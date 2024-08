Szczera recenzja Aha! Recenzja dla menedżerów produktu w 2024 roku

Na proces zarządzania produktem składa się wiele elementów, od początkowych pomysłów, przez tworzenie map drogowych, po realizację i utrzymanie. Mając tak wiele do zarządzania, zespoły produktowe potrzebują narzędzia programowego, które ułatwi cały proces.

Na szczęście zespoły produktowe mają dostęp do wielu dostawców oprogramowania i narzędzi, które to umożliwiają - jednym z nich jest Aha! Ta kompleksowa platforma twierdzi, że jest najlepsza, ale czy rzeczywiście tak jest?

W tej recenzji zajmiemy się dogłębnie tym, czym jest Aha!, jego kluczowymi funkcjami oraz zaletami i wadami używania go do rozwoju produktu. Przedstawimy również aplikację, która naszym zdaniem jest jeszcze lepsza. 💡

Czym jest Aha!? Aha! (czasami stylizowane jako Aha.io) to pakiet oprogramowania do tworzenia produktów, który pełni funkcję wszystkich narzędzi potrzebnych zespołowi do przeniesienia produktu od pomysłu do realizacji. Podczas gdy niektóre narzędzia oferują funkcje tylko dla części procesu, Aha! ułatwia zespołom wizualizację pomysłów, tworzenie map drogowych, iterację i wprowadzanie innowacji oraz pracę między zespołami w celu tworzenia i utrzymywania produktów.

Teams poszukujący kompleksowej platformy do rozwoju produktu mogą rozważyć Aha! jako sposób na rozpoczęcie nowego zespołu zarządzania produktem lub jako okazję do zaprzestania korzystania z wielu aplikacji i scentralizowania wszystkiego w jednym miejscu. ✔️

Klucz Aha! Rozwój produktu Funkcje

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu można spodziewać się wielu strategia rozwoju produktu i funkcje wykonawcze wewnątrz Aha!

Sama platforma jest podzielona na cztery różne produkty - Aha! Roadmaps, Aha! Ideas, Aha! Notebooki i Aha! Develop. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

1. Aha! Mapy drogowe dla wizualnych map drogowych

Via Aha! Aha! Roadmaps to dedykowane rozwiązanie platformy dla zakończonych zarządzania produktami . Produkt ten umożliwia tworzenie strategii, ustalanie priorytetów określonych funkcji i projektowanie angażujących map drogowych, które prowadzą zespół produktowy przez cały proces. 👀

Teams mogą tworzyć mapy drogowe w kilka chwil, korzystając z konfigurowalnych szablonów, a następnie przekształcić te wizualne osie czasu w zasoby zapewniające wydajność. Wyznaczaj cele i sprawdzaj aktualizacje w czasie rzeczywistym, wykorzystuj obiektywne wskaźniki punktacji do ustalania priorytetów i planuj premiery, terminy dostaw i aktualizacje w różnych zespołach, aby uzyskać lepsze wyniki.

2. Aha! Pomysły na innowacje produktowe i powodzenie u klientów

Via Aha! Dla teamów, które szukają miejsca do przechowywania nie tylko pomysłów, ale i opinii, Aha! Ideas oferuje właśnie to. Dzięki temu narzędziu można crowdsource'ować opinie, uzyskiwać spostrzeżenia od niestandardowych klientów i wykorzystywać je do decydowania o kolejnych priorytetach. 📋

Aha! Ideas pomaga budować bibliotekę historii użytkowników, zgłoszeń klientów i opinii, korzystając z dynamicznych formularzy i integracji z popularnymi narzędziami CRM. Zawiera również proces przeglądu, dzięki czemu Twój zespół może przeglądać opinie, przeglądać karty wyników i tworzyć listę priorytetów. Aha! Ideas oferuje również nowe sposoby gromadzenia informacji za pomocą ankiet i innych funkcji opinii w aplikacji.

3. Aha! Notebooki dla wewnętrznej bazy danych

Via Aha! Aha! Notebooks wprowadza centralne miejsce dla zespołów do przechowywania i udostępniania wiedzy o produktach. Myśl o tym jak o wewnętrznej bazie wiedzy, ale z dodatkowymi funkcjami zaprojektowanymi do interakcji i funkcji między zespołami, takimi jak tablice i listy do zrobienia. ✏️

Współpraca nad notatkami, dokumentami, listami rzeczy do zrobienia i tablicami. Organizuj pliki według folderów i przeszukuj bazę danych w celu znalezienia konkretnych notatek. Zacznij od zera lub skorzystaj z jednego z wielu szablonów planów rozwoju do tworzenia nowych dokumentów. Skorzystaj ze sztucznej inteligencji (AI) dzięki wbudowanemu wsparciu dla pisania szkiców.

