Glean prijzen: Abonnementen en functies om de juiste voor u te kiezen

Het kiezen van de juiste zoeksoftware voor ondernemingen kan aanvoelen als het doorkruisen van een doolhof, vooral wanneer de prijs niet vooraf wordt bepaald.

Als je Glean overweegt voor je bedrijf, vraag je je waarschijnlijk af: Hoeveel gaat dit eigenlijk kosten? Glean's op maat gemaakte prijsmodel belooft een oplossing die past bij je unieke behoeften, maar het gebrek aan transparante nummers kan de beslissing lastig maken.

Laten we eens kijken wat je moet weten over de prijzen van Glean en hoe je kunt beslissen of het de investering waard is. En als je nog even bij ons blijft, laten we je kennismaken met een krachtig AI-gestuurd zoekalternatief en kennismanager in de vorm van ClickUp - de alles app voor werk (ja, we zeiden echt 'alles'!)

60 seconden samenvatting Hier is een kort overzicht van wat Glean biedt en hoe de prijsstructuur eruit ziet:. Glean is een platform voor enterprise search en kennisbeheer waarmee teams snel informatie kunnen vinden in verschillende apps zoals Google Drive, Slack en Salesforce

Het werkt als een persoonlijke assistent, waardoor informatie naadloos kan worden opgehaald uit verschillende tools via één interface

Glean gebruikt AI om gepersonaliseerde zoekresultaten te leveren op basis van rollen, taken en activiteiten van gebruikers

Het stroomlijnt werkstromen, verbetert samenwerking en stelt teams in staat om weloverwogen beslissingen te nemen met actuele gegevens

Glean hanteert een aangepast prijsmodel zonder publiekelijk vermelde tarieven. Bedrijven moeten een demo aanvragen voor een offerte op maat

De prijsstructuur is gebaseerd op de grootte van het bedrijf, de benodigde functies en de complexiteit van de gegevens en biedt flexibele oplossingen

Prijzen op maat, schaalbaarheid en persoonlijk advies zijn enkele voordelen van Glean's prijsmodel

Gebrek aan transparantie in de prijzen van Glean kan resulteren in een tijdrovend offerteproces en mogelijk hogere kosten voor kleine teams

Beoordeel de behoeften van uw business, bereid vragen voor over implementatie en ondersteuning en begrijp de budgetbeperkingen voordat u Glean aanschaft

ClickUp biedt een transparanter (en betaalbaarder!) prijsmodel met uitgebreide functies voor projectmanagement en kennismanagement, waardoor het een uitstekend alternatief is voor teams die op zoek zijn naar lagere kosten en een grotere schaalbaarheid

Wat is Glean?

via Glean

Glean is een platform voor enterprise search en kennisbeheer dat is ontworpen om teams te helpen snel informatie te vinden in verschillende werkplektools en apps.

Het maakt verbinding met platforms die u dagelijks gebruikt, zoals Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce en vele andere. Met Glean kun je moeiteloos documenten, gesprekken, project updates en meer zoeken en ontdekken - allemaal vanuit één interface.

Zie het als een persoonlijke assistent voor het bijhouden van dat ongrijpbare document, die opmerking met de link naar het laatste budget, of dat project update die je hebt bijgehouden. Glean bespaart je tijd en houdt alles georganiseerd, zodat jij en je team zich kunnen concentreren op wat jullie het beste kunnen: resultaten boeken en dingen Nog te doen krijgen.

Hoe vereenvoudigt Glean het zoeken naar kennis?

Je racet tegen een strakke deadline en hebt een specifiek document of bericht nodig om alles in beweging te houden. In plaats van kostbare tijd te verspillen met het doorbladeren van tools, doet Glean's AI-gestuurde zoekfunctie het zware werk en laat binnen een paar seconden zien wat je nodig hebt.

