Top 21 AI-tools voor marketingbureaus om te groeien in 2025

Ooit naar een spreadsheet gestaard, verdrinkt in klantgegevens, op zoek naar patronen voor je volgende campagne? Of geworsteld met het creƫren van nieuwe content terwijl je te maken had met krappe deadlines en beperkte middelen? En het eindeloze heen-en-weer gepraat met clients over campagneprestaties?

Dit zijn uitdagingen waar veel marketeers elke dag mee te maken hebben, vooral wanneer de tools die je hebt gewoon niet voldoen. Maar wat als je een assistent had die de vervelende Taken kon uitvoeren, zodat jij je kon concentreren op creativiteit en strategie?

Dit is waar kunstmatige intelligentie om de hoek komt kijken. AI-marketingtools helpen marketingbureaus om slimmere en persoonlijkere resultaten te leveren. En het beste deel? Je bespaart tijd en krijgt betere resultaten met minder inspanning.

Klaar om een level omhoog te gaan met AI? Laten we de 21 beste AI-tools voor marketingbureaus verkennen waarmee je dit jaar niet meer te stoppen bent.

Het kiezen van een AI-tool is als het aannemen van een nieuw teamlid. Je hebt er een nodig die je leven gemakkelijker maakt, soepel integreert en echte waarde toevoegt. Dit is waar je op moet letten:

Automatisering en intelligentie: Ga op zoek naar tools die repetitieve taken afhandelen, zoals het plannen van posts of het verzenden van e-mailmarketingcampagnes. En gebruik AI om resultaten te verbeteren, zoals het optimaliseren van verzendtijden of het aanbevelen van zoekwoorden šŸ¤–

Integraties: Je AI-marketingtools moeten passen in je huidige installatie. Controleer of ze ingebouwde integraties of API's bieden voor tools zoals Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio, enz. Hoe soepeler de integratie, hoe makkelijker het is voor AI om gegevens op te halen en Taken te automatiseren šŸ”Œ

Gebruiksvriendelijkheid: Als je team moeite heeft met de software, zul je geen ROI zien. Kies AI-tools die gebruiksvriendelijk zijn met drag-and-drop bouwers, eenvoudige dashboards en nuttige tutorials zodat je marketeers meteen aan de slag kunnen šŸ’

Aanpassing en controle: Kies AI-tools die je kunt aanpassen - of het nu gaat om de instelling van regels voor automatisering, het aanpassen van de toon van AI-content of het kiezen van bij te houden statistieken. Flexibele AI-tools voor marketingbureaus laten de AI op jouw manier werken, niet andersom

Prijzen en schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de tool bij je budget en groei past. Sommige AI-tools voor marketingbureaus bieden gratis abonnementen of betaalbare niveaus, terwijl andere prijzig kunnen zijn. Controleer hoe de prijzen werken per gebruiker, gebruik of vast bedrag en of ze meegroeien met je groei šŸ’ø

Analyse en rapportage: Een degelijke tool moet je prestatiecijfers geven om resultaten te laten zien. Een AI-platform voor contentmarketing kan bijvoorbeeld een SEO-score of engagementvoorspelling geven

Veiligheid en compliance: Marketingbureaus verwerken gevoelige gegevens. Zorg ervoor dat je AI-software een sterke veiligheid heeft en voldoet aan regelgeving zoals GDPR, enz. šŸ”’

Begin met een duidelijk doel en evalueer tools op basis daarvan. Veel bureaus beginnen met een pilot met een laag risico en een gratis proefversie om gegevens te analyseren en ervoor te zorgen dat de tool resultaten oplevert.

AI-tools zijn overal, maar dit zijn de beste om het succes van je bureau te vergroten.

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd contentbeheer en marketingworkflows)

Maak moeiteloos marketing e-mails, case studies, blog posts en advertentieteksten met ClickUp Brain

ClickUp is de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk waar marketingteams dol op zijn. Voor bureaus is het je commandocentrum voor campagnes, waar je projecten, projectkalenders en taken voor clients kunt beheren en zelfs marketingteksten kunt genereren. Kortom, het is alsof je een projectmanager, content editor en analist in Ć©Ć©n app hebt.

Bovendien biedt ClickUp een ingebouwde AI-assistent, ClickUp Brain, om te helpen bij het opstellen van kopij, het brainstormen over nieuwe ideeƫn en het samenvatten van lange documenten. Onderschriften voor sociale media of een blogoverzicht nodig? Het genereert ze in enkele seconden, aangepast aan uw merkstem en contentstrategie.

U kunt ook routinematig werk automatiseren, zoals het toewijzen van taken, statusupdates en notificaties, met ClickUp Automations. Wanneer een ontwerper bijvoorbeeld klaar is met het werken aan een asset, kan ClickUp automatisch de client op de hoogte stellen of de taak verplaatsen naar de wachtrij van de copywriter.

ClickUp beste functies

Taak automatisering: ClickUp Brain kan taken creƫren vanuit chatten of subtaken genereren vanuit een taaknaam. Zo kan het bijvoorbeeld "een social media-campagne starten" opsplitsen in "visuals ontwerpen", "bijschriften schrijven" en "posts plannen", wat tijd bespaart en je team op schema houdt

Realtime samenvattingen: Samenvatten van tonnen gegevens - project updates, feedback van klanten, resultaten van campagnes - met ClickUp Brain. Campagnestatus nodig? Taakactiviteiten, opmerkingen en wijzigingen in prioriteit worden door AI samengevat, waardoor sleutelupdates en blokkades direct worden gemarkeerd

Communicatie en samenwerking: ClickUp Brain houdt marketingteams op Ć©Ć©n lijn met AI-gestuurde chatters. Vraag: "Wat is de status van de Facebook-advertentiecampagne?" en AI haalt direct de laatste updates op. Het helpt ook bij het opstellen van professionele e-mail antwoorden met behulp van real-time Taak gegevens

Vertaling en lokalisatie: ClickUp Brain vertaalt uw content in meerdere talen, zodat de boodschap duidelijk en relevant blijft.

