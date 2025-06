Top 10 chatbots voor kennisbanken om klantenservice te automatiseren

Bent u het beu om steeds weer dezelfde vragen van klanten te beantwoorden?

Of wordt uw ondersteuningsteam overspoeld door tickets en e-mails? Dan kan een chatbot voor kennisbanken uitkomst bieden.

Stel u voor dat u beschikt over een AI-aangedreven tool die direct vragen van klanten kan beantwoorden, gepersonaliseerde antwoorden kan geven en gebruikers naar zelfbedieningsbronnen kan leiden, allemaal zonder menselijke tussenkomst.

Dit zijn geen standaard bots. We hebben het over geavanceerde chatbots op basis van kunstmatige intelligentie en generatieve AI, die zijn ontwikkeld om complexe vragen te begrijpen, relevante antwoorden te geven en zich aan te passen aan verschillende behoeften van gebruikers.

Of een klant nu een eenvoudige vraag heeft of zich verdiept in complexe problemen, een slimme chatbot kan uw bestaande kennisbank scannen, uw bedrijfsbeleid interpreteren en de meest accurate informatie eruit halen.

Laten we eens kijken wat u moet zoeken in een chatbot die echt waarde toevoegt voor zowel u als uw team. Van ondersteuning van een aangepaste kennisbank tot het uitbreiden van uw klantenservicesoftware met AI, wij hebben alle opties!

Waar moet u op letten bij een chatbot voor kennisbanken?

Het kiezen van de juiste chatbot is een beetje zoals het aannemen van een nieuwe ondersteuningsmedewerker. Alleen werkt deze 24/7, neemt nooit pauzes en wordt steeds beter naarmate hij meer leert.

Dit is waar u echt op moet letten:

1. Kunstmatige intelligentie die echte mensen begrijpt

U wilt een chatbot die meer doet dan alleen scripts volgen. Zoek naar krachtige kunstmatige intelligentie en generatieve AI-functies. Dit helpt de bot om complexe problemen echt te begrijpen, relevante antwoorden te geven en het gesprek in een natuurlijk conversatieformat gaande te houden. Een slimme chatbot kan zelfs complexe queries afhandelen zonder menselijke tussenkomst.

2. Naadloze integratie met uw kennisbank

Uw chatbot moet kunnen werken met uw bestaande kennisbank. Of het nu gaat om een pagina met veelgestelde vragen of meer diepgaande ondersteunende content, de chatbot moet alles kunnen scannen om snel accurate informatie te kunnen geven.

3. Een gepersonaliseerde ervaring voor uw klanten

Een goede chatbot voelt niet robotachtig aan. Met de juiste stem en persoonlijkheid kan hij de toon van uw merk weerspiegelen en tegelijkertijd gepersonaliseerde antwoorden bieden die zijn afgestemd op de verschillende behoeften van uw klanten. Hij moet zich ook aanpassen op basis van eerdere gesprekken en uw trainingsgegevens gebruiken om in de loop van de tijd te verbeteren.

🧠 Wist u dat? De oude Egyptenaren creëerden rond de 3e eeuw v.Chr. een van de eerste bekende systematische kennisarchieven in de Bibliotheek van Alexandrië. Het was niet zomaar een bibliotheek, maar een vroege hub waar geleerden rollen beheerden, informatie verzamelden en zelfs gegevens op basis van onderwerp classificeerden. In zekere zin waren ze al duizenden jaren bezig met kennisbeheer, lang voordat de term werd bedacht!

4. Selfservice-opties die echt helpen

Het doel is om gebruikers naar de juiste zelfbedieningsbronnen te leiden, niet om ze heen te sturen. Een goed ontworpen chatbot moet klanten helpen om complexe taken zelf op te lossen en de behoefte aan live agents te verminderen. Dit helpt niet alleen tijd te besparen, maar verbetert ook de tevredenheid van zowel uw klanten als uw ondersteuningsteam.

5. Inzichten die u helpen groeien

Een goede chatbot beantwoordt niet alleen vragen, maar laat ook zien waar uw kennis tekortschiet. Zoek naar functies zoals analyses of dashboards die vragen van klanten markeren, de effectiviteit van de chatbot bijhouden en updates voor uw kennisbank voorstellen naarmate uw product evolueert. Dit is de sleutel tot het opbouwen van een slimmere strategie voor kennisbeheer.

6. Flexibiliteit, schaalbaarheid en duidelijke kosten

Uw behoeften van vandaag zijn over zes maanden niet meer dezelfde. Zoek een oplossing die met u meegroeit, of dat nu betekent dat u complexere problemen moet oplossen, meer soorten gebruikers moet bedienen of moet aansluiten op verschillende AI-platforms. Zorg er wel voor dat de prijs past bij uw bedrijf en dat er geen verborgen kosten zijn voor schaalvergroting.

