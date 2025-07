Anytype vs. Obsidian: welke app voor het maken van aantekeningen wint in 2025?

Ben je bezig met het uitwerken van je volgende grote idee, het ordenen van onderzoeksnotities of gewoon het opruimen van je digitale werkruimte? De juiste app voor het maken van aantekeningen kan het verschil maken.

Maar met zoveel opties beschikbaar in de app stores, hoe vind je de perfecte match? Sommige apps richten zich op flexibiliteit, terwijl andere prioriteit geven aan structuur; je hebt niet echt alle opvallende functies nodig die ze bieden.

Twee krachtpatsers maken echter furore onder de topkandidaten: Anytype en Obsidian. Beide bieden een unieke aanpak voor het ordenen van je gedachten, maar welke levert echt resultaat?

In dit artikel vergelijken we Obsidian en Anytype. We gaan dieper in op hun functies, prijzen en wat hen onderscheidt. Bovendien introduceren we een alternatief, ClickUp, dat wel eens de show zou kunnen stelen van beide!

Anytype vs. Obsidian in één oogopslag

Hier is een snelle vergelijking tussen Obsidian en Anytype, samen met ClickUp:

Functie Anytype Obsidian Bonus: ClickUp Aanpassing en flexibiliteit Zeer aanpasbaar met een blokgebaseerd systeem, waardoor gebruikers aantekeningen vrij kunnen structureren Ondersteunt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden via plug-ins, thema's en bewerking op basis van Markdown Combineert krachtige aanpassingsmogelijkheden met een gestructureerde organisatie, met sjablonen, aangepaste velden en geavanceerde filters voor werkstromen op maat Offline toegang Volledig offline, met lokale opslagruimte en synchroniseren Offline-first met lokale opslagruimte; synchroniseren met de cloud mogelijk via Obsidian Sync Biedt een offline modus voor taken en documenten, zodat je ook zonder internet productief kunt blijven, met naadloze synchronisatie met de cloud wanneer je online bent Organisatie en structuur Gebruikt een grafische structuur met relationele databases Grafische weergave, backlinks en mappen voor kennisbeheer Biedt een evenwicht tussen visuele organisatie en gestructureerd taakbeheer, met lijsten, mappen en een hiërarchische werkruimte Samenwerking Hiermee kunt u in realtime samenwerken met uw team Voornamelijk een tool voor één gebruiker, maar community-plugins maken beperkte samenwerking mogelijk ClickUp is ontworpen voor naadloos teamwork en maakt realtime samenwerking mogelijk aan documenten, taken en whiteboards met opties voor commentaar en delen Multimedia-ondersteuning Ondersteunt afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen in een visueel rijke interface Voornamelijk op tekst gebaseerd, maar ondersteunt ook afbeeldingen, audio en PDF's Ondersteunt rich media, embeds en bestandsbijlagen rechtstreeks in taken en documenten, waardoor projectdocumentatie wordt verbeterd Veiligheid en privacy Biedt end-to-end-versleuteling en een lokale aanpak, waardoor gebruikers volledige controle hebben over hun gegevens Lokaal eerst met optionele versleuteling voor gebruikers van Obsidian Sync Veiligheid op bedrijfsniveau met gedetailleerde toestemmingen, privé documenten en optionele toegang voor gasten voor gecontroleerd delen van gegevens Zoek- en organisatiehulpmiddelen Geavanceerd zoeken met eigenschappen, tags en databasefiltering Krachtige zoekfunctie met tag-gebaseerde organisatie, backlinks en grafische weergave ClickUp Connected Search biedt geavanceerd zoeken in ClickUp en gekoppelde apps, slimme filters en aanpasbare dashboards voor efficiënte informatie-opvraging Integraties Beperkte integraties met andere apps; richt zich op een op zichzelf staand ecosysteem Uitgebreide bibliotheek met plug-ins voor integratie met tools van derden, zoals Todoist en Readwise Biedt meer dan 1000 integraties met populaire werk-apps, plus automatisering om werkstromen te stroomlijnen Prijzen Gratis met optionele betaalde functies in ontwikkeling Gratis voor persoonlijk gebruik, met een betaald abonnement voor Obsidian Sync en commercieel gebruik Royaal gratis abonnement met robuuste functies; premium abonnementen bieden geavanceerde samenwerking, automatisering en AI-gestuurde ondersteuning; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen

Wat is Anytype?

via Anytype

Anytype is een app voor productiviteit met een frisse, objectgebaseerde benadering van notities maken. Elk stukje content, of het nu een notitie, taak, afbeelding of bestand is, wordt behandeld als een onafhankelijk object. Je kunt deze naar eigen inzicht ordenen, koppelen en structureren. In plaats van te werken met verspreide snelle notities, bouw je een modulair systeem waarin alles naadloos op elkaar aansluit.

