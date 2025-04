10 beste samenvattingsgeneratoren aangedreven door AI

Heb je ooit midden in de nacht naar een rapport van 30 pagina's zitten staren en je afgevraagd waarom het lijkt alsof elke regel meedoet aan de wedstrijd voor 'Meest Woordende Zin van het Jaar'?

Geloof me, dat heb ik ook meegemaakt. Toen ben ik me gaan verdiepen in AI-gestuurde samenvattingsgeneratoren.

Mijn team bij ClickUp en ik hebben deze AI-samenvattingsgeneratoren wekenlang getest en er van alles tegenaan gegooid, van rapporten en blogposts tot academische essays.

Dus hier is mijn eerlijke, no-nonsense opsomming van de 10 beste AI samenvattingsgeneratoren die je tijd waard zijn.

60-seconden samenvatting

Dit is mijn lijst van de 10 beste AI-samenvatters die vandaag beschikbaar zijn.

ClickUp (het beste voor AI-gebaseerde samenvattingen en documentbeheer) Notta (Beste transcriber van vergaderingen en online tekst samenvatter) Hypotenuse AI (Beste trefwoordrijke samenvattingsgenerator voor marketing) Semrush AI Summarizer (Beste gratis SEO-vriendelijke AI-samenvattingshulpmiddel) QuillBot (Beste AI-gebaseerde parafraser en schrijftool voor professionals) Anyword (Beste AI-gestuurde generator van marketingteksten) AI Summarizer (Beste voor beknopte samenvattingen van teksten) Jasper AI (Beste samenvatting generator voor bedrijven) Any Summary (Beste snelle AI samenvatting generator voor elk document) Wordtune (Beste AI samenvattingen gegenereerd voor YouTube video's)

Wat moet je zoeken in een AI tekst samenvatter?

De ideale tool voor samenvattingen moet aansluiten op je werkstroom, complexe content aankunnen en nauwkeurige en inzichtelijke samenvattingen leveren.

Hier zijn de sleutel factoren om te overwegen:

Nauwkeurigheid en relevantie : Zorg ervoor dat de AI-samenvattingsgenerator de sleutelpunten eruit haalt zonder context te verliezen of kritieke details weg te laten

: Zorg ervoor dat de AI-samenvattingsgenerator de sleutelpunten eruit haalt zonder context te verliezen of kritieke details weg te laten Aanpasbaarheid : Zoek naar samenvattingshulpmiddelen waarmee u de lengte, toon of focus van de samenvatting kunt aanpassen aan uw publiek of doel

: Zoek naar samenvattingshulpmiddelen waarmee u de lengte, toon of focus van de samenvatting kunt aanpassen aan uw publiek of doel Gebruiksgemak : Geef de voorkeur aan een gebruikersvriendelijke interface en naadloze integratie met tools zoals Word of Slack

: Geef de voorkeur aan een gebruikersvriendelijke interface en naadloze integratie met tools zoals Word of Slack Veelzijdigheid van de content : Kies een samenvattingsgenerator die overweg kan met verschillende formats om artikelen samen te vatten, inclusief PDF's, e-mails en transcripties

: Kies een samenvattingsgenerator die overweg kan met verschillende formats om artikelen samen te vatten, inclusief PDF's, e-mails en transcripties Snelheid en schaalbaarheid : Zorg ervoor dat de tool voor het genereren van samenvattingen snel grote hoeveelheden content kan verwerken, vooral in snelle omgevingen

: Zorg ervoor dat de tool voor het genereren van samenvattingen snel grote hoeveelheden content kan verwerken, vooral in snelle omgevingen Veiligheid van gegevens : Kies voor een AI-samenvattingshulpmiddel met een sterk privacybeleid en versleuteling om gevoelige informatie te beschermen

: Kies voor een AI-samenvattingshulpmiddel met een sterk privacybeleid en versleuteling om gevoelige informatie te beschermen Kosten vs. ROI: Beoordeel of de bespaarde tijd de kosten rechtvaardigt, vooral voor samenvattende tools voor ondernemingen

💡 Pro Tip: Voordat u een AI-samenvattingshulpmiddel toewijst, moet u de prestaties ervan testen met verschillende typen content die relevant zijn voor uw behoeften. Veel tools bieden gratis proefversies aan. Maak van de gelegenheid gebruik om de nauwkeurigheid, snelheid en aanpasbaarheid uit eerste hand te evalueren.