De juiste chatbot voelt als een extensie van uw team: intuïtief, behulpzaam en slim genoeg om zelfs de lastigste vragen van uw klanten te begrijpen. Met een solide kennisbank en de juiste AI-functies biedt u niet alleen ondersteuning, maar ook elke keer weer een betere ervaring.

De 10 beste chatbots voor kennisbanken in één oogopslag

Hier is een Markdown-tabel met een overzicht van de 10 beste chatbots voor kennisbanken

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Brain AI-aangedreven Connected Search, Contextuele antwoorden, Geautomatiseerde samenvattingen van vergaderingen, Aangepaste prompts, Taaksuggesties, Integratie van kennisbeheer, Naadloos aanmaken van taken, Toestemmingen, Ondersteuning van klantenservice, Continu leren Schaalbare, AI-gestuurde klantenservice voor ondernemingen Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand Intercom Fin AI Fin AI Engine™, meertalig, aangepaste training, zelfcontrolerende antwoorden, automatisering van complexe werkstromen, beeldherkenning Schaalbare, AI-gestuurde klantenservice, Enterprises 14 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 0,99/oplossing (min. 50/maand) Tidio Live chat + AI-chatbot, visuele werkstroombouwer, inbox voor meerdere kanalen, bijhouden van websitebezoekers, vooraf gemaakte sjablonen Kleine tot middelgrote bedrijven, verkoop- en ondersteuningsteams Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Botpress Visuele werkstroom-builder, autonome knooppunten, implementatie op meerdere platforms, meer dan 100 talen, veiligheid voor ondernemingen Ontwikkelaars, ondernemingen, aangepaste AI-chatbots Betaal per gebruik; betaalde abonnementen vanaf $ 79/maand Ada Reasoning Engine™, multichannel (web, mobiel, social media, spraak), aanpassing aan uw merk, integraties (Salesforce, Zendesk), realtime NLP Grote ondernemingen, geautomatiseerde en schaalbare ondersteuning Aangepaste prijzen Kommunicate No-code builder, implementatie op meerdere platforms, AI-suggesties, integratie van live chat, prestatieanalyses MKB, betaalbare AI + live chat, eenvoudige installatie Betaalde abonnementen vanaf $ 100/maand Zoho Desk AI-assistent (Zia), Sentimentanalyse, Automatisering, Multi-channel, Zoho-integraties, Ondersteuning op afstand Betaalbare helpdesk met tal van functies, MKB Gratis (3 agents); betaalde abonnementen vanaf $ 20/agent/maand SAAS First AI-chatbot, Live chat, Kennisbank, CRM, Meertalig, Geautomatiseerde FAQ, Naleving van gegevensprivacy Alles-in-één helpdesk, Klantbetrokkenheid Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 9/lid/maand Guru Integratie van werkstromen, verificatie van content, integratie met Slack/MS Teams/Salesforce, AI-schrijfassistent, gecentraliseerde kennis Geïntegreerd kennisbeheer, verificatie van content Free (3 gebruikers); betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand Zendesk AI-aangedreven antwoorden, geautomatiseerde routering, assistentie voor agents, meerdere talen, automatisering van werkstromen, kennisbank Uitgebreide klantenservice, grote/complexe teams Betaalde abonnementen vanaf $ 69/maand

De 10 beste chatbots voor kennisbanken

1. ClickUp

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent binnen ClickUp

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent binnen ClickUp, is ontwikkeld om de meest voorkomende pijnpunten van teams weg te nemen: tijdverspilling bij het zoeken naar informatie, kennissilo's, inconsistente ondersteuningsreacties en knelpunten bij onboarding.

Door ClickUp Brain en Connected Search te integreren met documenten, taken en gesprekken, kunt u met ClickUp vragen stellen in natuurlijke taal en direct contextuele antwoorden krijgen uit uw interne kennisbank. U hoeft niet meer eindeloos door documenten te spitten of collega's om hulp te vragen.

ClickUp Brain is vooral waardevol voor interne ondersteuning van teams en klantenserviceteams, omdat iedereen hiermee binnen enkele seconden beleid, documenten of productdetails kan vinden. Een nieuwe medewerker kan bijvoorbeeld vragen: "Wat is onze procedure voor onboarding?" en krijgt dan direct de juiste stappen te zien, zonder te hoeven wachten op een manager.

Met Connected Search kunt u eenvoudig relevante bestanden en gekoppelde bronnen uit uw werkruimte ophalen, evenals geïntegreerde apps van derden

Klantenservicemedewerkers kunnen deze gebruiken om direct handleidingen voor probleemoplossing of de nieuwste productupdates op te halen, zodat ze klanten altijd consistent en in lijn met het merk kunnen helpen. Na belangrijke vergaderingen kan de combinatie van AI Notetaker + Brain transcripties samenvatten, actiepunten eruit halen en taken voorstellen, zodat niets door de mazen van het net glipt en follow-ups nooit worden gemist.

