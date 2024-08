Mission Possible: 10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla organizacji non-profit

W dynamicznym świecie organizacji non-profit, skuteczne zarządzanie projektami jest kluczem do realizacji skutecznych misji. Niezależnie od tego, czy chodzi o kampanie pozyskiwania funduszy, inicjatywy społeczne czy planowanie wydarzeń skuteczne zarządzanie projektami jest sekretnym składnikiem powodzenia.

Pożegnaj się z nieporęcznymi arkuszami kalkulacyjnymi i ręcznym śledzeniem i powitaj najnowocześniejsze oprogramowanie do zarządzania projektami, aby nadać swoim działaniom zasłużony blask! Te potężne narzędzia zwiększają wpływ i skuteczność każdego szlachetnego przedsięwzięcia dzięki licznym przydatnym funkcjom zarządzania projektami.

Zapraszamy do zapoznania się z 10 najlepszymi programami do zarządzania projektami dla organizacji non-profit. Omówimy ich wyróżniające się funkcje, limity i kompatybilność z różnymi budżetami i strukturami organizacyjnymi. Niech rozpocznie się eksploracja! 🧐

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami dla organizacji non-profit? Oprogramowanie do zarządzania projektami dla organizacji non-profit jest wyspecjalizowanym narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc organizacjom przezwyciężyć ich unikalne wyzwania podczas realizacji projektów. Należą do nich limitowane budżety, zróżnicowane Teams i konieczność

skutecznej komunikacji i współpracować z interesariuszami.

Zasadniczo oprogramowanie tego typu jest kompleksową platformą, która dostarcza całościowego widoku wszystkich zadań, terminów i wyników.

Oprócz typowych funkcji, takich jak plan projektu oprogramowanie dla organizacji non-profit idzie o krok dalej, włączając funkcje przeznaczone specjalnie dla sektora non-profit, w tym aspekty takie jak propozycje dotacji wsparcie w pozyskiwaniu funduszy i koordynacja wolontariatu.

Jego kluczowe funkcje obejmują kontrolę kosztów, zarządzanie budżetami , zapewniając zarządzanie jakością i obsługi dokumentacji. Dodatkowo, narzędzia te odgrywają kluczową rolę w wzmacnianiu współpracy pomiędzy interesariuszy projektu oraz ułatwienie wydajnego i przejrzystego cyklu pracy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami non-profit?

Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami dla organizacji non-profit:

Opcje dostosowywania : Poszukaj oprogramowania, które oferuje opcje niestandardowe, pozwalające na dostosowanie systemu do konkretnych wymagań Twojej organizacji

: Poszukaj oprogramowania, które oferuje opcje niestandardowe, pozwalające na dostosowanie systemu do konkretnych wymagań Twojej organizacji Zarządzanie zadaniami i projektami : Podstawowe funkcje zarządzania projektami są niezbędne, w tym data powstania zadania, harmonogram i alokacja zasobów

: Podstawowe funkcje zarządzania projektami są niezbędne, w tym data powstania zadania, harmonogram i alokacja zasobów Zarządzanie dotacjami i budżetem : Oprogramowanie powinno pomagać organizacjom non-profit w skutecznym śledzeniu i zarządzaniu dotacjami dzięki funkcjom takim jak dane powstania, śledzenie budżetu i raportowanie

: Oprogramowanie powinno pomagać organizacjom non-profit w skutecznym śledzeniu i zarządzaniu dotacjami dzięki funkcjom takim jak dane powstania, śledzenie budżetu i raportowanie Wsparcie pozyskiwania funduszy : Szukaj narzędzia do zarządzania projektami które pomagają planować, realizować i śledzić kampanie fundraisingowe poprzez zarządzanie darczyńcami

: Szukaj narzędzia do zarządzania projektami które pomagają planować, realizować i śledzić kampanie fundraisingowe poprzez zarządzanie darczyńcami Koordynacja wolontariatu : Oprogramowanie powinno umożliwiać organizacjom efektywne planowanie, komunikowanie się i śledzenie działań wolontariuszy

: Oprogramowanie powinno umożliwiać organizacjom efektywne planowanie, komunikowanie się i śledzenie działań wolontariuszy Wsparcie współpracy : Powinno ułatwiać współpracę między członkami zespołu i interesariuszami poprzez tablice dyskusyjne, udostępnianie plików i aktualizacje w czasie rzeczywistym

: Powinno ułatwiać współpracę między członkami zespołu i interesariuszami poprzez tablice dyskusyjne, udostępnianie plików i aktualizacje w czasie rzeczywistym Skalowalność : Wybierz oprogramowanie, które może pomieścić wzrost liczby projektów, użytkowników i danych w czasie

: Wybierz oprogramowanie, które może pomieścić wzrost liczby projektów, użytkowników i danych w czasie Możliwości integracji: Powinno wspierać integracje z innymi platformami, takimi jak oprogramowanie do pozyskiwania funduszy isystemy CRM dla organizacji non-profitaby zwiększyć ogólną wydajność

10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla organizacji non-profit

Żonglowanie wolontariuszami, budżetami i harmonogramami może być zbyt trudne. Na szczęście staje się to łatwiejsze dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania projektami dla organizacji non-profit.

