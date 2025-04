50 Indrukwekkende voorbeelden van Generatieve AI die Industrieën transformeren

Een AI-gegenereerd kunstwerk verkocht voor $432,500 bij Christie's!🎨 Beethovens onvoltooide 10e Symfonie tot leven gebracht met de hulp van AI, boeide publiek wereldwijd!

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe generatieve AI een revolutie teweegbrengt in de industrie. Van het maken van boeiende content en het ontwerpen van innovatieve producten tot het voorspellen van toekomstige trends, generatieve AI verlegt de grenzen van wat mogelijk is.

Het verandert onze manier van werken, creëren en problemen oplossen.

In deze blog delen we 50 indrukwekkende voorbeelden die laten zien hoe generatieve AI een grote impact heeft in verschillende sectoren.

Wat is generatieve AI?

Generatieve AI is een type kunstmatige intelligentie dat nieuwe content creëert, zoals tekst, afbeeldingen, muziek en video's, op basis van patronen in de gegevens waarop het getraind is.

In tegenstelling tot traditionele AI, die voornamelijk patronen herkent of voorspellingen doet, genereert generatieve AI originele, realistische content. Het gebruikt diepe neurale netwerken, met name Large Language Models (LLM) om onderliggende patronen en structuren in bestaande content te analyseren om nieuwe content te genereren.

Bovendien heb je geen kennis van codering nodig om generatieve AI in je werkstromen te implementeren. Je kunt er gewoon mee praten in een natuurlijke taal!

Toepassingen van generatieve AI

Hoewel ChatGPT het populairst is onder gebruikers, heeft generatieve kunstmatige intelligentie veel toepassingen in verschillende sectoren.

Tegenwoordig worden generatieve AI-modellen veel gebruikt voor:

Aanmaken en manipuleren van afbeeldingen

Audio en video

Genereren van content

Zoeken naar ondernemingen

Ontwerp en architectuur

AI versnelt taken, inspireert nieuwe ideeën en brengt unieke perspectieven in bereiken van marketing tot wetenschappelijk onderzoek. Laten we eens kijken naar 50 generatieve AI voorbeelden die creativiteit, productiviteit en probleemoplossing transformeren.

Laten we beginnen!

Generatieve AI voorbeelden in projectmanagement

Generatieve AI in projectmanagement kan routinetaken automatiseren, teamleden vrijmaken om zich op kernactiviteiten te concentreren en bedrijfsprocessen stroomlijnen.

Van het plannen van vergaderingen, het bijwerken van de status van projecten en het genereren van rapporten, generatieve AI-tools voor projectmanagement automatiseren veel handmatige taken. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden:

ClickUp AI (Brein) ClickUp is software voor projectmanagement die al uw taken, documenten en teamgenoten verdeeld over apps samenbrengt in één gecentraliseerd platform.

Met meer dan 100 intuïtieve functies voor projectmanagement, een rijke bibliotheek met sjablonen en naadloze integraties is ClickUp een krachtig hulpmiddel voor teams om het werk te stroomlijnen. ClickUp Brein tilt productiviteit naar een hoger niveau met zijn rolgebaseerde AI-functies:

AI Knowledge Manager: Vraag ClickUp Brain gewoon alles over taken, bedrijfswiki's, deadlines en toegewezen personen om een walkthrough van uw project te krijgen. En wat is er nog meer? Krijg direct antwoorden over het abonnement, inzichten en producten binnen ClickUp en andere verbonden apps

Vraag ClickUp Brain gewoon alles over taken, bedrijfswiki's, deadlines en toegewezen personen om een walkthrough van uw project te krijgen. En wat is er nog meer? Krijg direct antwoorden over het abonnement, inzichten en producten binnen ClickUp en andere verbonden apps AI Projectmanager: Besteed geen tijd aan repetitieve projectmanagement taken. Gebruik AI om routinetaken te automatiserenzoals het toewijzen van actie-items, het plannen van subtaken en het automatisch invullen van gegevens. Stroomlijn uw werkstroom, verminder handmatige inspanningen en krijg meer Klaar in minder tijd

