Slack vs. WhatsApp: Welke app is beter voor werk?

Op het werk zorgt tijdige en duidelijke communicatie ervoor dat alles en iedereen op schema blijft: iedereen kent het abonnement en zijn rol daarin, projecten lopen soepel, deadlines worden gehaald en dingen worden gedaan.

Dit is waar tools zoals Slack en WhatsApp uitblinken. Ze helpen met teamcommunicatie, maar ze verschillen meer dan je zou denken.

Hoe zijn ze te vergelijken en welke past het beste bij jouw team? Laat het ons voor je op een rijtje zetten - en maak je geen zorgen, we hebben nog een andere optie als geen van beide goed voelt.

Wat is Slack?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-649-1400x1051.png Slack: Slack vs Whatsapp /%img/

via Slack Het verhaal van Slack is allesbehalve gebruikelijk. Wat in 2002 begon als een functie voor chatten in een onlinespel is nu de go-to communicatiemiddel voor bedrijven overal. Laat staan voor interne communicatie; ze beweren dat 80% van de Fortune 100 bedrijven gebruiken Slack om te communiceren met externe belanghebbenden.

Het is als een virtuele hub waar je kunt chatten, bestanden kunt delen, media kunt versturen (want wie houdt er niet van een goede meme?) en videogesprekken kunt voeren zonder de app te verlaten.

Slack functies

Slack is gebouwd met teams in gedachten, waardoor het gemakkelijk is om te communiceren en samen nog te doen.

Enkele van de sleutel functies zijn:

1. Kanalen en threads voor gesprekken

via WhatsApp WhatsApp houdt communicatie eenvoudig. De één-op-één chats, spraakgesprekken en videogesprekken zijn ideaal voor privégesprekken of snelle check-ins. Het haalt contacten rechtstreeks van je telefoon, zodat je kunt zien wie al op WhatsApp zit en wie nog niet op WhatsApp zit kunt uitnodigen.

Je kunt teksten en spraakberichten versturen en zelfs belangrijke berichten een ster geven of doorsturen zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden. WhatsApp heeft nu een bewerkingsknop waarmee je je teksten kunt aanpassen na het verzenden. Ben je niet tevreden met een bericht? Je kunt het voor iedereen verwijderen, maar onthoud: beide opties zijn alleen beschikbaar kort nadat je op verzenden hebt gedrukt.

De WhatsApp Business app bevat ook extra functies zoals het instellen van auto-replies en het delen van productcatalogi, zodat je eenvoudig verbinding kunt houden met je klanten.

💡Pro Tip: Als je Siri of Google Assistant hebt, kun je deze gebruiken om handsfree WhatsApp-berichten te versturen!

2. Groepen en lijsten met uitzendingen

via WhatsApp WhatsApp Groepschats (of gewoon groepen) zijn een gedeelde ruimte waar je teamleden kunnen samenwerken, updates kunnen delen en specifieke projecten of onderwerpen kunnen bespreken. Voor een afdeling, een Taakgroep of een brainstormsessie houden groepen iedereen op de hoogte zonder aparte e-mailketens.

Aan de andere kant kunt u met broadcast lijsten hetzelfde bericht naar meerdere mensen tegelijk sturenzonder een groepschat te starten. Het is een snelle manier om aankondigingen of updates te delen terwijl de gesprekken privé en gescheiden blijven. Dit is vooral handig voor het efficiënt bereiken van grote teams of verschillende doelgroepen.

3. In-app betalingen met WhatsApp Pay

Neem je scherm op met ClickUp Clips en deel ze met je team voor diepgaande discussies

Of u nu processen documenteert, stappen voor probleemoplossing uitlegt of projectupdates geeft, ClickUp clips hiermee kunt u alles vastleggen in een video met of zonder webcambeelden voor meer context.

Zodra de video is opgenomen, wordt deze automatisch getranscribeerd met ClickUp Brein . Zo mist u niets van de video. U kunt het transcript snel doorzoeken op sleutelwoorden om de sleutelonderdelen onmiddellijk terug te vinden.

Je kunt deze clips vervolgens toevoegen aan Taken en projecten of delen met teamgenoten om iedereen op dezelfde pagina te houden. Je team kan ook:

Commentaar op de video plaatsen voor snelle feedback

De clips omzetten in taken om ideeën om te zetten in resultaten

Toegang krijgen tot alle opgenomen clips op een centrale locatie genaamd de Clips Hub

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-659.png ClickUp Commentaar /%img/

Taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan specifieke leden met Toegewezen opmerkingen

Of het nu gaat om Clips of berichten in chatten, je kunt ze allebei omzetten in uitvoerbare taken en ze toewijzen aan specifieke teamleden met ClickUp's toegewezen opmerkingen functie. Op deze manier heeft elke Taak of verzoek een duidelijke eigenaar en wordt niets over het hoofd gezien.

Als je alle toegewezen opmerkingen op één centrale plaats hebt, is het bijhouden van de voortgang en het bijhouden van de prioriteiten eenvoudig. Je kunt de opmerkingen omzetten in Taken en ervoor zorgen dat je projecten doorgaan zonder belangrijke details over het hoofd te zien.

ClickUp's One Up #4: Real-time samenwerking

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-47.gif ClickUp Whiteboard /%img/

Breng uw ideeën tot leven door ze op te schrijven met ClickUp Whiteboards en werk visueel samen met uw team vanaf elke locatie

In plaats van te zoeken naar een leeg whiteboard op kantoor, gebruikt u gewoon ClickUp Whiteboards om online te brainstormen.

Met dit digitale canvas kan je team brainstormen, samenwerken en ideeën omzetten in actie, waar je ook bent. Met tools zoals tekenen uit de vrije hand en vormen aanmaken, kun je je concepten tot leven brengen en workflows of processen in kaart brengen voor maximale duidelijkheid.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-48.gif De samenwerkingsdetectie van ClickUp /$$$img/

Controleer de activiteiten van uw teamleden in realtime met de samenwerkingsdetectie van ClickUp

Wanneer uw ideeën klaar zijn om verder te gaan, kunt u ze onmiddellijk omzetten in taken en ze toewijzen aan de juiste teamleden. U kunt ook hun activiteiten in realtime nauwgezet volgen met ClickUp's Samenwerkingsdetectie .

U kunt zien wanneer uw team taken weergeeft of bewerkingen uitvoert, waardoor een meer verbonden en efficiënte werkomgeving ontstaat. Teams worden gesynchroniseerd met directe updates over gedeelde Taken en er zijn minder constante heen-en-weer gesprekken omdat iedereen weet wie waaraan werkt.

Plus, als je Slack al gebruikt en toch het ClickUp voordeel wilt, gebruik dan gewoon ClickUp integratie met Slack en het is Klaar.

Blijf verbonden met uw team met ClickUp!

Zowel Slack als WhatsApp zijn geweldig voor instant messaging en om verbonden te blijven met je teams.

Slack zorgt voor al je professionele behoeften door teams samen te brengen en al je berichten en bestanden op één plaats te organiseren. WhatsApp voegt een persoonlijk tintje toe aan teamcommunicatie door middel van chats en gesprekken.

Maar wat als je iets wilt dat een mix is van beide? Iets dat je kunt gebruiken om te chatten en om dingen Klaar te krijgen.

De oplossing is ClickUp, een uitgebreid productiviteitsplatform dat alles wat je nodig hebt op één plek samenbrengt, inclusief communicatie. Probeer ClickUp vandaag nog .