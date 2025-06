Hoe schrijf je een professionele brief voor een salarisverhoging (+ sjablonen)

Het schrijven van een brief voor een salarisverhoging kan intimiderend zijn, maar het is een van de krachtigste middelen die u hebt om uw waarde te laten gelden.

💰 Vraag waar u recht op hebt! Onderzoek toont aan dat 70% van de werknemers die om een loonsverhoging vragen, deze ook krijgen!

In een brief voor salarisverhoging legt u niet alleen het nummer vast, maar ook de redenen waarom u een verhoging vraagt. Als u dit goed doet, laat u zien wat u bijdraagt, geeft u uw groei weer en opent u de deur naar de beloning die u verdient.

Of u nu een manager helpt om de uitzonderlijke prestaties van een teamleider te erkennen of salarisaanpassingen binnen verschillende afdelingen standaardiseert, het doel is hetzelfde: duidelijke, professionele communicatie die echt werkt en NIET ongemakkelijk is!

Laten we eens kijken naar de details van het schrijven van een professionele brief voor salarisverhoging. We delen tal van voorbeelden en gratis tools om deze taak te vereenvoudigen. Aan de slag! 🚀

Wat is een brief voor salarisverhoging?

Een salarisverhogingsbrief is een formeel schriftelijk verzoek waarin u uiteenzet waarom u een salarisverhoging op zijn plaats acht. U presenteert uw bijdragen, benadrukt uw prestaties en geeft duidelijke redenen voor de salarisverhoging die u vraagt.

Door de wijziging te documenteren, geeft u uw HR-team duidelijkheid, voorkomt u verwarring achteraf en blijft de communicatie tussen teams consistent. Dit is geen papierwerk omwille van het papierwerk. Het bepaalt hoe uw bedrijf groei erkent en vastlegt.

Doel en belang van een verzoek om salarisverhoging

Wanneer iemand een loonsverhoging krijgt, moet de beslissing meer zijn dan alleen een nummer. Het moet een erkenning zijn van de bijdragen van de werknemer en een signaal geven voor de verwachtingen voor de toekomst. Een formele loonsverhogingsbrief doet precies dat.

Het helpt u:

Ondersteun beslissingen met bewijs uit prestatiebeoordelingen of een recente prestatiebeoordeling

Verminder onzekerheid tijdens salarisonderhandelingen of promotiecycli

Zorg voor een consistent proces voor het documenteren van salarisaanpassingen voor alle rollen en afdelingen

Voor HR-teams versterkt het ook de relatie tussen werkgever en werknemer. Werknemers zien een loonsverhoging als een reactie op hun werk, niet als een eenmalig gebaar. Dat is het soort duidelijkheid dat vertrouwen opbouwt en blijvend succes ondersteunt.

Wanneer moet u een salarisverhoging vragen?

Hoewel er geen universele tijdlijn is, hangt het juiste moment meestal samen met meetbare resultaten of een verschuiving in de reikwijdte van je functie. Hieronder vind je een aantal momenten waarop het doorgaans zinvol is om een gesprek over een salarisverhoging aan te gaan:

Na een recente functioneringsgesprek waarin uw uitzonderlijke bijdragen werden benadrukt

Wanneer een werknemer nieuwe verantwoordelijkheden op zich neemt of naar een hogere positie overgaat

Als u concurrerend moet blijven vanwege marktaanpassingen

Wanneer u stijgende kosten van levensonderhoud of bedrijfsbrede aanpassingen aanpast aan de kosten van levensonderhoud

Dit zijn niet alleen financiële verschuivingen, maar weerspiegelen ook de veranderende waarde van de rol van een werknemer. En wanneer dat gebeurt, formaliseert uw salarisverhogingsbrief dit op een transparante en consistente manier.

👀 Wist u dat? In het oude Egypte werd bier niet alleen gedronken om te proosten, maar maakte het ook deel uit van het loon. Arbeiders, waaronder piramidebouwers, werden vaak betaald in dagelijkse bierrantsoenen. Het blijkt dat onderhandelen over beloning altijd al deel heeft uitgemaakt van het werk.

Hoe schrijf je een brief voor een salarisverhoging?

Een goede brief voor salarisverhoging biedt een goede balans tussen duidelijkheid en structuur. Een brief voor salarisverhoging communiceert de verhoging duidelijk en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft.