Przyjrzyjmy się naszym najlepszym propozycjom, wraz z ich najlepszymi funkcjami, limitami i cenami, aby pomóc Ci efektywnie zarządzać projektami. ✨

Zarządzaj projektami małych firm na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektów za pomocą ClickUp

ClickUp jest dostawcą kompleksowego rozwiązania do prostego, ale skutecznego planowania, przydzielania zadań i współpracy. Usprawnij zarządzanie organizacjami non-profit z funkcjami takimi jak:

Cele ClickUp do śledzenia celów fundraisingowych Widok kalendarza do planowania zadań wolontariuszy Śledzenie czasu pracy do monitorowania godzin pracy wolontariuszy Możliwość dostosowaniaKreator formularzy dla możliwości wolontariatu i aplikacji Możliwości raportowania do precyzyjnej oceny wpływu programu

Oprogramowanie oferuje ponad 15 widoków projektów dostosowanych do Twoich potrzeb - od łatwej organizacji zadań za pomocą tablic Kanban po szczegółowe śledzenie kamieni milowych z wykresem Gantta, osią czasu i widokiem obciążenia pracą. ClickUp dostarcza wszechstronne narzędzia do prowadzenia skutecznej organizacji non-profit .

Aby rozpocząć swoją podróż, wykorzystaj Szablon do prostego zarządzania projektami ClickUp . Ten klejnot pozwala wizualizować cały projekt za pomocą widoku wykresu Gantta, monitorować postęp zadań faza po fazie za pomocą poręcznej tablicy Kanban i zagłębiać się w niestandardowe szczegóły za pomocą niestandardowej listy.

Szukasz szablonów do zarządzania wydarzeniami non-profit ? Opcje są nieograniczone - użyj wstępnie zaprojektowanych układów, aby obsługa pozyskiwania funduszy i koordynacją wolontariuszy, zarządzanie budżetami , tworzyć raporty roczne, a nawet organizować akcje ratunkowe dla zwierząt. 🐶

Przechowuj, edytuj i udostępniaj ważne dokumenty za pomocą Dokumenty ClickUp i użyj Asystent pisania AI burza mózgów pomysłów na kolejne duże wydarzenie non-profit w kilka sekund.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Szeroki szyk funkcji może skutkować stromą krzywą uczenia się

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji w porównaniu do wersji webowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (9,000+ recenzji)

:4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra:4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Nifty

Via: Nifty Nifty to przydatna aplikacja narzędzie do zarządzania projektami stworzone specjalnie dla organizacji non-profit. Usprawnia procesy dzięki funkcjom takim jak listy zadań, kamienie milowe, dyskusje i płynne udostępnianie dokumentów.

Platforma daje Twojemu zespołowi widok z lotu ptaka na projekty, zadania i przydziały. To jak posiadanie strategia-plan profesjonalista po Twojej stronie, zakończone w czasie rzeczywistym śledzenie postępów poprzez oś czasu i mapy drogowe. 🗺️

Oprogramowanie pomaga również w optymalizacji wydajności Teams oferując funkcje śledzenia czasu i raportowania, pozwalające na efektywne śledzenie i równoważenie obciążeń pracą.

Nifty usprawnia tworzenie i udostępnianie dokumentów dzięki solidnemu narzędziu do tworzenia dokumentów i płynnej integracji z Dokumentami Google, Arkuszami Google i Prezentacjami.

Najlepsze funkcje Nifty

Automatyzacja raportowania

Czaty w czasie rzeczywistym i rozmowy wideo jednym kliknięciem

Tworzenie formularzy

Integracja z Google Drive i Slack

Wiele widoków projektów, takich jak Kanban, lista i kalendarz

Limity Nifty

Dodanie większej elastyczności do funkcji etykiety mogłoby być korzystne

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak alokacja zasobów i śledzenie kosztów

Ceny Nifty

Free

Starter : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Business : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Nifty

G2 :4.7/5 (400+ recenzji)

:4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

3. Monday

Via: Monday Upraszczając i konsolidując operacje w ramach jednej, dostępnej platformy, Monday (również stylizowany na monday.com) umożliwia organizacji wprowadzanie zmian przy minimalnym wysiłku. 💪

Oprogramowanie umożliwia Teams wizualną organizację zadań i projektów. Centralna tablica służy jako centralny punkt każdego projektu, ułatwiając nadzór nad poszczególnymi zadaniami i dostosowując się do zmian.