4. Aha ! Rozwój dla inżynierii zwinnej

Częstym problemem napotykanym przez Teams jest brak komunikacji i synergii między ideacją produktu lub zarządzaniem a procesem inżynieryjnym. Dzięki Aha! Develop można połączyć te dwa zespoły, aby ściślej współpracowały w celu usprawnienia procesów rozwoju. 💻

Zbuduj własny cykl pracy nad rozwojem produktu i wykorzystaj swoją mapę drogową, aby kierować zarówno zarządzaniem produktem, jak i jego rozwojem. Wybierz ramy, których potrzebujesz spośród Scrum, Kanban lub agile i rozpocznij pracę od razu. Aha! Develop integruje się również z popularnymi narzędziami programistycznymi jak GitHub i Sentry dla łatwiejszego zarządzania.

Aha ! wycena

Model cenowy Aha! może być początkowo mylący dla użytkowników - zwłaszcza jeśli chcesz zdecydować się na więcej niż jeden z ich produktów. Każdy produkt ma własną miesięczną subskrypcję, dzięki czemu można dostosować pakiet dokładnie do swoich potrzeb.

Oto aktualny cennik Aha!

Aha ! Mapy drogowe (w tym Aha ! Ideas Essentials i Aha ! Notebooks Advanced): Od $59/miesiąc za użytkownika

Od $59/miesiąc za użytkownika Aha ! Ideas (w tym Aha ! Notebooks Advanced): Od $39/miesiąc na użytkownika

Od $39/miesiąc na użytkownika Aha ! Notebooks: Od $9/miesiąc za użytkownika

Od $9/miesiąc za użytkownika Aha ! Develop: Od $9/miesiąc za użytkownika

Pojedyncze subskrypcje nie są zbyt drogie. Jeśli jednak chcesz zainwestować w cały pakiet produktów, musisz liczyć się z dużymi miesięcznymi wydatkami - i to w przeliczeniu na użytkownika.

Zalety korzystania Aha !

Aha! jest popularną platformą do tworzenia produktów, a to głównie dzięki szerokiemu i solidnemu zakresowi funkcji.

Przyjrzyjmy się niektórym z głównych powodów, dla których zespoły zajmujące się rozwojem produktów nadal korzystają z Aha!

1. Scentralizowany rozwój produktu i zarządzanie

Platforma taka jak Aha! łączy wszystkie zespoły ds. rozwoju produktu, zarządzania i inżynierii, aby pracować nad pomysłami i ich realizacją w jednym miejscu. Oznacza to, że nie tylko możesz pożegnać się z płaceniem subskrypcji za wiele narzędzi, ale możesz cieszyć się bardziej usprawnionym doświadczeniem. 🌻

Możliwość tworzenia map drogowych produktów, przechowywania wiedzy o produktach oraz pozyskiwania pomysłów i opinii w jednym miejscu jest niezwykle przydatna. Pozwala to zespołom na iterację i podejmowanie decyzji w oparciu o spostrzeżenia, a także na szybsze działanie. Współpraca z zespołem inżynierów za pośrednictwem Aha! Develop jeszcze bardziej usprawnia ten proces, tworząc uproszczony proces rozwoju.

2. Rozbudowane planowanie drogowe produktu

Aha! Roadmaps zapewnia wbudowane narzędzie do tworzenia mapy drogowej produktu, które wykracza poza podstawy. Wizualną oś czasu można zbudować w wielu narzędziach produktowych, ale zaletą korzystania z Aha! Roadmaps są szczegóły dotyczące osi czasu. 📝

Wewnątrz Aha! Roadmaps otrzymujesz dostęp do funkcji, które pozwalają analizować zasoby i obciążenie, ustawić zależności, przypisać priorytety, wyznaczyć cele i nie tylko. Wszystko to jest połączone z innymi funkcjami, takimi jak tablice planowania i cele strategiczne, dzięki czemu mapy drogowe mają jeszcze większą wartość.

3. Współpraca między Teams

Każda platforma typu "wszystko w jednym" może ułatwić łączenie różnych teamów w celu tworzenia jeszcze lepszej pracy. Jest to coś, co Aha! robi dobrze, zarówno dzięki Aha! Notebooks i Aha! Develop. ⚒️

Dzięki Aha! Notebooks możesz stworzyć centralny zasób dla wszystkich spraw związanych z zarządzaniem produktem. Przechowuj informacje o osobach klientów, strategii, celach, mapie drogowej, członkach zespołu, informacjach o produkcie i planach marketingowych. Koniec z silosami i szukaniem potrzebnych szczegółów.

