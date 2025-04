Oceniliśmy 10 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla komputerów Mac w 2025 roku

Wpatrujesz się w listę rzeczy do zrobienia obok komputera Mac i zastanawiasz się, jak to wszystko zrobisz?

Czas pracować mądrzej, a nie ciężej. Jeśli z trudem radzisz sobie z tymi zadaniami, będziesz chciał poznać niektóre z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla komputerów Mac. Te aplikacje zwiększające wydajność na Maca pomogą Ci szybciej uporać się z zadaniami, zapewniając porządek, bezpieczeństwo danych i zmieniając Twoją cyfrową przestrzeń roboczą w wielofunkcyjny raj.

W 2024 roku wypróbuj te dziesięć najlepszych aplikacji do zwiększenia wydajności na Maca, jeśli chcesz zrobić więcej w krótszym czasie.

Czego szukać w aplikacjach zwiększających wydajność na Maca?

Istnieje wiele aplikacji zwiększających wydajność na komputery Mac, które obiecują pomóc szybciej zrobić więcej. Niektóre z nich mogą jednak bardziej rozpraszać uwagę niż zwiększać wydajność. Najlepsze aplikacje zwiększające wydajność dla komputerów Mac to:

Łatwe w użyciu: Najlepsze aplikacje zwiększające wydajność dla komputerów Mac staną się naturalną częścią twojego cyklu pracy. Powinny być intuicyjne i oferować przejrzysty interfejs użytkownika

Najlepsze aplikacje zwiększające wydajność dla komputerów Mac staną się naturalną częścią twojego cyklu pracy. Powinny być intuicyjne i oferować przejrzysty interfejs użytkownika Rozwiązanie problemów z wydajnością: Spędzasz zbyt dużo czasu na śledzeniu czasu? Zmagasz się z zarządzaniem projektami? Nie pamiętasz wszystkich haseł? Istnieją aplikacje zwiększające wydajność dla komputerów Mac, które mogą pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów

Spędzasz zbyt dużo czasu na śledzeniu czasu? Zmagasz się z zarządzaniem projektami? Nie pamiętasz wszystkich haseł? Istnieją aplikacje zwiększające wydajność dla komputerów Mac, które mogą pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów Kompatybilność z ekosystemem Mac: Nie wszystkie aplikacje zwiększające wydajność będą działać na komputerach Mac i nie wszystkie aplikacje Mac są przeznaczone dla każdego urządzenia Apple. Upewnij się, że wybrane aplikacje zwiększające wydajność są z nimi kompatybilne

Nie wszystkie aplikacje zwiększające wydajność będą działać na komputerach Mac i nie wszystkie aplikacje Mac są przeznaczone dla każdego urządzenia Apple. Upewnij się, że wybrane aplikacje zwiększające wydajność są z nimi kompatybilne Przystępna cena: Niektóre z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność w wersji Free są dostępne na macOS. Inne mogą wymagać jednorazowej opłaty lub miesięcznej subskrypcji. Weź pod uwagę swój budżet i porównaj korzyści aplikacji z jej kosztem

Niektóre z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność w wersji Free są dostępne na macOS. Inne mogą wymagać jednorazowej opłaty lub miesięcznej subskrypcji. Weź pod uwagę swój budżet i porównaj korzyści aplikacji z jej kosztem Wysoko oceniane i recenzowane: Najlepsze aplikacje na Maca będą miały wiele ocen i recenzji do przeczytania, dając ci szansę na poznanie aplikacji i tego, czego możesz od niej oczekiwać

Istnieje wiele świetnych aplikacji na komputery Mac, ale znalezienie najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla konkretnego cyklu pracy może zająć trochę czasu. Gdy już jednak do tego dojdzie, aplikacje te mogą okazać się prawdziwymi przełomami, bez których nie da się żyć.

10 najlepszych aplikacji macOS zwiększających wydajność w 2024 roku

Gotowy na usprawnienie cyklu pracy i skrócenie czasu administratora? Zacznijmy odkrywać najlepsze aplikacje zwiększające wydajność dla komputerów Mac.

