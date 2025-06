Ideogram vs. Midjourney: welke AI-beeldgenerator wint in 2025?

Kunst is officieel gedemocratiseerd dankzij AI-kunsttools waarmee kunstenaars en ontwerpers persoonlijke artistieke afbeeldingen kunnen maken met eenvoudige afbeeldingsopdrachten.

Nu AI-gegenereerde afbeeldingen steeds meer geaccepteerd worden, erkennen prijzen zoals de Human AI Art Award innovatie en bieden ze € 10.000 ($ 10.834) aan prijzengeld en een tentoonstelling van twee maanden om creatieve projecten in het digitale tijdperk te vieren.

Maar natuurlijk zijn niet alle AI-beeldgeneratoren gelijk. Midjourney, een van de eerste succesvolle modellen op de AI-kunstmarkt, heeft de lat hoog gelegd. Ideogram biedt echter een aantrekkelijk alternatief, vooral wat betreft de plaatsing van tekst en het ontwerpproces.

In dit artikel vergelijken we Ideogram en Midjourney en bepalen we welke AI-tool het beste bij uw behoeften past.

Wat is Ideogram?

via Ideogram

Maak kennis met Ideogram, de AI-beeldgenerator die vanuit Toronto stilletjes de industrie op zijn kop zet. Deze AI-tool, ondersteund door $ 80 miljoen aan serie A-financiering, is vanaf nul getraind om fotorealisme, gedetailleerde beelden, complexe prompts en weergegeven tekst onder de knie te krijgen.

Wat maakt Ideogram zo'n populaire tool? Dit AI-model maakt verbluffende beelden en biedt handige functies, zoals:

✅ Geeft tekst nauwkeurig weer, waardoor de bruikbaarheid voor logo's, posters, memes en andere creatieve projecten wordt verbeterd

✅ Verfijnt generieke prompts automatisch en verbetert de tekstplaatsing, beeldprompts en visuele esthetiek met de functie Magic Prompt

✅ Produceert afbeeldingen van hoge kwaliteit in een breed bereik van beeldstijlen

✅ Biedt een gebruiksvriendelijke webversie, ondersteunt het uploaden van afbeeldingen, privé genereren en bulkgenereren

Functies van Ideogram

Laten we wat dieper ingaan op de materie. Op basis van productrecensies en ervaringen uit de eerste hand zijn dit enkele van de sleutelfuncties die u van Ideogram kunt verwachten:

Functie #1: Afbeeldingen met hoge resolutie

Ideogram ondersteunt een resolutie van 2K, wat garant staat voor gepolijste afbeeldingen voor productontwerp, commercieel gebruik en het aanmaken van content.

Of u nu werkt aan marketingbeelden, merkelementen of artistieke afbeeldingen, het platform behoudt de visuele esthetiek en scherpte.

via Ideogram

Functie #2: Goede patroongeneratie

Met Ideogram kunnen gebruikers naadloze tegelpatronen maken voor texturen, achtergronden en herhalende ontwerpen.

Deze functie is vooral handig voor ontwerpers die werken aan branding, de beste telefoonachtergronden of productverpakkingen, omdat het ervoor zorgt dat patronen vloeiend en samenhangend blijven zonder zichtbare onderbrekingen.

Functie #3: Snel remixen

via Ideogram

Met de functie voor het snel remixen van prompts kunnen gebruikers prompts aanpassen om vergelijkbare functies, verschillende beeldstijlen en creatieve variaties te ontdekken.

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, verfijnt deze tool beeldprompts voor dynamischere resultaten. Kortom, het maakt het gemakkelijker om AI-gegenereerde beelden aan te passen op basis van persoonlijke voorkeuren.

Functie #4: Flexibele abonnementen

Ideogram biedt een gratis abonnement met 20 afbeeldingen per dag, zodat incidentele gebruikers gemakkelijk kunnen experimenteren met de mogelijkheden. Voor wie prioriteit heeft voor GPU-tijd, snellere beeldgeneratie en privé generatie, bieden betaalde abonnementen downloads met een hogere resolutie, bulkgeneratie en extra verbeteringen in het ontwerpproces.

