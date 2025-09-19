Werk Sprawl oplossen: ClickUp's GVP of Solutions en succes over AI en de toekomst van werk

Wanneer werk aanvoelt als een doolhof

Een paar jaar geleden stond ik naar een whiteboard te staren en probeerde ik in kaart te brengen hoe mijn teams hun werk daadwerkelijk gedaan kregen. Wat begon als een eenvoudig diagram, veranderde al snel in een wirwar van lijnen die mensen, tools en processen in alle richtingen met elkaar verbonden. Op dat moment werd het me duidelijk: onze grootste uitdaging was niet een gebrek aan inzet of talent. Het was de onzichtbare wildgroei die zelfs eenvoudige projecten overweldigend maakte.

Als je je ooit hebt afgevraagd waarom de beste bedoelingen van je team verloren gaan in de chaos, of waarom de voortgang traag verloopt ondanks dat iedereen hard werkt, dan ben je niet de enige. Dit is de realiteit van werkversnippering – een probleem dat ik van dichtbij heb gezien bij ClickUp en bij honderden klanten.

Dit gaat niet alleen over tools of werkstroom; het gaat over wat er gebeurt als strategie zijn verbinding met uitvoering verliest.

Wat werkversnippering werkelijk is en hoe het de strategie stroomafwaarts ondermijnt

Work Sprawl gaat niet alleen over het hebben van te veel apps. Het gaat over fragmentatie – van mensen, processen en technologie. Het voelt alsof niemand het volledige plaatje ziet – en elke nieuwe app of werkstroom voegt alleen maar een extra laag complexiteit toe. In veel opzichten is Work Sprawl de schaduwkant van digitale transformatie, een onbedoeld gevolg van gefragmenteerde werksystemen.

Ik verdeel het in drie categorieën:

Mensen: Teams zijn verdeeld, rollen overlappen elkaar en communicatie gaat verloren in de vertaling. Zelfs binnen één organisatie kunnen teams zich als afzonderlijke eilanden voelen, elk met hun eigen prioriteiten en manieren van werk

Proces: Werkstroom vermenigvuldigt zich, governance wordt onduidelijk en verandermanagement wordt een bijzaak. Subprocessen en afhankelijkheden stapelen zich op, waardoor het moeilijk wordt om te zien hoe het werk aansluit bij de strategie

Technologie: Er zijn steeds meer tools beschikbaar, maar deze zijn zelden op een manier met elkaar verbonden die u echt zichtbaarheid geeft. Hoe meer tools u toevoegt, hoe meer context u verliest

AI is nu in al deze aspecten verweven. Soms helpt het, soms zorgt het voor extra ruis. De uitdaging is om het verschil te kennen.

De uitvoeringskloof: de werkelijke kosten wanneer strategie en actie uit elkaar groeien

Het gevaarlijkste effect van werkversnippering is niet de verspilde tijd, maar het feit dat strategie en uitvoering elkaar uit het oog verliezen. In theorie zou de strategie van het management naar alle medewerkers moeten vloeien en zouden de resultaten weer terug moeten vloeien naar het management.

Maar in de praktijk verbreekt werkversnippering deze keten, vaak verergerd door niet-gekoppelde systemen en toolversnippering.

Ik heb teams wekenlang aan projecten zien werken, om vervolgens te ontdekken dat iemand anders hetzelfde aan het doen was. Ik heb leidinggevenden zien worstelen met een simpele vraag: "Hoe sluit dit werk aan bij onze doelen?" Hoe groter de organisatie, hoe groter het probleem.

Dit is niet alleen inefficiënt, het is ook demotiverend. Mensen willen weten dat hun werk ertoe doet, en als ze het effect ervan niet kunnen zien, lijdt hun betrokkenheid daaronder.

🔧 Overdaad aan tools is een verborgen killer van productiviteit Een van de grootste oorzaken van werkversnippering is overdaad aan tools. Wanneer teams met te veel losstaande apps moeten jongleren, lijden de afstemming en het momentum daaronder. Wat de gegevens zeggen: ✅ 87% van de goed presterende teams gebruikt negen of minder tools

⚠️ Slecht presterende teams gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools

📊 1 op de 3 teams valt in het bereik van 5 tot 9 tools De conclusie?Goed presterende teams houden het simpel, integreren beter en behouden de context, waardoor ruis en wildgroei worden verminderd.