1. ClickUp - Najlepsze do zarządzania projektami

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie narzędzie do zarządzania projektami które staje się scentralizowanym hubem do zrobienia wszystkiego. Jest to jedna z niewielu aplikacji na Maca zapewniających wydajność:

Tworzyć, zarządzać i przechowywać wszystkie dokumenty

Śledzenie czasu pracy

Współpracować ze współpracownikami

Planować kolejne sprinty

Możesz użyć tej samej aplikacji do zarządzania wydajnością, którą znasz i kochasz w pracy, aby pomóc sobie w zarządzaniu osobistą produktywnością, zakończoną śledzeniem czasu i zarządzaniem zadaniami. Free Szablon wydajności osobistej jest świetnym miejscem do rozpoczęcia, dając ci przestrzeń do ustawienia celów tworzyć listy do zrobienia , śledzenie postępów i prowadzenie dziennika na ten temat.

Teraz, ClickUp pomaga Ci zrobić jeszcze więcej dzięki ClickUp AI . Nowa platforma Narzędzia AI mogą pomóc ci do zrobienia wszystkiego, od napisania e-maili do zaplanowania następnej kampanii marketingowej.

Mogą nawet automatycznie tworzyć zadania dla ciebie i twojego teamu. To tak, jakbyś miał u boku osobistego asystenta, który może wesprzeć Cię na każdym kroku Twojej pracy plan wydajności .

ClickUp najlepsze funkcje

Cyfrowy obszar roboczy typu "wszystko w jednym", który eliminuje przełączanie kontekstu dzięki czemu możesz pozostać w strefie i zrobić więcej

Narzędzia AI dla komputerów Mac mogą pomóc we wszystkim, od generowania zawartości e-maili po podsumowanie notatki ze spotkania lub tworzenie zadań i list do zrobienia

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia znalezienie kluczowych funkcji, które zwiększą wydajność pracy

Łatwe tworzenie niestandardowych cykli pracy z wieloma opcjami automatyzacji dla lepszej zarządzanie obciążeniem pracą dzięki integracji z wieloma innymi aplikacjami i narzędziami, takimi jak ulubione aplikacje do pisania dla komputerów Mac Limity ClickUp

Dostęp do narzędzi AI ClickUp można uzyskać tylko w płatnych planach, więc trzeba zapłacić za tę potęgę wydajności

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 opinii)

2. Alfred - najlepszy do tworzenia cykli pracy

Via Alfred Alfred jest jedną z najlepszych aplikacji do zwiększenia wydajności na Maca, po prostu ze względu na ogromną liczbę rzeczy, do zrobienia których może ci pomóc. Dzięki Alfredowi możesz używać konfigurowalnych skrótów klawiaturowych lub komend systemowych do uruchamiania aplikacji, przeszukiwania wszystkich plików lub wykonywania powtarzających się zadań.

Jest łatwy w użyciu, wysoce konfigurowalny i pełen kluczowych funkcji, które pokochają użytkownicy komputerów Mac.

Najlepsze funkcje Alfreda

Alfred może indeksować komputer Mac, a następnie przeszukiwać pliki, foldery, aplikacje, a nawet sieć, aby znaleźć dokładnie to, czego szukasz, używając języka naturalnego

Tworzenie niestandardowych cykli pracy i automatyzacja najczęściej wykonywanych zadań, takich jak wysyłanie e-maili, zarządzanie kalendarzem, a nawet sprawdzanie liczby słów

Aplikacja Free oferuje wspaniałe narzędzia zwiększające wydajność, ale użytkownicy komputerów Mac mogą odblokować jeszcze więcej kluczowych funkcji dzięki ulepszonej wersji Premium

Alfred limits

Nowi użytkownicy muszą się sporo nauczyć, więc warto poświęcić trochę czasu na poznanie wszystkich dostępnych narzędzi

Ceny Alfred

Free

Pojedyncza licencja Powerpack: £34

£34 Powerpack Meta Supporter: £59

Alfred oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (30+ recenzji)

4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 2.9/5 (10+ recenzji)

3. Trello - najlepsze dla użytkowników Kanbana

Via Trello Trello to świetna aplikacja na Maca dla użytkowników, którzy podążają za stylem zarządzania projektami Kanban. Interfejs jest bardzo prosty i pozwala użytkownikom komputerów Mac przenosić karty między listami i tablicami za pomocą przeciągania i upuszczania.