Prijzen van Ideogram

Ideogram biedt verschillende abonnementen voor alle gebruikers. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare opties:

Free

Basis : $ 8/maand

Plus : $ 20/maand

Pro : $ 60/maand

Team: $ 30/gebruiker per maand

📮 ClickUp Insight: Bijna al uw werknemers gebruiken AI voor persoonlijk gebruik, maar aarzelen om het voor hun werk te gebruiken. Volgens onderzoek van ClickUp gebruikt 88% van de respondenten AI voor persoonlijke taken, maar aarzelt meer dan 50% om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen zijn beperkte integratie, gebrek aan kennis en zorgen over veiligheid. Maar wat als AI standaard in uw werkruimte was ingebouwd en al beveiligd was? Maak kennis met ClickUp Brain, uw AI-aangedreven assistent die natuurlijke taal begrijpt, naadloos in uw werkstroom integreert en de veiligheid van uw gegevens waarborgt. Met directe toegang tot chatten, taken, documenten en bedrijfskennis is het vinden van antwoorden en inzichten nog nooit zo eenvoudig geweest!

Wat is Midjourney?

via Midjourney

Als het gaat om AI-beeldgeneratoren, is Midjourney een populaire naam onder grafisch ontwerpers, kunstenaars en liefhebbers van AI-kunst.

Midjourney was oorspronkelijk alleen beschikbaar als tekst-naar-beeld-bot op Discord, maar biedt nu ook een webversie, waardoor het toegankelijker is voor een breder publiek. Om specifieker te zijn, dit is wat u kunt bereiken met Midjourney:

✅ Genereer gedetailleerde en artistieke afbeeldingen met een unieke, schilderachtige esthetiek die zich onderscheidt van andere AI-beeldgeneratoren

✅ Gebruik geavanceerde bewerkingsopties zoals zoom, pannen, remixen en opschalen

✅ Experimenteer met op afbeeldingen gebaseerde prompts, waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen uploaden en als referentie kunnen gebruiken

Midjourney-functies

Net als Ideogram biedt Midjourney een krachtige AI-beeldgenerator. Deze tool staat vooral bekend om zijn artistieke flair, hoogwaardige beelden en geavanceerde aanpassingsmogelijkheden.

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van de functies:

Functie #1: Geavanceerde aanpassing van afbeeldingen

via Midjourney

Midjourney biedt uitgebreide tools voor het aanpassen van afbeeldingen, waaronder zoom, pannen, opschalen en remixen, waarmee gebruikers details kunnen verfijnen zonder opnieuw te beginnen.

Met deze functies kunt u eenvoudig de beeldverhouding aanpassen, perspectieven wijzigen of verschillende variaties van een afbeelding verkennen met behoud van de visuele esthetiek.

Functie #2: Stijl en beeldreferenties

via Midjourney

Gebruikers kunnen bestaande afbeeldingen uploaden als stijlenreferenties, waardoor de consistentie tussen meerdere gegenereerde afbeeldingen behouden blijft. Deze functie is vooral handig voor merkidentiteit, artistieke projecten en conceptontwikkeling.

Functie #3: Flexibele generatiemodi

Midjourney biedt meerdere weergaveopties, waaronder Fast Mode voor snelle resultaten, Relax Mode voor onbeperkt langzamere generaties en Turbo Mode voor vrijwel onmiddellijke output.

Bovendien maakt de Stealth Mode, beschikbaar in duurdere abonnementen, privé generatie mogelijk en zorgt ervoor dat afbeeldingen verborgen blijven voor openbare galerijen.

Functie #4: Diverse stijlen

via Midjourney

Midjourney blinkt uit in het produceren van gedetailleerde afbeeldingen met realistische texturen, complexe belichting en artistieke composities. Of het nu gaat om fotorealistische scènes, surrealistische kunstwerken of fantasieconcepten, Midjourney is op expertniveau vertrouwd met alle stijlen.

