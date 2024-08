Recenzja Toggl: Plusy i minusy korzystania z Toggl Track w 2024 roku

Czy kiedykolwiek masz wrażenie, że Twój dzień pracy staje się czarną dziurą pełną rozpraszaczy, pobocznych zadań i czasochłonnych zadań? Wszyscy tam byliśmy. Zarządzanie czasem nie jest dla osób o słabym sercu, ale jest niezbędne do odzyskania czasu, uzyskania wydajności i pozostawienia pracy tam, gdzie jej miejsce - w biurze.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy indywidualnym współpracownikiem, oprogramowanie do śledzenia czasu, takie jak Toggl Track, jest przełomowe. Toggl oferuje zakres funkcji dostosowanych do zarządzania projektami, planowania, a nawet zatrudniania.

Jak każde narzędzie, Toggl ma swoje wady i zalety. W tej recenzji Toggl przyjrzymy się najbardziej popularnym funkcjom aplikacji i rozważymy jej wady i zalety. Przetestujmy Toggl!

Co to jest Toggl?

Toggl

to narzędzie do śledzenia czasu, które upraszcza monitorowanie i zarządzanie wpisami czasu, zarówno dla osób indywidualnych, jak i Teams. U podstaw Toggl leży pomoc w dokładnym śledzeniu czasu spędzonego nad projektem i rozliczeń, a także daje wgląd w wydajność i efektywność. 📊

Toggl to znacznie więcej niż standardowy time tracker. To rozwiązanie, które łączy w sobie:

Zarządzanie projektami

Fakturowanie

Optymalizację cyklu pracy

Użytkownicy uwielbiają wszechstronność platformy. Toggl sprawdza się w przypadku niezależnych freelancerów śledzących rozliczaną pracę, a nawet liderów zespołów, którzy muszą

zarządzać czasem projektu

i rentowność. Bez względu na zadania, branżę czy codzienne obowiązki, rozwiązanie All-in-One firmy Toggl jest idealne do dokładnego zarządzania czasem.

Kluczowe funkcje Toggl

Toggl oferuje aplikację komputerową dla systemów Windows i Mac, aplikację mobilną dla systemów iOS i Android oraz rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Jest dostępny niemal wszędzie, dając ci swobodę pracy w dowolnym miejscu i czasie. Platforma Toggl zawiera wiele funkcji w całym pakiecie rozwiązań.

1. Śledzenie Toggl

Via

Toggl

Toggl Track to flagowy produkt firmy Toggl. Jest to nieinwazyjny

aplikacja do śledzenia czasu

dla teamów każdej wielkości, która działa na służbowym laptopie, smartfonie i prawie każdym innym urządzeniu, którego używasz do załatwiania spraw biznesowych.

Toggl Track ma wiele przydatnych funkcji, w tym:

Raportowanie czasu pracy: Albo ręcznie wyciągnij swoje ulubione raporty dotyczące wydajności, albo poproś Toggl o wysyłanie niestandardowych raportów na twoją skrzynkę odbiorczą e-mail zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Wszystkie raporty Toggl można udostępniać, co ułatwia dzielenie się kartami czasu pracy swojego zespołu z klientami lub kierownictwem firmy

Albo ręcznie wyciągnij swoje ulubione raporty dotyczące wydajności, albo poproś Toggl o wysyłanie niestandardowych raportów na twoją skrzynkę odbiorczą e-mail zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Wszystkie raporty Toggl można udostępniać, co ułatwia dzielenie się kartami czasu pracy swojego zespołu z klientami lub kierownictwem firmy Rozliczanie czasu pracy: Nigdy nie przegapisz rozliczana godzina nigdy więcej. Toggl daje menedżerom możliwość zatwierdzania kart czasu pracy pracowników i śledzenia ich rozliczonych godzin poprzez śledzenie w czasie rzeczywistym

Nigdy nie przegapisz rozliczana godzina nigdy więcej. Toggl daje menedżerom możliwość zatwierdzania kart czasu pracy pracowników i śledzenia ich rozliczonych godzin poprzez śledzenie w czasie rzeczywistym Śledzenie projektów: Chociaż Toggl jest w gruncie rzeczy narzędziem do śledzenia czasu pracy, posiada kilka podstawowych funkcji pulpit do zarządzania projektami możliwości. Podłącz swoje zadania i podprojekty i przypisz zadania pracownikom na tej samej platformie. Stamtąd Toggl wykorzysta twoje dane do prognozy, tworzenia budżetów i śledzenia plany projektów