Besteed geen tijd aan repetitieve projectmanagement taken. Gebruik AI om routinetaken te automatiserenzoals het toewijzen van actie-items, het plannen van subtaken en het automatisch invullen van gegevens. Stroomlijn uw werkstroom, verminder handmatige inspanningen en krijg meer Klaar in minder tijd AI Writer for Work: ClickUp biedt een geïntegreerdeAI voor documentatieom uw schrijfwerk te perfectioneren en de nauwkeurigheid te verbeteren. Schrijf opmerkingen en berichten, samenvattingen van threads, agenda's voor vergaderingen, how-to-guides en meer

Gebruik ClickUp AI om taken te automatiseren, zoals het plannen van subtaken en het bijwerken van statussen en toegewezen personen

ClickUp sleutel functies

Stel vragen over Taken, Deadlines en Documenten om prioriteit te geven aan dringend werk. Kiezen uit vooraf gemaakte prompts om hoogtepunten van Taak activiteiten te krijgen

Maak persoonlijke stand-ups en teamupdates met behulp van AI om de voortgang te evalueren

Gebruik de AI Writing Assistant om rol-specifieke content en samenvattingen te genereren op basis van jouw voorkeuren

om rol-specifieke content en samenvattingen te genereren op basis van jouw voorkeuren Aangepaste automatiseringen maken met behulp van natuurlijke taal, zoals statussen bijwerken, sjablonen toepassen, taken aanmaken, prioriteiten wijzigen of opmerkingen verzenden

Voice Clips omzetten in tekst met behulp van AI en snel sleutel details scannen

Gebruik meer dan 15 aanpasbare weergaven van projecten zoals Gantt, Tijdlijn, Kanban-achtige bordweergave, AI-kalender en Lijstweergave om uw werk vanuit meerdere invalshoeken te beheren

Verbinding maken met toonaangevende tools met meer dan 1000+ integraties ClickUp beperkingen

Het kan enige tijd duren voordat gebruikers de honderden krachtige functies van ClickUp onder de knie hebben

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per lid

$7/maand per lid Business: $12/maand per lid

$12/maand per lid Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7/maand per lid van de ClickUp-werkruimte

Notion AI

via Kopiëren.ai Copy.ai, gebouwd op Open AI's GPT-3 LLM, is een schrijftool waarmee marketeers gepersonaliseerde content kunnen maken. Bovendien kun je de functie 'Brand Voice' gebruiken om originele content te delen en de tool te trainen op de stem van je merk om consistentie te behouden op verschillende marketingkanalen.

de belangrijkste functies van #### Copy.ai

Gebruik Infobase om sleutelinformatie over uw merk op te slaan en te raadplegen

Bescherm uw content met robuuste encryptie en strenge toegangscontroles

Copy.ai limieten

Soms genereert het platform geplagieerde content

De aanpassingsmogelijkheden binnen elk sjabloon zijn beperkt

Copy.ai prijzen

Free Forever

Starters: $49/maand per zetel

$49/maand per zetel Geavanceerd: $249/maand voor 5 zetels

$249/maand voor 5 zetels Enterprise: Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

AdCreative.ai

AdCreative.ai gebruikt generatieve AI-modellen om het aanmaken van content voor marketingteams te stroomlijnen. Het kan u helpen bij het maken van hoog presterende advertentievisualisaties en -teksten voor berichten op sociale media en display-advertenties.

Het analyseert complexe gegevens en gebruikersgedrag met behulp van machine learning-algoritmen om content te genereren die aansluit bij de voorkeuren van je doelgroep.

Phrasee

Met Phrasee (nu bekend als Jacquard) kun je relevante content genereren via briefings. Kies het marketingkanaal en de tool genereert binnen enkele seconden automatisch grote hoeveelheden on-brand content.

Meteen daarna kun je deze door AI gegenereerde berichtvarianten A/B-testen, content optimaliseren en topprestaties leveren voor campagnes op alle digitale kanalen.

