Whatsapp Business vs Persoonlijk: Welke messaging tool moet ik kiezen?

WhatsApp maakte zijn debuut in 2009 en al snel was iedereen, van tieners op de middelbare school tot bedrijfspresteerders, verslaafd aan tekstberichten.

Met al deze opwinding namen bedrijven een aantekening. Ze realiseerden zich dat WhatsApp echt potentieel had voor klantcommunicatie. Maak kennis met WhatsApp Business-een versie die speciaal is ontworpen voor, je raadt het al, zakelijke interacties.

Toch blijft de belangrijke vraag hangen: Is WhatsApp beter geschikt voor persoonlijk gebruik of kan het net zo effectief zijn voor bedrijven? Is WhatsApp Business vs. Personal echt twee zijden van dezelfde medaille, of zijn het fundamenteel verschillende platforms?

Laten we de verschillen op een rijtje zetten en ontdekken welk platform geschikt is voor jouw behoeften.šŸ’”

Inleiding tot WhatsApp

In juni 2024 maakte de favoriete cast van Modern Family een verrassende comeback, dit keer in een WhatsApp-commercial !

Waarom, vraag je? Om de kracht van de functie groeps-chatten van WhatsApp te laten zien.

Met de klassieke eigenaardigheden van de tekens en een perfect script beloofde WhatsApp kijkers een naadloze berichtervaring. maar hoe goed is WhatsApp voor dagelijks gebruik?

Overzicht van WhatsApp

Het is geen verrassing: WhatsApp is de meest gebruikte mobiele messenger-app ter wereld.

Met 2 miljard actieve gebruikers wereldwijd het is duidelijk dat WhatsApp overal een gevoelige snaar heeft geraakt.

wat is de aantrekkingskracht?

WhatsApp is niet alleen veilig en werkt probleemloos op iOS en Android, het is ook gratis te gebruiken.

Hoewel bijna iedereen wel eens van WhatsApp heeft gehoord, zijn velen niet bekend met het bedrijfsklare broertje of zusje: WhatsApp Business.

De opkomst van WhatsApp Business

Voordat we in de details van de WhatsApp-opties duiken, tellen we eerst even de koppen bij elkaar:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Zakelijk

WhatsApp Business API

Elk dient een uniek doel, aangepast aan verschillende behoeften op het gebied van messaging.

Zoals Mark Zuckerberg deelde in een interview met Reuters , "De realiteit is dat zakelijke berichten wordt waarschijnlijk de volgende belangrijke pijler van onze business nu we werken aan het meer te gelde maken van WhatsApp en Messenger."

En hij had geen ongelijk!

Sterker nog, meer dan 40 miljoen mensen bladeren elke maand door een WhatsApp Business-catalogus - een indrukwekkende prestatie voor wat begon als een eenvoudige messaging app.

leuk weetje: Nadat hij in 2009 werd afgewezen door Facebook, gaf WhatsApp-medeoprichter Brian Acton niet op. In plaats daarvan bouwde hij WhatsApp, alleen kocht Facebook het in 2014 voor $19 miljard.

WhatsApp persoonlijk verkennen

WhatsApp Personal is ieders favoriete app voor berichten en daar is een reden voor. Laten we het verkennen.

Belangrijkste functies van WhatsApp Persoonlijk

Net als elk ander geweldig berichtenplatform zit WhatsApp Personal boordevol essentiƫle functies die er een wereldwijde favoriet van hebben gemaakt. Deze functies zijn onder andere:

End-to-end codering : Berichten, gesprekken en media zijn beveiligd zodat alleen jij en de ontvanger ze kunnen lezen. Zelfs WhatsApp zelf kan niet zo veilig gluren als een bankkluis

