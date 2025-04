ClickUp vs. Craft: Welke productiviteitstool is beter?

Als je een projectmanager bent, weet je hoe het gaat: een eindeloze checklist die nooit kleiner lijkt te worden.

Dit is waar je tools nodig hebt die je werk overzichtelijker maken. Productiviteitstools zoals ClickUp en Craft houden u op het juiste spoor, helpen u efficiënt te werken, de taken van uw team te organiseren en projecten te beheren.

maar de vraag is, welke is beter en waarom?

In deze blogpost vergelijken we ClickUp vs. Craft om u te helpen de juiste keuze te maken voor uw team.

Wat is ClickUp?

De suite van tools die zijn ontworpen voor alle soorten projecten geeft het een nog scherpere rand. Van AI en automatisering tot ingebouwde chatten, het pakt zelfs de kleinste samenwerkingsuitdagingen moeiteloos aan.

Functies van ClickUp

ClickUp is ontworpen om de manier waarop u taken beheert opnieuw vorm te geven en chaos om te zetten in duidelijkheid. Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies en zien hoe ze meer focus, efficiëntie en gemak brengen in uw dagelijkse werkzaamheden. 👇

Functie #1: Project- en projectmanagement functies ClickUp gebruiken betekent dat u dingen op uw manier Klaar krijgt. Het is gebouwd voor krachtige projectorganisatie en projectmanagement in de kern. U kunt projecten opdelen in taken, subtaken en zelfs checklists, waardoor het supergemakkelijk is om het grote geheel in de gaten te houden zonder de fijnere details uit het oog te verliezen.

Krijg een overzicht op topniveau van je hele project met het ClickUp Projectmanagement Platform

In feite, ClickUp's projectmanagement oplossing is de ultieme upgrade voor teams.

Hier leest u hoe u de functies voor projectmanagement 👇

Plan uw Taken met ClickUp-taak prioriteiten en laat het prioriteiten toekennen aan alles, van grote taken tot kleine subtaken, zodat uw team weet wat het als volgende moet aanpakken

ClickUp-taak prioriteiten en laat het prioriteiten toekennen aan alles, van grote taken tot kleine subtaken, zodat uw team weet wat het als volgende moet aanpakken Werk naadloos samen met ClickUp Documenten . Bouw en deel kennisbanken, wiki's of gedetailleerde projectdocumentatie - alles op één plek

ClickUp Documenten . Bouw en deel kennisbanken, wiki's of gedetailleerde projectdocumentatie - alles op één plek Bespaar tijd met ClickUp Automatiseringen . Laat het repetitieve werk afhandelen zodat uw team zich kan concentreren op creatieve zaken

ClickUp Automatiseringen . Laat het repetitieve werk afhandelen zodat uw team zich kan concentreren op creatieve zaken Zie het grotere plaatje metClickUp Dashboards . Houd de voortgang bij, meet de productiviteit van het team, ontdek knelpunten en krijg realtime inzichten - alles in één dynamische weergave

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Brein om automatisch gerelateerde subtaken te genereren vanuit je hoofdtaakbeschrijvingen om zo over het hoofd geziene projectonderdelen op te vangen die misschien door de handmatige abonnementen heen zijn geglipt. Voor de beste resultaten schrijft u gedetailleerde hoofdtaakbeschrijvingen om Brain te helpen het werk nauwkeurig op te splitsen.

Koppel het platform met ClickUp-taak en je bent niet meer te stoppen.

Verdeel complexe werkstromen in haalbare mijlpalen met ClickUp-taaken

Blijf bijhouden, op uw manier: Met aanpasbare statussen voor taken kunt u fasen creëren die bij uw proces passen, of het nu 'In uitvoering' of 'Wachten op goedkeuring' is

✅ Richt u op wat belangrijk is: Gebruik prioriteitsniveaus (van 'Laag' tot 'Dringend') en concentreer u op wat het belangrijkst is

✅ Alle details op één plek: Nooit meer zoeken naar bestanden of koppelingen. ClickUp Aangepaste velden hiermee kunt u alles toevoegen aan een Taak - aantekeningen, bestanden, deadlines, noem maar op

✅ Voorkom knelpunten: ClickUp-taak afhankelijkheden helpen je te visualiseren wat er eerst moet gebeuren-één voltooide taak maakt de weg vrij voor de volgende

Functie #2: ClickUp chatten

Bij de meeste productiviteitstoepassingen moet u jongleren met hulpmiddelen om het gesprek gaande te houden. ClickUp chatten lost dat op: geen app-hoppen, geen vertragingen.

