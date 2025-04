Een uitgebreide gids voor de 10 beste Google Agenda-integraties in 2025

Google Agenda is de tool bij uitstek voor planning en organisatie en is een integraal onderdeel geworden van ons dagelijkse persoonlijke en professionele leven. De vele functies van de tool helpen ons om meer productiviteit en effectief tijdbeheer te bereiken.

Maar wat als er een manier is om uw productiviteit nog verder te verhogen? Met Google Agenda-integraties kun je dat en nog veel meer doen.

Met de juiste integraties kun je het verborgen potentieel van Google Agenda ontsluiten en het gebruiken als meer dan alleen een agenda app voor afspraken . Je kalender kan moeiteloos synchroniseren met andere tools en apps, de werkstroom verbeteren en de efficiëntie verhogen.

In dit artikel bekijken we de beste integraties voor Google Agenda.

Wat moet je zoeken in Google Agenda-integraties?

Hier zijn de dingen die je moet zoeken in Google Agenda integraties:

Compatibiliteit: Zorg ervoor dat de integratie compatibel is met de verschillende apparaten en platforms die je gebruikt (desktop, mobiel, verschillende besturingssystemen, enzovoort)

Gebruiksgemak: Zoek integraties met gebruiksvriendelijke interfaces en eenvoudige installatieprocessen. Het doel is om uw werkstroom te stroomlijnen, niet ingewikkelder te maken

Synchronisatie: Controleer of de integratie naadloze synchronisatie mogelijk maakt tussen Google Agenda en andere tools en platforms. Dit zorgt ervoor dat uw planning altijd up-to-date is

Aanpassingen: Het is het beste om integraties te kiezen die aangepaste functies bieden, zodat u de instellingen kunt aanpassen aan uw voorkeuren en specifieke behoeften

Automatisering: Door integraties te gebruiken die functies van Google Agenda automatiseren, kunt u tijd besparen. Zoek naar integraties die herinneringen en functies automatiseren zoals sjablonen voor dagplanners aanmaken van gebeurtenissen en andere tijdbesparende functies

Meldingen: Met flexibele instellingen voor herinneringen kunt u herinneringen ontvangen op een manier die bij uw werkstroom past, via e-mail, pop-ups of andere kanalen

Samenwerking: Als uw dagelijkse werk naadloze samenwerking vereist, overweeg dan integraties die gedeelde kalenders, gezamenlijke planning en eenvoudige communicatie mogelijk maken

Klantenondersteuning: Betrouwbare en 24 uur per dag klantenservice draagt in hoge mate bij aan uw ervaring. Zoek naar integraties die klantenservice van hoge kwaliteit bieden, zodat u problemen snel kunt oplossen en antwoorden krijgt

De 10 beste Google Agenda-integraties voor gebruik in 2024

Met deze Google Agenda-integraties behoort het voortdurend controleren van je agenda tot het verleden. Hier zijn de 10 beste integraties die je in 2024 kunt gebruiken.

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is een aanpasbaar platform voor productiviteit, samenwerking en projectmanagement voor teams van alle groottes en afdelingen. Het biedt meer dan 1000 integraties en 15+ aanpasbare weergaven om uw workflows te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat u bovenop uw projecten blijft. ClickUp's Google Agenda integratie stelt u in staat om uw gebeurtenissen automatisch (en onmiddellijk) te synchroniseren tussen verschillende platforms. U kunt ook een overzicht krijgen van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken.

Google Agenda's zijn de beste manier om een traditionele tijdweergave te krijgen van alle taken binnen de ClickUp-app. Krijg onmiddellijk een overzicht van uw lijst met taken voor de dag, week of maand!

Bovendien kunt u ClickUp's universeel zoeken om snel naar een bestand te zoeken in ClickUp, de verbonden apps en zelfs uw lokale schijf. Vind snel uw favoriete apps (zonder ze afzonderlijk te hoeven zoeken) met Extend Search.

