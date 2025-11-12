Meer dan een chatbot: waarom echte AI-transformatie vereist dat je je beste mensen codeert

Er bestaat een fundamenteel misverstand over wat AI-transformatie eigenlijk inhoudt. Deze verwarring kost bedrijven het concurrentievoordeel dat ze denken op te bouwen.

De meeste leiders zijn van mening dat AI vooral nuttig is voor routinematige, alledaagse taken. Ze zien het als een middel om saaie, repetitieve taken te elimineren, zodat mensen zich kunnen concentreren op het 'echte werk'. Hoewel die oppervlakkige waarde klopt, is het een onvolledig beeld dat het transformatiepotentieel volledig misteert.

McKinsey schat dat de productiviteit met wel 45% kan toenemen in kernfuncties waar AI diep is geïntegreerd.

Een echt AI-native bedrijf zet niet alleen eenvoudige taken om in automatisering. Het legt de domeinexpertise van zijn beste menselijke strategen vast en codificeert die expertise met behulp van AI.

Ik zal uitleggen wat dat betekent en waarom het alles verandert.

De kloof in domeinexpertise bij AI-transformatie

Hier is een scenario dat ik voortdurend zie: een bedrijf besluit om AI-transformatie te omarmen. Ze wijzen een gecentraliseerd AI-team of technische middelen toe om AI-aangedreven werkstroom binnen de organisatie op te zetten. Deze goedbedoelende mensen beginnen met het creëren van AI-logica om verschillende bedrijfsprocessen uit te voeren.

Het probleem? Ze hebben geen diepgaande expertise in die processen.

Laten we een eenvoudig voorbeeld uit mijn wereld van marketing gebruiken. Als iemand van IT of een gecentraliseerd AI-team alle AI-logica probeert te creëren om onze marketingcampagnes uit te voeren, weten ze niet genoeg over de juiste manieren om campagnes bij ClickUp uit te voeren. Ze begrijpen onze best practices niet, waar alle context zich bevindt of hoe ervaren marketeers op dat moment strategische beslissingen nemen.

Gecentraliseerde AI-teams zonder domeincontext creëren vaak automatisering die de nuances mist – en daarmee ook het rendement.

De beste combinatie die ik heb gezien, en de echte weg naar AI-transformatie, is wanneer AI-experts (intern of extern) nauw samenwerken met domeinexperts om sleutel-bedrijfskritische processen te codificeren en ervoor te zorgen dat ze soepel verlopen.

Dan gebeurt er iets magisch. Dan realiseer je echte transformatie.

Om deze kloof te overbruggen is nauwe samenwerking nodig tussen AI-experts en mensen met een diepgaand inzicht in het bedrijf.

Dan gebeurt er iets magisch. Dan realiseer je echte transformatie.

Hoe weet u dat de transformatie werk is?

De weg van handmatig werk naar uniforme, AI-gestuurde productiviteit

De manier waarop u weet dat u een vorm van AI-transformatie hebt bereikt, komt neer op hefboomwerking. Wat voor soort hefboomwerking heeft elk individu binnen uw bedrijf?

Stel je voor dat een lid verantwoordelijk is voor een end-to-end-proces. Als je dat ene werk uit handen kunt nemen en AI-agenten kunt inzetten in verschillende fases van dat proces, dan heb je iemand die nu verantwoordelijk is voor het aansturen van een team van agenten om dat proces uit te voeren, plus:

⬆️ Efficiëntieverbeteringen in de snelheid waarmee werk wordt voltooid

⬆️ Productiviteit in hoeveel werk er wordt verzet

⬆️ Outputwinst in het volume van het geproduceerde werk

⬆️ Kwaliteitsverbetering in het werk zelf

Deze statistieken zijn tastbaar. Ze zijn meetbaar. En ze laten u zien of u op de goede weg bent of alleen maar AI-theater creëert.