Met behulp van aangepaste prompts kunt u zelfs repetitieve queries automatiseren en antwoorden op veelgestelde vragen standaardiseren, waardoor uw team tijd vrijmaakt voor werk met een hogere toegevoegde waarde. Brain biedt ook intelligente, taakgerelateerde suggesties, zoals het weergeven van gerelateerde documenten, het aanbevelen van volgende stappen of het rechtstreeks koppelen van kennisartikelen aan taken, waardoor teams georganiseerd en proactief kunnen blijven werken.

Als u nog een stap verder wilt gaan, kan Autopilot Agents binnen ClickUp ingrijpen en zeer contextuele antwoorden geven op basis van de informatie in uw werkruimte. U kunt ze zelfs configureren om specifieke functies uit te voeren.

Train aangepaste Autopilot Agents in ClickUp om werkstromen voor kennisbeheer af te handelen

Dit alles is naadloos geïntegreerd met de robuuste kennisbeheer- en taakfuncties van ClickUp, zodat de kennisbank van uw bedrijf altijd toegankelijk en bruikbaar is.

AI-aangedreven Connected Search: Zoek direct in al uw documenten, taken, opmerkingen en gesprekken met Connected Search. Vind antwoorden in enkele seconden, zelfs als u niet weet waar de informatie is opgeslagen

Contextuele antwoorden die rekening houden met de werkruimte: Krijg antwoorden die zijn afgestemd op de unieke content van uw organisatie, geen algemene webresultaten. Brain begrijpt de context van uw werkruimte en levert nauwkeurige, relevante informatie

Geautomatiseerde samenvattingen van vergaderingen: Vat vergaderingen samen, markeer sleutelbeslissingen en haal automatisch actiepunten eruit, zodat follow-ups en verantwoordingsplicht moeiteloos verlopen

Aangepaste prompts en werkstromen: maak herbruikbare prompts voor veelgestelde vragen, onboarding of procesuitleg. Standaardiseer ondersteuning en interne communicatie met consistente antwoorden die aansluiten bij uw merk

Taakgerelateerde suggesties: Brain beveelt volgende stappen aan, koppelt gerelateerde documenten en toont vergelijkbare taken of historische context, zodat teams dubbel werk kunnen voorkomen en bestaande kennis kunnen benutten

Integratie van kennisbeheer: Organiseer, tag en beheer alle kennis van uw bedrijf op één plek met ClickUp Knowledge Management, zodat u informatie eenvoudig up-to-date en toegankelijk kunt houden

Naadloos taken aanmaken: zet inzichten, actiepunten of beslissingen uit documenten en transcripties direct om in uitvoerbare taken, wijs eigenaren toe en stel deadlines in, allemaal vanaf hetzelfde platform.

Gedetailleerde toestemmingen en delen: Bepaal wie kennisbronnen kan weergeven, becommentariëren of bewerken, zodat gevoelige informatie veilig blijft en samenwerking eenvoudig is

Ondersteuning voor klantenserviceteams: Stel klantenserviceteams in staat om sneller en nauwkeuriger te reageren door direct troubleshootinggidsen, beleidsregels en productinformatie te tonen

Continu leren: Naarmate uw werkruimte groeit, past Brain zich aan en verbetert het, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te vinden naarmate uw kennisbank groeit

De kwaliteit van de antwoorden hangt af van hoe goed uw interne documentatie is georganiseerd en onderhouden

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om te leren hoe ze effectieve prompts kunnen opstellen voor het beste resultaat

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Alexander Haywood, CTO van Liquid Barcodes, zegt:

We hebben al tienduizenden euro's bespaard, omdat onze teams geen tijd verspillen met uitleggen wat informatie is en waar deze zich bevindt. Met ClickUp zit alles op één platform. Teams zien de doelen, lijsten en dashboards. Iedereen is op de hoogte!

We hebben al tienduizenden euro's bespaard, omdat onze teams geen tijd verspillen met uitleggen wat informatie is en waar deze zich bevindt. Met ClickUp zit alles op één platform. Teams zien de doelen, lijsten en dashboards. Iedereen is op de hoogte!

2. Intercom Fin AI (het beste voor schaalbare, AI-gestuurde automatisering van klantenservice)

via Intercom Fin AI

Maak kennis met Intercom Fin AI, een indrukwekkende AI-agent voor klantenservice die echt het verschil maakt. Hij is ontwikkeld om een groot deel van de vragen van klanten direct en nauwkeurig op te lossen, waardoor uw menselijke ondersteuningsteam wordt ontlast en zich kan concentreren op lastigere zaken. Zie Fin als uw superefficiënte eerste verdedigingslinie in de klantenservice.

Wat Intercom Fin zo bijzonder maakt, is het vermogen om echt te begrijpen wat klanten vragen. Het kan complexe vragen begrijpen en vervolgens nauwkeurige antwoorden geven dankzij de speciale Fin AI Engine™. Of u nu al gebruikmaakt van de klantenservicetools van Intercom of andere helpdesksoftware zoals Zendesk of Salesforce, Fin past naadloos in uw systeem en is een flexibele manier om uw huidige installatie te verbeteren met slimme AI.

