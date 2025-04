11 Gratis sjablonen voor Sprint Review

Aan het einde van elke Sprint komt je team bij elkaar om de voortgang te bespreken, feedback te delen en een abonnement te nemen op de volgende stap. Maar al te vaak voelen deze besprekingen aan als een onsamenhangende reeks updates in plaats van een gezamenlijke reflectie op het werk van het team.

Feedback wordt gemist, mensen vergeten sleutelpunten en voor je het weet is de vergadering afgelopen zonder duidelijke richting.

Dit is waar sjablonen voor Sprint Review het verschil kunnen maken. Een doordacht sjabloon biedt niet alleen structuur, maar creëert ook ruimte waar je team zich kan richten op wat belangrijk is: het vieren van prestaties, leren van uitdagingen en afstemmen op het pad voor de toekomst.

In dit artikel bespreken we sjablonen voor sprintreviews die je reviews veranderen van routinematige samenvattingen in momenten die het momentum van je team aanwakkeren.

Wat zijn sjablonen voor sprintreviews?

Sjablonen voor sprintreviews zijn sjablonen of overzichten die teams kunnen gebruiken voor het structureren en faciliteren van productiviteit tijdens vergaderingen over sprintreviews.

Deze sjablonen bevatten meestal secties voor het beoordelen van voltooid werk, het bespreken van sleutelgegevens, het identificeren van geleerde lessen en het plannen van de volgende sprint op basis van de huidige sprintresultaten.

Hier zijn de gemeenschappelijke elementen van sjablonen voor sprintreviews:

Agenda : Schets de structuur van de vergadering, inclusief tijd voor demo's, feedback sessies en discussies

: Schets de structuur van de vergadering, inclusief tijd voor demo's, feedback sessies en discussies Voltooid werk : Lijst van de taken of functies Voltooid tijdens de Sprint

: Lijst van de taken of functies Voltooid tijdens de Sprint Demonstraties : Ruimte voor het demonstreren van nieuwe functionaliteit of functies

: Ruimte voor het demonstreren van nieuwe functionaliteit of functies Feedback verzamelen : Ruimte voor het verzamelen van feedback en vragen van belanghebbenden

: Ruimte voor het verzamelen van feedback en vragen van belanghebbenden Actie items: Secties voor het aantekenen van eventuele vervolgacties of verbeteringen voor de volgende Sprint

Wat maakt een goed sjabloon voor Sprint Review?

Een goed sjabloon voor een Sprint Review zou moeten zijn:

helder en beknopt: gemakkelijk te begrijpen en te volgen

gemakkelijk te begrijpen en te volgen Flexibel: Aanpasbaar aan verschillende grootte van teams en projecttypes

Aanpasbaar aan verschillende grootte van teams en projecttypes Actiegericht: Gericht op het identificeren en aanpakken van problemen

Gericht op het identificeren en aanpakken van problemen Samenwerken:* Moedigt deelname van alle leden van het team aan

Gegevensgestuurd: Gebruikt meetgegevens om voortgang te meten en verbeterpunten te identificeren

11 sjablonen voor Sprint Review voor Agile succes

Nu je weet wat een goed sjabloon is, gaan we 11 gratis sjablonen voor Sprint Review onderzoeken die al deze functies hebben en die je zeker moet proberen:

1. De ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon

De ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon biedt een gestructureerd kader voor teams om na te denken over de recente Sprint. Teams kunnen het gebruiken om te identificeren wat goed ging en wat beter had gekund en om uitvoerbare verbeteringen voor de toekomst aan te brengen.

Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon ClickUp

Nog te doen helpt de veelvoorkomende valkuilen van sprint overbelasting of onderbezetting te voorkomen en zorgt ervoor dat de werklast in elke sprint evenwichtig en haalbaar is.

De kracht van dit sjabloon ligt in het realtime bijhouden van de voortgang, waardoor teamleiders en Scrum Masters potentiële knelpunten vroeg in de sprint kunnen identificeren en kunnen voldoen aan Scrum waarden .

Met deze zichtbaarheid kunnen managers blokkades aanpakken of opdrachten aanpassen voordat dit de hele Sprint beïnvloedt. Door meetgegevens zoals de snelheid van het team en de werklastbalans te monitoren, helpt het sjabloon ClickUp Sprint teams om op koers te blijven, waardoor het evalueren van de voortgang in één oogopslag eenvoudig wordt.

✨Ideaal voor: Teams die ervoor willen zorgen dat hun projecten op schema en binnen budget blijven.

Eenvoudig sprintreviews beheren met de software voor Agile projectmanagement van ClickUp

Bovendien, ClickUp's Agile projectmanagement tool kan Sprint reviews aanzienlijk verbeteren door een gecentraliseerd platform te bieden voor:

Eenvoudig toegang te krijgen tot de gedefinieerde doelen en doelstellingen van de Sprint en deze te beoordelen

De voortgang van het team ten opzichte van deze doelen tijdens de Sprint te bewaken

Feedback te verzamelen van stakeholders en leden van het team op één plek

Gebruik tags, labels of aangepaste velden om feedback te categoriseren en te prioriteren

Actiepunten toewijzen aan specifieke teamleden en hun voortgang bijhouden om toekomstige Sprints te verbeteren

Discussies en brainstormsessies faciliteren met realtime functies voor samenwerking

4. Het ClickUp sjabloon voor Agile Sprint Gebeurtenissen

De ClickUp Agile Sprint gebeurtenissen sjabloon consolideert alle essentiële gebeurtenissen van Agile Sprints in één georganiseerde werkstroom, van sprint abonnement en dagelijkse standups tot sprint reviews.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-527.png ClickUp sjabloon voor Agile Sprint gebeurtenissen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1396988&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Elk type gebeurtenis, zoals Sprint planning, dagelijkse standups en sprint reviews -heeft zijn eigen sectie, zodat teams doelen, aantekeningen en actie-items kunnen documenteren op een gestructureerde manier die gemakkelijk opnieuw te bezoeken is.

Bijvoorbeeld, tijdens sprint abonnement teams kunnen doelstellingen schetsen, een lijst maken van taken en doelen voor de Sprint instellen. De leden van het team kunnen blokkades bijwerken, prioriteiten delen en de voortgang bijhouden tijdens dagelijkse standups.

De speciale secties verminderen de afhankelijkheid van externe tools en zorgen ervoor dat u alle documenten documenteert Agile vergadering aantekeningen en acties op één plaats. Dit verbetert de toegankelijkheid van informatie en vermindert de kans dat belangrijke details over het hoofd worden gezien tussen Scrum gebeurtenissen .

✨Ideaal voor: Scrumteams die hun Sprint gebeurtenissen en documentatie willen centraliseren.

5. Het sjabloon ClickUp Simple Sprint

Perfect voor kleinere of slankere teams, de ClickUp sjabloon voor eenvoudige Sprint biedt een eenvoudige layout gericht op de essentie: Taakopdrachten, deadlines en huidige status.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-528.png ClickUp sjabloon voor eenvoudige Sprint https://app.clickup.com/signup?template=t-6692280&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Door complexe velden en functies weg te laten, kunnen teams zich volledig concentreren op het voltooien van de taken binnen de tijdlijn van de Sprint zonder te worden afgeleid door extra functies.

Hier zijn enkele sleutel functies van dit sjabloon:

Minimalistisch ontwerp: Vermijdt onnodige functies en afleidingen

Vermijdt onnodige functies en afleidingen Duidelijke focus: Concentreert zich op het voltooien van taken en deadlines

Concentreert zich op het voltooien van taken en deadlines Vereenvoudigde communicatie: Verbetert de duidelijkheid en vermindert cognitieve belasting

Verbetert de duidelijkheid en vermindert cognitieve belasting Efficiënte uitvoering: Stroomlijnt werkstromen en verbetert productiviteit

Dit sjabloon is ideaal voor teams die prioriteit geven aan actie boven analyse en biedt de hulpmiddelen om de doelen van Sprint te bereiken zonder de overhead van complexe bijhouden of rapportage.

✨Ideaal voor: Teams die nieuw zijn met Agile methodologieën en klein willen beginnen.

