Loom-prijzen: Abonnementen en functies om de juiste voor u te kiezen

Loom is een zeer populair hulpprogramma voor schermopname, waarmee je eenvoudig video content voor werk, tutorials of team updates kunt maken en delen.

Of je nu uitleg geeft, high-definition presentaties opneemt of samenwerkt in een teamwerkruimte, de functies van Loom maken het delen van ideeën eenvoudig.

Maar bij geweldige tools horen ook grote vragen: hoeveel kost Loom?

Van het gratis abonnement tot premium functies, Enterprise-abonnementen en factureringscycli, het uitzoeken van de beste deal voor uw behoeften kan aanvoelen als een doolhof. Heeft u onbeperkte opnames nodig? Geavanceerde functies voor veiligheid? Branding opties? Of gewoon de basisfuncties zonder te betalen voor extra's?

Laten we de prijzen en functies van Loom bekijken en alternatieven bespreken, zodat je het perfecte abonnement voor jouw gebruik en budget kunt kiezen.

60-seconden samenvatting Loom is een tool voor videoberichten die schermopnames met voiceovers met AI-functies mogelijk maakt en de coördinatie van werkstromen mogelijk maakt via verschillende integraties

De Loom-prijsplannen zijn onderverdeeld in verschillende niveaus, te beginnen met een gratis abonnement en oplopend tot het Enterprise-abonnement

Pluspunten : de beschikbaarheid van een gratis abonnement, verschillende opties om uit te kiezen en AI-functies in de premium lagen

Cons : beperkte functies in de gratis versie, gebrek aan AI- en bewerkingsfuncties in lagere abonnementen en ontbrekende diepgaande workflowintegraties

Wilt u een beter alternatief? met ClickUp Clips kunt u videoberichten opnemen en deze aan relevante werkstromen binnen het ClickUp ecosysteem koppelen, zodat u niet tussen verschillende apps hoeft te schakelen

Beyond Clips, ClickUp Brain, een AI-assistent, transcribeert de content in videoberichten en genereert tijdstempels en fragmenten om bruikbare items te creëren

Wat is Loom?

via Loom

Loom is een software voor het delen van schermen waarmee je een videoboodschap kunt opnemen met of zonder beeld. In plaats van een vergadering te organiseren om een tutorial te demonstreren, kun je gewoon je scherm opnemen met een voice-over en het onmiddellijk delen met gebruikers.

Als je camera opneemt, verschijnt er een zwevende bubbel met je gezicht in het Loom-venster, die je vrij kunt bewegen. Eenmaal opgenomen worden video's opgeslagen in de cloud met een link die je kunt delen voor onmiddellijke verdeling.

Betaalde abonnementen bieden geavanceerde functies voor veiligheid, zoals wachtwoordbeveiliging en toegang alleen tot de werkruimte. Maak video's interactief met oproepen tot actie, hoofdstukken en emoji-reacties. Loom AI stroomlijnt de bewerking van video's door titels, samenvattingen en transcripties te genereren.

Bovendien verwijdert het invulwoorden en helpt het bij het bijhouden van documentatie en problemen.

tip: Ga naar de instellingen van Loom en controleer de Uiterlijk sectie. Met een Loom premium abonnement kunt u de Play knop en Tijdlijn aanpassen met uw merkkleuren.

Loom prijsplannen

Je hebt toegang tot alle functies via verschillende Loom-prijsmodellen voor video. Laten we ze bekijken op basis van je werkelijke gebruik.

Startersabonnement

Als je een beginner bent of een individu dat de tool onder de knie wil krijgen, zal dit gratis abonnement goed voor je werken.

sleutelfuncties

Neem tot 25 video's op

Neem je scherm op met een cam bubble

Video's ondertitelen in meer dan 50 talen

Maak interactieve video berichten met emoji reacties en commentaren

❌ Limieten

Per werkruimte zijn maximaal 50 leden toegestaan

Er is een limiet voor video-opnames van 5 minuten

Geen geavanceerde bewerking, merkverwijdering of AI-functies

💰 Prijzen

Free Forever

Voor wie is het? Het zal nuttig zijn voor solopreneurs en freelancers met basisbehoeften aan videoberichten en incidentele gebruikers met incidentele behoeften.