Met aanpasbare sjablonen wordt repetitief werk eenvoudiger. Maak één keer een sjabloon en Anytype past deze automatisch toe op vergelijkbare objecten, zodat u productief blijft.

Functies van Anytype

Anytype tilt het maken van aantekeningen naar een hoger niveau met zijn lokale, gedecentraliseerde aanpak. Het maakt gebruik van een privé, onderling verbonden werkruimte die synchroniseert tussen apparaten zonder gebruik te maken van de cloud.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies:

Functie #1: Gedeelde werkruimtes en samenwerking

via Anytype

Je notities, databases en projecten worden opgeslagen in Spaces, aparte werkruimtes waar je verschillende aspecten van je leven kunt organiseren. Je kunt maximaal 10 Spaces aanmaken, zodat je persoonlijke en werkgerelateerde content netjes gescheiden houdt.

Als je met een team werkt, kun je met gedeelde ruimtes samen bewerken, commentaar geven en projecten beheren, terwijl alles lokaal en veilig wordt opgeslagen.

Functie #2: Mindmap en grafische weergave voor onderling verbonden denken

via Anytype

Met Anytype kunt u met behulp van mindmaps en grafische weergaven visualiseren hoe uw notities met elkaar verbonden zijn. In plaats van statische lijsten krijgt u een interactief overzicht van gekoppelde ideeën, projecten en taken, een soort tweede brein, als u wilt.

Het beste deel? Je hoeft geen handmatige links te maken. Anytype brengt automatisch de relaties tussen je notities in kaart, zodat je in één oogopslag het grote geheel ziet.

Functie #3: Widgets voor snelle navigatie

via Anytype

Je zijbalk is niet zomaar een menu. Het is een aanpasbaar dashboard dat zich aanpast aan je werkstroom. Met widgets kun je veelgebruikte objecten vastmaken, recente aantekeningen openen of taken filteren met één klik.

Je kunt widgets herschikken of verwijderen, zodat je werkruimte overzichtelijk en vrij van afleiding blijft.

Functie #4: Opslagruimte en verwijderen

via Anytype

In tegenstelling tot de meeste apps voor het maken van notities, slaat Anytype standaard alles lokaal op, wat betekent dat je geen internetverbinding nodig hebt om toegang te krijgen tot je notities. Verwijderde items blijven in de alleen-lezenmodus totdat ze definitief worden verwijderd, waardoor je volledige controle over je gegevens behoudt.

Anytype maakt gebruik van een peer-to-peer (P2P) systeem voor het synchroniseren tussen apparaten, zodat uw gegevens nooit op centrale servers worden opgeslagen. Dankzij end-to-end-encryptie hebt alleen u toegang tot uw aantekeningen, waardoor dit een van de meest privacygerichte AI-apps voor het maken van aantekeningen is die momenteel beschikbaar zijn.

Prijzen van Anytype

Starter: Gratis

Explorer: $48/gebruiker per jaar

Builder: $99/gebruiker per jaar

Mede-maker: $299/gebruiker per jaar

Business: Aangepaste prijzen

Wat is Obsidian?

via Obsidian

Obsidian is geen doorsnee app voor het maken van notities in de cloud. Het slaat je gegevens op je apparaat op, waardoor je volledige controle hebt over privacy en toegang.

In tegenstelling tot apps zoals Notion, die gebruikmaken van een database, gebruikt Obsidian een kennisgrafiek om je ideeën met elkaar te verbinden. Met Markdown als basis is het perfect voor wie houdt van een overzichtelijke, afleidingsvrije schrijfervaring met krachtige koppelingen.

Functies van Obsidian

Obsidian is meer dan alleen een app voor het maken van aantekeningen; het is een tool voor het opbouwen van een persoonlijke kennisbank. Je kunt een systeem creëren dat met je meegroeit door aantekeningen te koppelen en je werkruimte aan te passen.

