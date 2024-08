25 pomysłów na wirtualne przyjęcie świąteczne, które pokocha Twój zespół

Gotowy, by zebrać swój zdalny zespół na świąteczną imprezę? Przygotowaliśmy dla ciebie listę 25 kreatywnych pomysłów na wirtualne przyjęcie świąteczne. 🎄

Przekształćmy tradycyjne spotkanie Teams w zabawne i niezapomniane doświadczenie, o którym wszyscy będą rozmawiać jeszcze długo po wakacjach.

Bez zbędnych ceregieli przedstawmy te wirtualne plany wydarzeń w ruchu, aby świętować najwspanialszy czas w roku.

**Co to jest wirtualna impreza świąteczna?

Wirtualna impreza świąteczna jest jak typowa świąteczna impreza biurowa, z wyjątkiem tego, że odbywa się online za pośrednictwem oprogramowanie do zarządzania spotkaniami takich jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub WebEx.

Wirtualne wydarzenie świąteczne to świetna opcja dla pracowników zdalnych, ponieważ każdy może dołączyć w dowolnym miejscu. Ponadto można zaoszczędzić trochę gotówki i pominąć kłopoty związane z ustawieniem prawdziwej imprezy.

Tylko nie zapomnij skorzystać z planer wakacji aby być zorganizowanym przed, w trakcie i po imprezie, aby wszystko poszło gładko. 🥳

25 niezapomnianych pomysłów na wirtualne przyjęcie świąteczne

Bez względu na wielkość zespołu, te pomysły na wirtualne przyjęcie świąteczne, wraz z kluczem zasadami etykiety wirtualnych spotkań sprawią, że Twoje wirtualne przyjęcie stanie się najważniejszym wydarzeniem sezonu. Zacznijmy i sprawmy, aby tegoroczne przyjęcie było hitem!

1. Wirtualna wymiana prezentów pod postacią białego słonia

Baw się dobrze ze swoimi współpracownikami (bez względu na to, gdzie się znajdują) dzięki szablonowi ClickUp's Virtual White Elephant Template, który ułatwia korzystanie z tej klasycznej gry

Jeśli chodzi o jeden z najlepszych pomysłów na wirtualną imprezę bożonarodzeniową, nie możesz pomylić się z głupią wymianą prezentów. Przed wydarzeniem pamiętaj o ustawieniu i udostępnianiu limitu budżetu na elementy prezentowe. 💰

Następnie uczestnicy wybierają prezent i wysyłają gospodarzowi zdjęcie (wraz z projektem opakowania). Gospodarz może użyć Szablon Wirtualnego Białego Słonia ClickUp aby wyświetlić te prezenty, ukryte za opakowaniami, i ponumerować je dla łatwego odniesienia. Możesz również użyć aplikacji losowej, aby określić kolejność, w jakiej uczestnicy "otwierają" prezenty.

Podczas imprezy uczestnicy wybierają prezent do otwarcia. Mogą zatrzymać swój wybór lub ukraść go komuś innemu. Jeśli prezent zostanie skradziony, poszkodowany gracz wybiera ponownie. Aby gra była odsetkach, ustaw maksymalny limit liczby kradzieży.

Gospodarz używa szablonu do śledzenia własności prezentów i liczby kradzieży. Gra kończy się po ostatniej turze pierwszego gracza, który może zatrzymać lub wymienić swój prezent. Po imprezie wszyscy kupują i wysyłają sobie nawzajem prezenty. 🎁

2. Wirtualne Święta Słownik

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Ta świąteczna gra w Pictionary jest łatwa do ustawienia i z pewnością zaangażuje wszystkich. Potrzebujesz tablica online narzędzie, takie jak Tablica ClickUp do udostępniania swojemu zespołowi.