Minder context leidt tot slechte AI-resultaten, waardoor het vertrouwen afneemt en er nog meer tools worden gebruikt. Voor echte AI-transformatie moet deze vicieuze cirkel worden doorbroken door domeinexpertise rechtstreeks in uw werkstroom te integreren. Klaar om echte resultaten te boeken? Bekijk het Strategic Initiative Execution AI Playbook om te zien hoe u strategieën met AI in daden kunt omzetten! Lees nu het playbook! Strategisch initiatief Uitvoering AI-playbook

De parallel waar niemand het over heeft

Iedereen wil parallellen trekken tussen AI-transformatie en digitale transformatie. Maar ik denk dat er een interessantere vergelijking is die iets cruciaals onthult over het moment waarop we ons nu bevinden.

Veel sectoren en verticale markten hebben nooit echt een digitale transformatie ondergaan.

Ik weet dat men ervan uitgaat dat de digitale transformatie 'voorbij' is, maar dat klopt niet. Er zijn nog steeds bedrijven in veel sectoren die nooit volledig hebben geprofiteerd van de beloofde voordelen.

Denk eens na over hoe het internet is uitgerold. Eind jaren negentig en begin jaren 2000 was de benodigde infrastructuur ongelooflijk duur en arbeidsintensief.

Je moest kabels leggen

U had een enorme infrastructuur op de grond nodig

Het resultaat? Veel bedrijven en regio's bleven achter omdat ze niet over de middelen, de infrastructuur of de organisatorische capaciteit beschikten.

Tien jaar later heeft mobiele technologie alles veranderd. Dankzij mobiele technologie heeft iedereen toegang tot internet zonder dat daarvoor een robuuste infrastructuur nodig is. Hele delen van de wereld hebben een generatie technologie overgeslagen en kregen meteen toegang tot internet. Daarna konden ze meteen aan de slag.

Hetzelfde gebeurt met AI-transformatie. Er zijn sectoren en bedrijven die digitale transformatie nooit echt hebben omarmd of er nooit echt van hebben geprofiteerd. In plaats van een tijdrovend en arbeidsintensief proces te doorlopen, bijvoorbeeld om hun bedrijf te digitaliseren, is er nu een kans om fundamenteel te heroverwegen wat een technologisch geavanceerd bedrijf in het tijdperk van AI zou moeten zijn.

Bedrijven kunnen sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren aangepaste softwareoplossingen creëren. Ze kunnen een echte transformatie realiseren door stappen over te slaan die ze anders hadden moeten nemen.

Dat is de parallel die de moeite waard is om op te letten. Dat is de kans die leiders moeten grijpen.

Uit een recent onderzoek van ClickUp blijkt dat 45% van de kenniswerkers weliswaar heeft nagedacht over automatisering, maar nog niet is begonnen. Dit onderstreept de kloof tussen intentie en actie in de meeste organisaties. Bron: ClickUp automatisering Survey (mei 2025)

Het is zowel technisch als cultureel, en je kunt geen van beide overslaan.

Als mensen vragen of AI-transformatie vooral technisch of cultureel is, is het antwoord ondubbelzinnig: beide. Elke technologie is gedoemd te mislukken zonder effectief verandermanagement, culturele acceptatie en top-down handhaving.

Mensen raken gemakkelijk geïntimideerd of bang voor nieuwe technologie en verandering, vooral als ze hun rol niet begrijpen of niet weten hoe ze hieraan kunnen bijdragen.

Daarom is het zo belangrijk om samen te werken met domeinexperts. Wanneer u AI-transformatie tot leven brengt, moeten mensen begrijpen dat ze zichzelf niet buiten hun baan code of zichzelf buiten hun rol AI-en. Ze moeten duidelijkheid hebben over hun rol in dit nieuwe paradigma.

Dit is waar de meeste bedrijven doorgaans de fout in gaan met hun framing. Ze richten zich op het elimineren van routinematige, alledaagse en repetitieve taken. Hoewel dat een deel van de waarde is, doet het afbreuk aan de mogelijkheden van de technologie. En eerlijk gezegd is het voor mensen niet zo spannend.