Hier zijn nog enkele functies:

Functie #1: De kennisgrafiek

via Obsidian

Obsidian slaat niet alleen notities op, maar verweeft ze tot een dynamisch web van informatie. Het maakt gebruik van bidirectionele koppelingen, waardoor elke notitie met andere notities wordt verbonden en een kennisgrafiek vormt die u helpt uw gedachten te visualiseren en te ordenen. Het is bijna als een tweede brein.

Je kunt checklists maken binnen notities om inzichten om te zetten in actie. Dit is onafhankelijk van het feit of je relaties tussen ideeën in kaart brengt, de voortgang van projecten bijhoudt of dagelijkse taken beheert.

Functie #2: Plug-ins om je werkruimte een boost te geven

via Obsidian

Obsidian floreert dankzij plug-ins in plaats van API-integraties. Of je nu aangepaste CSS, een Kanban-bord, een audiorecorder of zelfs paginavoorbeelden nodig hebt, er is waarschijnlijk een plug-in voor. Dankzij deze modulaire aanpak kun je Obsidian vorm geven zodat het past bij je werkstroom, zonder overbodige ballast.

Met Obsidian-sjablonen kun je ook vooraf opgemaakte content met één commando in je notities invoegen, waardoor het maken van notities nog sneller gaat.

Functie #3: Obsidian Publish om je notities openbaar te maken

via Obsidian

Wilt u uw aantekeningen met de wereld delen? Met Obsidian Publish kunt u rechtstreeks vanuit uw Obsidian-kluis een openbaar toegankelijke website maken. U kunt zelfs een aangepast domein gebruiken en meerdere kluizen publiceren – perfect voor onderzoekers, bloggers of teams die kennis documenteren.

Prijzen van Obsidian

Free

Add-ons:

Synchroniseren : $ 5/gebruiker per maand

Publiceren : $10/site per maand

Catalyst : $ 25/gebruiker (eenmalige betaling)

Commercieel: $ 50/jaar per gebruiker

💡 Pro-tip: Gebruik in Obsidian [[dubbele haakjes]] om direct een nieuwe notitie te maken en deze te koppelen aan bestaande ideeën.

Anytype vs. Obsidian: functies vergeleken

Kiezen tussen Anytype en Obsidian is niet alleen een kwestie van een app voor notities kiezen; het gaat ook om hoe je je kennis vastlegt, verbindt en beheert.

Als je voor Obsidian kiest, krijg je volledige eigendom van je notities met lokale Markdown-bestanden en een uitgebreid ecosysteem van plug-ins. Anytype biedt daarentegen een gedecentraliseerde, offline-first aanpak met een gestructureerd, blokgebaseerd systeem.

Beide hebben gepassioneerde volgers, maar welke past echt bij jouw werkstroom?

Laten we eens kijken naar de belangrijkste verschillen, geavanceerde functies en bruikbaarheid van Anytype en Obsidian, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Functie #1: Gebruikersinterface en organisatie

Het objectgebaseerde systeem van Anytype hanteert een visuele aanpak. Je kunt tekst, afbeeldingen en taken als onafhankelijke objecten koppelen, wat zorgt voor een gestructureerde en toch flexibele organisatie. Functies zoals slepen en neerzetten, een grafische weergave en geneste pagina's maken navigatie intuïtief.

Obsidian daarentegen is tekstgericht en gebaseerd op Markdown. Het organiseert aantekeningen in kluizen en biedt meerdere vensters die naast elkaar kunnen worden geopend om aantekeningen naast elkaar te maken. Hoewel het geen blokgebaseerd systeem heeft, maakt de robuuste kennisgrafiek het koppelen van ideeën naadloos.

🏆 Winnaar: Anytype Als je de voorkeur geeft aan een visuele aanpak met gestructureerde koppelingen, is Anytype intuïtiever. Obsidian blinkt uit in op Markdown gebaseerde werkstromen, maar vereist meer aanpassingen.

Functie #2: Backlinking en kennisbeheer

Anytype organiseert notities als onderling verbonden objecten en geeft hun relaties weer in een interactieve grafische weergave. Dit maakt het ideaal voor persoonlijk kennisbeheer.

Obsidian staat alom bekend om zijn krachtige backlinking en kennisgrafiek, waarmee een onderling verbonden web van ideeën wordt gevormd. Het is handig voor onderzoekers en schrijvers die grote hoeveelheden content beheren.

