Zaplanuj podróż i zarezerwuj pokój hotelowy w pobliżu miejsca wydarzenia, aby zminimalizować dojazdy.

Najlepszym sposobem na optymalizację harmonogramu jest Zadania ClickUp i jego rodzimy kalendarz .

Dzięki ClickUp Tasks możesz projektować przyszłe cykle pracy z regulowanymi zależnościami, etykietami i priorytetami. Wizualizuj wszystkie swoje zadania i wydarzenia za pomocą widoku Kalendarza - jego interfejs "przeciągnij i upuść" pozwala płynnie dostosowywać przedziały czasowe i zachować elastyczność harmonogramu.

Połączenie ClickUp z Kalendarzem Google w celu łatwego widoku zaplanowanych spotkań i wydarzeń w ClickUp

ClickUp synchronizuje się z Kalendarzem Google, więc łatwo jest śledzić swoje spotkania, zadania i wydarzenia w jednym miejscu. Dodatkowo, dzięki Pola niestandardowe , można dodać ważne szczegóły do slotu konferencji, takie jak:

Temat konferencji

Prelegenci

Mentorzy warsztatów

2. Pakiet na powodzenie

Na wydarzenie należy przygotować wygodne, ale profesjonalnie wyglądające ubrania. Większość konferencji wymaga stroju biznesowego lub akademickiego, najlepiej w stonowanych lub konserwatywnych kolorach. Na dłuższe wydarzenia wybierz oddychające tkaniny.

Nie zapomnij o sprzęcie i ładowarkach. Jeśli masz karty Business, zabierz je ze sobą, aby ułatwić nawiązywanie kontaktów.

Wskazówka dla profesjonalistów: W przypadku wydarzeń osobistych, dodaj adresy hotelu, miejsca i innych miejsc, które chcesz odwiedzić do ClickUp. Dzięki interaktywnej aplikacji Widok mapy ClickUp można dodawać lokalizacje do zadań i wydarzeń, aby ułatwić nawigację, a nawet udostępniać je za pomocą połączonych bezpiecznych linków. 💚

Użyj widoku mapy ClickUp, aby przypisać zadania do lokalizacji i lepiej zarządzać przepływami pracy specyficznymi dla lokalizacji

3. Ustawienie priorytetów w harmonogramie konferencji

Konferencje często bywają długie, szybkie i wyczerpujące. Ważne jest, aby dobrze spać, jeść i pić wystarczającą ilość wody, aby mieć energię do przetrwania konferencji. 🔋

Większość organizatorów publikuje oś czasu konferencji z wyprzedzeniem, dając ci migawkę prezentacji i warsztatów z godziny na godzinę. Wiele z tych podwydarzeń jest opcjonalnych, więc musisz dokładnie przestudiować harmonogram, aby nadać priorytet wydarzeniom, które musisz zobaczyć i zaplanować je.

Aby zwizualizować swój ostateczny harmonogram, możesz skorzystać z ClickUp Gantt Chart lub Widok osi czasu **Obie opcje pozwalają na zdefiniowanie dnia z dokładnością do godziny. Możesz dołączyć oznaczone kolorami sekcje dla każdego wydarzenia podrzędnego i dodać flagi priorytetów do wszystkiego, czego nie chcesz przegapić.

Stwórz mikroskopijny widok harmonogramu konferencji UX za pomocą osi czasu w ClickUp

4. Ulepsz swoją grę w robienie notatek

Nie bój się zadawać pytań podczas sesji pytań i odpowiedzi oraz przy okrągłych tabelach i słuchaj uważnie, gdy inni udostępniają specyficzne dla biznesu problemy i szukają rozwiązań. Skrupulatnie rób notatki podczas konferencji, aby upewnić się, że nowo odkryte spostrzeżenia dotyczące UX pozostaną z Tobą na długo.