Przed imprezą przygotuj listę słów i zwrotów o tematyce świątecznej, takich jak:

Pocałunek jemioły

Elf na półce 🧝

Piernikowy ludzik

Gdy nadejdzie czas gry, podziel Teams na małe grupy. Potajemnie wyślij jednemu członkowi grupy słowo do narysowania na tablicy (za pośrednictwem prywatnego czatu aplikacji wideo), podczas gdy inni będą zgadywać.

Ustaw timer na każdą rundę trwającą około 30-60 sekund. Jeśli team zgadnie prawidłowo, zdobywa punkt. Zmieniaj ilustratorów w każdym zespole, aby uczynić go bardziej interaktywnym. Teams z największą liczbą punktów na koniec wygrywa.

3. Świąteczny skecz Mad Libs

Wykorzystaj ClickUp AI jako część wirtualnej imprezy świątecznej, aby wymyślić zabawne skecze dla członków zespołu

Aby zorganizować pełne śmiechu przyjęcie, nie szukaj dalej niż świąteczny skecz Mad Libs. Do tej świątecznej gry potrzebny będzie scenariusz skeczu o tematyce świątecznej.

Nie martw się, jeśli nie jesteś dramaturgiem - możesz znaleźć wiele przykładów w Internecie lub skorzystać z ClickUp AI an Narzędzie AI do zarządzania wydarzeniami aby pomóc ci coś przygotować. Kluczem jest pozostawienie w skrypcie pustych miejsc na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki.

W trakcie imprezy każdy ma swój wkład, sugerując słowa do wypełnienia pustych miejsc bez znajomości kontekstu skeczu. Po wypełnieniu wszystkich pustych miejsc przydziel role członkom zespołu, aby odegrali skecz, używając słów, które właśnie wymyśliliście.

4. Co znajduje się w pudełku z prezentami ?

Pozwól swojemu zdalnemu zespołowi wcielić się w rolę detektywów dzięki wirtualnej świątecznej grze łączącej tajemnicę i zabawę. 🕵️

Jako gospodarz wypełniasz pudełko prezentowe "tajemniczym elementem" Podczas imprezy uczestnicy mogą zadawać tylko pytania "tak" lub "nie", aby odgadnąć, o jaki element chodzi. Na przykład:

Czy jest okrągły?

Czy można go nosić?

Czy można go znaleźć na choince?

Ten, kto odgadnie prawidłowo, zdobywa punkt dla siebie lub swojej drużyny. Kontynuuj grę z różnymi elementami w Boxie, a na koniec wygra osoba lub drużyna z największą liczbą punktów.

5. Boże Narodzenie na bezludnej wyspie

Jest to gra podobna do wirtualnego escape roomu, ale jeszcze lepsza - chodzi o kreatywność, współpraca w zespole i opowiadanie historii.

Podziel pracowników zdalnych na teamy i poproś ich o przyniesienie limitowanej liczby elementów (około pięciu do dziesięciu), aby świętować Boże Narodzenie na bezludnej wyspie. Niech użyją narzędzia do tworzenia tablic, aby przedstawić swoje wybory za pomocą obrazów. 🏝️

Po burzy mózgów w podpokojach, Teams wracają do siebie, aby udostępniać historie o tym, dlaczego wybrali każdy element. Słuchanie perspektywy i rozumowania każdego zespołu sprawia, że ta gra jest interesująca i zabawna.

6 Świąteczne ciekawostki

To zabawny sposób na sprawdzenie wiedzy zespołu na temat świąt Bożego Narodzenia za pomocą ciekawostek obejmujących tradycje świąteczne, historię, filmy, muzykę i wiele innych.

