Hoe krachtige LinkedIn aanbevelingen schrijven (+voorbeelden)

Velen van ons hebben met plezier gewerkt met fantastische collega's, bazen en werknemers die we graag zouden aanbevelen op LinkedIn (of waar dan ook, eigenlijk).

Maar die aanbeveling schrijven is niet altijd gemakkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je contact opvalt en toch oprecht blijft? Moet je elke verbazingwekkende vaardigheid die ze hebben opnoemen, of moet je het kort en bondig houden?

We hebben de Taak van het schrijven van een LinkedIn aanbeveling opgedeeld in een eenvoudig proces van acht stappen dat je kan voltooien in ongeveer vijf minuten (als je de juiste tool gebruikt - daarover later meer). Dus de volgende keer dat je gevraagd wordt om iemand aan te bevelen, volg dan onze tips om een bericht op te stellen dat de carrière van je collega een boost geeft - en jou een goed karma oplevert.

En als bonus hebben we een paar geweldige LinkedIn voorbeelden bijgevoegd!

Wat is een LinkedIn aanbeveling?

via LinkedIn Een LinkedIn aanbeveling is een manier voor de ene professional om voor de andere in te staan door hun vaardigheden, werkethiek of ervaring met samenwerken te benadrukken.

Het is een eenvoudige, maar krachtige manier voor collega's, clients of managers om iemands vaardigheden**te bevestigen en zijn profiel dat beetje extra te geven om op te vallen bij potentiële werkgevers of clients.

Deze aanbevelingen verschijnen rechtstreeks op het LinkedIn profiel van de ontvanger en benadrukken kwaliteiten die misschien niet in een cv staan. Of het nu gaat om zachte vaardigheden zoals teamwerk en teamcommunicatie of specifieke technische talenten, helpen deze getuigenissen om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen in een professioneel netwerk. Dit is vooral nuttig wanneer mensen proberen om van carrière willen veranderen of hun professionele leven weer op de rails krijgen .

Wat zijn de voordelen van LinkedIn aanbevelingen?

Het schrijven van een LinkedIn aanbeveling helpt zowel de persoon die je aanbeveelt als jezelf. hoe? Laten we dat uitzoeken.

Verhoogt hun geloofwaardigheid - en die van jou

Als je iets zegt als, "Sarah verhoogde onze naamsbekendheid met 40% in slechts zes maanden", dan onderbouw je haar vaardigheden met echte nummers, waardoor ze geloofwaardiger wordt voor potentiële werkgevers.

Tegelijkertijd vergroot het geven van een doordachte aanbeveling je geloofwaardigheid. Het laat zien dat je het werk van anderen waardeert en hun sterke punten waardeert. Toekomstige clients of werkgevers kunnen zien dat je iemand bent die niet alleen levert, maar ook het goede werk van anderen erkent.

Bouwt je netwerk op en vormt je persoonlijke merk

Wanneer je een aanbeveling geeft of ontvangt, kan dat relaties versterken en nieuwe deuren openen. Stel je voor dat je een aanbeveling hebt geschreven voor een voormalige teamgenoot. Een paar maanden later stelt hij je voor aan een VP bij een groot techbedrijf - een kans die je niet had verwacht.

Aanbevelingen spelen ook een sleutel rol in het opbouwen van je persoonlijke merknaam. Wanneer je iemand zoals Mr. A aanbeveelt, zullen zijn verbindingen je profiel waarschijnlijk opmerken, waardoor je zichtbaarheid toeneemt.

Valideert hun vaardigheden en jouw expertise

LinkedIn aanbevelingen doen meer dan alleen een duim omhoog geven; ze geven echte voorbeelden van iemands vaardigheden in actie.

Instance, stel je voor dat een collega schreef:

Amy's data analyse vaardigheden zijn uitzonderlijk. Ze gebruikte marktsegmentatie om een nieuwe target demografie te identificeren, met als resultaat 25% meer conversies.

Dit geeft concreet bewijs van Amy's expertise en de waarde die ze toevoegt.

Bovendien straalt je getuigenis ook af op jou. Door iemands bijdragen te erkennen, laat je zien dat je weet hoe kwaliteitswerk eruit ziet. Dit valideert niet alleen hun vaardigheden, maar positioneert je ook als een expert in jouw veld.