Kennisbeheer: Houd je team op Ć©Ć©n lijn door realtime antwoorden uit werkruimte wiki's te halen. Vraag: "Wat is de volgende tijdlijn voor de productlancering?" en AI levert onmiddellijk nauwkeurige details

Project planning en organisatie: Geef ClickUp Brain om snel project abonnementen op te stellen, mijlpalen in te stellen en tijdlijnen te creƫren. Het kan bijvoorbeeld een stappenplan voor een social media-campagne genereren met taken als het aanmaken van content, ontwerp en planning

Transcriptie en aantekeningen maken: ClickUp AI transcribeert automatisch spraakclips, zodat je eenvoudig aantekeningen of updates van vergaderingen kunt bijhouden. Als een lid van het team een opmerking inspreekt, converteert de AI deze naar tekst, zodat je geen details mist

ClickUp limieten

ClickUp heeft een heleboel functies, die in het begin overweldigend kunnen aanvoelen, maar de intuĆÆtieve gebruikersinterface maakt aanpassen en navigeren eenvoudig

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.400+ beoordelingen)

Inzicht in ClickUp: Monday blues? Maandag blijkt een zwakke schakel te zijn in de wekelijkse productiviteit. 35% van de werknemers noemt deze dag de minst productieve. Deze dip kan worden toegeschreven aan de tijd en energie die op maandagochtend wordt besteed aan het zoeken naar updates en wekelijkse prioriteiten. Een alles app voor werk, zoals ClickUp, kan je hierbij helpen. ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan je bijvoorbeeld binnen enkele seconden 'bijpraten' over alle kritieke updates en prioriteiten. En alles wat u nodig hebt voor werk, inclusief geĆÆntegreerde apps, is doorzoekbaar met ClickUp's Connected Search. Met ClickUp's Knowledge Management is het opbouwen van een gedeeld referentiepunt voor uw organisatie eenvoudig! šŸ’

2. Jasper AI (beste AI-copywriter voor content en marketingcopy)

via Jasper AI

Jasper AI is als een creatieve tekstschrijver op aanvraag die helpt bij het maken van content voor blogs, sociale media, e-mails en meer. Het genereert mensachtige tekst en werkt in meerdere talen, waardoor het gemakkelijk verbinding maakt met verschillende doelgroepen.

En het beste deel? Je hoeft niet tussen tools te springen. Er is zelfs een extensie voor Chrome, zodat je deze eenvoudig kunt gebruiken terwijl je op verschillende websites en apps werkt.

Jasper beste functies

Biedt meer dan 50 sjablonen voor Instagram-bijschriften, productbeschrijvingen en SEO-vriendelijke blogintro's. Voer trefwoorden of een korte beschrijving in en krijg direct variaties

Leert je stijlgids, productcatalogus en geschiedenis om content on-brand te houden

Genereert afbeeldingen van hoge kwaliteit voor advertenties, blogs en landingspagina's - beschrijf gewoon wat je nodig hebt

Jasper's Boss Mode versnelt het schrijven van lange formulieren met AI-commando's. Typ "Schrijf een paragraaf over AI in marketing" en het levert

Jasper limieten

Voor niche- of technische onderwerpen kan zware bewerking nodig zijn. Het kan ook leiden tot onnauwkeurigheden, dus fact-checking is cruciaal

Grootschalig gebruik wordt prijzig met woord limieten op lagere abonnementen. De uitgebreide functies vereisen ook een leercurve

Jasper prijzen

Pro: $69/maand voor maximaal 5 zetels

Maker: $49/maand voor 1 zetel

Business: Aangepaste prijzen voor marketinggroepen van 10 of meer

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2 beoordelingen: 4. 7/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra beoordelingen: 4. 8/5 (1.800+ beoordelingen)

3. Copy. ai (beste AI-schrijfassistent voor korte teksten en ideeƫn)

Copy. ai automatiseert content workflows, bespaart tijd en verhoogt de productiviteit. Het genereert blogberichten, social media-updates en marketingteksten in enkele seconden en is daarmee een van de populaire AI-tools voor marketeers en makers van content die snel consistente content nodig hebben.

Een opmerkelijke functie is de 'Blog Post Wizard', die snel een overzicht maakt en content ontwerpt op basis van je trefwoorden en titel.

Copy. ai bevat ook functies voor bestanden en documentatie, zoals Infobase en Teamspaces. Met Infobase kun je richtlijnen, referenties en content in lange formaten opslaan, terwijl Teamspaces content gestructureerd en toegankelijk houdt en samenwerking en versiebeheer mogelijk maakt.

Copy. ai beste functies

Biedt meer dan 90 sjablonen voor verschillende contentbehoeften, zoals digitale advertentieteksten, eCommerce-beschrijvingen en posts op sociale media

Ondersteunt het genereren van content in meer dan 25 talen, waardoor het veelzijdig is voor wereldwijde gebruikers

Heeft een intuĆÆtieve interface zodat zowel beginnende als ervaren schrijvers de functies gemakkelijk kunnen openen en gebruiken

Kopiƫren. ai limieten

Sommige gegenereerde teksten missen de unieke merkflair of creativiteit die een mens zou kunnen toevoegen. Vaak is een menselijke aanpak nodig om de tekst te verfijnen

Sommige gebruikers willen betere documentatiemogelijkheden voor projecten en bestanden

Copy. ai prijzen

Gratis abonnement

Starter: $49/maand voor 1 gebruiker

Geavanceerd: $249/maand voor 5 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Copy. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (60+ beoordelingen)

4. Frase (Beste AI SEO content generator en optimizer)

via Frase

Frase is een AI-gedreven marketingtool op maat gemaakt voor content marketeers en SEO-gedreven bureaus. Het helpt je bij het onderzoeken, schrijven en optimaliseren van blogberichten, landingspagina's of andere content die bedoeld is om organisch verkeer aan te trekken.