Jest to również jedna z bardziej elastycznych aplikacji do zarządzania wydajnością na Macu. Można jej używać do organizowania projektów lub jako wizualnej burzy mózgów. Traktuj ją jak swoją osobistą cyfrowy planer .

Najlepsze funkcje Trello

Fajne funkcje współpracy pozwalają użytkownikom komputerów Mac przypisywać zadania, komentować karty i łatwo udostępniać informacje zespołom lub reszcie gospodarstwa domowego

Możliwość korzystania z wielu platform oznacza, że można uzyskać dostęp do platformy w Internecie, a także na urządzeniach z systemem Android i Mac

Hojny plan Free jest świetny dla osób indywidualnych i małych zespołów. Oferuje on wszystkie kluczowe funkcje, jakich można oczekiwać od najlepszych aplikacji do zwiększania wydajności, takich jak ta

Limity Trello

Nie ma czatu w aplikacji, co może ograniczać współpracę, jeśli musisz pracować z zespołem

Cennik Trello

Free dla maksymalnie 10 tablic na obszar roboczy

Standard: 5 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym

5 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym Premium: $10 za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym

$10 za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (13,300+ recenzji)

4.4/5 (13,300+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 23 000 recenzji)

4. 1Password - najlepszy do zarządzania hasłami

przez 1Hasło Nadal zapisujesz swoje hasła na samoprzylepnych notatkach? Istnieją aplikacje zapewniające wydajność. 1Password to bezpieczne narzędzie do zarządzania hasłami dla komputerów Mac.

Pomaga ono przechowywać, zarządzać i automatycznie uzupełniać hasła na wszystkich urządzeniach. 1Password automatycznie generuje również silne, unikalne hasła do kont online, dzięki czemu można przestać używać tego samego hasła do wszystkiego.

1Password najlepsze funkcje

Bezpieczne przechowywanie haseł, dzięki czemu są one chronione nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia Mac

Menedżer haseł automatycznie uzupełnia hasła w witrynach i aplikacjach na wielu urządzeniach

Integruje się z przeglądarkami internetowymi, klientami poczty e-mail i nie tylko, dzięki czemu możesz przestać szukać haseł, gdy są one najbardziej potrzebne

Limity 1Password

Integracja z przeglądarką jest nieco niezgrabna, więc będziesz musiał wykonać wiele kroków, aby wyświetlić hasło do stron internetowych

Nie ma planu Free, więc będziesz musiał zapłacić za wygodę zapominania haseł

Cennik 1Password

Indywidualnie: 2,99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

2,99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Rodziny: $4.99 miesięcznie, rozliczane rocznie

$4.99 miesięcznie, rozliczane rocznie Teams Starter Pack: $19.95 miesięcznie

$19.95 miesięcznie Business: $7.99 miesięcznie, rozliczane rocznie

1Password oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

4,7/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2,000 recenzji)

5. Evernote - najlepszy do robienia notatek

Via Evernote Evernote to jedna z najlepszych aplikacji pod względem wydajności do robienia notatek. W aplikacji można przechwytywać tekst, obrazy, dźwięk, odręczne notatki, a nawet skanować i przechowywać karty Business. Etykiety i filtry mogą pomóc ci znaleźć to, czego potrzebujesz w swoich notatkach, dzięki czemu nie musisz godzinami szukać konkretnego fragmentu.