Het is alsof je een zoekmachine voor je werkplek hebt, maar dan slimmer. Glean maakt verbinding met al je apps, verzamelt relevante inzichten en verlost je van de frustratie van het doorzoeken van eindeloze mappen. Geen verloren bestanden meer, geen tijdverspilling, gewoon naadloze productiviteit.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt 30+ minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie-dat is meer dan 120 uur per jaar verloren aan het doorspitten van e-mails, Slack threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent in uw werkruimte kan daar verandering in brengen. ClickUp Brain. Het biedt onmiddellijke inzichten en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en details van taken weer te geven, zodat u kunt stoppen met zoeken en kunt beginnen met werken. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF winnen wekelijks meer dan 5 uur terug door ClickUp te gebruiken - dat is meer dan 250 uur per persoon per jaar - door verouderde kennismanagementprocessen te elimineren. Stelt u zich eens voor wat uw team zou kunnen doen met een week extra productiviteit per kwartaal!

Hoe verhoogt Glean de productiviteit en samenwerking?

Glean zorgt ervoor dat iedereen verbonden, gefocust en geïnformeerd blijft door de toegang tot kennis op de werkplek te vereenvoudigen. Zo werkt het:

Tijdwinst: Vergeet de frustratie van het zoeken in verschillende apps. Glean levert wat je nodig hebt in een paar seconden, stroomlijnt je werkstroom en maakt waardevolle tijd vrij

Naadloze samenwerking: Nooit meer eindeloos zoeken in Slack of heen-en-weer e-mails. Met alles gecentraliseerd, wordt samenwerking tussen teams moeiteloos en effectiever

Slimmere beslissingen: Actuele, gemakkelijk toegankelijke gegevens stellen je team in staat om snel en vol vertrouwen weloverwogen beslissingen te nemen

Personalized search: Glean's AI past zoekresultaten aan op basis van je rol, Taken en activiteit, zodat je altijd de meest relevante inzichten krijgt

Met Glean kan je team zich minder richten op het vinden van informatie en meer op het behalen van resultaten.

👀 Wist u dat? Slechte gegevenskwaliteit, overbodige gegevens en verloren gegevens kunnen bedrijven 15% tot 25% van hun operationele budget kosten.

Glean abonnementen

Navigeren door de prijsstructuren en voordelen van software oplossingen kan vaak ontmoedigend zijn, vooral wanneer informatie niet direct beschikbaar is.

Als je Glean overweegt voor de behoeften van je organisatie, is hier een overzicht van wat we weten over hun prijzen en abonnementen.

Glean's prijsbenadering

Glean maakt zijn prijsdetails niet openbaar. Dit betekent dat je een demo moet plannen met hun verkoopteam om specifieke informatie te krijgen die is afgestemd op de vereisten van jouw organisatie.

Met deze gepersonaliseerde aanpak beoordeelt Glean factoren zoals grootte van het bedrijf, gewenste functies en specifieke gebruikssituaties van de klant om zo een aangepast prijzenpakket te bieden.

Waarom zijn de prijzen niet transparant?

Het ontbreken van een gestandaardiseerd prijsmodel kan worden toegeschreven aan Glean's streven om oplossingen te bieden die specifiek zijn afgestemd op de unieke behoeften van elke organisatie.

Door niet vast te houden aan een one-size-fits-all prijsstructuur, kan Glean rekening houden met verschillende factoren, waaronder de complexiteit van data-omgevingen en de specifieke functies die nodig zijn voor verschillende ondernemingen.

Overwegingen voor het plannen van een demo

Voordat je contact opneemt met Glean's sales team, is het handig om:

Beoordeel uw behoeften: Bepaal de specifieke functies en integraties die uw organisatie nodig heeft

Vragen voorbereiden: Houd een lijst met vragen klaar over implementatie, ondersteunen en mogelijke extra kosten

Bepaal uw budget: Begrijp uw budgetbeperkingen om haalbare opties te bespreken tijdens de demo

Hoewel Glean's gebrek aan publiek beschikbare prijzen een uitdaging kan vormen in de eerste evaluatiefase, zorgt de op maat gemaakte aanpak ervoor dat de oplossing nauw aansluit bij de behoeften van uw organisatie.