Verder biedt Frase een gratis AI-ondersteunde tekstschrijver, waarmee gebruikers zinnen of alinea's kunnen herschrijven om de leesbaarheid te verbeteren of de toon van de content aan te passen. Je kunt ook de AI-chatbot proberen, die de content van je website gebruikt om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Frase beste functies

Genereert snel SEO-overzichten door toppagina's te analyseren en er de belangrijkste koppen, vragen, statistieken en termen uit te halen

De AI Writer van Frase gebruikt de SEO-opdracht om paragrafen op te stellen onder gespecificeerde koppen, waarbij inzichten uit topartikelen worden gehaald

Berekent een realtime optimalisatiescore op basis van behandelde onderwerpen en zoekwoorden

Beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden de interface en functies van Frase mogelijk complex

De tool kan tekortschieten bij zeer gespecialiseerde onderwerpen die diepgaande domeinkennis vereisen

Frase prijzen

Gratis abonnement

Basis: $45/maand voor 1 gebruiker

Teams: $115/maand voor 3 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (330+ beoordelingen)

Visuele content en ontwerp Software

5. Adobe Firefly Video Model (het beste voor het maken van snelle, AI-gegenereerde video clips)

via Adobe Firefly Videomodel

Met Adobe Firefly Video Model kunnen gebruikers videoclips van vijf seconden met een resolutie van 1080p maken door beschrijvende tekst in te voeren of referentiebeelden te uploaden. Stel je voor dat je "een golden retriever die surft op een golf, filmische stijl" intypt en je krijgt een 5-seconden video van precies dat.

Het is ook geĆÆntegreerd in Adobe's Creative Cloud suite, dus je kunt iets genereren in Firefly en het verfijnen in Premiere Pro of After Effects zonder extra stappen.

Het beste deel? Het is getraind op Adobe Stock en public domain content. Dat betekent dat alles wat je maakt veilig kan worden gebruikt in je commerciƫle projecten zonder dat je je zorgen hoeft te maken over problemen met licenties.

Adobe Firefly Video Model beste functies

Biedt controle over camera-instellingen zoals hoek, beweging en zoom, zodat je het perspectief en de beweging in AI-gegenereerde clips kunt afstemmen

Voegt effecten toe zoals rook, lensflares en regen, plus eenvoudige animaties zoals neongloed en vallende sneeuw - geen handmatige bewerking nodig

Vertaalt voice-overs in meerdere talen met behoud van de stem van de spreker en synchroniseert lippen realistisch in de video

Adobe Firefly Video Model limieten

Firefly Video clips van vijf seconden, 1080p resolutie en 24 FPS werken mogelijk niet voor langere of high-res projecten

Moeilijkheden met content waarin de mens centraal staat, wat leidt tot minder realistische weergaven

Prijzen Adobe Firefly Video Model

Standaard: $9.99/maand

Pro: $29.99/maand

Adobe Firefly Video Model beoordelingen en recensies

G2: (4. 6/5, 50+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Midjourney (het beste voor het genereren van afbeeldingsvariaties)

via Midjourney

Midjourney is een AI-tool waarmee je tekst kunt omzetten in prachtige afbeeldingen. Het is net alsof je art team 24/7 beschikbaar is. Heb je een conceptschets, een advertentieachtergrond of een snelle mockup nodig om aan een client te laten zien? Typ gewoon je idee in en Midjourney maakt het binnen een paar minuten.

Voor marketingbureaus betekent dit in het oog springende visuals voor sociale media, blogafbeeldingen, advertentiecreatives en storyboards - zonder dat je een fotograaf of grafisch ontwerper nodig hebt. Bovendien heb je geen dure software nodig. Midjourney werkt via Discord, waar je gewoon beschrijft wat je wilt en de AI brengt het tot leven.

De beste functies van Midjourney

Gebruikers kunnen de stijl bepalen door te verwijzen naar een URL van een afbeelding of door een kunststijl op te geven, zoals "gedurfde, moderne tech-advertentie" of "luxe fashion editorial"

Genereert vier variaties voor elke prompt. Kies je favoriet, vergroot de resolutie of vraag meer variaties aan

Maakt targeting van specifieke delen van een afbeelding mogelijk

Biedt communityruimten waar marketeers bewezen aanwijzingen delen, zoals "productopname met hoog contrast en filmische belichting"

Beperkingen in het midden van de reis

Standaard zijn alle gegenereerde afbeeldingen openbaar. Stealth modus verbergt ze op Midjourney. com maar niet in openbare Discord kanalen

De interface van Discord kan lastig zijn voor mensen die niet bekend zijn met het platform

Prijzen voor Midjourney

Basis: $10/maand

Standaard: $30/maand

Pro: $60/maand

Mega: 120 dollar per maand

Beoordelingen en recensies van Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Canva (het beste voor het visualiseren van marketingactiva)

via Canva

Een andere populaire tool op onze lijst met AI-tools voor marketingbureaus en zelfstandige ondernemers is Canva. Canva's AI Image Generator maakt moeiteloos visuals van hoge kwaliteit voor campagnes, advertenties en branding. Je hoeft alleen maar een tekst in te voeren, een stijl te kiezen - aquarel, film, neon, kleurpotlood of retrogolf - en binnen een paar seconden krijg je verbluffende, merkgerichte afbeeldingen.

