Canva vs. Figma: Która aplikacja jest najlepsza dla projektantów?

Niemożliwe jest nawet rozpoczęcie rozmowy na temat narzędzia projektowe nie biorąc pod uwagę Canva kontra Figma. Od postów w mediach społecznościowych po edycję zdjęć i każdy wizualny marketing cyfrowy, te dwa narzędzia do projektowania graficznego są popularne nie bez powodu.

W rzeczywistości są tak popularne, że istnieją całe listy Alternatywy dla Canva i Alternatywy Figma na wypadek, gdybyś nie był zadowolony z któregoś z narzędzi do projektowania graficznego.

Dla jasności, te dwa narzędzia nie są takie same. Jedno jest narzędziem do projektowania zoptymalizowanym pod kątem prostej grafiki, podczas gdy drugie jest bliższe narzędziu do prototypowania do projektowania stron internetowych i innych złożonych projektów. Ale nadal mają wystarczająco dużo podobieństw, że pytanie Canva vs Figma jest istotne i warte zbadania.

Tak więc, w walce o zaawansowane narzędzia wspomagające proces projektowania, które z nich wygrywa? Jak odróżnić Canvę od Figmy i którą aplikację ostatecznie wybrać?

Czym jest Canva?

Via Canva Canva jest aplikacją typu oprogramowanie do współpracy wizualnej które pomaga projektantom i osobom niebędącym projektantami tworzyć projekty drukowane i cyfrowe.

W przeciwieństwie do zaawansowanych narzędzi do edycji zdjęć, takich jak Photoshop, nie wymaga od profesjonalnych projektantów rozpoczynania od zera każdego nowego projektu. Zamiast tego, rozszerzona biblioteka wbudowanych szablonów ułatwia tworzenie czystych i atrakcyjnych elementów projektowych dla platform mediów społecznościowych, stron internetowych, materiałów drukowanych i innych.

Canva wygrywa również dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, który zapobiega stromej krzywej uczenia się i funkcjom współpracy, które pozwalają zespołowi współpracować przy tworzeniu złożonych projektów. Dodatkowe funkcje obejmują narzędzie do tworzenia białych tablic dla współpracę w czasie rzeczywistym , podstawowe możliwości edycji obrazu i darmową wersję, aby samemu ocenić jego wspaniałe funkcje.

Funkcje Canva

Via Canva

Canva to wyrafinowane narzędzie z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak możliwości edycji wektorów, opakowane w intuicyjny interfejs zaprojektowany w celu usprawnienia procesu twórczego nawet dla osób niebędących projektantami. Na potrzeby tego porównania skupimy się w szczególności na narzędziach do współpracy, możliwościach tworzenia tablic i wstępnie zaprojektowanych szablonach.

1. Funkcje współpracy

Większość współczesnych Teams, profesjonalnych projektantów lub innych, działa w ustawieniach dystrybucji. Wymaga to narzędzi do współpracy, w szczególności oprogramowania do projektowania graficznego, które umożliwiają im szybką i wydajną współpracę.

Canva spełnia te wymagania, oferując profesjonalne narzędzia do współpracy. Możesz zaprosić wielu użytkowników do współpracy nad edytorem typu "przeciągnij i upuść", a role użytkowników, takie jak redaktor, przeglądający i komentujący, utrzymują hierarchię projektu. Ułatwia to wspólne tworzenie urzekających wizualizacji bez obawy o utratę jakości z powodu zjawiska "zbyt wielu kucharzy".

Na tym jednak nie koniec. Połącz własne elementy projektu we wstępnie zaprojektowane szablony, z których może korzystać cały zespół. Zapisuj czcionki, obrazy i kolory w zestawie marki, aby rozbudować swoje narzędzie do projektowania. Twórz foldery zespołu oprócz nieograniczonych plików osobistych.

