Recenzja Supernotes: Ulepsz swoją grę w robienie notatek w 2024 roku

Łatwo jest zapisywać pomysły na karteczkach Post-It, na marginesie planera lub na odwrocie dłoni. Ale jak łatwo jest odzyskać te pomysły? 🤔

Aby zapobiec zagubieniu się kolejnego przełomowego pomysłu, cyfrowe notatki zastąpiły tradycyjny długopis i papier. Aplikacje do robienia notatek, takie jak Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep i aplikacja Apple Notes, zmieniły sposób, w jaki użytkownicy piszą, przechowują i odzyskują informacje.

Dzięki odpowiedniej aplikacji użytkownicy mogą synchronizować swoje notatki z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, aby usprawnić pracę i życie. Jedną z coraz bardziej popularnych aplikacji jest Supernotes narzędzie do robienia notatek, które pozwala użytkownikom tworzyć listy do zrobienia, ustalać priorytety zadań i organizować swoje myśli.

Poniżej przedstawiamy dokładną recenzję Supernotes, w tym jego najpopularniejsze funkcje, bolączki i strukturę cenową. Ponadto ujawnimy alternatywną opcję, która może naprawdę zabrać strategie tworzenia notatek na wyższy poziom. ☄️

**Co to jest Supernotes?

przez Supernotes Założona przez Tobiasa Whettona, Supernotes to aplikacja do wspólnego robienia notatek, która umożliwia udostępnianie notatek swoim zespołom. Główny cel? Pomóc ludziom lepiej organizować swoje myśli, a tym samym zmienić sposób, w jaki pracują, uczą się lub żyją.

Jako alternatywa dla folderów i plików, Supernotes posiada potężną funkcję wyszukiwania, umożliwiając członkom zespołu organizowanie i znajdowanie notatek na podobne tematy.

Supernotes opiera się na "notecards", czyli bogatych w dane plikach, do których użytkownicy mogą dodawać komentarze,

współpracować z innymi członkami zespołu

, tworzyć połączone linki i dodawać etykiety w celu łatwej organizacji. Teams mogą wykorzystywać bogatą zawartość swoich notatek, dodając równania, obrazy, tabele lub listy kontrolne. ✅

Zamiast gubić notatki w zagraconych plikach, Teams mogą stworzyć hierarchię notatek, która pasuje do ich działu. Notatki mogą być zagnieżdżone w innych "nadrzędnych" notatkach lub użytkownicy mogą wyszukiwać i/lub filtrować według różnych kryteriów, aby znaleźć informacje, których szukają.

Klucz Notatki Funkcje

Nie jesteś pewien, czy Supernotes jest dla Ciebie? Przyjrzyjmy się niektórym z najpopularniejszych funkcji Supernotes, aby zdecydować, czy aplikacja jest odpowiednia.

1. Zamień pliki i foldery na karteczki

Nie możesz znaleźć dokumentu odłożonego gdzieś na półkę? Długie formularze często bywają kłopotliwe, zwłaszcza podczas burzy mózgów lub notowania nowych pomysłów. ✍️

Dzięki notatnikom możesz zmienić sposób przechowywania informacji. Szybko wpisz kilka notatek, a następnie znajdź je w przyszłości za pomocą funkcji wyszukiwania, etykiet lub nadrzędnych notatek.

2. Stwórz mapę cieplną swoich zwyczajeń związanych z robieniem notatek

Dzięki kalendarzowi heatmap możesz szybko zobaczyć, w które dni robisz najwięcej notatek. Możesz także przeciągać i upuszczać notatki do określonej daty w kalendarzu.

3. Tworzenie i przechowywanie notatek, nawet gdy jesteś offline

Podróżujesz samolotem? Moja praca w drodze? Nie ma problemu.

Dzięki Supernotes możesz robić notatki nawet będąc offline. Po powrocie do trybu online notatki zostaną zsynchronizowane z kontem i będzie można kontynuować pracę.

4. Stwórz codzienną kolekcję notatek

Czy często zdarza ci się po południu myśleć: "Nad czym ja w ogóle dzisiaj pracowałem?" Aby pomóc w ustawieniu koncentracji na dany dzień, stwórz codzienną kolekcję.

Codzienna kolekcja to widok wszystkich notatek, z którymi miałeś styczność w ciągu dnia. Możesz określić, nad którymi notatkami pracowałeś rano, po południu lub wieczorem i szybko przejrzeć notatki, gdy zamykasz sklep lub przygotowujesz się na spotkanie.