Een opvallende functie is de AI-gestuurde aanbevelingen voor lettertypes en kleuren, die ontwerpen automatisch branding houden. Bovendien integreert Canva met meerdere AI-kunstgeneratoren, zoals Magic Media, Dream Lab, DALL-E en Imagen, waardoor marketingteams eindeloze creatieve mogelijkheden hebben.

Canva beste functies

Biedt duizenden kant-en-klare sjablonen voor alles: Instagram stories, brochures, e-mail kopteksten en meer

Magic Write genereert tekstideeƫn, terwijl Magic Design meerdere ontwerpvariaties maakt op basis van ƩƩn invoer

De functie Background Remover verwijdert direct achtergronden uit foto's - perfect voor productfoto's

Hiermee kun je een 'Brand Kit' instellen met de logo's, kleuren en lettertypen van je bureau of client. AI past deze toe op ontwerpen voor een consistente look

Canva limieten

AI-gegenereerde afbeeldingen kunnen vervormingen vertonen, vooral in de menselijke anatomie. Dit vereist handmatige correcties

Gratis gebruikers hebben beperkte toegang tot AI-functies, met specifieke gebruiksplafonds

Canva prijzen

Free (tot 50 afbeeldingsgeneraties)

Pro: $15 per maand

Teams: $10 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4. 7/5 (4.400+) beoordelingen

Capterra: 4. 7/5 (12.500+ beoordelingen)

8. HubSpot (de beste voor marketingautomatisering)

via HubSpot

HubSpot is een eersteklas, AI-gestuurde B2B-marketingsoftware die CRM, e-mailmarketing, social media management en het aanmaken van content combineert, allemaal op Ć©Ć©n plek. Dit betekent dat marketingbureaus de digitale marketingcampagnes van hun clients van begin tot eind kunnen beheren zonder van tool te hoeven veranderen.

De oplossing van HubSpot voor het beheer van klantrelaties helpt bureaus om alle interacties met clients op Ć©Ć©n plek bij te houden, van vragen van klanten tot de verkooppijplijn. Het biedt ook gedetailleerde rapportage en analyses, zodat bureaus clients duidelijk inzicht kunnen geven in campagneprestaties en ROI.

En ja, HubSpot integreert naadloos met ClickUp!

HubSpot beste functies

Biedt geavanceerde automatiseringsmogelijkheden, waaronder e-mail workflows, lead nurturing en drip campagnes

Met ChatSpot, de AI-assistent van HubSpot, kun je vragen stellen in gewoon Engels, zoals "toon me de beste blogposts van de afgelopen maand" of "stel een follow-up e-mail op voor Lead X"

Met de visuele werkstroombouwer van HubSpot kun je met slepen en neerzetten als/dan vertakkingen voor automatisering maken

Integreert met tools als Gmail, Outlook, WordPress en Slack en heeft een marktplaats met apps voor nog meer opties

HubSpot limieten

De basisfuncties zijn gebruiksvriendelijk, maar voor geavanceerde tools zoals marketingautomatisering en aangepaste rapportage kan een leercurve nodig zijn

De niveaus Professional en Enterprise kunnen duur worden naarmate je lijst met contactpersonen groeit

HubSpot prijzen

Gratis

Marketing Hub Starter: $20/maand voor 1 zetel

Startersplatform voor klanten: $20/maand voor 1 zetel

Marketing Hub Professional: $890/maand voor 3 zetels (extra zetels kosten $50/maand)

Marketing Hub Enterprise: Vanaf $3600/maand voor 5 zetels

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (12.300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (4.300+ beoordelingen)

9. Zapier (de beste voor automatisering zonder code)

via Zapier

Zapier is een AI-gestuurd platform voor marketingautomatisering dat verschillende apps met elkaar verbindt en gegevens tussen ze verplaatst zonder enige code. Zie het als een brug die je favoriete apps, zoals Gmail, Slack en Google Spreadsheets, koppelt en automatisch laat samenwerken.

Met Zapier maak je "Zaps", eenvoudige workflows die acties triggeren in Ć©Ć©n app wanneer er iets gebeurt in een andere app. Een voorbeeld: een nieuwe e-mail van Gmail kan automatisch een rij toevoegen in Google Spreadsheets.

Met behulp van de ClickUp en Zapier integratie kunt u uw ClickUp account verbinden met honderden apps en uw productiviteit verbeteren.

De tool is eenvoudig te gebruiken. Kies gewoon een trigger, zoals 'nieuwe lead', en een actie, zoals 'Slack bericht sturen'. Breng de gegevens in kaart tussen apps en zet het aan.

Voor bureaus automatiseert Zapier alledaagse taken zoals het toevoegen van leads van Facebook Lead Ads aan HubSpot of het delen van nieuwe blogberichten op X. Het bespaart tijd, stroomlijnt workflows en elimineert repetitieve taken.

