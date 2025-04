Notebook LM vs. Obsidian: Welke app voor aantekeningen maken is beter?

Ooit het gevoel gehad dat je verdrinkt in een zee van aantekeningen? Aantekeningen van vergaderingen verspreid over één app, lijsten met taken voor het team gekrabbeld in een agenda en grote ideeën die door je vingers glippen voordat ze vorm kunnen krijgen.

Het kan overweldigend aanvoelen.

Dat is waar de juiste app voor het maken van aantekeningen alles kan veranderen. Tools zoals NotebookLM en Obsidian stroomlijnen je werkstromen, verbinden je gedachten en brengen orde in de chaos.

In deze blogpost vergelijken we deze twee tools en verkennen we hun unieke functies, sterke punten en verschillen om je te helpen beslissen welke bij jouw stijl past. En als geen van beide je aanspreekt, blijf dan nog even in de buurt - we hebben een wildcardoptie die misschien wel de show steelt.

Laten we het debat tussen Notebook LM en Obsidian aangaan en de perfecte match vinden voor jouw behoeften op het gebied van aantekeningen maken.

Wat is NotebookLM?

via Notebook LM Ontwikkeld door Google Labs, NotebookLM is een innovatief AI-hulpmiddel voor het maken van aantekeningen dat een verschuiving inhoudt van statische opslagplaatsen voor aantekeningen naar dynamische, interactieve kennissystemen.

Het verandert in een expert door het uploaden van PDF's, video's, documenten en websites. Het vat geüploade bestanden samen en genereert creatieve output die is gebaseerd op jouw materiaal, voltooid met relevante bronnen.

En omdat het uw Notebook is, worden uw gegevens nooit gebruikt om het NotebookLM algoritme te trainen.

Beste functies van NotebookLM

NotebookLM biedt verschillende functies die studenten, onderzoekers, freelancers en bedrijven helpen hun productiviteit te verhogen.

Laten we eens kijken hoe je NotebookLM kunt gebruiken kunt gebruiken om uw werkstroom te verbeteren:

Functie #1: Audio-overzichten

Stel je voor dat je van je documenten podcast-achtige gesprekken kunt maken tussen twee AI-stemmen. Je kunt deze 'Deep Dive'-gesprekken met één klik beluisteren en geüploade informatie onderweg absorberen.

NotebookLM scant getranscribeerde gesprekken om specifieke informatie te achterhalen, zodat u geen lange audiobestanden hoeft door te spitten op zoek naar sleutelgegevens. U kunt ook een openbare audiolink genereren en deze delen met uw team.

Functie #2: Citaten zoeken

NotebookLM haalt antwoorden op uw vragen op met citaten die direct naar de oorspronkelijke bronnen linken. Dit betekent dat u altijd weet waar de informatie vandaan komt zonder tijd te hoeven verspillen aan het handmatig controleren van feiten in zoekmachines.

De sleutel functie is dat de antwoorden in chatten alleen gebaseerd zijn op de bronnen die je opgeeft, tenzij je het vraagt om iets creatiefs te doen, zoals het herschrijven van een verhaal.

📌 Aantekening: NotebookLM ondersteunt momenteel verschillende soorten bronnen, waaronder Google Documenten, Google Slides, PDF-bestanden, Markdown-bestanden, web URL's, YouTube URL's van openbare video's en audiobestanden.

Functie #3: Multi-document analyse

Notebook LM kan meerdere artikelen en documenten tegelijkertijd analyseren en u helpen gemeenschappelijke thema's, verschillende meningen en nieuwe trends te vinden in verschillende bronnen.

via ObsidiaanObsidiaan is een flexibele, privacy-gerichte app voor het maken van aantekeningen met meerdere plugins en thema's die zich aanpassen aan jouw manier van denken en werken. Het slaat aantekeningen lokaal op je apparaat op, zodat je ze snel kunt openen, zelfs offline.

Obsidian beste functies

Verschillende functies in Obsidian maken het maken van aantekeningen naadloos. Laten we ze samen verkennen:

Functie #1: Nog te doen lijsten

Met Obsidian kunt u een gestandaardiseerd format voor uw takenlijst ontwerpen en taken onderverdelen in secties, zoals vergaderingen met de client, abonnementen voor trainingen of creatieve projecten.

