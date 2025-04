5 Gratis sjablonen voor Goodnotes om digitaal aantekeningen te maken

Digitale planner apps zijn redders in nood. Ze geven je overal en altijd toegang tot je kwartaaldoelen, takenlijsten, projectdoelen, aantekeningen van vergaderingen of iets anders dat je aan het plannen bent.

Je kunt er zelfs je gedachten en voortgang mee delen met slechts één klikbare link. Je hoeft geen handgeschreven gegevens over te zetten naar een chat of document en je hoeft je geen zorgen te maken over de leesbaarheid van je handschrift.

Goodnotes is zo'n digitale planner. In dit bericht delen we vijf van de beste Goodnotes sjablonen en hun voordelen om je te helpen het meeste uit deze tool te halen.

Tegen het einde delen we ook vijf gratis alternatieven voor wie professioneel wil plannen. Laten we erin duiken!

Voordelen van het gebruik van Goodnotes sjablonen

Met meer dan 21 miljoen maandelijks actieve gebruikers in 2022 hebben gebruikers van Goodnotes in totaal 1,9 miljard digitale notitieblokken gemaakt. Goodnotes 6 is een AI-toepassing voor digitaal papier waarmee gebruikers handgeschreven digitale aantekeningen kunnen maken, naar handgeschreven tekst kunnen zoeken en alle aantekeningen in een digitale bibliotheek kunnen organiseren.

Goodnotes voor digitale abonnementen is populair onder Apple gebruikers sinds de eerste vier versies iOS-vriendelijk waren. Dit is waarom.

1. Uitgebreide toepassingen

Goodnotes sjablonen bieden gestructureerde lay-outs voor verschillende doeleinden (zoals dagschema's, project planning, of aantekeningen voor vergaderingen ). Deze lay-outs helpen je om je informatie gemakkelijk te organiseren, waar je ook hulp bij nodig hebt, van digitale abonnementen tot dagelijkse taken en gewoontes bijhouden.

2. Tijdbesparend ontwerp

Bespaar tijd door de vooraf ontworpen lay-outs van Goodnotes sjablonen te gebruiken in plaats van zelf lay-outs te maken. Hierdoor kun je je meer richten op zinvolle Taken in plaats van opmaak of brainstormen over hoe je lay-outs maakt die voldoen aan jouw eisen.

3. Aanpasbare opties

Goodnotes sjablonen hebben aanpasbare elementen, zodat je ze kunt personaliseren zodat ze passen bij jouw unieke voorkeuren en werkstroom. U kunt kleuren, lettertypen en secties aanpassen om sjablonen te maken die het beste bij uw behoeften passen.

4. Consistente opmaak

Met de digitale planners van Goodnotes bent u verzekerd van een consistente opmaak voor al uw aantekeningen en documenten. Consistentie maakt het makkelijker voor u om door uw digitale notitieblokken te navigeren en relevante informatie snel te vinden.

5. Professioneel uiterlijk

Omdat Goodnotes sjablonen voor planners professioneel zijn ontworpen, zien je aantekeningen en presentaties er beter uit. Of het nu gaat om zakelijke vergaderingen, presentaties of academische projecten, je zult zeker indruk maken met professioneel ogende aantekeningen.

6. Generatieve AI-aantekeningen

De AI-functies voor het maken van aantekeningen met handschrift van Goodnotes 6 kunnen spelfouten in je aantekeningen herkennen en deze met AI corrigeren. Voor getypte tekst helpt de integratie van Goodnotes met Claude je om je aantekeningen in te korten, uit te breiden, samen te vatten en de toon ervan te veranderen.

5 gratis sjablonen voor Goodnotes

Het ontwikkelingsteam van Goodnotes maakt sommige sjablonen voor Goodnotes, terwijl andere worden ontworpen door andere makers die gespecialiseerd zijn in het maken van sjablonen voor digitale planningstools.

Deze sjablonen zijn beschikbaar op online marktplaatsen, persoonlijke websites en communities voor digitale planning.

Als je op zoek bent naar Goodnotes-sjablonen voor AI en digitaal aantekeningen maken, bekijk dan onze zorgvuldig uitgekozen verzameling van de vijf beste Goodnotes-sjablonen om er het beste van te maken app voor het maken van aantekeningen.