De beste functies van Zapier

Verbindingen met meer dan 7.000 apps, van grote tools zoals Gmail en Mailchimp tot meer niche apps

Hiermee kun je if-else-logica toevoegen met filters en paden, zodat acties kunnen worden aangepast op basis van criteria, zoals "als lead van webinar, doe X; als van Facebook Ads, doe Y"

Maakt meerstaps Zaps waarbij Ć©Ć©n trigger een reeks start, zoals het toevoegen van een CRM-contact, het bijwerken van een Google Spreadsheets en het verzenden van een gepersonaliseerde e-mail

Laat je Zaps delen met teamgenoten en tussen accounts van klanten (met de juiste toestemming)

Zapier beperkingen

De prijzen van Zapier zijn gebaseerd op Taken (acties). Gebruikers met grote volumes, zoals bureaus die duizenden leads verwerken, hebben mogelijk een hoger abonnement nodig

Geavanceerde functies zoals meerstaps Zaps, voorwaardelijke logica en AI-integraties kunnen tijd kosten om te leren

Zapier prijzen

Free Forever

Professioneel: $29. 99/maand

Teams: $103. 50/maand

Bedrijf: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zapier

G2 beoordelingen: 4. 5/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra beoordeelt: 4. 7/5 (2.900+ beoordelingen)

10. AppLovin (het beste voor marketing van mobiele apps)

via Applovin

Als jouw bureau zich bezighoudt met de marketing van mobiele apps, zoals het promoten van games, het optimaliseren van in-app advertenties en dergelijke, kan AppLovin een geweldige aanvulling zijn op je gereedschapskist. Het is een AI-gestuurd marketingplatform dat zich richt op het helpen van apps om gebruikers te werven en geld te verdienen.

AppLovin biedt een bereik aan tools, waaronder een advertentienetwerk, een bemiddelingsplatform en gegevensanalyse. Maar de echte magie gebeurt met de machine learning-technologie, die ervoor zorgt dat de juiste advertenties de juiste gebruikers bereiken voor een maximale ROI.

De beste functies van AppLovin

Genereert en test meerdere advertentiecreatives en gebruikt algoritmes om de best presterende te vinden voor verschillende doelgroepsegmenten

Verwerkt in-app koptekst biedingen en real-time prijsconcurrentie om het hoogste bod te krijgen voor elke advertentie-impressie

Biedt een uniform dashboard dat gebruikerswerving, betrokkenheid en geld verdienen op Ć©Ć©n plek bijhoudt

AppLovin limieten

Niet geschikt voor bredere digitale marketing, zoals webadvertenties of e-mails

Er is een leercurve met de instelling van bemiddelde netwerken en het begrijpen van analytics zoals LTV vs. CPI

AppLovin prijzen

Aangepaste prijzen

AppLovin beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Social Media Beheer Platformen

11. Hootsuite OwlyWriter AI (de beste voor het genereren van bijschriften voor sociale media)

via Hootsuite

Hootsuite is een ervaren tool voor het beheren van sociale media die bureaus helpt bij het plannen van posts, het monitoren van engagements en het beheren van meerdere accounts op Ć©Ć©n plek.

In 2025 lanceerde Hootsuite OwlyWriter AI, een AI-tool die bijschriften en ideeƫn voor sociale media genereert. Je hoeft alleen maar een aanwijzing op te geven en er worden aansprekende bijschriften gemaakt voor platforms als Instagram, Twitter en Facebook. Je kunt ook de toon aanpassen naar casual, grappig of professioneel.

Deze AI-tool helpt je nieuwe ideeĆ«n voor content te genereren en je best presterende posts opnieuw te gebruiken op verschillende platforms. Het is ook geĆÆntegreerd in het Hootsuite platform. Dus als je Hootsuite al gebruikt, is OwlyWriter AI een naadloze aanvulling op je werkstroom.

Hootsuite OwlyWriter AI beste functies

Kijkt naar je best presterende content en stelt manieren voor om deze te herschrijven of aan te passen voor een nieuw publiek

Geeft je een voorsprong, of je nu postideeƫn nodig hebt voor specifieke thema's of gewoon op zoek bent naar inspiratie

Zet blogs en artikelen om in bijschriften voor sociale media

Helpt je vooruit te abonneren en je berichten op tijd klaar te hebben voor speciale gelegenheden

Hootsuite OwlyWriter AI limieten

Gebruikers moeten misschien bijschriften aanpassen aan de stem van hun merk

OwlyWriter AI maakt deel uit van de betaalde abonnementen van Hootsuite, die duur kunnen zijn voor kleine bedrijven

Prijzen Hootsuite OwlyWriter AI

Professioneel : $99/maand voor Ć©Ć©n gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Teams : $ 249/maand voor drie gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite OwlyWriter AI

G2: 4. 2/5 (5.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (3700+ beoordelingen)

12. Lately. ai (het beste voor het hergebruiken van lange content in sociale posts)

Lately. ai is een marketingplatform dat AI en neurowetenschap gebruikt om uw content in lange formaten, zoals blogs, podcasts en video's, om te zetten in meerdere, boeiende posts op sociale media.

Het kan bijvoorbeeld een webinar van 30 minuten omzetten in fragmenten ter grootte van een tweet of sleutelcitaten uit een artikel van 1000 woorden halen voor LinkedIn-posts. Bovendien houdt het bij hoe goed elke post presteert en gebruikt het deze gegevens om toekomstige suggesties voor content te verfijnen.

Het beste deel? De gebruiksvriendelijke interface van Lately. ai maakt het toegankelijk voor mensen zonder diepgaande technische kennis.

De laatste tijd. ai beste functies

Ondersteunt verschillende talen, waaronder Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Japans en Duits, waardoor het geschikt is voor verschillende markten en doelgroepen

Biedt uitgebreide analyses, die waardevolle inzichten bieden in de prestaties van content en de betrokkenheid van het publiek om marketingstrategieƫn te informeren en te verfijnen

Heeft een ingebouwde functie voor het plannen van berichten, waarmee je berichten op meerdere sociale mediaplatforms kunt abonneren en publiceren

De laatste tijd. ai limieten

Niet ideaal voor het genereren van nieuwe ideeƫn

Duurder dan basisplanners, voor installatie zijn verbindingen met accounts en AI-training nodig

De laatste tijd. ai prijzen

Starter : $19/maand

Groei : $239/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

De laatste tijd. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (15+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

13. Buffer (het beste voor het plannen van sociale media)

via Buffer

Buffer is een populaire tool voor het plannen van sociale media die geliefd is om zijn eenvoudige, schone interface. Het helpt gebruikers bij het plannen van berichten, het bijhouden van prestaties en interactie met doelgroepen op platforms zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) en Pinterest.