Train Fin met al uw unieke bedrijfscontent: artikelen uit het helpcentrum, interne ondersteuningsdocumenten, pdf's en zelfs webpagina's

Verfijn actief vragen van klanten voor een beter begrip en controleer uw eigen antwoorden om te voorkomen dat u dingen verzint

Detecteer en los problemen op in meer dan 45 talen, zodat u klanten wereldwijd kunt bedienen.

Automatiseer complexere zaken zoals het annuleren van bestellingen of terugbetalingen, volgens uw bedrijfsregels en geïntegreerd met andere systemen

Kan afbeeldingen lezen en begrijpen

De prestaties van Fin hangen echt af van hoe goed en compleet uw kennisbank is

Voor zeer grote bedrijven met hoge ondersteuningsvolumes kunnen de kosten, vooral bij op oplossing gebaseerde prijzen, snel oplopen

14 dagen gratis proefversie beschikbaar

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 0,99 per oplossing (minimaal 50 oplossingen per maand)

G2: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Een G2-recensie zegt:

We kunnen nu veel meer klanten ondersteunen met hetzelfde hoge serviceniveau dat ze van ons gewend zijn. Fin wordt steeds beter en past zich uitstekend aan de complexe vragen die worden gesteld. Ons product is nu eenmaal complex. De meeste problemen zijn uniek, omdat clients vergelijkbare vragen stellen, maar op heel verschillende manieren of met heel verschillende gebruikssituaties voor elke functie. Fin kan onze bronnen gebruiken om goede antwoorden te geven.

We kunnen nu veel meer klanten ondersteunen met hetzelfde hoge serviceniveau dat ze van ons gewend zijn. Fin wordt steeds beter en past zich uitstekend aan de complexe vragen die worden gesteld. Ons product is nu eenmaal complex. De meeste problemen zijn uniek, omdat clients vergelijkbare vragen stellen, maar op heel verschillende manieren of met heel verschillende gebruikssituaties voor elke functie. Fin kan onze bronnen gebruiken om goede antwoorden te geven.

3. Tidio (het beste voor kleine tot middelgrote bedrijven die een alles-in-één oplossing voor live chat en AI-chatbots nodig hebben)

via Tidio

Tidio is als een vriendelijke, veelzijdige assistent voor uw website, die live chat en AI-chatbots combineert in één handig pakket. Het is vooral populair bij kleine en middelgrote bedrijven omdat het hen helpt hun klantenservice en verkoop te verbeteren zonder dat het te ingewikkeld of duur wordt.

De tool fungeert als een centrale hub waar u in realtime kunt chatten met websitebezoekers en slimme AI veelgestelde vragen kunt laten afhandelen, zelfs wanneer u er niet bent.

Tidio blinkt echt uit door een uitgebreide oplossing te bieden die live chat, robuuste AI (hun "Lyro" AI-agent) en integratie met e-mail en sociale media omvat, allemaal vanuit één dashboard. Het is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, zelfs voor gebruikers die niet technisch onderlegd zijn, zodat ze snel geautomatiseerde reacties kunnen instellen en effectiever met klanten kunnen communiceren.

Communiceer in realtime met websitebezoekers, bied directe ondersteuning en zet bezoekers om in leads

Creëer geautomatiseerde werkstromen met behulp van een visuele drag-and-drop-builder om klanten door verkooptrechters of ondersteuningsprocessen te leiden

Beheer alle gesprekken met klanten via live chat, e-mail, Facebook Messenger en Instagram op één plek

Zie in realtime wie er op uw website is, inclusief de pagina's die ze bekijken, om proactieve ondersteuning of verkoopassistentie te bieden

Kies uit tientallen kant-en-klare sjablonen voor chatbots voor verschillende toepassingen, zoals het genereren van leads, klantenservice en het herstellen van verlaten winkelwagentjes

Kan soms prestatieproblemen ondervinden of traag laden op bepaalde apparaten, zoals gemeld door sommige gebruikers

Integraties met bepaalde CRM-systemen kunnen soms lastig zijn voor gebruikers om in te stellen

Ondersteunt het beheer van client chats via WhatsApp niet rechtstreeks binnen het kernplatform voor alle abonnementen

Basic: Gratis

Starterspakket: $ 29/maand (maandelijks gefactureerd)

Groei: vanaf $ 59/maand (maandelijks gefactureerd)

Plus: Vanaf $ 749/maand

Premium: Vanaf $ 2999/maand.

G2: 4,7/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Een recensie van Capterra zegt:

Het is een fantastische tool om query's van klanten veel sneller via live chat op te lossen, vaak zonder dat ze worden doorverbonden met een adviseur. Veelgestelde vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn, worden door de AI afgehandeld, wat de werkstroom van gesprekken vermindert. Het helpt de productiviteit van operators te verbeteren doordat ze zich kunnen concentreren op meer speciale gevallen die meer aandacht vereisen.

