De meeste onderzoeksdocumenten mislukken niet omdat de ideeën zwak zijn. Ze mislukken omdat uw bronnen, aantekeningen en concepten verspreid zijn, waardoor schrijven een constante speurtocht wordt. Onderzoeksintensief werk maakt dit nog erger: kenniswerkers besteden ongeveer 20% van hun dag aan het zoeken naar en verzamelen van informatie.

Dit artikel leidt u door zes gratis sjablonen voor het organiseren van onderzoeksdocumenten waarmee u bronnen kunt bijhouden, overzichten kunt maken en meerfasige projecten kunt beheren zonder dat u onderweg belangrijke details uit het oog verliest.

Overzicht van sjablonen voor onderzoeksorganisatie

Wat is een sjabloon voor het organiseren van onderzoeksdocumenten?

Een sjabloon voor het organiseren van onderzoeksdocumenten is een gestructureerd kader voor het verzamelen, organiseren en maken van verbindingen tussen de belangrijkste onderdelen van een onderzoeksproject, waaronder bronnen, aantekeningen, overzichten en concepten, op één plek.

Zonder een duidelijk systeem verloopt onderzoek vaak traag door een wildgroei aan context. Informatie raakt verspreid over tabbladen, documenten, bladwijzers en aantekeningen, waardoor het moeilijker wordt om bronnen te vinden, ideeën bij te houden en de voortgang te volgen.

Een goede organisatiesjabloon bevat doorgaans:

Bronnen bijhouden met citatiegegevens

Thematische organisatie van aantekeningen

Overzicht en structuur van de argumentatie

Conceptbeheer en bijhouden van de voortgang

In tegenstelling tot een eenvoudig overzicht dat alleen de argumentatie in kaart brengt, ondersteunt een onderzoeksorganizer de hele werkstroom, van het verzamelen van materiaal tot het vormen en verfijnen van het uiteindelijke document. Sommige zijn eenvoudig en lineair, terwijl andere functioneren als complete projectwerkruimtes met taakregistratie en samenwerking.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als ze die niet kunnen vinden? 1 op de 6 neemt zijn toevlucht tot persoonlijke workarounds: oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen doorzoeken om de stukjes bij elkaar te puzzelen. ClickUp Brain maakt zoeken overbodig door direct AI-aangedreven antwoorden te geven die uit uw hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden worden gehaald, zodat u zonder gedoe krijgt wat u nodig hebt.

Waar u op moet letten in een sjabloon voor het organiseren van onderzoeksdocumenten

Het downloaden van het eerste sjabloon dat je tegenkomt, leidt vaak tot meer frustratie. Je bent een uur bezig met de instelling ervan, om vervolgens te beseffen dat het niet bijhoudt wat je nodig hebt of dat het te rigide is om aan te passen aan je evoluerende argument. Uiteindelijk laat je het links liggen en ga je terug naar je chaotische systeem van verspreide bestanden.

Om dit te voorkomen, moet je weten wat een nuttige sjabloon onderscheidt van een nutteloze sjabloon. Hier zijn de belangrijkste functies die een onderzoeksdocumentorganizer nuttig maken in plaats van gewoon weer een document dat nooit wordt gebruikt. ✨

Velden voor bronbeheer: uw sjabloon heeft een speciale ruimte nodig om alle details van uw citaten vast te leggen: auteur, titel, publicatie, datum en URL of DOI. Een goede sjabloon heeft zelfs een veld voor de citatiestijl (zoals APA, MLA of Chicago), zodat u later geen hoofdpijn krijgt van het opnieuw opmaken. Dit is uw brontabel en die moet robuust zijn.

Koppeling tussen aantekeningen en bronnen: u vindt een briljante quote, maar weken later weet u niet meer waar die vandaan kwam. Met een goede organizer kunt u u vindt een briljante quote, maar weken later weet u niet meer waar die vandaan kwam. Met een goede organizer kunt u uw aantekeningen rechtstreeks koppelen aan hun bron , zodat u nooit meer tijd hoeft te verspillen aan het zoeken naar een bronvermelding.

Flexibiliteit in de opzet: uw argumentatie zal tijdens uw onderzoek veranderen. Een statisch sjabloon dat u in een rigide structuur dwingt, is nutteloos. U moet de mogelijkheid hebben om delen van uw opzet te verslepen, neer te zetten en te herschikken zonder het hele document te verstoren.