: Berichten, gesprekken en media zijn beveiligd zodat alleen jij en de ontvanger ze kunnen lezen. Zelfs WhatsApp zelf kan niet zo veilig gluren als een bankkluis Spraak- en videogesprekken: Je kunt gratis spraak- en videogesprekken voeren, inclusief groepsgesprekken voor maximaal acht personen. Perfect voor virtuele familiebijeenkomsten of informele gesprekken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Whatsapp-video-call-1400x788.png Spraak- en videogesprekken: Whatsapp Business vs Persoonlijk /$$$img/

via WhatsApp

Spraakberichten : Voor wie liever praat dan typt, maken spraakberichten het leven eenvoudiger. Gewoon opnemen en verzenden - uw ontvanger kan elke nuance van uw verhaal horen

: Voor wie liever praat dan typt, maken spraakberichten het leven eenvoudiger. Gewoon opnemen en verzenden - uw ontvanger kan elke nuance van uw verhaal horen Documenten delen : Geen gedoe met e-mail! Verstuur PDF's, spreadsheets en dia's rechtstreeks via WhatsApp. Want laten we eerlijk zijn, soms heb je gewoon geen zin om een andere app te openen

: Geen gedoe met e-mail! Verstuur PDF's, spreadsheets en dia's rechtstreeks via WhatsApp. Want laten we eerlijk zijn, soms heb je gewoon geen zin om een andere app te openen Foto's en video's delen : Deel foto's en video's zonder problemen met de kwaliteit. Haarscherpe beelden en geen pixelvorming: de droom van een fotograaf

: Deel foto's en video's zonder problemen met de kwaliteit. Haarscherpe beelden en geen pixelvorming: de droom van een fotograaf Toegang tot desktop: WhatsApp is beschikbaar op je Mac of pc. Omdat typen op een volledig toetsenbord gewoon... leuk is

via WhatsApp

Snelle antwoorden : Bespaar tijd met aanpasbare snelle antwoorden voor veelgestelde vragen, zodat je sneller kunt reageren met slechts Ć©Ć©n tik

: Bespaar tijd met aanpasbare snelle antwoorden voor veelgestelde vragen, zodat je sneller kunt reageren met slechts Ć©Ć©n tik Verblijfsberichten: Stel automatische antwoorden in buiten kantooruren om klanten te informeren wanneer u terug bent, zodat ze op de hoogte blijven

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Away-messages-1400x788.png Berichten onderweg: WhatsApp Business vs. Persoonlijk /$$$img/

via WhatsApp

Labels : Organiseer en categoriseer gesprekken met labels om belangrijke berichten snel te vinden en erop te reageren

: Organiseer en categoriseer gesprekken met labels om belangrijke berichten snel te vinden en erop te reageren Meta-geverifieerde badge : Bouw geloofwaardigheid op met een verificatiebadge, help klanten uw officiƫle account te identificeren en vergroot het vertrouwen

: Bouw geloofwaardigheid op met een verificatiebadge, help klanten uw officiƫle account te identificeren en vergroot het vertrouwen Catalogus en winkelwagen: Toon uw producten en diensten in een catalogus en stel klanten in staat items aan een winkelwagentje toe te voegen zodat ze gemakkelijk kunnen bladeren en bestellingen kunnen plaatsen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Catalog-and-cart.png : WhatsApp Business vs. Persoonlijk /$$$img/

via WhatsApp

Broadcastberichten : Bereik meerdere klanten tegelijk door broadcastberichten naar je lijst met contactpersonen te sturen voor aankondigingen of promoties

: Bereik meerdere klanten tegelijk door broadcastberichten naar je lijst met contactpersonen te sturen voor aankondigingen of promoties Ads die klikken naar WhatsApp: Stuur nieuwe klanten van Facebook- en Instagram-advertenties rechtstreeks naar een WhatsApp-chat en creƫer zo een soepel invoerpunt voor gesprekken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ads-that-click-to-WhatsApp.png