De tool heeft ook een AI-assistent die postideeƫn kan genereren, bijschriften kan voorstellen en zelfs bestaande content opnieuw kan gebruiken.

Geef het bijvoorbeeld een link naar een artikel of een aantal opsommingstekens en het kan op basis daarvan sociale berichten maken. Of je kunt het vragen om een ontwerp over een specifiek onderwerp en het kan je een solide startpunt geven.

Buffer beste functies

Laat je concepten ter goedkeuring aan clienten voorleggen met Buffer's samenwerking in teams (op betaalde abonnementen)

Hiermee kun je berichten in concepten brainstormen zonder ze meteen in te plannen. Je kunt het ook koppelen aan AI om ideeƫn te genereren, ze op te slaan als concepten en vervolgens de beste te verfijnen en in te plannen

Biedt een solide momentopname van sociale-mediaprestaties, zoals betrokkenheid en het aantal volgers, zonder al te geavanceerd te zijn

Maakt reacties op opmerkingen/berichten van meerdere accounts in Ć©Ć©n inbox mogelijk

Buffer limieten

Gebrek aan functies zoals social listening en geavanceerde concurrentieanalyse

De AI-assistent genereert suggesties maar leert je merkstem niet

Buffer prijzen

Free forever

Essentials : $6/maand/kanaal voor 1 gebruiker

Teams : $12/maand/kanaal voor onbeperkte gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Buffer

G2: 4. 3/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (1.400+ beoordelingen)

14. Surfer SEO (het beste voor on-page SEO-optimalisatie)

via Surfer SEO

Als je bureau SEO-blogs of webpagina's maakt, kan Surfer SEO je helpen om die toppositie op de pagina's met zoekmachineresultaten te bemachtigen.

Dit cloudgebaseerde platform wordt aangedreven door AI en gegevensanalyse en is ontworpen om digitale marketeers te helpen hun content te optimaliseren voor zoekmachines. Het is alsof er een SEO expert editor naast je schrijver zit die real-time feedback geeft op het artikel.

Surfer analyseert de best gerankte pagina's voor een trefwoord en geeft richtlijnen over wat je content moet bevatten, van trefwoorden tot koppen tot contentlengte.

Beste functies van Surfer SEO

Creƫert een overzicht met suggesties op basis van trefwoorden voor het aantal woorden, koppen, afbeeldingen en sleutelwoorden. Terwijl je schrijft, geeft het een score (0-100) die stijgt naarmate je meer relevante onderwerpen behandelt

Biedt een AI-gestuurde checklist met wekelijkse SEO-taken, zoals het toevoegen van zoekwoorden of het bouwen van backlinks, om je content geoptimaliseerd te houden

Analyseert SERP om correlaties weer te geven, zoals het aantal woorden vs. ranking en helpt hiaten in de content te identificeren via Google Search Console

Biedt real-time trefwoordvolumes en suggesties via de extensie in de browser terwijl u zoekt op Google

Surfer SEO limieten

Sommige gebruikers vinden de door Surfer voorgestelde trefwoorden voor contentclusters niet nauw gerelateerd aan het oorspronkelijke onderwerp

De kosten zijn voor sommigen te hoog, waardoor kleine bedrijven het zich moeilijk kunnen veroorloven

Het is geen voltooide AI-oplossing voor het aanmaken of bewerken van content

Surfer SEO prijzen

Essential: $99/maand voor maximaal 30 artikelen en 5 AI-artikelen

Schaal: $219/maand voor maximaal 100 artikelen en 20 AI-artikelen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (530+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (400+ beoordelingen)

15. Clearscope (de beste voor zoekwoordenonderzoek en contentoptimalisatie)

via Clearscope

Clearscope is een eersteklas SEO-tool voor contentoptimalisatie die AI en natuurlijke taalverwerking gebruikt om je te helpen zoekvriendelijke content te maken. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat je content goed scoort en waarde levert aan je lezers.

Het analyseert top-ranking artikelen in je niche en identificeert de sleutelwoorden, termen en subonderwerpen die je in je content moet opnemen. Veel bureaus gebruiken Clearscope samen met schrijvers - als je hen een Clearscope rapport geeft, is het alsof je een stappenplan geeft van wat ze in een artikel moeten opnemen.

De beste functies van Clearscope

Geeft je content een cijfer (A+ tot F) en stelt zoekwoorden voor om te gebruiken voor een betere ranking

Integreert met Google Documenten en WordPress, zodat schrijvers live suggesties kunnen weergeven zonder van platform te hoeven wisselen

Vindt gerelateerde trefwoorden en onderwerpen. Voor "sociale-mediastrategie" kan Clearscope termen suggereren als "content kalender", "mate van betrokkenheid" of "ROI" op basis van de beste pagina's

Biedt een eenvoudige interface zodat schrijvers gemakkelijk de briefing kunnen volgen zonder zich overweldigd te voelen

Clearscope limieten

Voor kleine marketingbureaus is het misschien duur, omdat er geen laaggeprijsde variant is voor incidenteel gebruik

Richt zich op contentoptimalisatie, niet op alle SEO. Bovendien worden er geen technische audits of koppelingsanalyses uitgevoerd

Clearscope prijzen

Extra's: $ 189/maand

Business: $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clearscope

G2: 4. 9/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (60+ beoordelingen)

16. Grammarly (het beste voor AI-gestuurde bewerking van content)

via Grammarly

Grammarly is een AI-geschikte schrijfassistent die elk marketingbureau in zijn gereedschapskist zou moeten hebben. Het biedt realtime suggesties voor grammatica, spelling, interpunctie, duidelijkheid en toon. Bovendien werkt het naadloos op alle apparaten, of het nu via een extensie in de browser, een desktop-app of een mobiele app is.