De 10 beste AI-samenvatters van dit moment

Nu je weet wat je moet zoeken in een AI-samenvattingsprogramma voor tekst, gaan we de 10 beste opties bekijken die aan deze criteria voldoen:

1. ClickUp (het beste voor AI-gebaseerde samenvattingen en documentbeheer)

Voor wie weet ClickUp als voornamelijk een hulpmiddel voor projectmanagement en productiviteit, ben ik hier om u te vertellen dat ClickUp fantastisch werkt als een hulpmiddel voor AI-samenvattingen.

Dit is hoe je de AI-assistent van ClickUp kunt gebruiken ClickUp Brein om perfecte samenvattingen te maken.

ClickUp Brein

ClickUp Brain is een AI-gestuurd schrijfgereedschap en AI-assistent ontworpen om teams en individuen te helpen informatie te verwerken, beslissingen te nemen en werkstromen efficiënter te beheren.

Op basis van natuurlijke taalverwerking kan het eenvoudig content analyseren, samenvattingen genereren, sleutelinzichten extraheren en zelfs stappen voorstellen op basis van uw Taken en documenten.

Ik voerde bijvoorbeeld een langdradig statusrapport van 15 pagina's in ClickUp AI Writer for Work in en verwachtte vage resultaten. In plaats daarvan kreeg ik een duidelijke, bruikbare samenvatting met suggesties voor de volgende stappen. Het bespaarde me niet alleen tijd, het gaf me ook de grootst mogelijke duidelijkheid.

Vang onmiddellijk de grote lijnen op met de op maat gemaakte samenvattingen van ClickUp Brain.

💡 Pro Tip: Als u nieuwsgierig bent naar het gebruik van deze AI-functies, raadpleeg dan deze handige gids over het genereren van samenvattingen en updates .

ClickUp Documenten

Voorheen werkte ik met een team dat erom bekend stond zich over te geven aan eindeloze brainstormsessies die leidden tot fantastische maar versnipperde aantekeningen. ClickUp Documenten heeft hiermee geholpen.

Het is een samenwerkingstool voor documenten binnen ClickUp, ontworpen voor teams om in realtime content op te stellen, te bewerken en te delen. Het opstellen van voorstellen, het beheren van wiki's voor teams en het organiseren van vergaderingen werd oneindig veel gemakkelijker.

Maak samengevatte, werkbare lijsten met taken van projectbeschrijvingen in ClickUp Docs

Wat hier uniek is, is niet alleen dat je samen kunt schrijven (veel tools doen dat!); het is dat AI actief binnen je documenten werkt. Ik heb er 12 pagina's met brainstormsessies van teams tegenaan gegooid en wat ik terugkreeg was een doelgericht, bruikbaar overzicht.

En het zal je niet verbazen dat ik niet de enige ben die deze ervaring heeft. Michael Holt, CEO van EdgeTech zegt:

Onze meest recente waardering van de collaboratieve impact van ClickUp was toen we werkten aan een Content abonnement voor een productlancering. We waren in staat om een opslagplaats voor content te bouwen en te onderhouden met behulp van de tool Docs, met hiërarchische structuur, bewerking in samenwerkingsverband en krachtige functies voor insluiten.

Michael Holt, CEO van EdgeTech

Deel en bewerk documenten met geselecteerde leden van het team met ClickUp Docs

ClickUp onderscheidt zich niet alleen door de topfuncties van ClickUp Brain of ClickUp Docs' mogelijkheid om te delen en te bewerken, maar hoe naadloos het alles met elkaar verbindt. Documenten zijn direct gekoppeld aan Taken, zodat u niets mist.

👀 Quick Hack: ClickUp kan fungeren als uw multimedia hub! U kunt bestanden zoals opnames, afbeeldingen en zelfs hele presentaties aan Taken toevoegen. ClickUp is niet alleen een hulpmiddel voor samenvattingen, het is een compleet ecosysteem dat elk stukje informatie bruikbaar maakt.