/$$$img/

via WhatsApp

Call-to-action knoppen op sociale media: Neem knoppen "Bericht verzenden" op je Facebook- en Instagram-profielen op om potentiƫle klanten te leiden zodat ze onmiddellijk met je kunnen chatten

Beste praktijken voor WhatsApp Business

Bied duidelijke openingstijden : Laat klanten weten wanneer je beschikbaar bent en gebruik berichten buiten kantooruren om consistente communicatie te onderhouden

: Laat klanten weten wanneer je beschikbaar bent en gebruik berichten buiten kantooruren om consistente communicatie te onderhouden Gebruik snelle antwoorden voor veelgestelde vragen : Stel snelle antwoorden in voor veelvoorkomende vragen om tijd te besparen en klantinteracties te stroomlijnen

: Stel snelle antwoorden in voor veelvoorkomende vragen om tijd te besparen en klantinteracties te stroomlijnen Promoot je WhatsApp-kanaal : Gebruik QR-codes, korte codes en knoppen voor sociale media om klanten te laten weten dat ze je kunnen bereiken via WhatsApp

: Gebruik QR-codes, korte codes en knoppen voor sociale media om klanten te laten weten dat ze je kunnen bereiken via WhatsApp Gebruik de Meta-geverifieerde badge: Verkrijg de badge om het vertrouwen te vergroten, wat vooral handig is in sectoren waar verificatie cruciaal is

Zakelijke gebruikssituaties van WhatsApp

Bank Mandiri (Bankieren): Bank Mandiri gebruikt WhatsApp Business om klanten opnieuw aan zich te binden via automatisering van notificaties voor verificaties van kredietkaarten en betalingsaanbiedingen op afbetaling. Het platform verhoogt de nettomarge rente-inkomsten met 42% en de responspercentages voor verificaties van kredietkaarten met 56%, waardoor WhatsApp het topkanaal van de bank werd voor conversies en beter presteerde dan sms, televerkoop en de website

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/WhatsApp-Business-use-case.png Scenario WhatsApp Business-gebruiksgevallen /$$$img/

via WhatsApp

Max Life Insurance (Verzekering) : Om klanten in heel India aan zich te binden, werkte Max Life Insurance samen met Haptik aan de implementatie van de functie taalondersteuning van het WhatsApp Business Platform, waarmee diensten in zeven regionale talen worden aangeboden. Met deze tweeknopsreis kunnen klanten hun voorkeurstaal selecteren, wat leidt tot een40% voltooiingspercentage voor interacties met klanten in de door hen gekozen taal

: Om klanten in heel India aan zich te binden, werkte Max Life Insurance samen met Haptik aan de implementatie van de functie taalondersteuning van het WhatsApp Business Platform, waarmee diensten in zeven regionale talen worden aangeboden. Met deze tweeknopsreis kunnen klanten hun voorkeurstaal selecteren, wat leidt tot een40% voltooiingspercentage voor interacties met klanten in de door hen gekozen taal Mercedes-Benz Turkije (Auto-industrie) : Mercedes-Benz Turkije integreerde het WhatsApp Business Platform om bestelwagens te promoten, leads te genereren en klanten direct te betrekken. Door middel van hybride campagnes waarin WhatsApp en traditionele kanalen worden gecombineerd, bereikten ze een63% intoename in koopintentie en een verkoopstijging van 93%, terwijl de kosten per gekwalificeerde lead met 78% zijn gedaald

: Mercedes-Benz Turkije integreerde het WhatsApp Business Platform om bestelwagens te promoten, leads te genereren en klanten direct te betrekken. Door middel van hybride campagnes waarin WhatsApp en traditionele kanalen worden gecombineerd, bereikten ze een63% intoename in koopintentie en een verkoopstijging van 93%, terwijl de kosten per gekwalificeerde lead met 78% zijn gedaald Lenovo (Technologie): Lenovo Indonesiƫ lanceerde WhatsApp-flows om het boeken van serviceafspraken te stroomlijnen, wat leidde tot een 8,2x hogere conversieratio vergeleken met hun website en een44.5% meer betrokkenheid op WhatsApp. Met dit naadloze selfservicekanaal kunnen klanten afspraken boeken, verzetten of annuleren binnen WhatsApp