Aha! Develop tworzy nowy sposób interakcji między zespołami ds. zarządzania produktem i inżynierii. Oba zespoły korzystają z większej widoczności mapy drogowej produktu i aktualizacji postępów inżynieryjnych. Integracja z narzędziami programistycznymi jeszcze bardziej usprawnia tę współpracę.

4. Analityka i raportowanie

Aha! ma wbudowaną analitykę i raportowanie na całej platformie, dając użytkownikom wgląd w takie obszary, jak opinie użytkowników, postęp w realizacji celów i nie tylko. Dzięki łatwemu dostępowi do tych danych Teams mogą opracowywać strategie i ustalać priorytety zadań, które mają znaczenie. 📈

W Aha! Teams mogą przechwytywać dane, śledzić trendy w opiniach, oceniać funkcje i pomysły, monitorować postępy na mapie drogowej i śledzić powodzenie celów. Możesz także korzystać z gotowych lub spersonalizowanych raportów, wykresów i tabel, aby wyświetlać dane w sposób, który najlepiej pasuje do Twojego zespołu i celów.

5 Integracje

Chociaż Aha! nie ma najdłuższej listy kompatybilnych integracji, te, które ma funkcję, mają sens dla bazy użytkowników i ogólnie są raportowane jako dobrze działające. 🔗

Integracje Aha! obejmują narzędzia do inżynierii, komunikacji, CRM i zarządzania zadaniami. Inżynierowie i liderzy produktów mogą korzystać z integracji z narzędziami takimi jak GitHub, Azure DevOps i Jira. Aby ułatwić komunikację w zespole, obsługiwane są zarówno Microsoft Teams, jak i Slack. Aha! można również połączyć z popularnymi systemami CRM, takimi jak Zendesk i Salesforce, a także z narzędziami do śledzenia zadań, takimi jak Asana i Trello.

Najczęstsze bolączki Użytkownicy Aha! Użytkownicy

Jak każde narzędzie programistyczne, Aha! ma swoje wady. Przyjrzyjmy się niektórym z najczęstszych bolączek użytkowników Aha!

1. Brak niestandardowej wizualizacji

Chociaż można tworzyć własne mapy drogowe i raporty, niektórzy użytkownicy zgłaszają, że chcieliby, aby narzędzie oferowało więcej opcji niestandardowych. Użytkownicy uznali to za szczególnie frustrujące, jeśli chodzi o stosowanie kolorów do map drogowych i raportów, gdzie możliwość niestandardowego dostosowania aspektów wizualnych jest ograniczona. 🎨

2. Stroma krzywa uczenia się

Aha! to elastyczna aplikacja, która jest świetna dla teamów, które chcą budować swoje procesy i cykle pracy w spersonalizowany sposób. Dla członków zespołu stanowi to pewne wyzwanie związane z nauką, a niektórzy użytkownicy zgłaszają, że muszą przejść intensywny proces szkolenia, aby zrozumieć, jak efektywnie korzystać z oprogramowania. 🧗

3. Interfejs użytkownika

Powtarzającym się tematem, gdy użytkownicy mówią o tym, czego nie lubią, jest interfejs użytkownika i wrażenia użytkownika. Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs użytkownika nie jest tak prosty lub intuicyjny, jak w przypadku podobnych narzędzi programowych i że chcieliby, aby interfejs i wizualizacje platformy były bardziej usprawnione i współczesne. 🖥️

4. Drogi model cenowy za produkt

Kluczową kwestią dla wielu nabywców oprogramowania jest cena. Model cenowy Aha! nie jest najbardziej przystępny dla startupów, a po skalowaniu do dużych firm może szybko stać się kosztowny. Ponadto, aby cieszyć się prawdziwym doświadczeniem "wszystko w jednym", trzeba zdecydować się na korzystanie z wielu produktów, w porównaniu do narzędzi takich jak ClickUp gdzie płacisz niewielką miesięczną opłatę, aby cieszyć się dostępem do każdej funkcji. 💰

Jeden z użytkowników powiedział:

"Uwielbiam ten produkt i używam go w wielu organizacjach. Świetne narzędzie do tworzenia wizualnych map drogowych, łatwa integracja z Jira, Free Idea Portal, super możliwość dostosowania. Jedyną wadą, jaką znalazłem, jest to, że nie można utworzyć listy, na której można przeciągać i upuszczać funkcje według priorytetu. Skończyło się na niestandardowym polu numerycznym o nazwie "priorytet", według którego mogę sortować"