Rechtstreeks contact met hun sales team geeft je de duidelijkheid die je nodig hebt om een weloverwogen beslissing te nemen.

📮ClickUp Inzicht: Een typische kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij of zij dagelijks contact moet maken met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is echt - voortdurende follow-ups, versie verwarring en zichtbaarheid zwarte gaten eroderen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en ClickUp AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

Voor- en nadelen van Glean Prijzen

Zoals elke onderneming heeft ook Glean's prijsmodel voor- en nadelen.

Hier is een kort overzicht om u te helpen uw opties af te wegen:

Voordelen

Op maat gemaakte prijzen: Glean past zijn prijzen aan op basis van de grootte, behoeften en use cases van uw organisatie, zodat u niet betaalt voor onnodige functies

Schaalbaarheid: Het prijsmodel op maat is geschikt voor bedrijven van verschillende grootte, van kleine teams tot grote ondernemingen

Persoonlijk advies: De demo-gebaseerde aanpak maakt het mogelijk om gedetailleerd te bespreken wat uw business nodig heeft en hoe Glean daarin kan voorzien

Nadelen

Gebrek aan transparantie: Zonder prijsdetails vooraf, kan het moeilijk zijn om de kosten in te schatten of Glean te vergelijken met concurrenten

Tijdrovend proces: Het plannen van demo's en wachten op aangepaste offertes kan de besluitvorming vertragen, en vertragingen kunnen kostbaar zijn

Mogelijk hogere kosten: Aangepaste prijzen kunnen leiden tot hogere kosten voor kleinere teams of start-ups in vergelijking met vaste, op niveaus gebaseerde prijsmodellen

Uiteindelijk werkt de prijsstelling van Glean goed voor organisaties die op zoek zijn naar een op maat gemaakte, hoogwaardige oplossing, maar misschien niet voor diegenen die de voorkeur geven aan een rechttoe rechtaan, transparant model.

Waarom alternatieven voor Glean overwegen?

Glean is krachtig, maar de prijs kan een obstakel vormen, vooral voor middelgrote teams. Het wordt vaak gepositioneerd als een tool voor ondernemingen en daar hoort een prijskaartje voor ondernemingen bij.

Als u niet alle toeters en bellen nodig hebt, zijn er meer kosteneffectieve oplossingen (zoals ClickUp!) die nog steeds robuuste, universeel verbonden zoek- en AI-mogelijkheden bieden.

Hoewel AI de kern van Glean is, kunnen andere tools naadlozer integreren met grote taalmodellen zoals GPT-4, Claude of open-source modellen, waardoor je meer controle hebt over wat de AI kan doen, hoe het antwoordt of hoe het wordt verfijnd.

leuk weetje: Waarom zou u zich beperken tot één LLM als u ze allemaal kunt gebruiken in één AI-assistent? Dat klopt, ClickUp's eigen AI, ClickUp Brain, heeft de functies GPT-4o, o1, o3-mini en Claude 3. 7 Sonnet om u te helpen het beste model voor de taak te kiezen - vraag & antwoord, samenvatten, schrijven en meer - met één klik op de knop! Kies het perfecte AI-model voor elke Taak, alles op één plek-met ClickUp Brain

Dus, als je op zoek bent naar Glean alternatieven, denk dan na over wat je team echt nodig heeft, of het nu gaat om geavanceerde functies, budgetvriendelijke opties of eenvoudige integraties, en zorg ervoor dat je nieuwe tool aan deze eisen voldoet!

ClickUp: Het beste alternatief voor Glean

Als je op zoek bent naar een Glean alternatief dat je helpt informatie snel te vinden en je hele team op één lijn houdt, kijk dan niet verder dan ClickUp, de alles app voor werk.