1. Esthetisch alles-in-één planningssjabloon

via Etsy Dit All-in-One Aesthetic Goodnotes Sjabloon is geschikt om het hele jaar door persoonlijke doelen bij te houden. Het is een van de beste digitale planners aangeboden door For Little Lion op Etsy en kost $20,57.

De kit biedt de volgende pagina's voor de planning:

366 dagelijkse plan pagina's

366 pagina's voor dagelijkse reflectie

Maandkalender, overzicht en overzichtspagina's

Jaarkalender, overzicht, een half jaar in een oogopslag, doelen en kritieke data pagina's

Negen pagina's met doelen

Negen pagina's met abonnementen voor projecten

Voedingspagina's, inclusief pagina's met maaltijdplanner, boodschappenlijst, receptenboek, keukeninventaris en eetdagboek

Wellness-pagina's, inclusief pagina's over stemming, gewoontes, hydratatie, slaap en vitaminen en supplementen

Fitnesspagina's, inclusief fitnessplan, bewegingsplan, dieetplan, stappentracker, trainingslogboek, voortgangstracker en pagina's over fitnesstraject

Financiële pagina's, inclusief maandelijkse financiën, jaarlijkse financiën, factuurtracker, spaartracker en pagina's voor schuldaflossingstracker

Je krijgt ook extra planbladen, zoals Vision Board, Brain Dump en Accounts, wat betekent dat dit sjabloon een planblad heeft voor elk aspect van het leven.

Het sjabloon biedt drie kleuren, verschillende omslagen en 10.000+ digitale stickers om de visuele layout aan te passen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/All-in-One-Aesthetic-Goodnotes-Template-Stickers.png Digitale stickers in de sjabloon All-in-One Aesthetic Goodnotes /%img/

via Etsy Gezien de details kan dit esthetische sjabloon van Goodnotes gebruikers die nieuw zijn met digitale planners en productiviteitstools in verwarring brengen.

Hoewel dit digitale planningsjabloon van Goodnotes ideaal is voor zelfzorg en dagelijkse persoonlijke planning, ontbreekt een weekplanner, waardoor het minder geschikt is voor zakelijke planning.

2. Sjabloon voor Cornell aantekeningen

Cornell Notes Template is een gratis sjabloon gemaakt door Goodnotes. Download Goodnotes op je apparaat en start een notitieblok met het sjabloon Cornell Notes.

Als je Goodnotes al gebruikt en je drie gratis notitieblokken hebt opgebruikt, moet je je abonneren op hun betaalde abonnement om deze sjabloon te kunnen gebruiken.

Het sjabloon is gebaseerd op het Cornell-systeem voor het maken van aantekeningen, een van de populairste systemen voor het maken van aantekeningen strategieën voor het aantekeningen maken . De strategie verdeelt studiemateriaal in secties voor hoofdpunten, aanwijzingen voor herziening en samenvattingen. Deze gestructureerde aanpak verbetert het begrip, het vasthouden en de betrokkenheid bij het materiaal.

Goodnotes raadt aan om het sjabloon op de volgende manier te gebruiken:

via Goodnotes We raden studenten en onderzoekers dit sjabloon voor digitale abonnementen aan.

3. Digitale ultieme planner

De Digital Ultimate Planner is een van de beste sjablonen voor het bijhouden van doelen en gewoontes. Het integreert Google en Apple agenda invoer met digitale planning op Apple apparaten.

Gebruik deze gratis digitale Goodnotes sjabloon voor je planning als dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse planner. Je kunt je gewoonten, fitness en zelfzorg bijhouden met sjablonen voor productiviteit .

Het biedt:

Synchronisatie met Google en Apple kalenders (maar er zijn geen AI-kalender functies )

30+ lay-outs voor productiviteit, inclusief ideeën inbox, persoonlijke taken, prioriteiten matrix en nog te doen lijsten

De mogelijkheid om tot 10 projecten te beheren met tijdlijn weergaven, Kanban-bord en projectbudget lay-outs

De mogelijkheid om tot 10 aangepaste secties aan de planner toe te voegen met uw namen en lay-outs

Je krijgt ook 50+ lay-outs voor het maken van aantekeningen:

via Onplanners Het enige nadeel is dat, net als het eerste sjabloon op deze lijst, de Digital Ultimate Planner overweldigend kan zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met digitale abonnementen.