2. Możliwości Tablicy

Dzięki Canva współpraca nie kończy się na tworzeniu grafik do mediów społecznościowych. Możesz także użyć platformy dla swojego zespołu do wspólnego planowania, dzięki narzędziu do tworzenia tablic, które pozwala budować wszystko, od makiet stron internetowych po podróże użytkowników do projektowania UX.

Pracuj ze swoim zespołem nad przepływem pomysłów. Rozszerzone narzędzia do rysowania i zaawansowany system siatki pozwalają utrzymać zespół na właściwym torze. Warsztatuj swoje pomysły zgodnie z najlepszymi możliwymi zasadami projektowania, a następnie wizualizuj je za pomocą AI oraz importowanych grafik i obrazów.

3. Profesjonalne szablony

Wreszcie, Canva zyskała sławę dzięki rozszerzonej bibliotece wstępnie zdefiniowanych szablonów. Począwszy od postów w mediach społecznościowych, poprzez prezentacje PowerPoint i pocztówki, aż po wielostronicowe broszury, szablony te sprawiają, że Canva jest preferowanym oprogramowaniem do projektowania materiałów marketingowych wśród małych Teams, które mogą nie mieć rozległej wiedzy specjalistycznej w swoim personelu.

Canva wyróżnia się również łatwością, z jaką Twój zespół może przekształcić te szablony w możliwość projektowania spersonalizowanych materiałów. Free dostęp do obrazów stockowych i integracja z projektami wideo, w połączeniu z możliwościami edycji zdjęć, umożliwia zespołowi dodanie wystarczającej ilości elementów graficznych, aby projekt był własny.

Dodając do tego możliwość tworzenia własnych niestandardowych szablonów, łatwo zrozumieć, dlaczego jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi do projektowania graficznego na rynku.

Cennik Canva

Free Plan

Canva Pro: $14.99/miesiąc dla jednego użytkownika

$14.99/miesiąc dla jednego użytkownika Canva for Teams: $29.99/miesiąc dla pierwszych pięciu użytkowników

$29.99/miesiąc dla pierwszych pięciu użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Czym jest Figma?

Via Figma Canva i Figma to jedne z najpopularniejszych dostępnych narzędzi do rysowania. Figma różni się jednak tym, że koncentruje się bardziej na systemie i podstawach, które ostatecznie napędzają projekt graficzny.

Tak, to wciąż oprogramowanie do współpracy wizualnej. Ale jest również często wymieniana wśród najlepszych programów do obsługi Tablicy ze względu na możliwość tworzenia grafiki wektorowej i prototypów, których zakres wykracza poza proste obrazy.

Aby było jasne, z natury jest to nadal narzędzie do projektowania graficznego. Jest to jednak narzędzie do projektowania przeznaczone bardziej do burzy mózgów niż do ostatecznej dostawy i wczesnej współpracy. Integracja z Unsplash umożliwia dodawanie obrazów stockowych do projektów i tablic, a narzędzia do edycji zdjęć są nadal dostępne, aby udoskonalić prototypy i nadać im reprezentacyjny charakter.

Funkcje Figma

Przez Figma

Figma oferuje dwie podstawowe linie produktów: natywną platformę projektową typu "wszystko w jednym" i FigJam, zintegrowane rozwiązanie tablicy. Razem tworzą one oparte na chmurze narzędzie z funkcjami zorientowanymi na UX, które mogą stać się nieocenione dla twojego zespołu.

1. Współpraca w czasie rzeczywistym

Canva i Figma są podobne pod tym względem, że oba zostały stworzone z myślą o współpracy. W przypadku Figmy przejawia się to w możliwości współpracy w czasie rzeczywistym. Pakiet do projektowania oferuje narzędzie pióra, które pokazuje kursory wszystkich użytkowników oprogramowania w danym momencie, pozwalając wszystkim członkom zespołu dokładnie zobaczyć, nad czym pracują.