Business-abonnement

Het Business-abonnement van Loom verwijdert de limieten voor video-opnamen, maar mist nog steeds de functies van Loom AI.

sleutelfuncties

Voer onbeperkte opnames uit zonder limiet in tijd

Loom-branding verwijderen uit je video's

Gebruik functies zoals Niet storen, elementen vervagen in de extensie Chrome en het tekengereedschap

❌ Limieten

Alleen basisfuncties voor video zijn beschikbaar

Loom AI en beheerdersfuncties ontbreken

Functies voor veiligheid en privacy zijn beperkt

💰 Prijzen

$18/persoon per maand

Voor wie is het geschikt? Bedrijven die een gepolijste, professionele look willen zonder Loom-branding en onbeperkte video's nodig hebben, hebben toegang tot dit abonnement.

Business-abonnement + AI-abonnement

Dit abonnement is voor grotere organisaties met grotere videobehoeften en AI-transcriptietools met geavanceerde functies voor bewerking.

sleutelfuncties

Verwijder opvulwoorden en stiltes

Genereer automatische titels, samenvattingen en hoofdstukken

Toegang tot AI-werkstromen

Video's bewerken door het transcript aan te passen

❌ Limieten

Gebrek aan beheerderscontrole, zelfs in dit abonnement

Mist geavanceerde functies voor veiligheid en privacy

💰 Prijzen

$24/persoon per maand

Voor wie is het? Teams die behoefte hebben aan AI-gestuurde automatisering van video en georganiseerde workflows om tijd te besparen bij het aanmaken van video.

Enterprise-abonnement

De Loom Enterprise-prijzen zijn aangepast voor bedrijven met onbeperkte vereisten en geavanceerde functies.

sleutelfuncties

Krijg toegang tot geavanceerde functies voor veiligheid, zoals activiteitenlogboek, SSO en SCIM

Profiteer van geavanceerde privacy van content en aangepast beleid voor het bewaren van gegevens

Werk met Zoom en Salesforce-integraties

❌ Limieten

Je moet contact opnemen met het verkoopteam van Loom voor een offerte

Met aangepaste prijzen kan het downgraden van het abonnement in de toekomst een gedoe worden

De kosten inschatten kan een uitdaging zijn

💰 Prijzen

Aangepaste prijzen

Voor wie is het? Grote ondernemingen met complexe werkstromen, grote volumes en specifieke behoeften waaraan de standaard abonnementen niet kunnen voldoen. Aangepaste prijzen en jaarabonnementen helpen om tegemoet te komen aan specifieke behoeften op het gebied van veiligheid en beheer.

Aanvullende prijsmodellen

Loom biedt nog een aantal andere voorwaardelijke prijsopties:

Prijzen voor Loom voor non-profitorganisaties: Non-profitorganisaties die in aanmerking komen, krijgen 75% korting op de meeste Loom-abonnementen (Enterprise niet inbegrepen)

Prijzen voor Loom-onderwijs: Docenten en studenten van goedgekeurde scholen en universiteiten kunnen Loom gratis gebruiken

Voor- en nadelen van Loom-prijzen

De prijsklassen van Loom hebben sleutelverschillen en het juiste abonnement kiezen kan lastig zijn. Als je niet zeker weet welk plan het beste bij je behoeften past, kan deze uitsplitsing je helpen.

Laten we de voor- en nadelen van elk abonnement bekijken.

voordelen van Loom-prijzen

Hier zijn vijf redenen waarom Loom uw repetitieve vergaderingen over projecten kan vervangen:

Free abonnement beschikbaar: Geeft individuen en kleine teams gratis toegang tot de belangrijkste functies van Loom

Meervoudige prijsniveaus: Er zijn abonnementen voor iedereen, van individuele gebruikers tot grote ondernemingen

Kortingen voor non-profitorganisaties en onderwijs: Biedt gratis toegang voor docenten en 75% korting voor non-profitorganisaties

Gratis proefversie: Geeft actieve gebruikers de mogelijkheid om het Business + AI abonnement 14 dagen gratis uit te proberen

Selectief delen van schermen: Stelt u in staat om alleen een specifiek deel van uw scherm op te nemen voor betere controle

tip: Om een video in Loom in realtime te bewerken, druk je op CTRL+A om de opname te pauzeren en de fout te bewerken. Nog te doen: herhaal de snelkoppeling om de opname te hervatten.