Dit omvat de salariswijziging van de werknemer, de reden ervoor en het tijdstip. Als u dit goed doet, wordt het onderdeel van uw beloningsgeschiedenis en niet zomaar een document dat in de mappen van HR belandt.

Sleutelelementen die u in uw brief moet opnemen

Houd het simpel. Elke brief voor een salarisverhoging moet de basis bevatten:

Functietitel : Verduidelijk de rol waaraan deze verhoging is gekoppeld

Huidig salaris en nieuw salaris : geef de volledige overgang weer, inclusief het percentage van de verhoging

Ingangsdatum : Bevestig wanneer de loonsverhoging ingaat

Reden voor de verhoging : of het nu gaat om een functioneringsgesprek, nieuwe verantwoordelijkheden of een welverdiende promotie

Erkenning : vermeld specifieke bijdragen van werknemers, uitzonderlijke prestaties of andere belangrijke bijdragen

Volgende stappen: Gebruik dit gedeelte om toekomstige verwachtingen te bespreken, vooral als deze verband houden met toekomstige mijlpalen

💡Pro-tip: Gebruik ClickUp AI om uw bijdragen en successen van het afgelopen jaar te laten zien en een sterke case voor een salarisverhoging te maken. Salarisverhogingsbrief door ClickUp AI

Door deze punten te behandelen, voorkomt u onduidelijkheid op papier en in vervolggesprekken.

⚡ Sjabloonarchief: Top sjablonen voor sollicitatiebrieven in Google Documenten

Toon en taalgebruik voor een professionele aanpak

De woorden die u kiest, communiceren niet alleen een loonsverhoging, maar geven ook vorm aan hoe die verhoging wordt waargenomen.

Als u in HR werkt, moet de toon duidelijkheid, eerlijkheid en erkenning uitstralen. Als u afdelingshoofd of leidinggevende bent, moet de toon leiderschap uitstralen en laten zien dat uw team de waarde van uw beslissingen inziet. Een verkeerde toon kan een weloverwogen salarisaanpassing mechanisch of erger nog, onoprecht doen overkomen.

Wat gaat er vaak mis? Brieven worden te formeel of vaag. De inspanningen van de werknemer gaan verloren in standaardtaal. De prestatiebeoordeling die tot de loonsverhoging heeft geleid? Samengevat in één regel. Het resultaat? Een loonsverhoging die aanvoelt als een transactie in plaats van iets dat is verdiend.

Zo maak je er iets van:

Pas de toon aan de context aan : een promotiebrief leest anders dan een loonsverhoging die wordt aangeboden om iemand te behouden na een tegenbod

Wees duidelijk : Vermijd opvullers als 'verheugd u te kunnen meedelen' of 'gewaardeerde medewerker', deze verzwakken de boodschap

Koppel erkenning aan daadwerkelijke resultaten : "Uw leiderschap bij de lancering van Q3 heeft direct invloed gehad op de omzetgroei" komt beter over dan "U hebt goed werk geleverd. "

Druk uw waardering op een krachtige manier uit: Zinnen als "Deze verhoging weerspiegelt uw eigendom van [initiatief]" klinken gefundeerd en niet algemeen

Als u meerdere brieven voor verschillende afdelingen beheert, kan ClickUp Brain u helpen de toon te verfijnen, de structuur aan te passen en consistentie te waarborgen, zonder dubbel werk of verlies van het menselijke aspect.

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

Zelfs als de beslissing om je een loonsverhoging te geven terecht is, kan een slecht geschreven brief ervoor zorgen dat deze verkeerd wordt ontvangen.

Hier gaat het vaak mis:

De redenering wordt afgezwakt : Zinnen als "Ik heb het dit jaar goed gedaan" zijn geen verklaring voor een loonsverhoging van 15%. Het is effectiever om de loonsverhoging te koppelen aan een specifiek initiatief waaraan de werknemer een belangrijke bijdrage heeft geleverd

De brief komt kil over : Overdreven formeel taalgebruik zonder verwijzing naar het daadwerkelijke werk van de persoon geeft een verkeerd signaal af. Het bagatelliseert de prestaties en inspanningen van werknemers

De opmaak is niet consistent : als elke afdeling een andere structuur of toon gebruikt, gaat uw professionele format verloren en verliest de brief aan geloofwaardigheid

Geen goedkeuringsproces : als een manager een versie verstuurt zonder deze goed te controleren, kan dit leiden tot fouten of lastige correcties. Gebruik : als een manager een versie verstuurt zonder deze goed te controleren, kan dit leiden tot fouten of lastige correcties. Gebruik ClickUp Docs om samen te werken, versies te vergrendelen en de juiste goedkeuring te krijgen

Er is geen emotionele context: loonsverhogingen zijn belangrijk. Als de brief dat niet erkent, komt de boodschap transactioneel over. Dit beïnvloedt hoe werknemers hun relatie met hun werkgever zien, en bij extensie ook uw bedrijfscultuur

Het gaat er niet om dat je mooie woorden gebruikt. Het gaat erom dat je ervoor zorgt dat erkenning op papier en in de praktijk terechtkomt.