Generatieve AI voorbeelden in videoproductie

Heb je ooit geprobeerd video's vanaf nul te maken en het opgegeven omdat het te veel moeite kostte? Een AI-tool voor het genereren van video's kan daar verandering in brengen.

Deze generatieve AI-systemen voor het aanmaken van video's kunnen in een mum van tijd video's aanmaken uit teksten en scripts. Deze technologie maakt het maken van video's op schaal zowel gemakkelijk als snel.

Synthesia

via Synthesia Synthesia is een gratis AI-videogenerator die tekst omzet in video's van studiokwaliteit en voice-overs in meer dan 140 talen. Het is geweldig voor het maken van video's over verkoop, klantenservice, marketing en veiligheid van informatie en het verbeteren en stroomlijnen van uw proces voor het aanmaken van video's.

Het beste deel is dat het maken van video's met deze generatieve AI app net zo eenvoudig is als het maken van een slide deck. Selecteer een sjabloon, bewerk je videoscript en pas video-elementen aan zoals AI avatars, kleuren en lay-outs om boeiende video's te maken.

de belangrijkste functies van #### Synthesia

Genereer video's van hoge kwaliteit in uw voorkeurstaal met behulp van scripts

Embed uw video's in uw favoriete CRM, LMS, CMS softwareoplossingen

Synthesia limieten

Produceert onverwachte fouten in de uiteindelijke renders, die niet zichtbaar zijn in editor mode

AI avatars knipperen niet en er is geen optie om de stemtoon te veranderen, waardoor video's minder natuurlijk klinken

Synthesia prijzen

Free: $0/maand

$0/maand Starters: $18/maand

$18/maand Maker: $64/maand

$64/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Pictogram

via Canva Magic Write werkt met geavanceerde AI-modellen en analyseert onderliggende patronen in tekst om natuurlijke, leesbare content te maken die bij je stijl past. Het is perfect voor diegenen die hun productiviteit willen verhogen zonder te verzanden in repetitieve schrijftaken.

Canva Magic Write sleutel functies

Zet een paar trefwoorden om in sollicitatiebrieven, wenskaarten, blogs en meer van hoge kwaliteit

Genereer content in jouw schrijfstijl en stem zodat je minder tijd kwijt bent aan het herformuleren van je werk

Canva Magic Write limieten

Gebruikt alleen gegevens tot medio 2021

Gratis gebruikers kunnen Magic Write slechts 50 keer gebruiken gedurende hun hele leven

Canva Magic Write prijzen

Free voor iedereen die de Canva applicatie gebruikt

Fotor

via Amper Muziek Amper Music, een onderdeel van Shutterstock, is een gebruiksvriendelijk AI-gestuurd muziekcompositieplatform voor het maken van muziek die bij je smaak past. Pas je muziek aan vanuit een breed bereik van stijlen, stemmingen, instrumenten en tempo's. Je kunt het ook naadloos integreren met populaire bewerkingssoftware. Je kunt het ook naadloos integreren met populaire softwaretoepassingen voor bewerking om je composities verder te verfijnen.

de belangrijkste functies van #### Amper Music

Kies uit beschikbare sjablonen en maak je eigen muziek

Bepaal zelf de stijl, stemming, instrumentaties, lengte, tempo's en structuur van je muziek

Amper Music limieten

Het commentaarsysteem van Amper vereist dat operators scrollen om de volledige aantekeningen weer te geven, wat de teamcommunicatie bemoeilijkt

Prijzen Amper Music

Free

Persoonlijke licentie: $5

$5 Professionele licentie: $25

$25 Commerciële licentie: $99

$99 Online-advertentie-licentie: $499

Overige vermeldingen

Jukedeck

Jukedeck, overgenomen door TikTok, stelt gebruikers in staat om originele, rechtenvrije muziek te genereren met aangepaste parameters zoals genre, instrumenten en duur, en specifieke climatische momenten in de muziek. Het interpreteert zelfs de context van de video en stelt automatisch relevante muziek in.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, aangedreven door een diep neuraal netwerk, genereert muzikale composities van 4 minuten met tien verschillende instrumenten en stijlen. Selecteer een componist of stijl en gebruik een beroemd stuk als uitgangspunt om een gloednieuwe compositie te maken.