Het beste deel is dat Universal Search betere en meer gepersonaliseerde resultaten geeft als u het blijft gebruiken.

doorzoek verbonden apps om een specifiek bestand te vinden met Universal Search_

Beste functies van ClickUp

Bijhouden van projecten, details over taken en weergave van uw kalender per dag, week of maand met ClickUp's kalender weergave . U kunt direct taken plannen, ze sorteren op prioriteit en status en 2-weg synchroniseren voor Google Agenda en ClickUp-taak gebruiken

gebruik de kalenderweergave om al uw Taken in één oogopslag te zien_

Ontvang op tijd herinneringen en beheer ze snel met ClickUp Reminders

Gebruik aangepaste statussen, velden en weergaven metClickUp's kalender sjabloon om uw projecten in beheersbare delen te organiseren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Calendar-Planner-Template.png Gebruik het sjabloon van de kalenderplanner om de productiviteit te verhogen en uw planning gemakkelijk te beheren https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&_gl=1*171tdwy*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

GebruikClickUp's sjabloon voor de wekelijkse kalender om realtime updates over uw gebeurtenissen en taken te krijgen

GebruikClickUp's jaarlijkse kalender sjabloon om een overzicht te krijgen van uw geplande gebeurtenissen gedurende het hele jaar

Organiseer uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen met ClickUp's startpagina functie. Maak een persoonlijke lijst, krijg toegang tot uw recente werk, houd toegewezen opmerkingen bij en meer met deze functie

overzicht over uw dagelijkse agenda en werk met ClickUp Home_

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers hebben geklaagd over trage responstijden

Steile leercurve

Prijzen ClickUp

Free Forever : gratis voor altijd

: gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per ClickUp-werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

**2. Zoom

vergaderingen plannen op Zoom_ via AndroidPolice Zoom werd gelanceerd in 2013 en biedt uitstekende diensten voor videoconferenties, online chatten en virtuele vergaderingen. En vanaf 2024 heeft deze iconische tool meer dan 300 miljoen dagelijkse gebruikers. Nu virtuele vergaderingen een groot deel van ons leven uitmaken, kan een integratie die gekoppeld is aan je kalender je werk vlotter en overzichtelijker maken.

Met de integratie van Zoom Meeting en Google Agenda kun je vergaderingen rechtstreeks vanuit je agenda plannen, eraan deelnemen en ze beheren. Je kunt in realtime samenwerken met mensen, omdat de relevante gebruikers notificaties en herinneringen over nieuwe gebeurtenissen in Google Agenda rechtstreeks in de app kunnen ontvangen.

De beste functies van Zoom

Neem direct deel aan vergaderingen vanuit de kalender app

Plan vergaderingen in een handomdraai door Zoom te selecteren in de sectie 'vergaderingen toevoegen'. Zoom zal automatisch een koppeling maken

Zet je e-mails om in vergaderingen en deel uitnodigingen met iedereen

Gebruik bidirectionele synchronisatie om ervoor te zorgen dat alle vergaderingen, of ze nu op Zoom of Google Agenda zijn aangemaakt, automatisch worden gesynchroniseerd in alle geïntegreerde toepassingen

Vergaderingen rechtstreeks vanuit Google Agenda verwijderen of bewerken. De wijzigingen zijn ook beschikbaar in de Zoom-toepassing

Beperkingen van Zoom

Alleen beschikbaar voor gebruikers van Google Werkruimte

Het wijzigen van de Zoom host rol met Google Agenda's Change Owner actie verandert de host in Zoom niet

Prijzen voor Zoom

Basic: Free

Free Pro: $14,99 per maand per gebruiker

$14,99 per maand per gebruiker Business: $21,99 per maand per gebruiker

$21,99 per maand per gebruiker Business Plus: $26,99 per maand per gebruiker

$26,99 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (54.000+ beoordelingen)

4.6/5 (54.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

3. Google Documenten

aantekeningen en gebeurtenissen aanmaken via_ Docs Google Documenten is een online tekstverwerker waarmee je via elk apparaat in realtime ideeën kunt creëren. Je kunt samenwerken met je teamleden, wijzigingen aanbrengen, mensen taggen en eenvoudig documenten delen met relevante mensen.