Maakt je zichtbaarder en biedt hen een voordeel tijdens hun zoektocht naar een baan

Profielen met aanbevelingen scoren meestal hoger in de zoekresultaten. Dat betekent dat ze vaker opduiken wanneer recruiters naar een specifieke rol zoeken.

Bovendien, als je een aanbeveling geeft als een bekende leider in de industrie die de vaardigheden van de ontvanger prijst, geeft dat hen een voorsprong op andere kandidaten.

Hoe schrijf je een effectieve LinkedIn aanbeveling?

Hoe eenvoudig het ook klinkt, LinkedIn aanbevelingen kunnen een beetje lastig zijn om op te stellen. Over welke kwaliteiten praat je? Vermeld je je referenties om geloofwaardig over te komen? Hoe lang moet het zijn?

Hier is een stap-voor-stap gids om al je vragen te beantwoorden.

1. Zoek een tool die je kan helpen bij het schrijven en beheren van je LinkedIn aanbevelingen

Als je kwaliteitsvolle, gepersonaliseerde aanbevelingen wil schrijven zonder hapering, dan maakt de juiste software het verschil. Zoek dus een tool die je helpt om dit te doen.

Je wilt iets dat gemakkelijk te gebruiken is, sjablonen of AI heeft om je te helpen bij het schrijven, waarmee je alles georganiseerd kunt houden en dat goed werkt met platforms zoals LinkedIn.

onze keuze? ClickUp .

Profiteer van de functies voor documentbeheer van ClickUp om uw aanbevelingen op één plaats te beheren

Dit alles-in-één projectmanagement platform heeft alles wat je nodig hebt om het schrijven en beheren van aanbevelingen op LinkedIn en elders te vereenvoudigen.

Uw LinkedIn-aanbevelingen opstellen en opslaan in ClickUp Docs

Functies zoals ClickUp Documenten biedt een schone, afleidingsvrije ruimte om uw aanbevelingen met gemak op te stellen, te bewerken en te formateren.

Vraag ClickUp Brain om je schrijfstijl en toon aan te passen en te verfijnen bij het opstellen van LinkedIn-aanbevelingen

Maar wat ClickUp echt onderscheidt, is zijn AI-assistent, ClickUp Brein . Dit is hoe het uw aanbevelingen kan onderscheiden van de rest:

Genereert ideeën en stelt sleutelpunten voor om op te nemen op basis van iemands rol en sector

voor om op te nemen op basis van iemands rol en sector Verbetert het taalgebruik door woorden en zinnen aan te bevelen om je aanbeveling meer impact te geven

door woorden en zinnen aan te bevelen om je aanbeveling meer impact te geven Helpt je de context die je verstrekt te analyseren en personaliseren door specifieke vaardigheden en prestaties te benadrukken

die je verstrekt te analyseren en door specifieke vaardigheden en prestaties te benadrukken Past de toon aan en stelt deze bij , zodat het professioneel en toch persoonlijk aanvoelt

, zodat het professioneel en toch persoonlijk aanvoelt Organiseert de structuur van je aanbeveling voor maximale impact en zorgt ervoor dat je alle essentiële punten behandelt

van je aanbeveling voor maximale impact en zorgt ervoor dat je alle essentiële punten behandelt Handelt het schrijven van meerdere aanbevelingen gemakkelijk af, houdt ze persoonlijk en zorgt voor een consistente kwaliteit

2. Begin positief met een opvallende openingszin

Als je eenmaal de juiste tool hebt gekozen, is het tijd om te gaan schrijven. En de beste manier om te beginnen is met een regel die de aandacht trekt en ervoor zorgt dat mensen verder willen lezen. Je wilt tenslotte dat de aanwervende managers het ook echt lezen, toch?