nadelen van Loom prijzen

Hoewel Loom flexibele abonnementen biedt, zijn er een paar beperkingen waar je rekening mee moet houden voordat je de juiste kiest:

Free abonnementsbeperkingen: Geperkt tot opnames van 5 minuten, wat beperkend kan aanvoelen

Hogere kosten voor betere functies: AI bewerking en aangepaste branding zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Geen beheerderscontrole: Alleen beschikbaar met het Enterprise-abonnement

Mist geavanceerde functies: Missen van business tools zoals geavanceerde video-intelligentie en diepere inzichten

Weet je dat? Context-switching heeft een geruisloze invloed op de productiviteit van je team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk te wijten is aan het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen.

Waarom alternatieven voor Loom overwegen?

Loom is geweldig voor het overslaan van onnodige abonnementen op vergaderingen en het delen van snelle video-updates, maar het is niet de enige deeloptie. Sommige alternatieven bieden meer functies of een betere prijs.

Hier zijn drie belangrijke redenen waarom je Loom-alternatieven zou willen onderzoeken:

1. Budgetbeperkingen

Het gratis Starter-abonnement van Loom heeft strikte limieten voor de opnametijd en het aantal video's, waardoor het minder nuttig is voor frequente gebruikers. Bovendien kunnen de betaalde abonnementen prijzig zijn voor budgetbewuste teams.

Zoals een gebruiker van Capterra het zegt:

Ik wou dat de gratis versie meer functies had.

Ik wou dat de gratis versie meer functies had.

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel gewoon de vraag vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie op uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

2. Gebrek aan extra functies

Loom is een degelijke tool voor videoberichten, maar het mist functies van volwaardige interne communicatieplatforms. Er is geen gedeelde kalender, chatten of ingebouwd projectmanagement, dus teams hebben vaak aanvullende tools nodig.

3. Beperkte integratievoorkeuren

Hoewel Loom verbinding maakt met platforms als Slack, Gmail, Salesforce en Zoom, ondersteunen deze integraties vooral delen van video in plaats van naadloze, in-app samenwerking.

Gebruikers springen vaak van de ene app naar de andere in plaats van binnen één workstroom te werken, waardoor alles langzamer gaat. Deze beperkingen leiden tot extra zorgen bij gebruikers.

Een reviewer van Capterra plaatste vraagtekens bij de veiligheid van Loom, met name bij de verwerking van gevoelige content:

Ik ben onzeker over de veiligheid van de opnames. Als er vertrouwelijke informatie op mijn scherm staat wanneer ik het opneem, weet ik niet hoe veilig die informatie is.

Ik ben onzeker over de veiligheid van de opnames. Als er vertrouwelijke informatie op mijn scherm staat wanneer ik het opneem, weet ik niet hoe veilig die informatie is.

Ondertussen wees een gebruiker van G2 op problemen met de bewerkingsfuncties van Loom:

De bewerkingsfunctie zou iets nauwkeuriger kunnen, ik zou het makkelijker vinden om de opname te stoppen en te starten in de bewerkingsmodus, maar verder ben ik erg tevreden over de bewerkingsmogelijkheden.

De bewerkingsfunctie zou iets nauwkeuriger kunnen, ik zou het makkelijker vinden om de opname te stoppen en te starten in de bewerkingsmodus, maar verder ben ik erg tevreden over de bewerkingsmogelijkheden.

wist u dat: Een bijpraatje van 15 minuten voordeliger is dan een langere vergadering omdat het maximale betrokkenheid en een betere aandachtsspanne belooft.

ClickUp: Een uitgebreid alternatief voor Loom

Waarom stoppen bij video opnemen als je zoveel meer kunt doen met ClickUp , de alles-in-één app voor werk?

Het neemt de gebroken fragmenten van uw werkprocessen verspreid over verschillende platforms en integreert ze in één gecentraliseerde locatie.

Van het toewijzen van taken tot het bijhouden ervan en samenwerken met je team in realtime, ClickUp-taak doet het allemaal - en je kunt je scherm opnemen voor async training.

Overschakelen naar ClickUp Clips

Met ClickUp Clips kunt u, net als met Loom, videoberichten opnemen en delen. Maar het heeft één sleutelvoordeel: alles blijft binnen ClickUp en u hoeft niet te wisselen tussen apps of extensies.