📖 Lees meer: Wat zijn de werkelijke kosten van personeelsverloop voor uw bedrijf?

Sjablonen en voorbeelden voor salarisverhogingsbrieven

Je hebt het werk gedaan. Nu is het tijd om het te vragen.

Of u nu invloedrijke projecten leidt, nieuwe verantwoordelijkheden op zich neemt of vindt dat uw salaris niet langer overeenkomt met uw rol, in uw brief voor salarisverhoging zet u alles op een rijtje.

Het doel? Maak het uw manager gemakkelijk om te zien welke waarde u toevoegt en waarom dit het juiste moment is.

Hieronder vindt u vier voorbeelden om u op weg te helpen. Gebruik het voorbeeld dat het beste bij uw situatie past en pas de toon en details aan uw eigen stijl en doel aan.

✍️ Sjabloon 1: Verzoek om salarisverhoging op basis van prestaties

Wanneer te gebruiken: U hebt de verwachtingen in uw rol overtroffen en wilt een gesprek aangaan na sterke prestaties of recente mijlpalen.

Waarom het werkt: Het leidt tot resultaten, koppelt succes aan bedrijfsdoelen en positioneert de loonsverhoging als een logische volgende stap.

Onderwerp: Verzoek om bespreking van salarisaanpassing Hallo [naam manager], Ik wil graag een formele herziening van mijn huidige vergoeding op basis van de bijdragen die ik in de afgelopen [periode] heb geleverd. Meer specifiek heeft mijn werk aan [sleutelproject of initiatief] bijgedragen aan [meetbaar resultaat] en heb ik de prestatiedoelen die in onze laatste beoordeling zijn vastgesteld, consequent gehaald of overtroffen. Ik heb ook initiatief genomen in [secundaire taak of ondersteunende rol], waardoor ik buiten mijn kerntaken heb bijgedragen aan het succes van ons team. Gezien deze prestaties zou ik het op prijs stellen om mijn salaris te herzien en een mogelijke aanpassing te bespreken die mijn bijdragen weerspiegelt. Ik kijk ernaar uit om dit verder te bespreken. Met vriendelijke groet, [Uw naam]

📖 Lees ook: Hoe meet u de betrokkenheid van uw medewerkers?

🚀 Sjabloon 2: Verzoek om salarisverhoging na het aannemen van nieuwe verantwoordelijkheden

Wanneer te gebruiken: U hebt meer verantwoordelijkheid gekregen, bijvoorbeeld door leiding te geven aan een team, nieuwe projecten of uitbreiding van uw takenpakket, maar uw salaris is niet veranderd.

Waarom het werkt: Het is duidelijk, proactief en erkent de evolutie van uw rol zonder transactioneel over te komen.

Onderwerp: Verzoek om salarisherziening op basis van uitgebreide rol Hallo [naam manager], Sinds [maand of gebeurtenis] heb ik extra verantwoordelijkheden op me genomen, waaronder [nieuwe taken of teams]. Deze veranderingen hebben mijn rol uitgebreid en mijn impact binnen [afdeling of initiatief] vergroot. Hoewel ik de kans om in deze richting te groeien zeer op prijs heb gesteld, weerspiegelt mijn huidige vergoeding niet langer de omvang van mijn bijdragen. Ik zou graag een herziening van mijn salaris willen aanvragen en een mogelijke aanpassing willen onderzoeken die in overeenstemming is met mijn huidige verantwoordelijkheden. Ik sta u graag verder te woord wanneer het u schikt. Met vriendelijke groet, [Uw naam]

⚡ Sjabloonarchief: Gratis sjablonen voor verificatie van werknemers voor HR Excellence

📊 Sjabloon 3: Verzoek om salarisverhoging op basis van marktbenchmarks

Wanneer te gebruiken: U hebt onderzoek gedaan naar uw functietitel en ontdekt dat uw salaris onder het gemiddelde ligt voor uw rol, ervaring of locatie.