Voortgang: Het schrijven van een onderzoeksverslag is een marathon, geen sprint. Een sjabloon met voortgangsregistratie, zoals statussen voor 'Te lezen', 'In concept' of 'Herzien', houdt je gemotiveerd en maakt duidelijk waar je vervolgens aan moet werken.

Ondersteuning voor samenwerking: Als je met co-auteurs werkt of feedback van een adviseur nodig hebt, heb je functies nodig zoals realtime bewerking, commentaar geven en taken toewijzen. Zo blijft alle communicatie op één plek, en raakt deze niet verspreid over e-mailthreads.

Formaatcompatibiliteit: Je uiteindelijke paper moet waarschijnlijk in Word of Google Documenten worden opgesteld. Controleer of je sjabloon correct kan worden geëxporteerd of, nog beter, kan worden geïntegreerd met referentiebeheersystemen zoals Zotero of Mendeley om Je uiteindelijke paper moet waarschijnlijk in Word of Google Documenten worden opgesteld. Controleer of je sjabloon correct kan worden geëxporteerd of, nog beter, kan worden geïntegreerd met referentiebeheersystemen zoals Zotero of Mendeley om je werkstroom te stroomlijnen

Nu u weet waar u op moet letten, volgen hier enkele sjablonen die het overwegen waard zijn.

11 gratis sjablonen voor het organiseren van onderzoeksdocumenten

Deze sjablonen bereiken een breed scala van visuele brainstormtools tot gestructureerde projecttrackers. Sommige zijn beter geschikt voor individueel academisch werk, terwijl andere uitblinken bij teamonderzoeksprojecten. Het belangrijkste is om er een te kiezen op basis van hoe je daadwerkelijk werkt, niet hoe je denkt dat je zou moeten werken.

1. ClickUp-sjabloon voor onderzoeksrapporten

Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp-sjabloon voor onderzoeksrapporten geeft een gedetailleerd overzicht van de methoden en aanpak van uw team, plus de resultaten die u voor uw klant hebt behaald.

Het is intimiderend om een formeel onderzoeksdocument te beginnen vanaf een leeg blad. Je bent niet alleen aan het schrijven, je probeert ook het standaardformat voor academische documenten te onthouden terwijl je je onderzoek doet. De ClickUp-sjabloon voor onderzoeksrapporten lost dat op door je een kant-en-klare structuur voor formele rapporten te bieden, compleet met secties voor een samenvatting, methodologie, bevindingen en conclusies. In plaats van een rommelige map met documenten krijg je één werkruimte voor je hele project.

De vooraf opgebouwde secties van het ClickUp-sjabloon voor onderzoeksrapporten weerspiegelen een standaard wetenschappelijk documentformat, zodat u zich kunt concentreren op de content in plaats van op de structuur. Bouw een brontabel rechtstreeks in uw werkstroom met aangepaste velden van ClickUp en houd alles bij, van auteursnamen en publicatiedata tot de status van de citaties voor elke bron. Schrijf uw concept direct naast uw onderzoek met ClickUp Docs en houd uw overzicht, aantekeningen en bronnen in één weergave bij. Syntheseer informatie en ontdek patronen sneller door ClickUp Brain te gebruiken om uitgebreide bronmaterialen samen te vatten of verbindingen tussen uw aantekeningen voor te stellen.

De ClickUp-sjabloon voor onderzoeksrapporten is perfect voor studenten en professionals die gestructureerde onderzoeksrapporten moeten produceren en hun organisatiesysteem en schrijfomgeving op één plek willen samenbrengen.

2. ClickUp-sjabloon voor onderzoeksWhiteboard

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer al uw onderzoeksgegevens in duidelijke visualisaties met het ClickUp Research Whiteboard-sjabloon.

De beste ideeën komen niet altijd in een nette, lineaire volgorde. Als je je vroege brainstormsessies in een rigide, top-down schema probeert te persen, kan dat je creativiteit in de weg staan. Je hebt ruimte nodig om verbindingen te leggen, gerelateerde gedachten te groeperen en het grotere geheel te zien voordat je een structuur vastlegt.