💡 Pro-tip: In Obsidian kun je de ene notitie in de andere insluiten met ![[Naam notitie]], zodat je de content kunt bekijken zonder van notitie te wisselen.

🏆 Winnaar: Obsidian De geavanceerde bidirectionele koppeling en grafische weergave maken het een betere keuze voor diepgaand kennisbeheer.

Functie #3: Samenwerken en aantekeningen delen

Sinds de laatste updates heeft Anytype "Shared Spaces" geïntroduceerd, waarmee realtime samenwerking mogelijk is. In deze modus kunnen meerdere gebruikers samenwerken, waarbij alle content versleuteld blijft en eigendom blijft van de gebruikers. De functies voor samenwerking worden nog verder ontwikkeld, met robuustere mogelijkheden voor gedeelde werkruimtes en verbeteringen die in komende updates worden verwacht.

Obsidian biedt standaard geen ingebouwde functies voor realtime samenwerking, zoals gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers binnen de app zelf. Met Obsidian Publish (een betaalde add-on) kun je echter een openbare webpagina maken om notities te delen. En realtime samenwerking is mogelijk met plug-ins van derden, zoals Relay.

🏆 Winnaar: Anytype De multiplayer-modus van Anytype met gedeelde ruimtes is ideaal voor realtime teamwork, terwijl samenwerking in Obsidian geen realtime bewerking binnen de app is, maar eerder gecoördineerde publicatie en handmatige synchronisatie van wijzigingen.

Functie #4: Automatisch opslaan en offline modus

Beide apps functioneren uitzonderlijk goed offline.

Anytype slaat aantekeningen automatisch lokaal op en synchroniseert ze tussen apparaten via een peer-to-peer (P2P) versleuteld netwerk. Obsidian slaat daarentegen alles lokaal op, maar je hebt Obsidian Sync (een betaalde add-on) nodig voor synchronisatie tussen meerdere apparaten.

🏆 Winnaar: Anytype Gratis versleuteld synchroniseren maakt het een betere offline-optie.

Functie #4: Beschikbaarheid op meerdere platforms

Anytype is beschikbaar voor Windows, macOS, iOS en Android, en dankzij de gratis synchronisatie kunt u uw notities naadloos op al uw apparaten openen.

Aan de andere kant is Obsidian ook beschikbaar op deze platforms, maar heb je mogelijk een betaalde add-on nodig om notities te synchroniseren. Er zijn weliswaar opties van derden beschikbaar om te synchroniseren met iCloud, Google Drive of OneDrive, maar deze zijn mogelijk niet helemaal betrouwbaar.

🏆 Winnaar: Anytype Gratis synchroniseren tussen apparaten maakt het nog voordeliger.

Functie #5: Prijzen

Anytype biedt gratis volledige offline toegang, lokale opslagruimte en versleutelde synchronisatie tussen apparaten. Hoewel er betaalde abonnementen zijn voor premium functies, blijft de basisfunctionaliteit gratis.

Obsidian biedt lokale opslagruimte, ondersteuning voor Markdown en een kennisgrafiek in zijn persoonlijke abonnement. Het commerciële abonnement omvat zakelijk gebruik en prioriteit bij ondersteuning. Essentiële add-ons zoals versleutelde synchronisatie en de mogelijkheid om notities online te publiceren, zijn echter tegen meerprijs verkrijgbaar.

🏆 Winnaar: Anytype Anytype biedt een abonnement met basisfuncties, terwijl Obsidian extra kosten in rekening brengt voor sleutelfuncties zoals synchroniseren.

Obsidian vs. Anytype op Reddit

Reddit-gebruikers hebben uiteenlopende perspectieven wanneer ze Obsidian en Anytype vergelijken, wat een weerspiegeling is van individuele voorkeuren en werkstromen.

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan Obsidian vanwege het uitgebreide ecosysteem van plug-ins en de directe opslagmogelijkheden voor bestanden. Ze melden ook dat het betere zoekfuncties en ondersteuning voor backlinks biedt.

Dit is wat gebruiker owlyph te zeggen heeft:

De twee hebben behoorlijk verschillende werkstromen. De editor van AnyType is iets eenvoudiger als je niet vertrouwd bent met Markdown en de synchronisatietechniek is zeer geavanceerd. De zoekfunctie en ondersteuning voor backlinks van Obsidian zijn veel geavanceerder.

