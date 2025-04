Hoe u het scherm van uw browser kunt opnemen

Je probeert een ingewikkeld technisch probleem op te lossen met een vriend tijdens een videogesprek. Je legt een stap voor stap proces uit, maar woorden zijn niet genoeg.

Zou het niet geweldig zijn om visueel te laten zien wat je bedoelt? Dit is waar schermopname van pas komt.

Schermopname is een essentieel hulpmiddel voor online tutorials, softwaredemonstraties en zelfs bedrijfsvideo's . Hoe is het beter dan een deel van een scherm? Het is asynchroon!

Maak je geen zorgen: het is eenvoudiger dan je denkt.

In deze blogpost doorlopen we de stappen, laten we je kennismaken met de beste software voor schermopname en laten we je zien hoe je alles kunt doen, van probleemoplossing op afstand tot async video communicatie veel gemakkelijker.

Verbeteren met extensies : Gebruik tools zoals Loom of Screencastify voor geavanceerde functies zoals annotaties en webcam overlays

Windows : Schakel Game Bar in (Instellingen > Game Bar) en druk op Windows + G om de opname te starten

macOS : Gebruik Command + Shift + 5 om de werkbalk voor schermopname te openen en de opname te starten

Chrome OS : Druk op Shift + Ctrl + Windows weergeven of gebruik de Screen Capture Tool om op te nemen

Open uw browser tab : Navigeer naar het specifieke tabblad of de content die u wilt opnemen

Start de opname : Gebruik het ingebouwde hulpprogramma of een snelkoppeling om de opname te starten

Opname stoppen : Beëindig de opname met de stopknop van het hulpprogramma of met de aangewezen snelkoppeling

Sla uw bestand op: Opnames worden automatisch opgeslagen in standaard mappen (bijv. Video's of Films)

Een schermrecorder gebruiken in browsers

Hier is een eenvoudige stap-voor-stap handleiding voor het gebruik van screen recorders in web browsers.

Opnemen in Google Chrome

Laten we eerst eens kijken hoe u eenvoudig uw Google Chrome browser op Windows kunt opnemen.

Opnemen op Windows OS

Voor gebruikers van Windows is er een ingebouwd hulpprogramma genaamd de Windows Game Bar, waarmee je gameplay en elke toepassing op je computer kunt opnemen, inclusief Chrome.

We laten u zien hoe u dit kunt gebruiken om uw Chrome-tabbladen op te nemen.

1. De Game Bar inschakelen

4. Start opname

Druk op de rode opnameknop in de overlay of druk op de Windows sleutel + Alt + R om het scherm op te nemen. Zo eenvoudig is het!

5. Stop de opname

Om de opname te stoppen, herhaal je de spelbalk en selecteer je Stop, of druk je dezelfde sneltoets, Windows sleutel + Alt + R, om de opgenomen sessie te beëindigen.

6. Vind uw video

Game Bar slaat je opnames standaard op in de map Videos onder Captures. In de instellingen van de Game Bar kun je de locatie voor het opslaan wijzigen en instellingen voor video aanpassen, zoals resolutie en framerate.

Hoewel de Windows Game Bar een basistool is, is het een eenvoudige, ingebouwde optie voor het opnemen van uw Chrome-activiteiten op Windows 10 en 11. Perfect voor snelle opnames zonder software van derden te hoeven downloaden!

Laten we nu eens bespreken hoe u hetzelfde kunt doen op een Mac.

opnemen op MacOS

MacOS heeft een ingebouwde schermafbeelding en schermopname hulpmiddel. Het is eenvoudig te gebruiken en biedt opnames van geweldige kwaliteit, toegankelijk met slechts een snelle sneltoets: Command + Shift + 5. Deze functie maakt het opnemen van uw Chrome browser een fluitje van een cent.