Inny użytkownik zwrócił jednak uwagę, że doświadczenie użytkownika nie jest tak wspaniałe, jak się spodziewał: "Wdrożyłem go w ciągu ostatniego roku w mojej organizacji i wyniki były słabe, to świetny pomysł i zdecydowanie ukierunkowany na zespół produktowy, ale użyteczność i interfejs użytkownika bardzo go zawiodły. Zespół produktowy musi być bardzo zaangażowany, aby to działało, ponieważ wymaga dużo zarządzania, aby było dokładne"

Podobnie jak w przypadku każdej aplikacji, wrażenia użytkownika zależą od tego, jakie są jego cele, jak osobiście lubi pracować i czy zależy mu na konkretnych integracjach lub funkcjach.

Alternatywne narzędzia do zarządzania produktami do wykorzystania zamiast Aha!

Użyj ClickUp do przeglądania obciążeń pracą zespołu za pomocą widoku osi czasu, aby śledzić postępy i dostosowywać terminy zadań

Aha! może być preferowane przez niektóre zespoły produktowe, ale zdecydowanie nie jest to jedyne narzędzie do zarządzania produktem. W rzeczywistości mamy propozycję, która oferuje jeszcze lepsze sposoby współpracy w celu tworzenia i utrzymywania najlepszych w swojej klasie produktów - ClickUp. 🎉

ClickUp's pakiet do zarządzania produktami doskonale upraszcza ten proces, umożliwiając szybsze dostarczanie produktów. Mapa wizji produktu, dostosowanie zespołu, a następnie praca w sprintach, aby wprowadzić produkt na rynek.

Twórz intuicyjne mapy drogowe produktu i udostępniaj je zespołowi, aby każdy wiedział, nad czym pracować w następnej kolejności. Wizualizuj każdy moment cyklu życia produktu na różnych widokach i wykresach Gantta. Monitoruj inicjatywy, Cele ClickUp , blokady i priorytety. Współpraca poprzez Tablice ClickUp i Dokumenty ClickUp i pozostań w kontakcie, zostawiając komentarze na platformie.

Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

ClickUp posiada również wiele wbudowanych funkcji przeznaczonych specjalnie dla teams oprogramowania . Platforma umożliwia zarządzanie zaległościami w sprintach i śledzenie problemów, integrację z narzędziami Git, automatyzację cykli pracy, monitorowanie postępów za pomocą zwinnych pulpitów i nie tylko.

Przyspiesz planowanie i dokumentację produktu dzięki ClickUp AI . Podpowiedź AI, aby przeprowadziła burzę mózgów, stworzyła mapy drogowe i napisała szkice dokumentacji bez opuszczania aplikacji. 🤖

Jak również wbudowane oprogramowanie do zarządzania produktami funkcji i pomocy opartej na sztucznej inteligencji, ClickUp ma również wiele szablonów planów rozwoju oprogramowania i szablony strategii produktu . Niektóre z najpopularniejszych obejmują:

Przy tak wielu funkcjach można by pomyśleć, że produkt i narzędzie do zarządzania projektami takie jak ClickUp byłoby jeszcze droższe niż Aha!, prawda? ClickUp jest w rzeczywistości o wiele bardziej przystępny cenowo i nie musisz decydować, które funkcje lub produkty wybrać - wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania produktami, jest domyślnie dołączone.

Poniżej znajduje się cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Skontaktuj się w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

Dzięki ClickUp możesz połączyć swoje zespoły ds. zarządzania produktem i inżynierii w płynny sposób. Wspólna praca jest integralną częścią ClickUp, a platforma została stworzona z myślą o współpracy. To inteligentniejszy sposób na tworzenie pomysłów, tworzenie i wdrażanie produktów.

Znajdź swój ideał Zarządzanie produktami Dopasuj

Aha! to przydatne narzędzie dla zespołów zarządzania produktem, które chcą kompleksowej platformy obejmującej opinie klientów i integracje inżynieryjne. Wiele recenzji jest pochlebnych, ale zawsze warto rozważyć również wady - zwłaszcza jeśli potrzebujesz niestandardowych rozwiązań, przystępnych cen lub lepszego doświadczenia użytkownika.

Jeśli te kwestie są dla Ciebie ważne, wypróbuj ClickUp za darmo . Oferuje bezkonkurencyjny sposób na planowanie wydajności produktów, monitorowanie postępów, pracę z zespołem inżynierów i współpracę, aby każda premiera i aktualizacja produktu przebiegała sprawnie. ✨