Het is een fantastische tool om query's van klanten veel sneller via live chat op te lossen, vaak zonder dat ze worden doorverbonden naar een adviseur. Veelgestelde vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn, worden door de AI afgehandeld, wat de werkstroom van gesprekken vermindert. Het helpt de productiviteit van operators te verbeteren doordat ze zich kunnen concentreren op meer speciale gevallen die meer aandacht vereisen.

4. Botpress (het beste voor ontwikkelaars en ondernemingen die zeer aanpasbare, AI-aangedreven chatbots bouwen)

via Botpress

Botpress is een krachtig, open-source platform dat u echt de touwtjes in handen geeft als het gaat om het bouwen van AI-chatbots en spraakassistenten. Het is ontworpen om veelzijdig te zijn en aantrekkelijk voor zowel ervaren ontwikkelaars die graag diep in maatwerk duiken als voor degenen die een visuele, drag-and-drop-aanpak waarderen.

Met Botpress creëert u niet alleen een eenvoudige FAQ-bot, maar ook geavanceerde gesprekservaringen die kunnen begrijpen, leren en zich in de loop van de tijd verbeteren.

Hiermee kunt u complexe gespreksstromen visueel opbouwen, bijna alsof u een stroomdiagram tekent, terwijl u ook de flexibiliteit hebt om te integreren met vrijwel elk systeem of kanaal dat u nodig hebt. Dit maakt het een uitstekende keuze voor bedrijven die hun klantenservice willen automatiseren, interne processen willen stroomlijnen of de betrokkenheid van gebruikers willen verbeteren met intelligente AI-agents op meerdere platforms.

Ontwerp complexe gespreksstromen met een drag-and-drop-interface, waardoor het aanmaken van bots intuïtief wordt

Inclusief autonome knooppunten, gespecialiseerde AI-agents en AI-kaarten voor intelligente interacties, aangedreven door de nieuwste LLMs

Ondersteunt implementatie op verschillende platforms zoals WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger en websites

Automatische vertaling naar meer dan 100 talen voor wereldwijd bereik, waarbij diverse interacties met gebruikers worden afgehandeld

Veiligheid op Enterprise-niveau en een schaalbare infrastructuur voor grote organisaties

Kan voor beginners een steilere leercurve hebben vanwege de geavanceerde aanpassingsmogelijkheden

Afhankelijkheid van externe LLM-providers kan van invloed zijn op de operationele kosten en schaalbaarheid bij extreem intensief gebruik

Sommige gebruikers melden problemen met het instellen van integraties met specifieke CRM-systemen

Betaal per gebruik

Plus: $79/maand (jaarlijks gefactureerd)

Team: $ 446/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Een G2-recensie zegt:

Botpress is zowel krachtig als gebruiksvriendelijk – er is niet veel dat je niet kunt doen als je je erop toelegt. Het heeft de mogelijkheden. Ik vind het geweldig dat er een groot aantal gebruikers is in de Discord en dat de community elkaar openlijk helpt.

Botpress is zowel krachtig als gebruiksvriendelijk – er is niet veel dat je niet kunt doen als je je erop toelegt. Het heeft de mogelijkheden. Ik vind het geweldig dat er een groot aantal gebruikers op Discord is en dat de community elkaar openlijk helpt.

5. Ada (het beste voor grote ondernemingen die hun klantenservice willen automatiseren en opschalen met geavanceerde AI)

via Ada

Ada is een toonaangevend AI-aangedreven platform voor automatisering van klantenservice, gebouwd om een enorm aantal vragen van klanten direct en nauwkeurig te verwerken.

Het is vooral populair bij grote ondernemingen die de druk op hun menselijke ondersteuningsteams aanzienlijk willen verminderen en klanten willen voorzien van echt intelligente selfservice.

Ada maakt gebruik van zijn eigen 'Reasoning Engine™' om de intentie van klanten te begrijpen, verbinding te maken met verschillende kennisbronnen en zelfs acties te ondernemen binnen bedrijfssystemen. Dit maakt het een krachtige oplossing voor het automatiseren van oplossingen via een groot aantal kanalen, waaronder webchat, mobiele apps, e-mail, sociale media en zelfs spraak, met als doel 24 uur per dag uitzonderlijke klantenservice te bieden.

Begrijpt en reageert in realtime op query's van klanten met behulp van geavanceerde natuurlijke taalverwerking (NLP)

Biedt directe, accurate antwoorden op veelgestelde vragen en routinevragen

Pas chatbots aan om de toon, stijl en identiteit van uw merk weer te geven, met unieke interfaces

Implementeer via webchat, mobiele SDK, sociale kanalen (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), sms en spraak

Maak naadloos verbinding met bestaande tools zoals Salesforce, Zendesk en Shopify voor een optimale werkstroom

De implementatie kan complex en uitdagend zijn, vooral bij integratie met bestaande live agent-oplossingen

Voor sommige gebruikers is er mogelijk onvoldoende training voor de eindgebruiker op het platform. De gebruikerservaring kan op bepaalde gebieden minder intuïtief zijn

Aangepaste prijzen

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Een recensie van Capterra zegt:

Ik vind het vooral prettig dat Ada altijd supersnel is met het integreren van de nieuwste innovaties in de softwareoplossing. De oplossing is ook zeer intuïtief en voldoet aan al mijn persoonlijke eisen voor een goede conversational AI. De ondersteuning van de medewerkers is ook erg goed.