Jako gospodarz przygotujesz pytania z wyprzedzeniem i odczytasz je podczas wydarzenia. Jeśli ktoś uważa, że zna odpowiedź, podnosi rękę na czacie. Jeśli się myli, następny zespół, który podniesie rękę, dostaje szansę. To takie proste. ✅

7. Konkurs na kostium świąteczny

Urozmaić swoje wirtualne przyjęcie świąteczne zabawnym kostiumowym klimatem. Pozwól swojemu zespołowi pokazać świątecznego ducha w odświętnych strojach - od czapek i garniturów Świętego Mikołaja po kostiumy elfów i wyjątkowe świąteczne kreacje DIY.🧣

Dodaj element rywalizacji, zachęcając wszystkich do głosowania w kategoriach takich jak "Najbardziej kreatywny", "Najzabawniejszy" lub "Najlepszy strój DIY" za pomocą funkcji ankiety wideo. Nie zapomnij o wirtualnej "budce ze zdjęciami", robiąc zespołowe zdjęcia, aby zachować wakacyjne wspomnienia.

8. Wakacyjne polowanie na padlinożerców

Poszukiwanie skarbów to jeden z najbardziej interaktywnych (i najłatwiejszych!) pomysłów na wirtualną imprezę świąteczną. Wystarczy przygotować listę od 5 do 10 świątecznych elementów, które każdy może znaleźć w swoim domu. Niektóre pomysły obejmują:

Karta świąteczna

Zabawne zdjęcie rodzinne

Symbol osiągnięć

Ulubiony film lub książka z wakacji

Najlepszeprezent firmowy kiedykolwiek otrzymany

Pokaż wszystkim listę po rozpoczęciu imprezy, włącz timer i obserwuj, jak zaczyna się walka. Kiedy wszyscy wrócą, pozwól im udostępniać swoje elementy i historię, która się za nimi kryje. Po zakończeniu zabawy możesz ogłosić zwycięzcę - wygrywa uczestnik, który zbierze najwięcej elementów przed upływem czasu. ⏰

9. Zgadnij świąteczną piosenkę z emojis

Każdy potrafi nucić klasyczne świąteczne jingle, ale czy rozpozna je jako emoji? Ten pomysł na wirtualną imprezę świąteczną polega na przekształceniu popularnych świątecznych melodii w emoji. Na przykład ⛄🎩❄️ może być Frosty the Snowman.

Pokaż wszystkim te kombinacje emoji za pomocą pokazu slajdów lub wyślij je na czacie. Każdy, kto poprawnie odgadnie piosenkę, zdobywa jeden punkt, a osoba lub zespół z największą liczbą punktów na koniec gry wygrywa.

10. Wirtualny snowman konkurs budowlany

Łatwe szkicowanie pomysłów na ClickUp Whiteboards

Nawet bez prawdziwego śniegu, nadal możesz dobrze się bawić budując cyfrowe bałwany - wybierz tablicę online jako swoje płótno. 🎨

Podczas imprezy wyznacz czas, w którym każdy będzie mógł narysować i pochwalić się swoim bałwanem. Gdy wszyscy do zrobienia, można przeprowadzić ankietę, aby zobaczyć, czyj projekt bałwana jest ulubieńcem tłumu.

11. DIY Świąteczne rękodzieło

Projektowanie świątecznych rękodzieł to kolejny świąteczny sposób, aby zachęcić wszystkich do pochwalenia się swoimi umiejętnościami artystycznymi. Wybierz jedno lub dwa proste rękodzieła i wyślij swojemu zespołowi zestawy do dekoracji DIY ze wszystkimi niezbędnymi elementami. ⚒️

Zarezerwuj czas na wykonanie tych rękodzieł, z tobą (lub innym członkiem zespołu) prowadzącym zespół lub postępując zgodnie z krokami w samouczku YouTube. Pod koniec sesji możesz uchwycić projekty wszystkich osób i udostępniać je w mediach społecznościowych, a nawet poprosić zespół o głosowanie na ulubiony projekt.

12. Wirtualny pokaz talentów

Odkryj ukryte umiejętności i talenty swojego zespołu dzięki wakacyjnemu pokazowi talentów! To wciągająca wirtualny team-building aktywność, aby zobaczyć inną stronę swoich współpracowników i docenić ich różnorodność.