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/WhatsApp-Business-use-cases-630x1400.png WhatsApp Business-gebruiksgevallen /%img/

via WhatsApp

Voordelen van WhatsApp Business

Verbeterde klantbetrokkenheid : Dankzij berichtkanalen kunnen bedrijven verbinding houden tijdens het hele klanttraject. Dankzij de snelle respons en automatisering kunnen bedrijven met klanten communiceren op hun voorwaarden

: Dankzij berichtkanalen kunnen bedrijven verbinding houden tijdens het hele klanttraject. Dankzij de snelle respons en automatisering kunnen bedrijven met klanten communiceren op hun voorwaarden Hoge open rates : WhatsApp heeft een indrukwekkende98% open rate voor business berichten en presteert daarmee beter dan andere kanalen

: WhatsApp heeft een indrukwekkende98% open rate voor business berichten en presteert daarmee beter dan andere kanalen Klanttevredenheid : Door klanten te ontmoeten waar ze zich het prettigst voelen, stimuleert WhatsApp Business de klanttevredenheid en loyaliteit

: Door klanten te ontmoeten waar ze zich het prettigst voelen, stimuleert WhatsApp Business de klanttevredenheid en loyaliteit Kosteneffectieve communicatie : Automatisering en snelle reacties verlagen de operationele kosten en verhogen de efficiƫntie

: Automatisering en snelle reacties verlagen de operationele kosten en verhogen de efficiƫntie Winstgroei: WhatsApp Business verbetert conversiepercentages en onderzoeken tonen aan dat live chatten een positieve invloed heeft op verkoop en klantloyaliteit

Beperkingen van WhatsApp Business

Beperkt aantal berichten : Zonder verificatie is het verzenden van berichten beperkt tot 5.000 per maand, wat beperkend kan zijn voor grotere bedrijven

: Zonder verificatie is het verzenden van berichten beperkt tot 5.000 per maand, wat beperkend kan zijn voor grotere bedrijven Geen integraties met derde partijen : WhatsApp Business wordt niet ondersteund door API's, waardoor integratie met andere applicaties wordt beperkt en de efficiƫntie van de werkstroom afneemt

: WhatsApp Business wordt niet ondersteund door API's, waardoor integratie met andere applicaties wordt beperkt en de efficiƫntie van de werkstroom afneemt Beperkte automatisering : Automatiseringsopties op WhatsApp Business zijn beperkt in vergelijking met de WhatsApp Business API, die geavanceerdere chatbots en routing van berichten biedt

: Automatiseringsopties op WhatsApp Business zijn beperkt in vergelijking met de WhatsApp Business API, die geavanceerdere chatbots en routing van berichten biedt Beperkt gebruik van apparaten : WhatsApp Business ondersteunt slechts twee apparaten, waardoor het aantal agents dat gesprekken met klanten kan beheren wordt beperkt

: WhatsApp Business ondersteunt slechts twee apparaten, waardoor het aantal agents dat gesprekken met klanten kan beheren wordt beperkt Beperkingen catalogus : De functie catalogus is beperkt in omvang, waardoor klanten je website of e-commerceplatform moeten bezoeken voor meer opties

: De functie catalogus is beperkt in omvang, waardoor klanten je website of e-commerceplatform moeten bezoeken voor meer opties Geen groen vinkje: Zonder verificatie missen de accounts van WhatsApp Business het groene vinkje, wat het vertrouwen van klanten kan schaden omdat ze zich meer bewust zijn van phishing

Pro Tip: Als je team de limiet voor berichten van WhatsApp Business bereikt of het moeilijk vindt om gesprekken met klanten georganiseerd te houden, kun je de WhatsApp Business API overwegen. Zonder limieten op apparaten en met geavanceerde automatisering, is deze ontworpen voor grotere teams die grote hoeveelheden berichten nodig hebben.