Ik vind het vooral prettig dat Ada altijd supersnel is met het integreren van de nieuwste innovaties in de softwareoplossing. De oplossing is ook zeer intuïtief en voldoet aan al mijn persoonlijke eisen voor een goede conversational AI. De ondersteuning van de medewerkers is ook erg goed.

6. Kommunicate (het beste voor bedrijven die op zoek zijn naar een betaalbare, gebruiksvriendelijke AI-chatbot met robuuste live chat-integratie)

via Kommunicate

Kommunicate positioneert zich als een uitgebreid platform voor klantberichten, perfect voor bedrijven die AI-chatbots willen combineren met naadloze live chatondersteuning door mensen. Het is vooral aantrekkelijk voor kleine tot middelgrote bedrijven vanwege de gebruiksvriendelijke interface en concurrerende prijzen. Stel je een tool voor die niet alleen veelgestelde vragen van klanten direct beantwoordt, maar ook precies weet wanneer een complexere query moet worden doorgegeven aan je menselijke team, waardoor de algehele bedrijfsvoering efficiënter verloopt.

De beste functies van Kommunicate

Maak AI-chatbots met Kompose, hun intuïtieve, code-vrije visuele builder, of integreer met populaire AI-engines zoals Dialogflow en Google's Generative AI

Implementeer chatbots en live chat op verschillende platforms, waaronder WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram en mobiele SDK's (iOS, Android)

Biedt AI-aangedreven suggesties, samenvattingen en vertalingen om menselijke agents te helpen sneller en nauwkeuriger te reageren

Houd de prestaties van chatbots, klanttevredenheid, oplossingspercentages en gespreksgeschiedenis bij voor voortdurende optimalisatie

Stem de stem en toon van de chatbot af op de toon en richtlijnen van uw bedrijf

AI-mogelijkheden kunnen tekortschieten voor bedrijven die zeer diepgaande, gespecialiseerde AI-integratie nodig hebben

Aanpassing voor complexe, unieke werkstromen is mogelijk minder flexibel in vergelijking met platforms die sterk gericht zijn op ontwikkelaars

Sommige gebruikers melden incidentele problemen of langere installatietijden voor bepaalde integraties

Lite: $ 100/maand (maandelijks gefactureerd)

Geavanceerd: $ 200/maand (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

G2: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Een G2-recensie zegt:

Als beginnende programmeur was ik erg onder de indruk van hoe eenvoudig de AI-chatbot van Kommunicate te installeren was. Het was intuïtief en duidelijk, waardoor ik zonder moeite een website-chatbot kon lanceren.

Als beginnende programmeur was ik erg onder de indruk van hoe eenvoudig de AI-chatbot van Kommunicate te installeren was. Het was intuïtief en duidelijk, waardoor ik zonder moeite een website-chatbot kon lanceren.

7. Zoho Desk (het beste voor bedrijven die op zoek zijn naar een betaalbare helpdesk met veel functies en geïntegreerde AI)

via Zoho Desk

Zoho Desk is een uitgebreide AI-tool voor klantenservice, ontworpen om zowel agents als klanten meer mogelijkheden te bieden. Stel je een helpdesk voor die niet alleen query's van klanten organiseert, maar ook AI gebruikt om vragen te beantwoorden, agents te begeleiden en zelfs de stemming van klanten te voorspellen.

Wat Zoho Desk onderscheidt, is de sterke nadruk op betaalbaarheid in combinatie met een uitgebreide reeks functies, waaronder de AI-assistent Zia. Het centraliseert klantinteracties uit verschillende kanalen, biedt robuuste automatisering en integreert naadloos met andere Zoho-producten, waardoor een holistisch beeld van het klanttraject ontstaat.

Geeft direct antwoord op vragen van klanten met behulp van kennisbankartikelen, stelt antwoorden voor aan agents en analyseert de sentimenten van klanten

Analyseert de stemming en het sentiment van klanten, zodat medewerkers hun reacties kunnen afstemmen

Inclusief reactiesuggesties, ticketoverzichten en automatiseringsregels om de efficiëntie van agents te verhogen

Maakt verbinding met andere Zoho-producten (zoals CRM) en populaire apps van derden om gegevens te centraliseren

Biedt het delen en bedienen van schermen op afstand voor praktische probleemoplossing

Sommige gebruikers melden af en toe trage laadtijden of prestatieproblemen tijdens piekuren

Hoewel sterk voor geïntegreerde Zoho-gebruikers, kan de standalone prestatie meer installatie vereisen voor niet-Zoho-bedrijven