De twee hebben behoorlijk verschillende werkstromen. De editor van AnyType is iets eenvoudiger als je niet vertrouwd bent met Markdown en de synchronisatietechniek is zeer geavanceerd. De zoekfunctie en ondersteuning voor backlinks van Obsidian zijn veel geavanceerder.

Een andere gebruiker, gfarwell, wijst in r/AnyType op het volgende:

Toen ik Obsidian mooier wilde maken door multimedia in te sluiten en alles op te maken, realiseerde ik me dat Anytype de structuur en esthetiek bood die in Obsidian onnodig veel werk zou kosten.

Toen ik Obsidian mooier wilde maken door multimedia in te sluiten en alles te formatteren, realiseerde ik me dat Anytype de structuur en esthetiek bood die in Obsidian onnodig veel werk zou kosten.

Sommige gebruikers zien de sterke punten van beide platforms en merken op dat de keuze kan afhangen van specifieke gebruikssituaties en persoonlijke voorkeuren. Een gebruiker in r/productivity vermeldt bijvoorbeeld:

Anytype is een goede middenweg voor gebruikers van Obsidian en Notion. Ik heb het geprobeerd en vond het leuk, maar ik heb besloten om terug te gaan naar Obsidian omdat: Ik heb meer controle over mijn gegevens (zowel mijn notities als mijn persoonlijke gegevens) met Obsidian Niet alleen dat, het is ook beter aanpasbaar met tal van thema's, extensies en dergelijke Maar aan de andere kant kun je met Anytype veel sneller aan de slag. Je hoeft niet op zoek naar goede extensies en je hoeft je geen zorgen te maken over het synchroniseren.

Anytype is een goede middenweg voor gebruikers van Obsidian en Notion. Ik heb het geprobeerd en vond het leuk, maar ik heb besloten om terug te gaan naar Obsidian omdat: Ik heb meer controle over mijn gegevens (zowel mijn notities als mijn persoonlijke gegevens) met Obsidian Bovendien is het beter aanpasbaar met tal van thema's, extensies en dergelijke

Maar aan de andere kant kun je met Anytype veel sneller aan de slag. Je hoeft niet op zoek naar goede extensies en je hoeft je geen zorgen te maken over het synchroniseren.

Deze perspectieven benadrukken dat de keuze tussen Anytype en Obsidian kan afhangen van individuele voorkeuren, met name wat betreft aanpassing, gegevenscontrole en het belang van esthetiek in werkstromen voor het maken van aantekeningen.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Anytype en Obsidian

Obsidian is goed als je van Markdown houdt en alles lokaal opslaat, terwijl Anytype je zelfs offline esthetisch aantrekkelijkere notities biedt. Beide vereisen echter veel handmatig werk om notities te koppelen en te ordenen, wat je kan vertragen wanneer je met meerdere projecten jongleert.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert projectmanagement, kennismanagement en chatten, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Het verbetert het maken van aantekeningen door documenten, taken, mindmaps en AI-gestuurde automatisering te integreren in één naadloos platform.

Voordat ik ClickUp gebruikte, moest ik vaak taken over meerdere platforms heen en weer schuiven – e-mail, spreadsheets, apps voor het maken van aantekeningen en nog veel meer. Deze versnippering was niet alleen inefficiënt, maar leidde ook tot verwarring en taken die over het hoofd werden gezien. Het uniforme platform van ClickUp brengt al mijn taken en projecten samen, waardoor mijn werkstroom wordt gestroomlijnd en ik nooit meer belangrijke deadlines of taken mis.

Voordat ik ClickUp gebruikte, moest ik vaak jongleren met taken op meerdere platforms: e-mail, spreadsheets, apps voor het maken van aantekeningen en nog veel meer. Deze versnippering was niet alleen inefficiënt, maar leidde ook tot verwarring en taken die over het hoofd werden gezien. Het uniforme platform van ClickUp brengt al mijn taken en projecten samen, waardoor mijn werkstroom wordt gestroomlijnd en ik nooit meer belangrijke deadlines of taken mis.