WhatsApp Business API

De WhatsApp Business API verschilt van de WhatsApp Business app.

Deze app is ontwikkeld voor middelgrote en grote bedrijven en opent deuren naar geavanceerde marketingtools en moeiteloze integraties die zijn ontworpen om klanten op grote schaal te betrekken.

In tegenstelling tot de app Business heeft de API geen native interface. In plaats daarvan maakt de API rechtstreeks verbinding met de front-end van elk geĆÆntegreerd platform via een Meta business partner.

Dankzij deze installatie kun je het bereik en de kracht van WhatsApp direct in je bestaande systemen integreren.

Al geĆÆntrigeerd? Hier vind je meer:

Verbinding maken met klanten, waar ze ook zijn : Ontmoet klanten waar ze al actief zijn op WhatsApp - een vertrouwde en comfortabele ruimte voor betrokkenheid

: Ontmoet klanten waar ze al actief zijn op WhatsApp - een vertrouwde en comfortabele ruimte voor betrokkenheid Tweeweg gesprekken: Stimuleer interactieve marketing-, verkoop- en ondersteuningservaringen en begeleid klanten tijdens het hele traject

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/WhatsApp-Business-API.png WhatsApp Business API whatsapp-zakelijk-vs-persoonlijk /%img/

via WhatsApp

Herinneringswaardige interacties: Gebruik rijke media, dynamische lijsten met producten en interactieve CTA's om boeiende, unieke ervaringen op schaal te leveren

Marketinginspanningen opschalen met WhatsApp Business API

Hier zijn populaire use cases die illustreren hoe bedrijven de API gebruiken om groei te stimuleren en de klantervaring te verbeteren:

Notificaties : Houd klanten op de hoogte met tijdige updates zoals bevestigingen van bestellingen, bijhouden van zendingen of herinneringen voor afspraken

: Houd klanten op de hoogte met tijdige updates zoals bevestigingen van bestellingen, bijhouden van zendingen of herinneringen voor afspraken Gepersonaliseerde promoties : Boost upsell mogelijkheden, pak het verlaten van een winkelwagentje aan en stuur hyper-relevante aanbiedingen om de marketing ROI te maximaliseren

: Boost upsell mogelijkheden, pak het verlaten van een winkelwagentje aan en stuur hyper-relevante aanbiedingen om de marketing ROI te maximaliseren Commerce : Laat klanten zoeken, vragen stellen en bestellingen plaatsen in WhatsApp, voor een wrijvingsloze winkelervaring

: Laat klanten zoeken, vragen stellen en bestellingen plaatsen in WhatsApp, voor een wrijvingsloze winkelervaring Klantenservice: Automatiseer routinematige query's met aangepaste werkstromen en routeer klanten alleen naar live agents als dat nodig is, zodat de ondersteuningskosten dalen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Scaling-marketing-efforts-with-WhatsApp-Business-API.png Marketinginspanningen opschalen met WhatsApp Business API /%img/

via WhatsApp

Verificaties : Vereenvoudig verificatie van accounts met veilige, eenmalige wachtwoorden of multi-factor prompts

: Vereenvoudig verificatie van accounts met veilige, eenmalige wachtwoorden of multi-factor prompts Aangepaste werkstromen: Ontwerp uw eigen unieke gesprekservaringen om betrokkenheid en loyaliteit te stimuleren

Voorbeeld: Zendesk migreerde van een on-premises API naar de Cloud API op WhatsApp Business, waardoor 100% van de activeringskosten wegvielen en de engineeringtijd met 90% afnam. Met de Cloud API verdubbelde Zendesk de uitvoer van berichten, waardoor tickets beter werden opgelost en de vraag van klanten naar WhatsApp toenam.