4. Sjabloon voor grafiekpapier

Hier is nog een sjabloon dat wordt aangeboden door Goodnotes. Het heeft meer dan 40 verschillende soorten grafiekpapier in drie kleuren. Het sjabloon voor grafiekpapier is gratis als je een gratis notitieblok hebt in je account bij Goodnotes.

via Goodnotes Goodnotes raadt dit sjabloon aan om netjes op de iPad te schrijven, wat het geweldig maakt voor studenten.

Het idee is om te beginnen met schrijven op grafiekpapier, zodat je in een rechte lijn schrijft en je aantekeningen netjes houdt. Als je dit eenmaal Klaar hebt, schakel je het sjabloon over naar blanco papier, zodat het lijkt alsof je het digitale handschrift op blanco pagina's onder de knie hebt.

5. Sjabloon voor gelinieerd papier

Dit is een sjabloon voor gelinieerd papier van Goodnotes. Gebruik het sjabloon voor gelinieerd papier als je liever je tabellen, lijsten en lay-outs ontwerpt bij het plannen.

Zo ziet het eruit:

via Goodnotes Je kunt kiezen uit meer dan 50 sjablonen voor gelinieerd papier, waaronder:

Eén kolom

Twee kolommen

Drie kolommen

Mix van één kolom

Dit is een van de eenvoudigere dagelijkse planners aanbevolen voor het maken van aantekeningen en dagelijkse Nog te doen lijsten. Maar het is misschien niet zo'n goede keuze als je de voorkeur geeft aan kant-en-klare lay-outs voor je planning en geen tijd wilt besteden aan het maken van tabellen of labels.

Beperkingen van het gebruik van Goodnotes sjablonen

Ondanks de lovende kritieken van Goodnotes, zijn er vier belangrijke beperkingen aan het gebruik van de sjablonen. Deze zijn onder andere:

Geen aantekeningen met elkaar verbinden : Je kunt aantekeningen niet koppelen tussen pagina's, wat betekent dat ingewikkelde planners snel ongeorganiseerd en moeilijk te gebruiken worden

: Je kunt aantekeningen niet koppelen tussen pagina's, wat betekent dat ingewikkelde planners snel ongeorganiseerd en moeilijk te gebruiken worden Slechte ondersteuning voor afbeeldingen : Het toevoegen van foto's is moeilijk en vermoeiend als je meerdere afbeeldingen toevoegt. Goodnotes sjablonen hebben ook de neiging om traag te worden als je te veel afbeeldingen toevoegt

: Het toevoegen van foto's is moeilijk en vermoeiend als je meerdere afbeeldingen toevoegt. Goodnotes sjablonen hebben ook de neiging om traag te worden als je te veel afbeeldingen toevoegt Slordige copy-paste functie: Als je bijvoorbeeld een sectie hebt ingesteld in de dagplanner en je wilt die kopiëren en plakken naar de volgende dag, dan wordt de instelling verknoeid en moet je het opnieuw doen

Als je bijvoorbeeld een sectie hebt ingesteld in de dagplanner en je wilt die kopiëren en plakken naar de volgende dag, dan wordt de instelling verknoeid en moet je het opnieuw doen Kosten: De meeste sjablonen van Goodnotes zijn prijzig, wat betekent dat je digitale abonnement al snel een dure aangelegenheid wordt

Maak je echter geen zorgen. Wij hebben het perfecte alternatief voor Goodnotes-sjablonen-ClickUp sjablonen voor digitale planning.

5 alternatieve sjablonen voor Goodnotes

Met samenwerkingsfuncties zoals taaktoewijzingen, opmerkingen en realtime bewerking voor professioneel gebruik, zodat je team samen kan plannen, bijhouden en de voortgang kan meten, biedt ClickUp zoveel meer dan Goodnotes.