Aby rozpocząć pokaz talentów, poproś członków zespołu o wcześniejsze przygotowanie krótkiego występu lub demonstracji swojego talentu. Talenty mogą być dowolne:

Śpiew

Żonglowanie

Gra na instrumencie

Recytowanie oryginalnego wiersza

Wykonywanie sztuczek magicznych lub komedii stand-up

Po tym, jak każdy będzie miał chwilę, by zabłysnąć, możesz zagłosować na zabawne tytuły, takie jak "Najbardziej kreatywny aktor" lub "Największy niespodziewany talent" 🏆

13. Świąteczny film Nocna impreza

Spędź czas ze swoim zespołem w relaksującym ustawieniu na wirtualnej imprezie bożonarodzeniowej. Wybierz świąteczny film, który spodoba się wszystkim, lub wyślij ankietę z wyprzedzeniem, aby zdecydować o wyborze. 🎥

Przed imprezą możesz wysłać wszystkim paczkę ze świątecznymi ciasteczkami, zestawami gorącego kakao, popcornem lub innymi przekąskami lub pokryć koszty przekąsek. W trakcie filmu, użyj czatu w aplikacji wideo, aby dzielić się śmiechem, komentarzami lub momentami "nie ma mowy", aby utrzymać zabawę i zaangażowanie.

14. Wirtualna wakacyjna lekcja tańca

Wprowadź swój zespół w świąteczny nastrój, łącząc świąteczne melodie z prostymi ruchami tanecznymi. 🕺

Możesz zatrudnić nauczyciela tańca lub poprosić członka zespołu, który uwielbia tańczyć, o poprowadzenie prostego układu. Układ taneczny powinien być zabawny i łatwy do naśladowania, aby wszyscy członkowie teamu mogli w nim uczestniczyć i dobrze się bawić.

15. Wakacyjne wyzwanie wyszukiwania słów

Dodaj świąteczny akcent do klasycznej gry w wyszukiwanie słów na swojej wirtualnej imprezie. Szukaj w Internecie świątecznych zagadek słownych z funkcjami takimi jak "jemioła", "renifer", "Święty Mikołaj" i "płatek śniegu"

Skopiuj i wklej te zagadki do Google Slides lub ClickUp Whiteboards, po jednym slajdzie (lub przestrzeni na tablicy) na uczestnika lub zespół. Podczas imprezy daj wszystkim czas na znalezienie jak największej liczby słów. Osoba lub zespół, który znajdzie najwięcej słów, wygrywa. 🎉

16. Słowa w wyzwaniu słownym

Ten pomysł na wirtualną imprezę świąteczną polega na znalezieniu wielu małych słów z większego słowa o tematyce świątecznej. Na przykład w słowie "Boże Narodzenie" gracze znajdą słowa takie jak "Chrystus", "urok", "gwiazda" itd.

Gdy będziesz gotowy do gry, stwórz listę słów związanych ze świętami. Udostępnij jedną z nich swojej drużynie i daj im od trzech do pięciu minut na przeprowadzenie burzy mózgów, aby znaleźć jak najwięcej mniejszych słów.

Możesz sprawić, że będzie to wyzwanie, pozwalając na co najmniej trzy lub cztery słowa. Każdy może zanotować swoje słowa, a gdy czas dobiegnie końca, każdy udostępnia swoją listę. Uczestnik z największą liczbą słów wygrywa. 📝

17. Zgadnij "powiększony" obiekt

Czy kiedykolwiek patrzyłeś na coś z bliska i ledwo rozpoznałeś, co to jest? Prawdopodobnie nigdy tego nie próbowałeś i właśnie to jest w tej grze.