De meest geavanceerde AI-mogelijkheden zijn vaak alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, wat de totale kosten kan verhogen

Gratis: (maximaal 3 agents)

Standaard: $ 20/agent/maand (maandelijks gefactureerd)

Professional: $35/agent/maand (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: $ 50/agent/maand (maandelijks gefactureerd)

15 dagen gratis proefversie beschikbaar voor betaalde abonnementen

G2: 4,4/5 (meer dan 6500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Een recensie van Capetrra zegt:

Het beheren van een team dat vragen van clients beantwoordt en het navigeren door het systeem zelf is een plezier dankzij de eenvoud, intuïtiviteit en uitgebreide personalisatiemogelijkheden van het systeem, die worden geboden door de automatisering en werkstroomfuncties.

Het beheren van een team dat vragen van clients beantwoordt en het navigeren door het systeem zelf is een plezier dankzij de eenvoud, intuïtiviteit en uitgebreide personalisatiemogelijkheden van het systeem, die worden geboden door de automatisering en werkstroomfuncties.

8. SAAS First (het beste voor bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één AI-gestuurd helpdesk- en klantbetrokkenheidsplatform)

via SAAS First

SAAS First biedt een frisse benadering van klantenservice door een AI-aangedreven chatbot, live chat, een kennisbank en CRM-functies te bundelen in één samenhangend systeem. Het is ontwikkeld voor bedrijven die de interactie met hun klanten echt willen transformeren en verder willen gaan dan traditionele ondersteuning naar intelligente, directe betrokkenheid.

De echte kracht van SAAS First ligt in het uniforme ontwerp. In plaats van verschillende tools aan elkaar te koppelen, krijgt u één platform om AI-agents en gesprekken met klanten via verschillende kanalen te beheren. Dit gaat niet alleen om efficiëntie, maar ook om het bieden van een naadloze, consistente merkervaring en het verkrijgen van waardevolle inzichten in het gedrag van klanten.

Biedt 24/7 klantenservice met meertalige mogelijkheden, voor snelle, accurate antwoorden

Personaliseer chatbot-interacties zodat ze aansluiten bij de toon en stijl van uw merk en de specifieke behoeften van uw klanten

Genereer en update automatisch een dynamische FAQ-sectie op basis van inzichten uit vragen van klanten

Slaat klantgegevens op één plek op en beheert deze met ingebouwde CRM, waardoor de efficiëntie en toegang worden verbeterd

Zorgt voor naleving van wetgeving op het gebied van privacy om klantgegevens te beschermen en vertrouwen op te bouwen.

Integratie met zeer gespecialiseerde of minder gangbare systemen van derden kan enkele uitdagingen met zich meebrengen

Gratis proefversie beschikbaar

Basisabonnement: $ 9/lid/maand (maandelijks gefactureerd)

Add-on: Aangepaste prijzen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Guru (het beste voor geïntegreerd kennisbeheer met werkstromen voor verificatie van content)

via Guru

Guru is een dynamisch platform dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw team altijd over de juiste informatie beschikt, precies wanneer ze die nodig hebben. Stel u een systeem voor waarin antwoorden uw medewerkers actief vinden, waardoor eindeloos zoeken in verspreide documenten overbodig wordt.

Dit platform is ontworpen als enige bron van waarheid voor uw organisatie, waardoor informatie toegankelijk en betrouwbaar is voor alle afdelingen. Guru legt ook de nadruk op geverifieerde kennis en naadloze integratie in de werkstroom.

In plaats van een statische opslagplaats gebruikt Guru AI om relevante informatie voor te stellen en stelt het experts in staat om content te onderhouden en te verifiëren, waardoor de nauwkeurigheid wordt gegarandeerd. Het is vooral krachtig voor sales enablement, klantenservice en interne communicatie, waar het beschikken over actuele informatie het verschil kan maken.

Biedt relevante kennis en bronnen rechtstreeks aan gebruikers binnen hun werkstroom, waardoor langdurig zoeken overbodig wordt

Lever gepersonaliseerde, contextrijke antwoorden binnen apps zoals Slack en Chrome via aanpasbare kennisagenten

Maak verbinding met populaire tools zoals Slack, Microsoft Teams, Salesforce en Zendesk, zodat kennis toegankelijk is waar teams al werken.

Consolideert informatie uit verschillende bronnen in één enkel, gemakkelijk doorzoekbaar platform

Helpt teams bij het creëren en verfijnen van content, door automatisch jargon te verwijderen en de duidelijkheid te verbeteren met een AI-schrijfassistent

Beperkte bewerkingsopties voor bepaalde kaartelementen, wat geavanceerde opmaak kan beperken

Sommige gebruikers vinden de zelfhulp-functie minder intuïtief dan verwacht

Incidenteel trage laadtijden voor grotere kennisbanken of bepaalde integraties.