ClickUp is de ultieme hub voor productiviteit die uw kennis, taken en samenwerking samenbrengt in één naadloos platform, aangedreven door zeer contextbewuste ClickUp AI. Of u nu projecten beheert, updates deelt of workflows organiseert, blijf verbonden en werk slimmer, allemaal op één plek.

Waarom ClickUp een goede keuze is

ClickUp is niet zomaar een zoekmachine; het is een lanceerplatform voor actie. Het is een voltooien werk management platform waar het vinden van informatie slechts de eerste stap is - onmiddellijke actie is de natuurlijke volgende.

Doordat we de procesdocumentatie en het Taakbeheer van ons team op één plek hebben, besparen we tijd met zoeken. Het biedt ons ook één enkele bron van waarheid voor informatie.

Doordat we de procesdocumentatie en het Taakbeheer van ons team op één plek hebben, besparen we tijd met zoeken. Het biedt ons ook één enkele bron van waarheid voor informatie.

📮ClickUp Inzicht: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen, verspreid over chatten, e-mail en spreadsheets. Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis. Met ClickUp's Taakbeheer hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chatten, commentaar op taken, documenten en e-mails!

Sleutelfuncties

Gecentraliseerd zoeken in taken, documenten en doelen

Taken, documenten en discussies uit uw werkruimte en verbonden apps direct vinden met ClickUp-taak Verbonden zoeken

Denk je wel eens, "Ik weet dat ik dat ergens heb gezien..." terwijl je heen en weer springt tussen Google Drive, Slack en Jira? ClickUp's Connected Search maakt een einde aan het tabblad-hoppen.

Het verzamelt uw kennis uit ClickUp en al uw aangesloten apps in één uniforme zoekbalk. Dus of u nu op zoek bent naar een begraven document, een specifiek Jira ticket of een Slack thread die iemand vorige week vermeldde, u vindt het in een paar seconden.

Bekijk deze video om precies te leren hoe!

AI-kennisbeheer

Met ClickUp Brain krijgt u direct toegang tot de collectieve kennis van uw organisatie binnen uw ClickUp-werkruimte (en aangesloten apps).

Dankzij de AI-mogelijkheden kunt u vragen stellen in natuurlijke taal en krijgt u nauwkeurige antwoorden door te zoeken in alle documenten, wiki's, taken en opmerkingen in uw werkruimte, waardoor u kostbare tijd bespaart.

Het beste deel? Brain vermeldt zijn bronnen zodat je de informatie direct kunt verifiëren.

Krijg contextuele antwoorden op uw werkruimte-gerelateerde vragen met ClickUp Brain

Wil je een betere AI kennisbank voor je organisatie bouwen? Bekijk deze video voor started👇🏽

📖 Lees ook: Hoe AI gebruiken voor productiviteit (Use Cases & Tools)

Synchroniseer uw werkstroom met ClickUp's krachtige integraties

ClickUp werkt met de tools waar uw team al op vertrouwt en zorgt zo voor een soepele werkstroom. Van Google Werkruimte en Slack tot Zoom en meer dan 1000 andere apps, ClickUp-integraties zorgt ervoor dat al uw werk verbinding houdt, zodat u zich kunt concentreren op het Nog te doen.

Om dingen efficiënter te doen, kunt u ClickUp- taken direct vanuit Slack-berichten maken, documenten synchroniseren vanuit Google Drive of workflows tussen verschillende apps synchroniseren.

Centraliseer details en context van taken met aangepaste velden in ClickUp-taaken

Dit niveau van integratie vermindert de noodzaak om voortdurend van app te wisselen, waardoor het gemakkelijker wordt om samen te werken zonder momentum te verliezen. Als je team vertrouwt op software voor het samenwerken aan documenten, maken de integraties van ClickUp het nog efficiënter door alles te synchroniseren.

Aanpasbare workflows om activiteiten te stroomlijnen

Bouw aangepaste workflows voor elk team, van marketing tot engineering, allemaal in ClickUp!

