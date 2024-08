Pipedrive vs. Salesmate: Który CRM będzie najlepszy w 2024 roku?

Sprzedaż to superkonkurencja, w której liczy się każda przewaga. Odpowiednie oprogramowanie CRM (zarządzanie relacjami z klientem) może oznaczać różnicę między osiągnięciem celów a utratą najbardziej obiecujących potencjalnych klientów.

Bitwa faworytów CRM - Pipedrive vs. Salesmate - jest bardzo zacięta. Ale który z nich zasługuje na miejsce w zespole sprzedażowym, skoro oba obiecują usprawnienie procesów sprzedaży, zwiększenie wydajności oraz poprawę niestandardowych relacji z klientami ?

W tym kompleksowym porównaniu zagłębimy się w funkcje, użyteczność, ceny i ogólną wydajność Pipedrive vs. Salesmate, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Czym jest Pipedrive?

Pipedrive to CRM sprzedaży i oprogramowanie do zarządzania pipeline'ami sprzedaży dla teamów sprzedażowych. Możesz efektywnie zarządzać transakcjami i usprawnić procesy sprzedaży dzięki minimalistycznemu interfejsowi Pipedrive typu "przeciągnij i upuść".

Intuicyjne wizualizacje i zautomatyzowane cykle pracy prowadzą użytkownika przez każdą scenę procesu sprzedaży. Łatwość obsługi sprawia, że jest to popularny wybór dla małych i średnich firm (SMB), które chcą poprawić swoje wyniki sprzedażowe bez stromej krzywej uczenia się.

przez Pipedrive

Funkcje Pipedrive

Ten łatwy w użyciu CRM ma solidne ustawienie funkcji, po których nawet początkujący użytkownicy mogą się łatwo poruszać. Oto niektóre z tych funkcji.

Zarządzanie pipeline

Uzyskaj przejrzystą wizualną reprezentację transakcji w swoim pipeline dzięki kolorowym scenom i wnikliwym niestandardowym raportowaniom. Możesz również niestandardowo dostosować platformę do swoich preferencji. Na przykład, nazwij sceny na podstawie kroków, które wykonujesz, aby zamknąć transakcje lub wybierz szablon.

Zarządzanie kontaktami

Przechowuj i organizuj klient i niestandardowy klient informacje, interakcje i komunikację w jednej scentralizowanej lokalizacji. Śledzenie połączeń i rejestrowanie historii kontaktów dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, aby zapewnić widoczność i kontrolę nad harmonogramem.

Chatbot do generowania leadów

Automatyzacja interakcji z odwiedzającymi 24/7 w celu generowania leadów przez całą dobę. Dzięki aplikacji internetowej lub mobilnej Pipedrive, Twoi przedstawiciele handlowi mogą współpracować z botem, aby dodać ludzki charakter nawet w podróży. Chatbot wkracza do akcji, gdy Twój zespół jest zajęty, więc żaden lead nie umknie jego uwadze.

LeadBooster

Generuj więcej wysokiej jakości leadów dzięki temu potężnemu dodatkowi. Pozyskuj wysokiej jakości leady z bazy ponad 400 milionów profili za pomocą narzędzia Prospector oraz osadzaj i udostępniaj formularze i ankiety, aby przechwytywać i przechowywać nowe leady za pomocą Web Forms.

Integracja z pocztą e-mail

Śledzenie komunikacji e-mail, planowanie działań następczych i utrzymywanie zakończonej historii ważnych rozmów. Możesz także uzyskać dostęp do platformy z dowolnego urządzenia i zintegrować ją z innymi aplikacjami zwiększającymi sprzedaż.

Ogólnie rzecz biorąc, Pipedrive pomaga analizować wyniki sprzedaży, identyfikować trendy i podejmować decyzje oparte na danych dzięki wnikliwym narzędziom do analizy i raportowania. Użytkownicy szczególnie doceniają jego zdolność do upraszczania powtarzalnych zadań poprzez automatyzację, oszczędzając ich czas i zapewniając, że żadne leady ani transakcje nie pozostają bez opieki.