Het stelt je ook in staat om slimmer en sneller te schrijven met Smart Compose, voice typing, spelling- en grammaticasuggesties.

Met Google kun je Documenten naadloos verbinden met andere Google-apps zoals Google Spreadsheets, Google Spreadsheets, Google Slides, enz. Je kunt rechtstreeks vanuit Kalenders gebeurtenissen in de kalender aanmaken, agenda's en notulen van vergaderingen toevoegen en nog veel meer.

Google Documenten beste functies

notulen van vergadering toevoegen vanuit Google Docs_

Voeg de vergaderingsnotulen rechtstreeks toe aan de geselecteerde gebeurtenis in Google Agenda

Informatie over nieuwe gebeurtenissen in de agenda toevoegen met Google Documenten

Stel gebeurtenissen in de agenda op in Google Documenten door @calendar event draft te typen en deel deze eenvoudig met Google Agenda

Mensen toevoegen in het veld Gasten met @ en het e-mailadres typen

Samenwerken met mensen en wijzigingen aanbrengen in real-time

Google Documenten beperkingen

Het opstellen van gebeurtenissen in de agenda in Google Documenten is alleen beschikbaar op Google Documenten

Prijzen voor Google Documenten

**Gratis

Google Documenten beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

4.7/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (28.000+ beoordelingen)

4. Slack

google Agenda gebeurtenissen bekijken en automatiseren via_ Google Agenda Slack is een cloudgebaseerd platform voor teamcommunicatie en samenwerking dat teams samenbrengt. Je kunt aparte kanalen aanmaken voor specifieke projecten, bestanden delen en routinetaken automatiseren.

Door Slack te integreren met een van de beste kalender apps kun je vergaderingen aanmaken, gemakkelijk gebeurtenissen plannen, herinneringen toevoegen en regelmatige notificaties krijgen. Je kunt dagelijkse of wekelijkse kalenderoverzichten krijgen met deze integratie.

Slack beste functiess

Gebruik de snelkoppeling knop om een gebeurtenis direct vanuit Slack te maken

Synchroniseer je kalender met je status op Slack zodat je team weet wanneer je beschikbaar bent

Ontvang herinneringen voordat een gebeurtenis begint en neem direct deel aan de vergadering vanuit de herinnering in Slack

Krijg updates als de details van een gebeurtenis worden herzien

Deel notulen gemakkelijk en post ze op elk kanaal met behulp van Google Agenda integratie

Slack limieten

Sommige gebruikers hebben geklaagd over technische storingen in notificaties

Prijzen voor Slack

Gratis

Pro: $6.67 per maand per gebruiker

$6.67 per maand per gebruiker Business: $12,50 per maand per gebruiker

$12,50 per maand per gebruiker Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

5. Calendly

beschikbaarheid controleren, details van gebeurtenissen toevoegen en gebeurtenissen plannen via_ kalender Calendly is een planningsautomatiseringsplatform en een populaire Google Agenda alternatief . Het automatiseert en vereenvoudigt de planning voor teams en individuen door uw beschikbaarheid voor vergaderingen te delen, automatische planning voor meerdere personen mogelijk te maken en het volgende te bieden meer dan 100 integraties .

Door Google Agenda te integreren met Calendly heb je toegang tot alle soorten gebeurtenissen, kun je beschikbare tijden selecteren, gebeurtenissen opslaan, automatisch details aan je gebeurtenis toevoegen en nog veel meer. De integratie helpt je om veel tijd en middelen te besparen.