5. Otrzymywanie powiadomień od znajomych

Dzięki Supernotes użytkownicy mogą łatwo udostępniać nowe notatki znajomym i współpracownikom. Otrzymasz powiadomienia za każdym razem, gdy użytkownik wyśle ci notatkę lub prośbę o dodanie do znajomych. Następnie możesz określić, czy chcesz dodać jego notatkę do swojej biblioteki. 📚

6. Grupowanie i wyszukiwanie notatek za pomocą etykiet

Nie musisz przeszukiwać niekończącego się stosu notatników, aby znaleźć zagubioną, odręczną notatkę. Dzięki etykietom można szybko kategoryzować notatki, aby znaleźć je później.

Korzystając z etykiet, można filtrować notatki w celu znalezienia notatek na podobny temat. Na przykład, studenci mogą tworzyć etykiety dla różnych klas lub jednostek w ramach klasy, pomagając im szybko uczyć się do egzaminów. 🧑‍🎓

7. Przechowuj szybkie notatki w kolekcji "myśli "

Wiele przypomnień lub momentów "aha" to krótkie frazy lub fragmenty - a nie całkowicie zakończony dokument. Możesz przechowywać te szybkie pomysły, które często są zapisywane w pośpiechu, w swojej kolekcji myśli.

"Myśli" to notatki bez tytułów, połączonych stron czy etykiet. Jest to parasol do przechowywania niekompletnych myśli. W ten sposób można je łatwo znaleźć, gdy ma się czas i obciążenie psychiczne.

8. Przechowuj notatki za pomocą własnego systemu oznaczeń kolorystycznych

Czy jesteś kimś, kto uwielbiał podkreślać swoje najlepsze myśli lub dodawać kolorowe zakładki do notatników? Jeśli tak, to pokochasz tworzenie własnego systemu oznaczania kolorami z Supernotes.

Dzięki kolorom Supernotes możesz dodać do notatek siedem różnych kolorów. Możesz także użyć systemu kolorowych świateł drogowych, aby określić, jak dobrze kartka jest przemyślana lub połączyć kolory z etykietami, aby sortować i filtrować kartki.

9. Znajdowanie notatek dzięki funkcji uniwersalnego wyszukiwania

Czy często zdarza Ci się myśleć: "Wiem, że gdzieś to położyłem..." podczas wyszukiwania dokumentu? Dzięki aplikacji Supernotes przekształcisz wszystkie swoje notatki w wyszukiwarkę. Wystarczy wpisać słowo lub frazę w wyszukiwarkę, a pojawią się wszystkie karteczki pasujące do zapytania.

10. Połączenie Supernotes z innymi ulubionymi aplikacjami mobilnymi

API Supernotes oferuje integrację z Raycast, Zapier i IFTTT, co pozwala na połączenie z innymi popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność. Ponadto możesz tworzyć webhooki, aby połączyć się z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack i Discord, aby tworzyć zautomatyzowane cykle pracy w ciągu dnia.

11. Przechowuj wszystkie zadania w jednym miejscu

Dzięki Supernotes możesz łatwo stworzyć listę do zrobienia z kolekcją zadań. W każdym notatniku tworzysz listę zadań. Następnie Twoje zadania automatycznie pojawią się w Kolekcji zadań, abyś mógł je skreślić z listy. 📝

12. Zagnieżdżanie notatek pod notatkami nadrzędnymi

W typowym systemie plików i folderów można przechowywać plik tylko w jednym folderze. Jednak w Supernotes można przechowywać notatkę w wielu miejscach. Dzięki zagnieżdżaniu pod wieloma kartami nadrzędnymi, można przechowywać kartkę z notatkami pod wieloma kartami nadrzędnymi, dzięki czemu można je łatwo znaleźć.

13. Organizuj swoje myśli obok siebie za pomocą widoku arkusza

Czy kiedykolwiek pokryłeś całą ścianę karteczkami Post-It, próbując uporządkować swoje myśli? Dzięki widokowi Broadstreet w Supernotes możesz zobaczyć wszystkie swoje karteczki obok siebie, zajmując cały ekran. W ten sposób możesz oglądać i czytać swoje notatki jak gazetę, pomagając uporządkować swoje myśli.