Prijzen van Midjourney

Midjourney biedt vier abonnementen, elk afgestemd op verschillende gebruiksniveaus. Hier is het overzicht:

Basisabonnement : $ 10/maand

Standaard abonnement : $ 30/maand

Pro-abonnement : $ 60/maand

Mega-abonnement: $ 120/maand

Ideogram vs. Midjourney: functies vergeleken

Zoals we zojuist hebben besproken, zijn Ideogram en Midjourney krachtige AI-tools voor het genereren van afbeeldingen. De ene is echter beter dan de andere op verschillende gebieden. Om de sterke en zwakke punten van de platforms te begrijpen, vergelijken we hun functies en kijken we wie er aan kop gaat:

Functie #1: Beeldkwaliteit en creativiteit

Midjourney's vermogen om verbluffende, gedetailleerde en artistiek rijke afbeeldingen te creëren is ongeëvenaard. Het AI-model heeft meerdere updates ondergaan, waarbij de nadruk lag op realisme, belichting en compositie, waardoor het de voorkeurskeuze is voor kunstenaars, ontwerpers en makers van content.

Ideogram produceert afbeeldingen van hoge kwaliteit, maar blijft achter op Midjourney wat betreft fotorealisme en complexe artistieke weergave.

🏆 Winnaar: Midjourney, voor zijn fotorealisme en complexe artistieke weergave.

Functie #2: Nauwkeurigheid van tekstweergave

Een van de grootste voordelen van Ideogram is de mogelijkheid om duidelijke, nauwkeurige tekst in afbeeldingen te genereren. Dit is erg handig voor gebruikers die posters, logo's, banners of grafische kunst met leesbare tekst nodig hebben.

Midjourney daarentegen heeft moeite met de nauwkeurigheid van tekst. De tekst in de door AI gegenereerde afbeeldingen is vaak vervormd of onleesbaar, waardoor het minder geschikt is voor ontwerpers die typografie in hun artwork willen integreren.

🏆 Winnaar: Ideogram, vanwege zijn vermogen om duidelijke, nauwkeurige tekst te genereren.

Functie #3: Gebruiksgemak

Midjourney's afhankelijkheid van Discord-commando's is al lang een pijnpunt voor veel gebruikers. Hoewel ze een webgebaseerde interface hebben geïntroduceerd, is deze nog steeds sterk afhankelijk van tekstcommando's en minder intuïtief dan andere AI-tools.

Ideogram biedt daarentegen een overzichtelijke, eenvoudige webinterface. Gebruikers kunnen met slechts een paar klikken stijlen, beeldverhoudingen en functies selecteren, waardoor het veel toegankelijker is voor beginners. Als gebruiksgemak uw prioriteit is, is Ideogram de betere keuze.

🏆 Winnaar: Ideogram, vanwege de eenvoudige interface.

Functie #4: Privacy en abonnementskosten

Als u privé generaties wilt, kost Midjourney minimaal $ 60/maand (Pro-abonnement) voor de Stealth-modus. Ideogram biedt privé generaties daarentegen een aanzienlijk kostenvoordeel voor slechts $ 20/maand (Plus-abonnement).

De abonnementen van Ideogram bieden meer beeldgeneraties voor de prijs, terwijl de snelle GPU-tijd van Midjourney duurder is en snel opraakt. Dit maakt Ideogram een meer budgetvriendelijke optie voor gebruikers die grote hoeveelheden beelden moeten aanmaken.

🏆 Winnaar: Ideogram, meer betaalbare privé-modus en meer afbeeldingen voor dezelfde prijs.

Ideogram vs. Midjourney op Reddit

Zoals altijd hebben Reddit-gebruikers uiteenlopende meningen gedeeld over Midjourney en Ideogram. Om u een idee te geven van de daadwerkelijke voordelen en uitdagingen, volgen hier enkele citaten van echte Reddit-gebruikers:

Midjourney wordt alom geprezen om zijn hoogwaardige, visueel opvallende afbeeldingen. Zoals deze gebruiker aantekening maakte:

Mijn favoriete functie is momenteel Personaliseren... De 'persoonlijke stijl' die ik uit dat proces heb gehaald, is semi-abstract, getekend/geschilderd, zeer gedetailleerd, kleurrijk, zeer suggestief en vaak hilarisch. Het komt zo goed overeen met wat ik graag zie dat ik het nu standaard gebruik voor bijna al mijn generaties.