Starter: Gratis (maximaal 3 gebruikers)

Builder: $ 12/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

Expert: $15/gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

G2: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Een G2-recensie zegt:

Guru maakt het super eenvoudig om toegang te krijgen tot betrouwbare informatie zonder uw werkstroom te onderbreken. De extensie voor de browser is onmisbaar, het toont antwoorden direct in tools zoals Gmail en Zendesk. Zoeken gaat snel en betrouwbaar, en het verificatiesysteem helpt de content accuraat en up-to-date te houden. Het heeft ons CS-team enorm veel tijd bespaard en de consistentie over de hele linie verbeterd.

Guru maakt het super eenvoudig om toegang te krijgen tot betrouwbare informatie zonder uw werkstroom te onderbreken. De browser extensie is onmisbaar, het toont antwoorden direct in tools zoals Gmail en Zendesk. Zoeken gaat snel en betrouwbaar, en het verificatiesysteem helpt om content accuraat en up-to-date te houden. Het heeft ons CS-team een hoop tijd bespaard en de consistentie over de hele linie verbeterd.

10. Zendesk (het beste voor uitgebreide klantenserviceoplossingen met geïntegreerde AI en krachtige automatisering)

via Zendesk

Zendesk is een uitgebreid ecosysteem dat is ontworpen om alle facetten van klantenservice af te handelen. Voor bedrijven, met name bedrijven die snel groeien of complexe klantinteracties beheren, biedt Zendesk een robuuste reeks tools die traditionele ondersteuningskanalen naadloos combineren met geavanceerde AI en automatisering. Het doel is om ondersteuning efficiënt te maken voor medewerkers en moeiteloos voor klanten, allemaal vanuit één interface.

Het vermogen om diverse ondersteuningsfuncties, van ticketing en live chat tot kennisbanken en geavanceerde AI-agents, te centraliseren in één intuïtief systeem, maakt Zendesk tot een van de beste in zijn soort. Het is ontwikkeld om selfservice te stimuleren, de werklast van agents te verminderen en een gepersonaliseerde klantervaring te bieden, zowel via geautomatiseerde antwoorden als gestroomlijnde menselijke interacties.

De beste functies van Zendesk

Creëer nieuwe, dynamische antwoorden en help agents met samenvattingen, toonwisselingen en het genereren van content

Categoriseert inkomende verzoeken automatisch op basis van intentie, taal en sentiment, en stuurt ze door naar de juiste medewerker of bot

Biedt AI-gestuurde ondersteuning aan menselijke medewerkers, geeft context, stelt antwoorden voor en automatiseert acties binnen werkstromen

Ontwerp gespreksstromen voor veelgestelde vragen en veelvoorkomende vragen, met opties voor escalatie naar een medewerker

Detecteert en reageert in meerdere talen, biedt wereldwijde ondersteuning

Beperkingen van Zendesk

Het overdrachtsproces tussen bots en menselijke medewerkers kan soms context verloren gaan, waardoor klanten informatie moeten herhalen

Integratie met bepaalde externe systemen of complexe aangepaste werkstromen kan technische expertise vereisen

Sommige gebruikers melden problemen met rapportage en analyse, en hebben behoefte aan diepere inzichten voor bruikbare items

Prijzen van Zendesk

Suite Team: Vanaf $ 69/maand

Suite Growth: vanaf $ 115/maand

Suite Professional: vanaf $ 149/maand

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

er is een gratis proefversie van 14 dagen beschikbaar voor abonnementen op de Suite

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2: 4,3/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik heb meer controle over klantinteracties en de werkstroom van het team is overzichtelijker geworden. Bovendien helpt het om gemiste tickets te verminderen en onze reacties georganiseerd te houden.

Ik heb meer controle over klantinteracties en de werkstroom van het team is overzichtelijker geworden. Bovendien helpt het om gemiste tickets te verminderen en onze reacties georganiseerd te houden.

Maak uw kennis operationeel met ClickUp

Chatbots voor kennisbanken gaan verder dan eenvoudige automatisering en bieden intelligente, schaalbare oplossingen die direct antwoorden geven, zelfbediening mogelijk maken en menselijke medewerkers vrijmaken voor complexere en empathische interacties.

We hebben een bereik van top-tier kennisbank chatbots onderzocht, elk met zijn eigen unieke sterke punten, van diepe CRM-integratie en ontwikkelaarsgerichte aanpassingen tot alles-in-één helpdeskoplossingen. De juiste keuze voor uw bedrijf hangt uiteindelijk af van uw specifieke behoeften: de complexiteit van uw vragen, uw bestaande tech stack, uw budget en uw groeiambities.

Uiteindelijk gaat het bij investeren in een robuuste kennisbank-chatbot niet alleen om kostenbesparing, maar ook om het verbeteren van de hele klantervaring. Met de alles-in-één app voor werk van ClickUp kunt u 24 uur per dag betrouwbare ondersteuning bieden, de klanttevredenheid verhogen en een efficiënter, toekomstbestendig ondersteuningsteam opbouwen.