Een sterke openingszin:

Vangt de aandacht en laat je aanbeveling opvallen

en laat je aanbeveling opvallen Stelt een positieve, professionele toon voor alles wat volgt

voor alles wat volgt Wekt nieuwsgierigheid op , maakt de lezer enthousiast om meer over de persoon te weten te komen

, maakt de lezer enthousiast om meer over de persoon te weten te komen Geeft context, vestigt snel je relatie met hem of haar

Je moet het echter niet overdrijven. Je opening moet impactvol zijn, maar toch oprecht en professioneel aanvoelen. Ga niet te ver met overdrijving of nonchalant taalgebruik, dat kan het geheel minder geloofwaardig maken.

voorbeeld:

"In mijn 15 jaar management van technische teams, heb ik zelden een probleemoplosser ontmoet die zo innovatief en vastberaden is als Sarah."

Deze laat meteen de ervaring en autoriteit van de aanbeveler zien en benadrukt Sarah's bijzondere vaardigheden.

Of je kunt voor iets directers en duidelijkers gaan, zoals:

"Als je op zoek bent naar een marketingstrateeg die gegevens omzet in bruikbare inzichten, dan is John je man."

Laat ClickUp Brain in enkele seconden aansprekende LinkedIn-aanbevelingen schrijven

Als je een voorsprong nodig hebt, kun je ClickUp Brain altijd vragen om een lijst met krachtige openingszinnen voor te stellen en verder te gaan met de meest geschikte.

3. Vermeld vervolgens je relatie met de persoon die je aanbeveelt

"Hoe kent u deze persoon, en waarom beveelt juist u hem of haar aan?"

Dit is wat de lezer zich vervolgens zal afvragen.

Als je beschrijft hoe je de persoon kent, laat je niet alleen zien dat je geloofwaardig bent-je geeft de lezer ook een beter idee van de invalshoek waaruit je komt. Het geeft je aanbeveling meer gewicht en maakt hem oprechter.

Je zou iets kunnen zeggen als:

"Ik had het genoegen om drie jaar met Emma te werken toen ze de lead UX designer was in mijn team bij TechInnovate Inc."

Het vat snel samen hoe lang jullie hebben samengewerkt en wat haar rol was, waardoor de lezer een duidelijk beeld krijgt van jullie professionele relatie.

Of:

"Als John's direct supervisor bij Global Marketing Solutions van 2020 tot 2023, zag ik hem groeien van een junior copywriter tot een team lead die onze meest high-profile accounts beheerde."

Dit legt niet alleen je verbinding uit, maar benadrukt ook Johns groei, waardoor je aanbeveling meer diepte krijgt en je soepel kunt overgaan naar het volgende onderdeel.

4. Beschrijf kort hoe de persoon met zijn rol en verantwoordelijkheden is omgegaan

In dit gedeelte vertel je de lezer precies wat de persoon deed en hoe goed hij het deed. Markeer cruciale punten zoals:

De belangrijkste verantwoordelijkheden die ze op zich hebben genomen

Eventuele extra rollen waaraan ze hebben bijgedragen of "hoeden" die ze hebben gedragen

Een beoordeling van hun algemene prestaties

Gebruik ClickUp Brain om alle informatie te verzamelen over het werk van de werknemer/collega die je aanbeveelt - voordat je hun LinkedIn aanbeveling schrijft

Als je een tool zoals ClickUp gebruikt om de projectmanagement processen van je bedrijf af te handelen, wordt deze stap veel gemakkelijker en nauwkeuriger. In plaats van zelf dossiers door te spitten, laat ClickUp Brain alle sleutel informatie verzamelen-zoals de projecten waaraan ze hebben gewerkt, het aantal voltooide taken, communicatievaardigheden en zelfs de kwaliteit van hun werk.

Dit is vooral handig in externe of flexibele werkomgevingen waar alles handmatig bijhouden lastig kan zijn. ClickUp Brain helpt door al die gegevens samen te brengen, zodat u een duidelijke weergave krijgt van hoe de persoon heeft gepresteerd.

Hier is een goed voorbeeld om te bekijken:

"Als onze Senior Projectmanager beheerde Sarah met succes verschillende projecten van klanten onder hoge druk, waarbij ze altijd voor op schema en binnen het budget opleverde. Ze slaagde erin om 98% van haar taken op tijd af te ronden, terwijl ze teams van tot wel 15 mensen leidde en het projectmanagementproces van het bedrijf verbeterde._"

5. Benadruk de indrukwekkende vaardigheden die je uit de eerste hand hebt gezien

Natuurlijk, de persoon die je aanbeveelt is slim en getalenteerd - maar wat maakt hem of haar echt uitzonderlijk?