AI: een hulpmiddel, geen toverstaf

AI is tegenwoordig overal aanwezig en belooft automatisering, optimalisatie en transformatie.

Maar dit is wat ik heb geleerd: AI is slechts zo goed als de context die je eraan geeft.

Als uw AI niet contextueel is voor uw werk, is deze niet zo effectief

Zoals u in de bovenstaande grafiek kunt zien, gebruikt meer dan een derde van de werknemers AI zonder dat dit is geïntegreerd in hun kernwerkgebieden. Veel organisaties zitten vast aan slechts gedeeltelijke of minimale AI-integratie, wat leidt tot gefragmenteerde processen en gemiste kansen. Echte volledige integratie, waarbij AI naadloos is verweven met dagelijkse werkstroom, is nog steeds zeldzaam.

Als je AI bovenop een gefragmenteerd systeem plaatst, krijg je AI Sprawl: een nieuwe reeks losstaande AI-tools en -processen, met als resultaat dat je Work Sprawl gewoon vervangt door AI Sprawl. Maar wanneer je Contextual AI gebruikt om mensen, processen en technologie samen te brengen, krijg je duidelijkheid.

Bij ClickUp gebruiken we bijvoorbeeld AI om dubbel werk aan het licht te brengen, gerelateerde projecten met elkaar te verbinden en afhankelijkheden te benadrukken. Maar we zorgen ervoor dat AI geen nieuwe silo wordt. Het is een hulpmiddel, geen vervanging voor een doordachte strategie of menselijk oordeel.

Het einde heroverwegen: AI als katalysator voor nieuwe mogelijkheden

Een van de belangrijkste inzichten die ik heb opgedaan, is dat de meeste leiders (waaronder ikzelf) AI soms zien als een manier om dezelfde dingen te doen, maar dan sneller. We zien AI als een turbocompressor voor bestaande processen: A plus B is gelijk aan C, maar dan razendsnel.

Maar ik ben van mening dat we verder moeten gaan. AI gaat niet alleen over snelheid of efficiëntie. Het gaat over het heroverwegen van wat 'C' eigenlijk is.

In plaats van te vragen: "Hoe kan AI ons helpen onze huidige doelen efficiënter te bereiken?", moeten we ons afvragen: "Welke nieuwe doelen, resultaten en ervaringen maakt AI mogelijk?" Het gaat erom verder te denken dan de automatisering van de status quo en deze in twijfel te trekken.

Dit betekent dat we opnieuw moeten nadenken over:

Organisatiestructuur: Overstappen van starre organigrammen naar dynamische 'werkgrafieken' die weergeven hoe waarde daadwerkelijk wordt gecreëerd en geleverd

werk:* Een nieuwe definitie van wat een project, een team of zelfs een baan inhoudt. AI kan grenzen doen verdwijnen, waardoor nieuwe vormen van samenwerking en eigendom mogelijk worden

Klantbeleving: AI niet alleen gebruiken om supporttickets te versnellen, maar ook om te anticiperen op behoeften, trajecten te personaliseren en geheel nieuwe proposities voor waarde te creëren

De leiders en teams die in dit nieuwe tijdperk succesvol zullen zijn, zijn degenen die AI niet als een snelkoppeling zien, maar als een uitnodiging om opnieuw na te denken over wat mogelijk is.

Van organogrammen naar werkgrafieken: een nieuwe manier om uw organisatie te bekijken

Traditionele organigrammen laten zien wie aan wie rapporteert. Maar ze laten niet zien hoe het werk daadwerkelijk wordt gedaan. Daarom ben ik begonnen met het tekenen van 'werkgrafieken': kaarten die in kaart brengen hoe projecten, mensen en tools in het echte leven met elkaar interageren.

Werkgrafieken brengen knelpunten, overtolligheden en mogelijkheden voor samenwerking aan het licht. Ze helpen leidinggevenden te zien waar de strategie tekortschiet en waar de uitvoering uitblinkt. Het belangrijkste is dat ze het onzichtbare zichtbaar maken.

