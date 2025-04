Beste sjablonen voor OneNote sjablonen voor Nog te doen voor elke behoefte

Gebruik je Microsoft OneNote om lijsten met taken te maken? Meer dan 15.000 bedrijven en particulieren vertrouwen op deze app om aantekeningen te maken en op schema te blijven.

Hoewel de OneNote app een goede optie is, heeft het wel een aantal beperkingen. De sjablonengalerij van OneNote biedt basis sjablonen voor aantekeningen om je op weg te helpen, maar de beste zijn vaak duur.

Maar maak je geen zorgen, wij dekken je!

In deze blog bespreken we de beste gratis OneNote sjablonen voor takenlijsten en betere alternatieven van ClickUp waarmee u uw Taken effectiever kunt beheren.

Inleiding tot OneNote voor Taakbeheer

Microsoft OneNote is een krachtige tool van de Office 365-suite. Het is een digitaal notitieblok waarmee gebruikers aantekeningen kunnen maken en organiseren. Enkele van de sleutel functies zijn:

Schrijven: Gebruikers kunnen dagboeken schrijven, aantekeningen maken, illustraties schetsen,.. nog te doen lijsten maken en nog veel meer

Gebruikers kunnen dagboeken schrijven, aantekeningen maken, illustraties schetsen,.. nog te doen lijsten maken en nog veel meer Bewerken: MS OneNote biedt ook basisfuncties voor het bewerken van aantekeningen, zoals markeren, annoteren, enz.

MS OneNote biedt ook basisfuncties voor het bewerken van aantekeningen, zoals markeren, annoteren, enz. AI-integratie: Met de nieuwe Copilot-integratie kunnen gebruikers aanwijzingen gebruiken om aantekeningen te maken voor vergaderingen, ideeën te genereren, lijsten te maken, enzovoort

Met de nieuwe Copilot-integratie kunnen gebruikers aanwijzingen gebruiken om aantekeningen te maken voor vergaderingen, ideeën te genereren, lijsten te maken, enzovoort **Met de functie voor spraaktranscriptie kunnen gebruikers gesproken woorden omzetten in aantekeningen, concepten bekijken, enzovoort

Om Microsoft OneNote te gebruiken, heeft u een Microsoft account nodig. Hoewel het een gratis tool is, is voor toegang tot premium functies een betaald Microsoft 365 abonnement nodig.

🔍 Wist je dat? De makers van Hotmail hebben met opzet "HTML" in de naam opgenomen ("HoTMaiL") om het webgebaseerde karakter te benadrukken. Microsoft heeft het in 1997 overgenomen. 🤝🏻

What makes a Good To-Do List Template?

Hier zijn enkele kenmerken die een sjabloon voor een takenlijst effectief en functioneel maken:

Duidelijkheid: Kies een sjabloon met een duidelijke, overzichtelijke structuur. Je moet taken kunnen organiseren op basis van verschillende projectcategorieën zoals werk, privé, enz. Dit verbetert de focus en helpt je om elke Taak op tijd uit te voeren

Kies een sjabloon met een duidelijke, overzichtelijke structuur. Je moet taken kunnen organiseren op basis van verschillende projectcategorieën zoals werk, privé, enz. Dit verbetert de focus en helpt je om elke Taak op tijd uit te voeren Aanpasbaarheid: Ga voor een sjabloon dat je kunt personaliseren. Zorg ervoor dat u rijen en kolommen kunt bewerken, toevoegen of verwijderen volgens de veranderingen in uw planning

Ga voor een sjabloon dat je kunt personaliseren. Zorg ervoor dat u rijen en kolommen kunt bewerken, toevoegen of verwijderen volgens de veranderingen in uw planning Visuele aantrekkingskracht: Kies een sjabloon dat visuele elementen ondersteunt, zoals grafieken, grafieken, tabellen, enz. Dit maakt het sjabloon visueel aantrekkelijk en verbetert de bruikbaarheid