Łatwo planuj, śledź i uruchamiaj kampanie fundraisingowe, wykorzystując wgląd w cel komunikacji z bazą darczyńców. Wizualizuj cały strumień darowizn, efektywnie zarządzaj wnioskami o dotacje, a nawet automatyzuj spersonalizowane e-maile i teksty dotyczące pozyskiwania funduszy.

Możesz także organizować i koordynować wolontariuszy w strategiczny sposób - wykorzystywać formularze rekrutacyjne, przydzielać zadania i zmiany wolontariuszy oraz wizualizować dostępność i obciążenie za pomocą wielu widoków, a wszystko to przy automatyzacji po zakończeniu wydarzenia formularze informacji zwrotnej .

Monday najlepsze funkcje

Liczne szablony i widoki projektów

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Elastyczność i skalowalność

Automatyzacja rutynowych zadań

Integracja z narzędziami takimi jak Google Mail, Google Drive i Trello

Monday limits

Niestandardowy ekran główny mógłby być bardziej elastyczny

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne

Monday pricing

Free

Podstawowy $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

4. ProofHub

Via: ProofHub ProofHub to kompleksowe rozwiązanie zwinne zarządzanie projektami i narzędzie do współpracy zespołowej które dostarcza organizacjom non-profit scentralizowaną platformę do efektywnej koordynacji i zarządzania zasobami.

Oprogramowanie wyróżnia się elastycznymi opcjami widoku, takimi jak wykresy Gantta, tablice, tabele i kalendarze. Oferuje różne funkcje komunikacyjne , w tym dyskusje, ogłoszenia i wbudowany czat, sprzyjające płynnej współpracy. 🤝

Intuicyjny i konfigurowalny interfejs użytkownika zapewnia scentralizowany przepływ informacji, umożliwiając nowym wolontariuszom łatwe dostosowanie się i wniesienie wkładu. Funkcja Niestandardowych ról zapewnia poufność projektu, przyznając dostęp tylko autorom.

Co więcej, funkcja raportowania na bieżąco informuje interesariuszy o szczegółach projektu.

Najlepsze funkcje ProofHub

Sprawdzanie i zatwierdzanie

Dyskusje w wątkach

Współpraca poprzez udostępnianie notatek

Konfigurowalne formularze

Wiele widoków projektów i szablonów

Limity ProofHub

Stałe powiadomienia mogą być zbyt inwazyjne dla niektórych użytkowników

Skalowanie integracji byłoby korzystne

Cennik ProofHub

Essentials : $45/miesiąc za użytkownika

: $45/miesiąc za użytkownika Ultimate Control: $89/miesiąc na użytkownika (40% rabatu dla organizacji non-profit)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ProofHub

G2 :4.5/5 (ponad 80 recenzji)

:4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra:4.5/5 (ponad 90 opinii)

5. Keela

Via: Keela Keela to inteligentne oprogramowanie do zarządzania dostosowane do potrzeb organizacji non-profit, oferujące liczne narzędzi CRM , komunikacji e-mail, pozyskiwania funduszy i analizy danych.

Dostęp do pulpitów non-profit jednym kliknięciem i konfigurowalne narzędzia do raportowania do szybkiego informowania Tablicy, zespołu kierowniczego i darczyńców. Mierz KPI, aby podejmować decyzje, porównuj swoją organizację z branżowymi benchmarkami i precyzyjnie prognozuj przyszłe wskaźniki.

Korzystając z opartych na danych spostrzeżeń i prognoz dotyczących darczyńców, możesz przyspieszyć rozwój swojej organizacji non-profit. Zrozumienie najlepszego czasu na dotarcie do darczyńców i ustalenie odpowiednich kwot na podstawie ich historii darowizn, wskaźników zamożności i danych demograficznych.