Ceny Pipedrive

Essential: $11.90/miesiąc za użytkownika

$11.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $24.90/miesiąc za użytkownika

$24.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Power: $59.90/miesiąc na użytkownika

$59.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $74.90/miesiąc na użytkownika

Czym jest Salesmate?

Salesmate jest łatwym w użyciu Oprogramowanie CRM dla zespołów sprzedaży Front Line i Enterprise. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom mobilnym można przyspieszyć cykle sprzedaży i wzmocnić powiązania z klientami. Niezależnie od skali prowadzonego biznesu, można wykorzystać automatyzację i niestandardowe rozwiązania do usprawnienia procesu sprzedaży.

Zaangażuj niestandardowych klientów w różnych kanałach i generuj cenne informacje, aby napędzać wzrost dzięki wszechstronnym funkcjom Salesmate.

przez Salesmate

Funkcje Salesmate

Narzędzie oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które zaspokajają każdy aspekt procesu sprzedaży, od generowania leadów po zamykanie transakcji i zarządzanie powiązaniami z klientami. Poniżej znajduje się podział tych funkcji.

Automatyzacja sprzedaży

Automatyzacja rutynowych zadań w celu zapewnienia, że Twoje zespoły sprzedażowe mogą skupić się na budowaniu relacji i zamykaniu transakcji. Automatyzacja kampanii, procesów i kontaktów za pomocą sekwencji, które przekształcają potencjalnych klientów w potencjalnych klientów za pomocą celowych e-maili i działań następczych.

Niestandardowe moduły

Ta funkcja umożliwia gromadzenie wszystkich danych klientów w jednym miejscu. Zarządzaj subskrypcjami i śledź potencjalnych klientów, klientów i partnerów na jednej platformie. Uzyskaj jasny obraz tego, jak radzi sobie Twój Business i podejmuj decyzje, które przyniosą wymierne korzyści.

Szablony Pipeline

Twórz pożądane procesy i szybciej twórz wiele potoków dla różnych operacji. Niestandardowe szablony CRM lub przenieś swoje sprawdzone procesy na platformę bez żadnych kłopotów.

Niestandardowe układy

Uporządkuj informacje dla każdego zespołu dzięki niestandardowym układom, aby każdy mógł zobaczyć to, co chce w swoim CRM za pomocą przeciągania i upuszczania układów. Zapewnij wszystkim informacje i przejrzystość, których potrzebują, aby zapewnić efektywność sprzedaży.

Gotowe widżety

Salesmate oferuje kilka gotowych widżetów, które dostarczają kluczowych informacji o sprzedaży na pierwszy rzut oka.

Widżety te pomagają monitorować wydajność zespołu, śledzić kluczowe wskaźniki i identyfikować obszary wymagające poprawy, a wszystko to w ramach konfigurowalnego interfejsu.

Ceny Salesmate

Basic: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Business: 79 USD/miesiąc za użytkownika

79 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Pipedrive vs. Salesmate: Porównanie funkcji

Pipedrive wyróżnia się interfejsem użytkownika i automatyzacją, podczas gdy Salesmate wyróżnia się funkcjami współpracy i dostępnością mobilną. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie rozważyć unikalne wymagania dotyczące procesów sprzedaży i dynamiki zespołu.

Poniższe szczegółowe porównanie pomoże ci wybrać odpowiednie narzędzie CRM oparte na chmurze, które zapewni ci wsparcie w zakresie Strategie CRM i cele biznesowe.