Dit zijn de functies die ClickUp tot de perfecte mix maken van de krachtige kennisbeheerfuncties van Obsidian en de esthetische, kant-en-klare werkruimtes van Anytype:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Notepad

Leg je ideeën altijd en overal vast met ClickUp Notepad

In tegenstelling tot Obsidian, dat steunt op plug-ins, of de gedecentraliseerde installatie van Anytype, maakt ClickUp Notepad moeiteloos verbinding met uw projecten, checklists en teamsamenwerkingen zonder dat er extra werk (of apps) nodig is. Het is niet alleen een tool voor het maken van aantekeningen, maar ook een krachtpatser op het gebied van productiviteit.

Met ClickUp Notepad kun je:

Leg ideeën direct vast met uitgebreide opmaakmogelijkheden en ingesloten media

Zet notities om in uitvoerbare ClickUp-taken (compleet met deadlines, toegewezen personen en prioriteiten) in slechts een paar klikken

Synchroniseer al je apparaten, zodat je aantekeningen altijd bij de hand zijn (zonder extra kosten voor het synchroniseren!)

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Documenten

Werk samen en bewerk je notities, abonnementen, voorstellen en rapporten live met je team in ClickUp Docs

De backlinking van Obsidian is geweldig voor persoonlijk kennisbeheer, en de objectgebaseerde installatie van Anytype biedt je flexibele organisatie. Beide vereisen echter veel handmatige structurering.

ClickUp Documenten brengen daar verandering in:

Structureer documenten op jouw manier met geneste pagina's, backlinks, tabellen en widgets die informatie rechtstreeks koppelen aan je taken, projecten en doelen in ClickUp

Wijs actie-items toe vanuit het document, tag teamgenoten met opmerkingen of voeg realtime gegevens in, zoals de status van taken, tijdlijnen voor Sprints of dashboards

Versiegeschiedenis, toestemmingen en live samenwerking maken het eenvoudig om documentatie binnen teams te beheren.

ClickUp biedt ook krachtige sjablonen waarmee je direct gestructureerde vergadernotities, SOP's, projectoverzichten en meer kunt maken. In tegenstelling tot de sjablonen voor persoonlijke notities/objecten van Anytype, zijn de sjablonen van ClickUp afgestemd op je werkstromen en kun je het aanmaken en beheren van documenten automatiseren.

📌 Houd bijvoorbeeld de discussies van je team georganiseerd en actiegericht met de sjabloon voor vergadernotities van ClickUp.

Gratis sjabloon Vereenvoudig elke vergadering met slimme sjablonen die de volgende stappen moeiteloos organiseren, structureren en aansturen met de ClickUp-sjabloon voor vergadernotities

Met ingebouwde richtlijnen voor vergaderingen helpt het u moeiteloos agenda's, sleutelaantekeningen en actiepunten vast te leggen. Of u nu snelle dagelijkse stand-ups houdt of een diepgaande strategiesessie, dit sjabloon zorgt ervoor dat elke vergadering productief en goed gedocumenteerd verloopt.

Gebruik de ClickUp Daily Planner-sjabloon om diepgaande werksessies te plannen, gewoontes bij te houden en vergaderingen naadloos te organiseren. Deel uw dag op met aangepaste taakcategorieën, prioriteitslabels en het bijhouden van de voortgang in een visueel overzicht.

Of je nu een bedrijfswiki bouwt, aantekeningen maakt tijdens vergaderingen of SOP's documenteert, ClickUp Docs zet informatie om in actie, zonder dat je extra tools of handmatige hacks nodig hebt.

📖 Lees ook: Beste apps voor het maken van aantekeningen voor Mac

ClickUp's One-Up #3: ClickUp Brain

👀 Wist je dat? Teams besteden meer dan 60% van hun tijd aan het zoeken naar context en actiepunten.

Obsidian en Anytype zijn uitstekend geschikt voor het handmatig maken en koppelen van notities, maar het doorzoeken van bergen informatie kan al snel overweldigend worden.

Haal direct inzichten uit vergaderingen met ClickUp Brain

ClickUp Brain automatiseert dit proces en vat vergadernotities, onderzoek en discussies direct samen in sleutelpunten en snelle antwoorden.

ClickUp Brain, in tegenstelling tot de doe-het-zelf-kennisgrafieken van Obsidian of de handmatige organisatie van Anytype, maakt het structureren van informatie een stuk eenvoudiger. Met door AI gegenereerde samenvattingen hoef je niet langer pagina's met aantekeningen door te spitten, terwijl slimme extractie ervoor zorgt dat belangrijke inzichten nooit verloren gaan.