Ponadto Figma oferuje intuicyjną funkcję branch, która pozwala członkom zespołu pracować nad własnymi pomysłami związanymi z większą koncepcją bez konieczności stromej krzywej uczenia się. Jest to łatwe narzędzie do odkrywania różnych strumieni myśli, jednocześnie pozwalając użytkownikom na łączenie wielu pomysłów, gdy są gotowe. Taka elastyczność staje się nieoceniona podczas pracy nad bardziej złożonymi projektami i prototypami.

Wreszcie, Figma oferuje inne narzędzia do współpracy, które są nieco unikalne w tej przestrzeni. Na przykład ta platforma do projektowania graficznego integruje komentarze i rozmowy audio, ułatwiając zespołowi pracę na tej samej stronie.

2. Możliwości Tablicy

Canva i Figma oferują tablice, ale Figma ma branch swojego rozwiązania whiteboarding, aby poświęcić mu uwagę, na jaką zasługuje. Dzięki większej liczbie gotowych szablonów można łatwo wykorzystać tę funkcję do wszystkiego, od schematów blokowych po agendy spotkań zespołu, mapy drogowe, osie czasu i nie tylko.

Figma integruje również AI ze swoimi tablicami, z prostymi podpowiedziami umożliwiającymi zespołowi łatwe tworzenie nowych płócien do dowolnego celu. W ciągu kilku sekund podpowiedź tekstowa może prowadzić do wszystkiego, od wykresu Gantta, wizualnej osi czasu, analizy tej samej branży, w której działasz, i nie tylko.

Wreszcie, możliwości współpracy Figma obejmują również rozwiązania do tworzenia tablic. Twój zespół może pracować na tablicach, korzystać z czatu na żywo opartego na dźwięku i tekście, aby wyrażać swoje opinie i reagować na pomysły i opcje za pomocą prostych emotikonów. Tryb Spotlight kieruje członków zespołu do obszarów, które chcą omówić najbardziej, utrzymując maksymalną wydajność.

3. Baza danych szablonów

Wreszcie, Figma oferuje szablony do tworzenia tablic i szablonów w bibliotece ponad 300 plików - nie licząc nieograniczonych opcji podpowiedzi narzędzia AI. Szablony te rozciągają się zarówno na tablice, jak i prototypy, dzięki czemu jest mniej prawdopodobne, że będziesz musiał zacząć od zera przy nowym projekcie lub koncepcji.

Cennik Figma

Free Plan

Figma Professional: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Figma Organization: $45/miesiąc na użytkownika

$45/miesiąc na użytkownika Enterprise: $75/miesiąc na użytkownika

$75/miesiąc na użytkownika FigJam Starter: Free Plan

Free Plan FigJam Professional: $3/miesiąc na użytkownika

$3/miesiąc na użytkownika FigJam Organization: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika FigJam Enterprise: $5/miesiąc na użytkownika

Figma vs. Canva: Porównanie funkcji

Canva i Figma mają wiele udostępnianych funkcji. Jeśli jednak porównujesz te dwa programy, warto zrozumieć, jak nawet te wspólne funkcje różnią się od siebie. Jeśli masz na myśli Canva vs. Figma, rozważ te punkty różnic:

Funkcja #1: Współpraca

Zarówno Canva, jak i Figma oferują rozbudowane funkcje współpracy. Wybór między nimi sprowadza się do tego, czego szukasz:

Figma wygrywa, jeśli masz zespół profesjonalnych projektantów pracujących nad projektami stron internetowych lub innymi złożonymi prototypami dzięki trybowi skupienia, a także rozmowom audio i czatom na żywo

Canva wygrywa, jeśli chcesz, aby Twój zespół używał projektów odpowiednich dla marki w prostszych projektach, dzięki konfigurowalnym szablonom i dostępnym ograniczeniom dotyczącym czcionek, kolorów i edycji obrazów

Przez Canva

Funkcja #2: Tablica ogłoszeń

Rozmowa między Canva a Figma jest częściowo przekonująca ze względu na ich podobne funkcje. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy weźmiemy pod uwagę ich możliwości tworzenia tablic.