Funkcja

Pipedrive

Salesmate

Interfejs użytkownika

Przyjazny dla użytkownika interfejs z dopracowanymi wideo demonstracyjnymi

Mniej intuicyjny interfejs, który może utrudniać optymalne doświadczenie użytkownika

Automatyzacja

Solidne możliwości automatyzacji dzięki kreatorowi cyklu pracy i zaawansowanym opcjom planu

Nacisk na automatyzację e-maili Wizualne cykle pracy są płatnym dodatkiem

Integracja

ponad 400 natywnych integracji

ponad 40 natywnych integracji

Zarządzanie potokami

Elastyczny widok potoku z możliwością przeciągania i upuszczania. Dostępne są widoki prognozy, historii i innych szczegółów Elastyczny widok potoku typu "przeciągnij i upuść".

Dostępne są flagi dla transakcji bezczynnych i ustawienia prawdopodobieństwa

Współpraca Teams

Koncentracja na indywidualnych zadaniach sprzedażowych

Nacisk na współpracę w zespole

Komunikacja

Integracja z różnymi kanałami

Wbudowane śledzenie połączeń i e-maili

Analityka i raportowanie

Estetyczny pulpit, kompleksowe raportowanie sprzedaży i niestandardowych klientów, ograniczone opcje, chyba że w planie Enterprise

Unlimited raportowanie, pulpit ograniczony do 10 widżetów

Sztuczna inteligencja

Oferuje asystenta sprzedaży AI

Brak znaczących funkcji AI

Rozłóżmy teraz te różnice na czynniki pierwsze.

1. Interfejs użytkownika (UI)

Pipedrive

Pipedrive może pochwalić się czystą i minimalistyczną estetyką skupiającą się na prostocie i łatwości użytkowania. Interfejs jest uporządkowany, z dużymi przyciskami i wyczyszczonymi etykietami, dzięki czemu jest łatwy w nawigacji nawet dla nowych użytkowników.

Platforma kładzie duży nacisk na wizualny pipeline sprzedaży, z transakcjami przedstawionymi jako karty, które przechodzą przez różne sceny. Ułatwia to obserwację postępu transakcji i identyfikację wąskich gardeł.

Salesmate

Salesmate oferuje bardziej nowoczesny i bogaty w funkcje interfejs, z większą liczbą opcji i informacji wyświetlanych na ekranie. Może to być pomocne dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć szybki dostęp do wszystkiego, czego potrzebują, ale dla niektórych może to być przytłaczające.

Może wymagać bardziej stromej krzywej uczenia się ze względu na bardziej wszechstronny zakres funkcji i opcji niestandardowych.

2. Automatyzacja

Pipedrive

Pipedrive wykorzystuje oparte na regułach zarządzanie cyklem pracy system. Użytkownik definiuje wyzwalacze (np. zmiany w scenie transakcji, otrzymane wiadomości e-mail) i odpowiadające im zautomatyzowane działania (np. wysłanie e-maila, dodanie zadania, aktualizacja danych). Takie podejście jest wydajne i elastyczne.

Salesmate

Salesmate kładzie nacisk na automatyzację komunikacji, z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak automatyzacja e-maili i wbudowane dzwonienie. Choć mniej rozbudowany niż Pipedrive, Salesmate wyróżnia się w konkretnych obszarach, takich jak automatyzacja komunikacji e-mail.

3. Integracje

Pipedrive

Pipedrive oferuje wsparcie dla wielu integracji z aplikacjami i narzędziami innych firm. Możesz płynnie połączyć narzędzia komunikacyjne, platformy marketingowe i oprogramowanie analityczne, aby zwiększyć ogólną funkcję.

Skupia się przede wszystkim na dwukierunkowej synchronizacji danych, zapewniając płynny przepływ informacji między różnymi platformami. Oferuje również integrację webhooków i Zapier dla bardziej zaawansowanych cykli pracy.

Integracje są często proste i dobrze udokumentowane, z jasnymi instrukcjami instalacji i przewodnikami użytkownika.

Salesmate

Salesmate dobrze integruje się z popularnymi platformami e-mail i podkreśla wbudowane funkcje połączeń. Integruje się z niezbędnymi narzędziami do kompleksowego zarządzania sprzedażą i powiązaniami z klientami.