Chociaż Toggl jest w gruncie rzeczy narzędziem do śledzenia czasu pracy, posiada kilka podstawowych funkcji pulpit do zarządzania projektami możliwości. Podłącz swoje zadania i podprojekty i przypisz zadania pracownikom na tej samej platformie. Stamtąd Toggl wykorzysta twoje dane do prognozy, tworzenia budżetów i śledzenia plany projektów Zarządzanie obciążeniem pracą zespołu: Nad czym teraz pracuje twój zespół? Zamiast wymagać codziennych odpraw (mikrozarządzanie, dużo?), sprawdź dane Toggl swojego zespołu, aby zobaczyć, kto ma miejsce na swoim talerzu. Menedżerowie mają również możliwość tworzenia grup użytkowników i zarządzania dostępem według grup, oszczędzając wiele niepotrzebnych kliknięć

2. Plan Toggl

Via Toggl Toggl Track jest świetny i w ogóle, ale brakuje mu pomocnych wizualizacji, równoważenia obciążenia pracą i innych narzędzi dla kierowników projektów. W tym miejscu pojawia się Toggl Plan. To narzędzie jest wyposażone w więcej funkcji dla kierowników projektów i ich teamów. Ale nie martw się - Plan i Track integrują się ze sobą płynnie, więc nie będziesz musiał przełączać się między narzędziami.

Toggl Plan posiada funkcje dla:

Wizualizacji projektów, czasu i zadań na wykresie Gantta, w kalendarzu i innych pomocnych widokach

Planowanie członków zespołu

Równoważenie obciążeń pracą

3. Toggl Hire

Via Toggl Zatrudnianie nie jest łatwe i Toggl to rozumie. Dodali Toggl Hire do swojego pakietu produktów, aby dać specjalistom HR większą pewność co do kompetencji potencjalnych pracowników. Wadą jest to, że nie integruje się z Toggl Track ani Plan, ponieważ jego przypadek użycia jest tak inny, więc prawdopodobnie będziesz musiał przełączać się między różnymi platformami, jeśli używasz Toggl Hire.

Toggl Hire ma jednak wiele do zaoferowania. Ta platforma oceny umiejętności pomaga specjalistom HR w ustawieniu zautomatyzowanych, opartych na danych procesów rekrutacji, które

oszczędzają czas

i zmniejszyć stronniczość. Aplikacja jest fabrycznie wyposażona w szablony oceny umiejętności technicznych i miękkich. Wizualna mapa procesu rekrutacji i automatyzacja niektórych zadań, takich jak sprawdzanie i zapraszanie na rozmowy kwalifikacyjne, pozwala zaoszczędzić więcej czasu. Toggl Hire zapewnia nawet wsparcie dla filmów wideo prezentujących kandydatów, które są o wiele przyjemniejsze niż czytanie setek listów motywacyjnych. 👀

Śledzenie Toggl Ceny

Free

Plan startowy: $9/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$9/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Premium Plan : $18/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: $18/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise Plan: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Zalety korzystania z Toggl

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz poważnej pomocy w śledzeniu czasu swojego zespołu, czy też chcesz zoptymalizować swój dzień pracy, Toggl ma wiele do zaoferowania. W naszej recenzji Toggl odkryliśmy, że użytkownicy zachwycają się tą aplikacją pod względem wydajności z kilku powodów.

Wszechstronne śledzenie czasu

Toggl Track jest popularny, ponieważ jego darmowa wersja oferuje proste i skuteczne śledzenie czasu. Możesz śledzić czas w czasie rzeczywistym lub edytować wpisy czasu wstecz, zarówno online, jak i offline. Rozwiązanie to śledzi każdą podlegającą rozliczeniu sekundę, aby zapewnić precyzyjne fakturowanie. Timer Pomodoro i narzędzie do wykrywania czasu bezczynności są również świetne do zwiększenia koncentracji. Żegnajcie rozproszone godziny pracy i witaj rentowności.

Łatwość użytkowania

Toggl jest znany jako jedno z bardziej intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi do śledzenia czasu. Posiada prosty, przejrzysty interfejs, który umożliwia uruchomienie timera za pomocą jednego kliknięcia lub ręczne wprowadzanie godzin. Toggl usprawnia złożone obciążenia pracą dzięki funkcjom kart czasu pracy, narzędziom do zarządzania projektami i śledzenia członków zespołu.

Kompatybilność międzyplatformowa

Dzięki aplikacjom na Windows, Mac, iOS i Android oraz rozszerzeniu do przeglądarki Chrome, Toggl jest dostępny niemal wszędzie. Łatwo jest śledzić swój czas, niezależnie od tego, jakiego urządzenia używasz do pracy.

Imponujące integracje

Toggl ma integracje z popularnymi rozwiązaniami, takimi jak Asana, Trello, Jira, Slack i ClickUp (ahem), dzięki czemu platforma jest jeszcze łatwiejsza w użyciu. Integracje te ułatwiają również synchronizację zadań i śledzenie czasu na wielu platformach.