Als je bijvoorbeeld aan een Whiteboard sjabloon werkt en iets visueel moet uitleggen, klik je gewoon op het video icoontje en start je de opname. Zo naadloos is het.

Video's opnemen vanuit uw ClickUp interface met ClickUp Clips

Ontdek hoe ClickUp Clips je kan helpen: Verbeterde samenwerking: Commentaar geven op specifieke delen van een video voor real-time feedback en discussies

Activeerbare inzichten: Zet ClickUp Clip's tijdstempels en fragmenten om in taken en samenvattingen

Verhoogde productiviteit: Creëer, bewaar en organiseer video's op één plaats voor eenvoudige toegang

Meer context: Koppel clips aan taken, chats en documenten om alles gekoppeld te houden aan je werkstroom

ClickUp Clips koppelen aan ClickUp Brain

ClickUp's AI-assistent, ClickUp Brain, verbindt uw taken, documenten en teamleden met de kennis van uw bedrijf en verbetert verschillende aspecten van uw werkstroom.

Vat threads samen, schrijf beter en verbeter uw werkstroom met ClickUp Brain

Dit is wat er gebeurt als u ClickUp Brain combineert met ClickUp Clips: Automatische transcriptie: Converteert Clips naar doorzoekbare tekst met tijdstempels en fragmenten

Slimme samenvattingen: Haal de sleutelpunten en essentiële details uit video's

Activeerbare inzichten: Analyseert transcripties om Taken en Action Items te creëren

Zoeken met AI: Vindt specifieke content in video's met behulp van natuurlijke taalverwerking

Communicatieanalyse: Bestudeert video-interacties om inzicht te krijgen in teamprestaties en communicatiestijlen

Deze integratie houdt alles overzichtelijk en maakt je video content waardevoller.

Creëer snel Taken vanuit ClickUp Clips met ClickUp-taak

leuk feitje: Meer dan twee uur vergaderingen per dag kan de productiviteit van werknemers verlagen.

Waarom ClickUp opvalt

ClickUp Clips integreert video-opnames rechtstreeks in ClickUp, waardoor er geen extra tools nodig zijn. Teams kunnen video's opnemen, delen en beheren binnen hun werkstroom.

Met ClickUp Brain transcribeert AI clips, genereert samenvattingen en creëert actiepunten, waardoor ClickUp AI een uniforme oplossing is voor taakbeheer, samenwerking en videocommunicatie.

Sleutelfuncties

ClickUp biedt uitstekende functies voor samenwerking via video en nog veel meer, waardoor het ideaal is voor teams die een geïntegreerde oplossing nodig hebben.

1. ClickUp Clips verbinden met uw werkstroom

ClickUp Clips zijn geen op zichzelf staande video-opnames, maar zijn ingebed in de kernfuncties en de werkstroom van ClickUp.

Verbeter uw werkstroom met ClickUp Clips

Voorbeeld: je kunt een Clip direct in een specifieke Taak invoegen, zodat teamleden de context en vereisten gemakkelijk kunnen begrijpen.

Dit verbetert de zichtbaarheid van projecten en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, waardoor miscommunicatie en het voltooien van taken worden verminderd.

2. Ga verder dan samenwerking via video

Wijs berichten toe aan uw teamleden met ClickUp Chat

Als het opnemen van een video niet nodig is, doet ClickUp Chat het werk. Deel projectonderdelen, bespreek taken en koppel berichten voor een betere context op de plek waar u werkt

Gestructureerde berichtgeving nodig? ClickUp Brain helpt brainstormen op basis van uw aanwijzingen. Van feedback tot creatieve ideeën, het helpt met alles onderweg.

Schrijf feedbackberichten in enkele minuten met ClickUp Brain

Bovendien kunt u elk sjabloon voor communicatieplannen aanpassen aan uw behoeften, zodat de samenwerking efficiënt en doelgericht blijft.

3. Toegang tot een uitgebreid netwerk van integraties

ClickUp Integrations laat je verbinding maken met 1000+ tools en organiseert je werkstroom in één ruimte. Breng al uw werk naar het platform zonder voortdurend van context te hoeven veranderen of gegevens handmatig in te voeren.