In plaats van het voor de hand liggende te zeggen, moet je focussen op 1-2 sleutelvaardigheden die hen echt onderscheiden. Denk na over wat ze beter doen dan wie dan ook en concentreer je aanbeveling daarop.

Als je voormalige executive assistant bijvoorbeeld solliciteert naar een managementrol, kun je de nadruk leggen op hun ervaring met het leiden van vrijwilligers, wat relevanter is dan alleen praten over hun organisatorische vaardigheden.

Alvorens te schrijven, is het ook een goed idee om

te overleggen met uw collega's

en kijk of ze willen dat je specifieke rollen bespreekt. Op die manier is de aanbeveling niet alleen een afspiegeling van hun daadwerkelijke werk, maar sluit deze ook aan bij hun carrièredoelen, waardoor het effectiever en gedenkwaardiger wordt.

6. Vermeld een sleutelprestatie die een grote impact heeft gehad op je business

Nu is het tijd om de showstopper te onthullen: die ene prestatie of bijdrage met de maximale impact.

Dit kan van alles zijn, van het leiden van een succesvol project tot het verbeteren van processen of het behalen van belangrijke resultaten. Door je te richten op een opvallende prestatie maak je je aanbeveling sterker.

Instance:

"Tijdens onze productlancering leidde Emily het marketingteam en creëerde ze een campagne die onze verkoop in slechts twee maanden met 30% verhoogde. Haar strategische abonnement en aandacht voor detail waren spelbrekers voor de lancering."

Genereer een LinkedIn-aanbeveling rechtstreeks vanuit de rapportage van de Taak van je collega met ClickUp Brain

Nogmaals, het vinden van dergelijke informatie is moeiteloos met ClickUp Brain. Vraag het gewoon om het beste werk van de werknemer te analyseren en te markeren en u hebt het binnen enkele seconden.

7. Voeg een persoonlijk tintje toe

In de volgende stap voeg je een persoonlijk tintje toe aan je aanbeveling.

Dit is je kans om te delen hoe het was om met de persoon te werken en om wat inzicht te geven in zijn of haar persoonlijkheid. Vergeet niet om je publiek in gedachten te houden-wat misschien grappig is voor vrienden, kan wenkbrauwen doen fronsen bij toekomstige werkgevers!

Een persoonlijke aantekening kan teams die iemand aannemen helpen om te zien dat deze persoon niet alleen bekwaam is, maar ook een plezier om mee te werken.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen:

"Werken met Mark was altijd een plezier; hij kon gemakkelijk

een goede verstandhouding opbouwen

met het team en houd ze gemotiveerd, zelfs tijdens krappe deadlines."

Dit geeft een kijkje in zijn teken en benadrukt de waarde die hij op de werkplek heeft.

8. Sluit af met een goede aanbeveling

Sluit je aanbeveling af met een korte en directe slotzin die laat zien dat je de persoon sterk steunt. Er is hier niet veel te doen; gewoon een eenvoudige verklaring die een blijvende, positieve indruk achterlaat.

Zoiets als dit:

"Ik beveel John graag aan voor elke rol die hij wil- hij zal ongetwijfeld een geweldige aanwinst zijn voor elk team!"

Met deze stappen en ClickUp als je brainstorm- en schrijfpartner, kan je elke LinkedIn aanbeveling een duidelijke, professionele (en toch persoonlijke) toets geven!

LinkedIn Aanbevelingsvoorbeelden

Ook al zijn we net in detail gegaan over hoe je een aanbeveling schrijft, hier zijn enkele van de beste LinkedIn voorbeelden om inspiratie uit te halen:

1. Voor een collega

emily heeft een geweldig talent om ingewikkelde gegevens om te zetten in praktische inzichten. We werken al drie jaar samen als marketinganalisten bij TechGrow en hebben een aantal grote projecten aangepakt

emily gaat altijd een stapje verder, niet alleen door de nummers te kraken, maar door ze om te zetten in strategieën die resultaat opleveren. Wat haar echt onderscheidt, is haar ongelooflijke vermogen om trends te zien die anderen misschien over het hoofd zien. Haar analyse leidde bijvoorbeeld tot een productwijziging die onze omzet in Q4 met 30% verhoogde!