Volg deze stappen om uw Chrome sessie op de Mac op te nemen:

Open het tabblad Chrome of de website die u wilt opnemen

Druk op Command + Shift + 5 om de werkbalk voor schermopname te openen

via Chromebook

Bepaal nu of u het hele scherm, een gedeeltelijk scherm of alleen een specifiek venster wilt opnemen. U kunt ook op het tandwielpictogram klikken om de audio-opname in of uit te schakelen

Afhankelijk van uw selectie volgt u deze stappen om de opname te starten:

Volledig scherm : Klik ergens op het scherm om te beginnen Gedeeltelijk scherm : Sleep om het gebied te selecteren dat u wilt opnemen en klik op de knop Opnemen Venster : Klik op het venster dat u wilt opnemen en de opname begint



Met deze ingebouwde schermrecorder voor Chrome kunt u eenvoudig opnemen wat u maar nodig hebt op uw Chromebook, of u nu tutorials, vergaderingen of snelle demo's vastlegt.

👀 Wist u dat? Uit een recent onderzoek blijkt dat 64% van de kantoormedewerkers gelooft dat asynchrone communicatie de productiviteit maximaliseert. En daarom moet je weten hoe je je scherm opneemt!

Opnemen op Firefox

Hier kunt u de ingebouwde Xbox Game Bar gebruiken om uw Firefox-scherm op te nemen.

Bovendien is het een gratis schermrecorder zonder watermerk waardoor het eenvoudig is om opnames te gebruiken en te delen.

Zo kun je aan de slag met Xbox Game Bar:

via Loom dashboard Met Loom, een extensie voor Google Chrome, kunt u snel schermen opnemen en video's delen om effectief te communiceren.

Deze tool is vooral populair op het werk en in het onderwijs. Het wordt vaak gebruikt om snelle berichten te sturen, feedback te geven of ideeën aantrekkelijker uit te leggen via video.

Met Loom kun je audio of video van het scherm opnemen, je webcam vastleggen of beide combineren voor een dynamischere presentatie. Je hoeft alleen maar op een knop te klikken om de opname te starten. Klaar? Deel het met één klik.

Mensen houden van de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van Loom, waardoor het een topkeuze is voor snelle, efficiënte schermopnamen. Of je nu lesgeeft, uitleg geeft of een presentatie geeft, de intuïtieve interface van Loom maakt het vastleggen en delen van ideeën naadloos.

2. Screencastify

via Screencastify De Screencastify screen recorder is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke extensie voor Chrome die perfect is voor het maken van boeiende video's. Docenten, studenten en bedrijven gebruiken het om video tutorials, instructievideo's, demo's en zelfs aantekeningen te maken van video's .

Dit hulpmiddel helpt de communicatie te vergemakkelijken, waardoor het ideaal is voor samenwerking op de werkplek .

Hiermee kun je tegelijkertijd video opnemen van je scherm, webcam of beide. Het is een veelzijdige optie voor iedereen die snel en gemakkelijk content van videokwaliteit wil maken.

Onderwijsmensen houden vooral van Screencastify vanwege de interactieve functies. De tool laat je vragen toevoegen aan je video's en biedt onbeperkte analyses, waardoor het gemakkelijker wordt om leerlingen te betrekken.

👀 Did You Know? Je kunt browser-specifieke acties opnemen zoals muisklikken of pagina scrollen. Hierdoor voelen schermopnames interactiever en zijn ze perfect voor tutorials of softwaredemo's!

Voordelen en functies van Browser-gebaseerde schermrecorders

Als je je scherm wilt opnemen zonder ingewikkelde software of downloads, dan zijn browsergebaseerde schermrecorders de perfecte oplossing. Ze bieden veel voordelen en functies die ze aantrekkelijk maken voor gewone gebruikers en professionals.