De beste functies van Calendly

Zorg ervoor dat je nooit dubbel geboekt zit door Calendly je Google Agenda in real-time te laten controleren

Controleer beschikbare tijden in meerdere Google Agenda's en deel ze via e-mail

Stel automatisch buffers in tussen verschillende vergaderingen om uitputting te voorkomen

Voeg automatisch details zoals video conferentie koppelingen toe aan Google Agenda gebeurtenissen

Calendly beperkingen

Sommige gebruikers vonden integratie met meerdere kalenders lastig

Steile leercurve vergeleken met Calendly alternatieven Kalendly prijzen

Gratis

Standaard: $12 per maand per zetel

$12 per maand per zetel Teams: $20 per maand per zetel

$20 per maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.400+ beoordelingen)

6. Zapier

App-integraties op Zapier via ProductPlan Zapier biedt eenvoudige automatisering voor meer dan 6.000 apps om je te helpen verschillende apps in dezelfde workflow te gebruiken. Natuurlijk is de Google Agenda integratie een van de beste integraties die er zijn.

Door Zapier te integreren met je agenda kun je Google Agenda verbinden met duizenden apps die automatisering en productiviteit mogelijk maken. Je kunt ook integraties automatiseren met de sjablonen van Zapier.

Zapier beste functies

Concentreer je op de belangrijkste taken door integraties te automatiseren

Voeg eenvoudig gebeurtenissen uit Microsoft Outlook toe aan Google Agenda

Koppelen met apps zoals Trello, Gmail, Notion, Any.do, ClickUp en meer

Nieuwe Trello kaarten maken. ClickUp-taak van gebeurtenissen in de kalender

Kopieer gebeurtenissen van Google Agenda naar een andere

Zapier beperkingen

Sommige gebruikers vinden Zapier traag

Beginners vinden het aanvankelijk moeilijk te gebruiken

Zapier prijzen

Gratis

Starter: $29.99 per maand

$29.99 per maand Professioneel: $73,50 per maand

$73,50 per maand Teams: $103,50 per maand

$103,50 per maand Bedrijf: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.700+ beoordelingen)

7. GoToMeeting

beveilig virtuele vergaderingen via_ GoTo Vergadering GoToMeeting is software voor online vergaderingen die een uniforme administratie, audio van hoge kwaliteit en veilige vergaderingen biedt. De software maakt virtuele vergaderingen en samenwerking toegankelijker en gemakkelijker dan ooit.

Dankzij de integratie van Google Agenda met GoToMeeting kun je vergaderingen naadloos plannen en beheren, rechtstreeks vanuit je agenda.

GoToMeeting beste functies

Naadloos vergaderingen plannen en bijwerken

Eenvoudig deelnemen aan komende vergaderingen

Van vergadering naar vergadering gaan zonder de Google omgeving te verlaten

GoToMeeting beperkingen

Sommige mensen hebben geklaagd over het gebrek aan tutorials

Het gratis abonnement heeft beperkte mogelijkheden

GoToMeeting prijzen

Gratis

Professioneel: $12 per maand per organisator, jaarlijks gefactureerd

$12 per maand per organisator, jaarlijks gefactureerd Business: $16 per maand per organisator, jaarlijks gefactureerd

$16 per maand per organisator, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

GoToMeeting beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (13.000+ beoordelingen)

4.2/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

8. Google Taken

taken maken en toevoegen vanuit je kalender via_ google Taken Google Taken is een app voor takenlijsten waarmee je alle belangrijke zaken kunt bijhouden. De app synchroniseert automatisch op alle apparaten zodat je altijd en overal je takenlijst kunt controleren. Je kunt ook details toevoegen aan taken en subtaken om de deadlines bij te houden.

Je kunt taken direct vanuit je agenda toevoegen en weergeven door Tasks te integreren met gedeelde agenda-apps zoals Google Agenda. Je kunt ook een taak toevoegen die automatisch in je agenda verschijnt, mits je een datum en tijd toevoegt.