De ClickUp Research Whiteboard-sjabloon biedt dit visuele canvas. Het is een flexibele ruimte waarin u concepten in kaart kunt brengen, verbindingen tussen bronnen kunt leggen en met uw argumentatie kunt spelen voordat u zich vastlegt op een lineaire structuur.

De ClickUp Research Whiteboard-sjabloon biedt u een flexibele ruimte om ideeën te clusteren in plaats van een beperkende lijst. Gebruik drag-and-drop-knooppunten om gerelateerde bronnen en concepten te groeperen, zodat u gemakkelijker kunt zien hoe verschillende onderdelen van uw onderzoek in elkaar passen. Overbrug de kloof tussen brainstormen en uitvoering: wanneer een idee klaar is, kunt u whiteboard-elementen met één klik direct omzetten in taken of documenten, waardoor uw visuele kaart verandert in een uitvoerbaar plan.

De ClickUp Research Whiteboard-sjabloon is ideaal voor visuele denkers die de algemene structuur van een document moeten begrijpen voordat ze zich in de details verliezen. Gebruik het om een visueel literatuuroverzicht te maken, waarin je in kaart brengt hoe verschillende auteurs en studies zich verhouden tot je centrale stelling en tot elkaar.

📚 Bekijk deze video om te zien hoe second brain-tools je helpen bij het organiseren van aantekeningen, het maken van verbindingen tussen ideeën en het omzetten van verspreide informatie in bruikbare kennis.

3. ClickUp-sjabloon voor onderzoeksnotities

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik het ClickUp Research Memo sjabloon als een eenvoudige gids voor het presenteren van de voortgang en resultaten van uw onderzoeksproject.

Je hebt net een hele dag in de bibliotheek doorgebracht en een tiental artikelen gelezen. Nu heb je een stapel aantekeningen en een vage herinnering aan de sleutelpunten uit elke bron. Als je eindelijk gaat zitten om te schrijven, moet je alles opnieuw lezen om te onthouden wat belangrijk was.

De ClickUp Research Memo Template voorkomt deze enorme tijdverspilling. Het is een gestroomlijnde sjabloon om uw bevindingen gaandeweg in een beknopte memo-format te documenteren, zodat er onderweg geen inzichten verloren gaan.

Het ClickUp Research Memo-sjabloon dwingt je om je bevindingen voor elke bron samen te vatten. Tegelijkertijd zijn ze nog vers in je geheugen, waardoor je een bibliotheek met samenvattingen creëert waar je later gemakkelijk naar kunt verwijzen. Omdat elke memo hetzelfde gestandaardiseerde format volgt, kun je snel bevindingen en argumenten uit verschillende bronnen vergelijken zonder dat je door je ruwe aantekeningen hoeft te spitten. Het memo-format is uitermate geschikt voor het maken van geannoteerde bibliografie-items, waardoor u een stap kunt overslaan wanneer het tijd is om uw referenties samen te stellen.

De ClickUp Research Memo sjabloon is ideaal voor onderzoekers die graag gaandeweg documenteren en samenvatten. U bouwt continu aan uw georganiseerde onderzoeksbibliotheek, zodat u aan het einde van uw project niet wordt geconfronteerd met de overweldigende taak om alles te ordenen.

4. ClickUp-sjabloon voor gebruikersonderzoek

Ontvang een gratis sjabloon Met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersonderzoek kunt u eenvoudig doelen definiëren en uw stakeholders op één lijn houden.

Een scriptie of proefschrift is niet slechts één project, maar een tiental kleinere projecten in één. Je moet IRB-goedkeuringen, deelnemerswerving, gegevensverzameling, analyse en schrijven beheren, terwijl je je adviseur op de hoogte houdt. Een eenvoudige sjabloon is daarvoor niet voldoende.

Hoewel het ClickUp User Research Sjabloon oorspronkelijk is ontworpen voor UX-onderzoek, is het perfect aan te passen voor grootschalige academische projecten. Het biedt de structuur die nodig is om zowel het onderzoeksproces als het schrijven tegelijkertijd te beheren.