Salesmate wykorzystuje połączenie synchronizacji danych, niestandardowych cykli pracy i gotowych "połączeń". Połączenia te automatycznie obsługują określone zadania, takie jak synchronizacja kontaktów e-mail marketingowych lub rejestrowanie połączeń w CRM.

Większość podstawowych integracji jest zawarta we wszystkich planach, a dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi wymaga aktualizacji.

4. Zarządzanie potokami

Pipedrive

Narzędzie pozwala dostosować CRM do własnych potrzeb i dopasować go do procesów sprzedaży za pomocą niestandardowych pól, scen i szczegółów transakcji. Sceny i etykiety pipeline'u można niestandardowo dopasować do konkretnego procesu sprzedaży. Ogólna struktura i układ pozostają jednak stałe.

Pipedrive koncentruje się na efektywnym przenoszeniu transakcji przez pipeline, z funkcją przeciągania i upuszczania oraz akcjami zbiorczymi do zarządzania wieloma transakcjami jednocześnie.

Zachęca również do głębszego zaangażowania się w każdą transakcję poprzez szczegółowe notatki, historię aktywności i zautomatyzowane sekwencje działań następczych. Sprzyja to bardziej spersonalizowanym interakcjom.

Salesmate

Salesmate umożliwia niestandardowy układ pipeline, dodawanie dodatkowych scen i wyświetlanie konkretnych punktów danych dla każdej transakcji. Dostarcza to bardziej szczegółowych informacji, ale może wydawać się mniej intuicyjne niż wizualne podejście Pipedrive.

Oferuje szerokie możliwości rozszerzenia struktury pipeline, w tym dodawanie pól niestandardowych, definiowanie wartości transakcji i ustawienie kroków warunkowych w oparciu o określone kryteria. Zapewnia to dużą elastyczność, ale wymaga więcej ustawień i konfiguracji.

5. Współpraca Teams

Pipedrive

Narzędzie umożliwia zespołom dość dobrą współpracę, ale głównym celem jest indywidualne zarządzanie zadaniami.

Kładzie nacisk na własność transakcji i przypisywanie odpowiedzialności, jasno określając, kto jest odpowiedzialny za każdą transakcję na każdej scenie. Dostarcza również podstawowych komentarzy i śledzenia aktywności dla komunikacji w zespole.

Salesmate

Salesmate umożliwia użytkownikom efektywną współpracę nad transakcjami, udostępnianie spostrzeżeń i koordynowanie działań w ramach platformy.

Skupia się na wewnętrznej komunikacji i oddelegowanych zadaniach w ramach pipeline. Posiada wbudowany interfejs czatu, wspólne notatki dotyczące transakcji i zadania oparte na rolach w celu usprawnienia pracy zespołowej.

6. Komunikacja

Pipedrive

Narzędzie płynnie integruje się z różnymi kanałami komunikacji w celu kompleksowego zaangażowania klientów.

Salesmate

Salesmate umożliwia bezpośrednią komunikację z potencjalnymi klientami i niestandardowymi klientami za pomocą wbudowanych funkcji połączeń. Zmniejsza to potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi.

7. Analityka i raportowanie

Pipedrive

Pipedrive jest dostawcą przejrzystych i atrakcyjnych wizualnie raportów dotyczących wydajności pipeline'u, z opcjami drążenia do konkretnych scen i transakcji.

Salesmate

Salesmate umożliwia niestandardowe pulpity do śledzenia wyników sprzedaży i identyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Oferuje wgląd w czasie rzeczywistym i szczegółowe analizy w ramach pipeline, podkreślając wąskie gardła i sugerując działania mające na celu poprawę. Zapewnia to natychmiastową informację zwrotną, ale może wydawać się przytłaczające dla niektórych użytkowników.

