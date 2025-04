12 Gratis sjablonen voor sponsorformulieren

Stel je voor dat je sponsors hebt die staan te popelen om je volgende grote gebeurtenis te ondersteunen, zonder de heen-en-weer e-mails of het verwarrende papierwerk!

Hoewel we je geen sponsors op een presenteerblaadje kunnen geven, kunnen we je wel het beste bieden: krachtige sjablonen voor sponsorformulieren die het proces vereenvoudigen, tijd besparen en ervoor zorgen dat je eruit ziet als de georganiseerde professional die je bent.

Of je nu een inzamelingsactie voor een goed doel, een bedrijfsgala of een project voor de gemeenschap plant, met deze sjablonen kun je in een mum van tijd je doelen schetsen, de voordelen benadrukken en het vertrouwen van sponsors winnen. Klaar om aan de slag te gaan? Laten we de 12 effectieve sjablonen voor sponsorformulieren voor elke behoefte bekijken.

Sjablonen voor sponsorformulieren zijn voorontworpen documenten voor het aanvragen en formaliseren van sponsoring. Ze bieden een gestructureerd format voor het schetsen van de voorwaarden en condities van sponsoring, inclusief de contactgegevens van de sponsor, de hoogte van de bijdrage en de voordelen.

Ze bevatten ook secties voor sponsorinformatie, hun niveaus, betalingsgegevens en een ruimte voor handtekeningen om de overeenkomst te bevestigen. De sjablonen voor formulieren voor sponsoring van gebeurtenissen vereenvoudigen het verzamelen van sponsoring door een duidelijke layout en verminderen de communicatie tussen de organisator en de sponsor.

Een goed sjabloon voor een sponsorformulier moet een sponsormogelijkheid duidelijk en professioneel presenteren, zodat potentiële sponsors het gemakkelijk kunnen begrijpen en deelnemen. Het sjabloon moet ook gemakkelijk aangepast kunnen worden, visueel aantrekkelijk zijn en geschikt zijn voor zowel digitale als gedrukte formats.

Het bevat de volgende sleutelelementen:

Contactinformatie: Toont velden voor de naam, het telefoonnummer, de e-mail en het adres van de organisator

Toont velden voor de naam, het telefoonnummer, de e-mail en het adres van de organisator Details evenement/project: Een korte beschrijving van het doel, de doelen en het belang van de gebeurtenis of het project waarvoor sponsoring wordt aangevraagd

Een korte beschrijving van het doel, de doelen en het belang van de gebeurtenis of het project waarvoor sponsoring wordt aangevraagd Sponsoringniveaus/opties: Een overzicht van de sponsorniveaus, de voordelen van elk niveau en de bijbehorende kosten of bijdragen

Een overzicht van de sponsorniveaus, de voordelen van elk niveau en de bijbehorende kosten of bijdragen Voordelen voor sponsors: Een duidelijk overzicht van wat de sponsor zal winnen, zoals merkmogelijkheden, publieke erkenning of exclusieve toegang

Een duidelijk overzicht van wat de sponsor zal winnen, zoals merkmogelijkheden, publieke erkenning of exclusieve toegang Oproep tot actie: Een directe oproep aan sponsors om hun deelname te bevestigen, vaak gekoppeld aan een selectievakje of een handtekening

Een directe oproep aan sponsors om hun deelname te bevestigen, vaak gekoppeld aan een selectievakje of een handtekening Betaling/bijdrage details: Ruimte om de methode en voorwaarden van betaling of bijdragen in natura te specificeren

Ruimte om de methode en voorwaarden van betaling of bijdragen in natura te specificeren Voorwaarden: Een korte beschrijving van relevant beleid, tijdlijnen of disclaimers

Het beheren van sponsoring kan voelen als jongleren met meerdere Taken tegelijk, maar met ClickUp de alles app voor werk, alles wat u nodig hebt op één plek. ClickUp combineert projectmanagement, documenten en teamcommunicatie, aangedreven door next-gen AI, en helpt workflows te vereenvoudigen en georganiseerd te blijven. Jodi Salice , creatief directeur, United Way Suncoast, heeft over ClickUp gezegd,

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Tussen de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven, is er gewoon geen manier om verkeerd te gaan met ClickUp._

Jodi Salice, creatief directeur, United Way Suncoast

We hebben 12 aanpasbare sjablonen voor sponsorformulieren voor verschillende behoeften verzameld om je te helpen bij het abonneren op gebeurtenissen, het opstellen van voorstellen of het beheren van fondsenwerving. Kies een sjabloon, personaliseer het en ga snel vooruit!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-655.png ClickUp formulier voor sponsoring sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-194600704&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Sponsoring van gebeurtenissen beheren met een trouwe hulp zoals de ClickUp formulier sponsoring sjabloon is gemakkelijk. Het houdt alles op één plek: contactgegevens van sponsors, verzenden en voortgang bijhouden.

Dit zijn de functies van het sjabloon:

Aanpassen: Het formulier kan worden aangepast aan de branding en vereisten van je specifieke gebeurtenis of organisatie

Het formulier kan worden aangepast aan de branding en vereisten van je specifieke gebeurtenis of organisatie Gegevensverzameling: Het heeft aangepaste velden om sponsorinformatie te verzamelen, zoals contactgegevens van de sponsor, het type sponsorformulier en de redenen voor hun betrokkenheid

Het heeft aangepaste velden om sponsorinformatie te verzamelen, zoals contactgegevens van de sponsor, het type sponsorformulier en de redenen voor hun betrokkenheid **Aangepaste statussen zoals 'Goedgekeurd', 'In contact' en 'Wachten op betaling', samen met geautomatiseerde workflows, maken het gemakkelijker om sponsoring bij te houden en te beheren

Samenwerking: Met meerdere weergaveopties en realtime samenwerkingstools verbetert het sjabloon de productiviteit en organisatie van teams

Ideaal voor: Eventplanners, marketing- en promotiebureaus en community projecten die op zoek zijn naar betere communicatie met sponsors en meer succes met gebeurtenissen

Ook lezen: Gratis sjablonen voor intakeformulieren voor clients in Word & ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-656.png ClickUp formulier sponsoring sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-194600704&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Op zoek naar een manier om sponsormogelijkheden duidelijk, professioneel en gegarandeerd opvallend voor potentiële sponsors te presenteren? De Sjabloon voor sponsorformulier helpt je om je sponsoraanbiedingen in stijl te presenteren, zodat het gemakkelijker wordt om potentiële sponsors aan te trekken.

Ten eerste kun je met Aangepaste Statussen zaken als 'Goedkeuring' en 'Wachten op betaling' bijhouden Aangepaste velden helpen je om alle benodigde informatie te verzamelen in het sponsor formulier, zoals de contactgegevens en de sponsortypes. Met Aangepaste weergaven kun je als een superheld tussen lijsten bladeren met management en organisatorische bevoegdheden.

En wanneer het tijd is om samen te werken, zorgen samenwerkingstools (denk aan taggen, opmerkingen, gedeelde documenten) ervoor dat iedereen letterlijk en figuurlijk op dezelfde pagina zit!

Ideaal voor: Bedrijven die relaties willen opbouwen met partners en sponsors

👀 Did You Know? Uber Eats gebruikte een unieke sponsoractivatie bij de Super Bowl in Las Vegas door een pop-upwinkel met een thema in te richten. Fans konden bestellingen plaatsen via de app terwijl ze in de rij stonden en vervolgens hun boodschappen ophalen bij de uitgang. De op sjablonen gebaseerde strategie hielp de installatie van de gebeurtenis te verbeteren en tegelijkertijd de betrokkenheid van de gebruiker te maximaliseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-657.png ClickUp Podcast Sponsorship Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6045668&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheren van podcastsponsoring is veel minder stressvol geworden met de ClickUp sjabloon voor podcastsponsoring ! Het formulier sjabloon is eenvoudig aan te passen, visueel aantrekkelijk en geschikt voor digitaal en print format.

Je kunt statussen zoals 'In afwachting van goedkeuring', 'Actief sponsorschap' en 'Voltooide deal' aanpassen om de voortgang bij te houden, aangepaste velden toevoegen voor noodzakelijke details zoals projectsponsor namen en statussen van betalingen en geef alles overzichtelijk weer met hulpmiddelen zoals het dashboard, de lijst met actieve sponsorschappen en het bord met in behandeling zijnde goedkeuringen.

Ideaal voor: Beginners die het sponsorbeheer willen verbeteren en het succes van hun campagnes willen bijhouden

4. Het ClickUp Aanvraag Formulier Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-658.png ClickUp aanvraagformulier sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205384045&department=it Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wilt u aanvragen moeiteloos vastleggen en organiseren?

Met de ClickUp Aanvraag Formulier Sjabloon kunt u de lastige 'ik heb dit weer nodig'-momenten overslaan en alles organiseren! Het vereenvoudigt werkstromen door het verzenden en bijhouden van aanvragen te standaardiseren, de communicatie tussen aanvragers en belanghebbenden te verbeteren en transparantie te behouden.

Dit formulier sjabloon heeft aangepaste statussen zoals 'Nieuw verzoek', 'Goedgekeurd' en 'Geweigerd' Je kunt eenvoudig aangepaste velden gebruiken om sleutel informatie te verzamelen en alles beheren met weergaven als 'Overzicht verzoeken' en 'Verzoeken met prioriteit' Automatisering zorgt voor verzenden, notificaties en goedkeuringen.

Ideaal voor: IT-ondersteuning, facilitair management en HR-processen om standaardformulieren voor verzoeken te maken

Ook lezen: Beste gratis databasesoftware (functies, prijzen)

5. Het ClickUp sjabloon voor evenementenplanning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-659.png ClickUp sjabloon voor evenementenplanning https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78604&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor evenementenplanning neemt de chaos weg uit het organiseren van gebeurtenissen - of het nu gaat om een bedrijfsconferentie, een productlancering of zelfs een informele BBQ in de achtertuin (want zelfs kleine bijeenkomsten verdienen wat magische planning!).

Deze sjabloon voor gebeurtenissen vergemakkelijkt samenwerking en taakbeheer door aangepaste velden toe te staan voor details zoals locaties en deadlines. Het bevat functies zoals kaartweergave voor locaties, kaartweergave voor evenementen chatten voor eenvoudige communicatie en tools om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en de voortgang efficiënt bij te houden.

Je kunt dit combineren met de sjablonen voor voorstellen voor gebeurtenissen om het concept en de visie van uw gebeurtenis over te brengen aan potentiële clients en belanghebbenden.

Ideaal voor: Het beheren van promotionele Taken, waaronder evenementen en gemeenschapsbijeenkomsten

💡Pro Tip: Met software voor ledenbeheer kunt u onboarding en herinneringen voor verlenging verder automatiseren, wat kostbare tijd en moeite bespaart.

6. Het ClickUp sjabloon voor een budgetvoorstel

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-661.png ClickUp budget voorstel sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ben je moe van het kraken van nummers voor je budgetvoorstel en nog steeds verloren? De ClickUp sjabloon voor budgetvoorstel steunt u!

Dit sjabloon biedt de belanghebbenden een duidelijk financieel overzicht door de vaste en terugkerende kosten nauwkeurig te berekenen met behulp van ingebouwde formules. Deze sjabloon voor budgetvoorstel helpt je bij het maken van gedetailleerde en professionele abonnementen, waardoor het ideaal is voor business- en projectmanagement.

Dit formulier sjabloon biedt sleutel functies, zoals nauwkeurige kostenverdelingen en visuele inzichten, zoals Gantt grafieken, voor het bijhouden van financiële details.

Ideaal voor: Business, planners van gebeurtenissen en teams die een goed financieel voorstel willen presenteren

7. Het ClickUp sjabloon voor het plannen van een fondsenwervingsevenement

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-662.png ClickUp Planning voor fondsenwervingsevenementen https://app.clickup.com/signup?template=t-31nhuaz&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het plannen van een liefdadigheidsveiling of gala betekent het beheren van lijsten met gasten, het bijhouden van formulieren voor donaties, het coördineren van vrijwilligers en het afhandelen van de logistiek van de gebeurtenis. De ClickUp sjabloon voor het plannen van evenementen voor fondsenwerving helpt u om sponsordoelen, tijdlijnen, budgetten en logistiek gemakkelijk te beheren.

Deze sjabloon voor fondsenwerving biedt samenwerkingstools en geautomatiseerde updates om effectieve communicatie tussen leden van het team, sponsors en vrijwilligers te ondersteunen.

Ideaal voor: Non-profitorganisaties, gemeenschapsorganisaties en Business die op zoek zijn naar indrukwekkende gebeurtenissen om geld in te zamelen

8. Het ClickUp sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen zonder winstoogmerk

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-663.png ClickUp sjabloon voor het plannen van evenementen zonder winstoogmerk https://app.clickup.com/signup?template=t-182148347&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Hoe kunnen non-profits de planning van hun gebeurtenissen naadloos laten verlopen met taken en doelen? ClickUp sjablonen voor evenementenplanning voor non-profits kan helpen. Sjablonen voor gebeurtenissen zonder winstoogmerk zoals deze bieden belangrijke functies om uw gebeurtenissen georganiseerd te houden: houd de voortgang bij met aangepaste statussen zoals 'Goedgekeurd' en 'Voltooid', organiseer details zoals fasen, budgetten en deadlines met aangepaste velden en visualiseer uw abonnement met de weergave van gantt, gebeurtenistaken of forums.

Ideaal voor: Fondsenwerving voor evenementen en bewustwordingscampagnes

👀 Wist u dat? Best Friends Dierenbescherming is een non-profitorganisatie die ernaar streeft de VS 'no-kill' te maken tegen 2025. Ze werken samen met asielen en gemeenschappen door middel van initiatieven zoals No-Kill Los Angeles (NKLA) om het aantal euthanasiegevallen te verminderen en adopties van huisdieren te verhogen.

Lees ook: Effectieve promotiestrategieën: Verkoop stimuleren en merkbekendheid vergroten

via Navigatie De Sjabloon voor sponsoraanvraag door VENNGAGE promoot uw gebeurtenis of doel, waardoor de betrokkenheid bij sponsoring aanzienlijk toeneemt. De heldere kleuren en eenvoudige layout maken het gemakkelijk om de aandacht te trekken en alles overzichtelijk te houden.

Bovendien is het ontwerp van het formulier superflexibel: je kunt kleuren aanpassen, het formaat van elementen wijzigen en kiezen uit een enorme selectie foto's of pictogrammen. De gratis stockbibliotheken maken het gemakkelijk om iets te maken dat de stijl van je merk weerspiegelt.

Ideaal voor: Bedrijfsgebeurtenissen, gemeenschapsprojecten en creatieve ondernemingen die op zoek zijn naar een eenvoudig sjabloon

Ook lezen: Beste software voor formulierbouwers

via Formulieren Kun je georganiseerd blijven terwijl je sponsors aantrekt voor je volgende grote gebeurtenis? Nou, dat is een duidelijk ja! De Sjabloon Sponsorformulier voor gebeurtenissen door Formulieren hiermee kun je online sponsorformulieren, enquêtes en examens maken en aanpassen met verschillende velden en opties.

De belangrijkste functies zijn voorwaardelijke logica, tijdsregistratie, ingebouwde rekenmachines en beperkingen voor geolocatie. Automatisering bespaart tijd door handmatige gegevensoverdracht te verminderen, en je kunt formulieren delen met een unieke link terwijl je de privacy instellingen aanpast. Het platform maakt het ook mogelijk om het ontwerp en het thema van je formulier behoorlijk aan te passen.

Ideaal voor: Bedrijfsteams en organisatoren van evenementen die gebeurtenissen en sponsoring willen beheren.

via Formulieren De Sjabloon sponsoringformulier sportevenement door formulieren gaat effectief in gesprek met potentiële sponsors en stelt verwachtingen in voor beide partijen. Het helpt bij het verzamelen van belangrijke details zoals contactgegevens, de naam van de gebeurtenis, financieringsbehoeften en specifieke sponsorverzoeken.

Deze duidelijkheid helpt beide partijen om te bepalen of de samenwerking past bij het evenement.

Ideaal voor: Professionele en maatschappelijke gebeurtenissen die perfectie zoeken in het organiseren en beheren van sponsoring.

leuk weetje: De thuisbasis van Premier League club Manchester City, bekend als Etihad Stadium, kreeg zijn naam als onderdeel van een sponsordeal met Etihad Airways, wat laat zien hoe merkpartnerschappen de zichtbaarheid in de sport kunnen vergroten.

12. Sjabloon voor het plannen van een fondsenwervingsevenement voor de schoolraad door Twinkl

via Twinkl Plan je een inzamelingsactie voor scholen, maar weet je niet waar je moet beginnen? De Sjabloon voor het plannen van een fondsenwervingsevenement voor de schoolraad door Twinkl is uitstekend voor het organiseren van gebeurtenissen op school en het ondersteunen van fondsenwerving. Vergeet niet om leerlingen de basisbeginselen van het plannen van een gebeurtenis te leren met behulp van een checklist voor het plannen van gebeurtenissen terwijl verantwoordelijkheid en vertrouwen worden aangemoedigd.

Met negen gedetailleerde bladen biedt deze bron alles wat nodig is om een succesvolle fondsenwerving te houden. Ontworpen door leerkrachten, sluit het aan bij de onderwijsnormen en moedigt het creativiteit, teamwerk en gemeenschapszin aan als leerlingen de positieve impact van hun inspanningen op het gekozen goede doel zien.

Ideaal voor: Scholen die leerlingen praktische ervaring willen laten opdoen met het organiseren van een succesvolle gebeurtenis met behulp van fondsenwervers

Of u nu sponsoring voor gebeurtenissen beheert, branding initiatieven organiseert of het uitvoeren van reclamecampagnes een goed gestructureerd sjabloon voor een sponsorformulier kan het verschil maken. Het vereenvoudigt het verzamelen van sleutelinformatie, het bijhouden van reacties en het georganiseerd blijven.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één platform dat het aanmaken van formulieren combineert met projectmanagement en samenwerking tussen teams, dan bent u bij ClickUp aan het juiste adres. Met ClickUp vindt u sjablonen die zijn afgestemd op uw behoeften, zodat u op grote schaal sponsors kunt bereiken en voorop kunt blijven lopen.

Dus waarom wachten? Aanmelden voor ClickUp en ervaar het gemak van het beheren van sponsoring als nooit tevoren.