Struktura agencji marketingowej: Rodzaje i najlepsze praktyki [Przewodnik 2024]

Niezależnie od tego, czy zarządzasz biznesem marketingowym zatrudniającym ponad 500 pracowników, czy też zespół marketingu cyfrowego z zaledwie kilkoma osobami, nie możesz uciec od uniwersalnej prawdy - powodzenie twoich wysiłków marketingowych w dużej mierze zależy od tego, jak je zorganizujesz wewnętrzne role i obowiązki .

Dobrze zdefiniowana struktura agencji marketingowej pozwala na ustawienie przejrzystego łańcucha komend. Promuje odpowiedzialność, grupuje pracowników w oparciu o ich funkcje i wyznacza jasną ścieżkę do osiągnięcia celów strategicznych. 🎯

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez najczęściej spotykane typy struktur agencji marketingowych, aby pomóc Ci wybrać ten, który jest zgodny z rozmiarem i celami Twojego zespołu lub działu marketingu. Zaproponujemy również oprogramowanie do zarządzania projektami rozwiązanie, które sprawia, że budowanie struktur agencji marketingowych jest dziecinnie proste.

Czym jest struktura agencji marketingowej?

Struktura agencji marketingowej odnosi się do organizacji ról, Teams i działów w ramach Business dostawcy usług marketingowych. Mówiąc najprościej, struktura ta określa, kto komu odpowiada oraz definiuje role i obowiązki każdej osoby w organizacji.

Dlaczego warto zwracać uwagę na strukturę agencji marketingowej? Najbardziej oczywistym powodem jest upewnienie się, że pracownicy rozumieją łańcuch komendy i swoje obowiązki.

Co więcej, dobrze zorganizowana agencja marketingowa pozwala członkom zespołu świadczyć usługi najwyższej jakości i zwiększać zadowolenie klientów. Każdy zasób, w tym czas, pieniądze i technologia, jest odpowiednio przydzielany przy minimalnym marnotrawstwie.

Komunikacja i współpraca w dobrze zorganizowanych agencjach marketingowych są na godnym podziwu poziomie - istnieje niskie ryzyko nieporozumień i błędnej komunikacji.

Połącz wszystkie te korzyści, a uzyskasz usprawniony cykl pracy i lepszą wydajność. ✨

5 najpopularniejszych typów struktur agencji marketingowych

Na samym początku ustawmy sprawę jasno - idealna struktura agencji marketingowej nie istnieje. Każdy typ ma swoje wady i zalety, a Twoim zadaniem jest znalezienie takiego, który będzie odpowiedni dla Twojej agencji marketingowej i pozwoli Ci zmaksymalizować Twoje zasoby.

Zobaczmy niektóre z najpopularniejszych struktur organizacji marketingowych: 👇

1. Tradycyjna struktura hierarchiczna

Jeśli zarządzasz dużą agencją, która oferuje wszystkie rodzaje usług marketingowych, możesz zdecydować się na staromodny sposób organizacji. W tradycyjnej strukturze agencji marketingowej priorytetem są jasno określone role, a funkcję pełnią różne hierarchie kierownictwa i zespołów marketingowych

Już wcześniej widziałeś tę piramidalną, funkcjonalną strukturę - na szczycie znajduje się Tablica lub właściciel agencji. Poniżej nich znajdują się dyrektorzy generalni i kierownicy wyższego szczebla.

Następnie mamy kierowników działów lub dyrektorów, którzy kierują zespołami opartymi na rolach lub wyspecjalizowanymi. Na przykład dyrektor kreatywny może być odpowiedzialny za content marketing i zespoły projektowe.

W zależności od wielkości agencji, poniżej dyrektorów mogą znajdować się kierownicy teamów. Im niżej w hierarchii, tym więcej osób.

Zalety

Największą zaletą tradycyjnej struktury agencji marketingowej są krystalicznie wyczyszczone role. Każdy zna swoje obowiązki i istnieje minimalne ryzyko nieporozumień, nakładania się obowiązków i błędnej komunikacji.

Kolejną zaletą tej struktury jest stabilność - ponieważ każdy wie, za co jest odpowiedzialny, istnieje niewielkie ryzyko nieporozumień, a każdy członek zespołu może być rozliczany ze swojej pracy.