Communiceer in realtime met uw team met ClickUp Chat

Hiermee kunt u ideeën bespreken, taken beheren en projectmanagement bijhouden onder één dak.

Simpel gezegd heeft elke Lijst, Map of Ruimte in ClickUp een eigen chat. Dit betekent dat uw discussies altijd gekoppeld zijn aan de relevante taken of projecten, en dat updates in het kanaal onmiddellijk worden gesynchroniseerd met het bijbehorende veld.

En maak je geen zorgen over privacy-Chat laat je toestemming aanpassen, zodat je kunt kiezen tussen openbare en privé gesprekken op basis van wat het beste werkt voor jouw team.

Bovendien zet de optie 'Follow-Ups' op Chat chatberichten direct om in items voor actie, waardoor real-time samenwerking een fluitje van een cent en houdt iedereen verantwoordelijk.

Zorg ervoor dat teamleden verantwoording afleggen met FollowUps op ClickUp Chat

Nog beter, gebruik Brain in Chatten om samenvattingen te krijgen. ClickUp Brain vat onmiddellijk uw chatgeschiedenis, tijdlijnen van projecten en threads samen om u het antwoord te geven dat u nodig hebt.

🔍Wist u dat? 90% van de werknemers die AI op het werk hebben gebruikt, zag een aanzienlijke productiviteitsstijging. Dit benadrukt het belang van productiviteitsplatforms met een geïntegreerde assistent met AI.

Functie #3: Aangepaste weergaven ClickUp Grafiek weergave zet uw hele project in perspectief met taken, tijdlijnen en afhankelijkheden, allemaal voor u uitgestippeld (breng gewoon een vleugje van uw

vaardigheden in taakbeheer om de weg te wijzen).

Gebruik de ClickUp grafiekweergave om de productiviteit van uw team te meten en relaties tussen taken te creëren

Ruimtes, mappen, lijsten en subtaken samenbrengen in één gestroomlijnde Gantt grafiek. Eindelijk een manier om de site goed te bekijken en alles op bestelling te houden

Ontvang live updates en bijhouden van de voortgang zodat u altijd een stap voor bent om taken op tijd te voltooien

Koppelingen tussen taken maken, planningen direct aanpassen en projecten soepel laten verlopen

Met de functie kritieke paden weet je precies welke Taken invloed hebben op je deadline. Zeg vaarwel tegen tijdverspilling en hallo tegen slimmere planning

wist je datDid You Know? Meer dan de helft (54%) van de professionals in projectmanagement geen effectieve samenwerkingstools heeft .

En het wordt nog erger: 36% besteedt elke maand 4 uur tot een hele dag aan het handmatig verzamelen van projectupdates. dat is tot 100 uur per jaar per persoon, verspild aan repetitieve taken

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Wat is Craft?

via Ambacht.io Craft.io is een platform voor projectmanagement dat de levenscyclus van een product stroomlijnt, van idee tot uitvoering.

Je kunt er stappenplannen mee beheren, Taken prioriteren en feedback verzamelen binnen een geïntegreerde omgeving. Dit platform is vooral nuttig voor productmanagers, chief product officers en teams van verschillende grootte.

Functies van Craft

Craft.io helpt teams om hun ideeën en abonnementen duidelijk en gezamenlijk te organiseren. Laten we eens een paar van de functies bekijken. ⚒️

Functie #1: Feedbackportaal

Craft.io vereenvoudigt het verzamelen van feedback via een aanpasbaar portaal voor het verzamelen van input van klanten of interne teams. Je kunt feedback indelen in categorieën zoals 'functie verzoeken' of 'bugs' en het portaal aanpassen met logo's en beschrijvingen om het duidelijker te maken.

Feedback beheren is net zo gestroomlijnd. De weergave in tabellen helpt je om grote volumes snel te verwerken, met bulkacties en een betere zichtbaarheid van binnenkomende items. Om de zaken efficiënt te laten verlopen, kun je feedback koppelen aan relevante producten en reacties rechtstreeks binnen het platform beheren.

