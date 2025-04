Top 10 Esthetische Planner Apps om je doelen te bereiken

Het maken van lijsten met taken met digitale planners brengt duidelijkheid en structuur in je dag, zodat je je makkelijker kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

En een esthetische app voor dagplanners is als een kers op de taart. Het zorgt ervoor dat je de app wilt gebruiken en houdt alles gestroomlijnd.

In dit artikel bespreek ik de tien populaire esthetische planner apps. lees verder

60-seconden samenvatting

ClickUp: Het beste voor digitale abonnementen op basis van AI Sunsama: De beste voor persoonlijke productiviteit Todoist: Beste voor gamified planning Notion: Beste voor het maken van aangepaste werkstromen Trello: De beste manier om dagelijkse Taken te visualiseren Goede aantekeningen: De beste manier om digitaal aantekeningen te maken Ellie Planner: Het beste voor eenvoudige en intuïtieve abonnementen Cute Calendar Schedule Planner: Beste voor kleur-gecodeerde dagelijkse planning Fantastical: De beste voor iCloud-integraties Structured: De beste manier om een dagelijks tijdschema te maken

Wat moet je zoeken in esthetische planner apps?

Bij het kiezen van een esthetische dagelijkse planner app is het belangrijk om te kijken naar zowel functies als een visueel aantrekkelijk ontwerp. Hier zijn een paar sleutel dingen om te overwegen:

Interactieve widgets

Widgets maken het makkelijk om taken te controleren, gebeurtenissen toe te voegen of gewoontes bij te houden vanaf je startscherm en voegen tegelijkertijd een vleugje elegantie toe aan je digitale ruimte. Esthetische planners bieden vaak prachtig ontworpen widgets met aanpasbare kleuren, lay-outs en pictogrammen die het bijhouden van je voortgang visueel aangenaam maken. Deze widgets helpen ook met gewoonte stapelen door je routines centraal te stellen.

Taakbeheer via slepen en neerzetten

Met de functie voor slepen en neerzetten wordt het reorganiseren van taken een visueel bevredigende ervaring. Zoek naar tools voor taakbeheer waarmee je taken naadloos kunt verplaatsen tussen categorieën, tijdlijnen of prioriteitsniveaus, terwijl je geniet van vloeiende animaties en heldere lay-outs.

Slimme herinneringen

Herinneringen houden je niet alleen bij de les, ze kunnen ook esthetisch worden geïntegreerd in je planner met strakke ontwerpen, rustgevende tonen en aangepaste notificaties. Slimme herinneringen helpen je bij het opbouwen van consistentie in taken en routines en ondersteunen het stapelen van gewoontes. Een mooi ontworpen herinnering zorgt ervoor dat je productief blijft zonder je overweldigd te voelen en creëert een gevoel van rust en focus.

Vrije ruimte voor ideeën

Met een vrije ruimte kunt u brainstormen en ideeën in kaart brengen op een creatieve, visueel aantrekkelijke manier. Met opties voor kleurrijke schetsen, elegante lay-outs en onbeperkt aanpassen verandert deze functie je planner in een prachtig canvas voor je gedachten.

De 10 beste esthetische planner apps om te gebruiken

Hier volgt een kort overzicht van de beste esthetische planner apps:

AI Esthetic Planner Best for Keatures Prijzen ClickUp AI-gestuurde digitale planning AI-ondersteunde planning, doelen bijhouden, dashboards voor bijhouden Gratis abonnement beschikbaar en begint bij $7 per gebruiker Sunsama Persoonlijke productiviteit Taken slepen en neerzetten, automatische updates, focusmodus $20 per maand Todoist Gamified planning Ingebouwde herinneringen, aangepaste notificaties, projecten samenwerken, taken toewijzen Gratis versie beschikbaar en begint bij $5 per gebruiker per maand Notion Aanmaken van aangepaste werkstromen Volledig aanpassen, taken structureren, kanban-borden Gratis abonnement beschikbaar en begint bij $12 per zetel per maand Trello Eenvoudige planner app Taak toewijzen, kaarten becommentariëren, delen van bestanden, app integraties Gratis abonnement beschikbaar en begint bij $6 per gebruiker per maand Good Notes Digitaal aantekeningen maken Eenvoudige invoer, documenten bewerken, studiemateriaal, iCloud synchroniseren Aangepaste prijzen Ellie Planner Eenvoudige en intuïtieve planning Tijdsinschatting, tijdsregistratie, bijlagen, informatiebeheer Gratis abonnement beschikbaar en begint bij $9,99 per maand Cute Calendar Mobiele app Weergave van gebeurtenissen, aantekeningen in kleur, stemmingsagenda, aangepaste planners, stickers & thema's Aangepaste prijzen Fantastisch iCloud-integratie Uniforme interface, taken en herinneringen, Zoom-integratie, teamintegratie, aanpassingen tijdzone Vanaf $4,75 per maand, jaarlijks gefactureerd Gestructureerd Tijdlijn per uur Taken en herinneringen, Zoom integratie, Teams integratie Aangepaste prijzen

Laten we deze apps nu eens in detail bekijken.

1. ClickUp (de beste voor digitale planning op basis van AI)

blijf op de hoogte van gebeurtenissen en tijdlijnen voor projecten met de ClickUp kalenderweergave_

Esthetische planners gaan niet over mooi uitziende apps, maar eerder over tools die de schoonheid van eenvoud hebben en de voldoening bieden om dingen te bereiken. doelgericht_ ontwerp, zoals ik het graag zeg.

Dat is de reden waarom ik ClickUp als een digitale planner . Het verbindt alles op één plek, van taken tot doelen en ideeën. Plus, het heeft de juiste hoeveelheid elementen om het esthetisch te maken zonder het overweldigend te maken. ClickUp Weergave kalender helpt me mijn planning te visualiseren en boven op gebeurtenissen en tijdlijnen van projecten te blijven, zodat ik geen deadlines mis. Ik kan ook externe kalenders synchroniseren, taken slepen en neerzetten en mijn kalender filteren op project, toegewezen persoon of prioriteit om me te concentreren op wat het belangrijkst is.

ClickUp heeft precies het juiste sjabloon voor een dagelijkse planner om mee te beginnen. U kunt uw abonnement vereenvoudigen met kant-en-klare sjablonen zoals de ClickUp Dagelijkse Planner Sjabloon . Het helpt u bij het organiseren van al uw taken in verschillende categorieën zoals werk en privé, het prioriteren van taken en het visualiseren van de voortgang van taken.

ClickUp's dagelijks sjabloon voor productiviteitsplanning

ClickUp beste functies

Krijg in vogelvlucht een weergave van uw voortgang, deadlines en taken met volledig aanpasbare ClickUp Dashboards Beheer uw dagelijkse to-dos moeiteloos met een duidelijke structuur, subtaken en prioriteiten met behulp van ClickUp Taken Houd de tijd bij die u aan Taken besteedt met ClickUp's stopwatch om uw planning effectief te beheren en uw productiviteit te verhogen

Maak een visiebord, voeg plakbriefjes toe en wijs taken toe met ClickUp Whiteboards Blijf op schema en voer taken moeiteloos uit met tijdige herinneringen voor taken met behulp van ClickUp Herinneringen Definieer en bijhoud projectdoelstellingen, door ze op te splitsen in uitvoerbare stappen met ClickUp Doelen Krijg dagelijks updates van uw taken en projectupdates met ClickUp Brein clickUp's krachtige AI-assistent



ClickUp limieten

Het heeft een lichte leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik vind ClickUp briljant. Waarom? Het is eenvoudig. Ik kan het abonnement voor 4 personen met slechts een paar klikken plannen en iedereen, inclusief onze klanten, hebben een overzicht. Het is efficiënt, logisch en gemakkelijk te begrijpen. Bovendien kan iedereen zijn eigen weergaven, dashboards, enz. ontwerpen, wat het super individueel maakt.