De echte transformatie draait om het vrijmaken van tijd, energie, creativiteit en strategie van mensen, zodat ze werk nog te doen kunnen doen, maar nooit hebben kunnen doen. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat ze dat niet konden.

Dat kader is enorm belangrijk. Zo komen de technische en culturele dimensies succesvol samen.

💡 Pro-tip: Beschouw de invoering van AI als een bevrijding, niet als een eliminatie – teams worden bevrijd van repetitieve taken, zodat ze zich kunnen richten op strategisch werk.

Toen AI eindelijk klikte voor mij

Ik zal eerlijk zijn: toen ChatGPT eind 2022 voor het eerst werd uitgebracht, vond ik het indrukwekkend. Het leek me een leuk speeltje. Maar ik begreep niet wat de echte waarde ervan zou kunnen zijn.

Het klikte pas toen ik complexe werkstroom met meerdere stappen zag waarin je AI kon combineren met essentiële werkinstrumenten.

Het ging niet alleen om het verkrijgen van een antwoord op verzoek, het samenvoegen van informatie of het schrijven van middelmatige teksten. Het ging om het kunnen geven van robuuste instructies aan AI en het integreren daarvan in de systemen waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt.

Vanuit het oogpunt van verkoop en marketing betekende dit dat AI-resultaten en -outputs moesten worden geïntegreerd met CRM, marketingautomatisering, verkoopautomatisering en tools voor verkoopbetrokkenheid om het leven van verkoop- en marketingprofessionals echt te verbeteren.

Het moment waarop het kwartje viel, was toen ik me realiseerde dat zelfs de meest complexe werkstroom kan worden gecodificeerd. AI is niet alleen handig om van A naar B te komen, maar kan ook de hele reis van A tot Z vastleggen.

Ik merkte dat mijn perspectief veranderde toen ik zag hoe push-based AI de dynamiek verandert. Wanneer werkstroom diep geïntegreerd is, wacht AI niet op query; het levert context en actie rechtstreeks aan de plek waar mensen al aan het werk zijn – zonder omweg via een chatbot.

Wanneer een teamlid vraagt naar belangrijke projectdetails, zoals de verwachte lanceringsdatum van een product, haalt ClickUp Agent onmiddellijk het antwoord uit relevante discussies en documentatie. In dit voorbeeld geeft de AI-agent een duidelijk, contextueel antwoord:

AI-aangedreven antwoorden in ClickUp

Ik ben opgegroeid in de softwarewereld via business intelligence (BI) en ik zie belangrijke parallellen in het AI-tijdperk. Een van de grootste uitdagingen bij BI is dat mensen vaak moeite hebben om de juiste vragen te stellen. Dat is het meest uitdagende aspect van analyse. Het is ook het meest uitdagende aspect van effectief omgaan met AI.

Als je inlogt op ChatGPT, een knipperende cursor ziet en denkt: "Wat moet ik nu doen? Een haiku schrijven?" dan is dat niet de manier om AI voor je te laten werken.

De mogelijkheid om werkstroom te codificeren, vooraf vragen te stellen die mensen over hun bedrijf zouden moeten stellen en die informatie te verstrekken waar ze zich al bevinden – dat is wat alles verandert. Ze hoeven niet te weten dat AI hieraan ten grondslag ligt; ze hebben alleen de output nodig. En als resultaat kunnen ze sneller werk.

De mogelijkheid om werkstroom te coördineren blijft mijn huidige kijk op AI vormen.

De gewaagde stap gaat snel (in de juiste richting)

De gewaagde stap die leiders moeten zetten, is bedrieglijk eenvoudig: in actie komen.

Ik weet dat het bijna belachelijk klinkt, maar er zit een echt concurrentievoordeel in snel handelen, en snel handelen op de juiste manier. Snelheid en richting zijn beide belangrijk.

U moet ervoor zorgen dat uw context samenkomt, zodat u er zeker van kunt zijn dat de output die AI creëert, daadwerkelijk is afgestemd op wat belangrijk is voor uw bedrijf.

