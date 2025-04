Sluiten op afstand: Het volgende hoofdstuk in het moderne verkoopproces

Zou jij je ooit kunnen voorstellen dat je een verkoopdeal sluit waar veel op het spel staat, zonder dat je een voet in een kantoor hoeft te zetten of een client persoonlijk hoeft te ontmoeten?

Dit wordt steeds meer werkelijkheid, dankzij remote closing.

Met remote closing kunnen verkoopprofessionals overal deals sluiten, op voorwaarde dat ze een stabiele internetverbinding hebben. De trend van verkoop op afstand markeert een paradigmaverschuiving en herdefinieert de manier waarop bedrijven omgaan met internationale clients.

Maar wat is er nodig om uit te blinken als closer op afstand? We bekijken de vaardigheden, tools en strategieën die je nodig hebt om in dit beroep te floreren. Of je nu een doorgewinterde verkoper bent of een nieuwkomer die door wil breken in de verkoop op afstand, deze gids is je weg naar succes. ✨

Samenvatting in 60 seconden

🛠️ Afsluiten op afstand is een moderne rol in de verkoop waarbij professionals deals sluiten zonder fysiek aanwezig te zijn, vertrouwend op virtuele hulpmiddelen en sterke communicatie. In tegenstelling tot traditionele afsluiting, legt afsluiting op afstand de nadruk op aanpassingsvermogen, beheersing van overtuigingskracht en doelgerichte strategieën. ⭐

✅ Voordelen zijn flexibiliteit, locatieonafhankelijkheid en divers verdienpotentieel.

🛠️ Uitdagingen zoals online een goede verstandhouding opbouwen en het beheersen van tools op afstand vereisen echter sleutelvaardigheden zoals non-verbale communicatie, aanpassingsvermogen en doelgerichtheid.

🚀 Hoe kan ik beginnen?

Doe verkoopervaring op

Een overtuigend cv maken

Mogelijkheden op afstand verkennen

Tools gebruiken om sollicitaties en netwerken te beheren

essentiële tools voor succes:

Sterke CRM-software, zoals ClickUp ✅

Videoconferenties ✅

Automatisering van verkoop ✅

Platformen voor elektronische handtekeningen ✅

Analytics ✅

Inzicht in sluiten op afstand

Voordat we delen hoe je een remote closer wordt om meer inbound sales te krijgen, moet je meer leren over het proces en de betrokken partijen.

Laten we beginnen!

**Wat is sluiten op afstand?

Afsluiten op afstand is een verkoopproces waarbij professionals deals online beheren en afronden zonder face-to-face interactie. Hierbij worden prospects benaderd via virtuele communicatiekanalen zoals video, telefoon en berichtenplatforms.

In tegenstelling tot traditionele verkoop richt het afsluiten op afstand zich op het opbouwen van vertrouwen en een goede verstandhouding in een virtuele instelling. Overtuigende technieken, actief luisteren en diepgaande productkennis beantwoorden de behoeften van clients op afstand en begeleiden hen naar aankoop.

Het resultaat is dat deze aanpak sterk aan populariteit heeft gewonnen met de opkomst van digitale hulpmiddelen en externe werkomgevingen, waardoor bedrijven hun verkoopbereik over geografische grenzen heen kunnen uitbreiden.

De rol van closers op afstand in moderne verkoop

Afsluiten op afstand is een sleutelstuk in de hedendaagse puzzel van onderling verbonden markten, waar bedrijven een wereldwijd publiek bedienen via het internet.

Zie het als de kunst van het verkopen uitgerust met de kracht van technologie.

**Wat is de rol van de moderne closer op afstand?

De moderne remote closer maakt verbinding met clients, bouwt vertrouwen op, overwint bezwaren en bereikt verkoopdoelen, zelfs als hij niet in dezelfde ruimte is als de client! Dit maakt remote closers de brug tussen moderne bedrijven en potentiële klanten.

Ze zijn cruciaal in het begeleiden van prospects door de laatste fasen van de verkooptrechter, het aanpakken van zorgen of query's en uiteindelijk het sluiten van deals op afstand. ⚡

🔎 Wist u dat? Afsluiten op afstand komt vaak voor in IT en andere sectoren

technologieverkoop

waarbij bedrijven een wereldwijd publiek bedienen. In deze gevallen gebruiken ze technologie om de pijnpunten van klanten te begrijpen, oplossingen op maat te bieden en vertrouwen te kweken, zelfs zonder fysieke nabijheid. De resulterende efficiëntie, flexibiliteit en schaalbaarheid geven een positief beeld van de verkoopcyclus. 📶

Overeenkomsten op afstand vs. traditionele overeenkomsten

Laten we eerst het transformerende effect van sluiten op afstand op moderne verkoopcycli vergelijken met traditionele verkoop. Hier is een vergelijking in tabelvorm:

Op afstand afsluiten Traditioneel afsluiten Wordt overal vandaan virtueel gedaan. Vereist persoonlijke vergaderingen en interacties Vertrouwt op hulpmiddelen zoals video-oproepen, CRM-software, e-mail, planningstools, enz. vertrouwt op papieren documentatie, persoonlijke vergaderingen, kalenders, enz. ❌ Biedt flexibiliteit in tijd en locatie ✅ Werkt met vaste roosters, kantooruren en een beperkt geografisch gebied ❌ Maakt gebruik van workflow automatiseringstools voor het optimaliseren van de workflow Maakt gebruik van tools voor workflow automatisering voor een gestroomlijnd proces 𧁜 Sterk afhankelijk van handmatige processen Heeft een wereldwijd bereik ✅ Heeft een lokaal of regionaal bereik ❌ Verlaagt de operationele kosten door minder reis- en bedrijfskosten ✅ Trekt hogere kosten aan door reiskosten en het beheer van fysieke middelen ❌ Bespaart tijd door virtuele vergaderingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten Bespaart tijd door virtuele vergaderingen, geautomatiseerde follow-ups, realtime planningen, enz. tijdsintensief omdat fysieke aanwezigheid vereist is Fysieke interacties voegen een persoonlijk tintje toe voor meer vertrouwen en betrokkenheid

Samenvattend kan worden gesteld dat traditionele afsluiting sterk afhankelijk is van persoonlijke interactie en reizen. Aan de andere kant maken de meeste externe posities gebruik van technologie om het sluiten van verkoopovereenkomsten kosteneffectiever en voor iedereen toegankelijk te maken.

➡️ Lees meer:

10 Voorbeelden en gebruikscases van automatisering van werkstromen

Voordelen van op afstand gesloten taken

De industrie van het sluiten op afstand heeft veel interesse omdat het een heleboel voordelen belooft voor zowel professionals als bedrijven.

Enkele daarvan zijn:

Toegang tot wereldwijde kansen : Remote closers beschikken over de vaardigheden en competenties om wereldwijd met clients of prospects te werken. Dit, samen met hun professionele netwerk en rijke ervaringen, maakt ze een aanwinst voor elke organisatie 🗺️

: Remote closers beschikken over de vaardigheden en competenties om wereldwijd met clients of prospects te werken. Dit, samen met hun professionele netwerk en rijke ervaringen, maakt ze een aanwinst voor elke organisatie 🗺️ Flexibele werkregeling : Zonder geografische limieten werkt iemand in de remote closer positie overal vandaan en kiest hij ploegendiensten op het moment dat hij of zij zich het meest productief voelt 🤸‍♂️

: Zonder geografische limieten werkt iemand in de remote closer positie overal vandaan en kiest hij ploegendiensten op het moment dat hij of zij zich het meest productief voelt 🤸‍♂️ Verbeterde balans tussen werk en privé : Het vermijden van lange pendeltijden en rigide kantooruren stelt remote closers in staat om hun persoonlijke en professionele leven effectief te beheren ⚖️

: Het vermijden van lange pendeltijden en rigide kantooruren stelt remote closers in staat om hun persoonlijke en professionele leven effectief te beheren ⚖️ Kostenbesparingen : Naast het aantrekken van toptalent besparen mogelijkheden om op afstand te werken werkgevers ook op reis-, kantoor- en operationele kosten 🎉

: Naast het aantrekken van toptalent besparen mogelijkheden om op afstand te werken werkgevers ook op reis-, kantoor- en operationele kosten 🎉 Business continuïteit: Werken en opereren op afstand zorgt voor meer veerkracht, omdat bedrijven zelfs tijdens onzekerheden hun functie kunnen blijven vervullen ♾️

💡 Pro Tip: Een goed opgesteld verkoopabonnement is de routekaart naar succes voor je team, maar het is tijdrovend om er vanaf nul een op te stellen. Met de juiste sjabloon voor verkoopplan kunt u het proces vereenvoudigen en u concentreren op wat het belangrijkst is: het behalen van uw targets. 💯

Essentiële vaardigheden voor afstandssluiters

Afsluiten op afstand is meer dan alleen de verkoop veiligstellen; het gaat om het opbouwen van verbindingen, het ontwikkelen van vertrouwen en het leveren van oplossingen - en dat alles zonder het voordeel van persoonlijke interactie.

Daarom moeten externe closers over verschillende vaardigheden beschikken om zich aan te passen aan de eisen van een virtuele verkoopcyclus. Ze moeten immers alles doen wat een sales closer doet zonder fysiek aanwezig te zijn!

Hier zijn vier essentiële vaardigheden die succesvolle remote closers van elkaar onderscheiden:

Skill 1: Non-verbale communicatievaardigheden

In een instelling op afstand leggen non-verbale signalen zoals de toon van de stem, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal extra gewicht in de schaal

Zonder fysieke aanwezigheid kunnen de etiquette van videogesprekken en het begrijpen van de subtiele signalen van de reacties van een client een deal maken of breken. Het herkennen van de emoties van de client en deze koppelen aan de verkooptechnieken is het kenmerk van een succesvolle closer op afstand - dit is alleen mogelijk als je over emotionele intelligentie beschikt.

Aandacht besteden aan oogcontact via de camera, een benaderbare houding aannemen en duidelijk en zelfverzekerd spreken zijn vitale communicatievaardigheden die verder helpen bij het opbouwen van vertrouwen en verstandhouding tijdens vergaderingen op afstand. 📢

Vaardigheid 2: Overtuigingskracht beheersen

Overtuiging is de kern van het afsluiten op afstand. Het vereist een goed begrip van de pijnpunten van de client en het vermogen om oplossingen overtuigend te presenteren.

Effectieve closers op afstand maken gebruik van storytelling, actief luisteren en berichten op maat om op emotioneel niveau verbinding te maken met prospects en hun onderhandelingsvaardigheden te verbeteren. Ze gebruiken ook datagestuurde inzichten om hun argumenten te onderbouwen en balanceren logica en empathie om de besluitvorming te beïnvloeden. 🤝

Skill 3: Doelgerichtheid

Succes bij het sluiten op afstand hangt af van een resultaatgerichte mentaliteit.

Doelgerichte closers stellen duidelijke doelen, houden prestaties bij en verfijnen hun aanpak voortdurend om targets te halen. Dit houdt in verkoopproductiviteit tools om werkstromen te organiseren, leads te bewaken en ervoor te zorgen dat er geen kansen onbenut blijven. 🎯

Skill 4: Aanpassingsvermogen

Het digitale landschap is dynamisch, waardoor externe closers wendbaar moeten blijven. Of het nu gaat om het aanpassen van pitches aan verschillende industrieën of het overwinnen van technische haperingen, Sluiters met aanpassingsvermogen gedijen door kalm en vindingrijk te blijven. ⚙️

Skill 5: Technische vaardigheid

Een succesvolle closer op afstand moet technisch onderlegd zijn in deze tools om de productiviteit te verhogen en het afsluitproces op afstand te optimaliseren. 🦾

Uitdagingen bij het afsluiten op afstand

Hoewel remote closing verschillende voordelen biedt, rapporteren veel remote closers dat ze ook met een aantal uitdagingen te maken hebben. Deze omvatten:

Eenzaamheid : Werken op afstand laat ruimte voor gevoelens van eenzaamheid en het contact met anderen. Dit heeft een negatieve invloed op de teamdynamiek en op de motivatie en betrokkenheid van een werknemer op afstand

: Werken op afstand laat ruimte voor gevoelens van eenzaamheid en het contact met anderen. Dit heeft een negatieve invloed op de teamdynamiek en op de motivatie en betrokkenheid van een werknemer op afstand Afleiding thuis : Een slechte balans tussen werk en privéleven kan ook betekenen dat huishoudelijke taken doorwerken in werkuren. Externe afsluiters kunnen thuis te maken krijgen met afleiding, wat de focus en efficiëntie verstoort

: Een slechte balans tussen werk en privéleven kan ook betekenen dat huishoudelijke taken doorwerken in werkuren. Externe afsluiters kunnen thuis te maken krijgen met afleiding, wat de focus en efficiëntie verstoort Bedreigingen van cyberbeveiliging : Cyberbeveiligingsbedreigingen worden steeds adaptiever, waardoor zelfs hooggekwalificeerde klanten op hun hoede zijn om benaderd te worden. In combinatie met het feit dat externe kassiers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en integriteit van vertrouwelijke gegevens van clients, staat er dus veel op het spel

: Cyberbeveiligingsbedreigingen worden steeds adaptiever, waardoor zelfs hooggekwalificeerde klanten op hun hoede zijn om benaderd te worden. In combinatie met het feit dat externe kassiers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en integriteit van vertrouwelijke gegevens van clients, staat er dus veel op het spel Verschillen in tijdzones : Samenwerken met klanten over de hele wereld wordt lastig als je in verschillende tijdzones werkt. De onregelmatige werktijden kunnen ook resulteren in een burn-out bij remote closers

: Samenwerken met klanten over de hele wereld wordt lastig als je in verschillende tijdzones werkt. De onregelmatige werktijden kunnen ook resulteren in een burn-out bij remote closers Veel technologie : Werken op afstand is sterk afhankelijk van digitale hulpmiddelen. Problemen met de verbinding en softwarestoringen verstoren gemakkelijk kritieke onderhandelingen of zetten gesprekken op pauze

: Werken op afstand is sterk afhankelijk van digitale hulpmiddelen. Problemen met de verbinding en softwarestoringen verstoren gemakkelijk kritieke onderhandelingen of zetten gesprekken op pauze Productiviteit behouden: Zelfregulering en zelfbeheer zijn nogal vermoeiend. Je moet altijd op je tenen lopen en resultaten leveren zonder direct toezicht, wat af en toe tot productiviteitsstoornissen leidt.

🧠 Leuk weetje: Het eerste record van cold calling via de telefoon dateert van augustus 1914, toen een verkoopkantoor voor ijsmachines in Kansas City het gebruikte!

Hoe word ik een Closer op afstand?

Nu je de voordelen en uitdagingen van remote closing jobs begrijpt, is het tijd om de rol van een remote closer onder de knie te krijgen. Hier zijn enkele waardevolle inzichten over hoe je een succesvolle remote closer kunt worden:

Stap 1: Doe ervaring op in verkoop

Succesvolle remote closers zijn succesvolle verkoopprofessionals.

De eerste stap is ervaring opdoen in een baan op invoerniveau in de verkoop. Dit geeft je een idee van het toepassen van verschillende verkooptechnieken, het navigeren door interacties met klanten, het onderhandelen over voorwaarden en het bouwen van de basis voor het sluiten van deals. Het werk van een closer op afstand is in wezen dat allemaal te doen - behalve dat ze niet fysiek aanwezig zijn. ✅

Stap 2: De sollicitatie en cv voorbereiden

Uw cv is vaak de eerste indruk die potentiële werkgevers van u hebben. Maak uw cv zo op dat uw verkoopresultaten, werkervaring op afstand en bekendheid met virtuele hulpmiddelen benadrukt worden. Grijp elke kans aan om te laten zien dat u prospects kunt opwarmen of verbinding kunt maken met potentiële clients.

Voeg meetbare resultaten toe, zoals procentuele stijgingen in verkoop of opmerkelijke gesloten deals. ✅

Stap 3: Verken kansen op afstand

Maak gebruik van uw professionele netwerken of verken online vacaturebanken om vacatures voor verkoop op afstand te ontdekken. U kunt tools gebruiken zoals ClickUp om verschillende lijsten met vacatures te organiseren, het sollicitatieproces te beheren en uw zoektocht naar een baan te stroomlijnen. ✅

Stap 4: Solliciteer op vacatures die op afstand zijn gesloten

Pas je cv of sollicitatie aan om je noodzakelijke vaardigheden, werkethiek, zakelijk inzicht, verkooptechnieken en andere kwaliteiten te benadrukken, zodat het in lijn is met de functieomschrijving. Zodra je tevreden bent met de definitieve versie van je sollicitatie, stuur je hem op! ✅

Stap 5: Doorloop het sollicitatieproces

Bereid u voor op virtuele sollicitatiegesprekken door antwoorden op veelgestelde vragen te oefenen en te laten zien dat u bekend bent met verkooptools op afstand, CRM-software, platforms voor videocommunicatie en systemen voor automatisering van de verkoop.

Oefen proefgesprekken en pitches om je vaardigheid in verschillende verkoopactiviteiten te laten zien. Leer hoe je gedragsvragen moet beantwoorden om je probleemoplossende vaardigheden, aanpassingsvermogen en vermogen om deals op afstand te sluiten te benadrukken. ✅

Stap 6: Begrijp het verdienpotentieel

Banen als closer op afstand hebben vaak een lucratief winstpotentieel, met mogelijkheden voor commissies en prestatiegerelateerde incentives.

Onderzoek het gemiddelde salaris, het bereik en de commissiestructuren voor remote closers in uw bedrijfstak en regio om realistische verwachtingen van het compensatiepakket in te stellen.