Laten we het eens op een rijtje zetten:

Gebruiksgemak: U hoeft geen omvangrijke software te downloaden of u zorgen te maken over ingewikkelde installatieprocessen. Open gewoon je browser, installeer de extensie (indien nodig) en je kunt beginnen met opnemen

U hoeft geen omvangrijke software te downloaden of u zorgen te maken over ingewikkelde installatieprocessen. Open gewoon je browser, installeer de extensie (indien nodig) en je kunt beginnen met opnemen **Deze recorders draaien direct in je browser en gebruiken minder systeembronnen dan traditionele software. Je zult geen prestatievertraging merken, vooral niet als je aan het multitasken bent

Deelbaarheid: Omdat uw video vaak wordt opgeslagen in de cloud of in een makkelijk deelbaar format, kunt u uw opname naar collega's of studenten sturen met slechts een link of een paar klikken

Omdat uw video vaak wordt opgeslagen in de cloud of in een makkelijk deelbaar format, kunt u uw opname naar collega's of studenten sturen met slechts een link of een paar klikken Snelle feedback: Voor teams kun je direct video's delen voor feedback, concepten uitleggen of gedetailleerde instructies geven, zonder dat je handmatig bestanden hoeft te uploaden

Bepaalde functies kunnen echter het verschil maken bij het kiezen van een browsergebaseerde schermrecorder. Zoek er een met:

🔎 Opnameopties: De mogelijkheid om uw scherm, webcam of beide tegelijk op te nemen is essentieel. Met sommige tools kun je ook specifieke regio's of vensters opnemen, wat handig kan zijn voor tutorials of demo's, zoals software voor video-tutorials 🔎 Audio bediening: Controleer of je systeem- en microfoongeluid kunt opnemen. Dit is belangrijk als u tijdens het opnemen dingen wilt uitleggen of geluid nodig hebt voor demonstraties

🔎 Bewerkingstools: Sommige browsergebaseerde tools hebben ingebouwde functies voor bewerking. Eenvoudige bijsnijdingen, aantekeningen of highlights kunnen uw opname boeiender en effectiever maken

🔎 Geen watermerk: Voor een professionele look kiest u een schermrecorder die geen watermerk aan uw video toevoegt

Vergelijking tussen downloadbare software en browsergebaseerde opties

Kiezen tussen downloadbare software en browsergebaseerde schermrecorders kan tijd en moeite kosten. Beide hebben hun voordelen, maar welke is de juiste voor u?

Hier is een snelle vergelijking om je te helpen beslissen welke het beste bij je past!

Functie Downloadbare software Browsergebaseerde opties Gebruiksgemak vereist installatie en installatie. Geen installatie vereist; direct klaar voor gebruik Offline functie Werkt zonder internet verbinding Vereist een internet verbinding Prestaties: Kan high-end opnametaken aan (bijv. gaming, grote bestanden). Kan langzamer zijn of limieten hebben voor taken die veel bronnen vereisen Geavanceerde functies Meer geavanceerde bewerkingen, instellingen en aanpassingen Basisfuncties voor bewerking (indien aanwezig) Cloud integratie Beperkte cloud functies, vereist vaak handmatige uploads Naadloze cloud integratie en eenvoudig delen Bronnenverbruik Kan veel bronnen vergen en het systeem vertragen Lichtgewicht; draait in de browser zonder noemenswaardige vertraging Kosten Vaak betaald of gebaseerd op abonnement Meestal gratis met optionele premium functies Samenwerking Bestanden uploaden voor delen Eenvoudig delen en samenwerken direct via de cloud Opnameopties Uitgebreide opties, waaronder opnamemodi van hoge kwaliteit Scherm- en webcamopname (gelimiteerd in vergelijking met software) Watermerk kan watermerken toevoegen, tenzij u een betaalde versie gebruikt. De meeste gratis versies voegen geen watermerk toe

Leuk weetje: De eerste browsergebaseerde schermrecorder (Camtasia) werd in 2004 uitgebracht. Gebruikers konden hiermee eenvoudige webactiviteiten opnemen, maar nu kun je het gebruiken om high-definition video's op te nemen met geavanceerde bewerkingstools in de browser!