Dostosowywane raportowanie

Free wersja aplikacji nie pozwala na tak wiele niestandardowych ustawień, ale nawet wtedy raportowanie Toggl Track jest całkiem pomocne. Poproś o raporty dzienne, niestandardowe lub tygodniowe, aby zrozumieć, jak spędzasz czas. Toggl sprawia, że analizowanie wpisów czasu i czasu projektu jest bardzo proste, aby wskazać wzorce pracy i podejmować bardziej świadome decyzje.

Najczęstsze bolączki użytkowników Toggl

Choć ludzie zachwalają tę platformę, nasza recenzja Toggl ujawniła kilka jej wad.

Offline Problemy z synchronizacją

Toggl Track pozwala na pracę w trybie offline

zarządzanie czasem

jest tylko jeden problem: nadal potrzebujesz dostępu do Internetu, aby zsynchronizować dane offline na różnych urządzeniach. Jest to prawdopodobnie w porządku, jeśli jesteś na krótko odłączony od Wi-Fi, ale jest to niewygodne, jeśli często pracujesz w trybie offline przez wiele godzin.

Ręczne śledzenie

Jedną z najtrudniejszych rzeczy w korzystaniu z Toggl jest pamiętanie o ręcznym śledzeniu czasu. Konkurenci Toggl, tacy jak RescueTime, są w stanie automatycznie śledzić czas, ale funkcja Toggl nie jest tak dobra.

Możesz automatycznie śledzić dane za pomocą rozszerzenia Toggl Track Chrome, które uruchamia i zatrzymuje timer w oparciu o zakładki przeglądarki, które masz otwarte w danym momencie. Nie jest to jednak idealne obejście, a niektórzy użytkownicy twierdzą, że po pewnym czasie staje się irytujące. 🤷

Złożoność wielu projektów

Plan Toggl jest fajny i w ogóle, ale Toggl nie jest rozwiązaniem do zarządzania projektami. Toggl oferuje narzędzia do zarządzania różnymi projektami, ale ma trudności z żonglowaniem wieloma złożonymi projektami. Jeśli spróbujesz skalować na tej platformie, istnieje duża szansa, że zobaczysz mylące pomieszanie i niechlujne wpisy czasu.

Przeciążenie powiadomieniami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że powiadomienia wysyłane przez Toggl to przesada. System powiadamia pracowników, jeśli nie śledzili oni czasu w danym dniu, co może być nieco irytujące, jeśli, powiedzmy, jesteś na WOM. Jeśli powiadomienia cię denerwują, zmień ustawienia Toggl lub ustaw urządzenie na "nie przeszkadzać", aby zakończyć pracę bez ciągłego rozpraszania się powiadomieniami.

Obsługa niestandardowa

Warto wzmiankować, że niektórzy użytkownicy mają problemy z obsługą klienta Toggl. Terminowe wsparcie wydaje się być największym wyzwaniem, więc jeśli masz pilny problem techniczny, może minąć trochę czasu, zanim ktoś się odezwie.

Recenzje Toggl na Reddit

Tysiące ludzi korzysta z Toggl, ale uzyskanie wyważonych, dokładnych informacji o aplikacji może być trudne. Zwróciliśmy się do dobrych ludzi z Reddit, aby uczciwie ocenić możliwości Toggl.

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy są całkiem zadowoleni z Toggl. "Myślę, że Toggl jest całkiem niezły, zwłaszcza, że mogę go zsynchronizować z wieloma rzeczami i że może zintegrować się z wieloma narzędziami, których używam (Jira, GitHub, ma aplikację komputerową i mobilną, itp jeden z użytkowników mówi . Nie podoba im się jednak, gdy pracodawcy używają Toggl jako narzędzia do inwigilacji pracowników. 🕵️

Inny użytkownik odniósł wiele powodzeń traktując Toggl jako tracker w stylu Pomodoro dla swoich największych zadań. "Skupiam się na śledzeniu 25-minutowych sesji skupienia (pomodoro), używając Toggl. Toggl działa dla mnie dobrze jako sposób na zmuszenie mnie do "zjedzenia żaby" i zrobienia czegoś, czego nie chcę robić. Muszę tylko wytrzymać X minut" mówią .

Oczywiście nie wszystko jest usłane różami. Jeden z użytkowników raportuje problemy z integracją Toggl, mówiąc: "Byłem podekscytowany widząc integrację Toggl, ponieważ dałoby mi to zawsze widoczność widżetu start/stop na moim telefonie z Androidem. Po wypróbowaniu integracja wydaje się frustrująca"

Inny użytkownik zgodził się, że Toggl nie jest najbardziej stabilnym rozwiązaniem. "Czy to tylko ja, czy Toogl stał się bardzo niestabilny przez ostatni rok, z rozłączeniami i problemami z synchronizacją prawie każdego dnia?" użytkownik mówi .