Ook hier kan AI helpen door patronen te analyseren, verborgen verbindingen bloot te leggen en verbeteringen voor te stellen. Maar de basis is altijd een duidelijk, uniform weergave van uw werk.

ClickUp Brain maakt het gemakkelijk om uw werk te analyseren, verborgen inzichten te ontdekken en verbeteringen voor te stellen – allemaal op één plek. Stel gewoon een vraag als: "Hoe voelden de klanten zich in de meest recente enquête?" ClickUp Brain vat onmiddellijk de sleutelpatronen samen, brengt verbindingen aan het licht en geeft bruikbare feedback, zodat uw team sneller slimmere beslissingen kan nemen. Analyseer gegevens van verzonden formulier in realtime en verkrijg AI-inzichten met ClickUp

Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld: de enige AI-assistent die is ontworpen om de unieke context van uw organisatie echt te begrijpen, uw werkstroom met elkaar in verbinding te brengen en inzichten te bieden waar u die het meest nodig hebt. In tegenstelling tot generieke AI-tools leert ClickUp Brain de taal van uw organisatie, werkt het binnen uw bestaande werkstroom en levert het AI voor alle werkgebieden vanaf één enkel platform. De resultaten spreken voor zich:

ClickUp Brain levert echte resultaten: betere integratie, minder frustratie en echte toolconsolidatie

Lessen uit het veld: wat ik heb geleerd van klanten

De wildgroei ziet er bij elke organisatie anders uit, maar een aantal thema's zijn universeel:

overbodig werk komt overal voor. * Het meest voorkomende 'aha'-moment is het besef dat twee teams parallel aan hetzelfde probleem werken. AI kan helpen dit te signaleren, maar alleen als uw gegevens zijn verbonden

gebrek aan bewustzijn is kostbaar. * Teams weten vaak niet wat er elders gebeurt. Het centraliseren van werk gaat niet alleen om efficiëntie, maar ook om het opbouwen van vertrouwen en een gedeeld doel

Strategie moet een tweerichtingsverkeer zijn. Top-down afstemming is belangrijk, maar bottom-up feedback is dat ook. De beste organisaties creëren ruimte voor beide

Een klant vertelde me: "We realiseerden ons niet hoeveel we misten totdat we alles op één plek konden zien. " Dat is de kracht van convergentie: niet alleen minder tools, maar ook meer context.

Consolidatie versus convergentie: waarom context belangrijk is

Het is verleidelijk om werkversnippering op te lossen door tools te schrappen. Maar consolidatie alleen kan averechts werken als het de context wegneemt die teams nodig hebben om hun beste werk te leveren.

Convergentie is anders. Het gaat erom mensen, processen en technologie samen te brengen op een manier die de context behoudt en samenwerking mogelijk maakt. Soms betekent dat minder tools, soms betekent het betere integratie. Het doel is altijd hetzelfde: duidelijkheid.

De geconvergeerde AI-werkruimte: de oplossing van ClickUp

Bij ClickUp zien we de oplossing voor werkversnippering – en de weg naar echte convergentie – als iets dat groter is dan alleen maar een nieuwe tool. We noemen het de geconvergeerde AI-werkruimte: een nieuwe categorie van werk waarin taken, documenten, doelen en communicatie samenkomen in één contextrijke omgeving, aangedreven door AI. Het is niet alleen software, het is een fundamenteel andere manier van werken.

Met een geconvergeerde AI-werkruimte kunnen teams:

Krijg een voltooid beeld van het werk van mensen, processen en technologie

Maak gebruik van AI-werkstroomautomatisering om inzichten te verkrijgen, redundantie te elimineren en afstemming te bevorderen

Behoud de context die samenwerking zinvol maakt, terwijl je de ruis en fragmentatie van digitale werk-systemen vermindert

Dit is meer dan alleen het consolideren van tools: het gaat om het creëren van een levend, ademend ecosysteem waar strategie, uitvoering en innovatie samenkomen.