Najlepsze funkcje Evernote

Robienie notatek w domu, w pracy i w podróży na wielu urządzeniach, a wszystko synchronizuje się płynnie

Możliwość tworzenia zadań i list do zrobienia. Możesz nawet dodawać terminy, przypomnienia i notatki, aby być na bieżąco

Potężny pasek wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie według słów kluczowych, etykiet, dat i nie tylko, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz

Limity Evernote

Free Plan jest ograniczony do zaledwie 60 MB miesięcznego przesyłania i 25 MB maksymalnego rozmiaru notatki na dwóch urządzeniach

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Profesjonalny: $17.99/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 100 recenzji)

6. Fantastical - najlepszy do zarządzania kalendarzem

Via Fantastyczny Fantastical to aplikacja do zarządzania kalendarzem i zadaniami dla komputerów Mac. Znana z pięknego wyglądu i rozbudowanych funkcji, jest to jedna z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla komputerów Mac, jeśli chcesz lepiej zorganizować swój kalendarz.

Najlepsze funkcje Fantastical

Wsparcie dla języka naturalnego, dzięki czemu można tworzyć wydarzenia, mówiąc lub pisząc naturalnie

Automatyczne tworzenie przypomnień o wydarzeniach i zadaniach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte

Integruje się z innymi aplikacjami, takimi jak klient e-mail lub platforma do zarządzania projektami, dzięki czemu można automatycznie aktualizować wydarzenia i zadania

Ograniczenia Fantastical

Będziesz musiał zapłacić za plan premium, aby w pełni wykorzystać możliwości aplikacji, ale wiele funkcji premium można znaleźć za darmo w innych aplikacjach

Cennik Fantastical

Dla osób indywidualnych: 4,75 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

4,75 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Dla rodzin do 5 osób: 7,50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

7,50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Dla Teams: $4.75 za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Fantastical

G2: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

4.4/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

7. Obszar roboczy Google - najlepszy dla użytkowników Google Workspace

Via Obszar roboczy Google Obszar roboczy Google to pełny pakiet aplikacji zwiększających wydajność dla komputerów Mac, w tym Gmail, Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Kalendarz, Spotkanie i Dysk. Aplikacje oparte na chmurze przechowują informacje na serwerach Google, dzięki czemu można uzyskać dostęp do informacji w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym.

Jest to aplikacja zwiększająca wydajność, która pomaga utrzymać porządek, współpracować z innymi i zrobić więcej. Jest to jedna z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność, jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy w ekosystemie Google.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Zaprojektowany z myślą o współpracy, obszar roboczy Google umożliwia pracę z innymi nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami

Bezpieczny i niezawodny, obszar roboczy Google oferuje szyfrowanie danych i solidne funkcje bezpieczeństwa

Integruje się z innymi produktami Google, w tym Dyskiem i Zdjęciami, ułatwiając dostęp do danych i organizowanie ich we wszystkich produktach Google

Obszary robocze Google

Nie ma aplikacji typu "wszystko w jednym", więc musisz pobrać każdego klienta Google (Gmail, Kalendarz itp.) na swoje urządzenia osobno

Cennik obszaru roboczego Google

Free

Business Starter: $$$a za użytkownika miesięcznie z rocznym commitem

$$$a za użytkownika miesięcznie z rocznym commitem Business Standard: $12 za użytkownika miesięcznie z rocznym zobowiązaniem

$12 za użytkownika miesięcznie z rocznym zobowiązaniem Business Plus: 18 USD za użytkownika miesięcznie przy rocznym zobowiązaniu

18 USD za użytkownika miesięcznie przy rocznym zobowiązaniu Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowych informacji cenowych

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 42 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 42 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 200 recenzji)

8. MindNode - najlepszy do burzy mózgów

Via MindNode MindNode to aplikacja do wizualnej burzy mózgów i robienia notatek, która jest jedną z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla osób myślących nieliniowo. Aplikacji można używać do burzy mózgów, planowania projektów lub robienia notatek w sposób otwarty, elastyczny i kreatywny.

Dodawaj tematy, podtematy i pomysły typu branch. Następnie zmieniaj kolejność, przeciągając i upuszczając obiekty w łatwym w nawigacji interfejsie użytkownika.