8. Sztuczna inteligencja (AI)

Pipedrive

Pipedrive oferuje opcjonalnego asystenta AI o nazwie "LeadBooster", który pomaga w zadaniach takich jak ocena leadów, personalizacja e-maili i planowanie spotkań. Wymaga to dodatkowej opłaty, ale może znacznie zwiększyć możliwości automatyzacji.

Salesmate

Salesmate nie posiada obecnie wbudowanego asystenta AI. Integruje się jednak z zewnętrznymi Narzędziami AI takie jak Einstein Activity Capture (Salesforce) lub Outreach Chorus, które mogą zapewnić podobną funkcję.

Pipedrive Vs. Salesmate na Reddit

A teraz ostatni, niefiltrowany test - opinie użytkowników. Sprawdźmy, co użytkownicy Pipedrive i Salesmate mówią na Reddit.

Istnieją porównania oparte na interfejsie użytkownika:

Niektórzy użytkownicy doceniają przyjazny dla użytkownika interfejs Pipedrive i funkcje pozwalające kontrolować proces sprzedaży. Pomaga im to śledzić postępy i zwiększyć powodzenie sprzedaży.

Z drugiej strony, niektórzy lubią używać Salesmate do budowania silniejszych relacji z klientami za pomocą intuicyjnej platformy.

Użytkownicy uważają, że Pipedrive przydałoby się więcej funkcji do zrobienia, które pomogłyby usprawnić procesy:

"Pipedrive jest bardzo przyjazny dla użytkownika, ale nie ma wielu funkcji"

"Lubię Pipedrive, ale osobiście uważam, że Salesmate jest o wiele lepszy i używałem go przez rok lub dwa. Oferuje sekwencje e-maili"

Użytkownicy preferują kompleksowe rozwiązania CRM. To właśnie tutaj ClickUp błyszczy:

"Powinieneś starać się unikać wielu narzędzi lub aplikacji do zarządzania pracą. Chcesz mieć jedno źródło prawdy do zarządzania projektami i zarządzania wiedzą."

"Właśnie dlatego wolę jedno narzędzie. Ale problem polega na tym, że kiedy masz narzędzie, które robi to wszystko, robi to głównie przeciętnie, a nie doskonale. ClickUp jest moim zdaniem znacznie lepszy."

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Pipedrive vs. Salesmate

The Pipedrive vs. Salesmate debata może być jedną z tych na wieki, ale czy rozważałeś alternatywę, która łączy mocne strony obu rozwiązań?

Spotkanie ClickUp .

Zarządzaj pipeline'em sprzedaży i cyklami pracy na jedna kompleksowa platforma za pomocą ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma, która wykracza poza limity tradycyjnych systemów CRM. Oferuje ujednolicony obszar roboczy do zarządzania projektami, funkcji service desk , śledzenie zadań i inne zaawansowane funkcje dla zespołów sprzedażowych i serwisowych.

Oto jak to zrobić:

Funkcje ClickUp przyspieszające rozwój klientów i ich zadowolenie

1. ClickUp CRM

Spotkaj się i przekraczaj cele sprzedażowe dzięki intuicyjnemu projektowi, elastycznym cyklom pracy i opartemu na współpracy charakterowi ClickUp CRM .

ClickUp's Funkcje CRM obejmują wizualne potoki, automatyzację cykli pracy i wnikliwe raportowanie.

Kompleksowa platforma ClickUp umożliwia agentom przyspieszenie rozwoju klientów i zwiększenie ich zadowolenia. Ponadto możesz zsynchronizować cały zespół dzięki wbudowanemu czatowi, konfigurowalnym pulpitom i integracji z ulubionymi narzędziami. ClickApp umożliwiają niestandardowe korzystanie z obszaru roboczego przez zespół. Dzięki ClickApps możesz zarządzać powiązaniami zadań na poziomie szczegółowym, wysyłać e-maile bezpośrednio z ClickUp Tasks i tworzyć proste listy robocze z dowolnego miejsca w obszarze roboczym. Wszystkie te funkcje pomagają usprawnić zarządzanie relacjami z klientami.