W rzeczywistości oba narzędzia są prawie niemożliwe do rozróżnienia w tym obszarze. Tablice różnią się nieznacznie, na przykład zdolnością Figmy do wsparcia CSS poprzez importowanie i eksportowanie zmiennych CSS z prototypów. Ale chociaż może to sprawić, że Figma będzie lepsza narzędzie do projektowania stron internetowych ale to nie wystarczy, aby wyróżnić go jako bardziej wszechstronny pakiet do tworzenia tablic.

Funkcja #3: Biblioteka szablonów

Canva i Figma oferują biblioteki szablonów, ale Canva musi zostać ogłoszona zwycięzcą w tej funkcji. Oferuje tysiące gotowych szablonów dla każdego rodzaju materiałów i każdej branży. Oferuje również możliwość łatwego tworzenia własnych szablonów, co ułatwia tworzenie grafiki marki dla kanałów marketingowych.

Figma, oczywiście, również nie otrzymuje złych ocen za tę funkcję. Trudno jednak konkurować z oprogramowaniem, które zasłynęło przede wszystkim liczbą projektów oferowanych osobom niebędącym projektantami.

Canva vs. Figma na Reddit

To tyle, jeśli chodzi o porównanie funkcji. Przejdźmy do Reddit aby zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia w dyskusji Canva vs. Figma.

Konsensus wydaje się być taki, że Canva ma bardziej przyjazne dla użytkownika funkcje, podczas gdy Figma jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych profesjonalistów bardziej zaawansowane funkcje :

"To różnica między projektowaniem graficznym a projektowaniem interfejsu. Jeden ma być statyczny i ma swoje korzenie w druku. Jeden ma być interaktywny i ma korzenie w oprogramowaniu. Figma jest narzędziem znacznie bardziej odpowiednim do projektowania interfejsu użytkownika"

Inni użytkownicy zgadzają się, wskazując Figma jako bardziej realną alternatywę dla Photoshopa i profesjonalnego projektowania graficznego, która obejmuje integrację z projektowaniem stron internetowych. Tymczasem Canva była chwalona za funkcje, które sprawiają, że projektowanie grafiki jest proste i szybkie :

"Jestem profesjonalnym projektantem od prawie 20 lat i podoba mi się, jak Canva uprościła niektóre rzeczy, które, szczerze mówiąc, wymagały uproszczenia. Jest to również dobrze przemyślany program z obsługą zasobów marki, wsparciem dla bezbolesnego wstawiania czcionek, typów mediów itp. Zapożycza nawet wiele z tych samych kombinacji kluczy i zasad, co bardziej muskularne aplikacje. Świetnie nadaje się do zarządzania i przekazywania bloków współpracownikom do mediów społecznościowych, prostych wydruków itp."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Canva i Figma

Komunikuj się w projektach i między projektami w narzędziach ClickUp do projektowania, zarządzania projektami i zadań

Ostatecznie, każde z tych dwóch narzędzi może sprawdzić się lepiej, zależnie od potrzeb i preferencji użytkownika. Ale wybór tylko między Canva i Figma jest również fałszywą dychotomią. Nie moglibyśmy nie wspomnieć o trzeciej opcji do rozważenia.

Poznaj ClickUp.

To coś więcej niż tylko narzędzie do projektowania graficznego. Zamiast tego jest to narzędzie do organizowania całego zespołu projektowego, w tym zaawansowane funkcje zarządzania projektami, a nawet Narzędzia AI dla projektantów aby uprościć pracę i uczynić ją bardziej strategiczną.

Innymi słowy, ClickUp idzie dalej niż Figma czy Canva. Elastyczne funkcje i współpraca w czasie rzeczywistym mogą stać się nieocenione w codziennym stresie zespołów projektowych i kreatywnych. A dzięki wbudowanemu kompleksowemu rozwiązaniu do tworzenia tablic, nadal możesz przeprowadzać burze mózgów i pozostać na tej samej stronie, wysyłając swoje Teams do zrobienia świetnej pracy.