Je kunt ook een prompt invoeren om unieke muziek te maken, want het model wordt getraind op gegevens uit MIDI-bestanden.

Generatieve AI voorbeelden in softwareontwikkeling

Teams die software ontwikkelen hebben veel baat bij het integreren van AI-codeerprogramma's in hun werkstromen. Deze beste generatieve AI-tools voor ontwikkelingsteams bieden realtime codeersuggesties om de nauwkeurigheid van softwareoplossingen te verbeteren. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden:

GitHub Copilot

via GitHub Copiloot Github Copilot, een AI-codeerassistent, versnelt het tempo van je softwareontwikkeling. Stel deze AI-assistent algemene of specifieke programmeervragen over je codebase om suggesties te krijgen voor het verbeteren van verouderde code.

GitHub Copilot sleutel functies

Krijg AI-gebaseerde suggesties in real-time om code te voltooien

Vat wijzigingen in pull-aanvragen samen, zodat reviews sneller en duidelijker zijn

GitHub Copilot limieten

Het begrijpt vaak de contextuele werkstroom niet en vraagt om sequentiële prompts

Code suggesties suggereren soms code die al geïmplementeerd is

GitHub Copilot prijzen

Copilot Individueel: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Copilot Business: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: $39/maand per gebruiker

OpenAI Codex

via OpenAI Codex OpenAI Codex, gebouwd in samenwerking met GitHub Copilot, zet commentaar om in code, vult herhalende code automatisch in en stelt tests voor. Codex is gebouwd op basis van GPT-3 en is getraind op zowel natuurlijke taal als miljarden regels code uit openbare bronnen, waaronder GitHub.

OpenAI Codex sleutel functies

Code genereren met behulp van beschrijvingen of commando's in natuurlijke taal

Vertaal code van de ene programmeertaal naar de andere

Inzichten en suggesties krijgen om het debuggen te versnellen

OpenAI Codex limieten

Soms interpreteert het AI-model de commando's verkeerd en genereert het onnauwkeurige code

Kan subtiele fouten in de logica missen

Prijzen OpenAI Codex

Aangepaste prijzen

Andere vermeldingen

Replit

Replit vereenvoudigt het genereren van code met krachtige AI-tools, waarmee gebruikers websites, automatiseringen, interne tools en datapijplijnen kunnen maken - alles binnen één cloud werkruimte.

Met Replit AI kun je snel code genereren, autocomplete gebruiken en problemen debuggen via eenvoudige aanwijzingen in natuurlijke taal. Het ondersteunt naadloos elke programmeertaal.

Tabnine

Tabnine's AI-code-assistent ondersteunt verschillende programmeertalen en IDE's en biedt real-time code suggesties. Hij leert van je codepatronen en voorkeuren in elke fase van de softwareontwikkeling.

Generatieve AI voorbeelden in de gezondheidszorg

Generatieve AI herdefinieert de manier waarop artsen ziekten diagnosticeren en zorg verlenen en versnelt de werkstromen voor medicijnontwikkeling.

Hier zijn enkele van de opmerkelijke voorbeelden:

Zebra Medical Vision

via Zebra Medische Visie Zebra medical vision, overgenomen door Nanox.AI, is een hulpmiddel voor medische beeldvorming om chronische ziekten op te sporen met behulp van AI-technologie. Dit generatieve AI-model maakt gebruik van machine learning-algoritmen om de grote datasets van bestaande medische beelden te analyseren en vroege tekenen van ziekten te identificeren, waardoor de kans op ernstige medische problemen wordt verkleind.