ClickUp sjablonen zijn ideaal voor abonnementen en het maken van aantekeningen, omdat ze gratis zijn, kunnen worden aangepast, kunnen worden geïntegreerd met apps van derden en ook perfect zijn voor persoonlijk gebruik. Kies uit 1000+ gratis aanpasbare sjablonen georganiseerd in 13 overzichtelijke categorieën.

Hieronder hebben we de vijf beste ClickUp sjablonen voor aantekeningen en digitale planning besproken.

1. ClickUp sjabloon voor projectaantekeningen

De ClickUp sjabloon voor project aantekeningen is volledig aanpasbaar en het meest geschikt voor beginnende projectplanners of -managers. Het helpt u georganiseerd te blijven in elke fase van een project.

Zo ziet het sjabloon eruit:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-note-template.webp Bewaar, organiseer en raadpleeg alle projectgerelateerde informatie snel en gemakkelijk met ClickUp's sjabloon voor projectaantekeningen

Enkele van de sleutel functies zijn:

Aangepaste statussen, waarmee je de voortgang van verschillende mijlpalen kunt bijwerken

waarmee je de voortgang van verschillende mijlpalen kunt bijwerken Aangepaste velden, waarmee je verschillende projectattributen kunt instellen (zoals Taak middelen en duur)

waarmee je verschillende projectattributen kunt instellen (zoals Taak middelen en duur) Aangepaste weergaven, waarmee u uw voortgang kunt bekijken in de lijst, bordweergave of tijdlijnweergaven

waarmee u uw voortgang kunt bekijken in de lijst, bordweergave of tijdlijnweergaven Bestanden koppelen of opmerkingen achterlaten, waarmee je kunt samenwerken met teamleden en het sjabloon kunt gebruiken voor kruisverwijzingen

Binnen het sjabloon kun je details invoeren zoals doel, doelen, tijdlijn, mijlpalen en andere relevante informatie.

ClickUp's ingebouwde schrijfassistent ClickUp AI.. ClickUp Brein komt van pas bij het achterlaten van feedback of het maken van aantekeningen, waardoor het een uitstekende AI-tool voor aantekeningen maken .

Wanneer u subtaken maakt binnen het sjabloon om het project te voltooien of uw actieplan op te stellen, kunt u ClickUp Brain gebruiken om het proces te versnellen.

Als uw taak bestond uit het plannen van SOP's voor het hele bedrijf, ontbreken mogelijk de details die nodig zijn om de volgende subtaken te bepalen. In de komende dagen, wanneer uw gesprekken evolueren met de toevoeging van doelgroepen, formaten en tijdlijnen, zal ClickUp Brain de nieuwe informatie opnemen.

Het zal aangepaste subtaken aanbevelen op basis van bijgewerkte context en details zoals de betrokken personen en hun verantwoordelijkheden, de soorten documenten die moeten worden gemaakt, enzovoort.

2. ClickUp Dagelijkse Aantekeningen Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor dagelijkse aantekeningen is een beginnersvriendelijk sjabloon om snelle aantekeningen en actiepunten in realtime vast te leggen, de voortgang van uw doelen visueel bij te houden en ervoor te zorgen dat er niets tussenkomt.

De sleutel functies van deze sjabloon zijn vergelijkbaar met de ClickUp Project Note Template. Maar de layout is een beetje anders:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Daily-Notes-Template.jpg Leg aantekeningen en actiepunten in realtime vast met het sjabloon voor dagelijkse aantekeningen van ClickUp

Het sjabloon wordt ook geleverd met een 'Aan de slag'-gids waarin wordt uitgelegd hoe je het optimaal kunt gebruiken.

Het is de beste sjabloon voor levensplanning omdat je hiermee projecten kunt prioriteren op basis van belangrijkheid en urgentie en je werklast en planning kunt visualiseren met ClickUp's weergave van het Gantt-diagram .

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-288-1400x935.png Houd lopende projecten in één oogopslag in de gaten met de eenvoudig te begrijpen grafieken van ClickUp /%img/

Volg lopende projecten in één oogopslag met de overzichtelijke Gantt grafieken van ClickUp

Over het algemeen is het een uitstekend gratis sjabloon voor dagelijkse persoonlijke en werkgerelateerde planningsbehoeften, vooral als u probeert oude gewoonten te doorbreken, nieuwe routines op te bouwen of een georganiseerde thuiswerkroutine op te zetten.