Aby przygotować się do tej aktywności, znajdź zdjęcia świątecznych przedmiotów i innych losowych elementów. Zoom na określoną część każdego obrazu za pomocą aplikacji do zdjęć na komputerze. 🔎

Podczas wydarzenia udostępniaj na ekranie każde powiększone zdjęcie, aby uczestnicy mogli odgadnąć, co to jest. Jeśli tego nie zrobią, powiększaj zdjęcie do momentu zrobienia tego.

18. Świąteczna krzyżówka

Oto kolejna klasyczna gra słowna, która pobudzi mózg twojego zespołu. Znajdź krzyżówkę o tematyce świątecznej i zaprezentuj ją na osobnych slajdach w Google Slides, dając każdemu uczestnikowi lub zespołowi swój slajd do pracy.

Uczestnicy mogą pracować samodzielnie lub w zespołach. W przypadku Teams, rozdziel uczestników do osobnych pokojów. Po upływie czasu przegrupuj się, aby sprawdzić odpowiedzi i zobaczyć, kto ma najwięcej poprawnych odpowiedzi.

19. Niegrzeczna lista Świętego Mikołaja

Dowiedz się, kto był "niegrzeczny" w tym sezonie świątecznym (lub w poprzednich) dzięki tej świątecznej wersji "Nigdy przenigdy" Jako gospodarz będziesz wypowiadać stwierdzenia zaczynające się od "Jesteś na liście niegrzecznych Świętego Mikołaja, jeśli..."

... nigdy nie zbudowałeś domku z piernika

... ponownie podarowałeś prezent świąteczny

... otworzyłeś prezent przed porankiem bożonarodzeniowym

Gracze kładą palec na każdej czynności, którą zrobili. Aby uczynić grę bardziej odsetkową, możesz pozwolić im na udostępnianie historii związanych z każdym odłożonym palcem. Kontynuuj grę, aż wyczerpiesz listę lub tylko jedna osoba będzie miała palce w górze - ona jest zwycięzcą. 👆

20. Ekstremalna gra " candy canes "

Ta wirtualna świąteczna wersja gry Extreme Spoons z pewnością będzie hitem na świątecznym przyjęciu w biurze - zastąp łyżki cukierkami. 🥄

Każdy gracz potrzebuje cukierka i karty. Aby rozpocząć, każdy tasuje swoje karty i wybiera cztery. Teraz wybierają jeszcze jedną kartę z pozostałej talii i odrzucają ją na stos "śmieci" lub zastępują jedną z kart w ręku.

Celem jest jak najszybsze zebranie czterech takich samych kart. Gdy to zrobisz, pokaż swoją laskę cukierka do kamery, aby inni zrobili to samo. Ten, kto jako ostatni pokaże swoją laskę, otrzymuje literę "C" od "CANDY" Przeliteruj "CANDY", a odpadniesz. Graj dalej, aż zostanie tylko jeden gracz.

21. Mikołajkowa łamigłówka słowna

Oto kolejny zabawny pomysł na wirtualną imprezę świąteczną: Wszyscy próbują rozplątać zakodowane litery, aby utworzyć formularze związane z Bożym Narodzeniem. Możesz sprawić, że będzie to trudniejsze dzięki tematom takim jak świąteczne potrawy, filmy i piosenki. 🎶

Jako gospodarz, stwórz prezentację slajdów z pomieszanymi świątecznymi słowami. Na przykład "Święty Mikołaj" staje się "tanas ualsc", a "jemioła" zamienia się w "emitlost" Uczestnicy mogą wypowiadać odpowiedzi lub wpisywać je na czacie. Zwycięzcą zostaje uczestnik lub Teams, który poda najwięcej poprawnych słów.

22. Świąteczne kolędowanie karaoke

Co powiesz na sesję karaoke z zabawnym akcentem, który sprawi, że twoja wirtualna impreza będzie bardziej ekscytująca?