Schermen van je browser opnemen met ClickUp

Neem kleine stukjes video op met ClickUp Clips

Als u op zoek bent naar een eersteklas tool om schermopnamen van professionele kwaliteit te maken, ClickUp is wat je nodig hebt! De schermrecorder is beschikbaar als onderdeel van zijn projectmanagement platform. ClickUp clips is een van de beste schermopnamesoftware waarmee u eenvoudig video's van hoge kwaliteit kunt opnemen en delen via een link, e-mail of rechtstreeks binnen de taken en projecten van ClickUp. De robuuste functies en veilige deelopties maken het een uitstekende keuze voor professionals die flexibele, deelbare schermopnames nodig hebben.

Of u nu een presentatie geeft aan investeerders, details uitlegt aan clients of samenwerkt met uw team, ClickUp Clips heeft alles wat u nodig hebt.

Neem snel een video op en deel deze met je team met ClickUp Clips

Nu werken op afstand en hybride werken steeds meer voorkomen, kan het een uitdaging zijn om met uw team op dezelfde pagina te blijven. Met Clips wordt communicatie echter effectiever.

Embed een Clip direct in ClickUp, deel een publieke link met iedereen buiten uw ClickUp-werkruimte of download de video voor ander gebruik

Wanneer u een Clip deelt, ziet uw team precies wat u ziet. Dit voorkomt misverstanden en versnelt de besluitvorming. De deelopties zijn net zo veelzijdig.

U kunt Clips direct in ClickUp integreren, een openbare link naar iedereen sturen of de video downloaden voor breder gebruik. Kijkers kunnen zelfs commentaar toevoegen aan de video, waardoor gesprekken over specifieke ideeën op gang komen.

Elk commentaar is verankerd aan een tijdstempel en de locatie op het scherm, waardoor teams duidelijkheid krijgen zonder dat de thread overweldigend wordt. Deze focus zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft zonder tijd te verspillen.

Tag uw teamleden om de communicatie te vereenvoudigen in ClickUp Clips

ClickUp gaat nog een stap verder met zijn eigen ClickUp AI tool, ClickUp Brein met deze functie kunt u de sleutelpunten van een video doornemen, naar exacte momenten springen met behulp van tijdstempels of essentiële tekstfragmenten kopiëren. Het is alsof je een virtuele assistent hebt die je video's omzet in direct bruikbare inzichten.

🍬 Bonus: Deze snelgids toont je hoe u kunt beginnen met video transcriptie .

ClickUp Brain gebruiken om uw opgenomen video's te transcriberen

ClickUp Brain slaat niet alleen informatie op, maar maakt deze ook gemakkelijk toegankelijk. Met ClickUp's Verbonden zoeken kun je eenvoudig Clip-transcripties zoeken en vinden. Stel vragen als, "Wat zijn de Clips over het marketing project?" en elke relevante video wordt direct opgehaald.

Voor diepere inzichten kun je je query verfijnen. Vraag bijvoorbeeld: "Welke producten staan gepland voor lancering in het volgende kwartaal?"_ en je krijgt een gedetailleerde samenvatting, voltooid met gekoppelde Clips en documenten. Deze functie benut het volledige potentieel van de kennis van uw werkruimte, zodat er nooit iets belangrijks verloren gaat.

Stel vragen en krijg relevante antwoorden met ClickUp Brain

ClickUp Clips en ClickUp Brain herdefiniëren hoe teams samenwerken, communiceren en kennis beheren. Deze tools vereenvoudigen werkstromen, verbeteren de duidelijkheid en brengen uw teams dichter bij elkaar, waar ze ook zijn.

➡️ Ook lezen: Clips - De gemakkelijkste manier om te communiceren

Beste praktijken voor schermopname

Om het meeste uit uw schermopnames te halen, is het belangrijk om een aantal best practices te volgen.

Deze zorgen ervoor dat je video's duidelijk, boeiend en gemakkelijk te begrijpen zijn.

1. Abonneer u op de opname

Neem voordat je begint even de tijd om een abonnement te nemen op wat je wilt laten zien.

Bijvoorbeeld, als je uitzoekt hoe je een video opneemt van jezelf tijdens een PowerPoint presentatie schets welke dia's of sleutelpunten je gaat behandelen. Als je een duidelijke structuur in gedachten hebt, zal het opnameproces vlotter verlopen en zal je video meer gefocust zijn.