Vervolgens moet u ervoor zorgen dat de juiste mensen in uw bedrijf, degenen met echte expertise die weten wat best practices zijn, zich inzetten om de AI-agenten en werkstroom die u creëert te codificeren.

Hoe ClickUp echte AI-transformatie mogelijk maakt

Meer dan de helft van de werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van documenten of kennisbanken om informatie te vinden. Als ze die niet kunnen vinden, neemt 1 op de 6 zijn toevlucht tot oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen om de puzzelstukjes in elkaar te passen. ClickUp Brain maakt een einde aan het zoeken met directe, door AI aangedreven antwoorden uit uw hele werkruimte en het verbonden app-ecosysteem, zodat u altijd krijgt wat u nodig hebt. Bron: ClickUp Knowledge Management Survey (maart 2025)

Hierin verschilt ClickUp fundamenteel van zelfstandige AI-tools: we brengen alle context samen.

Wij weten hoe u werkt. Wij kennen uw mensen. Wij weten hoe u uw werk gedaan krijgt. Wij kennen de toestemming van uw team, zodat mensen alleen zien wat ze moeten zien. Wij kennen uw bedrijf.

ClickUp Brain MAX begrijpt uw team, documenten en toestemming door en door. Dankzij de spraak-naar-tekstfunctie kunt u uw verzoek gewoon uitspreken, waarna ClickUp Brain MAX het onmiddellijk omzet in een perfect format, bruikbaar bericht, waarin automatisch de juiste persoon wordt gedaan en het juiste document wordt gekoppeld.

Contextbewuste meldingen en slimme links in ClickUp Brain MAX maken samenwerking naadloos en zorgen ervoor dat de juiste mensen altijd de juiste informatie zien.

Dat is een enorm voordeel vanuit het oogpunt van privacy, veiligheid en betrouwbare output.

Het gebruik van AI gaat niet alleen over het opschalen van de output of het maximaliseren van de kwantiteit, maar ook over het verbeteren van de kwaliteit met volledige betrouwbaarheid. Als u AI vertrouwt om bedrijfskritische functies uit te voeren – zoals u zou moeten doen, en zoals ClickUp voor u kan doen – moet u vertrouwen hebben in de kwaliteit van die resultaten.

Standalone tools zoals ChatGPT, Gemini, Claude of zelfs Copilot zijn gescheiden van elkaar. Ze voegen nu lichtgewicht projectmanagementfuncties toe omdat ze zich hebben gerealiseerd dat er geen waarde is in het stellen van vragen aan AI als je die content niet kunt gebruiken om vooruitgang te boeken met je taken, projecten, documenten, enzovoort.

Deze tools staan echter nog steeds los van de plek waar je daadwerkelijk je werk doet, wat leidt tot Work Sprawl: taken, updates en kennis verspreid over meerdere platforms.

ClickUp Brain maakt deel uit van uw werkbeheerplatform, waar u uw werk plant, uitvoert en bespreekt. U kunt AI integreren in werkstroom. Ambient agents kunnen vragen beantwoorden, gerelateerde taken identificeren, werkstroom bevorderen en nieuw werk creëren, vaak zonder dat gebruikers zich ervan bewust zijn dat ze iets hebben geactiveerd.

Gebruik in het prompt- of interactieveld in ClickUp Brain gewoon de vervolgkeuzelijst om uw voorkeursmodel te kiezen. Afhankelijk van uw abonnement en integraties kunt u kiezen uit opties zoals GPT, Claude of zelfs Gemini, en nog veel meer.

Verbeter de besluitvorming met de LLM-integratie van ClickUp Brain door AI-inzichten te verkrijgen die zijn afgestemd op uw werkstroom.

Dat is de kracht van een Convergence AI-werkruimte. Dat is wat echte AI-transformatie mogelijk maakt.