Daniela, projectmanager bij Peritus Webdesign

2. Sunsama (Beste voor persoonlijke productiviteit)

via Sunsama Sunsama is een handige app voor het beheren van de balans tussen werk en privé. De dagelijkse weergave geeft een duidelijk beeld van je agenda, inclusief taken, vergaderingen en gebeurtenissen, wat het abonnement veel gemakkelijker maakt. Een functie die ik vooral handig vond is het toevoegen van e-mails die aandacht nodig hebben en de instelling van tijd om ze af te handelen.

Je kunt ook taken inplannen op je kalender of gebeurtenissen in je kalender omzetten in taken, waardoor alles overzichtelijk blijft. Als je tools zoals Asana, GitHub of Jira gebruikt, kun je Taken naadloos importeren. Wat mij opviel was de optie om Slack gesprekken om te zetten in Taken, zodat je niets belangrijks over het hoofd ziet, of het nu op je werk is of in je privéleven.

Sunsama beste functies

Sleep belangrijke taken vanuit verschillende projectmanagement apps zoals Trello, Asana, Jira en meer

Krijg automatische updates over geïmporteerde taken, wat helpt bij het synchroniseren

Taken maken van je e-mails, Slack-berichten, engebeurtenissen in de kalender Gebruik een Focusmodus die u helpthypergeconcentreerd te blijven op de belangrijkste taken



Sunsama beperkingen

Deze app biedt beperkte integraties en werkt niet met iCal, Confluence of Google Drive

Sunsama prijzen

$20 per maand

Sunsama beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) G2: Niet genoeg beoordelingen

📖 Lees meer: 10 Gratis Sunsama Alternatieven

3. Todoist (Beste voor gamified abonnementen)

via Todoist Todoist is een verfijnde maar esthetische planner die uw dagen organiseert in overzichtelijke nog te doen lijsten . Taken kunnen worden gefilterd op basis van dagen, categorieën en prioriteiten. Voltooide taken leveren Karma-punten op, wat een leuk motiverend element toevoegt en je aanmoedigt om je taken consequent vol te houden.

Je kunt terugkerende taken maken in Todoist, waardoor het gemakkelijk is om gewoontes bij te houden of taken in te plannen die dagelijks, wekelijks of maandelijks worden herhaald. Bovendien is het toevoegen van Taken snel en intuïtief. Als je bijvoorbeeld typt "Rapport indienen voor vrijdag om 14.00 uur", wordt de taak automatisch op het juiste tijdstip ingepland.

Todoist beste functies

Ingebouwde herinneringen instellen om ervoor te zorgen dat je deadlines niet mist en op schema blijft

Aangepaste notificaties aanmaken voor belangrijke Taken om effectief prioriteiten te stellen

Deel projecten met anderen om naadloos samen te werken en op één lijn te blijven

Taken toewijzen en samen de voortgang bijhouden, perfect voor teamprojecten of gezinsplanning

Todoist beperkingen

Vereist betere offline functie en meer integraties met apps van derden

Todoist prijzen

**Beginner

Pro: $5 per gebruiker per maand

$5 per gebruiker per maand Business: $8 per gebruiker per maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (800 beoordelingen)

4.4/5 (800 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Voor mij is Todoist een redder in nood. Het was gemakkelijk in te stellen en helpt echt om alles in duidelijke lijsten te doen, zelfs voor grote projecten met mijn team. Bovendien is het veranderen van deadlines heel eenvoudig. G2-reviewer 4. Notion (het beste voor het maken van aangepaste werkstromen)

via Notion Notion is een visueel aantrekkelijke planningstool die to-do lijsten, aantekeningen en projectmanagement combineert in één app. In tegenstelling tot traditionele planners biedt Notion de flexibiliteit om aangepaste workflows te maken, informatie in databases te organiseren en taken of projecten in meerdere formats weer te geven, zoals lijsten, borden of kalenders.

Een groot voordeel van Notion is de aanpasbaarheid. Je kunt sjablonen en lay-outs ontwerpen die passen bij jouw unieke behoeften. Als je een weekplanner wilt, kun je die instellen, of als je een database nodig hebt om werk bij te houden, kun je die ook maken. Notion maakt ook ruimtes voor samenwerking mogelijk, zodat je makkelijk projecten en aantekeningen met een team kunt delen.