Ontvang automatische transcripties van vergaderingen met ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker is een tool voor het maken van aantekeningen die automatisch vergaderingen transcribeert, inzichten vastlegt en aantekeningen organiseert voor gemakkelijke toegang. Het legt elk detail vast en transformeert uw vergaderingen in gestructureerde, bruikbare inzichten.

De tool is perfect voor teams die hun productiviteit willen verbeteren en op één lijn willen blijven, en helpt bij:

Automatische transcripties van vergaderingen en AI-aangedreven samenvattingen, zodat u nooit meer gesprekken hoeft terug te luisteren

Direct taken aanmaken, waarbij elk actie-item een toegewezen, traceerbare ClickUp-taak wordt

Naadloze integratie van documenten, vergadernotities rechtstreeks opslaan in uw werkruimte, alles verbonden houden

Een gebruiker van ClickUp op Reddit deelt:

Ik heb me vandaag aangemeld voor NoteTaker en was aangenaam verrast. Mijn oude werkstroom was:– transcriptie inschakelen in Google Meet tijdens het gesprek– wachten op e-mail met transcriptie– transcriptie kopiëren/plakken naar een aangepaste ChatGPT-agent voor vergaderverslagen– uitvoer kopiëren/plakken naar het document van de client in ClickUp– taken aanmaken op basis van actiepunten– de notulen/aantekeningen delen met het team in ClickUp Chat Nieuwe werkstroom:– clickup informeert me over notities van vergaderingen– verplaats deze naar het document van de client– vraag de AI om de taken te maken op basis van de volgende stappen met toewijzingen– deel de notities in de ClickUp-chat met het team Ik ben hier echt van onder de indruk, omdat ik geen andere tool nodig heb om dit allemaal te doen. Het zit allemaal in de ClickUp-interface. Het maakt verbinding met mijn Google Agenda en werkt gewoon super naadloos.

Ik heb me vandaag aangemeld voor NoteTaker en was aangenaam verrast. Mijn oude werkstroom was:– transcriptie inschakelen in Google Meet tijdens het gesprek– wachten op e-mail met transcriptie– transcriptie kopiëren/plakken naar een aangepaste ChatGPT-agent voor vergaderverslagen– uitvoer kopiëren/plakken naar het document van de client in ClickUp– taken aanmaken op basis van actiepunten– de notulen/aantekeningen delen met het team in ClickUp-chat

Nieuwe werkstroom:– clickup informeert me over vergadernotities– verplaats deze naar het document van de client– vraag de AI om de taken van de volgende stappen met opdrachten aan te maken– deel de aantekeningen in de ClickUp-chat met het team

Ik ben hier erg van onder de indruk, omdat ik geen andere tool nodig heb om dit allemaal te doen. Het zit allemaal in de ClickUp-interface. Het maakt verbinding met mijn Google Agenda en werkt gewoon super naadloos.

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering tot een uur duurt. Dit komt neer op een duizelingwekkende hoeveelheid tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed. Wat als u die tijd terug zou kunnen winnen? De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan je helpen je productiviteit met wel 30% te verhogen door middel van directe samenvattingen van vergaderingen, terwijl ClickUp Brain helpt met het automatisch aanmaken van taken en gestroomlijnde werkstromen, waardoor urenlange vergaderingen worden omgezet in bruikbare inzichten.

Upgrade naar ClickUp en doe meer met je notities

Obsidian en Anytype voorzien in nichebehoeften op het gebied van notities maken, maar hebben ook hun uitdagingen. Obsidian blinkt uit in lokale Markdown-bewerking en backlinking, maar het beheer zonder plug-ins en handmatige koppelingen kan al snel overweldigend worden.

Anytype biedt een gedecentraliseerd, offline-systeem met objectgebaseerde organisatie, maar de evoluerende structuur kan experimenteel aanvoelen en naadloze samenwerking ontbreekt.

ClickUp biedt daarentegen een intuïtieve, uitgebreide oplossing die krachtige notities combineert met automatisering van taken, AI-gestuurde inzichten en realtime teamwork. In plaats van tijd te besteden aan het structureren van je notities, kun je met ClickUp moeiteloos je ideeën omzetten in actie!

Waarom genoegen nemen met losse notities als u uw hele werkstroom op één plek kunt stroomlijnen?

Meld je vandaag nog gratis aan voor ClickUp en ervaar betere notities!