6. Het ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

De ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon biedt een robuust framework dat alle aspecten van Scrum omvat, van backlog verfijning tot Sprint reviews.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-529.png ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-48349780&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De gestructureerde, aanpasbare borden zijn op maat gemaakt om teams te helpen alle Scrum rollen, Taken en gebeurtenissen in één weergave te beheren, waardoor het bijhouden van elke fase en rol in het Scrum proces eenvoudiger wordt.

De organisatie van dit sjabloon is vooral handig voor Scrum Masters, die afhankelijkheid van taken, blokkades en Sprint doelstellingen moeten bijhouden. Elke fase heeft zijn eigen Bestuursweergave in ClickUp dit maakt het toezicht op de voortgang en het beheer van afhankelijkheid van de werkstroom eenvoudig.

Het sjabloon is ook in hoge mate aanpasbaar, zodat teams het kunnen aanpassen aan hun processen, prioriteiten en doelen van het project.

ideaal voor: Scrum Masters om afhankelijkheid van taken, blokkades en Sprint doelen op één plek te bewaken.

7. Het ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning

De ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning is op maat gemaakt voor de instelling van doelen voor de Sprint, de toewijzing van middelen en het effectief inschatten van werklasten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-530.png ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039582&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Door een gestructureerde aanpak van sprint abonnementen dit sjabloon helpt teams:

Stel duidelijke doelen: Definieer specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen voor de Sprint

Definieer specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen voor de Sprint Werk opdelen: Taken opdelen in beheersbare brokken om een nauwkeurige schatting en toewijzing te vergemakkelijken

Taken opdelen in beheersbare brokken om een nauwkeurige schatting en toewijzing te vergemakkelijken Middelen toewijzen: Taken toewijzen aan leden van het team op basis van hun vaardigheden en beschikbaarheid

Taken toewijzen aan leden van het team op basis van hun vaardigheden en beschikbaarheid Werklast schatten: Gebruik technieken zoals story points of tijdsinschatting om de benodigde inspanning voor elke taak nauwkeurig in te schatten

De georganiseerde structuur van het sjabloon bevordert transparantie en verantwoordelijkheid, en zorgt ervoor dat iedereen in het team de algemene doelen van de Sprint en hun verantwoordelijkheden begrijpt.

Met behulp van dit sjabloon kunnen Agile Teams hun abonnement verbeteren, de voorspelbaarheid vergroten en uiteindelijk resultaten van hogere kwaliteit leveren.

✨Ideaal voor: Een ontwikkelteam dat duidelijk inzicht wil hebben in hun werk voor de komende Sprint.

8. Sprint beoordelingssjabloon van Miro Miro's sjabloon voor sprintbeoordeling is een ideaal hulpmiddel voor teams die op zoek zijn naar een boeiende, gezamenlijke aanpak voor sprintreviews. De interface in whiteboard-stijl verandert Sprint Review in interactieve, boeiende sessies.

via Miro Het sjabloon moedigt samenwerking aan als Scrum teams voltooid werk visueel weergeven, real-time feedback delen en inzichten vastleggen op het bord. De vrije ruimte maakt brainstormen mogelijk zonder strikte format, wat ideaal is voor teams die de voorkeur geven aan een meer organische manier van discussiëren.

Met digitale plakbriefjes, tekengereedschappen en realtime updates stimuleert dit sjabloon een dynamische en gezamenlijke reviewervaring.

De visuele layout moedigt leden van het team aan om actief deel te nemen, waardoor de sjabloon met name nuttig is voor verspreide teams die de energie van persoonlijke vergaderingen missen.

✨Ideaal voor: Scrumteams die hun Sprintreviews boeiender en meer gezamenlijk willen maken.

9. Sprint beoordelingssjabloon door Mural Sjabloon voor Sprint Review van Mural is een visueel aantrekkelijk en interactief hulpmiddel om effectieve Sprint Review sessies te faciliteren.

via Muurschildering Door een gestructureerd kader te bieden voor het bespreken van voltooid werk, het verzamelen van feedback en het identificeren van verbeterpunten, helpt dit sjabloon teams om gefocust te blijven en verantwoording af te leggen.

Hier zijn enkele voordelen van deze sjabloon:

Visuele organisatie: Duidelijke secties voor Voltooid werk, feedback en actie-items

Duidelijke secties voor Voltooid werk, feedback en actie-items Realtime samenwerking: Stelt teams op afstand in staat om naadloos bij te dragen en samen te werken

Stelt teams op afstand in staat om naadloos bij te dragen en samen te werken Prioriteit toekennen aan feedback: Helpt teams zich te concentreren op de inzichten met de meeste impact

Helpt teams zich te concentreren op de inzichten met de meeste impact Interactieve ervaring: Betrekt leden van het team en stimuleert open communicatie

Ideaal voor: Externe teams omdat het een dynamische en boeiende manier biedt om virtuele Sprint reviews uit te voeren.

10. Product Increment en Sprint Review Stroomschema sjabloon by SlidesTeam

De Sjabloon voor het Product Increment en Sprint Review Flowchart van het team is een praktische keuze voor teams die op zoek zijn naar een overzicht op hoog niveau voor presentaties. Het geeft het Scrum proces voor Sprint reviews en product incrementen visueel weer.

via Dia'sTeam De gestructureerde layout legt de relaties tussen elke stap in de sprint bloot, waardoor teams en belanghebbenden een duidelijk beeld krijgen van hoe productstappen in de loop van de tijd worden bereikt.

Het flowchart format is vooral waardevol voor het inwerken van nieuwe team leden of het uitleggen van het sprint review proces aan belanghebbenden die niet bekend zijn met Agile.

Het presentatieklare ontwerp maakt het gemakkelijk te gebruiken in Agile ceremonies en vergaderingen, die een beknopte, visuele manier bieden om de werkstroom te demonstreren.

✨Ideaal voor: Scrumteams die hun reviewproces voor de Sprint visueel willen weergeven

11. Sjabloon voor Sprint Review Vergadering per bereik

De Sjabloon voor Sprint Review Vergadering per bereik is een praktisch hulpmiddel dat de effectiviteit van sprint reviews aanzienlijk verbetert. Het goed georganiseerde format richt zich direct op de veelvoorkomende valkuilen waar teams mee te maken krijgen tijdens deze vergaderingen.

via Bereik Dit sjabloon zorgt ervoor dat alle kritieke aspecten van de Sprint aan bod komen door teams door de sleutel discussiepunten te leiden, zoals het bekijken van voltooide verhalen van gebruikers, het verzamelen van feedback en het identificeren van verbeterpunten.

Dit sjabloon biedt ook:

Duidelijke secties helpen focus te behouden en voorkomen off-topic gesprekken

Een speciale ruimte voor het vastleggen van feedback en actiepunten zorgt ervoor dat waardevolle inzichten worden vastgelegd en dat er actie wordt ondernomen

Duidelijke documentatie van feedback en actie-items helpt teams om op koers te blijven en resultaten te leveren

Met dit sjabloon kunnen Agile teams hun beoordelingsproces voor de Sprint stroomlijnen, de communicatie verbeteren en uiteindelijk producten van hogere kwaliteit leveren.

✨Ideaal voor: Een Scrum-team dat een cultuur van open communicatie en verantwoording wil bevorderen.

Sprintreviews herdefiniëren voor meer impact met ClickUp

In Agile ontwikkeling wordt het volledige potentieel van de traditionele sprint review vaak niet bereikt. Door gebruik te maken van de kracht van deze 11 gratis sjablonen voor sprintreviews kunnen teams hun Agile werkwijzen verbeteren en aanzienlijke verbeteringen realiseren.

Deze sjablonen zijn meer dan alleen hulpmiddelen; ze katalyseren zinvolle gesprekken en inzichtelijke reflecties. Door verder te gaan dan oppervlakkige statistieken, kunnen teams dieper ingaan op de impact van hun werk en waardevolle lessen en groeimogelijkheden identificeren.

Met de Agile software en sjablonen van ClickUp kunt u van elke Sprint Review een stap in de richting van continue verbetering en innovatie van uw werk maken. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!