ClickUp beste functies

Vat lange rapporten en vergaderingen samen tot beknopte, bruikbare inzichten met ClickUp Brain

Pas rol-specifieke prompts en sjablonen aan om samenvattingen te genereren die relevant zijn voor sectoren zoals marketing, verkoop en projectmanagement

Verkrijg bruikbare inzichten als opsommingstekens uit samenvattingen en stel volgende stappen voor om duidelijkheid en richting te garanderen

Integreer lange essays als samenvattingen rechtstreeks in taken, verbeter de werkstroom en zorg ervoor dat kritieke items niet worden gemist

ClickUp limieten

Betaald abonnement vereist om sommige AI-functies te ontgrendelen

Gebruikers die nieuw zijn in het ClickUp ecosysteem kunnen te maken krijgen met een leercurve vanwege het nummer van de aangeboden functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Ook lezen: 11 sjablonen voor procesdocumentatie in Word & ClickUp om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren

2. Notta (Beste transcriber van vergaderingen en online samenvatter van teksten)

via Notta Notta is een AI-samenvattingshulpmiddel dat meer doet dan alleen samenvatten; het is een volwaardige transcriptie- en productiviteitsassistent.

De live functie voor het transcriberen van vergaderingen van deze samenvattingsgenerator, aangedreven door zijn AI-bot, stelt je in staat om in realtime transcripties te genereren door simpelweg de link van een uitnodiging voor een vergadering te plakken.

De AI aantekeningen (voorheen AI Summarizer) functie onderscheidt zich door het maken van beknopte samenvattingen direct vanuit transcripties. Notta ondersteunt ook meer dan 100 transcriptietalen en vertalingen in meerdere talen, wat ik van onschatbare waarde vond toen ik samenwerken aan documenten met internationale collega's.

Notta beste functies

Live transcriptie mogelijk maken van vergaderingen op platforms als Zoom en Google Meet, zodat je direct toegang hebt tot de sleutelpunten

Bestanden exporteren in verschillende formaten zoals DOCX, PDF, SRT en MP3

De originele en vertaalde tekst naast elkaar weergeven voor effectieve samenwerking in verschillende talen

Hoogtepunten uit dichte transcripten halen, wat tijd bespaart op documentatie na vergaderingen

Notta limieten

De prestaties van het samenvattingshulpmiddel zijn sterk afhankelijk van de helderheid van de audio, wat problemen oplevert in lawaaiige omgevingen of bij sprekers met een sterk accent

Verfijningen na de transcriptie vereisen exporteren naar externe tekstverwerkers, wat de werkstroom onderbreekt

Notta prijzen

Gratis

Pro: $14,99/gebruiker per maand

$14,99/gebruiker per maand Business: $27,99/gebruiker per maand

$27,99/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notta beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

3. Hypotenuse AI (Beste trefwoordrijke samenvattingsgenerator voor marketing)

via Hypotenusa AI Hypotenuse AI kan dichte content zoals whitepapers en blogartikelen met een lang formulier samenvatten en trefwoorden integreren. De mogelijkheid om samenvattingen aan te passen op basis van toon en stijl is indrukwekkend.

Instance, Hypotenuse doet het werk als je een formele samenvatting nodig hebt projectsamenvatting voor een rapport voor de client of een versie voor interne brainstormsessies. Dit maakt het bijzonder nuttig voor marketeers of content strategen die willen aI willen gebruiken voor documentatie .

Hypotenuse AI beste functies

Output op maat krijgen op basis van professionele, gespreks- of creatieve contexten

Genereer goed gestructureerde samenvattingen die sleutel thema's samenbrengen in plaats van alleen maar zinnen te extraheren

Uitblinken in e-commerce en marketing met productbeschrijvingen of campagneklare samenvattingen met ingebouwde trefwoorden

Hypotenuse AI limieten

Heeft moeite met academische of zeer technische documenten en slaagt er vaak niet in ingewikkelde details vast te leggen zonder handmatige begeleiding

Beperkt tot het Engels, waardoor gebruikers die in meertalige omgevingen werken mogelijk niet werken

Hypotenuse AI prijzen

Individueel: $29/50.000 woorden per maand

Teams: $59/120.000 woorden per maand

$59/120.000 woorden per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. Semrush AI Summarizer (Beste gratis SEO-vriendelijke AI-samenvattingshulpmiddel)

via Semrush AI Deze AI-samenvatter past perfect bij u als u al deel uitmaakt van het Semrush ecosysteem. Gebruik het om SEO-rapporten en trefwoordanalyses samen te vatten tot verteerbare presentatie-inzichten.