ClickUp integreren met WhatsApp Business API ClickUp staat synoniem voor projectmanagement.

Door de veelzijdige functies voor automatisering en integratie van ClickUp te combineren met de API van WhatsApp Business, worden nieuwe deuren geopend voor het automatiseren van Taken en het opschalen van de communicatie op het gebied van verkoop, marketing en klantenservice.

Hier lees je hoe je het beste haalt uit deze krachtige combinatie:

Verkoop en prospectie : Voor verkoopteams helpt deze integratie bij het automatiseren van Taken in ClickUp-taak wanneer een nieuwe lead wordt geĆÆdentificeerd op platforms zoals LinkedIn. Notificaties kunnen dan via WhatsApp worden verzonden wanneer een deal voortgang boekt, zodat verkopers sneller kunnen reageren en de leadconversie verbeteren

: Voor verkoopteams helpt deze integratie bij het automatiseren van Taken in ClickUp-taak wanneer een nieuwe lead wordt geĆÆdentificeerd op platforms zoals LinkedIn. Notificaties kunnen dan via WhatsApp worden verzonden wanneer een deal voortgang boekt, zodat verkopers sneller kunnen reageren en de leadconversie verbeteren CRM : Gebruik ClickUp CRM om interacties met clients te organiseren en je verkooppijplijn gemakkelijk bij te houden. Automatisering kan vervolgtaken maken en herinneringen sturen op WhatsApp om ervoor te zorgen dat verkopers direct contact opnemen met clients

: Gebruik ClickUp CRM om interacties met clients te organiseren en je verkooppijplijn gemakkelijk bij te houden. Automatisering kan vervolgtaken maken en herinneringen sturen op WhatsApp om ervoor te zorgen dat verkopers direct contact opnemen met clients Marketingcampagnebeheer : Stroomlijn het aanmaken, bijhouden en rapporteren van campagnes door Taken te beheren in ClickUp en WhatsApp te gebruiken om direct updates te sturen naar belanghebbenden en leden van je team, zodat iedereen op Ć©Ć©n lijn zit

: Stroomlijn het aanmaken, bijhouden en rapporteren van campagnes door Taken te beheren in ClickUp en WhatsApp te gebruiken om direct updates te sturen naar belanghebbenden en leden van je team, zodat iedereen op Ć©Ć©n lijn zit Doelen bijhouden: Stel meetbare verkoop- of marketingdoelen op met ClickUp Doelen en volg hun voortgang met aangepaste velden en visuele weergaven, en gebruik WhatsApp om statusupdates te sturen of mijlpalen te vieren met het team

Prijzen en overwegingen voor WhatsApp API voor bedrijven

De prijzen voor WhatsApp Business API zijn gebaseerd op gesprekken en worden berekend per sessie van 24 uur. Dit is de uitsplitsing:

Soorten gesprekken

Elk type gesprek dient een ander doel en prijspunt:

Marketinggesprekken : Deze worden gebruikt voor het promoten van producten of diensten en zijn aan de duurdere kant omdat ze zijn ontworpen om de betrokkenheid van klanten en de verkoop te stimuleren

: Deze worden gebruikt voor het promoten van producten of diensten en zijn aan de duurdere kant omdat ze zijn ontworpen om de betrokkenheid van klanten en de verkoop te stimuleren Utility gesprekken : Transactieberichten zoals orderbevestigingen of verzendupdates vallen hier onder en zijn budgetvriendelijker dan marketingberichten

: Transactieberichten zoals orderbevestigingen of verzendupdates vallen hier onder en zijn budgetvriendelijker dan marketingberichten Verificatie gesprekken : Voor veilige verificatie van gebruikers (denk aan OTP's), met een balans tussen veiligheid en betaalbaarheid

: Voor veilige verificatie van gebruikers (denk aan OTP's), met een balans tussen veiligheid en betaalbaarheid Service gesprekken: Door de klant geĆÆnitieerde interacties worden gecategoriseerd als serviceconversaties, een kosteneffectieve keuze voor ondersteuning en vragen

Sleutelkostenfactoren

Initiƫren van gesprekken : De kosten variƫren afhankelijk van of de business of de klant het gesprek initieert

: De kosten variƫren afhankelijk van of de business of de klant het gesprek initieert Prijzen per land : De tarieven variƫren per land van de ontvanger, dus houd voor een wereldwijd publiek rekening met regionale kostenverschillen

: De tarieven variƫren per land van de ontvanger, dus houd voor een wereldwijd publiek rekening met regionale kostenverschillen Sessie lengte: Alle uitwisselingen binnen een periode van 24 uur tellen als ƩƩn gesprek, waardoor de prijzen voor uitgebreide interacties stabiel blijven

WhatsApp, WhatsApp Business en WhatsApp Business API vergelijken

Het sleutelverschil komt neer op target gebruikers: WhatsApp Messenger is voor persoonlijk gebruik, WhatsApp Business is voor kleine tot middelgrote bedrijven en WhatsApp Business API is voor grotere ondernemingen met geavanceerde marketingbehoeften.

Hier is een tabel voor een snelle vergelijking:

Functies WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Persoonlijk Kleine tot middelgrote bedrijven (SMB's) Middelgrote tot grote bedrijven 1:1 berichtenuitwisseling Ad hoc klantenservice, kleinschalige marketing Massale berichtencampagnes, strategische klantenservice Toegang App, browser App, browser Vereist Solution Provider Interface Limiet aantal apparaten: Ć©Ć©n gebruiker, twee apparaten (telefoon en desktop): Ć©Ć©n gebruiker, twee apparaten (telefoon en desktop): onbeperkt aantal gebruikers en apparaten Business profiel, productcatalogus, beperkte broadcast & geautomatiseerde berichten Business profiel, productcatalogus, broadcast berichten, geautomatiseerde chatbots Verificatie met groen vinkje Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar voor officiĆ«le accounts Contacten van telefoon GeĆÆmporteerd van een opt-in lijst Gratis Betaald

De juiste keuze maken

Sms'en is in deze tijd onze belangrijkste manier van communiceren - en effectieve communicatie kan een boost geven aan productiviteit tot 72% verhogen .

Het juiste platform kiezen is dus belangrijk.

Hoewel WhatsApp onmiskenbaar een fantastische messaging app is, hebben teams vaak een aparte tool voor projectmanagement nodig om gesprekken bij te houden, te organiseren en uitvoerbaar te houden.

Maar met ClickUp kun je dit allemaal op Ć©Ć©n plek doen.

ClickUp chatten: Een krachtig alternatief voor Business

ClickUp verplaatst alle communicatie van verschillende kanalen zoals e-mails, chats en WhatsApp naar Ć©Ć©n plek. Je weet dus waar je moet zijn om de informatie te vinden die je nodig hebt.

Rosana Hungria, Projectmanager

Denk aan ClickUp chatten -de Alles app-als een platform dat alles wat u nodig hebt - van chatten met teams tot het bijwerken van taken - samenbrengt in Ć©Ć©n overzichtelijke ruimte waarmee u..:

šŸ’¬ Meldingen direct: Met realtime chatten kunt u direct in de ClickUp-werkruimte in Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n of groepsgesprekken springen.

werk effectief samen, deel bestanden en maak gerichte discussiekanalen voor specifieke projecten_ met ClickUp Chat

taken en opmerkingen toewijzen: Gebruik @mentions om opmerkingen toe te wijzen of teamleden op de hoogte te brengen en het werk vlot te laten verlopen

šŸ“‚ Deel bestanden en beheer Taken: Verbind chats naadloos met taken, deel documenten en wijs items toe - alles vanuit de weergave van de chat