Usprawnić zarządzanie darczyńcami poprzez analizę baz danych, tworzenie planów komunikacji i przeprowadzanie kampanii. Zwiększenie zaangażowania interesariuszy poprzez celowe komunikaty i wezwania do działania. 📢

Najlepsze funkcje Keela

Integruje się z aplikacjami takimi jak Gmail, Kalendarz Google i Eventbrite

Narzędzia do zarządzania projektami non-profit, takie jak cenne informacje o darczyńcach

Automatyzacja dozwiększają wydajność* Zbieranie funduszy peer-to-peer

Zarządzanie dotacjami

Ograniczenia Keela

Limit możliwości dostosowania ustawienia kwoty członkostwa

Możliwości raportowania mogłyby zostać ulepszone

Ceny Keela

Zależność od liczby kontaktów i dodatków

Oceny i recenzje Keela

G2 :4.6/5 (ponad 50 recenzji)

:4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra:4.3/5 (200+ recenzji)

6. Basecamp

Via: Basecamp Basecamp to wirtualny hub, w którym Twój zespół może bez wysiłku przechowywać, współpracować, dyskutować i realizować zadania projektowe. ✅

Szczególnie korzystny dla organizacji non-profit, Basecamp umożliwia dane powstania list do zrobienia dla zadań i umożliwia przypisanie ich do różnych użytkowników. System automatycznie realizuje zadania po upływie terminu ich wykonania, zapewniając płynne zarządzanie projektami.

Lepsza organizacja dzięki konsolidacji wszystkich zadań, projektów i harmonogramów na jednostronicowym pulpicie. Uzyskaj kompleksowy przegląd projektów od początku do końca, korzystając z widoku LineUp.

Wykorzystaj Tablicę ogłoszeń jako cyfrową salę spotkań, zestawiając wszystkie rozmowy na dany temat na jednej stronie. Aby uzyskać szybkie odpowiedzi lub zadać palące pytania, czat grupowy w czasie rzeczywistym jest najlepszym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Basecamp

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wiele widoków projektów

Unlimited storage

Listy do zrobienia

Pulpit nawigacyjny dla ogólnego przeglądu projektu

Limity Basecamp

Wykresy Gantta i śledzenie czasu mogą być przydatnymi dodatkami

Integracje z innymi narzędziami mogą być limitowane

Cennik Basecamp

Basecamp : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Basecamp oceny i recenzje

G2 :4.1/5 (5,000+ recenzji)

:4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra:4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

7. Trello

Via: Trello Trello to świetny wybór dla małych teamów non-profit lub osób szukających prostego narzędzia do zarządzania projektami.

Znany ze swoich tablic Kanban, ten wizualne narzędzie do zarządzania projektami prezentuje zadania jako konfigurowalne karty z terminami, osobami przypisanymi, etykietami, załącznikami i komentarzami. Intuicyjna funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia płynną reorganizację, sprzyjając łatwą współpracę wizualną .

Platforma wykracza poza tablice Kanban, aby zaspokoić różnorodne potrzeby projektów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kalendarza do śledzenia terminów, osi czasu do planowania, tabeli do wyświetlania uporządkowanych danych, czy nawet mapy do zadań opartych na lokalizacji, Trello zapewnia kompleksowe rozwiązania.

Trello oferuje specjalne rabaty dla organizacji non-profit i instytucji edukacyjnych, co czyni go opłacalnym wyborem.💰

Najlepsze funkcje Trello

Tablice Kanban, listy i kalendarze

Szablony dla organizacji non-profit i zarządzania projektami

Interfejs typu "przeciągnij i upuść

Współpraca wizualna

Limity Trello

Przydzielanie zadań jest ograniczone tylko do jednego projektu lub tablicy

Korzystne byłoby dodanie większej liczby wbudowanych raportów i analiz

Cennik Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 13 000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra:4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

8. Smartsheet

Via: Smartsheet Organizacje non-profit zwracają się do Smartsheet, aby zwiększyć efektywność programów, poprawić widoczność i lepiej zarządzać organizacją. Jeśli znasz program Excel lub Arkusze Google, docenisz przyjazny dla użytkownika format arkusza kalkulacyjnego Smartsheet. Jest to potężne połączenie zarządzania projektami i funkcji Excela . 📝

Platforma umożliwia łatwe tworzenie wykresów Gantta i wykresów, zapewniając wiele widoków projektów w miarę ich rozwoju. Dzieli projekty na możliwe do zarządzania segmenty, umożliwiając ustawienie automatyzację cyklu pracy oraz centralizacja budżetu i zarządzanie zasobami .