A to nie wszystko! Przyjrzyjmy się konkretnym funkcjom, które sprawiają, że ClickUp jest doskonałym wyborem do kompleksowego zarządzania sprzedażą.

W pełni konfigurowalny system Kanban : Zdefiniuj swoje etapy sprzedaży, od początkowego generowania leadów do zamkniętych transakcji, za pomocą niestandardowego systemu KanbanTablice ClickUp. Dodaj tyle scen, ile potrzeba, aby dokładnie odzwierciedlić swój cykl pracy. Na przykład, możesz dodać takie sceny jak "cold outreach", "qualified leads" i "nurturing" do tablicy o nazwie "Prospecting". Możesz też mieć takie sceny jak "zaplanowane spotkania" i "opracowywanie propozycji" na dedykowanej tablicy "Kwalifikacja i odkrywanie"

: Zdefiniuj swoje etapy sprzedaży, od początkowego generowania leadów do zamkniętych transakcji, za pomocą niestandardowego systemu KanbanTablice ClickUp. Dodaj tyle scen, ile potrzeba, aby dokładnie odzwierciedlić swój cykl pracy. Na przykład, możesz dodać takie sceny jak "cold outreach", "qualified leads" i "nurturing" do tablicy o nazwie "Prospecting". Możesz też mieć takie sceny jak "zaplanowane spotkania" i "opracowywanie propozycji" na dedykowanej tablicy "Kwalifikacja i odkrywanie" Niestandardowe widoki: Free from cookie-cutter pulpitów i dostosować informacje do roli każdego użytkownika zNiestandardowe widoki ClickUp. Ponad 15 widoków zapewnia elastyczność w przydzielaniu zadań, śledzeniu postępów, ustalaniu priorytetów projektów i prognozie wąskich gardeł.

Na przykład, można szybko tworzyć arkusze kalkulacyjne łączące niestandardowych klientów z zamówieniami za pomocą widokuWidok tabeli w ClickUp lub umożliwić klientom widok ich odpowiedniego profilu i informacji o zamówieniu na udostępnianej stronieWidok listy w ClickUp

Zarządzaj swoimi kanałami sprzedaży, zaangażowaniem klientów, zamówieniami i nie tylko dzięki niestandardowym widokom ClickUp

Zarządzanie zadaniami : Zespoły sprzedaży mogą zestawić śledzenie leadów, onboarding klientów i inne kluczowe funkcje sprzedażowe na jednej platformie . Przypisywanie zadań i podzadań członkom zespołu w ramach każdej sceny pipeline. Terminy, priorytety i pola wyboru pozwalają wszystkim być odpowiedzialnymi za realizację zadań

: Zespoły sprzedaży mogą zestawić śledzenie leadów, onboarding klientów i inne kluczowe funkcje sprzedażowe na jednej platformie Przypisywanie zadań i podzadań członkom zespołu w ramach każdej sceny pipeline. Terminy, priorytety i pola wyboru pozwalają wszystkim być odpowiedzialnymi za realizację zadań Automatyzacja ClickUp : Przenoś transakcje między scenami automatycznie, w oparciu o określone kryteria, korzystając z funkcji automatyzacji ClickUp. Ustaw wyzwalacze, takie jak "przeniesiony do sceny X" i działania, takie jak "przenieś do sceny Y", oszczędzając czas, redukując błędy i zapewniając spójny przepływ transakcji. Od przydzielania zadań po wysyłanie przypomnień, ClickUp automatyzuje powtarzalne zadania sprzedażowe, dzięki czemu możesz skupić się na strategii

Raportowanie i analityka: Wizualizacja kluczowych wskaźników sprzedaży, takich jak stan pipeline'u, współczynniki konwersji i wydajność zespołu na niestandardowym poziomiePulpity ClickUp. Śledzenie trendów i identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Możesz także uzyskać dostęp do szczegółowych raportów dotyczących transakcji, zadań i aktywności zespołu, aby analizować proces sprzedaży i podejmować decyzje oparte na danych za pomocą narzędzi do raportowania ClickUp