De ClickUp-sjabloon voor gebruikersonderzoek bevat duidelijke secties voor het definiëren van je onderzoeksvragen, hypothesen en methodologie, zodat je project vanaf het begin gefocust blijft. Laat deadlines u niet meer verrassen – gebruik de ingebouwde ClickUp-taak-tracking om elke mijlpaal te volgen, van het indienen van uw voorstel tot het voltooien van uw definitieve ontwerp. Maak een einde aan de eindeloze e-mailwisselingen met uw adviseur of co-auteurs door alle feedback en communicatie bij het werk zelf te houden met behulp van samenwerkingsfuncties zoals realtime bewerking, commentaar geven en taken toewijzen in een gedeelde werkruimte.

De ClickUp-sjabloon voor gebruikersonderzoek biedt robuuste mogelijkheden voor projectmanagement voor werk op universitair niveau, zodat u maanden of zelfs jaren op koers blijft. Het werkt goed voor afgestudeerde studenten of onderzoeksteams die complexe, meerfasige projecten beheren die een serieuze organisatie vereisen.

5. ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek

Ontvang een gratis sjabloon Definieer uw klantonderzoek en maak rapporten om uw huidige proces te optimaliseren met behulp van de ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek.

Academisch onderzoek bestaat niet in een vacuüm – het is van cruciaal belang om te begrijpen hoe uw werk past in het bredere landschap van bestaande studies. De ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek biedt een systematisch kader voor het verzamelen, ordenen en analyseren van informatie uit meerdere bronnen, waardoor het van onschatbare waarde is voor literatuuronderzoek en concurrentieanalyses.

De ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek helpt u uw secundair onderzoek te structureren door bronnen in logische categorieën te ordenen en belangrijke bevindingen uit verschillende onderzoeken bij te houden. Gebruik deze sjabloon om hiaten in bestaande literatuur te identificeren, methodologieën van verschillende onderzoekers te vergelijken en trends te documenteren die uw thesis ondersteunen. Met de ingebouwde taakbeheerfunctie van de sjabloon kunt u specifieke onderzoeksgebieden toewijzen aan teamleden wanneer u aan samenwerkingsprojecten werkt.

De ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek is handig voor studenten aan business schools, onderzoekers in de sociale wetenschappen en iedereen die systematische literatuuronderzoek doet en grote hoeveelheden bestaand onderzoek moet samenvatten tot samenhangende inzichten.

6. ClickUp-sjabloon voor aandelenonderzoeksrapport

Ontvang een gratis sjabloon Presenteer uw bevindingen met deze sjabloon voor aandelenonderzoeksrapporten.

Voor onderzoekers in de financiële, economische of zakelijke disciplines biedt het ClickUp Equity Research Sjabloon een gespecialiseerde structuur die is ontworpen voor analytische diepgang. Hoewel het oorspronkelijk is ontwikkeld voor financiële analyse, is het rigoureuze kader ook zeer geschikt voor elk onderzoek dat datagestuurde argumenten en gestructureerde aanbevelingen vereist.

De ClickUp Equity Research Report Sjabloon biedt vooraf opgestelde secties voor samenvattingen, gedetailleerde analyses, ondersteunende gegevens en conclusies met aanbevelingen. De nadruk op empirisch onderbouwde argumentatie maakt het ideaal voor kwantitatieve onderzoeksdocumenten waarin complexe gegevens duidelijk moeten worden gepresenteerd. De gestructureerde aanpak van de sjabloon zorgt ervoor dat u geen cruciale analytische stappen overslaat die beoordelaars verwachten.

De ClickUp Equity Research Report sjabloon is het meest geschikt voor MBA-studenten, economische onderzoekers en iedereen die papers schrijft waarvoor uitgebreide kwantitatieve analyses en formele aanbevelingskaders nodig zijn.

7. ClickUp-sjabloon voor bevindingen van gegevensanalyse

Ontvang een gratis sjabloon Presenteer uw bevindingen met deze sjabloon voor aandelenonderzoeksrapporten.

De analysefase van onderzoek is waar veel projecten vastlopen: je hebt gegevens, maar het voelt overweldigend om deze om te zetten in samenhangende bevindingen. De ClickUp-sjabloon voor gegevensanalyse biedt een gestructureerd kader voor het documenteren van je analyseproces en het presenteren van resultaten in een duidelijk, reproduceerbaar format.