Functie #2: Capaciteit plannen en visualiseren

Craft.io biedt tools voor het maken van visuele stappenplannen die de tijdlijnen en prioriteiten van projecten op een constructieve manier communiceren. Je kunt deze aanpassen voor verschillende belanghebbenden om de duidelijkheid te verbeteren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Capacity-planning-and-visualization-via-craft.png Capaciteitsplanning en visualisatie via craft: clickUp vs craft /$$$img/

Met de software kun je de capaciteit van teams visualiseren om bronnen toe te wijzen op basis van werklast en projecteisen. Deze integratie zorgt ervoor dat je team niet wordt overbelast met deadlines voor projecten.

🔖Productiviteitshack: Pas de Eisenhower Matrix toe en deel je Taken in vier kwadranten in:

Dringend en Belangrijk (bijv. deadlines) Niet dringend maar belangrijk (bijv. ontwikkeling van vaardigheden) Dringend maar niet belangrijk (bijv. vergaderingen met lage prioriteit) Geen van beide (bijv. gedachteloos scrollen)

Functie #3: Rapportagemogelijkheden

Craft.io heeft rapportagefuncties om de voortgang van projecten bij te houden, te analyseren en te communiceren. Bovendien krijg je een 'Progress Dashboard' voor een gecentraliseerde weergave van de geleidelijke ontwikkeling van je product.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Reporting-capabilities-via-craft.png Rapportagemogelijkheden via craft: clickup vs craft /$$img/

Verder kun je je voortgang bijhouden in verschillende tijdsbestekken zoals Kwartalen, Releases, Initiatieven of Doelstellingen, waardoor je een betere weergave krijgt van waar je staat.

Craft prijzen

**Free

Starter: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Pro: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijsstructuur

ClickUp vs. Craft: Vergeleken functies

Nu we enkele functies van ClickUp en Craft hebben bekeken, vergelijken we hun mogelijkheden om de betere keuze te vinden. 📃

Aspect ClickUp Craft Gebruikersinterface: Flexibele en aanpasbare interface: Over het algemeen eenvoudigere gebruikersinterface Een stevige hiërarchische structuur met ruimtes, mappen, lijsten en taken voor complex projectmanagement en agile teams. Het mist hiërarchische organisatie, waardoor het minder geschikt is voor complexe projecten Hoge mate van aanpasbaarheid met aangepaste statussen en workflows Beperkte aanpasbaarheid Projectvisualisatie Ondersteunt veelvoudige weergaven zoals Gantt grafieken, Kanban borden, Tijdlijn weergave en mindmaps voor het bijhouden van projecten Biedt basis visualisatiehulpmiddelen maar mist variatie Samenwerkingstools ClickUp Documenten, Taken, Chatten en veel meer voor real-time samenwerken en delen Basisfuncties voor samenwerking Integraties Ondersteunt meer dan 1.000 integraties met vele tools, waaronder tools voor projectmanagement en softwareontwikkeling Beperkte integratiemogelijkheden Biedt ClickUp Brain en ClickUp Automations voor het automatiseren van taken en het genereren van AI-gedreven inzichten Ontbreekt AI-functies

Nu we de vergelijking naast elkaar hebben bekeken, gaan we dieper in op de details om te zien hoe Craft.io en ClickUp zich verhouden op specifieke gebieden. 🤝

Gebruikersinterface

Een gebied dat clickUp uniek maakt is het moderne, visueel aantrekkelijke ontwerp van de gebruikersinterface die u kunt aanpassen aan uw behoeften. Het heeft ook een 'Alles weergave' die een uitgebreid overzicht geeft van alle Taken op verschillende niveaus van de organisatie. Dit maakt het gemakkelijk om informatie te sorteren en te filteren.

de interface van Craft is daarentegen eenvoudig en duidelijk. De layout prioriteert essentiële functies voor productmanagers, waardoor teams het gemakkelijk kunnen gebruiken zonder leercurve. Deze tool is gunstig voor een snelle onboarding.

🏆 Winnaar: Het is een tie! Beide tools hebben een eenvoudige interface, maar komen tegemoet aan verschillende voorkeuren van gebruikers

Aangepaste opties

Als het op aanpassen aankomt, heeft ClickUp onbeperkte opties voor het ontwerpen van workflows, weergaven en processen die bij uw team passen.

Van aangepaste statussen en aangepaste velden tot schakelen tussen meerdere weergaven (zoals Kanban, Gantt of Lijstweergave), ClickUp zorgt ervoor dat geen twee installaties hetzelfde zijn. Plus, de kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement zijn een grote hulp als je geen workflow vanaf nul wilt maken.

