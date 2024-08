Octrooien tellen: Amerikaanse staten met de meest vindingrijke inwoners

In de VS kunnen degenen die het volgende beste hulpmiddel kunnen bedenken om het leven van anderen te verbeteren, vaak hun naam verankeren in het fundament van de geschiedenis.

En dat proces begint met het aanvragen van een patent. Een octrooi geeft een individu of bedrijf exclusieve rechten om een uitvinding te verkopen of er winst uit te halen. Het geeft hen ook gronden om een andere persoon of een ander bedrijf aan te klagen als ze geloven dat de andere partij onterecht profiteert van een idee waarop zij patent hebben.

In het fiscale jaar 2022 werden meer dan 200.000 patentaanvragen ingediend in de 50 staten en Washington D.C.. Sommige analisten hebben gezegd dat de wereldwijde octrooiactiviteit daalde in de tweede helft van 2022, voornamelijk als gevolg van de vertraging van de wereldeconomie en de verstoringen door COVID-19.

Met behulp van gegevens van de Octrooi- en merkenbureau en Telbureau schattingen van de populatie, ClickUp rangschikte de top 15 staten volgens het aantal nieuwe patenten dat per hoofd van de bevolking werd aangevraagd in het fiscale jaar 2022, dat liep tot eind september.

Veel staten die de race om octrooien op uitvindingen leiden, zijn ook technologische hubs. Californië, de startpagina van Silicon Valley en het hart van de technologie-industrie, is de nummer 1 staat voor octrooien aangevraagd in 2022.

Het is de thuisbasis van grote bedrijven zoals Apple, Google en Facebook, waar onderzoeksbudgetten van miljarden dollars innovatie stimuleren. De staat diende vorig jaar zes keer zoveel patenten in als de volgende topstaat voor totale patentaanvragen.

15. Noord Carolina

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 6.01 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 6.01 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 6,433

: 6,433 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 1,878

In het afgelopen decennium is North Carolina, een belangrijke uitvalsbasis voor het Amerikaanse bankwezen, een hotspot voor computerhardware- en softwarepatenten en andere communicatiegerelateerde uitvindingen. Honeywell, Bank of America, Duke University en North Carolina State University zijn enkele van de grootste eigenaren van octrooien in de staat.

14. Utah

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 6.25 octrooien per 10.000 inwoners

: 6.25 octrooien per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 2,114

: 2,114 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 669

De Mountain West-regio's staan niet bekend om hun octrooiactiviteit, behalve de regio Denver, volgens de USPTO-aanvragen van de afgelopen 10 jaar. In Utah zijn de populairste uitvindingen die gepatenteerd worden echter die in de medische, chirurgische en farmaceutische ruimte.

13. Michigan

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 6.66 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 6.66 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 6,680

: 6,680 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 1,310

De meeste octrooiaanvraagactiviteiten vinden plaats in de regio Ann Arbor in Michigan, volgens gegevens van USPTO. Octrooien voor farmaceutische medicijnen, PC-hardware en -software en motoren voor motorvoertuigen zijn ook populaire sectoren voor innovatie. Ford, GM en Chrysler hebben hun hoofdkantoren in Michigan.

12. Nieuw Hampshire

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 6.79 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 6.79 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe octrooiaanvragen, FY2022 : 948

: 948 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 367

Octrooiaanvragen in New Hampshire worden aangevoerd door BAE Systems, een in Londen gevestigd defensie- en ruimtevaartbedrijf met een aanzienlijke aanwezigheid in de staat. Informatieopslag, software en communicatietechnologie omvatten de meeste octrooien in de staat.

11. Connecticut

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY202 2: 7,16 patenten ingediend per 10.000 inwoners

2: 7,16 patenten ingediend per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 2,598

: 2,598 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 947

De grootste eigenaren van octrooien in Connecticut zijn United Technologies Corp., gevolgd door defensieaannemer Raytheon Technologies en Otis Elevator Company. UTC is niet meer, hoewel zijn patenten nog wel worden verantwoord in de USPTO-database. Het bedrijf is in 2020 samengevoegd met Raytheon.