Google Tasks beste functies

Taken direct vanuit de kalender toevoegen en vice versa

Houd uw deadlines bij met een geconsolideerde weergave van alles wat u nog te doen hebt

Taken synchroniseren op al je apparaten en je werk sneller Klaar krijgen

Google Tasks beperkingen

Geen samenwerkingsmogelijkheden beschikbaar

Heeft beperkte functies

Prijzen voor Google Taken

**Gratis

Google Taken beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Asana

nieuwe Google Agenda gebeurtenissen aanmaken via *[asana]( https://asana.com/apps/google-calendar)* Asana, een platform voor werkbeheer, is bedoeld om teams te helpen hun werk gemakkelijk te organiseren, bij te houden en te beheren. Je kunt schema's maken met behulp van blokken en grafieken om de samenwerking te verbeteren. Asana biedt meer dan 200 integraties om samenwerking moeiteloos te laten verlopen.

Een van deze integraties is Google Agenda. Met deze integratie kunt u uw lijsten met taken beheren, deadlines toewijzen en gebeurtenissen automatisch inplannen op uw kalender.

De beste functies van Asana

Nieuwe taken aanmaken in Asana op basis van gebeurtenissen

Plan gebeurtenissen automatisch in de kalender met behulp van Asana-regels

Koppel gerelateerd werk en toon sleutel details van een gebeurtenis door widgets voor gebeurtenissen toe te voegen aan taken

Deadlines en voortgang in projecten bijhouden

De beperkingen van Asana

Kan taken synchroniseren tot 1 persoonlijke en werk kalender

Biedt beperkte functies vergeleken met alternatieven

Prijzen voor Asana

Persoonlijk : Free

: Free Starter: $13.49 per maand

$13.49 per maand Geavanceerd: $24,99 per maand

$24,99 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Asana

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

10. Trello

Takenbeheer via Trello Trello is een toepassing om lijsten te maken waarmee je werk kunt bijhouden, ideeën kunt visualiseren, werkstromen kunt stroomlijnen en productiviteit naar een hoger niveau kunt tillen. De Google Agenda integratie zorgt ervoor dat je het meeste uit deze tool kunt halen.

Het verbetert de samenwerking, het beheer van deadlines, de planning en het projectmanagement. Je kunt sync in twee richtingen inschakelen, waardoor kaarten van Trello worden omgezet in gebeurtenissen in de agenda en vice versa.

Trello beste functies

Beheer al je taken voor een gebeurtenis

Ontvang herinneringen voor gebeurtenissen en vergaderingen op Trello

Synchroniseren inschakelen zodat wijzigingen in de ene app ook worden weergegeven in de andere app

Deel gegevens in realtime op basis van de regels die je hebt gekozen

Stel regels in om gebeurtenissen uit te filteren

Trello beperkingen

Het heeft een steile leercurve

Interface kan verwarrend en geclusterd worden als je meer projecten hebt

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6 per maand per gebruiker

$6 per maand per gebruiker Premium: $12.50 per gebruiker per maand

$12.50 per gebruiker per maand Enterprise: $17.50 per gebruiker per maand indien jaarlijks gefactureerd (voor 50 gebruikers)

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

Verbetert uw planning met Google Agenda integraties

Google Agenda is een van de weinige tools die u voortdurend controleert gedurende uw dag. Met deze integraties hoef je dat niet meer te doen. In plaats daarvan kan je dag soepel verlopen zonder dat je constant in je agenda hoeft te kijken.

Gebruik de tools die het beste passen bij jouw eisen en specifieke behoeften. Zo zullen integraties met Zoom of GoToMeeting handig zijn om je virtuele vergaderingen te beheren.

Als je op zoek bent naar iets dat uitgebreider is en helpt bij het beheren van al je planningbehoeften voor verschillende projecten, dan zal ClickUp je zeker niet teleurstellen. Probeer ClickUp gratis vandaag nog!