Notion beste functies

Taken, projecten en aantekeningen aanpassen om ze te structureren op een manier die bij je past

Gebruik tools zoals Kanban-borden, kalenders en databases voor veelzijdige organisatie

Real-time samenwerking mogelijk maken om teamleden naadloos te laten samenwerken

Deel documenten en projecten voor gestroomlijnd teamwerk en productiviteit

Notion beperkingen

De leercurve kan steil zijn door de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Notion prijzen

Gratis

Plus: $12 per zetel per maand

$12 per zetel per maand Business: $18 per zetel per maand

$18 per zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (8000+ beoordelingen)

📖 Lees meer: Hoe AI gebruiken voor dagelijkse taken

5. Trello (het beste voor het visualiseren van dagelijkse Taken)

Via GoodNotes GoodNotes is een digitale app voor het maken van aantekeningen, ontworpen voor mensen die handgeschreven of getypte aantekeningen op een intuïtieve en efficiënte manier willen organiseren. Het bootst de ervaring van het schrijven in een notitieboek na, maar voegt krachtige digitale functies toe zoals zoeken, organiseren en aanpassen. GoodNotes is perfect voor het vastleggen van ideeën, het annoteren van documenten voor professionele en persoonlijke doeleinden, of zelfs schetsen.

De meest opvallende functie van GoodNotes is de handschriftervaring. Je kunt schrijven met een stylus en de app geeft nauwkeurig het gevoel van schrijven op papier weer. Je kunt je aantekeningen ook ordenen in digitale mappen en notitieblokken (zoals bij projectmanagement), zodat je alles gemakkelijk kunt terugvinden.

GoodNotes beste functies

Geniet van een realistisch handschrift, ideaal voor degenen die liever met de hand schrijven

Gemakkelijk PDF's importeren en van aantekeningen voorzien, perfect voor de bewerking van documenten of studiemateriaal

Aantekeningen synchroniseren tussen apparaten met iCloud, zodat ze overal toegankelijk zijn

Digitaal aantekeningen maken vereenvoudigen metGoodNotes sjablonen GoodNotes beperkingen

Het ondersteunt geen real-time samenwerking, wat teamgebaseerde gebruikssituaties kan limieten

GoodNotes prijzen

Aangepaste prijzen

GoodNotes beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over GoodNotes?

Goodnotes is zowel gebruiksvriendelijk als flexibel, en biedt de beste handschriftervaring die ik heb gevonden voor Apple iPad en Apple Pencil. Ik gebruik de app dagelijks voor zowel werk als privé. G2 recensent 7. Ellie Planner (het beste voor eenvoudige en intuïtieve abonnementen)

via Ellie Planner Ellie Planner is een minimalistische maar schattige kalender app voor het organiseren van Taken, gebeurtenissen en routines in een schone en afleidingsvrije omgeving. De focus op eenvoud maakt Ellie ideaal voor degenen die de voorkeur geven aan een eenvoudige benadering van abonnementen zonder onnodige functies.

Ellie's focus ligt op het creëren van balans door het combineren van de beste dagelijkse planner apps voor het beheren van taken met het bijhouden van gewoontes. Met de app kun je dagelijkse prioriteiten instellen, routines plannen en je doelen op de lange termijn in de gaten houden.

Ellie Planner beste functies

Taken categoriseren met behulp van labels voor snelle identificatie en filtering

Splits complexe taken op in behapbare subtaken om je werkstroom te stroomlijnen

Taken een geschatte duur geven en de werkelijk bestede tijd in de gaten houden om het tijdbeheer te verbeteren

Afbeeldingen en andere bestanden aan Taken toevoegen voor uitgebreid informatiebeheer

Ellie Planner limieten

Het mist geavanceerde functies, zoals het filteren van taken en aangepaste dashboards voor weergave van de algehele voortgang

Ellie Planner prijzen

Gratis

Ellie Pro: $9.99 per maand

Ellie Planner beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

8. Schattige Kalender Schema Planner (Beste voor kleur-gecodeerde dagelijkse planning)

via Leuke Kalender Schema Planner Cute Calendar Schedule Planner is een gebruiksvriendelijke mobiele app die is ontworpen om u te helpen uw tijd effectief te beheren, terwijl het een vleugje charme toevoegt aan uw dagelijkse abonnement. Het integreert functies zoals een to-do lijst, aantekeningen, agenda, herinneringen, gewoonte tracker, en het weer updates, zodat u al uw planning behoeften te behandelen binnen een enkel platform.