Een van de sterkste punten van deze samenvattende tool is de integratie met de uitgebreide database van Semrush. Bijvoorbeeld, bij het samenvatten van een site audit, heeft de AI automatisch de resultaten in context geplaatst en gekoppeld aan bredere SEO trends. Deze diepgaande analyse is moeilijk te vinden in standalone samenvatters.

tip: Combineer deze samenvatter met de Keyword Magic Tool om gerelateerde zoekwoorden te ontdekken en de relevantie van uw samenvattingen te verbeteren.

Semrush AI tekst samenvatter beste functies

Breng samenvattingen van content op één lijn met zoekwoordoptimalisatie voor een betere zichtbaarheid in zoekresultaten

Ontvang actiegerichte volgende stappen, zoals targeting van slecht presterende zoekwoorden, direct in de samenvattingen

Creëer een uniforme werkstroom voor SEO-professionals door AI text summarizer te integreren met andere Semrush-tools

Semrush AI text summarizer limieten

Zeer effectief voor SEO en marketing, maar ongeschikt voor creatieve, academische of technische projecten

Functioneert het beste als onderdeel van de grotere Semrush suite, waardoor het onpraktisch is voor gebruikers die op zoek zijn naar standalone samenvattingsoplossingen

Prijzen van Semrush AI tekst samenvatters

Gratis

Semrush AI text summarizer beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

5. QuillBot (Beste AI-gestuurde parafraser en schrijftool voor professionals)

via QuillBot QuillBot is ideaal voor snelle, beknopte samenvattingen en parafraseertaken. De tool biedt twee samenvattingsmodi, Key Sentences en Paragraph Mode, die flexibiliteit bieden afhankelijk van de vereiste mate van detail.

QuillBot onderscheidt zich door zijn betaalbaarheid en multitasking mogelijkheden. Naast samenvatten heeft het ook een functie als grammaticacontrole, alinea generator en schrijfassistent, waardoor het ideaal is voor studenten, schrijvers en professionals die jongleren met verschillende Taken.

QuillBot beste functies

Gebruik de optie Zinnen markeren om snel de belangrijkste delen van lange documenten te identificeren

Tekst direct van webpagina's samenvatten om je werkstroom te versnellen

Toegang tot parafraseren en plagiaatdetectie om je schrijfproces efficiënter te maken

QuillBot beperkingen

Free Tier gebruikers hebben te maken met beperkingen op de lengte van teksten, wat het verwerken van langer materiaal bemoeilijkt

Vergeleken met geavanceerde tools mist de uitvoer nuance en glans voor professionele of creatieve toepassingen

QuillBot prijzen

Gratis

Premium: $9.95/gebruiker per maand

QuillBot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Anyword (Beste AI-gestuurde generator van marketingteksten)

via Elk woord Ik heb Anyword getest met een productlanceringscampagne waarbij ik samenvattingen op maat nodig had voor verschillende demografische groepen en platforms. Anyword genereerde een professionele LinkedIn postsamenvatting, een pittige Twitter-vriendelijke versie en een informele variant voor Instagram.

Een van de krachtigste functies van Anyword is de mogelijkheid om samenvattingen te personaliseren. Dit maakt de tool bijzonder nuttig voor bedrijven die hun merkstem willen behouden op meerdere communicatiekanalen en zich willen aanpassen aan de nuances van verschillende doelgroepen.

tip: Verken de functie "Content Ideation" naast samenvattingen om nieuwe content te genereren voor blogs of sociale media.