Elk team werkt anders en ClickUp is ontworpen om zich aan te passen aan uw unieke processen. Met volledig aanpasbare workflows kunt u terugkerende taken automatiseren, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang moeiteloos bijhouden.

Of u nu deadlines moet instellen, notificaties moet versturen of taken door verschillende fasen moet verplaatsen, ClickUp-automatiseringen zorgen ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien, terwijl u minder tijd kwijt bent aan repetitief werk.

Elimineer terugkerende taken uit de werkstroom van uw team met ClickUp-taak automatiseringen

Door discussies met één klik om te zetten in uitvoerbare stappen, kunnen teams sneller vooruitgang boeken met projecten en op één lijn blijven.

Als u bedrijfsinformatie, SOP's en projectdocumentatie op een gestructureerde manier wilt organiseren, is de Knowledge Base Template van ClickUp de perfecte oplossing.

Met dit sjabloon kunnen teams belangrijke documenten op één plek opslaan, beheren en openen in plaats van ze over verschillende platforms te verspreiden.

Ontvang gratis sjabloon Organiseer, beheer en krijg moeiteloos toegang tot belangrijke bedrijfsinformatie met ClickUp's sjabloon voor de kennisbank

Omdat het volledig is geïntegreerd met taken en workflows, kunt u eenvoudig relevante informatie koppelen aan lopende projecten, waardoor het delen van kennis naadloos verloopt.

📮ClickUp Inzicht: Context-switching vreet stilletjes aan de productiviteit van uw team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk te wijten is aan het jongleren met platformen, het beheren van e-mails en het springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) in één gestroomlijnd platform. Start en beheer je taken vanuit chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Overzicht prijzen

ClickUp biedt flexibele prijsabonnementen voor individuen, kleine teams en grote organisaties.

Het Free Forever-abonnement, perfect voor persoonlijk gebruik, biedt gratis 100 MB opslagruimte, onbeperkte Taken, Whiteboards en 24/7 ondersteuning. Voor kleine teams biedt het Unlimited abonnement, dat $7/maand per gebruiker kost, onbeperkte opslagruimte, integraties, dashboards en extra functies zoals toestemming voor gasten en tijdsregistratie.

Het Business plan, geprijsd voor $12/maand per gebruiker, bevat alles binnen het Unlimited plan, plus geavanceerde automatisering, aangepaste export, werklast management en onbeperkte berichtgeschiedenis. Voor grote organisaties biedt het Ondernemingsplan aangepaste prijzen en omvat het alle Business-abonnementen, geavanceerde veiligheid, white labeling en aangepaste capaciteit voor werklast.

U kunt ClickUp Brain toevoegen aan elk betaald abonnement voor slechts $7/maand per gebruiker! Beter dan dit kan het toch niet worden?

💡Pro Tip: Twijfelt u over lock-ins? Begin met het ClickUp Free Forever-abonnement en upgrade naarmate uw behoeften veranderen. ClickUp maakt schalen gemakkelijk en naadloos!

Krijg meer Klaar met ClickUp

Overstappen van Glean naar ClickUp is niet alleen een verandering van tool. Het is een upgrade van je workflow. Zeg maar dag tegen het gegoochel met meerdere apps; ClickUp combineert communicatie, Taak-taak en Projectmanagement in één naadloos platform.

Geen onoverzichtelijke apps of gefragmenteerde gesprekken meer. ClickUp is het perfecte Glean-alternatief dat oplossingen biedt die verder gaan dan traditionele tools, inclusief ClickUp AI op de werkplek, voor slimmer, intuïtiever kennis- en taakbeheer.

Teams die overstappen op ClickUp rapporteren: 3+ bespaarde uren per week (60. 2% van de klanten)

3 of meer tools vervangen (40,9% van de klanten)

Verbeterde zichtbaarheid (87,5% van de klanten)

Wilt u deze voordelen ook voor uw org? Probeer ClickUp vandaag nog!