Kies een sjabloon dat visuele elementen ondersteunt, zoals grafieken, grafieken, tabellen, enz. Dit maakt het sjabloon visueel aantrekkelijk en verbetert de bruikbaarheid De mogelijkheid om de voortgang bij te houden: Zoek een sjabloon waarmee u de voortgang van elke Taak afzonderlijk kunt bijhouden. Elementen zoals checklists en balkjes met percentages houden u op één lijn met de status van een taak

Zoek een sjabloon waarmee u de voortgang van elke Taak afzonderlijk kunt bijhouden. Elementen zoals checklists en balkjes met percentages houden u op één lijn met de status van een taak Functies voor het prioriteren van taken: Selecteer een sjabloon waarmee u taken kunt prioriteren op basis van urgentie, belang, relevantie, enz. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat geen van uw taken met een hoge prioriteit over het hoofd wordt gezien

💡 Pro Tip: We houden er allemaal van om items van een lange checklist af te strepen. Het bijhouden van overzichtelijke lijsten kan echter tijdrovend zijn. Verken gratis sjablonen voor checklists om dingen gemakkelijk te maken!

Download gratis OneNote sjablonen voor lijsten met taken

Bekijk deze zeven gratis OneNote sjablonen voor takenlijsten die je helpen georganiseerd te blijven:

1. Maandelijkse en jaarlijkse OneNote kalender sjabloon van CalendarLabs

via CalendarLabs De Maandelijkse en Jaarlijkse OneNote Kalender sjabloon van CalendarLabs is een eenvoudig hulpmiddel voor het organiseren van Taken en to-dos. Net als een traditionele maandkalender houdt het rekening met werkdagen, weekenden en feestdagen, zodat je je taken, business-abonnementen of vakanties kunt plannen zonder op de kalender te kijken.

Onder de data kun je persoonlijke aantekeningen toevoegen, gebeurtenissen markeren en meer om alles op één plek te houden. Je kunt het document downloaden in twee bestandsformaten: OneNote en PDF.

Hier lees je waarom je het zo leuk zult vinden:

Organiseer moeiteloos belangrijke data, gebeurtenissen en herinneringen

Gebruik het sjabloon op verschillende apparaten om overal op de hoogte te blijven van je abonnementen

Doelen en mijlpalen bijhouden met een duidelijk, visueel format

Ideaal voor: Professionals die een eenvoudige, aanpasbare kalender nodig hebben voor het plannen van taken, projecten en vakanties.

2. OneNote Weekplanner Sjabloon van CalendarLabs

via CalendarLabs Als je een kalendersjabloon nodig hebt om je te helpen wekelijks gebeurtenissen te plannen, is de OneNote Weekly Planner Template van CalendarLabs een geweldige bron. Het heeft een strakke layout - de eerste rij heeft drie kolommen en de tweede heeft er vier, elk gewijd aan een dag van de week.

Elke kolom heeft genoeg ruimte om je to-dos op te schrijven, je projecten te plannen of je dag te noteren. Je kunt het sjabloon ook downloaden als OneNote-, PDF- of afbeeldingsbestand.

Hier lees je waarom je het zo leuk zult vinden:

Abonneer je op een week met een gestructureerde layout

Taken en afspraken tot in detail plannen voor beter tijdbeheer

Pas het sjabloon aan uw voorkeuren voor werkstroom aan

Ideaal voor: Organisatoren van gebeurtenissen en projectmanagers die een schoon, aanpasbaar sjabloon willen voor wekelijkse abonnementen.

3. Sjabloon voor weekopdrachten door OneNote Gem

via OneNote Gem Het volgende sjabloon is Weekly Assignments Template van OneNote Gem. Dit document werkt als een uitgebreide tracker van je schoolopdrachten. Zelfs als je in een bedrijf werkt, kun je dit sjabloon gebruiken om je wekelijkse projecten in op te sommen voor een betere samenwerking.