Met de ClickUp-sjabloon voor gegevensanalyse kunt u ruwe gegevens ordenen, uw analysemethoden documenteren en bevindingen in een logische volgorde presenteren. Gebruik deze sjabloon om bij te houden welke datasets u hebt geanalyseerd, welke statistische tests u hebt uitgevoerd en welke conclusies elke analyse ondersteunt. De sjabloon zorgt ervoor dat u een duidelijk controlespoor bijhoudt, van gegevens tot inzichten, wat essentieel is voor de geloofwaardigheid van uw onderzoek.

De ClickUp-sjabloon voor gegevensanalysebevindingen is ideaal voor kwantitatieve onderzoekers, STEM-studenten en iedereen die met datasets werkt en zijn analysemethodologie naast de resultaten moet documenteren.

8. ClickUp-sjabloon voor subsidieaanvragen

Ontvang een gratis sjabloon Houd elk detail bij en maak uw subsidieaanvragen efficiënter en overzichtelijker met de ClickUp-sjabloon voor subsidieaanvragen.

Het verkrijgen van financiering is vaak de eerste hindernis bij elk groot onderzoeksproject. De ClickUp-sjabloon voor subsidieaanvragen biedt een uitgebreid kader voor het organiseren van de vele onderdelen van een succesvolle financieringsaanvraag, van onderzoeksdoelstellingen tot budgettaire onderbouwingen.

De ClickUp-sjabloon voor subsidieaanvragen loodst u door alle onderdelen die financiers verwachten te zien, waaronder probleemstellingen, methodologie, tijdlijnen en verwachte resultaten. Gebruik ClickUp-taaken om deadlines voor verschillende onderdelen van de aanvraag bij te houden en taken toe te wijzen aan medeonderzoekers. Dankzij de voortgang die wordt bijgehouden door de sjabloon ziet u in één oogopslag welke onderdelen voltooid zijn en welke nog moeten worden afgehandeld voor de datum van verzending.

De ClickUp-sjabloon voor subsidieaanvragen is essentieel voor faculteitsleden, promovendi en onderzoeksteams die institutionele of externe financiering aanvragen en die meerdere bijdragers moeten coördineren en aan strenge vereisten voor het verzenden van aanvragen moeten voldoen.

9. ClickUp-sjabloon voor de implementatie van een leerbeheersysteem

Ontvang een gratis sjabloon ClickUp Learning Management System (LMS) Implementatiesjabloon, een projectplan voor de startfase met taken gegroepeerd op status en bijgehouden met behulp van aangepaste velden.

Bij grootschalige onderzoeksprojecten moeten vaak teamleden worden opgeleid, protocollen worden beheerd en moet worden gezorgd voor een consistente methodologie voor alle onderzoekers. De ClickUp Learning Management System Implementation sjabloon biedt een raamwerk voor het organiseren van onderzoekstrainingsmateriaal en het bijhouden van teamcompetenties.

Met het ClickUp Learning Management System-sjabloon voor implementatie kunt u onderzoeksprotocollen documenteren, checklists voor nieuwe teamleden maken en bijhouden wie de vereiste certificeringen of trainingsmodules heeft voltooid. Voor studies op meerdere locaties of projecten met onderzoeksassistenten zorgt dit ervoor dat iedereen dezelfde procedures volgt en de normen voor gegevenskwaliteit handhaaft.

De ClickUp Learning Management System-sjabloon is met name waardevol voor laboratoriumdirecteuren, hoofdonderzoekers die onderzoeksteams leiden en iedereen die studies uitvoert waarvoor gestandaardiseerde training van meerdere bijdragers vereist is.

10. Onderzoeksdocument grafisch overzicht door sjabloon.net

Ontvang een gratis sjabloon Sjabloon voor grafische organizer voor onderzoeksverslagen, een gestructureerde layout met secties voor inleiding, hoofdpunten en conclusie om de belangrijkste ideeën van een onderzoeksverslag samen te vatten en te ordenen.

Soms moet je gewoon je gedachten op papier zetten voordat je een computer opent. Als je iemand bent die een argument visueel moet schetsen, kan een eenvoudige, afdrukbare grafische organizer een goed uitgangspunt zijn. De Template.net Research Paper Graphic Organizer richt zich op het in kaart brengen van de kernstructuur van je paper: je thesis, je ondersteunende argumenten en het bewijs voor elk daarvan.