2. Houd het kort en bondig

Lange, langdradige opnames kunnen de aandacht van de kijker verliezen. Probeer uw video's beknopt te houden en verdeel complexe informatie in stukjes van grote hap.

Als je bijvoorbeeld een instructievideo maakt voor een nieuwe functie, concentreer je dan op één Taak tegelijk in plaats van de kijker met te veel tegelijk te overladen.

👀 Wist je dat: Er is een speciaal fenomeen dat schermopnamemoeheid heet: als gebruikers te veel schermopnamen achter elkaar bekijken, ervaren ze een lagere betrokkenheid. Het is dus een goed idee om je opnames kort, bondig en boeiend te houden!

3. Duidelijke audio is de sleutel

Niets verpest een goede schermopname sneller dan slechte audio. Zorg ervoor dat uw microfoon van hoge kwaliteit is en de juiste positie heeft om achtergrondgeluiden te voorkomen.

Vergeet ook niet om duidelijk en in een vast tempo te spreken. Als u een bedrijfsvideo of een professionele presentatie doet, is het de moeite waard om te investeren in een goede microfoon.

4. Vermijd onoverzichtelijke schermen

Een rommelig scherm kan uw kijkers in verwarring brengen. Sluit onnodige tabbladen en apps en maak uw bureaublad leeg voordat u opneemt. Zo blijft de focus op de content en wordt uw publiek niet afgeleid.

5. Gebruik aantekeningen en highlights

Het toevoegen van visuele hints zoals pijlen, markeringen of tekst kan de aandacht van je kijkers leiden. Deze hulpmiddelen zijn vooral nuttig in instructievideo's waar je de aandacht wilt vestigen op specifieke delen van het scherm.

De meeste schermopnametools hebben ingebouwde opties voor deze functies.

6. Test uw instellingen

Voordat u op de opnameknop drukt, moet u een snelle test doen. Zorg ervoor dat de schermresolutie, de instellingen voor audio en de camera goed werken. Controleer op eventuele vertragingen of haperingen en zorg ervoor dat u vastlegt wat u nodig hebt.

Het is beter om problemen in een vroeg stadium te signaleren dan pas na de opname.

7. Bewerken voor meer duidelijkheid

Besteed na de opname wat tijd aan de bewerking van je video. Knip overbodige delen weg, verwijder fouten en maak de werkstroom strakker. Het toevoegen van bijschriften of ondertitels kan je video ook toegankelijker maken voor een breder publiek, vooral in bedrijfsvideo's of professionele instellingen.

👀 Did You Know? Met sommige schermrecorders kun je gevoelige informatie in je opnames vervagen, zoals wachtwoorden, persoonlijke gegevens of vertrouwelijke bestanden, waardoor het makkelijker wordt om alles veilig en professioneel te houden.

8. Opslaan in meerdere formats

Ten slotte moet u uw opname in het juiste format opslaan. Als je van plan bent om de video online te delen, overweeg dan om hem te uploaden naar een platform dat meerdere formaten ondersteunt.

MP4 is een gebruikelijke keuze voor de meeste platforms, maar zorg ervoor dat het format aan je behoeften voldoet.

Verbeter de schermopname van uw browser met ClickUp!

Weten hoe u browserschermen opneemt kan heel nuttig zijn voor het maken van tutorials, het geven van productdemo's of gewoon voor het delen van feedback over websites of apps. U wilt een tool die dit proces naadloos laat verlopen zonder ongewenste watermerken of ingewikkelde installaties toe te voegen.

Dit is waar ClickUp in beeld komt! Het biedt een gratis schermrecorder die perfect is om alles in uw browser vast te leggen. Bovendien integreert het naadloos in uw werkstroom, zodat u niet tussen meerdere tools hoeft te schakelen.

Met ClickUp's schermrecorder krijgt u video-opnamen van hoge kwaliteit zonder de rommel van watermerken. Begin vandaag nog met ClickUp voor moeiteloze schermopname op browsers! Veel plezier met opnemen!