2. ClickUp rozwiązania niestandardowe

Wzmocnij swój zespół ds. powodzenia klienta utrzymując wszystkie informacje o kliencie uporządkowane centralnie w ClickUp

Tworzenie niestandardowych formularzy do przechwytywania informacji o potencjalnych klientach bezpośrednio w ClickUpRozwiązanie ClickUp do obsługi klienta. Zintegruj strony docelowe i formularze na stronie internetowej w celu płynnego generowania leadów

Pokonaj silosy danych dzięki centralnej wiki do przechowywania istotnych informacji o klientach, takich jak dane kontaktowe, historia zakupów i dzienniki komunikacji w niestandardowych polach i sekcjach

Filtrowanie potencjalnych klientów na podstawie różnych kryteriów, takich jak branża, budżet lub źródło potencjalnych klientów, w celu celowego dotarcia do nich i spersonalizowania podejścia do sprzedaży

3. Szablony CRM ClickUp

Zapomnij o gonitwie za informacjami na wielu platformach; ClickUp zawiera wiele szablonów sprzedaży i CRM, które centralizują wszystko, ułatwiając śledzenie postępów, zarządzanie pipeline'ami i pielęgnowanie każdej interakcji z klientem.

Szablony te mają wbudowane funkcje automatyzacji powtarzalnych zadań, ustawienia przypomnień i wykorzystania niestandardowych pól zgodnie z cyklem pracy. W porównaniu do sztywnych alternatyw, dostosowują się do unikalnego przepływu pracy.

Na przykład, można zarządzać potencjalnymi klientami, relacjami z niestandardowymi klientami i lejkiem sprzedaży w jednym miejscu, korzystając z szablonu Szablon CRM ClickUp. To potężne narzędzie organizuje potencjalnych klientów, transakcje i kontakty w jednej intuicyjnej przestrzeni, zwiększając widoczność i współpracę całego zespołu sprzedaży.

Zorganizuj wszystkie informacje związane ze sprzedażą w jednym miejscu za pomocą szablonu ClickUp CRM

ClickUp zawiera również inne konfigurowalne szablony, w tym Szablon potoku sprzedaży ClickUp , Szablon dziennego raportu sprzedaży ClickUp i nie tylko.

Zarządzaj każdą sceną procesu sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp Sales Pipeline

Prawdziwa siła ClickUp leży w jego elastyczności. Możesz go niestandardowo dostosować do swojego procesu sprzedaży i potrzeb zespołu. Baw się jego funkcjami, twórz niestandardowe widoki i cykle pracy oraz stale optymalizuj swoją maszynę sprzedażową opartą na ClickUp.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Zdobądź CRM i narzędzie do zarządzania projektami w jednym rozwiązaniu

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Pipedrive, czy Salesmate, ustanowienie scentralizowanego systemu CRM jest kluczem do uzyskania widoczności w pipeline sprzedaży. Jednak żadne z tych narzędzi nie stanowi zakończonego rozwiązania do zarządzania biznesem.

W tym celu warto skorzystać z ClickUp - kompleksowej platformy zapewniającej wydajność w miejscu pracy. ClickUp łączy funkcje CRM z zarządzaniem projektami, dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi, pocztą e-mail, pomocą AI i nie tylko w jednym ujednoliconym systemie.

Od umożliwienia wspólnego tworzenia propozycji w Dokumenty ClickUp do oferowania ClickUp AI do generowania prezentacji sprzedażowych i materiałów wspierających sprzedaż, jest to jedyny narzędzie do zarządzania projektami do zrobienia wszystkiego.

Zarządzaj całym swoim Businessem w ClickUp, aby uzyskać maksymalną wydajność i wyniki finansowe. Zarejestruj się w ClickUp's Free Forever plan, aby rozpocząć.