📮 ClickUp Insight: 33% van de mensen gelooft nog steeds dat multitasking gelijk staat aan efficiëntie. In werkelijkheid verhoogt multitasking alleen maar de kosten van contextwisselingen. Wanneer je hersenen heen en weer springen tussen tabbladen, chatten en checklist, lijdt je concentratie daar het meest onder. ClickUp helpt je om je op één taak te concentreren door alles wat je nodig hebt op één plek samen te brengen! Ben je bezig met een taak, maar moet je even iets opzoeken op internet? Gebruik gewoon je stem en vraag ClickUp Brain MAX om vanuit hetzelfde venster een zoekopdracht op internet uit te voeren. Wil je even chatten met Claude en het concept waar je aan werkt bijschaven? Dat kan ook, zonder dat je je werkruimte hoeft te verlaten! Alles wat je nodig hebt – denk aan chat, documenten, taken, dashboard, meerdere LLM's, zoeken op internet en meer – bevindt zich in één geconvergeerde AI-werkruimte, klaar voor gebruik! Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller klaar met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

De menselijke kant: cultuur, transparantie en afstemming

Het oplossen van werkversnippering is niet alleen een technische uitdaging, maar ook een culturele. Wanneer teams zien hoe hun werk past in het grotere geheel, zijn ze eerder geneigd om samen te werken, kennis te delen en te innoveren. Transparantie is niet alleen een modewoord, het is de basis voor vertrouwen en flexibiliteit.

Bij ClickUp hebben we geleerd dat de beste ideeën vaak van de rand komen, van de mensen die het dichtst bij het werk en de klant staan. Het creëren van kanalen voor feedback, het vieren van cross-functionele successen en het koppelen van individuele bijdragen aan bedrijfsresultaten zijn allemaal essentieel.

De weg vooruit: praktische stappen, geen wondermiddelen

Het oplossen van werkversnippering is een proces, geen snelle oplossing. Dit is wat ik aanbeveel:

Breng uw huidige situatie in kaart. Gebruik een whiteboard, mindmap of digitale tool – alles wat u helpt om het totaalbeeld te zien Zoek naar overlappingen en hiaten. Waar doen teams dubbel werk? Waar gaat informatie verloren? Geef prioriteit aan convergentie boven consolidatie. Breng werk samen, maar offer niet de context op die het zinvol maakt Integreer AI op een doordachte manier. Gebruik het om de zichtbaarheid te verbeteren en handmatig werk te verminderen, terwijl mensen op de hoogte blijven. Bevorder transparantie en feedback. Maak het voor teams gemakkelijk om te delen waar ze aan werken en om hun werk te verbinden aan bredere doelen Daag je aannames uit. Vraag niet alleen hoe AI je sneller kan maken, maar vraag ook welke nieuwe resultaten er mogelijk zijn nu AI deel uitmaakt van je toolkit

werk weer menselijk maken: van werkversnippering naar werk dat ertoe doet*

Werk Sprawl is een modern probleem, maar de oplossing is tijdloos: duidelijkheid, verbinding en doelgerichtheid. AI kan helpen, maar alleen als we het gebruiken om mensen bij elkaar te brengen – en niet om ze verder uit elkaar te drijven.

Bij ClickUp zijn we nog steeds aan het leren. Elke dag leren onze klanten ons iets nieuws over hoe werk echt in zijn werk gaat. Ik hoop dat we door het delen van wat we hebben geleerd, anderen kunnen helpen hun eigen weg te vinden in het doolhof.

Als u worstelt met werkversnippering, bent u niet de enige. Begin met het in kaart brengen van uw wereld. U zult misschien verrast zijn door wat u ontdekt – en door hoeveel beter het werk kan voelen als iedereen dezelfde kant op gaat.

Als we naar de toekomst kijken, moedig ik elke leider en elk team aan om zich niet alleen af te vragen hoe AI u kan helpen om dezelfde dingen sneller te doen, maar ook hoe het u kan helpen om nieuwe mogelijkheden, nieuwe manieren van werken en nieuwe definities van succes te bedenken. De toekomst van werk draait niet alleen om snelheid, maar ook om visie. Met een geconvergeerde AI-werkruimte ligt die visie binnen handbereik.