Problem polega na tym, że wydarzenia te są stymulujące wizualnie i umysłowo, więc łatwo jest nie nadążać z robieniem notatek. Mądrze jest wyrobić sobie nawyk korzystania z Notatnik ClickUp do szybkiego zapisywania ważnych pomysłów i punktów do rozmowy. Jest dostępny na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Bez wysiłku przechwytuj notatki, edytuj z bogatym formatem i przekształcaj je w zadania, które można śledzić, dostępne z dowolnego miejsca w ClickUp Notepad

Możesz również korzystać z funkcji AI Dokumenty ClickUp do organizowania notatek z różnych konferencji, w których uczestniczysz. Utwórz foldery dla każdej konferencji i przechowuj swoje notatki, harmonogramy i dokumenty wiedzy w uporządkowany sposób. Spodoba ci się opcja Summarize with AI gdy chcesz szybko przejrzeć swoje notatki.

Podsumuj notatki z konferencji w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Możesz również użyć narzędzia Funkcje tłumaczenia do lokalizowania notatek, prezentacji i dyskusji na międzynarodowych konferencjach. Wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć fragment tekstu, który chcesz przetłumaczyć, otworzyć menu rozwijane Tłumacz i wybrać żądany język.

Renderuj niemal idealne interpretacje swojej zawartości w ponad 10 językach za pomocą akcji Translate w ClickUp AI

5. Uczyń szablony swoim przyjacielem w warsztacie

Warsztaty w ramach konferencji to bardzo wydajny sposób na poznanie nowych koncepcji UX/UI i najlepszych praktyk. Sesje te wymagają jednak aktywnego zaangażowania, a często trudno jest dać z siebie 100% w ograniczonych ramach czasowych.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony UX. Są to wstępnie ustrukturyzowane dokumenty zoptymalizowane pod kątem szybszego działania w napiętych sytuacjach.

ClickUp ma ponad 1 000 szablonów w celu wsparcia podczas różnych zadań warsztatowych. Na przykład, jeśli prowadzący warsztat poprosi Cię o przygotowanie próbnej mapy drogowej doświadczenia użytkownika, możesz szybko przejść do strony Szablon mapy drogowej UX ClickUp i użyj jego kolorowej mapy, aby szybko ustawić swój przykład.

Dzięki temu szablonowi możesz w mgnieniu oka opracować mapę drogową z wyszczególnieniem testów użytkowników, badań i iteracji projektowych

Mogą Cię również zainteresować szablony dla tworzenie kalendarzy marketingowych , ocena heurystyczna oraz testowanie użyteczności jeśli Twoja konferencja jest poświęcona tym koncepcjom.

Zastosuj nowo zdobytą wiedzę UX w przyszłych projektach z ClickUp

Wdrażanie spostrzeżeń zdobytych podczas każdego wydarzenia jest łatwiejsze dzięki ClickUp. Na początek masz do dyspozycji ClickUp Docs, aby zorganizować nowe badania UX i usprawnić swoje działania proces projektowania w jednej przestrzeni. Inne zalety platformy obejmują

Wykorzystaj moc starannie wyszkolonego narzędzia AI ClickUp, aby szybko tworzyć briefy i ścieżki użytkownika

Oprócz pomocy w planowaniu mojej pracy, ClickUp może być potężnym narzędziem do projektowania . Ty i Twój Teams możecie używać Tablica ClickUp do burzy mózgów i tworzenie szkieletów razem w czasie rzeczywistym.

Gdy makiety są gotowe, wyślij je do zatwierdzenia, oznaczając etykietą wybranego współpracownika, który może je sprawdzić, dodać adnotacje i skomentować, aby przekazać opinię.

Użyj ClickUp, aby współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i tworzyć angażujące makiety i mapy użytkowników ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi w tym ulubionymi narzędziami projektantów, takimi jak Figma oprogramowanie badawcze takie jak Hotjar, a nawet kalendarze zawartości i narzędzia marketingowe, takie jak Hootsuite i HubSpot.

Podnieś swoje umiejętności dzięki konferencjom UX Design i ClickUp

Konferencje UX Design to doskonały sposób, aby nadążyć za nowościami, poszerzyć swoje umiejętności dzięki multidyscyplinarnym warsztatom i połączyć się z innymi profesjonalistami w dziedzinie User Experience.

Dzięki naszym przemyślanym wskazówkom dotyczącym przygotowań oraz narzędziom i szablonom ClickUp możesz w pełni wykorzystać konferencje UX, w których uczestniczysz. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i niestandardowo dostosuj go, aby służył jako zaufany pomocnik na konferencjach i w codziennej pracy. 🍀