Mijn favoriete functie is momenteel Personaliseren... De 'persoonlijke stijl' die ik uit dat proces heb gehaald, is semi-abstract, getekend/geschilderd, zeer gedetailleerd, kleurrijk, zeer suggestief en vaak hilarisch. Het komt zo goed overeen met wat ik graag zie dat ik het nu standaard gebruik voor bijna al mijn generaties.

Sommigen hebben echter hun frustratie geuit over het gebrek aan nauwkeurigheid van de prompts en de moeilijkheid om specifieke details bij het genereren van afbeeldingen te controleren:

Midjourney is goed in het creëren van iets verbazingwekkends op basis van weinig tekst, maar het is ongelooflijk slecht in het reageren op exacte beschrijvingen. Hoe meer je de afbeelding zelf definieert, hoe meer je de problemen opmerkt.

Midjourney is goed in het creëren van iets verbazingwekkends op basis van weinig tekst, maar het is ongelooflijk slecht in het reageren op exacte beschrijvingen. Hoe meer je de afbeelding zelf definieert, hoe meer je de problemen opmerkt.

Aan de andere kant is Ideogram populair geworden vanwege zijn vermogen om nauwkeurige tekst weer te geven in afbeeldingen, iets waar Midjourney moeite mee heeft. Zoals deze recensie benadrukt:

Het is veel beter dan Midjourney met tekst en behoorlijk goed met voorgestelde bovenliggende bestanden.

Het is veel beter dan Midjourney met tekst en behoorlijk goed met voorgestelde bovenliggende bestanden.

Maar wees op uw hoede voor de recente klachten die suggereren dat de beeldkwaliteit is afgenomen:

Plotseling zijn de foto's van zeer slechte kwaliteit, niet zoals ze vroeger waren. Dit is zoooo teleurstellend!

Plotseling zijn de foto's van zeer slechte kwaliteit, niet zoals vroeger. Dit is zoooo teleurstellend!

Maak kennis met ClickUp — het beste alternatief voor Midjourney vs. Ideogram

Midjourney en Ideogram zijn indrukwekkende AI-tools voor het genereren van afbeeldingen. Ze missen echter een cruciaal onderdeel: projectmanagement en samenwerking.

Voor creatieve teams zijn samenwerking en organisatie net zo belangrijk als het genereren van afbeeldingen. Op de lange termijn kan het echter gevaarlijk zijn om op meerdere tools en systemen te vertrouwen, omdat dit leidt tot gefragmenteerde gegevens en gescheiden processen.

De eenvoudige oplossing hiervoor? Schakel over naar een platform dat met u werkt, van idee tot uitvoering.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die het genereren van afbeeldingen, projectplanning, taakbeheer en teamsamenwerking integreert in één werkruimte.

Bekijk ClickUp in actie:

ClickUp's One Up #1: AI-beeldgenerator in ClickUp Whiteboards

In tegenstelling tot Midjourney, dat gebruikmaakt van Discord, en Ideogram, dat zich voornamelijk richt op tekstnauwkeurigheid, biedt ClickUp een volledig geïntegreerde AI-beeldgenerator binnen de Whiteboards-functie van ClickUp.

Genereer AI-afbeeldingen in realtime met eenvoudige prompts met behulp van ClickUp Whiteboards

Dit betekent dat gebruikers ideeën in realtime kunnen visualiseren, gezamenlijk kunnen brainstormen en prompts direct kunnen omzetten in door AI gegenereerde afbeeldingen:

✅ Geen tools van derden nodig — genereer afbeeldingen rechtstreeks in ClickUp

✅ Visuele samenwerking met teamleden in realtime

✅ Verbind Whiteboards met taken en documenten voor een naadloze uitvoering

De touch-interface van ClickUp Whiteboard geeft het gevoel alsof je op een echt bord schetst, maar dan met de toegevoegde intelligentie van ClickUp's AI. Terwijl je ideeën tekent of neerzet, kan het systeem volgende stappen voorstellen, sjablonen invullen of zelfs projecten starten. In plaats van bestanden te exporteren en updates te versturen, deel je een Whiteboard-link, compleet met projectverbindingen en statuswidgets.