Skalowalność to kolejna korzyść. Masz jasno zdefiniowane zespoły i role, więc łatwo jest dodać kolejną osobę do zespołu w miarę rozwoju organizacji marketingowej.

Na przykład, możesz zdać sobie sprawę, że potrzebujesz nowego badacza rynku. Ponieważ masz już zespół ds. planów i kierownika działu marketingu cyfrowego, nowy pracownik nie będzie miał problemów z dopasowaniem się.

Wady

Ze względu na dość sztywną hierarchię, najważniejszą bolączką tej struktury jest brak skupienia na współpracę międzyfunkcyjną . Podkreśla współpracę w ramach Teams, więc jest idealny dla dużych agencji oferujących oddzielne usługi dla klientów.

Na przykład, jeśli jeden klient potrzebuje usług pisania zawartości, a drugi wymaga projektowania marki, będziesz mieć dwa oddzielne zespoły marketingowe zaspokajające ich potrzeby.

Sprawy mogą stać się chaotyczne, jeśli jeden klient wymaga wielu usług, ponieważ oznacza to, że kilka teamów musi współpracować, aby dostarczyć te specjalistyczne usługi. Oczywiście ustanowienie współpracy międzyfunkcyjnej i wysokiej jakości zarządzania kontem nie jest niemożliwe, ale taka struktura zespołu po prostu nie oferuje zbyt wiele miejsca na elastyczność w ramach funkcji.

Podsumowując, jeśli korzystasz z tej struktury agencji marketingowej, możesz mieć trudności z częstym dostosowywaniem się do zmian.

2. Struktura pod

Struktura lub system pod to rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają nowoczesnego, zwinnego i skoncentrowanego na kliencie podejścia. W tym przypadku nacisk kładziony jest na pods, czyli małe, cross-functional teams z których każdy obsługuje konkretnego klienta.

Każdy pod jest zasadniczo niezależną agencją, która ściśle współpracuje z jednym klientem. Na przykład, możesz mieć klienta, który potrzebuje copywritera, projektanta i specjalisty PPC, więc będziesz mieć pod z członkami zespołu z tych skądinąd oddzielnych zespołów. Inny klient może potrzebować usług związanych z mediami społecznościowymi i brandingiem - stworzysz nowy pod składający się z menedżerów mediów społecznościowych i projektantów.

Zalety

Jedną z zalet systemu podów jest zwiększona satysfakcja klienta. Tworzysz zespół dla każdego klienta - pozwala to menedżerowi konta połączyć się z pracą, poznać konto od podszewki i poświęcić 100% swojego czasu na pojedynczy projekt. Struktura podów pozwala na ustawienie podstaw dla budowania długoterminowych relacji z klientami i umożliwienie zespołowi specjalizacji w określonych obszarach.

Kolejnym plusem tego systemu jest współpraca międzyfunkcyjna. Posiadanie ludzi o różnych ustawieniach umiejętności pracujących w tym samym teamie może być początkowo wyzwaniem, ale na dłuższą metę jest korzystne - nauczą się i zrozumieją siebie nawzajem style pracy i role. To głębsze zrozumienie prowadzi do lepszego rozwiązywania problemów i łatwiejsze podejmowanie decyzji .

Zmniejszone wąskie gardła to kolejna zaleta. Twoje pody są jak profesjonalne drużyny koszykarskie - wszyscy gracze są zsynchronizowani i mają w głowach ten sam plan gry, więc wykonanie jest przyjemnością do oglądania. 🏀

Wady

Potencjalnym problemem systemu podów jest skalowalność. Nowym pracownikom może być trudniej wskoczyć do kapsuły i wnieść swój wkład, ponieważ nie są zaznajomieni z kontem. Podczas gdy ktoś nowy próbuje nauczyć się podstaw, jakość pracy całego poda może ucierpieć.

W niektórych sytuacjach można zapobiec takim scenariuszom. Na przykład, gdy zatrudniasz kogoś, pozwól mu przyglądać się jednemu z członków zespołu, aby poznać dynamikę, cykl pracy i oczekiwania klienta . Następnie stopniowo powierzaj im większą odpowiedzialność, aż będą gotowi. Choć skuteczna, jest to ryzykowna strategia - musisz planować z dużym wyprzedzeniem.