door haar humor en vriendelijkheid is het een plezier om met haar te werken. Zij is degene die ons team met elkaar in verbinding houdt, vooral als het hectisch wordt. Elk bedrijf zou blij zijn om haar te hebben en ik kan haar van harte aanbevelen voor elke data-gedreven marketing rol._

2. Voor uw senior

werken met John is een fantastische leerervaring geweest in strategisch denken. Als VP Operations bij InnoTech heeft hij onze afdeling door een grote digitale transformatie geleid

wat John onderscheidt is de manier waarop hij zijn team de kracht geeft; hij balanceert doelen op lange termijn met dagelijkse taken en is er altijd om te ondersteunen. Zijn introductie van agile methoden heeft onze productiviteit met 40% verhoogd en het moreel van onze teams verbeterd._

bovendien is hij ongelooflijk toegankelijk. Ondanks zijn senior rol is hij een_

carrièrebegeleider

voor velen van ons. Ik ben meer gegroeid onder zijn leiding dan waar dan ook en elk bedrijf zou zich gelukkig mogen prijzen met hem als leider._

3. Voor een manager

sarah's managementstijl is echt inspirerend. Als projectmanager bij BuildRight Solutions heeft ze de moeilijkste projecten van de afgelopen 18 maanden met gemak doorstaan. Sarah weet feilloos een evenwicht te vinden tussen meerdere Taken, de eisen van de client en de dynamiek van het team

ze haalt altijd het beste in iedereen naar boven - ze weet hoe ze de taken moet afstemmen op ieders sterke punten, wat leidt tot 25% meer op tijd voltooide projecten. We hebben zelfs een contract voor de hele stad binnengehaald toen ze het project voor de revitalisatie van het centrum leidde, terwijl ze binnen het budget en voor op schema bleef. Bovendien maken haar uitstekende communicatievaardigheden en haar open-deurbeleid haar tot een manager met wie mensen graag werken

ik beveel haar ten zeerste aan voor elke rol als manager

4. Voor een HR-professional

alex is de HR-professional waarvan je niet wist dat je hem nodig had totdat je met hem werkte. In slechts een jaar bij GlobalTech heeft hij onze HR-afdeling omgevormd tot een sleutelrolspeler in onze groei. Als HR-manager heeft hij ons wervingsproces vernieuwd, een welzijnsprogramma geïntroduceerd en leiding gegeven aan inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie

wat Alex onderscheidt is zijn mix van empathie en datagestuurde beslissingen. Zijn nieuwe inwerkproces heeft het personeelsverloop met 40% verminderd! Bovendien zorgt hij ervoor dat elke werknemer zich gehoord en gewaardeerd voelt en gaat hij zorgvuldig om met gevoelige problemen. Als je een zeer behulpzame HR-leider wilt die een geweldige cultuur bevordert en resultaten stimuleert, dan is Alex je man!

5. Voor uw baas

lisa is het soort leider dat ervoor zorgt dat je elke dag met plezier naar je werk komt. Als CEO van TechSpark heeft ze ons de afgelopen vier jaar door een snelle groei en veranderingen in de sector geloodst. Lisa is niet alleen een visionair; ze is ook hands-on en weet hoe dingen gedaan moeten worden. Haar vermogen om een balans te vinden tussen innovatie en praktische zaken springt eruit

ik was haar manager toen we ons vlaggenschip, het AI-product, lanceerden en onder haar leiding verdubbelde onze omzet van de ene dag op de andere. Bovendien bevordert ze een positieve bedrijfscultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Ik beveel Lisa van harte aan voor elke rol als leidinggevende!

6. Voor een student

Jake's dorst naar kennis en zijn praktische aanpak vormen zijn instelling. Als zijn mentor tijdens zijn zomerstage bij DataDrive zag ik hoe hij complexe projecten voor gegevensanalyse als een professional aanpakte, ook al is hij nog maar een junior op de universiteit.

hij werd al snel een sleutel lid van ons team en droeg innovatieve ideeën aan die de efficiëntie van onze gegevensverwerking met 15% verhoogde. Zijn vermogen om theorie te verbinden met toepassingen in de echte wereld is indrukwekkend. Jake's eindproject - een voorspellend model voor klantveranderingen - wordt nu in het hele bedrijf gebruikt. Bovendien maken zijn enthousiasme en teamwork hem tot een geweldige kerel om mee te werken._

hij is perfect voor elke invoer van data-analisten rollen!