U kunt ook taken bijhouden en beheren in uw hele Obsidian-kluis. Je kunt taken queryen, overal markeren als Klaar en functies gebruiken zoals deadlines, terugkerende taken, deadlines voor voltooiing, subsets voor checklists en geavanceerd filteren.

Functie #2: Grafiek weergave

De grafiekweergave in Obsidian geeft u een overzicht van uw hele kluis en laat zien hoe al uw aantekeningen met elkaar verbonden zijn.

U kunt het uiterlijk van uw Obsidian Publish site volledig aanpassen met CSS en Javascript. Andere functies zijn hover-previews voor snelle popovers van gekoppelde pagina's en snelle bewerking van tekst, allemaal aangedreven door de eenvoud van Markdown.

U kunt ook gestapelde pagina's gebruiken om door links te bladeren in horizontale vensters, alsof u door kranten bladert, en backlinks die automatisch een lijst geven van pagina's die verwijzen naar de pagina die u bekijkt.

Obsidian prijzen

Persoonlijk gebruik: Free Forever

Commercieel gebruik: $50/jaar per gebruiker

Synchroniseren (add-on): $5/maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

Publiceren (add-on): $10/maand per maand gefactureerde gebruiker

NotebookLM vs. Obsidian: Functies vergeleken

Op het eerste gezicht kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen NotebookLM en Obsidian op basis van alleen hun sleutel functies. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen.

Functie NotebookLM Obsidian AI-assistent Real-time samenwerking ✅ 𧁜 Kennisgrafiek ❌ ❜ Backlinking ❌ ✅ Mobiele app ✅ ✅ Synchroniseren tussen apparaten Offline functie ❌ ✅ Markdown ondersteunen ❌ ✅ Spellingscontrole 𧁜 ✅ API ondersteunen ❌ ✅ Embed from third-party sites ✅ ✅

Laten we nu eens in de details duiken.

Functie #1: UI en organisatie van onderzoek

NotebookLM vereenvoudigt uw werkstroom door u te helpen documenten te combineren en sleutelinzichten te extraheren, waardoor het perfect is voor taken als studeren of brainstormen. Voorbeeld: het kan hoofdstukken samenvatten, vragen beantwoorden en studiehulpen maken om u te helpen concentreren op het leren

Obsidian biedt daarentegen een aanpasbaar kluissysteem met functies zoals weergaven met gesplitste vensters. Hierdoor kun je aan meerdere aantekeningen naast elkaar werken, wat uitstekend is voor multitasking en het verkennen van verbindingen tussen ideeën.

Winnaar 🏆

Beide AI-tools zijn geweldig, dus kies degene die het beste bij jouw werkstroom past!

Als je waarde hecht aan AI-gestuurde samenvattingen en automatisering, dan blinkt NotebookLM uit

uit Maar als je aanpassingen en controle nodig hebt, gaat Obsidian aan de leiding

Functie #2: Backlinking en kennisbeheer

NotebookLM's kennisbeheersysteem is gericht op het koppelen van bronnen. Bij het samenvatten of beantwoorden van vragen verbindt het de antwoorden met hun oorspronkelijke bronnen na het surfen op het internet. Deze transparantie maakt het superhandig voor onderzoekers of iedereen die moet bijhouden waar zijn informatie vandaan komt.

Obsidian daarentegen heeft een grafische benadering. U kunt er een 'web' van onderling verbonden gedachten en ideeën mee maken, perfect voor het bouwen van persoonlijke wiki's of kennissystemen voor de lange termijn. Met de functie Canvas kunt u zien hoe alles met elkaar verbonden is vanuit een weergave op het hoogste niveau.

Winnaar 🏆

Weer gelijkspel!