Zebra Medical Vision sleutel functies

Voert kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit van lichaamsorganen

Zet röntgenfoto's om in 3D-modellen voor orthopedische abonnementen

Zebra Medical Vision limieten

Artsen kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van AI-toepassingen voor de beoordeling van ziekten

Zebra Medical Vision prijzen

Aangepaste prijzen

PathAI

via PathAI PathAI gebruikt AI-aangedreven pathologie om de werkstromen voor de ontwikkeling van medicijnen en diagnoses te verbeteren. Het identificeert en meet tumoren in weefselmonsters, waardoor het beoordelingsproces van pathologen wordt versneld. Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om pathologie nauwkeuriger en efficiënter te maken.

PathAI sleutel functies

Identificeren, analyseren, kwantificeren en classificeren van TIL's in weefselregio's met PathAI

Ondersteunt klinische proefversies met kant-en-klare algoritmen, labdiensten en deskundige klinische operaties

PathAI limieten

Gebrek aan diverse gegevens om het AI-model te trainen kan leiden tot onnauwkeurige pathologische identificatie

PathAI-prijzen

Aangepaste prijzen

Andere vermeldingen

Insilico Geneeskunde

Insilico Medicine transformeert de ontwikkeling van medicijnen met generatieve AI, waardoor levensreddende medicijnen sneller en goedkoper beschikbaar komen voor patiënten. Het biedt een volledig geïntegreerde softwaresuite voor het ontdekken van geneesmiddelen om succespercentages van klinische proeven te voorspellen, zwakke punten te herkennen en geneesmiddelen te lanceren die levens redden.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health creëert innovatieve AI-toepassingen om ziekten vroegtijdig te identificeren en de levensduur van patiënten te verbeteren. Deze technologieën analyseren bijvoorbeeld oogscans om vroege tekenen van blindheid te detecteren.

Voorbeelden van generatieve AI in het onderwijs

De tijd dat onderwijs beperkt was tot tekstboeken en lezingen is voorbij. Met de opkomst van generatieve AI is leren interactiever, persoonlijker en boeiender geworden.

Hier zijn enkele belangrijke voorbeelden:

Khan Academy AI

via Khan Academie AI Khanmigo, een AI-onderwijshulp, maakt huiswerk maken een fluitje van een cent voor leerlingen en bovenliggend personeel. In plaats van simpelweg de vragen van leerlingen te beantwoorden, stelt Khanmigo vervolgvragen en stimuleert hen diep en kritisch na te denken om zelf problemen op te lossen.

Khan Academy AI sleutel functies

Plan je week en bereid invallers eenvoudig voor met een reeks tools

Creëer leshaken voor leerlingen met minimale aanwijzingen

Khan Academy AI limieten

Geen personalisatiemogelijkheden voor studieabonnementen en materialen

Nieuwe studenten toevoegen aan klassen kan vervelend zijn omdat opdrachten niet automatisch worden overgedragen

Khan Academy AI prijzen

Free

Leraren en gezinnen: $4/maand

$4/maand Districtstools: Aangepaste prijzen

DreamBox Leren

via DreamBox Leren Met behulp van AI-tools en continue evaluatie past DreamBox Learning zich aan elke leerling aan door relevante instructies te geven om kritische vaardigheden op te bouwen en voortgang te stimuleren. Het past leerervaringen aan door middel van het verfijnen van lessen en het bijhouden van verbeteringen.

DreamBox Learning sleutel functies

Biedt opvoeders gedetailleerde rapporten over de voortgang van elke leerling

Beoordeelt de reacties van elke leerling om gepersonaliseerde lessen aan te bieden

DreamBox Learning limieten

Beperkt leerlingen in het selecteren van specifieke vaardigheden om te oefenen

Verplicht leerlingen om wiskundeproblemen op te lossen met behulp van bepaalde strategieën

DreamBox Learning prijzen

Aangepaste prijzen beschikbaar voor opvoeders, gezinnen en professionele diensten

Andere vermeldingen

Eekhoorn AI

Squirrel AI ondersteunt gepersonaliseerde leerervaringen voor studenten. Het analyseert de individuele kwaliteiten van de student om relevante leertrajecten voor te bereiden.