Stwórz świąteczną playlistę karaoke z popularnymi kolędami i ulubionymi utworami członków zespołu. Znajdź te piosenki na YouTube, zakończone tekstem na ekranie, aby wszyscy mogli śpiewać razem. 🎤

Aby podkręcić zabawę, dodaj rundę wcielania się. Zachęć wszystkich do śpiewania jak znani piosenkarze lub celebryci - gwarantuje to wybuch śmiechu.

23. Świąteczne "to" lub "tamto "

Jest to aktywność integracyjna z pytania przełamujące lody do połączenia, udostępniania historii i poznawania wzajemnych tradycji świątecznych. 🧑‍🎄

Przygotuj zestaw slajdów z zabawnymi propozycjami o tematyce świątecznej, takimi jak:

Prawdziwe czy sztuczne drzewko?

Eggnog czy gorąca czekolada?

Spotkanie z Grinchem czy bycie Grinchem?

Świąteczne brzydkie swetry czy piżamy?

Trzymać dekoracje do 5 stycznia czy zdjąć je przed Nowym Rokiem?

Po zadaniu każdego pytania, pozwól każdemu wybrać swoją preferencję (poprzez ankietę) i wyjaśnij swój wybór. To często wywołuje zabawne debaty i wzmacnia więzi w zespole.

24. Wirtualny występ na żywo

Organizowanie wirtualnego występu na żywo jest jak prywatny koncert lub pokaz dla zespołu w ich salonach. 🛋️

Aby to ustawić, zatrudnij profesjonalnego wykonawcę, takiego jak piosenkarz, magik lub komik. Wybierz kogoś, kto potrafi zaangażować publiczność i dostarczyć zabawny występ. Jest to idealna aktywność, która pozwala zespołowi usiąść, zrelaksować się i dobrze się bawić.

25. Świąteczna ceremonia wręczenia nagród online

Świąteczna ceremonia wręczenia nagród online to doskonały sposób na zakończenie świątecznego wydarzenia na wysokim poziomie. Jeśli zorganizowałeś kilka konkurencyjnych gier, jest to idealny moment, aby ogłosić zwycięzców i ich nagrody.🏅

Niektóre pomysły na nagrody obejmują prezenty za wydajność , cyfrowe karty podarunkowe, bilety do kina, boxy happy hour, a nawet dodatkowy dzień wolny. Możesz także dołączyć specjalną nagrodę "Dziękuję" dla każdego za jego wkład w powodzenie imprezy.

Wirtualne przyjęcie świąteczne - najczęściej zadawane pytania

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wirtualnych przyjęć świątecznych w biurze.

Jak zorganizować wirtualne przyjęcie świąteczne?

Ustaw datę wydarzenia, wybierz platformę do wideokonferencji, taką jak Zoom, zaplanuj angażujące aktywności i wyślij cyfrowe zaproszenia z agendą. Niektóre z najlepszych aktywności to wirtualny Sekretny Mikołaj lub wymiana prezentów na białego słonia, Lista Niegrzecznych Mikołajów i To czy Tamto.

**Jak do zrobienia wirtualnej imprezy świątecznej?

Poproś swój zespół o przebranie się w stroje o tematyce świątecznej, rozpocznij imprezę od zabawnych gier i lodołamaczy oraz odtwarzaj muzykę w tle podczas zajęć lub przerw. Zachęć wszystkich do udziału w wydarzeniu.

**Jak długie powinno być wirtualne przyjęcie świąteczne?

Impreza powinna trwać około 1 do 2 godzin. Jest to wystarczająco długo, aby zaangażować się w różne działania bez powodowania zmęczenia ekranu.

Stwórz zabawną i niezapomnianą imprezę świąteczną z ClickUp

Planowanie idealnej imprezy w okresie świątecznym może być stresujące. Ale dzięki tym wirtualnym pomysłom na imprezę świąteczną i ClickUp, nie musi tak być! 🎄

Platforma ClickUp do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" jest pełna funkcji, które pozwolą Ci utrzymać plany w ryzach: