Top 20 communicatietrends die de toekomst van werk vormgeven

Een snelle, effectieve en teamgerichte dialoog is essentieel en het concept van teamcommunicatie evolueert sneller dan ooit.

Blijkbaar, 88% van onze werktijd wordt besteed aan communicatie, waarbij 84% nu jongleert met meer platforms dan voorheen om hun teams effectief te bereiken.

Wat betekent dit voor de toekomst van werk?

Interne communicatieprofessionals en leiders heroverwegen deze intense digitale verbinding met het oog op de geestelijke gezondheid van werknemers. Met de wirwar van communicatiekanalen beschikbaar zijn, zien we een aantal baanbrekende trends ontstaan in de ruimte.

Van AI-gestuurde messaging tools en interne communicatiekanalen tot afstandsvriendelijke workflows, hier zijn 20 communicatietrends die niet alleen vorm geven aan werkruimtes; ze transformeren de manier waarop teams verbinding maken, samenwerken en groeien in een moderne, hybride wereld.

De huidige staat van communicatie op de werkplek

Een recent onderzoek van Gallup naar communicatie op de werkplek laat een subtiele maar veelbelovende trend zien: het aantal werknemers dat zich actief afzijdig houdt is gedaald van 18% in 2022 naar 16% in 2023

Wat is de oorzaak van deze positieve verandering? Eén krachtige maar eenvoudige aanpak springt eruit: regelmatige, zinvolle gesprekken tussen managers en leden van het team

Het onderzoek van Gallup benadrukt dat één enkel, doordacht gesprek per week tussen managers en werknemers effectiever relaties opbouwt dan enige andere leiderschapstactiek.

Organisaties zoals Microsoft zijn de capaciteit voor samenwerking te vergroten binnen interne teams die hun productensuite gebruiken. Microsoft erkent het potentieel van asynchrone communicatiemiddelen heeft Microsoft Teams geïntegreerd in de dagelijkse workflow van zijn werknemers.

Ze hebben het platform aangepast aan veelvoorkomende werkscenario's; van ochtendroutines met e-mail, kalender en chatten tot werk op afstand, vergaderingen en zelfs gesprek tijdens de waterkoeler microsoft heeft Teams naadloos verweven in het weefsel van modern werk.

De rol van technologie in de vorm van communicatie

Technologie zorgt voor een revolutie in de manier waarop we communiceren op het werk, waardoor het sneller en slimmer wordt. Apps voor teamcommunicatie zoals MS Teams, Google Meet en Zoom zijn toonaangevend met AI-gestuurde realtime vertaalfuncties die teams helpen taalbarrières te overwinnen.

Naast videogesprekken geeft AI ook een nieuwe vorm aan de manier waarop we omgaan met een van de grootste uitdagingen op de werkplek: de stortvloed aan e-mails. AI-hulpprogramma's voor e-mail helpen professionals om hun inbox gemakkelijk te beheren door belangrijke berichten prioriteit te geven, snelle, beknopte antwoorden voor te stellen en zelfs de toon en het sentiment van communicatie te analyseren.

🧠 Did You Know? AI-gestuurde optimalisaties kunnen kenniswerkers geld besparen tot zes weken per jaar kunnen besparen -weken die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden in zinvoller werk en innovatie.

Waar het op neerkomt? Technologie vergemakkelijkt niet alleen de communicatie, maar verhoogt deze ook, zodat werknemers zich meer kunnen richten op strategische taken met een grote impact.

Top 20 communicatietrends die de toekomst van werk vormgeven

Communicatie op de werkplek verandert en u hebt een gouden kans om daar optimaal van te profiteren.

Naast het bespreken van 20 communicatietrends die de gemoederen bezig houden, bespreken we een platform dat bedrijven al een voorsprong geeft als alles-in-één software voor productiviteit en werkbeheer ClickUp .

Laten we nu de trends bespreken:

1. Automatisering is alomtegenwoordig

Vandaag de dag kunnen handmatige taken, feedbackbeoordelingen, notificaties en herinneringen voor vergaderingen worden geautomatiseerd zodat mensen hun tijd niet hoeven te verdoen met achter managers aan te rennen voor hetzelfde. Geautomatiseerde reacties en realtime updates, zoals project notificaties, herinneringen voor vergaderingen en terugkerende taken, zorgen voor transparantie en afstemming tussen de leden van het team.

Tools zoals ClickUp Automatisering lopen voorop in deze trend en stellen bedrijven in staat om processen te vereenvoudigen en productiviteit te verhogen.

Maak aangepaste ClickUp Automatiseringen of kies uit een bibliotheek van 100+ vooraf gebouwde sjablonen

ClickUp Automations vergemakkelijkt workflows en verhoogt de productiviteit. De automatische toewijzing van taken zorgt voor soepele overgangen als teams evolueren, terwijl automatische taakinitialisatie tijd bespaart en fouten minimaliseert.

2. AI staat nu centraal

Feitencheck: Meeste bedrijven (75%) gebruiken nu AI voor minstens één functie. Bovendien gebruikt de helft van deze bedrijven AI voor meerdere functies, waaruit blijkt dat het gebruik van AI sinds 2023 snel toeneemt.

Wil je een voorproefje van die kracht? Probeer ClickUp Brein .

Stel ClickUp Brain een vraag en krijg gedetailleerde antwoorden

ClickUp Brain is een AI-assistent binnen ClickUp. Dit is wat het voor u kan doen:

Taakbeheer: Maak nieuwe Taken aan in uw werkruimte met alle benodigde details

Maak nieuwe Taken aan in uw werkruimte met alle benodigde details Inzicht in uw werkruimte: Krijg inzicht in uw ClickUp-werkruimte door activiteiten van gebruikers op te halen en samen te vatten, te zoeken naar specifieke Taken of documenten en een overzicht te krijgen van de voortgang van uw team

Krijg inzicht in uw ClickUp-werkruimte door activiteiten van gebruikers op te halen en samen te vatten, te zoeken naar specifieke Taken of documenten en een overzicht te krijgen van de voortgang van uw team Zoeken en ophalen: Zoek in uw werkruimte naar specifieke informatie, zoals taken, opmerkingen of documenten. U kunt ook het Helpcentrum van ClickUp doorzoeken voor begeleiding bij het gebruik van de functies van ClickUp

Zoek in uw werkruimte naar specifieke informatie, zoals taken, opmerkingen of documenten. U kunt ook het Helpcentrum van ClickUp doorzoeken voor begeleiding bij het gebruik van de functies van ClickUp Inzicht in communicatie:Verzamel en vat communicatieactiviteiten binnen uw werkruimte samen

Naast ClickUp-taak kan het u helpen met verschillende onderwerpen, uitleg geven en vragen beantwoorden als een algemene ClickUp AI assistent. Alleen woont deze AI-assistent in uw werkruimte.

3. Authentiek leiderschap wint

Medewerkers willen meer doordachte en gedetailleerde communicatie van hun leiders. Ze willen vaker van hun leiders horen en consistent updates ontvangen.

In zijn boek Authentiek leiderschap, Bill George , de befaamde voormalige CEO, beweert dat vijf sleutelprincipes authentiek leiderschap schragen: doel, waarden, hart, zelfdiscipline en relaties. Hij stelt dat leiders die deze principes belichamen aanzienlijk meer waarde creëren dan leiders die alleen gefocust zijn op financiële cijfers.

4. Sociaal bewustzijn is een must

Consumenten zoeken tegenwoordig steeds vaker merken die aansluiten bij hun waarden en overtuigingen, met name merken die zich toewijzen aan sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Deze verschuiving dwingt bedrijven om ethische overwegingen te integreren in hun communicatiestrategieën.

✅ Fact check: 73% van de consumenten verwacht dat merken actie ondernemen op het gebied van sociale en milieuproblemen, terwijl twee derde van de Amerikanen vindt dat CEO's van bedrijven sociale problemen moeten aanpakken.

Karen Goldfeder, VP bedrijfsontwikkeling bij DoSomething, een wereldwijde non-profit, neemt geen blad voor de mond als ze deze trend beschrijft :

Het is voor merken tabel om te zeggen dat ze een missie hebben. Het is nu verplicht om te zeggen hoe je op dit cruciale moment in de geschiedenis gaat verschijnen en te laten zien waar je merk voor staat, waar je compromissen sluit en waar niet_.

Karen Goldfeder, VP bedrijfsontwikkeling bij DoSomething

5. Communicatiemiddelen zijn gestroomlijnd

Unified Communication tools veranderen de manier waarop bedrijven werken.

Door verschillende communicatiekanalen in één platform te consolideren, kunt u de chaos en inefficiëntie elimineren die gepaard gaan met meerdere tools in één. En tools zoals Microsoft Teams, Slack en Zoom bieden een opmerkelijke flexibiliteit, waardoor bedrijven zich kunnen aanpassen aan werken op afstand en hybride werkafspraken.

Fact check: De wereldwijde markt voor eengemaakte communicatie en samenwerking zal naar verwachting groeien met een 13% CAGR tot 141,6 miljard USD in 2027. ClickUp integraties kunt u bijvoorbeeld gratis 1000+ tools verbinden. Bouw aangepaste integraties en ClickUp apps met behulp van onze krachtige API.

Vind alle apps die u ooit nodig zult hebben in één platform met ClickUp Integrations

Of je nu Slack-berichten wilt omzetten in ClickUp-taak of acties tussen ClickUp en HubSpot automatiseren, het is allemaal mogelijk met integraties.

Geloof ons niet op ons woord! Lees wat een gebruiker van ClickUp, Chrisse Boyle , Senior Campaign Manager bij Penske Media Corporation, zegt:

ClickUp is zeer geschikt voor vergaderingen, het invullen van formulieren, het verzamelen van gegevens, het beheren van dagelijkse taken, het beheren van de bandbreedte van het team, het beheren van werk wanneer de leden van het team niet op kantoor zijn voor vakanties of ziektedagen, historische gegevens, en goed om te zien hoeveel geld en campagnes ons team heeft aangeraakt gedurende het jaar. We gebruiken verschillende dashboards voor vergaderingen om ervoor te zorgen dat we alles behandelen en op schema blijven. En ons team gebruikt het ook voor de lol! We hebben een privé prikbord waar we foto's, citaten en dingen die we beluisteren/kijken/shoppen delen. Het is de beste mix van werk en ontspanning en houdt ons ZO georganiseerd._

Chrisse Boyle, Senior Campagne Manager bij Penske Media Corporation

Wil je niet wisselen tussen Slack, ClickUp of andere tools? ClickUp chatten is ontworpen om instant messaging op het werk door chatten te integreren met je eigenlijke werk. Dat klopt, zeg maar dag tegen die schakeltaks en de extra cognitieve overbelasting.

Gebruik ClickUp-werkruimte om de kracht van instant messaging te benutten zonder van tool te hoeven veranderen

Lees hier hoe het de productiviteit verhoogt:

Geïntegreerde communicatie en projecten : Chatten is niet alleen voor gesprekken; het is direct verbonden met lijsten, projecten, formulieren en whiteboards, zodat alles up-to-date blijft zonder de context te verliezen

: Chatten is niet alleen voor gesprekken; het is direct verbonden met lijsten, projecten, formulieren en whiteboards, zodat alles up-to-date blijft zonder de context te verliezen FollowUps : Belangrijke berichten kunnen worden getriaged om te voorkomen dat ze verloren gaan in de ruis, zodat belangrijke items zichtbaar blijven

: Belangrijke berichten kunnen worden getriaged om te voorkomen dat ze verloren gaan in de ruis, zodat belangrijke items zichtbaar blijven Verander berichten in Taken (met AI) : Zet elk bericht handmatig om in een Taak of laat AI automatisch de context vastleggen en een Taak genereren die klaar is voor uitvoering

: Zet elk bericht handmatig om in een Taak of laat AI automatisch de context vastleggen en een Taak genereren die klaar is voor uitvoering SyncUps : Houd alle leden van het team op één lijn met live video- en audiogesprekken. Functies zoals scherm delen, Taken koppelen en AI-gegenereerde samenvattingen verbeteren de samenwerking

: Houd alle leden van het team op één lijn met live video- en audiogesprekken. Functies zoals scherm delen, Taken koppelen en AI-gegenereerde samenvattingen verbeteren de samenwerking Posten : Creëer content in langere vorm in chats, gecategoriseerd als updates, aankondigingen of ideeën voor betere organisatie

: Creëer content in langere vorm in chats, gecategoriseerd als updates, aankondigingen of ideeën voor betere organisatie Teamgenootprofielen en planning: Geef de prioriteiten van teamgenoten weer en boek vergaderingen rechtstreeks in chatten

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's Matrix voor teamcommunicatie en vergaderingen om effectieve schema's voor teamvergaderingen op te stellen, tijdlijnen voor komende projecten te creëren, ieders verantwoordelijkheden in detail te beschrijven en actie te ondernemen voor noodzakelijke taken na vergaderingen.

6. Cloud-gebaseerde platforms zijn de norm

Cloud-gebaseerde tools bieden ongeëvenaarde flexibiliteit en toegankelijkheid, waardoor teams naadloos kunnen samenwerken vanaf elke plek ter wereld.

ClickUp is een krachtig voorbeeld van een cloudgebaseerde tool waarmee teams effectief kunnen samenwerken. Dit is hoe:

Gecentraliseerde projectgerelateerde communicatie en gezamenlijke bewerking van documenten

Verbeterde besluitvorming in de hele organisatie met onmiddellijke inzichten dankzij ClickUp Brain

7. Mobiele oplossingen zijn gewild

Groot beeld: De markt voor mobiele apps zal naar verwachting groeien met een CAGR van 14,3% van 2024 tot 2030 . Deze exponentiële groei onderstreept de onmiskenbare dominantie van mobiele oplossingen in de vorm van de toekomst van communicatie en handel.

Iedereen doet tegenwoordig alles op zijn telefoon! Ze lezen bestanden, bewerken en delen ze in realtime, wonen vergaderingen bij, chatten op het werk, vullen urenlijsten in en maken aantekeningen onderweg. Vanaf 2022 hebben de meesten van ons een gemiddeld 4,8 uur per dag op onze apparaten.

En het is veilig om aan te nemen dat dit nummer gestaag stijgt.

8. CGI, Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) zijn marketingbesties

Fact check: De AR & VR markt zal naar verwachting een omzet genereren van 40.4 miljard in 2024 . Er wordt een jaarlijkse groei van 8,97% verwacht (CAGR 2024-2029), wat resulteert in een verwacht marktvolume van 62 miljard in 2029.

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Extended Reality (XR) veranderen in hoog tempo de manier waarop we communiceren en interageren met de digitale wereld.

📌 Praktijkvoorbeeld: Kinderziekenhuis Cincinnati heeft een afdeling die Cincinnati Children's DX Tech heet. Deze baanbrekende discipline maakt gebruik van technologieën, waaronder medische beeldvorming, 3D-modellering, 3D-printen, virtuele en augmented reality en meeslepende digitale ervaringen, om een revolutie teweeg te brengen in de patiëntenzorg en medisch onderzoek.

Een goed voorbeeld van de impact van DX Tech is de Heart VAD Simulator, waar chirurgen MRI-gegevens van echte patiënten kunnen gebruiken, omgezet in 3D-modellen, om complexe procedures interactief te abonneren in een virtuele omgeving.

9. Klantreizen zijn meer gepersonaliseerd 71% van de consumenten eisen tegenwoordig gepersonaliseerde interacties en 76% is bereid om van merk te veranderen als niet aan hun verwachtingen wordt voldaan. Om aan deze stijgende verwachtingen te voldoen en klanttevredenheid te garanderen, moeten retailers zich richten op het personaliseren van het hele klanttraject.

voorbeeld: Hilton Hotels & Resorts herkende de veranderende behoeften van moderne reizigers, met name millennials en Gen Z, die de voorkeur geven aan naadloze, digital-first ervaringen. Hilton ontwikkelde de Hilton Honors app om tegemoet te komen aan deze demografie en om de algehele gastervaring te verbeteren. Deze innovatieve app maakt gebruik van technologie om het reisproces te stroomlijnen.

Met functies als Digital Key en Background Elevator Unlock kunnen gasten de traditionele incheckprocedures omzeilen en genieten van een probleemloos verblijf. Met de app kunnen gasten ook de technologie in hun kamer bedienen, communiceren met hotelpersoneel en betalingen doen, allemaal vanaf hun mobiele apparaten.

10. Content aanmaken is een goudmijn

Weet je nog dat je ervan droomde om van je hobby's een fulltime baan te maken? De makers-economie heeft die droom voor talloze mensen werkelijkheid gemaakt. Je kunt je deel van je creaties delen, een trouwe aanhang opbouwen en inkomsten genereren via verschillende wegen:

Monetiseren van je content: Via platforms als YouTube kun je geld verdienen door deel te nemen in advertentie-inkomsten. Je kunt ook digitale producten zoals e-books, cursussen of kunstwerken verkopen op online marktplaatsen

Via platforms als YouTube kun je geld verdienen door deel te nemen in advertentie-inkomsten. Je kunt ook digitale producten zoals e-books, cursussen of kunstwerken verkopen op online marktplaatsen Een community opbouwen: Exclusieve content maken voor leden of persoonlijke coaching en begeleiding aanbieden kan een lucratieve manier zijn om inkomsten te genereren

Exclusieve content maken voor leden of persoonlijke coaching en begeleiding aanbieden kan een lucratieve manier zijn om inkomsten te genereren Samenwerken met merken: Samenwerken met merken voor gesponsorde content en productonderscheidingen kan aanzienlijke financiële mogelijkheden bieden

Samenwerken met merken voor gesponsorde content en productonderscheidingen kan aanzienlijke financiële mogelijkheden bieden Crowdfunding: Platformen zoals Patreon stellen je in staat om direct ondersteuning van je fans te ontvangen

Live streaming heeft de makerseconomie naar nieuwe hoogten getild. Platformen zoals Twitch hebben een revolutie teweeggebracht in de game-industrie en bieden gamers de ruimte om in realtime te communiceren met hun publiek.

11. Hybride is een geliefd formulier voor werkstijl

Fact Check: Uit de Global Hybrid Work Study blijkt dat alleen 72% van de werknemers zijn positief over een terugkeer naar kantoor voor een bepaalde tijd, terwijl 47% vindt dat hun werkruimte past bij hybride werk.

📌 Praktijkvoorbeeld: Unilever herdefinieert de toekomst van werk met haar innovatieve flexibiliteit en employee empowerment aanpak.

Het U-Work-beleid van het bedrijf biedt een unieke combinatie van vrijheid en veiligheid, waardoor werknemers kunnen werken aan diverse opdrachten en tegelijkertijd kunnen profiteren van de voordelen van een traditionele baan. Werknemers ontvangen een maandelijkse vergoeding en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, wat zorgt voor financiële stabiliteit en evenwicht tussen werk en privéleven.

Geef ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan een poging om bedrijfsbrede communicatie op uw hybride werkplek te verhogen, beheren en bijhouden.

ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan

Het ClickUp Interne Communicatie Strategie en Actie Plan Sjabloon is ontworpen om iedereen op één lijn te houden binnen één naadloos platform.

Gebruik deze sjabloon om:

Evalueer bestaande praktijken: Beoordeel uw huidige interne communicatiemethoden

Beoordeel uw huidige interne communicatiemethoden Bepaal duidelijke doelstellingen: Stel specifieke communicatiedoelen op maat voor zowel externe als interne medewerkers

Stel specifieke communicatiedoelen op maat voor zowel externe als interne medewerkers Selecteer de juiste kanalen: Bepaal de meest effectieve communicatiekanalen voor uw hybride team: E-mails? Nieuwsbrieven? Videoconferenties? Instant messaging platforms? Zorg ervoor dat deze kanalen inspelen op de voorkeuren van zowel medewerkers op afstand als medewerkers op locatie om inclusiviteit te bevorderen

Bepaal de meest effectieve communicatiekanalen voor uw hybride team: E-mails? Nieuwsbrieven? Videoconferenties? Instant messaging platforms? Zorg ervoor dat deze kanalen inspelen op de voorkeuren van zowel medewerkers op afstand als medewerkers op locatie om inclusiviteit te bevorderen Ontwikkel een gedetailleerd actieplan: Schets specifieke Taken met deadlines voor elk communicatie-initiatief

Schets specifieke Taken met deadlines voor elk communicatie-initiatief Volg de voortgang en verzamel feedback: Controleer regelmatig de effectiviteit van uw communicatiestrategie via de bijhoudtools van ClickUp

12. Datagestuurde Public Relations (PR) en storytelling zullen aan kracht winnen

Fact check: Volgens het 2024 Global Comms Report zullen, terwijl 45% van de communicatieleiders geeft prioriteit aan het aanmaken van content, maar slechts 33% voelt zich zelfverzekerd in het maken van overtuigende merkverhalen.

Dit betekent dat storytelling in PR met inzichten de komende jaren alleen maar zal toenemen. Maar wat nog meer? Hier zijn enkele opkomende PR-trends:

Generatieve AI inzetten voor betere communicatie: PR Teams gebruiken nu AI om grote datasets te analyseren en trends en consumentenvoorkeuren te ontdekken

PR Teams gebruiken nu AI om grote datasets te analyseren en trends en consumentenvoorkeuren te ontdekken Gepersonaliseerde verbindingen creëren met behulp van analyses: Geavanceerde analyses stellen PR-professionals in staat om meer adaptieve, realtime campagnes te creëren

Geavanceerde analyses stellen PR-professionals in staat om meer adaptieve, realtime campagnes te creëren Merken versterken met de makerseconomie: Merken gaan verder dan traditionele endorsements

Merken gaan verder dan traditionele endorsements **Met inclusieve, gemeenschapsgerichte campagnes creëren PR-professionals campagnes die verbinding maken met verschillende gemeenschappen

14. HR-afdelingen gaan digitaal

Mobiele HR apps hebben de manier waarop werknemers met HR omgaan veranderd. Deze apps bieden werknemers een handige manier om toegang te krijgen tot informatie, verzoeken in te dienen en hun HR-gerelateerde Taken te beheren.

Met een paar tikken kunnen werknemers:

Zelfstandig: Informatie inzien zoals salarisstroken, verlofsaldi en bedrijfsbeleid

Informatie inzien zoals salarisstroken, verlofsaldi en bedrijfsbeleid Verzoeken indienen: Verlofaanvragen, onkostendeclaraties en andere verzoeken eenvoudig indienen

Verlofaanvragen, onkostendeclaraties en andere verzoeken eenvoudig indienen Zich inschrijven voor secundaire arbeidsvoorwaarden: Zich inschrijven voor secundaire arbeidsvoorwaarden en hun dekking wijzigen

Volg de tijd voor taken, stel handmatig of geautomatiseerd tijdsregistraties op en meer met ClickUp Project Time Tracking

Voorbeeld, ClickUp Project tijdsregistratie kan HR teams helpen hun processen te digitaliseren. Het biedt een allesomvattende oplossing voor het bewaken en analyseren van het tijdsgebruik van werknemers en zorgt voor nauwkeurigheid en efficiëntie.

Dit is hoe het kan helpen:

Effortless tijdsregistratie: Registreer eenvoudig de tijd die aan Taken is besteed

Registreer eenvoudig de tijd die aan Taken is besteed Gedetailleerde urenstaten: Genereer gedetailleerde urenstaten die het tijdsgebruik uitsplitsen per dag, week, maand of aangepast bereik

Genereer gedetailleerde urenstaten die het tijdsgebruik uitsplitsen per dag, week, maand of aangepast bereik Cumulatieve tijdsregistratie: Verkrijg inzicht in de totale tijd die is besteed aan specifieke taken of projecten door individuele leden van een team of hele teams

Verkrijg inzicht in de totale tijd die is besteed aan specifieke taken of projecten door individuele leden van een team of hele teams Krachtige rapportage: Maak aangepaste rapporten om patronen in tijdsgebruik te analyseren, trends te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen

Maak aangepaste rapporten om patronen in tijdsgebruik te analyseren, trends te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen Naadloze integraties:Integreer met populaire tools voor tijdsregistratie zoals Toggl, Harvest en Everhour om tijdsgegevens uit verschillende databronnen te consolideren

14. Real-time samenwerking is een hit

Real-time feedback, een strategie waarbij werknemers onmiddellijk feedback krijgen, is een krachtig hulpmiddel voor prestatiebeheer geworden. Regelmatige en tijdige feedback helpt werknemers om op koers te blijven en de nodige aanpassingen te maken.

✅ Fact Check: Werknemers zijn 3.6 keer meer kans om het er helemaal mee eens te zijn dat ze gemotiveerd zijn om uitstekend werk te doen wanneer hun manager dagelijks (vs. jaarlijks) feedback geeft.

Geef feedback in realtime en verbeter de communicatie tussen uw teams met ClickUp Assigned Comments

U kunt gebruik maken van ClickUp Toegewezen opmerkingen om realtime feedback te geven aan teamleden. Het kunnen meerdere flexibele weergaven zijn waarop u werkt of ClickUp Docs. Het enige wat u hoeft te doen is de mensen selecteren aan wie u de opmerkingen wilt toewijzen (feedback geven), of in Documenten, tekst selecteren om feedback toe te wijzen.

Langdurige partnerschappen: Veel merken stappen af van eenmalige campagnes en kiezen voor langdurige partnerschappen met influencers. Een voorbeeld: Charli D'Amelio, de meest gevolgde TikTok maker met 140M volgers, heeft consequent Dunkin' Donuts gepromoot via TikTok content, waarondereen virale campagne genaamd #CharliXDunkinContest ### 16. Om- en bijscholingsinitiatieven zijn blijvend

Fact Check: Lage betrokkenheid van werknemers kost de wereldeconomie 8,9 biljoen dollar oftewel 9% van het mondiale BBP.

De oplossing? Trainingsprogramma's om de betrokkenheid te vergroten.

Door zijn trainingsprogramma's af te stemmen op de communicatietrends in de sector, maakt Amazon gebruik van communicatiemiddelen en -kanalen die de interne communicatie vergemakkelijken en een benchmark vormen voor proactieve bedrijfscommunicatie en personeelsontwikkeling.

📌 Praktijkvoorbeeld: Amazon's Upskilling 2025 programma is een investering van $1,2 miljard om werknemers te helpen essentiële vaardigheden te leren die ze nodig hebben voor veelgevraagde, beter betaalde rollen in technische en niet-technische velden.

17. Employer branding is een topprioriteit

Volgens een rapport gepubliceerd door LinkedIn Talent Solutions, 72% van de rekruteringsleiders wereldwijd is het erover eens dat het werkgeversmerk een significante invloed heeft op het werven van personeel. Ter vergelijking: 75% van de werkzoekenden houdt rekening met het merk van een werkgever voordat ze zelfs maar solliciteren naar een baan.

Gebruik ClickUp Clips om elk idee of gesprek duidelijk te communiceren door diepgaande video's op te nemen

Instance, ClickUp clips versnelt, verduidelijkt en stimuleert teamcommunicatie. In plaats van eindeloze threads door te worstelen, kunnen teamleden een video opnemen, ideeën direct delen en het risico op verkeerde interpretaties elimineren.

Clips zorgen voor een naadloze samenwerking door commentaar toe te staan in de video zelf. De leden van het team kunnen op elk deel van een clip klikken om commentaar of feedback toe te voegen en een tijdstempel toont alle commentaren op de video.

Toekomstbestendige communicatie voor je team met ClickUp

De toekomst van werk is hier, gevormd door communicatietrends die herdefiniëren hoe we verbinding maken, samenwerken en gedijen op de dynamische werkplekken van vandaag.

Omdat interne communicatie de kern vormt van productiviteit, zijn deze opkomende communicatiekanalen - van AI-gestuurde berichten tot gepersonaliseerde video-updates - essentieel voor elk modern team. ClickUp loopt voorop bij deze interne communicatietrends.

Of het nu gaat om het stroomlijnen van interne communicatie, projectmanagement of het gebruik van AI-ondersteunde communicatietools, ClickUp houdt alle communicatiekanalen toegankelijk en georganiseerd, zodat er geen bericht, project of update wordt gemist. Dus, meld u aan bij ClickUp vandaag nog!