Begin met het toevoegen van details en maak vervolgens een lijst van je wekelijkse taken en to-dos. Voor een betere toegankelijkheid kun je extra bronnen toevoegen, zoals aantekeningen van vergaderingen, papierwerk, afbeeldingsbestanden, enz.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Taken categoriseren op onderwerp of deadline om georganiseerd te blijven

De details van een opdracht gemakkelijk bijwerken als de abonnementen veranderen

Deel de voortgang naadloos met teamleden of klasgenoten

Ideaal voor: Studenten en professionals die op zoek zijn naar een gedetailleerde tracker om wekelijkse taken, projecten en aantekeningen van vergaderingen te beheren.

4. Sjabloon voor dingen-nog-te-doen lijst van OneNote Gem

via OneNote Gem Veel mensen vinden het een uitdaging om hun kantoortaken en persoonlijke klusjes te beheren. Het sjabloon Dingen-te-doen lijst van OneNote Gem maakt het echter gemakkelijk. Dit sjabloon maakt gecombineerde lijsten met taken zodat je een volledige weergave krijgt van al je persoonlijke en kantoorgerelateerde taken op één plek.

Of het nu gaat om een belangrijk telefoongesprek of een last-minute boodschappenrondje, je kunt elke verantwoordelijkheid aantekenen. De tijd- en datumstempels zorgen ervoor dat je altijd up-to-date bent.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Stel deadlines en herinneringen in voor tijdig voltooien

Beheer moeiteloos meerdere Taken met een overzichtelijke layout

Integreer groepsgerelateerde activiteiten om uw werkstroom overzichtelijk te houden

Ideaal voor: Drukke individuen die op zoek zijn naar een uitgebreid sjabloon om persoonlijke en professionele to-dos te overzien.

Vriendelijke tip: Zit je niet helemaal op schema? Besteed 5-10 minuten aan het doornemen van de dag en het plannen van de prioriteiten voor morgen om rommel te verminderen en op schema te blijven! 💯

5. Sjabloon voor aantekeningen en takenlijst van OneNote Gem

via OneNote Gem Een andere gratis bron, de Notes/To-Do List Template van OneNote Gem, is een basisdocument voor dagelijks taakbeheer. Net als een gewone takenlijst bevat het rijen om je taken in te schrijven en af te vinken als je Klaar bent.

Laten we zeggen dat jij en je team bezig zijn met een groepsproject. Dit sjabloon is handig voor het oplijsten van taken, bronnen en meer. Het is ook heel flexibel. Dus als je alle rijen op één dag hebt ingevuld, maak je een nieuwe pagina en kun je aan de slag.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Combineer aantekeningen maken en taken beheren op één handige plek

Taken organiseren naast aantekeningen voor een betere context

Controleer de voortgang met een vereenvoudigde checkliststructuur

Ideaal voor: Teams en individuen die een flexibel, eenvoudig sjabloon nodig hebben voor alledaagse taken taken bijhouden .

6. OneCalendar sjabloon van Onetastic

via Onetastisch Ben je op zoek naar een sjabloon voor je kalender dat meer doet dan Taken vastleggen? Kijk dan eens naar het OneCalendar Template van Onetastic. Dit document is geen basissjabloon, maar een standalone tool die een realtime weergave van je OneNote-kalender biedt.

Het registreert de aantekening die je hebt gemaakt onder een datum en laat je deze uitbreiden en weergeven. Je kunt ook schakelen tussen en zoeken naar maanden, dagen en weken om je hele planning te controleren. Je kunt het sjabloon downloaden voor Windows, Mac, iOS en Android.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Integreer je taken en gebeurtenissen in een centrale kalender

Houd dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planningen bij in één weergave

Synchroniseer naadloos met je OneNote voor consistente updates

Ideaal voor: Gebruikers die een dynamische, doorzoekbare kalender willen om aantekeningen effectief bij te houden en te beheren.

7. Sjabloon voor OneNote Nog te doen lijst door Notegram

via Notegram Tot slot is het sjabloon OneNote Nog te doen van Notegram een eenvoudig document dat je helpt taken te categoriseren op basis van urgentie.

Zodra je de taak hebt ingevoerd, kun je het classificeren als iets dat kan worden uitgesteld (later, wachtend op, of deze week) of iets dat onmiddellijke actie vereist (vandaag). Op deze manier kun je zonder gedoe al je dringende taken bijhouden.

Hier is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer je takenlijst met een duidelijk en gebruiksvriendelijk format

Werklast effectief beheren door gerelateerde items te groeperen

Taak statussen bijwerken om op de hoogte te blijven van de voortgang

Ideaal voor: Personen die moeiteloos dringende en niet-urgente taken willen categoriseren en prioriteren.

Beperkingen van het gebruik van OneNote voor lijsten Nog te doen en Taakbeheer

OneNote sjablonen voor takenlijsten zijn ideaal voor beginners. Maar als je enigszins gevorderd bent, zul je teleurgesteld zijn - hier lees je waarom:

Basisfuncties: Gratis OneNote sjablonen bieden geen geavanceerde functies zoals het prioriteren van taken of het bijhouden van voortgang. U kunt alleen lijsten met taken maken, organiseren en opslaan

Gratis OneNote sjablonen bieden geen geavanceerde functies zoals het prioriteren van taken of het bijhouden van voortgang. U kunt alleen lijsten met taken maken, organiseren en opslaan Geen automatisering: OneNote sjablonen zijn niet geautomatiseerd. U moet dus elke taak zelf invoeren en afhandelen

OneNote sjablonen zijn niet geautomatiseerd. U moet dus elke taak zelf invoeren en afhandelen Geen functies voor visueel taakbeheer: OneNote sjablonen, vooral de gratis sjablonen, hebben geen functies voor visueel taakbeheer. Dit betekent geen Kanban-borden of Gantt grafieken om projecten en werkstromen te visualiseren

OneNote sjablonen, vooral de gratis sjablonen, hebben geen functies voor visueel taakbeheer. Dit betekent geen Kanban-borden of Gantt grafieken om projecten en werkstromen te visualiseren Beperkte deelopties: Hoewel u deze sjablonen met anderen kunt delen, ontbreekt de mogelijkheid om in realtime samen te werken. Dit betekent dat je team de wijzigingen die je in de lijst aanbrengt niet kan bijhouden

Hoewel u deze sjablonen met anderen kunt delen, ontbreekt de mogelijkheid om in realtime samen te werken. Dit betekent dat je team de wijzigingen die je in de lijst aanbrengt niet kan bijhouden Geen essentiële integraties: OneNote sjablonen integreren niet met essentiële productiviteitstools en software zoals Google Agenda, Microsoft Planner, enz. Dit maakt de algehele taakbeheer proces moeilijk te hanteren

Alternatieve OneNote sjablonen voor nog te doen lijsten

OneNote en zijn sjablonen hebben hun nadelen. Dus waarom genoegen nemen met minder? Stap over op ClickUp: de alles-in-één app voor werk! Met ClickUp Kladblok u hoeft niet langer heen en weer te springen tussen uw software voor projectmanagement en de app voor to-do lijsten.

Het is een ongelooflijk OneNote-alternatief waarmee je checklists en to-do lijsten kunt maken en organiseren, zodat je je projecten en aantekeningen op één plek kunt beheren.

Kijk naar wat Alfred Titus van Brighten A Soul Foundation heeft te zeggen over ClickUp:

Voor elke organisatie die worstelt met hoe ze hun projecten moeten beheren, zal ClickUp-taak helpen bij het samenwerken aan taken. Met deze software kunnen mensen de items op hun takenlijst bijhouden en binnen de gestelde tijd aan die taken werken. Het helpt ook het projectmanagement team om de voortgang van de projecten bij te houden om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald

Alfred Titus, Stichting Brighten A Soul

Laten we eens kijken naar de beste sjablonen voor takenlijsten die je helpen om al je Taken bij te houden:

1. ClickUp sjabloon voor dagelijkse takenlijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss8-9.png Sjabloon voor takenlijst van Onenote: Sjabloon voor takenlijst Nog te doen

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je denkt aan een sjabloon voor een takenlijst, denk je dan aan een saaie checklist? Dat is niet de ClickUp sjabloon voor een dagelijkse takenlijst . Hoewel het document er op het eerste gezicht gewoon uitziet, heeft het verschillende intelligente functies.

Met Aangepaste Statussen ga je verder dan het instellen en prioriteren van taken, je kunt ook hun voortgang bijhouden. Met Aangepaste velden kun je ze indelen in verschillende attributen zoals categorie, afhankelijkheid, status, enz. Voeg daarnaast persoonlijke aantekeningen toe, ontvang geautomatiseerde herinneringen, gebruik de streakteller om je consistentie bij te houden en nog veel meer.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Organiseer je dag met gemak door prioriteiten, afspraken en Taken op te sommen

Houd moeiteloos je voortgang bij met visuele indicatoren voor voltooide taken

Vereenvoudig uw dagelijkse abonnement met een duidelijke en intuïtieve layout

Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een sjabloon om de dagelijkse persoonlijke en professionele Taken te overzien.

2. ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss9-8.png Sjabloon voor takenlijst Onenote: ClickUp Kalender Nog Te Doen Lijst Sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het bijhouden van je dagelijkse to-dos op een eenvoudige kalender app kan tijdrovend zijn. Gebruik daarom de ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon in plaats daarvan. Het is aanpasbaar, beginnersvriendelijk en laat je elke taak bijhouden.

Met aangepaste statussen kun je verschillende taken onder één datum markeren en prioriteren en ze allemaal afzonderlijk bijhouden. Een ander indrukwekkend aspect van dit sjabloon is de functie voor kleurcodering. Of het nu gaat om een vergadering op kantoor of een boodschap, je kunt allerlei soorten taken bijhouden door voor elke categorie een andere kleur te kiezen.

Het sjabloon biedt vijf verschillende weergaven van taken en ingebouwde mogelijkheden voor tijdsregistratie. Taken en werkuren worden bijgehouden, zodat je een momentopname van je maand kunt voltooien.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Deadlines en afspraken weergeven in een kalenderweergave

Overlappende taken efficiënt beheren met functies voor slepen en neerzetten

Agenda's aanpassen aan uw persoonlijke of team prioriteiten

Ideaal voor: Professionals op zoek naar een sjabloon voor maandelijkse kalender om taken in meerdere categorieën te plannen en bij te houden.

💡 Bonus: Wil je de verantwoordelijkheid voor elke Taak met je team vergroten? De ClickUp-taak checklists zijn daar een geweldige oplossing voor! Dit is wat u kunt doen met deze geweldige functie:

Wijs werk toe aan specifieke mensen zodat u al het werk op tijd Klaar krijgt

Nest al het werk zodat je subtaken krijgt voor al je taken

Gebruik slepen en neerzetten om je lijst naar wens te bewerken

Het beste deel? Je kunt gebruik maken van ClickUp Checklist sjablonen waarmee u opmerkingen kunt toewijzen die u kunt oplossen wanneer u ze voltooit, net als een checklist!

3. ClickUp Werk Nog te doen sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss10-8.png ClickUp Werk te doen sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Werk Nog te doen sjabloon is een handig hulpmiddel voor multitaskers. Hiermee kunt u uw hele planning plannen door lijsten met taken te maken voor een dag, een week of een maand!

Start een dropdown, maak een lijst van taken met hun details en werk hun status bij zodra ze klaar zijn. Als je de voortgang van een specifieke taak wilt bijhouden, gebruik dan de Aangepaste statussen of de ingebouwde zoekoptie in het sjabloon.

Je kunt ook Kanban-borden en Gantt grafieken integreren om het geheel te visualiseren!

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Prioriteit geven aan essentiële taken om ze op tijd te voltooien

Stroomlijn de samenwerking door werkupdates te delen met je team

Deadlines en mijlpalen voor werkgerelateerde doelen naadloos bijhouden

Ideaal voor: Werknemers en managers die op zoek zijn naar een gestructureerd sjabloon om dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse werktaken in goede banen te leiden.

4. ClickUp Activiteiten Lijst Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss11-6.png ClickUp Activiteiten Lijst Sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als je werkt aan een project dat meerdere stappen vereist, download dan de ClickUp sjabloon voor activiteitenlijst . Deze bron heeft functies die het proces van begin tot eind stroomlijnen. Net als een traditionele checklist kunt u een lijst maken van alle taken die bij een project komen kijken en hun verwachte tijdlijnen.