Hoewel Grammarly niet specifiek voor marketing is ontworpen, verbetert het de kwaliteit van tekst - van advertentieteksten tot e-mails en blogberichten - aanzienlijk door fouten te ontdekken en verbeteringen aan te bevelen.

Met functies als toondetectie en het herschrijven van tekstfragmenten zorgt het ervoor dat je content niet alleen foutloos is, maar ook op maat gemaakt om aan te slaan bij je target.

Grammarly beste functies

Biedt een generatieve AI-assistent om je te helpen bij het brainstormen over ideeƫn, het opstellen van teksten en het verfijnen van je schrijfwerk - ideaal om writer's blok te overwinnen

Vangt typefouten, grammatica- en interpunctiefouten op terwijl je typt en biedt snelle oplossingen

Geeft suggesties om de duidelijkheid en beknoptheid van je marketingteksten te verbeteren

Toon- en stemsuggesties op maat om je merkstem consistent te houden

De Premium versie van Grammarly bevat plagiaatcontroles om de originaliteit te garanderen

Grammarly beperkingen

Het mist vaak context of markeert opzettelijke keuzes

Sommige gebruikers vinden dat de functies van Grammarly beter werken op desktop-apps dan op desktop-apps

Ondanks de tooninstellingen kan de AI van Grammarly de content soms te formeel laten klinken

Grammarly prijzen

Gratis

Premium: Vanaf $12/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: Vanaf $15/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Grammarly beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (7.000+ beoordelingen)

Adverteren en campagnebeheer Software

17. Omneky (Beste voor advertentiecampagneoptimalisatie)

via Omneky

Stel je voor dat je het aanmaken van je advertenties automatiseert, ze gepersonaliseerd en schaalbaar maakt zonder dat het je moeite kost. Dat is wat Omneky doet. Het gebruikt AI om bedrijven te helpen eenvoudig advertentiecampagnes te maken, beheren en optimaliseren, inclusief afbeeldingen en video's.

Omneky laat het daar niet bij; het kan meerdere variaties van visuals en tekst produceren en deze vervolgens afstemmen op basis van hun prestaties. Voor marketingbureaus die massa's sociale advertenties beheren, betekent dit dat het creatieve proces wordt versneld en dat wordt ontdekt wat klikt bij het publiek, dankzij inzichten op basis van AI.

De beste functies van Omneky

Genereert advertentievariaties door afbeeldingen te selecteren, bij te snijden, tekst toe te voegen en kleuren te kiezen op basis van je merk

Automatiseert multivariate tests door experimenten uit te voeren op verschillende advertentieplatforms, waarbij verschillende combinaties van visuals en tekst worden getest

Biedt AI-inzichten, zoals "lachende gezichten stimuleren de betrokkenheid" of "'50% korting' stimuleert conversies", die vorm geven aan toekomstige campagnes

Integreert met advertentieplatforms (Facebook, Instagram, Google) om realtime gegevens op te halen en campagnes automatisch aan te passen op basis van ingestelde drempels

Omneky limieten

Omneky is gespecialiseerd in de optimalisatie van betaalde advertentiecreaties en kan te duur zijn voor bureaus met beperkte betaalde campagnes

Het is misschien niet ideaal voor nieuwe merken of merken zonder historische campagnegegevens

Niet geschikt voor bureaus met kleine advertentiebudgetten

Omneky prijzen

Product Generation Pro: Vanaf $25/maand

Creative Generation Pro: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Omneky

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

18. Anyword (het beste voor AI-gedreven copywriting)

via Anyword

Anyword is een AI-copywritingplatform dat marketingteksten genereert voor advertenties, e-mails, landingspagina's en meer. Anyword onderscheidt zich door zijn focus op datagestuurde tekst: het schrijft niet alleen tekst, maar voorspelt ook hoe die tekst zal presteren met een engagement- of conversiescore.

Anyword gebruikt gegevens om berichten te optimaliseren en helpt gebruikers de meest effectieve content te selecteren zonder proefversie en fouten. Dit zorgt voor snellere, efficiƫntere campagnes die waarschijnlijk betere resultaten opleveren.

Anyword beste functies

Genereert meerdere tekstvariaties voor verschillende toepassingen, zoals advertenties, e-mails en productbeschrijvingen. Je hoeft alleen maar de context in te voeren en er worden snel verschillende opties opgesteld

Met behulp van AI en advertentiegegevens voorspelt Anyword's "Performance Prediction Score" welke tekst uw publiek zal boeien of converteren

Past zich aan aan de stem van je merk door gebruik te maken van je bestaande content of SEO-richtlijnen

Stemt copy af op verschillende klantpersona's en creƫert targeted messages

Anyword limieten

Vereist menselijke leiding voor creatieve input

Conversiescores zijn nuttig maar niet gegarandeerd. Gebruik ze als leidraad, maar test kritieke kopij altijd A/B

De prijs limiet het aantal kopieƫn dat je kunt genereren op basis van het krediet van je abonnement

Anyword prijzen

Starter: Vanaf $49/maand

Data-gedreven: Vanaf $99/maand

Business: Vanaf 499 dollar/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Anyword

G2: 4. 8/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (350+ beoordelingen)

19. Optmyzr (het beste voor het optimaliseren van PPC-campagnes)

via Optmyzr

Optmyzr is een AI-platform dat is gebouwd om het beheer van pay-per-click campagnes efficiƫnter en effectiever te maken, met name Google Ads en Microsoft Ads.