7. Voor een client

werken met Mark en zijn team bij GreenGrow was een hoogtepunt in mijn carrière als consultant. Het afgelopen jaar heb ik hen geholpen hun toeleveringsketen te optimaliseren en Mark was een geweldige client - superduidelijk over zijn doelen en open voor nieuwe ideeën. Dankzij zijn leiderschap hebben we de verspilling met 30% verminderd en de efficiëntie met 25% verhoogd._

ik bewonder Marks vooruitziende blik; hij is altijd op zoek naar manieren om te innoveren. Als je erover denkt om met GreenGrow in zee te gaan, heb je aan Mark een geweldige partner. Ik kan hem ten zeerste aanbevelen!

8. Voor een freelancer

rob is de freelance ontwikkelaar die je nodig hebt in je team. De afgelopen zes maanden heeft hij met zijn indrukwekkende codeervaardigheden een enorme impact gehad op onze startup SnapSell. Zijn vermogen om complexe concepten om te zetten in functionele functies is een game-changer voor ons geweest. De web app die hij heeft ontwikkeld voor onze productlancering heeft de gebruikerservaring gestroomlijnd en bijgedragen aan een toename van aanmeldingen met 40%.

rob is proactief in_

ontwikkelaarsgemeenschappen

_, houdt zichzelf altijd op de hoogte en zit boordevol ideeën. Bovendien is hij betrouwbaar en komt hij vergaderingen na zonder dat het hem moeite kost. Ik kan hem niet genoeg aanbevelen: hij is een fantastische technische partner!

Tips om een LinkedIn aanbeveling aan te vragen

Mensen geven over het algemeen geen aanbevelingen uit zichzelf, wat betekent dat als je er één nodig hebt, je er één moet aanvragen. Hier zijn een paar tips om in gedachten te houden als je dat doet:

Kies de juiste mensen , degenen die je werk goed kennen en kunnen vertellen over je vaardigheden en prestaties

, degenen die je werk goed kennen en kunnen vertellen over je vaardigheden en prestaties Als je contact opneemt, vermeld dan gedeelde ervaringen of projecten om je verzoek speciaal te laten voelen

Wees duidelijk over je doelen , of je nu op zoek bent naar een baan, van carrière wilt veranderen, je verder wilt ontwikkelen of gewoon je profiel wilt bijwerken

, of je nu op zoek bent naar een baan, van carrière wilt veranderen, je verder wilt ontwikkelen of gewoon je profiel wilt bijwerken Hinner hen aan specifieke projecten of prestaties die je graag onder de aandacht wilt brengen

aan specifieke projecten of prestaties die je graag onder de aandacht wilt brengen Als het past, bied dan aan om ook een aanbeveling voor hen te schrijven

voor hen te schrijven Geef ze een snelle samenvatting van je rol en sleutelprestaties om ze op weg te helpen

van je rol en sleutelprestaties om ze op weg te helpen Vraag om aanbevelingen net nadat je een succesvol project hebt afgerond, wanneer je werk nog vers in hun geheugen ligt

Schrijf indrukwekkende LinkedIn aanbevelingen met ClickUp!

Het schrijven van LinkedIn aanbevelingen kan tijdrovend aanvoelen, maar dat hoeft het niet te zijn.

Deze aanbevelingen kunnen je collega's helpen om uit te blinken en de aandacht te trekken van potentiële werkgevers. Met ClickUp maak je van het hele proces een taak van 5 minuten!

Gebruik ClickUp Docs om uw gedachten op te schrijven, maak gebruik van de functies voor taakbeheer om alles georganiseerd te houden en laat ClickUp Brain u helpen om alle details over de prestaties van uw collega's te verzamelen. Het draait allemaal om dingen gemakkelijker maken voor u terwijl u uw teamgenoten ondersteunt. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog en schrijf moeiteloos LinkedIn aanbevelingen die moeilijk te negeren zijn!