Aan de andere kant heeft Craft.io, hoewel het krachtig is, nog steeds beperkingen op het gebied van aanpassingen. Het platform biedt flexibiliteit voor productteams, zoals aanpasbare workflows en sjablonen, maar het biedt niet dezelfde vrijheid als ClickUp.

winnaar: clickUp_ wint! Met zijn uitgebreide, aanpasbare functies kunt u uw werkruimte organiseren zoals u dat wilt

Samenwerkingsopties

ClickUp heeft solide samenwerkingstools met ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards en ClickUp Chatten, naast vele andere. Dit creëert een onverbrekelijke communicatielijn tussen teamgenoten (perfect voor hybride teams en teams op afstand verspreid over tijdzones).

Bovendien kun je je werkruimte integreren met 1000+ ClickUp integraties waaronder Dropbox, GitHub en Figma.

Craft.io, aan de andere kant, schittert voor feedback-gedreven samenwerking. De functie 'Praten', activiteitenpanelen en groepschatten zijn geweldig om discussies georganiseerd te houden. Bovendien stimuleert het feedbackbeheersysteem, voltooid met enquêtes en polls, de input van verschillende belanghebbenden, waardoor het zeer geschikt is voor productgerichte teams.

🏆 Winnaar: Het hangt af van je behoeften.

ClickUp voor naadloze samenwerking en integraties, ideaal voor elk bedrijfsmodel en grootte Craft.io voor feedbackgedreven tools, perfect voor productgerichte teams

ClickUp vs. Craft op Reddit

Om het debat af te ronden, namen we het mee naar Reddit . Hoewel er geen specifieke threads zijn, zijn hier enkele meningen van gebruikers over beide tools.

Een gebruiker geprezen ClickUp:

We gebruiken ClickUp nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor Clickup kozen. Beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice was behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en de nieuwe versie wordt steeds beter. Over het geheel genomen heeft ClickUp voor de prijs en de enorme hoeveelheid tools al mijn verwachtingen overtroffen. Ik heb zeker meer inzicht gekregen in onze werkstroomprocessen nadat ik ClickUp effectief heb leren gebruiken.

Aan de andere kant, voor Craft, een andere gebruiker heeft gereageerd:

Craft is grotendeels goed vergeleken met al het andere, maar het is zo anemisch en verschrikkelijk waar het echt telt: het daadwerkelijk bieden van hulpmiddelen voor het organiseren van kennis. En het voelt bijna opzettelijk anemisch daar - ik weet niet zeker waar ze naartoe gaan in termen van strategie.

Sommige gebruikers zeiden zelfs:

Craft Nadelen: een beetje overweldigend om te beginnen, drukke UI (achtergronden kunnen afleiden, maar je kunt ze uitschakelen), en voelde onsamenhangend.

Beter nog, hoor het van iemand die ClickUp van dichtbij heeft gebruikt om het hele kantoor met elkaar te verbinden.

ClickUp was de beste oplossing voor ons omdat het meerdere tools voor projectmanagement in één combineert. Van mindmaps tot documenten en Sprint, ClickUp is een dynamisch hulpmiddel om de behoeften van elke afdeling op het gebied van taakbeheer te organiseren en zichtbaarheid te geven in het hele bedrijf.

Andrea Park, coördinator bedrijfsvoering, Spekit

Welke productiviteitstool is de beste?

Het oordeel is geveld en we hebben een winnaar! Het is ClickUp! 👑

Hoewel Craft.io geweldige functies heeft voor het organiseren van ideeën en het maken van roadmaps, zijn ze meer gemaakt voor productgerichte teams dan voor verschillende soorten projecten. Hoewel ze nuttig zijn, bieden de eenvoud en gecentraliseerde aanpak geen oplossing voor de behoefte aan geavanceerde mogelijkheden.

ClickUp is daarentegen een alles-in-één productiviteitsplatform dat robuuste functies biedt zoals automatisering van de werkstroom, AI-mogelijkheden, kant-en-klare sjablonen, gedetailleerde rapportage en meer dan 1000 integraties die voldoen aan alle moderne behoeften op het gebied van projectmanagement.

Het is ook veelzijdig en schaalbaar, waardoor het geschikt is voor teams van elke grootte. Dus, waar wacht je nog op? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! ✅