NotebookLM is geweldig voor het bijhouden van bronnen, perfect voor academici en onderzoekers

is geweldig voor het bijhouden van bronnen, perfect voor academici en onderzoekers Obsidian blinkt uit met zijn visuele tools, ideaal voor het bouwen van onderling verbonden kennissystemen

Functie #3: Samenwerking in teams

Als uw team Google Werkruimte gebruikt, integreert NotebookLM naadloos in uw werkstromen. Met deze AI-tool kunt u een marketingpresentatie uploaden, samenvattingen of inzichten genereren en deze direct delen met collega's. Zo kunt u afstemming en productiviteit stimuleren.

Obsidian daarentegen is meer op maat gemaakt voor individueel gebruik. Hoewel gedeelde kluizen mogelijk zijn met plugins of tools van derden, zijn ze niet zo naadloos als de functies voor samenwerking van NotebookLM.

Obsidian biedt echter een volledige versiegeschiedenis voor elke aantekening, waardoor het eenvoudig is om wijzigingen bij te houden, wat vooral handig is als er meerdere gebruikers bij betrokken zijn.

Winnaar 🏆

NotebookLM neemt de leiding! Voor teams ontsluit NotebookLM dankzij de naadloze integratie met Google Werkruimte en de samenwerkingsfuncties van de AI-tool de volledige kracht van gedeelde productiviteit. Obsidian schittert voor individuele workflows, maar schiet tekort als het gaat om native samenwerking in teams.

Functie #4: Offline functie en opslagruimte voor gegevens

NotebookLM werkt bijna volledig in de cloud en vertrouwt op de servers van Google om uw documenten te analyseren en te organiseren. Dit betekent dat je een internetverbinding nodig hebt om gebruik te kunnen maken van de functies.

Hoewel het goed is voor de toegankelijkheid en samenwerking, is NotebookLM misschien niet geschikt voor gebruikers die sterke offline mogelijkheden nodig hebben of zich zorgen maken over de privacy van hun gegevens.

Obsidian daarentegen is vooral offline. Het maakt gebruik van open, niet-merkgebonden bestanden die lock-in voorkomen en geüploade gegevens bewaren. Deze aanpak geeft u gemoedsrust over privacy en zorgt ervoor dat u kunt blijven werken zonder een internet verbinding.

Winnaar 🏆

Obsidian wint op dit gebied. Het offline-first ontwerp en het gebruik van niet aan eigendomsrechten gebonden bestandsformaten zorgen ervoor dat gebruikers de volledige eigendom van hun gegevens behouden terwijl ze zonder verbinding werken.

NotebookLM vs. Obsidian op Reddit

Toen we NotebookLM vs. Obsidian onderzochten, gebruikten we Reddit om te bepalen wat gebruikers denken.

Als één gebruiker zegt:

Alles wat ik in Obsidian zet is van mij, voor altijd, en als ik ervoor kies, volledig privé en lokaal. Alles wat je in NotebookLM zet is niet van mij zolang Google beslist en is verre van privé, ongeacht wat ik wil. De "cool" factor is irrelevant voor mij als ik er niet zeker van kan zijn dat mijn gegevens veilig, beveiligd en voor altijd van mij zijn.

Aan de andere kant, een andere Redditor prijst het nut van NotebookLM voor leerlingen met weinig tijd:

Ik ben nu als een gek bezig met het verwerken van white papers over veiligheid. Ik heb vaak meerdere bronnen en ze zijn meestal verwarrend. Ik voer alle informatie in die ik heb, luister naar het overzicht en stel dan als een gek vragen. Ik vraag om voorbeelden in verwante velden die ik beter begrijp, vraag om FAQ's en vraag dan om backtesting.

Aangezien ik een fulltime student ben met twee banen, doe ik veel van deze dingen in de bus, tussen colleges door, in ploegendienst, enzovoort. Het is alsof ik een fulltime beheerder heb voor een heel specifiek onderwerp.

Hoewel NotebookLM en Obsidian veel andere gebruikersrecensies hebben op Reddit, hebben beide tools hun deel aan critici. Dus, waar sta jij in deze strijd van AI-tools voor aantekeningen maken ?

Houd die gedachte vast, want we willen je kennis laten maken met een alles-in-één platform voor productiviteit.