ClickUp Clips: Sla onnodige vergaderingen over en stuur een videoclip met ClickUp Clips om uw gedachten visueel te delen

communicatie vereenvoudigen met ClickUp Clips_

Het creƫren van een samenwerkingssfeer wordt eenvoudiger met tools zoals ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards en ClickUp Brain

ClickUp Docs : Ideaal voor real-time samenwerking, ClickUp Documenten bieden robuuste formatteeropties, media-insluitingen en commentaar, zodat teams samen ideeƫn kunnen opstellen, delen en verfijnen

: Ideaal voor real-time samenwerking, ClickUp Documenten bieden robuuste formatteeropties, media-insluitingen en commentaar, zodat teams samen ideeƫn kunnen opstellen, delen en verfijnen ClickUp Whiteboards : Voor brainstormen en visuele abonnementen, ClickUp Whiteboards teams ideeƫn en strategieƫn interactief in kaart brengen, waardoor vergaderingen boeiender en productiever worden

: Voor brainstormen en visuele abonnementen, ClickUp Whiteboards teams ideeƫn en strategieƫn interactief in kaart brengen, waardoor vergaderingen boeiender en productiever worden ClickUp Automatisering s: Plan herinneringen, stuur updates en beheer follow-ups automatisch met ClickUp Automatiseringen houdt iedereen op de hoogte zonder de noodzaak van voortdurende check-ins

s: Plan herinneringen, stuur updates en beheer follow-ups automatisch met ClickUp Automatiseringen houdt iedereen op de hoogte zonder de noodzaak van voortdurende check-ins ClickUp AI assistent: ClickUp Brein helpt bij het opstellen van duidelijke, gepolijste berichten, zodat de communicatie binnen het team soepel verloopt en iedereen letterlijk op dezelfde pagina blijft

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-395-1400x652.png ClickUp Brein whatsapp-zakelijk-vs-persoonlijk /%img/

Berichten automatiseren en plannen met ClickUp Brain

ClickUp's Instant Message Template

De ClickUp Instant Message sjabloon is ontworpen om u te helpen direct aan de slag te gaan met teamcommunicatie.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-453.png ClickUp Instant Message Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-32j4707&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zet aparte projecten op voor elk onderwerp en nodig relevante leden van het team uit voor georganiseerde discussies.

Om uw werkruimte netjes te houden, gebruikt u de zoekbalk van het sjabloon om sleutelberichten te vinden en oude berichten snel te archiveren. Schakel ook notificaties in om up-to-date te blijven en ervoor te zorgen dat er op tijd wordt gereageerd.

WhatsApp, wat is het volgende? 360-graden communicatie met ClickUp

Nu je bekend bent met de WhatsApp-suite - Persoonlijk, Business en API - moeten we de feiten onder ogen zien: Je team zal het niet waarderen WhatsApp te gebruiken voor communicatie op het werk.

Het is geweldig voor informele chats, maar voor echte zakelijke chats kan het een gedoe zijn. voortdurende pings? Ja. moeilijk om threads bij te houden? Reken maar.

En dan is er nog de opslagruimte die sneller verdwijnt dan een happy hour na het werk. Er is een reden waarom speciale software voor zakelijke communicatie bestaat!

Als u een platform wilt waarmee uw team de verbinding kan verbreken tijdens het eten en georganiseerd kan blijven op kantoor, dan is ClickUp uw antwoord. ClickUp brengt alle projectupdates, het bijhouden van taken en teamcommunicatie samen in Ć©Ć©n hub.

Met ClickUp's instant messaging, taakopdrachten, Whiteboards om te brainstormen en zelfs AI om werkstromen en communicatie te stroomlijnen, kan uw team genieten van een perfecte werkomgeving die niet overloopt in hun persoonlijke tijd.

klaar om uw werk gemakkelijker te maken? Meld u aan op ClickUp gratis!