Hoe echte AI-transformatie eruitziet

Een echte AI-transformatie wordt niet afgemeten aan het aantal AI-tools dat u hebt aangeschaft of het aantal 'AI-initiatieven' dat u hebt gelanceerd. Het wordt gemeten aan de hand van hefboomwerking: hoeveel meer uw toptalent kan bereiken wanneer hun expertise wordt vastgelegd, gecodificeerd en geschaald via AI-agenten. ClickUp Agent wijst bijvoorbeeld direct taken toe aan de juiste persoon op basis van chatbetrokkenheid, zonder te wachten op handmatige invoer. Hierdoor kunnen uw experts zich concentreren op werk met een grote impact, terwijl hun kennis en beslissingen naadloos worden doorgegeven aan het hele team. Dat is de kracht van echte AI-transformatie: expertise automatisch omzetten in actie. AI-agenten in actie: direct toegewezen aan de juiste persoon, zodat uw team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.

Dit wordt gemeten aan de hand van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de output die uw organisatie produceert wanneer AI in de volledige bedrijfscontext werkt, in plaats van geïsoleerd in een chatbot-interface.

En het wordt gemeten aan de hand van de vraag of uw teams het werk doen dat ze altijd al hebben willen doen, maar waarvoor ze nooit de tijd, energie of capaciteit hadden om het te volbrengen.

Dat is de transformatie die het nastreven waard is. Dat is het concurrentievoordeel dat leiders van achterblijvers zal onderscheiden in het AI-tijdperk.

De bedrijven die zullen floreren, zijn niet de bedrijven die in hun eentje met AI experimenteren. Het zijn de bedrijven die domeinexpertise, werkstroom-orkestratie en geconvergeerde context samenbrengen om fundamenteel te heroverwegen hoe werk wordt gedaan.

De vraag is niet of je moet transformeren, maar hoe je dat nog te doen hebt. Het gaat erom of je snel genoeg bent om de transformatie te leiden, of dat je je concurrenten voorbij ziet gaan terwijl je nog aan het uitzoeken bent welke vragen je aan je chatbot moet stellen.

Begin uw AI-transformatie met ClickUp

Ontdek de AI-transformatiematrix : beoordeel de huidige status van uw organisatie en in kaart brengen uw pad naar Ambient AI. Bekijk ClickUp Brain in actie : ervaar hoe geconvergeerde context betrouwbare, bedrijfskritische AI-resultaten mogelijk maakt. Neem contact op met ons team om te ontdekken hoe u uw domeinexpertise kunt codificeren en AI-aangedreven werkstroom kunt organiseren.

Kyle Coleman is Global VP of Marketing bij ClickUp, waar hij leiding geeft aan de go-to-market-strategie en organisaties helpt begrijpen hoe ze echte AI-transformatie kunnen realiseren. Met zijn ruime ervaring in sales, marketing en business intelligence is Kyle gespecialiseerd in het helpen van bedrijven bij het codificeren van expertise en het organiseren van complexe werkstroom die meetbare bedrijfsresultaten opleveren.

Veelgestelde vragen over het coderen van expertise voor AI-transformatie

Het coderen van expertise betekent dat u het oordeel en de strategie van uw beste mensen vastlegt en die kennis in AI-werkstroom inbouwt. In plaats van taken te automatiseren, schaalt u menselijke expertise op via intelligente systemen die het werk uitvoeren zoals uw experts dat zouden doen.

AI zonder domeincontext levert generieke resultaten op. Domeinexperts weten hoe beslissingen worden genomen, welke best practices belangrijk zijn en waar uitzonderingen bestaan. Door AI-ontwikkelaars te koppelen aan vakexperts wordt ervoor gezorgd dat de automatisering een weerspiegeling is van echte bedrijfsinformatie.

Meet AI-transformatie aan de hand van het rendement: hoeveel meer uw mensen kunnen bereiken. Ga voor snellere doorlooptijden, een hoger outputvolume, verbeterde kwaliteit en meetbare efficiëntiewinst in alle werkstroom.

ClickUp Brain vormt de verbinding tussen mensen, gegevens en processen in één geconvergeerde AI-werkruimte. Het legt domeinexpertise vast, automatiseert meerstapswerkstroom en stuurt AI-agenten aan die het werk direct uitvoeren waar planning en samenwerking plaatsvinden.