Supernotes cena

Starter: Free dla 100 karteczek

Free dla 100 karteczek Unlimited: 7,57 USD miesięcznie za nieograniczoną liczbę karteczek

Zalety korzystania z Supernotes

Supernotes, podobnie jak wiele cyfrowych

aplikacji do robienia notatek

oferuje wiele korzyści. Niektóre z najbardziej przydatnych obejmują:

Możliwość pobrania aplikacji na dowolne urządzenie: Supernotes można pobrać na urządzenia z systemem Windows, Mac, Linux, Android i iOS

Supernotes można pobrać na urządzenia z systemem Windows, Mac, Linux, Android i iOS Nie tracisz z oczu najważniejszych myśli: Dzięki funkcjom takim jak pinezki, etykiety i zadania, nie tracisz z oczu priorytetów 📌

Dzięki funkcjom takim jak pinezki, etykiety i zadania, nie tracisz z oczu priorytetów 📌 Współpraca: Możesz zapraszać znajomych do aplikacji, wysyłając notatki publicznie lub prywatnie

Możesz zapraszać znajomych do aplikacji, wysyłając notatki publicznie lub prywatnie Istnieje darmowy plan: Supernotes jest dostępny dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, właścicieli małych firm i studentów z planem Forever Plan

Supernotes jest dostępny dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, właścicieli małych firm i studentów z planem Forever Plan Jest szybki i stosunkowo bezbolesny: Dzięki znanym skrótom klawiaturowym możesz szybko robić notatki, tak jakbyś wpisywał je do Dokumentów Google lub Worda

Dzięki znanym skrótom klawiaturowym możesz szybko robić notatki, tak jakbyś wpisywał je do Dokumentów Google lub Worda Dostępna jest pomoc, jeśli utkniesz: Supernotes oferuje czat pomocy dla użytkowników, a także dogłębną dokumentację, samouczki YouTube i społeczność notującą, dzięki czemu możesz znaleźć odpowiedzi, których szukasz

Supernotes oferuje czat pomocy dla użytkowników, a także dogłębną dokumentację, samouczki YouTube i społeczność notującą, dzięki czemu możesz znaleźć odpowiedzi, których szukasz Możesz pobrać, wydrukować, wysłać e-mailem lub wyeksportować swoje notatki: Pracujesz z osobami, które nie korzystają z Supernotes? Możesz wydrukować PDF z notatkami, utworzyć plik Markdown do łatwego udostępniania lub wysłać notatki e-mailem do współpracowników 📩

Pracujesz z osobami, które nie korzystają z Supernotes? Możesz wydrukować PDF z notatkami, utworzyć plik Markdown do łatwego udostępniania lub wysłać notatki e-mailem do współpracowników 📩 Możesz skrócić proces edycji: Dzięki narzędziu wielokrotnego wyboru możesz szybko zmodyfikować kolor, etykiety i filtry dla wielu karteczek jednocześnie

Dzięki narzędziu wielokrotnego wyboru możesz szybko zmodyfikować kolor, etykiety i filtry dla wielu karteczek jednocześnie Importuj istniejące notatki: Nie chcesz zaczynać od zera? Użyj funkcji importu, aby zaimportować istniejące notatki za pomocą Markdown

Najczęstsze bolączki Nadprzypisy Użytkownicy twarzą w twarz

Każda aplikacja ma swoje wady. Niektóre niedociągnięcia aplikacji Supernotes obejmują:

Aplikacja może wyczerpać baterie: Ponieważ aplikacja automatycznie synchronizuje się po przejściu z obszaru roboczego online do offline, aplikacja może wyczerpać baterię 🪫

Ponieważ aplikacja automatycznie synchronizuje się po przejściu z obszaru roboczego online do offline, aplikacja może wyczerpać baterię 🪫 Problemy z zawieszaniem się aplikacji: Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z zawieszaniem się aplikacji podczas korzystania z niej

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z zawieszaniem się aplikacji podczas korzystania z niej Nadmierna złożoność: Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja ma zbyt wiele funkcji i w rzeczywistości trudniej jest znaleźć notatki niż typowy system plików i folderów

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja ma zbyt wiele funkcji i w rzeczywistości trudniej jest znaleźć notatki niż typowy system plików i folderów Wdrażanie funkcji może trwać latami: Niektórzy użytkownicy skarżyli się na tempo rozwoju aplikacji - w szczególności na to, że wprowadzanie nowych funkcji może trwać latami

recenzje Supernotes na Reddit

Chcesz usłyszeć o Supernotes od osób, które wypróbowały platformę? Na Reddicie niektóre recenzje Supernotes stwierdzają, że choć platforma ma swoje zalety, to ma też kilka wad. Recenzja Supernotes stwierdza: "Chciałbym dać mu pełną, uczciwą szansę na stanie się moim rozwiązaniem do robienia notatek. Jeśli po tym, jak mój przydział 100 kart do notatek zostanie zapełniony i okaże się przydatny w niektórych obszarach mojego życia, ale nie w innych, utknę w rażącym przepłacaniu za coś, z czego korzystam tylko okazjonalnie"