Quizlet

Quizlet, een AI-ondersteund wereldwijd leerplatform, maakt leren leuk en gemakkelijk met interactieve quizkaarten, toetsen en studiespellen. Het versnelt ook het aanmaken van flashcards met Magic Notes, voorspellende tekst en afbeeldingssuggesties.

Generatieve AI voorbeelden in e-commerce

Generatieve AI schudt de boel op in de e-commerce sector. AI tools kunnen nu productaanbevelingen personaliseren, boeiende social media posts genereren en zelfs vragen van klanten beantwoorden via AI chatbots.

Hier zijn enkele concrete gebruikscases van generatieve AI in de e-commercesector:

via Shopify Als je als ondernemer werkt aan de groei van je business, dan stellen de Magic en Sidekick functies van Shopify je in staat om productiever, creatiever en succesvoller te zijn.

Gebruik de AI mogelijkheden om achtergronden van productafbeeldingen te transformeren, SEO-vriendelijke productbeschrijvingen te genereren en suggesties voor FAQ's te krijgen om toe te voegen aan je Shopify inbox.

Shopify AI sleutel functies

Maak professionele productfoto's in slechts een paar klikken

Creëer effectieve onderwerpregels en e-mail teksten en weet ook wat het beste moment is om e-mails te versturen

Shopify AI limieten

Shopify AI genereert soms content met grammaticale fouten en ongepaste bewoordingen

aan de functie "Stemtoon" moet gewerkt worden, omdat er vaak weinig variatie is tussen de verschillende tonen

Shopify AI prijzen

Starter: $5 per maand

$5 per maand Basis: $29/maand

$29/maand Geavanceerd: $299/maand

$299/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Bluecore

via Bluecore Bluecore's AI-platform biedt relevante productaanbevelingen aan klanten op basis van hun winkelbehoeften. U kunt automatisch klantgegevens verzamelen en triggers instellen om deze gepersonaliseerde aanbevelingen te versturen.

Bluecore sleutel functies

Optimaliseert de verzendtijd van berichten en verbetert de klantbetrokkenheid

Voorkomt churn door risicoklanten te targetten met relevante outreachberichten

Bluecore limieten

Kan klanten niet segmenteren op basis van verschillende gedragingen zoals opens, kliks en sociale-mediabetrokkenheid

Specifieke segmenten bouwen in Bluecore kan een uitdaging zijn door het gebrek aan basis "als/en" filters

Bluecore-prijzen

Niet genoeg informatie beschikbaar

Andere vermeldingen

Dynamisch rendement

Shopping Muse van Dynamic Yield, een op AI gebaseerde generatieve tool, recreëert de menselijke ervaring in winkels voor klanten door hun spreektaal om te zetten in productaanbevelingen op maat. Gebruikers kunnen moderne stijlen, trendy looks en gelegenheidsspecifieke dresscodes verkennen met Shopping Muse om gematcht te worden met de meest relevante producten.

Algolia

Algolia is een groot voorbeeld van generatieve AI die online winkelervaringen gepersonaliseerd en meeslepend maakt. Het genereert productvergelijkingen om verschillen, voor- en nadelen tussen verschillende producten samen te vatten om je te helpen verstandig te kiezen.

Generatieve AI voorbeelden in klantenservice

Teams van klantenservice hebben altijd hun handen vol - trage antwoorden, gefrustreerde klanten en eindeloze query's.

Als redding lost AI deze problemen op met virtuele assistenten. AI gebruiken bij klantenservice helpt om klanten te verblijden met snelle antwoorden en personalisering.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Zendesk AI

via Zendesk Zendesk is een omnichannel klantenserviceplatform dat is ontworpen om de ervaring van klanten en werknemers te stroomlijnen. De AI-functies van het platform, zoals chatbots, kennisbanken en spraakoproepen, zijn ongelooflijk nuttig.

De AI-gestuurde chatbot van Zendesk genereert bijvoorbeeld automatisch antwoorden van klanten door te leren van bestaande kennisbanken, breidt content uit met aangepaste toon en stelt samenvattingen en transcripties van telefoongesprekken samen.