Met aangepaste velden kun je taken categoriseren op basis van type, urgentie, tijdlijn, enz. Met de solide functies voor projectmanagement kun je taken toewijzen aan je teamleden en AI gebruiken om repetitieve taken te automatiseren.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Plan activiteiten uitgebreid voor persoonlijke of team gebeurtenissen

Beheer tijdlijnen effectief met geïntegreerde herinneringen

Houd uw voortgang visueel bij om bovenop uw taken te blijven zitten

Ideaal voor: Projectmanagers die een sjabloon zoeken om complexe projecten op te splitsen in uitvoerbare Taken.

5. ClickUp Verhuis checklist sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss12-5.png ClickUp Verhuis checklist sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Verhuis je naar een nieuwe plek? Laat de ClickUp Verhuis checklist sjabloon helpt u de meest naadloze verhuiservaring te abonneren.

Met deze gratis hulpbron kun je een volledige, stap-voor-stap checklist maken van alles wat je moet doen voor, tijdens en na de verhuizing. Dit omvat het vinden van de beste verhuizers en inpakkers in de buurt, het voorbereiden van de pakketten, het schoonmaken van de woning, enz.

Als je alle Taken op een rijtje hebt gezet, kun je aangepaste velden gebruiken om ze te categoriseren. Met Aangepaste weergaven kun je het hele proces visualiseren en bekijken en tot slot kun je Aangepaste statussen gebruiken om ze van de lijst af te vinken als ze Klaar zijn.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Essentiële details zoals inpakken, plannen en uitpakken bijhouden

Pas de lijst aan uw specifieke verhuiswensen aan

Deadlines beheren voor belangrijke taken zoals het overdragen van nutsvoorzieningen

Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een middel om een verhuizing naar een nieuwe locatie te abonneren en te organiseren.

6. ClickUp emmer lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss13-2.png ClickUp Bucket List Sjabloon

Een bucket list maken is allemaal leuk en aardig totdat je je doelen niet meer kunt bijhouden. Maar dit is waar de ClickUp emmerlijst sjabloon komt binnen.

Dit sjabloon is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen. Het maakt een geconsolideerde lijst van alles wat je wilt bereiken, groot of klein. De echte waarde ligt echter in de visualisatiemogelijkheden. Deze sjabloon brengt de stappen in kaart om je dromen waar te maken.

Begin met een effectief abonnement. Gebruik aangepaste velden om de kenmerken van een doel te definiëren, zoals bestemming, budget, betrokken mensen, enz. Ga vervolgens naar de uitvoering. Met tijdsregistratie kun je aan elk doel een deadline toewijzen en je voortgang bijhouden met aangepaste statussen.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Leg je persoonlijke doelen vast en prioriteer ze op één plek

Pas de layout aan voor ambities op lange of korte termijn

Visualiseer prestaties en blijf gemotiveerd om meer te voltooien

Ideaal voor: Doelgroepbepalers die op zoek zijn naar een sjabloon om persoonlijke doelen bij te houden en te bereiken.

🧠 Leuk weetje: Schrijven en doelen bereiken activeert dopamine in de hersenen, wat motivatie en geluk stimuleert. 🤩

7. ClickUp Getting Things Klaar sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss14-1.png ClickUp sjabloon om dingen nog beter te doen

Een andere gratis bron, de ClickUp Dingen Nog Te Doen sjabloon is professioneel ontworpen om de kloof tussen uw abonnementen en de uitvoering te overbruggen. Gebaseerd op de populaire Getting Things Klaar-methodologie van David Allen, kunt u uw taken systematisch organiseren door ze op te splitsen in kleinere items.

Als dat klinkt als te veel werk, maak je dan geen zorgen: het sjabloon prioriteert elke taak op intelligente wijze, zodat je weet op welke je je moet concentreren.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Taken systematisch organiseren op basis van de GTD-methode

Stroomlijn de focus door taken te categoriseren in bruikbare contexten

Prioriteit geven aan de volgende acties om het momentum van projecten te behouden

Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een hulpmiddel om de GTD-methode voor het organiseren en prioriteren van Taken te volgen.

8. ClickUp Wekelijkse Checklist Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss15.png ClickUp Wekelijkse Checklist Sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Moet je een wekelijkse agenda maken voor je team? Zoek niet verder - krijg de ClickUp Wekelijkse Checklist Sjabloon ! Dit sjabloon voor aantekeningen is net zo gemakkelijk te gebruiken als te maken.

Maak gewoon een lijst van je taken, wijs er deadlines aan toe en vink ze af als je klaar bent. Zo kun je de urgentie van elk item op de lijst bepalen.

Stel dat je op dinsdag een belangrijke vergadering hebt met een client. Zet deze taak op de checklist en markeer hem als "hoge prioriteit" Op deze manier kan je team gemakkelijk zien op welke taken ze zich moeten voorbereiden zonder de hele lijst te hoeven doorzoeken.

Hier is waarom je het leuk zult vinden:

Voortgang bijhouden voor terugkerende taken of eenmalige wekelijkse taken

Werklasten beheren door taken aan specifieke dagen toe te wijzen

Pas het sjabloon aan voor persoonlijke of professionele behoeften

Ideaal voor: Teams en individuen die op zoek zijn naar een sjabloon om een gestructureerde wekelijkse agenda te maken.

9. ClickUp SEO Checklist sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss16.png ClickUp SEO Checklist Sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Of het nu gaat om een stuk content of uw hele website, SEO-vriendelijkheid op alle digitale touchpoints is noodzakelijk. Gebruik de ClickUp SEO checklist sjabloon nog te doen.

Zelfs als u geen expert bent, helpt dit sjabloon u om uw SEO-inspanningen als een expert te verbeteren. Het organiseert netjes alle belangrijke SEO-gegevens in verschillende categorieën, zodat je gemakkelijk hiaten kunt bepalen.

Dit helpt ook bij het bijhouden van KPI's, het meten van linkbuildingprestaties en het optimaliseren van content. U kunt ook samenwerken met uw team of de ingebouwde AI-mogelijkheden van het sjabloon gebruiken.

Hier is waarom u het geweldig zult vinden:

Houd essentiële stappen bij, zoals zoekwoordonderzoek en meta-beschrijvingen

Optimaliseer prestaties door tools en analyses te integreren

Pas de lijst aan voor specifieke SEO-campagnes of doelen

Ideaal voor: Makers van content en eigenaren van websites die op zoek zijn naar een bron voor SEO optimalisatie.

10. ClickUp Checklist in dienst nemen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss17.png ClickUp Checklist in dienst nemen sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Op zoek naar een sjabloon om uw wervingsproces te stroomlijnen? De ClickUp Checklist in dienst nemen sjabloon is uw antwoord. Hiermee kunt u een uitgebreide lijst maken die uw wervingsproces opsplitst in kleine, uitvoerbare Taken.

Daarnaast kun je met het sjabloon ook het hele wervingsproces bijhouden en beheren. U kunt dus elk detail bijhouden in de sjabloon zelf, of u nu wilt zien of een sollicitant de vereiste documenten heeft ingediend of in welke fase de werving zich momenteel bevindt.

Bonus? Je kunt je aanpassingen ook opslaan om een standaard checklist voor aanwervingen te maken voor je bedrijf.

Hier lees je waarom je dit geweldig zult vinden:

Stroomlijn het wervingsproces door alle wervingstaken op te sommen

Aangepaste stappen voor verschillende rollen en wervingsbehoeften

Blijf compliant door alle verplichte aanwervingscontroles op te nemen

Ideaal voor: Recruiters die op zoek zijn naar een sjabloon om de wervingsworkflows te beheren en de voortgang van kandidaten bij te houden.