3. Matrycowa struktura organizacyjna

Struktura struktura matrycy trafia w punkt pomiędzy tradycyjnym modelem hierarchicznym a systemem podów. Łączy w sobie to, co najlepsze z obu, umożliwiając jasno określoną rolę bez utraty elastyczności i zdolności adaptacyjnych.

W tym przypadku masz tradycyjne Teams i kierowników działów, ale masz również swobodę tworzenia cross-funkcjonalnych zespołów specyficznych dla klienta, marki lub rynku.

Na przykład zespół ds. marketingu zawartości raportuje do kierownika działu marketingu, tak jak w tradycyjnym modelu. Ale raportuje również do kierownika projektu przypisanego do konkretnego projektu, nad którym pracuje zespół ds. tworzenia treści.

Hybrydowa struktura agencji jest idealna dla organizacji marketingowych, które zajmują się wieloma projektami jednocześnie. Minimalizuje to zamieszanie i pozwala Teams na dostarczanie wysokiej jakości dla każdego klienta bez barier w komunikacji i współpracy.

Zalety

Dzięki strukturze matrycy zyskujesz elastyczność i środowisko sprzyjające współpracy - dostosowujesz swoje Teams zależnie od wymagań klienta. Teams współpracują ze sobą w celu wypracowania najlepszych rozwiązań i zapewnienia satysfakcji klienta.

Nie ma marnowania zasobów, ponieważ każdy zespół jest starannie łączony - jeśli potrzeby klienta ulegną zmianie, zmieni się również zespół.

Na przykład, jeśli klient zatrudni twoją agencję do pisania zawartości, a później zdecyduje, że potrzebuje projektu strony internetowej lub płatnych usług reklamowych, dodasz do zespołu projektanta lub eksperta PPC.

Twoi pracownicy korzystają z tej struktury, ponieważ mogą zanurzyć się w różnych projektach i poszerzyć swoje ustawienia umiejętności.

Wady

W matrycowych strukturach organizacyjnych pracownicy raportują do kierowników działów i kierownikom projektów . Te podwójne relacje raportowania mogą być mylące, a nawet sprzeczne, jeśli wszyscy nie są zsynchronizowani.

Niepożądanymi konsekwencjami niestabilnego i niezdefiniowanego przywództwa są częste konflikty, niejasne obowiązki i stres pracowników, a to jest coś, czego nie chcesz pod swoim dachem. 🏠

Struktura matrycy może działać tylko wtedy, gdy kierownictwo jest dobrze zorganizowane i otwarte na komunikację i współpracę. Jeśli chcesz przyjąć tę strukturę, musisz zapewnić kierownictwu narzędzia, które to umożliwią.

4. Płaska struktura

W modelu płaskim porzucasz hierarchiczną organizację i przyjmujesz strukturę poziomą.

Nie kładzie się nacisku na tradycyjne podejście "kierownictwo wyższego szczebla - kierownictwo średniego szczebla - pracownicy". Usuwane są granice, które zazwyczaj istnieją między kierownictwem a pracownikami, a priorytetem staje się bezpośrednia komunikacja i współpraca.

Płaska struktura organizacyjna jest idealna dla tych, którzy chcą przyjąć bardziej innowacyjne podejście do podejmowania decyzji, gdzie wszyscy wyrażają swoje opinie i wspólnie wybierają rozwiązania.

Zalety

Agencje marketingowe lubią płaską strukturę, ponieważ pozwala im ona odejść od biurokracji i długich procesów zatwierdzania, które nie sprawdzają się w nowoczesnym środowisku pracy. Przyjęcie struktury poziomej otwiera drzwi do szybkie podejmowanie decyzji utrzymując agencję marketingową bardziej zwinną.

Kolejną zaletą jest nacisk na współpracę i komunikację - ludzie pracują razem, aby znaleźć najlepsze rozwiązania i osiągnąć cele. Ponieważ nie muszą przeskakiwać przez obręcze, aby uzyskać zgodę, pracownicy są bardziej niezależni, co sprawia, że czują się wartościowi, a to prowadzi do zwiększenia satysfakcji z pracy.