Ogólnie rzecz biorąc, Reddit jest całkiem zadowolony z podstawowych funkcji Toggl, ale w momencie, gdy próbujesz czegoś wymyślnego, jak integracja z innymi firmami, doświadczenie nie jest już tak dobre.

Alternatywne narzędzia do śledzenia czasu do użycia zamiast Toggl

Toggl próbuje stać się wszystkim dla wszystkich, dodając Toggl Plan i Toggl Hire do swojego pakietu produktów. Szanujemy to, ale użytkownicy twierdzą, że funkcje platformy nie są do końca wystarczające.

Dlatego

cyfrowi nomadzi

wybierz ClickUp. Mamy prawdziwie wszechstronną platformę do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie czasem, a nawet zatrudnianie w jednej platformie. Aha, i miliard innych rzeczy, takich jak IT, sprzedaż i obsługa klienta, żeby wymienić tylko kilka. 🛠️

Jeśli szukasz solidnej alternatywy dla Toggl ze wszystkimi dzwonkami i gwizdkami, które usprawniają obciążenie pracą, nie szukaj dalej niż te oszałamiające funkcje ClickUp.

Zarządzanie projektami bez wysiłku

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

Toggl Plan posiada pewne funkcje do zarządzania projektami, ale nie są one zbyt elastyczne. Jeśli szukasz czegoś bardziej elastycznego i wydajnego, wybierz ClickUp.

Nasze funkcje zarządzania projektami

sprawiają, że tworzenie widoków dostosowanych do potrzeb jest dziecinnie proste

międzyfunkcyjnych Teams

i projektów. Automatyzacja pracy, tworzenie niestandardowych raportów i szybka wizualizacja obciążenia pracą w wielu widokach. Jako ulubione rozwiązanie do zarządzania projektami we wszechświecie, zajmiemy się ciężką pracą, abyś mógł skupić się na prowadzeniu biznesu.

Łatwe zarządzanie czasem

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Zarządzanie projektami to nasz chleb powszedni, ale ClickUp to także solidny wybór do zarządzania czasem.

Nasze funkcje śledzenia czasu

ułatwiają śledzenie czasu, tworzenie szacowanych czasów, dodawanie notatek i generowanie raportów na wielu urządzeniach.

Jeśli jednak naprawdę chcesz skorzystać z narzędzia innej firmy, takiego jak Toggl, nie będziemy Cię powstrzymywać. W rzeczywistości ClickUp integruje się z Toggl, Clockify i niezliczonymi innymi aplikacjami do śledzenia czasu, aby połączyć Twoje ulubione narzędzia na jednej platformie.

Oszczędzaj czas dzięki szablonom

Nie zaczynaj pracy od zera - wybierz gotowe opcje z Centrum szablonów lub stwórz własny szablon, z którego będzie mógł korzystać Twój zespół

ClickUp można dostosowywać w nieskończoność. Niektórzy uważają jednak, że ta swoboda jest nieco zbyt duża, dlatego wprowadziliśmy szablony ClickUp, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas na wykonywaniu projektów, tworzeniu harmonogramów i planowaniu dnia.

Użyj szablonu

Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

aby sprawdzić, jak spędzasz czas i znaleźć możliwości poprawy.

Szablon do analizy czasu ClickUp

jest również pomocny w generowaniu raportów dotyczących czasu bezczynności i podejmowaniu kroków w celu zduszenia go w zarodku. Jeśli chcesz wypróbować

blokowanie czasu

użyj

szablonu ClickUp Daily Time Blocking

aby dopasować zadania do godzin największej wydajności.

ClickUp wycena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp: Aplikacja do śledzenia czasu Do zrobienia wszystkiego

W tej recenzji Toggl Track omówiliśmy dobre, złe i brzydkie strony śledzenia czasu za pomocą narzędzi Toggl. Użytkownicy uwielbiają szczegółowe raportowanie, solidny plan Free i prostą aplikację internetową. Toggl to solidna opcja do prostego śledzenia czasu, ale jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy zarządzanie czasem z wydajnością, wybierz ClickUp.

Nikt nie ma czasu na przerzucanie się z platformy na platformę. Zbierz wszystkie swoje dane, raporty, komunikację, szablony i zadania do zrobienia w jednym miejscu, aby w krótkim czasie lepiej wykonywać swoją pracę.

Ale nie wierz nam na słowo. Przekonaj się o sile ClickUp na własnej skórze: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz.