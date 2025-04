Top 11 Bouw Apps om uit te proberen in 2025

Bouwprojecten vergen veel aandacht en inspanning. Van het maken van blauwdrukken tot het beheren van budgetten en het op tijd opleveren van projecten - alles vereist gedetailleerde abonnementen en een perfecte uitvoering.

het goede nieuws?_ Er is een tool voor bijna alles! Of het nu gaat om kostenbeheer, naleving van veiligheidsvoorschriften of het synchroniseren van uw team, de juiste tools kunnen uw werk gemakkelijker maken.

Daarom hebben we de top 11 bouw apps voor je verzameld die je kunnen helpen met alle aspecten van bouwprojecten - ontwerpen, projectmanagement, communicatie en meer.

Dus, begin met verkennen en vind de plek die het beste bij je past!

Dit zijn de 11 beste apps voor de bouw die kunnen helpen om je projecten te stroomlijnen en de samenwerking te verbeteren.

Wat zijn bouw apps?

Bouw apps zijn digitale oplossingen voor bouwbeheer. Ze bereiken het bereik van eenvoudige tools voor documentbeheer tot ontwerptools en robuuste platforms voor bouwbeheer die end-to-end projectmanagement en oplevering regelen.

Bouw apps helpen je bij het beheren van meerdere projecten door:

🤖 Automatisering van routineprocessen zoals planning, rapportage en het toewijzen van Taken

teams, aannemers en clients op dezelfde pagina te houden met realtime projectupdates en gecentraliseerde communicatie

📂 Alle projectgerelateerde documenten zoals contracten, vergunningen en blauwdrukken op één plaats opslaan zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn

teams, tijdlijnen, middelen en deliverables op elkaar afstemmen voor een naadloze uitvoering

wist u dat? 35% van de professionals in de bouwsector meer dan een miljoen euro uitgeeft aan projectbeheer? 14 uur per week aan niet-productieve activiteiten, zoals het zoeken naar projectinformatie, het oplossen van conflicten en het omgaan met fouten en herstelwerkzaamheden.

Voordelen van het gebruik van bouw apps

Dit zijn de belangrijkste voordelen van apps voor de bouw:

Verbeterde samenwerking en zichtbaarheid van projecten

Bouw apps bieden real-time inzicht in de voortgang van uw project met rapportages en dashboards. Projectmanagers in de bouw kunnen de voortgang op hun app continu bijhouden en projectdetails zoals materiaalgebruik, productiviteit van de teams en werklast in de gaten houden.

🌻 Voorbeeld: Als een bepaalde ploeg overwerkt is of de voortgang op een bepaald gebied achterblijft, biedt de app de zichtbaarheid om onmiddellijk aanpassingen te doen.

Verbeterd beheer van middelen en kosten

Je hebt toegang tot de sleutel functies van middelenbeheer om de werklast van elk lid van het team te bekijken en de middelen en kosten in realtime bij te houden. Met bouw-apps kun je ook de gemaakte kosten voor het project weergeven en gebudgetteerde versus werkelijke kosten vergelijken om afwijkingen te identificeren en de nodige aanpassingen te doen.

🌻 Voorbeeld: Stel dat je dure team voor gipsplaten overuren maakt, waardoor de totale kosten omhoog schieten. U kunt de verdeling van de werklast bekijken en hun overwerk verminderen door de taak te verschuiven naar het beschikbare schilderteam. Op deze manier zorgt u voor een optimale toewijzing van middelen en verlaagt u de kosten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het project.

Begeleide besluitvorming

Bouw apps helpen je om datagestuurde beslissingen te nemen op basis van verschillende rapportages en analyses. Zo kun je bijvoorbeeld historische kosten- en arbeidstrends analyseren om lopende projecten te abonneren. U kunt ook risicoanalyserapporten maken om risico's te beperken, hun impact op het project te verkleinen en vertragingen bij de oplevering te voorkomen.

🌻 Voorbeeld: Als de app de weersomstandigheden markeert als een risico voor een buitenproject, kun je proactief Taken zoals beton storten opnieuw plannen om vertragingen en schade te voorkomen.

Wat moet je zoeken in bouw-apps?

Of je nu een bouwbedrijf bent dat op zoek is naar clients of een expert in de bouwindustrie die op zoek is naar technisch ontwerp of kostenbeheer, er is voor alles de juiste bouwapp. Hier is een lijst van wat je moet zoeken in bouw apps:

📌 Projectplanning en -planning: Kies apps die het gemakkelijker maken om tijdlijnen voor projecten in te stellen en bij te houden, taken prioriteit te geven, de voortgang bij te houden en afhankelijkheid te bewaken

📌 Hulpmiddelenbeheer: Zoek naar platforms die real-time werklast, beschikbare materialen en apparatuur tonen

📌 Budgettering en kostenbeheer: Kies een bouwsoftware waarmee u de projectkosten in realtime kunt bijhouden, van materiaal tot arbeid, bouwplaatsvoorbereiding en bredere beheerkosten. Het moet vergelijkingen tussen budget en kosten mogelijk maken, zodat u tijdig aanpassingen kunt maken

Documentbeheer: Selecteer een app die alle projectgerelateerde documenten centraliseert, zoals afbeeldingen van de bouwplaats, voorschriften, veiligheidsinspecties, dagelijkse logboeken en blauwdrukken. Wijzigingen moeten kunnen worden bijgehouden en de laatste versies van documenten moeten toegankelijk zijn

📌 On-site mogelijkheden: Ga voor tools die zowel in mobiele als desktop versies goed werken. Het moet een offline functie hebben zodat teams op locatie toegang hebben tot documenten, de voortgang kunnen bijwerken en rapporten kunnen indienen, zelfs zonder internet

Functies voor kwaliteitscontrole: Ga op zoek naar apps waarmee je problemen kunt bijhouden, risico's kunt analyseren, checklists voor inspecties kunt maken en kwaliteitsnormen kunt documenteren. Dit helpt je om proactief problemen met projecten op te sporen en op te lossen en veiligheidsproblemen op te lossen

Automatisering van werkstromen: Kies een bouw-app waarmee je routinetaken kunt automatiseren en werkstromen kunt aanpassen. Bijvoorbeeld het automatiseren van goedkeuringsprocessen voor ontwerpen, het instellen van waarschuwingen bij het naderen van budgetdrempels, het wijzigen van statussen van taken, enz.

De 11 beste apps voor de bouw

1. ClickUp (Beste voor projectmanagement en communicatie in de bouw)

plan, volg en beheer al uw bouwprojecten op één plek met ClickUp_

Bouwen vanaf de grond is al moeilijk genoeg. Voeg daar miscommunicatie, verspreide documenten, vertragingen, gemiste deadlines en materiaaldiefstal aan toe en het wordt nog moeilijker.

De oplossing? Een veelzijdige app voor bouwbeheer zoals ClickUp . Het helpt u tijdlijnen te beheren, taken toe te wijzen, real-time voortgang bij te houden en projecten te visualiseren met dashboards en aangepaste weergaven. ClickUp voor bouwbeheer centraliseert alles, van pre-sales en ontwerp tot afsluiting. U kunt samenwerken aan plannen, projecttekeningen en workflows maken en uw plannen omzetten in bruikbare items met ClickUp-taak .

visualiseer werk zoals u wilt met ClickUp Views_

Gebruik ClickUp's 15+ projectweergaven om uw abonnementen samen te vatten, zoals Weergave kalender voor het plannen van taken, Lijstweergave voor middelenbeheer, Bord voor voortgang van taken en Gantt grafieken voor tijdlijnen.

Dit is hoe u weergaven van projecten kunt toevoegen in ClickUp 👇

Een van de grootste zorgen van bouwprojecten is tijdige levering, en de ClickUp Tijdbeheer functie helpt u tijdlijnen in de bouw effectief te beheren. Gebruik tijdregistratie om de tijdsinschatting van taken te maken, tijd te plannen met behulp van Gantt-grafieken, kalenders, werklast en tijdlijnweergaven, en uren te registreren met tijdlijsten.

volg, beheer en wijs effectief tijd toe om vertragingen te voorkomen met ClickUp Tijdbeheer_

Dat is nog niet alles! ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek van sjablonen voor bouwbeheer om de coördinatie van teams te behouden, bronnen bij te houden en binnen het budget te blijven.

Voorbeeld ClickUp sjabloon voor bouwbeheer hiermee kunt u projectlevenscycli plannen en visualiseren, de voortgang bijhouden, resources op elkaar afstemmen en zorgen voor een tijdige oplevering van het project. De sjabloon biedt ook aangepaste statussen en velden, zodat u details kunt toevoegen zoals betrouwbaarheidsniveaus en balkjes met voortgangspercentages, en de voortgang van taken kunt bijhouden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-653.png ClickUp's sjabloon voor projectmanagement in de bouwsector https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Hier volgt een kort overzicht van de functies van ClickUp om het gemakkelijker te maken.

ClickUp beste functies

Realtime dashboards : Weergave van project voortgang en team productiviteit in real time aangepast ClickUp Dashboards Gantt grafieken : Taken met prioriteit beheren, afhankelijkheid bijhouden en wegversperringen opsporen met behulp van ClickUp Gantt-diagrammen Aangepaste statussen : Maak aangepaste labels om de voortgang van taken te definiëren, zoals 'WIP,' 'Voltooid', 'In wacht', 'Onder goedkeuring', enz.

: Weergave van project voortgang en team productiviteit in real time aangepast ClickUp Dashboards Autatisering : Automatisering van workflows zoals ontwerpgoedkeuring, het wijzigen van de status van taken, het genereren van dagelijkse voortgangsrapporten en nog veel meer met ClickUp Automatiseringen Real-time chatten : Communiceer naadloos, houd iedereen op de hoogte van updates en verbeter de samenwerking met ClickUp chatten Documentatie : Documenteer veiligheidsmaatregelen op de bouwplaats, controlenormen, instructies op de bouwplaats en richtlijnen voor uw hele team met behulp van ClickUp Documenten Sjablonen : Budgetten maken met sjablonen bouwbudget efficiënter werken, vergaderingen houden en zorgen dat projecten op tijd worden opgeleverd

: Automatisering van workflows zoals ontwerpgoedkeuring, het wijzigen van de status van taken, het genereren van dagelijkse voortgangsrapporten en nog veel meer met ClickUp Automatiseringen

ClickUp limieten

De enorme array aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

_ClickUp is een game-changer voor het beheren van de taken die komen kijken bij het voltooien van werk voor clients. Ik had een hulpmiddel nodig om Taken te organiseren in plaats van alles in mijn hoofd bij te houden, en Excel voldeed gewoon niet. ClickUp heeft bewezen een effectieve en gebruiksvriendelijke oplossing te zijn voor mijn business Capterra beoordeling 2. Fieldwire (Beste voor werkbeheer op locatie)

via Velddraad Met de software voor werklocatiebeheer van Fieldwire hebben teams op het veld toegang tot afbeeldingen, blauwdrukken, opdrachten, projectdocumenten en al het andere op hun smartphone.

Het stelt bouwbedrijven en aannemers in staat om taken te creëren gekoppeld aan specifieke locaties, taken te prioriteren en RFI's (Request for Information) in realtime te delen. U kunt de aangepaste workflows, inspectieformulieren en functies voor rapportage gebruiken voor de inbedrijfstelling vóór de oplevering van het project.

Fieldwire beste functies

Taken en checklists invoeren, informatie bewerken en rapporten genereren met de mobiele app

Taakvoortgang en productie bijhouden met afbeeldingen en data

Navigatie op specificaties stroomlijnen, indieningspakketten distribueren en bouwspecificaties beheren

Fieldwire beperkingen

Een project verwijderen van een apparaat is een uitdaging en vereist meerdere stappen

De offline functie is traag. Het duurt lang om bestanden te uploaden, wat een uitdaging kan zijn voor teams op locatie

Fieldwire prijzen

Basic : $0

: $0 Pro : $54 per gebruiker/maand

: $54 per gebruiker/maand Business : $74 per gebruiker/maand

: $74 per gebruiker/maand Business Plus: $104 per gebruiker/maand

Fieldwire beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (85+ beoordelingen)

wist u dat veel apps voor bouwbeheer nu zijn geïntegreerd met drone-technologie . Drones leveren realtime gegevens vanuit de lucht die worden gesynchroniseerd met deze apps om bijgewerkte kaarten van projecten te maken, wat uren aan handmatige inspecties bespaart.

3. Procore (Beste voor risicobeheer)

via Procore Procore is een software voor projectmanagement voor onderaannemers die intelligent projectmanagement biedt voor alle projecten, van preconstructie tot afsluiting. U kunt risico's voorspellen met behulp van voorspellende modellen, risico's prioriteren en real-time waarschuwingen naar belanghebbenden sturen.

Deze projectmanagement voor de bouw tool stroomlijnt ook documentatie, ondersteunt automatiseringen en maakt administratieve taken gemakkelijker voor teams op afstand. Het hoogtepunt van de tool is de functie budgetraming die automatisch de arbeids- en materiaalkosten berekent.

Procore beste functies

Evalueer potentiële projectrisico's met behulp van machine-learning algoritmen en stuur waarschuwingen om teams bij te werken

Teken markeringen, koppel afbeeldingen, bestanden en taken aan specifieke tekeningen en vergelijk verschillende versies van tekeningen om weloverwogen beslissingen te nemen

Toegang tot meer dan 100 rapporten en aangepaste rapporten op persona- en portfolioniveau maken

Procore limieten

Heeft een steile leercurve; er is technische kennis nodig om het te kunnen gebruiken

Om problemen of glitches aan te pakken is ondersteuning van te veel teams nodig, wat het proces tijdrovend maakt

Procore prijzen

Aangepaste prijzen

Procore beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (3200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (3200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2700+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Procore?

Procore is een geweldige tool die het documentatie- en invoerproces effectief stroomlijnt en is eenvoudig te gebruiken als je het eenmaal onder de knie hebt. Procore wordt dagelijks gebruikt voor ons project door iedereen, inclusief consultants, onderaannemers en het hele managementteam. Het kan echter ingewikkeld zijn om te leren en te begrijpen._ G2 beoordeling 4. AutoCAD (het beste voor bewerking van 2D-constructietekeningen)

via AutoCAD AutoCAD is een online DWG (een bestandsformaat dat staat voor tekeningen) editor en DWG viewer waarmee u projecttekeningen kunt maken met behulp van de belangrijkste tekengereedschappen en commando's. U kunt met precisie 2D- en 3D-bouwstructuren, blauwdrukken en abonnementen maken. Het beste deel is dat het een vooraf ingestelde bibliotheek met kant-en-klare materialen biedt om je op weg te helpen en te zorgen voor meer efficiëntie in projecten.

AutoCAD beste functies

Uw projecten visualiseren en ontwerpen in 2D en 3D met hardware-integratie

Ontwerpen bewerken met een WYSIWYG editor (een tool die de uiteindelijke uitvoer visualiseert)

Geanimeerde sequenties van stappen, apparatuur en bemanning maken voorbouwefficiëntie beperkingen AutoCAD

Volgens enkele gebruikers is het niet geschikt voor 3D-ontwerpen

De licenties zijn duur

AutoCAD prijzen

Aangepaste prijzen

AutoCAD beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AutoCAD?

Het programma is handig voor het aanmaken van 2D-tekeningen, met als doel schetsen hard te maken in de computer - eigenlijk handletteren in een digitaal format. Capterra beoordeling 5. GasBuddy (Beste voor het vinden van brandstof tegen lagere prijzen)

via GasBuddy Niet alle apps die in bouwprojecten worden gebruikt, zijn gespecialiseerd in de sector. GasBuddy, oorspronkelijk ontworpen om goedkopere brandstof te vinden, kan teams in de bouw bijvoorbeeld ook helpen bij het beheren van brandstofkosten.

Bouwvakkers en veldwerkers kunnen de benzineprijzen van de dichtstbijzijnde stations controleren. Het heeft ook premium functies zoals wedstrijden waarmee je gratis brandstof kunt winnen, beloningen kunt inwisselen en meer kunt besparen op brandstof.

GasBuddy beste functies

Brandstofprijstrends per regio weergeven met brandstofinzichten

Brandstofaankopen registreren om ze gemakkelijk bij te houden met een brandstoflogboek

Ontvang een alles-in-één calculator voor het plannen van brandstofkosten

GasBuddy limieten

Toont soms onjuiste prijzen

Soms geeft de app verafgelegen tankstations aan

GasBuddy prijzen

Gratis

GasBuddy beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Gebruik gratis koolstofcalculators om de milieueffecten van uw bouwprojecten te berekenen. Identificeer gebieden met een hoge uitstoot en ontwikkel strategieën om uw koolstofvoetafdruk te minimaliseren.

6. Buildertrend (Beste voor het beheren van teams op het veld en projectmanagement)

via Bouwtrend Als je als bouwbedrijf je bouwdocumentatie probeert te centraliseren, kan Buildertrend je helpen. Het geeft u in één oogopslag een weergave van alles - van projectrapporten tot afbeeldingen, planningen en financiële gegevens - en stelt u in staat om projectactiviteiten te stroomlijnen.

De app bouwplanning helpt gebruikers bij het maken van planningen, het beheren van afhankelijkheid en het synchroniseren van updates voor het moeiteloos verschuiven van planningen.

Buildertrend beste functies

Beheer bouwfinanciën, inkoop- en wijzigingsorders, kalenders en facturen op één plaats

Bespaar op materiaalkosten met kortingen en kortingsprogramma's en beheer relaties met leveranciers

Buildertrend limieten

De software heeft geen auto-save functie en toont 'unsaved changes' zelfs na het opslaan van het bestand. Deze fout kan leiden tot gegevensverlies

Er is geen manier om meerdere loontarieven bij te houden, waardoor het bijhouden van betalingen van freelancers een uitdaging wordt

Buildertrend prijzen

Aangepaste prijzen

Buildertrend beoordelingen en reviews

G2 : 4.2/5 (150+ beoordelingen)

: 4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Buildertrend?

Ik vind het prettig dat ik het platform kan aanpassen aan mijn specifieke behoeften, van formulieren tot rapportages. Eerlijk gezegd zou ik soms willen dat er nog meer mogelijkheden waren voor integratie met andere programma's die mijn bedrijf gebruikt._ Capterra beoordeling 7. PlanGrid Build (het beste voor bouwtekeningen)

via Plangrid PlanGrid Build van Autodesk Construction Cloud is een tool voor constructietekeningen. De functies ervan zijn nu echter beschikbaar in Autodesk Build, dat je helpt bij bouwbeheer.

Je hebt toegang tot alles in één app, van het plannen en maken van blauwdrukken tot het bijhouden van projectmanagement, rapportage en documentbeheer. Bovendien kun je tekeningen bewerken in realtime samenwerking met je team.

PlanGrid Build beste functies

Maak slimme tekeningen om uw bouwplannen te visualiseren

Beheers de kosten met behulp van tools voor budget- en uitgavenbeheer en prognoses

AI-gebaseerde risicoanalyses uitvoeren om potentiële problemen op te sporen

PlanGrid Build limieten

De prijs is hoog, waardoor het niet geschikt is voor kleine teams

De software heeft moeite met het laden van grote sheetpakketten en laat scrollen tussen sheets of bestanden niet toe

PlanGrid Build prijzen

PlanGrid is niet langer verkrijgbaar. De functies zijn beschikbaar via Autodesk Build, dat begint bij $145/maand.

PlanGrid Build beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. LetsBuild (het beste voor bouwplaatsinspecties en teamcommunicatie)

via LetsBuild LetsBuild biedt twee producten aan:

Aproplan voor snagging, kwaliteitscontroles en veiligheidscontroles, om naleving te garanderen en herwerk te verminderen

Geniebelt voor projectplanning en -management, het stroomlijnen van tijdsregistratie en toewijzing van middelen om projecten op tijd en binnen budget te houden

Het helpt u mobiele inspecties ter plaatse uit te voeren, probleemtypes, voortgang en deadlines te identificeren en te registreren, afbeeldingen voor details bij te voegen, plannen op te meten in editormodus en tekeningen opnieuw te bewerken.

LetsBuild maakt gestroomlijnde communicatie mogelijk tussen bouwteams, onderaannemers, leveranciers en andere belanghebbenden. Het biedt ook realtime beelden van de bouwplaats en bijgewerkte tekeningen voor rapportage, bouwt tijdlijnen van 6 weken op, signaleert vertragingen en overbelasting en past tijdlijnen aan met behulp van live Gantt grafieken.

LetsBuild beste functies

24/7 punch lijsten maken en synchroniseren met real-time push notificaties

Problemen op locatie vastleggen en oplossen voordat ze het resultaat negatief beïnvloeden

Maak foto's en rapporteer met één klik elk probleem

LetsBuild limieten

Beperkte rapportage- en integratieopties

De web app kan crashen bij het verwerken van grote datasets

Prijzen van LetsBuild

Aangepaste prijzen

LetsBuild beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (20 beoordelingen)

: 4.1/5 (20 beoordelingen) Capterra: 4.2/2 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LetsBuild?

Het platform is gemakkelijk te gebruiken, vooral voor mensen die net beginnen en geen volledige kennis van projectmanagement hebben, maar het moet nog wat worden aangepast om een krachtiger hulpmiddel te worden en te worden gebruikt als een enkel projectmanagement. Capterra beoordeling Lees meer: Hoe een Gantt-grafiek gebruiken in de bouw 9. Autodesk Construction Cloud (Beste voor projectmanagement in de bouw)

via Autodesk Construction Cloud Autodesk biedt een uniform platform voor toegang tot alle projectgegevens - bestanden, foto's, Revit-modellen, RFI's, sheets en rapporten - op één plek. Het biedt BIM-coördinatie (Building Information Modeling) om modellen te bewerken, defecten op te sporen en aanpassingen uit te voeren. Het onderdeel indiening is vooral handig bij het delen van werktekeningen.

Autodesk's projectmanagement geeft bouwers en aannemers real-time inzicht in projecten. Het heeft ook functies voor kostenbeheer om u te helpen met bouwschattingen kostenrisico's te voorspellen en financiële risico's te beperken.

Autodesk Construction Cloud beste functies

Real-time risicoanalyses uitvoeren, biedingen stroomlijnen en routinetaken automatiseren met Autodesk AI

Ontwerpen bijhouden en ontwerpwijzigingen visualiseren met functies voor ontwerpsamenwerking

Sjablonen gebruiken om veiligheidsvoorschriften te documenteren en incidentrapporten op te stellen

Autodesk Construction Cloud limieten

Gantt grafieken synchroniseren geen live updates

De instelling van projecten met toestemming van gebruikers, logische koppelingen, enz. kan tijdrovend zijn

Autodesk Construction Cloud prijzen

Aangepaste prijzen

Autodesk Construction Cloud beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (3900+ beoordelingen)

: 4.4/5 (3900+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Autodesk Construction Cloud?

Over het algemeen zeer goed; had in het begin haperingen, maar ACC heeft meer middelen en server ondersteuning ingezet om ervoor te zorgen dat onderbrekingen niet vaak voorkomen en dat verzoeken van gebruikers dienovereenkomstig worden behandeld. Capterra beoordeling 10. Contractor Foreman (Beste voor werkkostenbeheer)

via Aannemer Voorman Contractor Foreman is het beste voor het bijhouden van projectfinanciën en -uitgaven. Je kunt kosten en financiële gegevens op een gedetailleerd niveau bijhouden, individuele en bulkopslag schatten en offertes en bestellingen voor wijzigingen beheren.

Je kunt je team bijhouden, roosters voor werknemers maken en projectdocumentatie bijhouden voor de administratie. Bovendien heeft de software een ondersteuningsnetwerk dat suggesties biedt om het meeste uit de bouwbeheersoftware te halen.

Contractor Foreman beste functies

Schattingen maken en delen met je clients met behulp van realtime kostendatabases

Facturen bijhouden, facturen aan een PO koppelen en facturen voor clients genereren

Offertepakketten maken, offerte-uitnodigingen versturen en offertes toekennen

Automatiseren van bijwerken van bestellingen

Contractor Foreman limieten

Schattingsfuncties zijn eenvoudig en beperkt

De mobiele app heeft af en toe haperingen

Prijzen van Contractor Foreman

Basis : $49/maand, jaarlijks gefactureerd

: $49/maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $99/maand

: $99/maand Plus : $155/maand

: $155/maand Pro : $212/maand

: $212/maand Unlimited: $312/maand

Contractor Foreman beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (245+ beoordelingen)

: 4.5/5 (245+ beoordelingen) Capterra: 4.5/6 (600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Contractor Foreman?

Wat ik het leukst vind aan Contractor Foreman is het grote aantal modules die zoveel verschillende opties bieden voor projectmanagement. Maar omdat er zoveel functies zijn, kan het een beetje overweldigend zijn als je voor het eerst met het programma begint Capterra beoordeling Lees meer: 10 Gratis sjablonen voor aanbestedingen in de bouw voor project succes 11. Raken (het beste voor tijdsregistratie en crewmanagement)

via Raken Raken werkt geweldig voor veldbeheer. Je kunt gegevens in realtime vastleggen, uren bijhouden en dagelijkse voortgangsrapporten genereren. De leden van het team kunnen het gebruiken om dagelijkse aantekeningen afbeeldingen uploaden en logboeken bijhouden.

Het hoogtepunt van Raken is het gebruiksgemak en de mogelijkheid om uren, materiaal, apparatuur en productie bij te houden met dagelijkse rapportages en momentopnames. Je kunt tijdregistraties gebruiken om tijdsregistratie te centraliseren, uren in bulk aan de crew toe te wijzen en verzendingen van tijdkaarten onderweg goed te keuren.

Raken beste functies

Aangepaste rapportsegmenten maken met fotodocumentatie, aantekeningen, stem-naar-tekst opnames

Veiligheidschecklists en observaties op één plek weergeven met realtime dashboards

Krijg zichtbaarheid in hoe apparatuur wordt gebruikt met functies voor kostencodes en uren in gebruik vs. ongebruikte tijd

Raken limieten

Geen opties voor massabewerking of automatisch invullen. Voorbeeld: u moet dezelfde gegevens invoeren voor 50 of 100 apparaten

Geen meerkeuzeopties of vervolgkeuzelijsten voor enquêtes

Raken prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Raken

G2 : 4.6/5 (80+ beoordelingen)

: 4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Raken?

Ik vind het geweldig dat we onze kostencodes kunnen aanpassen en de geldende loonklassen kunnen bijhouden. Onze mensen in het veld krijgen een melding dat hun kaarten klaar zijn en het is heel gemakkelijk voor ze om ze goed te keuren. De galerij op elk project is zo gemakkelijk te gebruiken en te uploaden en de One Drive-integratie is geweldig voor ons team. Het zou echter leuk zijn als er meer functies waren die aangepast kunnen worden Capterra beoordeling Projecten op tijd opleveren met de beste bouw app

Tot slot van onze lijst met de beste bouw apps weten we één ding zeker: je kunt geen succesvol bouwproject verwachten zonder de juiste technologie.

De apps die we hier hebben besproken zijn allemaal geweldig met functies voor bijhouden, plannen, financieel beheer en samenwerking. Maar als je op zoek bent naar een veelzijdige oplossing die werkt voor bouwvakkers, bouwvakkers en projectmanagers, dan moet het ClickUp zijn.