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor NotebookLM vs. Obsidian

NotebookLM en Obsidian zijn allebei uitstekend op hun eigen manier. Maar wat als u meer nodig hebt dan alleen aantekeningen maken? Wat als u uw aantekeningen wilt combineren met Taakbeheer, Teamsamenwerking en Projectmanagement op één plek?

Kijk dan op ClickUp , een robuuste NotebookLM vs. Obsidiaan alternatief . Het is een krachtpatser op het gebied van productiviteit die uw leven en werk een boost geeft.

Laten we samen de functies verkennen. 👇

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs ClickUp Documenten stelt u in staat om wiki's, kennisbanken, checklists of gedetailleerde aantekeningen op maat te maken. U kunt ook intuïtieve stylingopties gebruiken zoals banners, tabellen en bewerking van rijke tekst.

Bovendien kun je met de geneste pagina's en backlinks een onderling verbonden documentbeheersysteem met de bonus om ze te koppelen aan uw taken en projecten om uw werkstroom in beweging te houden.

Creëer, werk samen en organiseer uw ideeën naadloos met ClickUp Docs

En hier is de game-changer: u kunt van elke aantekening een taak maken, deze toewijzen aan uzelf of een teamlid en de voortgang bijhouden zonder het document te verlaten. **Het is perfect voor degenen die hun ideeën en to-dos in dezelfde ruimte willen hebben

👀 Wist je dat? Het delen van je documenten binnen het platform is net zo eenvoudig. Genereer een URL die je kunt delen en bepaal zelf wie toestemming heeft om je documenten te bewerken: je team, externe belanghebbenden of het publiek.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Kladblok

Stel u voor dat u moeiteloos vluchtige gedachten, koppelingen en to-dos kunt vastleggen zonder uw werkstroom te verstoren. ClickUp Blocnote maakt dit mogelijk met zijn geïntegreerde oplossing voor snel aantekeningen maken binnen uw bestaande werkstroom.

Leg ideeën direct vast en organiseer ze met ClickUp Notepad, waarbij aantekeningen toegankelijk blijven en op alle apparaten worden gesynchroniseerd

Uw aantekeningen bevinden zich op hetzelfde platform als uw Taken, Kalenders en Doelen, waardoor het eenvoudiger wordt om de inspanningen van uw team op elkaar af te stemmen zonder met meerdere apps te hoeven jongleren.

Bovendien zijn je aantekeningen standaard privé, zodat niemand anders in je werkruimte ze kan zien. Zo kun je persoonlijke gedachten opschrijven zonder je zorgen te maken over het delen van gevoelige informatie.

tip: Gebruik ClickUp's extensie voor Chrome om aantekeningen van overal op het web vast te leggen. U kunt alleen de informatie opslaan die u nodig hebt, zoals belangrijke koppelingen of fragmenten, met slechts één klik, zonder uw werkstroom te verstoren.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Combineer aantekeningen maken met kunstmatige intelligentie en u creëert een systeem waarin alles contextueel relevant is. Dat is wat ClickUp Brein brengt naar de tabel.

Deze AI-assistent helpt je slimmer en sneller te werken, van het brainstormen over nieuwe ideeën tot het bijschaven van bestaand werk.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-3.0-AI-view.png Vonk je creativiteit op, maak sjablonen of genereer razendsnel kopij met 's werelds beste brainstormpartner /%img/

Toegang tot alle kennis van uw bedrijf met ClickUp Brain

Een van de opvallende functies van ClickUp Brain is de mogelijkheid om aantekeningen te koppelen aan Taken en Projecten. Dit betekent dat uw aantekeningen niet langer geïsoleerde ideeën in een vacuüm zijn. In plaats daarvan kunt u een idee noteren tijdens een vergadering en het omzetten in een Taak voor een toegewijd lid van het team.

Sneller toegang tot inzichten en acties uit aantekeningen van vergaderingen met ClickUp Brain

Wat dit bijzonder krachtig maakt voor het aantekeningen maken, is hoe moeiteloos het wordt om uw gedachten te verfijnen.