Alternatywa Notatki Narzędzia

Rozważając alternatywną aplikację do robienia notatek, nie szukaj dalej niż ClickUp. Ta wszechstronna platforma wydajności i alternatywa dla Supernotes pozwala użytkownikom na burzę mózgów, ustalanie priorytetów zadań i tworzenie notatek

wykorzystywać AI

aby usprawnić swój dzień pracy. Przyjrzyjmy się kilku niezbędnym funkcjom ClickUp. 👏

1. Zbieraj wszystkie swoje myśli dzięki dokumentom ClickUp

Twórz atrakcyjne dokumenty, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy, aby realizować pomysły w zespole

Z

Dokumenty ClickUp

możesz zapisywać swoje przemyślenia w łatwo dostępnym dokumencie. Stamtąd wielu członków Teams może edytować dokument, zostawiać komentarze lub tworzyć przyszłe zadania. Ponadto możesz dodawać widżety, aby aktualizować cykle pracy, zmieniać statusy produktów i usprawniać swój dzień pracy.

2. Oszczędzaj czas i umysł dzięki narzędziom do pisania ClickUp AI

Podsumuj swoje zadania i dokumenty w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Z

ClickUp AI

możesz generować notatki szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki asystentowi pisania AI możesz podsumowywać spotkania i zadania, zadawać pytania (i uzyskiwać odpowiedzi!) w dokumentach lub pisać podsumowania projektów lub aktualizacje postępów. Zasadniczo, ClickUp AI działa jak

drugi mózg

pomagający zrobić więcej w krótszym czasie. 🧠

3. Wykorzystaj pełną bibliotekę szablonów, aby już nigdy nie musieć zaczynać od zera

Daj swoim teamom dostęp do biblioteki ponad 1000 szablonów na ClickUp

ClickUp jest zakończony biblioteką tysięcy szablonów. Dzięki szablonom ClickUp możesz:

Szybko sporządzać notatki ze spotkań za pomocą szablonu Szablon notatki ze spotkania

Łatwo zwracaj uwagę na zajęciach dzięki poręcznemu szablonowi ClickUp Szablon notatek na zajęcia

Generuj notatki dla nadchodzących wydań produktów dzięki szablonowi Szablon notatek dotyczących wydania

Wykorzystaj szablony stworzone dla różnych technik i struktur tworzenia notatek, takich jak Szablon notatki Cornella

4. Przeprowadzenie sesji burzy mózgów przy użyciu Tablic ClickUp

Burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie cykli pracy dzięki wizualnej współpracy w ClickUp Whiteboards

Często pomysł nie przychodzi w formie pisemnego dokumentu, ale raczej mapy nabazgranych słów, strzałek i okręgów. Aby przekształcić pomysły swojego zespołu w skoordynowane działania, wykorzystaj

Tablica ClickUp

. ✨

Dzięki ClickUp Whiteboards Twój zespół może szkicować pomysły lub potencjalne cykle pracy na jednej tablicy. Stamtąd można opracować strategię, połączyć z plikami lub dokumentami, przypisać zadania i ostatecznie sformułować plan.

5. Dopasuj ClickUp do swojego budżetu dzięki planowi Forever Plan

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Dzięki planowi Free Forever, ClickUp jest dostępny dla studentów, właścicieli małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto płatne plany ClickUp zaczynają się od pojedynczych cyfr, idealnie dopasowując się do każdego budżetu. 💰

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego/miesiąc

Zmień swój system notatek z ClickUp

Supernotes to cyfrowy system do robienia notatek, umożliwiający użytkownikom przydzielanie zadań, zbieranie myśli i zagnieżdżanie notatek w ramach wielopoziomowego systemu. Niektórzy użytkownicy mogą jednak uznać go za zbyt złożony system z powolnym wprowadzaniem nowych funkcji.

Jeśli szukasz cyfrowej aplikacji do robienia notatek, która odmieni twój dzień pracy, wypróbuj ClickUp. Ten kompleksowy sklep pomoże ci zrobić więcej w krótszym czasie. Dzięki ClickUp możesz uzyskać dostęp do niezliczonych

Narzędzia AI do pisania

tysiące darmowych szablonów, setki integracji, dokumenty i tablice do współpracy oraz inne niezbędne narzędzia. ⚒️

Aby zobaczyć, jak ClickUp może usprawnić proces tworzenia notatek,

wypróbuj ClickUp za darmo

dzisiaj.