Waarom het werkt: Het is professioneel, gebaseerd op gegevens en nodigt uit tot een gesprek in plaats van eisen te stellen.

Onderwerp: Bespreking van de beloningsbenchmark Hallo [naam manager], Ik wilde een discussie op gang brengen over mijn huidige salaris op basis van recente marktbenchmarks voor rollen die vergelijkbaar zijn met de mijne. Volgens [bron of rapport] ligt het gemiddelde salaris voor [functietitel] in [regio/sector] tussen [bereik], wat hoger is dan mijn huidige vergoeding. Gezien mijn anciënniteit, prestaties en bijdragen – met name op het gebied van [belangrijkste initiatief of resultaat] – zou ik graag een beoordeling willen aanvragen en een mogelijke aanpassing bespreken. Ik begrijp dat er veel factoren meespelen bij het plannen van een salaris en ik waardeer uw aandacht. Met vriendelijke groet, [Uw naam]

📖 Lees meer: Effectieve voorbeelden van feedback aan werknemers om objectieve input te geven en het moreel te verhogen

🔄 Sjabloon 4: Verzoek om salarisverhoging na ontvangst van een extern aanbod

Wanneer te gebruiken: U hebt een andere baan aangeboden gekregen, maar wilt liever blijven als uw salarispakket uw waarde en groeimogelijkheden op lange termijn weerspiegelt.

Waarom het werkt: Het is eerlijk, niet confronterend en stelt uw manager in staat u zonder druk te behouden.

Onderwerp: Bespreking van de vergoeding Hallo [naam manager], Ik heb onlangs een aanbod van een andere werkgever ontvangen met een hoger salaris. Hoewel ik niet actief op zoek ben naar een nieuwe baan, heeft dit me wel aangezet om serieuzer na te denken over mijn rol en groei op de lange termijn hier. Ik waardeer het werk dat we doen en de richting van ons team enorm. Daarom zou ik graag mijn huidige salaris herzien en kijken of er mogelijkheden zijn om dit beter af te stemmen op mijn verantwoordelijkheden en de markt. Ik sta open voor verdere discussie en stel uw overweging zeer op prijs. Met vriendelijke groet, [Uw naam]

Ook hier komt uw handige AI-assistent ClickUp Brain te hulp om direct overtuigende en hoogwaardige salarisverhogingsbrieven te genereren. Voer gewoon uw belangrijkste vereisten in en Brain stelt een brief op die is afgestemd op uw behoeften.

✨ Bonus: Nu kan ClickUp Brain externe AI-modellen zoals GPT-4o en Clause rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte gebruiken . Voldoe aan al uw AI-behoeften op het werk met ClickUp.

Elk van deze sjablonen voor salarisverhogingsbrieven is ontworpen om u te helpen een productief, professioneel gesprek over uw salarisverhoging te beginnen. Pas ze aan op basis van uw situatie, of u nu de bijdragen van werknemers benadrukt, verwijst naar een recente functioneringsgesprek of salarisonderhandelingen voert.

Tips om je salarisverhoging goedgekeurd te krijgen

Een goed opgestelde brief voor een salarisverhoging benadrukt de prestaties van de werknemer, legt de nadruk op de specifieke bijdragen van de werknemer en bereidt de fase voor goedkeuring voor. Maar zelfs de sterkste brief heeft de juiste mix van strategie, timing en perceptie nodig om goed over te komen.

Hier vindt u praktische tips van experts om uw verzoek echt kracht bij te zetten, en niet alleen maar zichtbaarheid te geven.

1. Begin met het vormgeven van het verhaal voordat u het vraagt

Het goedkeuringsproces begint niet met uw brief, maar met hoe mensen over u praten wanneer u niet in de kamer bent.

Voordat u uw verzoek indient, moet u het volgende controleren:

U wordt gezien als iemand die verantwoordelijk is voor resultaten, niet alleen voor taken

De bijdragen van uw medewerkers zijn al bekend binnen alle teams

Je hebt initiatieven geleid of teamprestaties ondersteund die aansluiten bij de doelstellingen van het management

Als uw naam al gewicht in de schaal legt, wordt de brief een formaliteit en geen discussiepunt.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Dashboards om je impact op projecten en teams bij te houden en te visualiseren. Wanneer je klaar bent om een loonsverhoging aan te vragen, heb je een duidelijk verhaal dat wordt ondersteund door resultaten, dat al zichtbaar is voor je manager.