Cute Calendar beste functies

Synchroniseert met je bestaande kalendersysteem, inclusiefGoogle Agendabiedt dag-, week-, maand- en lijstweergaven van je gebeurtenissen

Maak kleurrijke aantekeningen en houd een stemmingsdagboek bij om uw dagelijkse ervaringen en overpeinzingen te documenteren

Personaliseer uw planner met verschillende stickers, kleurenschema's en thema's om uw stijl te weerspiegelen

Creëer nieuwe gewoontes en monitor je dagelijkse voortgang om persoonlijke groei te bevorderen

Leuke kalender limieten

Alleen mobiele app, geen web versie beschikbaar

Cute Calendar prijzen

Aangepaste prijzen

Schattige Kalender beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Voeg een sectie toe voor het schrijven van dagelijkse reflecties van 3 regels in de online agenda. Voeg prompts toe zoals "Wat heeft me vandaag doen glimlachen?" of "Wat heeft me vandaag uitgedaagd?" Dit helpt je om de positieve aspecten van je dag op te merken, zelfs als het druk of stressvol is.

9. Fantastical (het beste voor iCloud-integratie)

via Gestructureerd Structured is een prachtig ontworpen dagplanner app die u helpt uw planning te organiseren door deze op te splitsen in een duidelijke, uur-per-uur tijdlijn. Met zijn visueel aantrekkelijke en eenvoudige interface is Structured perfect voor diegenen die hun dag willen plannen zonder overweldigd te worden door te veel functies.

Je kunt je gedachten toevoegen, gewoontes bijhouden en vergaderingen integreren zodat je alle persoonlijke en werk taken op één plek hebt. Structured is ideaal voor studenten, professionals en iedereen die zijn dag graag strak wil plannen.

Structured beste functies

Plan uw hele week door specifieke tijden aan elke Taak toe te wijzen

Stel dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkerende taken in voor routines of gewoonten die je wilt behouden

Werkt naadloos op verschillende apparaten, zodat je abonnementen altijd up-to-date zijn

Gestructureerde limieten

Het is ontworpen voor persoonlijk gebruik en heeft geen functies voor teams of samenwerking

Gestructureerde prijzen

Aangepaste prijzen

Gestructureerde beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip:Verwijder een sectie in je esthetische planner app voor het verzamelen van willekeurige stukjes inspiratie, zoals citaten, ticketstompjes of snapshots. Behandel het als een digitale rommella van creativiteit om jezelf te motiveren.

Gebruik ClickUp als uw digitale planner

Leuke planner apps maken het makkelijker om taken te organiseren en productiviteit bij te houden met hun mooie ontwerpen, heldere kleuren en inspirerende lay-outs. Ze veranderen het plannen in een leuke ervaring en helpen je om je doelen en taken te blijven toewijzen. Veel van deze esthetische planners missen echter de mogelijkheid om in realtime samen te werken of de voortgang bij te houden.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één online planner die verder gaat dan esthetiek, probeer dan ClickUp. Met zijn krachtige ClickUp-taak functionaliteit stroomlijnt ClickUp het plannen van taken, project planning, voortgang bijhouden en real-time samenwerking. Of je nu je dag plant, doelen bijhoudt of projecten beheert, ClickUp biedt tools die aan je behoeften voldoen en alles georganiseerd houden, waardoor het de beste dagelijkse planner app is.

Klaar om productiviteit te verhogen? Meld u aan voor ClickUp vandaag nog!