💡 Pro Tip: Wijs praktische Taken toe die de echte uitdagingen van een baan weerspiegelen om de prestaties van een kandidaat te beoordelen in plaats van algemene interviews. ⚖️

11. ClickUp Project Checklist Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss18-1.png ClickUp Project Checklist Sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als jij en je team bang zijn om je volgende project vanaf nul te plannen, dan is de ClickUp Project Checklist Sjabloon is geweldig. Dit sjabloon visualiseert uw hele project in kleine stappen, zodat u het efficiënter kunt uitvoeren.

Met functies zoals aangepaste statussen en aangepaste weergaven kun je taken maken en organiseren, categoriseren en werkstromen definiëren met verschillende weergaven. Voeg daarnaast teaminformatie toe, wijs taken toe en becommentarieer het document om samen te werken met anderen die bij het project betrokken zijn.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Voortgang bijhouden in verschillende fasen, zoals planning, uitvoering en beoordeling

Taken en deadlines aanpassen aan de behoeften van het project

In realtime samenwerken door updates te delen met teamleden

Ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar een resource om projecten met meerdere stappen te coördineren en uit te voeren.

12. ClickUp Vakantie Checklist Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss19.png ClickUp Vakantie Checklist Sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Of het nu een weekendje weg is of een maand lang, plan elk uitstapje met de ClickUp vakantie checklist sjabloon . Dit document helpt u bij het maken van een checklist waarin u uw vakantiezaken organiseert zodat u niets belangrijks vergeet.

Bovendien kun je er ook mee samenwerken. Nodig dus je vrienden en familieleden uit en delegeer taken om je lijst onberispelijk compleet te maken.

Hier is waarom je het leuk zult vinden:

Houd belangrijke details bij zoals boekingen, documenten en planningen

Pas de lijst aan aan specifieke vakantietypen of voorkeuren

Tijdlijnen beheren om ervoor te zorgen dat alles klaar is voor vertrek

Ideaal voor: Reizigers die op zoek zijn naar een hulpmiddel om hun reizen effectief te abonneren en te organiseren.

13. ClickUp Checklist pensioen sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss20.png ClickUp Checklist pensioen sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Bij het abonnement moet je met veel dingen rekening houden. Gebruik daarom de ClickUp Checklist pensioen sjabloon om te beginnen. Dit sjabloon biedt een uitputtende lijst met alle essentiële taken en to-dos die vervuld moeten worden voor een soepele overgang van werk naar pensioen.

Instance, het instellen van pensioendoelen, het creëren van een pensioenfonds, het onderzoeken van gezondheidszorgopties, enz. Dit zorgt ervoor dat je klaar bent om in de volgende fase van je leven te stappen.

Hier is waarom je het leuk zult vinden:

Bijhouden van mijlpalen zoals papierwerk, besparingen en het plannen van een levensstijl

Tijdlijnen beheren voor een soepele overgang naar pensionering

Blijf stressvrij door alle pensioenabonnementen op orde te houden

Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een sjabloon voor takenlijst om je voor te bereiden op een soepele overgang naar je pensioen.

🧠 Leuk weetje: Pixie Curtis - een 12-jarige ondernemer uit Australië - is misschien wel de jongste persoon die met pensioen gaat . Curtis kondigde aan in 2023 op 11-jarige leeftijd met pensioen te gaan. 😱

Taken effectiever beheren met ClickUp-taak! Move Over OneNote Takenlijsten-Manage Taken Effectiever Met ClickUp!

Sjablonen voor OneNote takenlijsten zijn een populaire keuze. Ze vormen een goed uitgangspunt voor iedereen die nog nooit checklists heeft gemaakt en een basisstructuur nodig heeft.

Als u echter op zoek bent naar iets geavanceerders, kunnen deze sjablonen als limiet aanvoelen. Hun ontwerp is eenvoudig, ze ondersteunen geen samenwerking en het belangrijkste: er is geen ruimte voor AI automatisering.

Maar dit is waar ClickUp schittert. De alles-in-één app voor werk, ClickUp's sjablonen voor takenlijsten zijn innovatief, rijk aan functies, aanpasbaar en beginnersvriendelijk.

Dus wacht niet langer - kijk voor meer informatie op ClickUp of meld u hier aan voor een gratis proefversie!