Wady

Największą zaletą płaskiej struktury jest również jej pięta achillesowa - nie ma wyraźnego rozróżnienia między kierownictwem a pracownikami. Aby model płaski działał, ty (jako właściciel lub CEO agencji) musisz ufać swoim pracownikom, że podejmują rozsądne decyzje i prowadzą we właściwym kierunku.

Ponieważ brakuje tradycyjnej hierarchii, nie kładzie się nacisku na jasno określone role. Może to prowadzić do nieporozumień, ponieważ poszczególni członkowie teamu, zwłaszcza ci niedoświadczeni, mogą nie rozumieć, kto powinien się czym zajmować.

Inną potencjalną wadą, którą należy wziąć pod uwagę, jest skalowalność. W miarę rozwoju agencji marketingowej utrzymanie wydajności i efektywności staje się coraz trudniejsze bez tradycyjnych ról kierowniczych.

5. Struktura freelancerów

Czy twoja agencja ma okazjonalne zapotrzebowanie na dodatkową siłę roboczą? Jeśli tak, to struktura freelancera może być idealnym rozwiązaniem.

W tym przypadku twoja siła robocza składa się głównie z freelancerów, których zatrudniasz do konkretnych projektów. Twoi pełnoetatowi pracownicy są zazwyczaj tymi, którzy komunikują się z freelancerami i tworzą Teams w zależności od wymagań projektu.

Na przykład, zatrudniasz nowy klient który wymaga usług projektowania stron internetowych lub grafiki i potrzebuje autora zawartości do pisania stron docelowych. Zamiast zatrudniać pełnoetatowego projektanta lub pisarza, zatrudnisz freelancera, który poradzi sobie z tym zadaniem.

Zalety

Struktura freelancera ma wiele zalet, jeśli wiesz, jak ją wykorzystać. Dużą zaletą jest oszczędność pieniędzy - zatrudniasz freelancerów tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz, więc nie marnujesz zasobów.

Kolejnym plusem jest elastyczność - w zależności od potrzeb projektu, możesz zatrudnić freelancerów z określonymi ustawieniami umiejętności i dostarczyć wysokiej jakości pracę, zapewniając maksymalną satysfakcję klienta.

Jeśli zauważysz, że twoja agencja się rozwija i musisz zatrudnić pełnoetatowych pracowników, możesz zaoferować pracę swoim najlepszym freelancerom. Podobnie, jeśli stracisz dużego klienta, nie musisz martwić się o dodatkowy personel na pokładzie - po prostu nie będziesz oferować nowych prac freelancerom, dopóki nie zdobędziesz nowego klienta. Taka elastyczność pozwala na skalowanie agencji i prowadzenie jej we właściwym kierunku bez problemów kadrowych.

Wady

Jeśli chcesz, aby ta struktura działała dla Ciebie, musisz mieć niezawodny zespół, który obsługuje i koordynuje freelancerów. Oczywiście potrzebna jest również sieć zaangażowanych i wykwalifikowanych freelancerów.

Być może największym problemem jest tutaj niepewność. Kiedy dostajesz nowy projekt, musisz jak najszybciej zatrudnić freelancerów. Nie możesz wiedzieć, czy znajdziesz kogoś, kto spełni twoje wymagania w krótkim czasie.

Kolejną wadą jest podejście freelancerów do pracy. Oczywiście, można znaleźć wyjątkowych ludzi, którzy dadzą z siebie 100%, aby zakończyć pracę. Niektórzy freelancerzy mogą jednak nie podchodzić do pracy poważnie, myśląc: "To tylko praca na pół etatu"

Zorganizuj swój dział marketingu za pomocą ClickUp

Niezależnie od wybranej struktury, musisz upewnić się, że wszyscy w Twojej agencji marketingowej ją rozumieją. Maksymalna przejrzystość i widoczność gwarantują, że każdy członek zespołu jest świadomy swoich obowiązków i łańcucha dowodzenia oraz ma wszystko, czego potrzebuje do skutecznej komunikacji i współpracy.

Zgromadź swój zespół marketingowy pod jednym dachem i upewnij się, że wszyscy rozumieją, jak pasują do szerszej perspektywy dzięki ClickUp , najwyżej oceniany zarządzanie zadaniami i projektami platforma. ClickUp oferuje funkcje, które wspierają współpracę i komunikację oraz pomagają w zwiększyć wydajność .