Bouw uw visie met intuïtieve gebaren met behulp van ClickUp Whiteboards

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Midjourney en Ideogram genereren weliswaar afbeeldingen, maar helpen niet bij het organiseren, verfijnen of verbeteren van creatieve processen.

ClickUp Brain daarentegen is een AI-aangedreven assistent die visuals genereert, ontwerpideeën voorstelt, assets organiseert en direct antwoord geeft op creatieve en zakelijke queries.

Probeer ClickUp Brain gratis Genereer direct AI-aangedreven inzichten en samenvattingen van documenten en rapporten met ClickUp Brain

Dit vermindert de noodzaak van handmatig bijhouden aanzienlijk en zorgt ervoor dat iedereen moeiteloos op de hoogte blijft.

Maar dat is nog maar het begin. ClickUp Brain verbindt taken, documenten, mensen en kennis uit uw hele werkruimte en externe tools zoals Google Drive, Figma en Salesforce. Het brengt creatieve werkstromen samen in één gecentraliseerd brein dat uw werk begrijpt en u helpt vooruitgang te boeken.

Of u nu campagne-assets ontwerpt of een briefing voor een client opstelt, u kunt vragen stellen, contextuele antwoorden krijgen en de installatie van projecten binnen enkele seconden automatiseren.

Dit betekent minder vergaderingen, minder heen-en-weer-gepraat en meer tijd om daadwerkelijk te produceren.

ClickUp's One Up #3: ClickUp voor ontwerpteams

Midjourney en Ideogram richten zich uitsluitend op het genereren van afbeeldingen, maar missen gestructureerde tools voor het beheren van creatieve projecten, het bijhouden van deadlines en het samenwerken aan ontwerpen.

ClickUp biedt een end-to-end oplossing voor creatieve teams door taakbeheer, feedbackloops en AI-aangedreven ontwerpwerkstromen te integreren.

Zo werkt het bij ClickUp:

ClickUp Docs fungeert als een centrale hub voor ontwerpbriefs, merkrichtlijnen en door AI gegenereerde promptopslagplaatsen, waardoor alle creatieve middelen georganiseerd en toegankelijk blijven

ClickUp Chat maakt realtime discussies mogelijk, zodat ontwerpteams direct feedback kunnen geven, mockups kunnen delen en creatieve knelpunten kunnen oplossen zonder van platform te wisselen

ClickUp-taken vereenvoudigen creatieve werkstromen door complexe ontwerpprojecten op te splitsen in beheersbare stappen, deadlines toe te wijzen en de voortgang bij te houden

Centraliseer creatieve ideeën, ontwerprichtlijnen en door AI gegenereerde prompts in een gezamenlijke werkruimte met ClickUp Docs

💡 Pro-tip: Marketingteams kunnen ClickUp Brain gebruiken om hun campagnethema's perfect af te stemmen op AI-gestuurde visuals door duidelijke, beschrijvende prompts in ClickUp Whiteboards in te voeren. Verbind deze afbeeldingen vervolgens direct met uw marketingtaken en documenten. Boem, werkstroom vereenvoudigd!

Raak niet zonder ideeën halverwege, schakel over naar ClickUp

De gebruikers van ClickUp zijn het beste bewijs van de kracht ervan. Zoals EDfo r Tech's

ClickUp heeft ons team geholpen om te communiceren met een team op afstand in verschillende tijdzones en om op de hoogte te blijven van het project zonder onnodige vergaderingen te houden of mensen om informatie te vragen via e-mail of Slack. De whiteboard-functie helpt ons om te brainstormen over processen en werkstromen en om taken in realtime toe te wijzen.

ClickUp heeft ons team geholpen om te communiceren in een team op afstand in verschillende tijdzones en om te weten wat er gaande is in het project zonder onnodige vergaderingen te moeten houden of mensen om informatie te vragen via e-mail of Slack. De whiteboard-functie helpt ons om te brainstormen over processen en werkstromen en om taken in realtime toe te wijzen.

Of u nu AI-beeldgeneratie, automatisering van de werkstroom of realtime samenwerking nodig hebt, ClickUp is de alles-in-één tool die creatieve teams helpt om sneller en slimmer van concept naar uitvoering te gaan.

Klaar om uw creatieve proces naar een hoger niveau te tillen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!