2. Bekijk een voorbeeld van het gesprek voordat u uw brief verstuurt

Overval uw manager niet met een formele brief. Laat hem of haar weten dat u van plan bent om uw huidige salaris te herzien tijdens uw volgende gesprek.

Dit:

Geef hen de tijd om de context of goedkeuringen voor te bereiden

Straalt volwassenheid en transparantie uit

Helpt hen om met meer zelfvertrouwen voor u op te komen

Verrassingsverhogingen worden zelden goedgekeurd. Strategische heads-ups wel.

3. Stem uw verzoek af op het juiste moment om daadwerkelijk beweging in de zaak te krijgen

Salarisverhogingen worden vaak geblokkeerd, niet omdat ze onterecht zijn, maar omdat de begrotingscyclus nog niet is geopend of omdat de aandacht van het management elders ligt.

Ideale momenten zijn onder andere:

Beoordelingen na prestaties

Tijdens departementale salarisherzieningen

Wanneer verantwoordelijkheden of rollen verschuiven tussen teams

Pro-tip: Als u niet weet wanneer deze cycli plaatsvinden, vraag dan aan uw manager wanneer salarisbesprekingen doorgaans plaatsvinden. Dat alleen al getuigt van strategisch inzicht.

⚡ Sjabloonarchief: Sjablonen voor carrièreplanning om een duidelijk carrièrepad uit te stippelen

4. Maak de loonsverhoging gemakkelijk goed te keuren, niet moeilijk te rechtvaardigen

Dit betekent:

Koppel uw verzoek aan specifieke bedrijfsresultaten

Verwijs naar marktontwikkelingen of interne benchmarks

Binnen een redelijk bereik blijven voor uw functietitel en rol

Verhogingen die duidelijk, gefundeerd en gemakkelijk uit te leggen zijn aan de financiële afdeling of HR, zijn de verhogingen die worden toegekend.

5. Voorkom wrijving met interne gelijkheid

Een van de belangrijkste redenen waarom verzoeken worden uitgesteld of afgewezen: ze verstoren het evenwicht. Als u met uw salarisverhoging de best betaalde persoon in uw rang zou worden zonder dat uw titel verandert, zet dit uw manager onder druk om de uitzondering te verklaren.

Stel in plaats daarvan een nummer voor dat uw groei weerspiegelt, maar nog steeds past binnen de beloningsstructuur van het bedrijf.

6. Benadruk toekomstige impact, niet alleen successen uit het verleden

Ja, u moet verwijzen naar resultaten, maar koppel uw verzoek ook aan wat er in het verschiet ligt. Gaat u een nieuw team leiden? Krijgt u een strategisch account? Gaat u een rol als mentor vervullen?

Salarisverhogingen worden vaak gemakkelijker goedgekeurd als ze worden gezien als een investering in de toekomst, en niet alleen als een beloning voor wat al is gedaan.

📖 Lees ook: Hoe u de beste beloningsprogramma's voor werknemers opzet en uitvoert

Laatste tip: zorg dat uw manager er goed uitziet door ja te zeggen

Uw manager is het misschien met u eens, maar moet uw zaak nog aan anderen verkopen. Het is uw taak om hen het verhaal, de gegevens en de juiste bewoordingen te geven om dat te doen.

Wanneer uw verzoek hen in een goed daglicht stelt omdat ze u ondersteunen, bent u een stap dichter bij het horen van 'goedgekeurd'

Zet de loonsverhoging vast met de juiste woorden

Een goed geschreven brief voor salarisverhoging doet meer dan alleen een loonsverhoging vragen. Het weerspiegelt uw inspanningen, benadrukt belangrijke bijdragen en geeft aan dat u klaar bent voor extra verantwoordelijkheden.

Of u nu verwijst naar een recente functioneringsgesprek, een argumentatie opstelt op basis van stijgende kosten van levensonderhoud of aansluit bij marktaanpassingen, uw brief moet duidelijk de redenering weergeven, het bedrag van de verhoging aangeven en waardering uitspreken voor uw huidige beloningspakket.

Het communiceren van salariswijzigingen met de juiste toon en structuur versterkt de relatie tussen werkgever en werknemer en toont uw voortdurende toewijzing aan de rol.