In plaats van rommelige aantekeningen of ongestructureerde ideeën door te spitten, kunt u ClickUp Brain het zware werk laten doen. Stelt u zich eens voor dat u tijdens een vergadering sleutelpunten krabbelt en binnen enkele seconden een professionele e-mail of een kant-en-klaar concept voor content hebt. Dat is de kracht van ClickUp Brain. 💪

💡Pro Tip: Gebruik gedetailleerde aanwijzingen om betere resultaten te behalen met ClickUp Brain. Bijvoorbeeld: 'Maak een blog van aantekeningen over het onderwerp' of 'Stel een e-mail op over het onderwerp' Wees specifiek met Taken en zie hoe ze uw ideeën moeiteloos omzetten in georganiseerde content!

Bovendien brengt de integratie van uw favoriete apps, zoals Google Drive, Slack en Figma, uw hele technologiestapel binnen handbereik, allemaal vanuit één enkele zoekbalk in ClickUp.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Universele zoekfunctie vereenvoudigd: Notebook LM vs Obsidian /%img/

Vind bestanden en informatie in ClickUp en verbonden apps met behulp van Verbonden zoeken

En het wordt met de tijd krachtiger. Naarmate u het gebruikt, past het zich aan uw behoeften aan en biedt het gepersonaliseerde, relevantere resultaten.

U kunt bijvoorbeeld aangepaste zoekopdrachten toevoegen, zoals snelkoppelingen naar koppelingen, en tekst opslaan voor later voor een intuïtieve zoekervaring.

Mijn bedrijf gebruikt ClickUp als belangrijkste programma voor Taakbeheer. Alle leden van het team, inclusief het management, gebruiken ClickUp dagelijks voor meerdere afdelingen: Operations, HR, Sales en Marketing. ClickUp documenteert al ons bedrijfsbeleid en procedures. Het dashboard houdt toezicht op de taken en projecten van onze clients en het interne bedrijf. De automatisering helpt dubbel werk te voorkomen. Hun universele zoekfunctie, waardoor geïntegreerde programma's doorzoekbaar zijn, is een tijdsbesparing. Mijn team heeft baat gehad bij hun nieuwe AI-functies bij het maken van procedurehandleidingen en het samenvatten van hun werklast, dagelijkse taken en andere details.

Cathy Baillargeon, Oprichter/CEO, Virtual Cathy

ClickUp's One Up #5: Vooraf gemaakte sjablonen

Waarom het wiel opnieuw uitvinden als ClickUp 1000+ kant-en-klare sjablonen biedt voor het maken van uw strategieën voor aantekeningen maken gestructureerd en professioneel?

Neem de ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen instance.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-60.png Sjabloon voor ClickUp Vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het zit boordevol functies om je te helpen je beste werk af te leveren in minder tijd:

Koppel je documenten en taken zodat je tijdens het werk gemakkelijk naar gerelateerde informatie kunt verwijzen

Importeer je eerdere content uit andere apps voor rijke formattering en bewerking in samenwerkingsverband

ClickUp sjabloon voor kennisbank is een andere fantastische bron voor de overgang van vergaderingen naar teambrede kennisdeling. Met secties voor kennisartikelen, FAQ's en hulpbronnen is het perfect voor het organiseren en delen van kennis in uw team.

Download This Template

Om u meer te geven, integreert het met Verbonden AI maakt het eenvoudiger dan ooit om uw kennis te koppelen aan uw werkstromen.

Maak aantekeningen op de slimme manier met ClickUp

Zowel NotebookLM als Obsidian zijn degelijke tools. U kunt al uw aantekeningen en gedachten verzamelen en ze visualiseren op een manier die u geschikt acht.

Maar wat gebeurt er als uw behoeften veranderen, teams groeien en het schakelen tussen meerdere tools een gedoe wordt?

Dan hebt u een oplossing nodig die met u meegroeit. ClickUp is de perfecte productiviteitstool voor aantekeningen maken, projectmanagement en het uitvoeren van projecten.

Daarom zijn wij de alles app, voor werk! Registreer u gratis voor ClickUp vandaag nog en ontdek het zelf.