Współpraca w teamach projektowych

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowo dostosowywać czcionki, dodawać powiązania zadań lub łączyć się z zadaniami bezpośrednio w dokumencie - przed, w trakcie i po spotkaniach projektowych

Szybsze śledzenie wydajności projektowania graficznego dzięki ClickUp dla teamów projektowych . W projektach można tworzyć mapy oś czasu projektu i przypisywać poszczególne zadania. Tymczasem zintegrowany widok czatu pomaga wszystkim pozostać w połączeniu.

To dopiero początek. Dzięki ClickUp Docs i Whiteboards (więcej na ich temat poniżej) możesz mieć pewność, że cały Twój zespół pracuje z tymi samymi informacjami, gdy zagłębiają się w projekt danego projektu. Naturalne i zautomatyzowane cykle pracy ułatwiają przenoszenie prototypów przez proces i otrzymywanie informacji zwrotnych.

Dzięki integracji ClickUp z Figma, nadal możesz wykorzystać funkcje aplikacji takich jak Figma. Pozwala to na połączenie wydajności z kreatywnością, napędzając zespół do tworzenia wspaniałych projektów.

Możliwości Tablicy

Generuj więcej pomysłów dla swoich projektów dzięki ClickUp Whiteboards

W a Tablica ClickUp każdy członek zespołu może dodawać notatki i własne przemyślenia w czasie rzeczywistym. Osadzanie schematów blokowych jest tak proste, jak dodawanie obrazów lub połączonych obiektów. A jeśli to nie wystarczy, możliwość połączonych obiektów pozwala Teams tworzyć przestrzenne koncepcje wizualne, które ostatecznie prowadzą do lepszych projektów.

Oczywiście rozwiązanie ClickUp do tworzenia tablic jest połączone bezpośrednio z projektami. Oznacza to, że przydzielanie zadań i przechodzenie od burzy mózgów do realizacji jest dziecinnie proste, pomagając całemu zespołowi projektowemu zwiększyć wydajność w tym procesie.

Rozszerzenie szablonów projektowych

Zapoznaj się z naszym Centrum szablonów, aby znaleźć wszystkie pierwsze kroki, których potrzebuje Twój zespół projektowy

Wreszcie, nie lekceważ mocy ClickUp w jego szablony projektów graficznych . W rzeczywistości narzędzie oferuje szeroki zakres szablonów zaprojektowanych specjalnie, aby pomóc kreatywnemu zespołowi lepiej współpracować.

Aby było jasne, nie są to te same szablony, które można znaleźć w Canva. Zamiast tego, czego dowodem jest szablon Szablon ClickUp Creative & Design , to szablony zadań i projektów stworzone w celu usprawnienia kreatywnego cyklu pracy. Używaj ich do tworzenia portfolio projektów, ustalania właściwej kolejności i harmonogramu poszczególnych zadań i nie tylko.

Przekształć swoją kreatywność, wychodząc poza narzędzia projektowe

Ostatecznie wybór między Canva i Figma może być trudny - zwłaszcza jeśli dostępne jest narzędzie, które może być jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb Twojego zespołu kreatywnego. Jeśli szukasz bardziej efektywnego zarządzanie projektami , ClickUp powinien znaleźć się na szczycie listy priorytetów.

Użyj ClickUp do efektywnego tworzenia tablic i współpracy przy projektowaniu. I podobnie jak Canva i Figma, szablony mogą pomóc uniknąć rozpoczynania pracy od zera za każdym razem. Ale co najważniejsze, ClickUp może pomóc w szerszym procesie zarządzania zadaniami i projektami, stając się nieocenionym narzędziem do zarządzania wieloma projektami, partnerami i terminami. Stwórz swoje darmowe konto ClickUp aby rozpocząć!