Koppel uw essentiële externe tools met ClickUp met ClickUp integraties

Het heeft zelfs een Loom-integratie, waardoor je videoberichten rechtstreeks in Taken kunt opnemen.

Je hoeft je bijvoorbeeld niet af te vragen hoe je Loom gebruikt om een videobericht toe te voegen aan een relevante werkstroom. Plak gewoon een Loom-link in een taakbeschrijving of opmerking en houd alles op één plek georganiseerd.

Overzicht prijzen

ClickUp's gedifferentieerde prijzen zijn geschikt voor verschillende groottes van teams en budgetten.

free forever

Het omvat onbeperkte taken, samenwerkingsdocumenten, whiteboards en basisbeheer van taken. Hoewel de opslagruimte beperkt is tot 100 MB, is het een geweldige manier om de belangrijkste functies van ClickUp te verkennen voordat u een upgrade uitvoert.

Prijzen: Free forever

Voor wie is het? Ideaal voor individuen, freelancers en kleine teams die op zoek zijn naar een goedkope oplossing om taken te beheren, samen te werken aan documenten en de functies van ClickUp-taak te leren kennen voordat ze gaan uitbreiden.

onbeperkt

Dit abonnement heft opslagruimte op en ontsluit essentiële functies zoals onbeperkte integraties, dashboards, grafieken en aangepaste velden. Teams kunnen hiermee workflows stroomlijnen en de samenwerking verbeteren.

Prijzen: $7/maand per gebruiker

Voor wie is het: Dit abonnement is ideaal voor groeiende teams die meer geavanceerde functies nodig hebben.

business

Het Business-abonnement biedt een uitgebreid pakket functies, waaronder geavanceerde automatisering, Google SSO, onbeperkte teams en mogelijkheden voor tijdsregistratie. Met dit prijsmodel kunnen Teams opschalen en hun zakelijke doelen bereiken.

Prijzen: $12/maand per gebruiker

Voor wie is het? Teams van gemiddelde grootte die geavanceerde functies nodig hebben zoals Google SSO, geavanceerde automatiseringen en fijnmazige controle over hun werkruimten.

onderneming

Het Enterprise-abonnement biedt aangepaste oplossingen met geavanceerde functies, een toegewijde customer success manager en ondersteuning op maat om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van grote organisaties.

De prijs wordt per geval bepaald, zodat bedrijven de juiste functies en schaalbaarheid krijgen voor hun specifieke behoeften.

Prijzen: Contact voor prijzen

Voor wie is het? Ideaal voor grote bedrijven met complexe workflows die uitgebreide samenwerking, geavanceerde rapportage en automatisering van de workflow vereisen.

Extra aanbiedingen:

ClickUp Brain (AI): Een add-on AI-tool beschikbaar voor een extra $7 per werkruimte per maand

ClickUp AI Notetaker: Een add-on AI-tool beschikbaar voor slechts $6 per maand extra per gebruiker

ClickUp Assist: Biedt persoonlijke begeleiding, training en ondersteuning door ClickUp-experts (prijzen variëren afhankelijk van het serviceniveau)

Alaina Maracotta, van Event Marketing bij Vida Health, deelde hoe zij tijd bespaarden met ClickUp:

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard tijdens vergaderingen sinds we op ClickUp zijn overgestapt. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor abonnementen en updates, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere prioriteiten op het gebied van marketing.

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard tijdens vergaderingen sinds we op ClickUp zijn overgestapt. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor abonnementen en updates, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere prioriteiten op het gebied van marketing.

Ook lezen: Hoe neem je jezelf op terwijl je een PowerPoint-presentatie geeft?

Creëer, deel en werk samen met ClickUp

Loom biedt een gebruiksvriendelijk platform voor het maken en delen van schermopnames, waardoor het een favoriet is onder individuen en teams. ClickUp gaat echter verder met samenwerking via video door het te integreren in zijn uitgebreide platform voor werkbeheer.

Met ClickUp Clips kunt u rechtstreeks video's maken en delen binnen taken, opmerkingen en documenten voor contextuele samenwerking.

AI-functies zoals automatische transcripties, samenvattingen en actie-items transformeren video content in bruikbare inzichten.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ervaar een innovatievere manier van werken!