Anyword beste functies

Maak personage-gebaseerde samenvattingen op maat voor leidinggevenden, jonge professionals of niche-publiek met precisie

Maak gebruik van voorspellende statistieken zoals doorklikratio's en engagementscores om op gegevens gebaseerde marketingbeslissingen te nemen

Optimaliseer uw content voor verschillende platforms met samenvattingen die perfect zijn voor tweets, advertentiekoppen of langere formats

Anyword limieten

Vereist een leercurve om voorspellende statistieken effectief te interpreteren, wat nieuwe gebruikers kan overweldigen

De premium prijsstructuur positioneert het als een investering voor professionele marketeers in plaats van individueel of kleinschalig gebruik

Anyword prijzen

Starter: $39 voor solo marketeers en freelancers

$39 voor solo marketeers en freelancers Data-gedreven : $79 voor kleine marketingteams

: $79 voor kleine marketingteams Business : $349 voor grote marketingteams met 10+ gebruikers

: $349 voor grote marketingteams met 10+ gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1000+ beoordelingen)

4.8/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

7. AI Summarizer (het beste voor beknopte samenvattingen van tekst)

via AI Samenvattend AI Summarizer is een eenvoudig hulpmiddel zonder franje dat prioriteit geeft aan eenvoud en toegankelijkheid.

Deze AI-tool voor het samenvatten van documenten is goed voor gebruikers die een snelle en eenvoudige oplossing nodig hebben, zoals studenten die aantekeningen van colleges samenvatten of toevallige lezers die online artikelen destilleren.

Voor professionele instellingen maakt het ontbreken van aanpassings- en verfijningsopties het echter minder concurrerend in vergelijking met tools als ClickUp.

Pro Tip: Upload grote technische rapporten en gebruik de functie "Aangepaste focus" om specifieke secties samen te vatten, zoals samenvattingen of bijlagen.

AI Summarizer beste functies

Haal sleutelinzichten uit PDF's en weblinks om onderzoekspapers, rapporten of nieuwsartikelen samen te vatten

Geef een samenvattingslengte op of focus meer op secties zoals inleidingen of conclusies

Upload grote bestanden tot 50 MB voor gedetailleerde rapporten en uitgebreide documenten

AI Summarizer limieten

Gebruikers kunnen de lengte, toon of focus van samenvattingen niet aanpassen, waardoor de uitvoer minder veelzijdig is

Het ontbreekt aan integraties of exportmogelijkheden, waardoor de bruikbaarheid voor professionele gebruikers wordt beperktsoftware voor documentstroom AI Summarizer prijzen

Gratis

Wekelijks abonnement: $3.99

$3.99 Maandelijks abonnement: $6.99

AI Summarizer beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Jasper AI (Beste samenvattingsgenerator voor bedrijven)

via Jasper AI Jasper AI is een hulpmiddel dat samenvatten combineert met het genereren van robuuste content. Het is effectief voor projecten waarbij veel op het spel staat, zoals het maken van samenvattingen van lange marktonderzoeksrapporten of het distilleren van merkrichtlijnen in bruikbare tips voor teams.

Een functie die me opviel was de mogelijkheid om de content te optimaliseren. Een voorbeeld: Jasper vatte een dik witboek samen, condenseerde de content en stelde verbeteringen in de formulering voor om de leesbaarheid te verbeteren.

Een ander hoogtepunt is de veelzijdigheid voor verschillende formats van content. Of het nu gaat om het samenvatten van eBooks, nieuwsbrieven of zelfs social media-strategieën, Jasper past zijn toon, structuur en focus aan.

Jasper AI beste functies

Pas de toon, lengte en stijl aan om output op maat te maken voor de specifieke behoeften van je publiek

Verbeter je content door het te herstructureren en te polijsten voor meer duidelijkheid en impact

Verbind deze tool met Grammarly, Google Documenten en CMS-platforms voor een vlottere workflowversiebeheer Jasper beperkingen

Vereist dat gebruikers vertrouwd raken met prompt crafting en geavanceerde instellingen om optimale resultaten te bereiken

De kosten maken het buiten bereik voor gebruikers die op zoek zijn naar eenvoudige of incidentele samenvattingsmogelijkheden

Jasper prijzen

Maker: $39/zetel per maand

$39/zetel per maand Pro: $59/zetel per maand

$59/zetel per maand Business: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+ beoordelingen)

9. Any Summary (Beste snelle AI samenvattingsgenerator voor elk document)

via Samenvatting Als je op zoek bent naar een lichtgewicht en eenvoudig hulpmiddel voor snelle samenvattaken, dan kan Any Summary je helpen.