Als je deze fase hebt bereikt, bereid je je ook voor op de salarisonderhandelingsronde. Bespreek de verdienstructuren tijdens sollicitatiegesprekken en verduidelijk hoe commissies of bonussen worden berekend in rollen op afstand. ✅

💡 Vriendelijke herinnering: Maak voortdurend leren een integraal onderdeel van wie je bent als verkoper. Blijf op de hoogte van trends in de sector en best practices via formele opleidingen of online cursussen. Neem deel aan certificeringsprogramma's en blijf bijscholen om concurrerend te blijven. 🤓

Een verkoopprofessional moet weten hoe hij de sleutel tools en technologieën moet gebruiken om een remote closer te worden. Toch heb je misschien gezien dat andere remote closers hun workflows verknoeien door meerdere tools te gebruiken en met te veel gegevens op te veel plaatsen komen te zitten.

Dit probleem is opgelost met het productiviteitsplatform ClickUp's Software voor projectmanagement bij verkoop . ClickUp brengt alle onmisbare tools voor een closer op afstand samen in één software zodat u gefocust kunt blijven.

Laten we het samen verkennen.

Software voor klantenrelatiebeheer (CRM)

beheer alles, van klantenbinding en bestellingen tot verkooppijplijnen met ClickUp CRM_ CRM is de hoeksteen van effectief verkoopmanagement. Een externe closer gebruikt het om klantgegevens te ordenen, de verkooppijplijn te bewaken, interacties met clients bij te houden, de betrokkenheid van klanten te onderhouden, promotie te maken voor verkoopsamenwerking en consistentie leveren tussen kanalen.

Gebruik als gecentraliseerde database de ClickUp CRM om contactgegevens op te slaan, de communicatiegeschiedenis bij te houden en de voortgang van deals te bewaken - alles op één plek.

ClickUp CRM sjabloon

ClickUp CRM sjabloon

Hier kunt u de Sjabloon voor contractbeheer op ClickUp om contracten in verschillende fasen bij te houden. Pas dit sjabloon aan om klantspecifieke voorwaarden op te nemen, automatische herinneringen voor verlengingen in te stellen en afgesloten overeenkomsten op te slaan in een veilige omgeving.

Van geautomatiseerde herinneringen voor handtekeningen tot versiebeheer, deze ClickUp sjabloon zorgt ervoor dat u alle laatste fasen van uw verkoopcyclus kunt bijhouden.

Dit is wat u er zo leuk aan zult vinden:

Beveilig de nieuwste compliance en juridische overeenkomsten voor contracten ✅️

Krijg meer zichtbaarheid in de status van contracten en hun verlengingsdata ✅️

Nauwkeurig de kosten bijhouden die aan elk contract zijn verbonden ✅️

Software voor analyse en rapportage

Omdat zelfbeheer zo'n belangrijk onderdeel is van het sluiten op afstand, moeten closers toegang hebben tot analysehulpmiddelen om hun prestaties te evalueren, trends te identificeren en verkoopstrategieën te optimaliseren.

Goede software voor rapportage levert ook bruikbare inzichten die gegevensgestuurde beslissingen voeden, of het nu gaat om het verbeteren van individuele prestaties of het stroomlijnen van het verkoopproces als geheel!

visualiseer uw voortgang met levendige en interactieve dashboards op ClickUp_ ClickUp Dashboards vertaalt gegevenssets in visueel overtuigende en bruikbare inzichten.

Met de mogelijkheid om widgets aan te passen, kunnen externe medewerkers deze interactieve dashboards gebruiken om KPI's zoals het sluiten van deals, verkoopopbrengsten, gezondheid van de pijplijn, enz. in realtime bij te houden. De rapportagetools op ClickUp delen dynamische updates, zodat verkopers voorop kunnen blijven lopen.

➡️ Meer lezen:

Een dag uit het leven van een verkoopmanager: Taken, uitdagingen en middelen voor succes

Sluit verkoopdeals op afstand met ClickUp

Afsluiten op afstand is een transformatieve benadering van moderne verkoop, waarbij flexibiliteit wordt gecombineerd met de kracht van technologie om overal deals te sluiten.

Deze methode brengt verkoop verder dan telefoongesprekken en face-to-face interacties, geeft toegang tot wereldwijde verkoopkansen en biedt ongeëvenaarde flexibiliteit. Bovendien vereist het unieke vaardigheden, aanpassingsvermogen en het vermogen om vertrouwen op te bouwen in virtuele omgevingen.

Tools zoals ClickUp maken het eenvoudiger voor externe closers om hun verkoopvaardigheden aan te scherpen en meer deals te sluiten. Of u nu een verkoopveteraan of een beginner bent, ClickUp kan een overvloed aan mogelijkheden bieden voor externe closers om een bevredigende carrière te hebben.

Benieuwd hoe u een remote closer kunt worden? Aanmelden bij ClickUp en ga aan de slag met het ultieme hulpmiddel voor verkoop op afstand!