Najlepsze funkcje MindNode

Narzędzie dla komputerów Mac można używać samodzielnie lub współpracować z innymi osobami, przekształcając aplikację do robienia notatek w świetną aplikację do burzy mózgów ze współpracownikami, klientami lub przyjaciółmi

Integruje się z innymi aplikacjami do zwiększania wydajności dla komputerów Mac, w tym Evernote i Dropbox, dzięki czemu można uzyskać dostęp do map myśli i udostępniać je innym

Wyszukiwanie i filtrowanie map myśli w celu szybkiego znalezienia potrzebnych informacji

Limity MindNode

Nie ma wielu sposobów na współpracę, więc przygotuj się na samodzielne korzystanie z tej aplikacji

Ceny MindNode

Free

MindNode Plus: $2.99/miesiąc lub $19.99/rok

Oceny i recenzje MindNode

G2: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

4.2/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

9. Magnes - najlepszy do zarządzania ekspozycją w oknie

Via Magnes Magnet to potężne narzędzie do zarządzania oknami dla komputerów Mac, które pozwala organizować i rekonfigurować otwarte okna na ekranie.

Szybko i łatwo przyciąga wiele okien do różnych obszarów ekranu, organizując je lub utrzymując z dala od innych zadań. Świetnie nadaje się do poprawy koncentracji lub usprawnienie cyklu pracy.

Magnet najlepsze funkcje

Tworzenie konfigurowalnych układów dla określonych zadań lub projektów

Używanie skrótów klawiaturowych do szybkiego przyciągania i zmiany układu otwartych okien na ekranie

Używanie gestów gładzika do przesuwania między oknami, przyciągania okien do różnych obszarów lub zmiany układu

Ograniczenia Magnet

Nie działa ze wszystkimi aplikacjami

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że zmiana rozmiaru nie jest wystarczająco mała na mniejszych ekranach

Ceny magnesów

$4.99

Oceny i recenzje magnesów

Brak dostępnych recenzji

10. Backblaze - najlepszy do tworzenia kopii zapasowych danych

Przez Backblaze

Backblaze to usługa tworzenia kopii zapasowych w chmurze, która automatycznie tworzy kopie zapasowe plików w chmurze. Jest to jedna z najlepszych aplikacji zapewniających wydajność dla komputerów Mac, ponieważ chroni pliki przed awariami sprzętu, atakami złośliwego oprogramowania i przypadkowym usunięciem. Nigdy więcej nie stracisz czasu na utracone pliki.

Najlepsze funkcje Backblaze

Solidne szyfrowanie i redundancja danych chronią pliki, przechowując dane w wielu centrach danych na całym świecie, dzięki czemu zawsze masz do nich dostęp, gdy ich potrzebujesz

Stale monitoruje komputer Mac i automatycznie tworzy kopie zapasowe nowych plików

Intuicyjny, prosty interfejs zapewnia łatwy dostęp do kluczowych funkcji, w tym ustawienia, zarządzania i monitorowania kopii zapasowych

Limity Backblaze

Usunięte pliki są przechowywane tylko przez 30 dni, więc nie będzie można przywrócić niczego starszego

Powiadomienia nie istnieją lub łatwo je przeoczyć, więc będziesz musiał sprawdzić aplikację, aby uzyskać aktualne wiadomości o statusie

Cennik Backblaze

9 USD za komputer miesięcznie

99 USD za komputer rocznie

189 USD za komputer co dwa lata

Oceny i recenzje Backblaze

G2: 4.6/5 (ponad 110 recenzji)

4.6/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 130 recenzji)

Zwiększ swoją wydajność dzięki ClickUp

Najlepsze aplikacje zwiększające wydajność na Maca usprawnią Twój cykl pracy, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Znajdź menedżer zadań , narzędzie do zarządzania projektami, bezpieczny menedżer haseł i wiele innych, które pomogą ci osiągnąć cele związane z wydajnością. Będziesz zaoszczędzić czas i do zrobienia więcej dzięki tym najlepszym aplikacjom zwiększającym wydajność.

ClickUp jest gotowy do pomocy. Zarejestruj się na tej kompleksowej platformie produktywności i poznaj moc pracy w ujednoliconym obszarze roboczym.

Pożegnaj się z żonglowaniem wieloma narzędziami i przywitaj się z płynnym, wydajnym cyklem pracy. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy ClickUp już dziś!