Je kunt de prestaties van je advertenties bijhouden, trends identificeren en zelfs aanpassingen doen om je ROI te verbeteren. Het biedt ook kant-en-klare sjablonen voor het automatiseren van taken zoals het aanpassen van biedingen, het maken van rapportages of het beheren van zoekwoorden.

Met deze automatisering en AI-marketingtools kun je je richten op de strategie in plaats van op handmatige taken. Kortom, het is alsof er 24/7 een PPC-expert aan het werk is om je campagnes bij te houden en elke kans te spotten.

Optmyzr, een AI-tool voor e-commerce, past biedingen aan voor best presterende producten en markeert problemen met de feed, zoals ontbrekende gegevens of slechte titels.

Optmyzr beste functies

Biedt bruikbare aanbevelingen op basis van uw gegevens, die u met Ć©Ć©n klik kunt toepassen

Hiermee kun je aangepaste regels instellen of kant-en-klare sjablonen gebruiken om taken te automatiseren, zoals het verhogen van biedingen voor zoekwoorden met een hoge ROI of het pauzeren van slecht presterende advertentiegroepen

Biedt aangepaste dashboards en geavanceerde filtering en integreert met Google Analytics voor diepere inzichten. Het maakt ook client- en platformoverschrijdende rapportage mogelijk

Optmyzr limieten

Het kost tijd om te leren op welke optimalisaties je kunt vertrouwen en hoe je drempels correct instelt

Voor kleinere bureaus kunnen de kosten van invloed zijn op de marges

Optmyzr prijzen

Optmyzr Core: Vanaf $249/maand

Beoordelingen en recensies van Optmyzr

G2: 4. 6/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (190+ beoordelingen)

20. Drift (het beste voor AI-gestuurde chatbots en conversationele marketing)

via Drift

Drift is een conversationeel marketingplatform dat AI-chatbots gebruikt om websitebezoekers te betrekken, leads vast te leggen en taken zoals leadkwalificatie te automatiseren. Het doel is om gesprekken met klanten persoonlijker, geautomatiseerder en efficiƫnter te maken.

Voor marketingbureaus vervangt Drift statische formulieren door een interactieve chatbot die bezoekers kwalificeert, vergaderingen boekt en leads in realtime verzorgt. Dit stroomlijnt het proces voor zowel de business als de klant.

De beste functies van Drift

De chatbot van Drift kwalificeert leads met behulp van gerichte vragen en routeert ze op basis van reacties

Personaliseert chats door terugkerende bezoekers te herkennen en biedt gerichte berichten op basis van gebruikersgedrag

Maakt live chat handoff mogelijk op basis van waardevolle triggers die agenten waarschuwen

Biedt een mobiele app waarmee teamleden onderweg kunnen reageren

Inclusief e-mail- en video-integraties om prospects op te volgen of te voeden

Beperkingen

De geavanceerde kwalificatie van Drift is misschien overdreven voor chatten om basisondersteuning te ondersteunen

In het startersabonnement ontbreken geavanceerde functies zoals AI-testtools, routing en de AI-chatbot

Sommige gebruikers rapporteren ook af en toe bugs met de mobiele app

Drift prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Drift

G2: 4. 4/5 (1.250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (190+ beoordelingen)

21. Amazon Personalize (het beste voor gepersonaliseerde aanbevelingen)

via Amazon Personalize

Amazon Personalize is een dienst van AWS die bedrijven helpt om gebruikers een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Het analyseert het gedrag en de voorkeuren van klanten om op maat gemaakte product- of contentaanbevelingen te doen, wat de betrokkenheid en tevredenheid verhoogt.

Voor marketingbureaus die werken met e-commerce, media of soortgelijke bedrijven biedt Amazon Personalize de kant-en-klare AI die je nodig hebt, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het vanaf nul opbouwen van complexe algoritmen.

Amazon Personalize beste functies

Gebruikt generatieve AI om aansprekende thema's voor aanbevelingen te maken en personalisering te verbeteren

Extraheert inzichten uit ongestructureerde gegevens zoals productbeschrijvingen en beoordelingen om aanbevelingen te verbeteren

Maakt eenvoudig verbinding met andere AWS-diensten en apps van derden, zodat bedrijven gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen integreren in hun bestaande workflows

Amazon Personalize limieten

Vereist dat bureaus samenwerken met een ontwikkelaar of AWS-specialist om het in te stellen

Aanbevelingen kunnen minder effectief zijn voor een website met weinig verkeer of beperkte historische gegevens

Vereist enige kennis van de cloud om door de AWS-console te navigeren en resultaten te controleren

Amazon personaliseert prijzen

Aangepaste prijzen

Amazon Personaliseert beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 6/5 (25 beoordelingen)

Verbeter de werkstroom van uw marketingbureau met ClickUp

Een bureau runnen betekent jongleren met meerdere projecten en deadlines. De beste AI-tools voor marketingbureaus kunnen die chaos omzetten in soepele, efficiƫnte workflows.

Je kunt veel van de hier genoemde tools kiezen voor specifieke behoeften, maar er is er Ć©Ć©n die je moet proberen als je echt je productiviteit wilt 10X verhogen ClickUp!

Met ClickUp Brain krijgt u een hulpje in de vorm van AI dat zorgt voor het saaie werk - automatisering van taken, het opstellen van content en het samenvatten van sleutelupdates. Kortom, het regelt het zware werk zodat uw team zich kan concentreren op wat belangrijk is: doelen verpletteren en resultaten leveren.

Met Taakbeheer, communicatie en documentatie allemaal in Ć©Ć©n geĆÆntegreerd platform, aangedreven door AI, is ClickUp AI bovendien uw oplossing voor contextschakelen en schakelen.

Wilt u de groei van uw marketingbureau stimuleren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.