Dzięki usprawnieniu projektów i procesy zarządzania zadaniami smartsheet minimalizuje wąskie gardła wydajności, usprawnia współpracę w zespole i optymalizuje strumienie przychodów.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Wnioski o dotacje

Planowanie strategiczne

Różne widoki projektów

Integracja z ponad 80 aplikacjami (takimi jak Slack i Microsoft Teams)

Gotowe szablony do zarządzania projektami

Limity Smartsheet

W bazie danych brakuje funkcji automatycznego wyszukiwania danych

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z przyswojeniem wiedzy

Cennik Smartsheet

Free

Pro : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Business : $22/miesiąc na użytkownika

: $22/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Smartsheet oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 15 000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

9. Notion

Via: Notion Notion to potężne narzędzie do zarządzania projektami non-profit, dzięki swojej wszechstronności, przystępnej cenie i solidnym funkcjom śledzenia zadań.

Notion's generatywny asystent AI zwiększa wydajność poprzez szybkie tworzenie wysokiej jakości dokumentacji projektu. Niezależnie od tego, czy pozwalasz AI stworzyć wstępny plan projektu w ciągu kilku sekund, czy udoskonalasz plan stworzony ręcznie, uzyskasz lśniące, czyste wyniki w mgnieniu oka! 🧼

Notion oferuje zakres szablonów dostosowanych do organizacji non-profit, obejmujących pozyskiwanie funduszy, zarządzanie darowiznami, organizację wolontariatu i zarządzanie wydarzeniami z dodatkową korzyścią w postaci rabatu dla organizacji non-profit.

Co więcej, platforma oferuje różnorodne widoki umożliwiające śledzenie projektów pod każdym kątem. Wybierz widok tabeli do skrupulatnego śledzenia zadań, bez wysiłku oceniaj postępy w widoku osi czasu lub przełącz się na widok kalendarza, aby monitorować terminy.

Notion najlepsze funkcje

Automatyzacja sprintów

Asystent AI

Szablony do zarządzania projektami

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Trello

Funkcja wiki do centralizacji wiedzy

Notion ograniczenia

Przydałaby się instrukcja obsługi oprogramowania

Może działać z opóźnieniem na urządzeniach mobilnych

Notion ceny

Free

Plus : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Notion oceny i recenzje

G2 :4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

:4,7/5 (ponad 4 500 recenzji) Capterra:4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

10. Praca zespołowa

Via: Praca zespołowa Teamwork pomaga w planowaniu, współpracy, dostarczaniu i raportowaniu wieloetapowych projektów. Oprogramowanie kładzie nacisk na komunikację w zespole i scentralizowane przechowywanie, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie. 📖

Teamwork zapewnia wykresy Gantta, listy zadań, kalendarz oraz różne opcje uprawnień i prywatności osób przypisanych. Dzięki widokowi Tablicy można wizualizować cykle pracy dla konkretnych projektów, a przydatna aplikacja timera pomaga śledzenie terminów i czasu trwania zadań .

Funkcja portfolio oferuje szybki przegląd trwających projektów, ułatwiając identyfikację nakładających się lub blokad drogowych.

Uprość operacje dzięki gotowym szablonom, formularzom, automatyzacji procesów i integracji z ulubionymi narzędziami. W miarę rozwoju zespołu Teams umożliwia skalowanie działalności poprzez niestandardowe dostosowywanie procesów i cykli pracy do zmieniających się potrzeb.

Najlepsze funkcje Teamwork

Różne widoki projektów, takie jak lista, tablica, tabela i Gantt

Zarządzanie kosztami projektów

Integracja z narzędziami takimi jak SharePoint, Harvest i HubSpot

Skalowalność i możliwość dostosowania

Wizualizacja cyklu pracy

Limity pracy zespołowej

Ulepszenie interfejsu mogłoby być korzystne

Funkcja przypomnień może nie działać poprawnie w wersji mobilnej

Cennik Teamwork

Free

Starter : 5,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc za użytkownika Deliver : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Grow : $19.99/miesiąc na użytkownika

: $19.99/miesiąc na użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Teamwork oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra:4.5/5 (ponad 800 recenzji)

Zrewolucjonizuj wydarzenia i kampanie dzięki najlepszemu oprogramowaniu do zarządzania projektami dla organizacji non-profit

Zmień sposób działania swojego zespołu dzięki najlepszemu płatnemu i darmowemu oprogramowaniu do zarządzania projektami dla organizacji non-profit. Od burzy mózgów i planowania po płynne śledzenie zadań i analizę powodzenia - te platformy mają wszystko, czego potrzebujesz.

Masz dość żonglowania wieloma narzędziami? Sprawdź ClickUp za darmo już dziś ! Z automatyzacją wielu zadań, szablony planów awaryjnych oraz a niezbędny asystent AI dla organizacji non-profit będziesz niepowstrzymany w swojej wpływowej pracy, niezależnie od wielkości misji! 💖