Zobaczmy narzędzia i funkcje, które okażą się nieocenione podczas tworzenia struktury agencji marketingowej lub zespołu.

Tablica ClickUp

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp Tablice ClickUp to cyfrowe płótna, na których Twój zespół marketingowy może przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie, sporządzać notatki, dodawać obrazy i połączone linki oraz błyskawicznie przechodzić od pomysłów do działań. Jest to idealne rozwiązanie do współpracy międzyfunkcyjnej i hybrydowej zdalnych Teams ponieważ każda zmiana jest wyświetlana w czasie rzeczywistym.

Scentralizuj swoją pracę, tworząc zadania bezpośrednio w Tablicy - przydzielaj członków zespołu, ustawiaj terminy i usprawniaj cykle pracy. Dodawaj połączone dokumenty i pliki, aby zapewnić więcej kontekstu.

Tablic można również używać do wizualizacji struktury agencji i upewnienia się, że wszyscy pracownicy rozumieją swoją rolę. 🖥️

ClickUp Docs

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi Dokumenty ClickUp to doskonałe narzędzie do tworzenia, edytowania, zarządzania i przechowywania dokumentów. Użyj go, aby utworzyć firmę i podręczników dla pracowników które opisują hierarchię organizacyjną agencji i obowiązki każdej osoby.

Gdy dokumentacja zostanie zakończona, dodaj członków swojego zespołu do Docs. W ten sposób będą mieli do nich dostęp, gdy nie będą pewni, jak postąpić w określonej sytuacji.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Tworzenie wielu obszernych dokumentów nie brzmi jak zabawa, ale może nią być dzięki ClickUp AI . Ten oparty na AI asystent pisania jest wbudowaną funkcją ClickUp Docs i pomaga pisać szybciej i minimalizować błędy. ✍️

Szablony ClickUp

Łatwo wizualizuj strukturę i układ swoich Teamsów za pomocą tego prostego szablonu Tablicy Organizacyjnej

Biblioteka ClickUp pełni funkcję ponad 1000 gotowych szablonów do różnych celów. W kontekście marketingowych struktur organizacyjnych, naszą rekomendacją jest Szablon schematu organizacyjnego ClickUp . Ten szablon Tablicy pomaga wizualizować zespoły, działy i łańcuchy komendy w agencji. ⛓️

Łatwy w edycji szablon jest idealny dla rozwijających się agencji marketingowych lub tych, które współpracują z wieloma klientami przy różnych projektach. Dodaj notatki obok pól, aby podać więcej informacji, połączyć z zadaniami lub zamieścić ogłoszenie.

Inne popularne szablony szablony agencji marketingowych od ClickUp to:

Widok czatu ClickUp

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednej przestrzeni i unikaj przeskakiwania między aplikacjami

ClickUp posiada 15+ widoków projektów umożliwiających tworzenie i organizowanie zadań, widok kalendarzy i monitorowanie obciążenia pracą.

Ponieważ filarem każdej agencji marketingowej odnoszącej powodzenie jest komunikacja, aplikacja Widok ClickUp Chat jest niezbędną bronią w Twoim arsenale - pozwala Twojemu zespołowi na wymianę wiadomości w czasie rzeczywistym bez opuszczania platformy. ✉️

Narzędzie to sprawia, że wielozadaniowość staje się dziecinnie prosta - zarządzaj zadaniami i organizuj pracę podczas czatowania ze współpracownikami.

ClickUp: Kreator struktury agencji marketingowej

Nawet najlepsza struktura agencji marketingowej nie zadziała, jeśli nie upewnisz się, że każdy członek zespołu ją rozumie i ma odpowiednie narzędzia do komunikacji i organizacji.

Dzięki wszechstronnym funkcjom ClickUp możesz łatwo zbudować i zwizualizować swoją strukturę organizacyjną, przedstawić ją swojemu teamowi i obserwować, jak napędza ona wydajne operacje i współpracę. Zarejestruj się w ClickUp i zacznij skalować swoją organizację dzięki zwycięskiej strukturze agencji marketingowej! 💗