De Template.net Research Paper Graphic Organizer biedt een eenvoudig afdrukbaar format dat perfect is voor diegenen die de voorkeur geven aan de tactiele ervaring van plannen met pen en papier voordat ze overgaan op een digitaal concept. De duidelijke visuele layout helpt u de relatie te zien tussen uw belangrijkste stelling en uw ondersteunende punten. Het is een snelle manier om tijdens een eerste brainstormsessie een weergave te krijgen van de structuur van uw paper.

Deze sjabloon heeft beperkingen. Het is een statisch, op zichzelf staand document zonder taakregistratie, samenwerkingsfuncties en echt bronnenbeheer. U moet aparte systemen bouwen voor die cruciale functies, wat kan leiden tot dezelfde wanorde die u juist probeert te vermijden. Het is het meest geschikt voor studenten die alleen een snelle, visuele grafische organizer voor essays willen voor de eerste brainstormsessie.

11. Sjabloon voor onderzoeksdocumenten door Bit. ai

Ontvang een gratis sjabloon Bit. ai Research Paper sjabloon, een gestructureerde lay-out voor academische documenten met secties voor titelpagina, samenvatting, inleiding, hoofdtekst, methodologie, bevindingen en conclusie.

Wanneer u met een team aan een onderzoeksdocument werkt, is het een recept voor rampspoed als iedereen een andere versie van een Word-document heeft. U hebt één gezamenlijke ruimte nodig waar iedereen samen kan schrijven. De sjabloon voor onderzoeksdocumenten van Bit.ai biedt een gezamenlijk document met vooraf gestructureerde secties voor een onderzoeksdocument, realtime gezamenlijke bewerking en ondersteuning voor ingesloten media.

De Bit.ai-sjabloon voor onderzoeksdocumenten bevat kant-en-klare velden voor de standaardonderdelen van het academische format. U kunt video's, bestanden en links rechtstreeks aan het document toevoegen om uw team meer context te bieden. Meerdere auteurs kunnen het document tegelijkertijd bewerken, wat handig is voor groepssessies waarbij coördinatie belangrijk is.

De Bit.ai Research Paper Template heeft echter een functie die meer is dan alleen een gedeeld document. Het is minder geschikt voor het bijhouden van bronnen in een aparte database of het beheren van het hele onderzoeksproces als een meerfasig project. Het is een goede keuze voor teams die zich voornamelijk richten op co-writing en een gepolijste documentsjabloon met ingebouwde samenwerking willen.

Organiseer uw onderzoek en schrijf betere papers

Met de juiste sjabloon voor het organiseren van onderzoeksdocumenten kunt u chaos omzetten in een duidelijke, beheersbare werkstroom. Het biedt u één centrale plek om uw bronnen bij te houden, uw argumentatie te ontwikkelen en uw voortgang te volgen, van de eerste aantekening tot het definitieve concept. 📚

Onderzoeksartikelen mislukken zelden vanwege slechte ideeën. Ze mislukken vanwege verloren bronnen, vergeten verbindingen en ongeorganiseerde concepten. Een goede sjabloon voorkomt deze veelvoorkomende valkuilen door vanaf dag één structuur aan te brengen in uw proces.

Of je nu bezig bent met je eerste scriptie of je tiende hoofdstuk van je proefschrift, door te beginnen met een organizer bespaar je uren aan terugzoeken en maak je eindelijk een einde aan de frustratie van 'waar heb ik dat gelezen?', die je schrijfmomentum doodt. Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp en besteed minder tijd aan zoeken en meer tijd aan schrijven. 🙌

Veelgestelde vragen

Ja, sjablonen die zijn gebouwd op projectmanagementplatforms zoals ClickUp bevatten samenwerkingsfuncties zoals realtime bewerking, opmerkingen plaatsen, taken toewijzen en gedeelde werkruimten, waardoor ze ideaal zijn voor gezamenlijk geschreven documenten.

Een grafische onderzoeksorganizer is een visueel hulpmiddel om de relaties tussen bronnen, concepten en argumenten in kaart te brengen, terwijl een sjabloon voor een essayopzet een lineaire, op tekst gebaseerde structuur voor het document zelf biedt.

U kunt sectiekopteksten en citatievelden aanpassen aan de door u vereiste stijl, zoals APA of MLA, en de structuur aangepast maken aan de conventies van uw discipline.