3. ClickUp Meeting Aantekening Stijl Sjabloon

Of u nu een teamdiscussie leidt, deelneemt aan een presentatie voor een client of uw taken probeert bij te houden, de ClickUp Meeting Aantekening Stijl Sjabloon biedt het gemak en de duidelijkheid die u nodig hebt om gefocust en productief te blijven.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-One-on-One-Meeting-Notes-Style-Template.png Houd uw besprekingen bij met het sjabloon voor de stijl van ClickUp's aantekeningen voor vergaderingen

U krijgt een net, goed gestructureerd en allesomvattend format dat het beheer van vergaderingen stroomlijnt.

Het sjabloon bevat de volgende specifieke secties:

Agenda items

Discussiepunten

Items voor actie

Taken voor opvolging

U wilt uw aantekeningen van vergaderingen en wat er besproken wordt georganiseerd en consistent vastleggen.

Het sjabloon voor de stijl van aantekeningen voor vergaderingen is een uitstekende manier om informatie vast te leggen en op te slaan, inclusief de sleutelideeën, beslissingen en uit te voeren items - allemaal in hetzelfde format. Je kunt teruggrijpen naar aantekeningen uit het verleden en informatie van eerdere vergaderingen bekijken wanneer dat nodig is.

Gebruik dit sjabloon om basisaantekeningen te maken en het vult ander vergadermateriaal aan, zoals het ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen .

4. ClickUp sjabloon voor klasaantekeningen

De ClickUp sjabloon voor klasaantekeningen is ontworpen voor studenten. Zo ziet het eruit:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Class-Notes-Template.png Met het sjabloon voor klasaantekeningen van ClickUp kun je aantekeningen maken van colleges en ze georganiseerd houden

Studenten raken vaak gestrest van het jongleren tussen meerdere vakken, opdrachten en studiemateriaal. Dit sjabloon voorkomt stress door aantekeningen, huiswerk en handige koppelingen op één locatie te organiseren.

Als je dit gebruikt, hoef je niet door stapels printouts te zoeken of te worstelen om het juiste notitieblok te vinden.

5. ClickUp Cornell Aantekening Sjabloon

De ClickUp Cornell aantekening sjabloon is gebaseerd op het Cornell-systeem voor het maken van aantekeningen. Er zijn vier hoofdsecties:

Aanwijzingen

Aantekeningen

Samenvatting

Recensies

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUps-Cornell-Note-Template.jpg Combineer aantekeningen maken, nakijken en samenvatten in één systeem met ClickUp Cornell Note Template

Met dit sjabloonalternatief kunnen studenten en academici grote hoeveelheden informatie van colleges en opnames doornemen en verwerken.

Dit is hoe studenten kunnen profiteren van deze gratis ClickUp digitale planner:

Aantekeningen organiseren in verschillende categorieën, zoals sleutelideeën, vragen, samenvattingen, twijfels, enz

Aantekeningen sorteren en beheren in een logisch format om informatie voor toetsen en examens door te nemen en te onthouden

Samenvatten van secties om kritieke secties en belangrijke feiten te identificeren tijdens revisies

Uw digitale aantekeningen verbeteren met ClickUp

Digitaal aantekeningen maken met sjablonen van Goodnotes bespaart tijd en helpt u bij het maken van professioneel ogende aantekeningen. Goodnotes heeft echter een aantal beperkingen, zoals het onvermogen om aantekeningen aan elkaar te koppelen en kostenbarrières waardoor mensen op zoek gaan naar alternatieven.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. ClickUp is de ultieme app voor het aantekeningen maken . Het biedt gratis aanpasbare sjablonen en functies voor samenwerking om je te helpen je taken op te volgen. ClickUp Documenten kan worden gebruikt voor al uw aantekeningen. En als u uw aantekeningen met AI wilt optimaliseren, gebruik dan ClickUp's AI-schrijfassistent, ClickUp Brein om aantekeningen samen te vatten, overzichten, agenda's en meer te maken!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars.png ClickUp 3.0 Documenten Samenwerkingsruimte met zijbalken

Meld u vandaag gratis aan en breng digitale abonnementen naar een hoger niveau!