10. Colorado

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 7.25 octrooien per 10.000 inwoners

: 7.25 octrooien per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 4,236

: 4,236 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 1,168

Het leeuwendeel van de octrooiaanvragen in Colorado komt uit de metroregio's Denver en Boulder. Johns Manville, een fabrikant van bouwmaterialen die eigendom is van Berkshire Hathaway, en de Universiteit van Colorado zijn belangrijke eigenaren van technische octrooien in de staat, waaronder in de communicatieruimte.

9. Washington DC

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image2.png Washington DC /%img/

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 7.41 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 7.41 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe octrooiaanvragen, FY2022 : 498

: 498 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 172

De Amerikaanse marine, het leger en NASA zijn de drie grootste eigenaren van octrooien in de hoofdstad van het land. Het meest aangehaalde patent in de staat komt van Nano Resources Limited, dat volgens USPTO-gegevens al in 1993 een patent aanvroeg om zijn methode voor elektronische bankdiensten voor particulieren te beschermen.

8. Delaware

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 7.93 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 7.93 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 808

: 808 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 231

Tot de belangrijkste uitvinders aan de hand van in Delaware ingediende patenten behoren het productieve chemiebedrijf Du Pont, onderzoeksbedrijf voor draadloze communicatie InterDigital Tech Corp. en leverancier van laboratoriumapparatuur Empire Technology Development.

7. Minnesota

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 8.09 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 8.09 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 4,626

: 4,626 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 1,608

De detailhandelaar Target Inc., met het hoofdkantoor in Minneapolis, is een van de grootste eigenaren van octrooien in Minnesota, maar de medische ruimte is het belangrijkste gebied voor nieuwe, gepatenteerde technologieën.

6. Vermont

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 8.18 octrooien aangevraagd per 10.000 inwoners

: 8.18 octrooien aangevraagd per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 529

: 529 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 131

Octrooien voor halfgeleiders en medicijnen komen het meest voor in deze staat, waar de verwerkende industrie de grootste industrie is.

5. Oregon

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 8.19 octrooien aangevraagd per 10.000 inwoners

: 8.19 octrooien aangevraagd per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 3,471

: 3,471 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 1,042

Jack Kavalieros van Intel is de afgelopen tien jaar naar voren gekomen als de meest gepatenteerde uitvinder in Portland, Oregon. Portland State University en Lattice Semiconductor Corp. zijn ook tophouders van patenten in de staat.

4. Washington

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image5.png Space Needle in Washington /%img/

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 10.58 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 10.58 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 8,236

: 8,236 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 3,207

De meeste patenten in Washington worden aangevraagd in de regio Seattle, waar Amazon de onbetwiste kampioen is. Het bedrijf bezit meer dan 16.000 patenten die in de afgelopen 10 jaar in de staat zijn aangevraagd.

3. Idaho

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 11.00 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 11.00 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 2,133

: 2,133 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 438

Idaho heeft sinds 2017 een toename gezien in het aantal octrooiaanvragen in Boise. Halfgeleiderfabrikant Micron bezit meer patenten dan enig ander bedrijf in Boise, met meer dan 31.000 geregistreerde patenten.

2. Massachusetts

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 15.51 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 15.51 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 10,830

: 10,830 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 3,855

Massachusetts, de thuisbasis van het in Cambridge gevestigde MIT en tal van andere technische instellingen, is de thuisbasis van enkele van de grootste octrooiaanvragers van het land. Nieuwe geneesmiddelentechnologieën vormen het grootste deel van de octrooien die in Boston worden aangevraagd en Gillette is er een belangrijke eigenaar van octrooien. Octrooiactiviteit in de regio Boston piekte in 2020 en daalde licht in 2021.

1. Californië

via Canva

Nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 16.33 ingediende patenten per 10.000 inwoners

: 16.33 ingediende patenten per 10.000 inwoners Totaal nieuwe patentaanvragen, FY2022 : 63,725

: 63,725 Verzoeken voor verder onderzoek van octrooien, 2022: 20,183

San José is de innovatie hotspot in de Golden State, waar computersoftware, hardware, communicatieapparatuur en halfgeleiders het grootste deel uitmaken van de ingediende patenten. Cisco en Broadcom zijn belangrijke eigenaren van patenten in San José. Een van de meest productieve en meest geciteerde patenten uit Palo Alto, op een steenworp afstand van San Jose, is een patent voor multi-vinger touch sensing voor PC- en laptopmuismatten van Logitech.