Een van de sterke punten is de snelheid. Zelfs met matig lange content (bijv. artikelen van 3000 woorden) verwerkte en produceerde de tool samenvattingen binnen enkele seconden.

tip: Test de browser compatibiliteit functie om samenvattingen direct van online artikelen of geplakte URL's te genereren.

Any Summary beste functies

Genereert samenvattingen zonder onnodige stappen of afleidingen

Vertrouw op deze tool om snel tekst van gemiddelde lengte te verwerken, waardoor het ideaal is voor samenvattingen ter plekke

Legt primaire ideeën nauwkeurig vast, waardoor het handig is voor persoonlijk gebruik, zoals het doornemen van lange lezingen of het voorbereiden van discussiepunten

Beperkingen van samenvattingen

Mist geavanceerde opties zoals toonregeling, integraties of exportfuncties, waardoor het minder aantrekkelijk is voor professionele gebruikers

Ontworpen voor eenmalige samenvattingen, zonder schaalbaarheid voor grotere projecten of teamgebruik

Prijzen van samenvattingen

Gratis

Plus: $99,99 per jaar

Any Summary beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. Wordtune (Beste AI-samenvattingen gegenereerd voor video's op YouTube)

via Wordtune Wordtune is een intuïtieve schrijfassistent die helpt om content te verfijnen en tegelijkertijd te comprimeren. Ik vond het vooral handig bij het samenvatten van lange YouTube video's, e-mails, projectvoorstellen of blogontwerpen, omdat het niet alleen beknopte versies creëerde, maar ook de taal oppoetste en de duidelijkheid verbeterde.

Wat Wordtune uniek maakt, zijn de herformuleringsopties. Een andere functie is de real-time integratie met platforms zoals Google Documenten, die zorgt voor een naadloze schrijfervaring. Dit maakt Wordtune geschikt voor professionals, studenten en schrijvers die een gepolijste output willen zonder aan context in te boeten.

Wordtune beste functies

Pas samenvattingen aan aan formele, informele of beknopte communicatiestijlen voor je publiek

Samenvattingen direct in Google Documenten aanpassen en verfijnen, wat tijd bespaart op heen-en-weer bewerkingen

Verbeter je schrijven met herformuleringen en helderheidsaanpassingen naast het samenvatten

Wordtune beperkingen

Beperkingen op het aantal woorden en functies in het gratis gedeelte belemmeren de bruikbaarheid voor gebruikers die grotere documenten verwerken

Veel van de opvallende functies, zoals geavanceerde toonopties, zijn gebonden aan een abonnement, waardoor de waarde voor toevallige gebruikers beperkt is

Wordtune prijzen

Gratis

Geavanceerd: $6,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

$6,99/maand (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $9,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

$9,99/maand (jaarlijks gefactureerd) Business:Aangepaste prijzen

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

ClickUp: Het ultieme hulpmiddel voor AI-samenvattingen

Toen ik voor het eerst begon te experimenteren met AI-tools voor samenvatten, had ik een checklist: het moest me tijd besparen, integreren in mijn werkstroom en me niet achterlaten om achteraf de puntjes op de i te zetten.

Elk hulpmiddel op deze lijst beloofde te voldoen, maar pas toen ik ClickUp gebruikte, realiseerde ik me wat ik miste: een samenvattingshulpmiddel dat niet alleen informatie verwerkte, maar me ook hielp er _iets mee te doen*

Elk inzicht wordt onderdeel van een groter abonnement, elke taak heeft een centrale hub en elk project gaat verder zonder dat ik met meerdere platforms hoef te jongleren.

Voor iemand als ik, die altijd een dozijn verschillende prioriteiten moet afwegen, voelt ClickUp minder als een hulpmiddel en meer als een extensie van mijn werk.

Ook u kunt u aanmelden voor ClickUp en ervaar AI-samenvattingen die vergelijkbare resultaten opleveren.