Zendesk AI sleutel functies

Automatiseert routinetaken zoals routing en triaging

Zet een paar opsommingstekens om in een volledig artikel met behulp van generatieve AI

Zendesk AI limieten

Geen optie voor de agent om de chatten over te nemen van de chatbot

Dialoogbouwer kan soms niet reageren en legt strikte regels op voor blokvolgorde

Zendesk AI prijzen

Suite Team: $55/maand per agent

$55/maand per agent Suite Growth: $89/maand per agent

$89/maand per agent Suite Professional: $115/maand per agent

$115/maand per agent Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

LivePerson

via Sudowrite Sudowrite is een generatief, op AI gebaseerd schrijfprogramma dat fungeert als creatieve metgezel voor auteurs van fictie, met name romanschrijvers en scenarioschrijvers.

De 'Story Engine' functie in Sudowrite helpt bij het schrijven van de roman van begin tot eind. Je kunt ook de functie 'Beschrijf' gebruiken om levendige scènes te creëren die jouw teken tot leven brengen.

Sudowrite sleutel functies

Genereer de volgende 300 woorden automatisch in jouw stem met de functie Schrijven

Creëer alternatieve plotpunten, tekenbogen en thema's met Magic AI Canvas

Sudowrite limieten

Gebruikers rapporteren dat de tool niet helemaal geschikt is voor lange verhalen met meerdere hoofdstukken

Sudowrite prijzen

Hobby en student: $10/maand

$10/maand Professioneel: $22/maand

$22/maand Max: $44/maand

Binnenkort AI

via Kort AI ShortlyAI gebruikt generatieve AI-modellen om uw tekst met gemak uit te breiden, te herschrijven of in te korten. Met behulp van OpenAI's GPT-3-technologie produceert het op mensen lijkende tekst om artikelen, verhalen, berichten op sociale media en meer op te stellen.

de belangrijkste functies van #### Shortly AI

Voltooi het schrijven van de tekst in je eigen stem met behulp van Shortly AI schrijfpartner

Brainstorm ideeën en zet je gedachten om in goed geschreven alinea's als je vastzit

Shortly AI limieten

Het biedt geen mappen om je werk te organiseren

Sommige gebruikers rapporteren dat de output voor advertentiekoppen en advertentieteksten slecht was

Kort AI prijzen

Jaarabonnement: $65/maand

$65/maand Maandelijks abonnement: $79/maand

Andere vermeldingen

Writesonic

Writesonic helpt u snel hoogwaardige, SEO-geoptimaliseerde content te maken door gebruik te maken van real-time onderzoek en ingebouwde marketingtools. Functies zoals de SEO Checker en Optimizer, samen met Chatsonic - een alternatief voor ChatGPT - verbeteren de kwaliteit van de content en verbeteren efficiënt de positie in zoekmachines.

Wordsmith

Wordsmith AI helpt tekst te genereren op basis van jouw behoeften. Selecteer het type content, pas de instellingen aan en geef details op zoals product- of merkinformatie. De AI creëert dan de nodige content. Met slechts een paar klikken kun je deze door AI gegenereerde content bekijken, bewerken en exporteren naar platforms zoals Shopify of WordPress.

Generatieve AI voorbeelden in gegevensanalyse

De tijd dat datateams gegevens handmatig moesten analyseren is voorbij. Met de groeiende generatieve AI kun je tijd besparen en sleutelinzichten verkrijgen.

Laten we de beste AI-inzichtengeneratietools bespreken die bruikbare inzichten kunnen genereren:

Tableau AI

via Tableau AI Tableau Pulse, een generatieve op AI gebaseerde inzichtengenerator, helpt gegevensanalisten taken te automatiseren, zoals het voorbereiden en visualiseren van gegevens.

Het is gebouwd met sterke veiligheid via de Einstein Trust Layer en zorgt ervoor dat gegevens veilig en privé blijven. U kunt ook profiteren van gepersonaliseerde inzichten die op natuurlijke wijze in uw werkstroom passen.

Tableau AI sleutel functies

Beschrijf berekeningen voor het voorbereiden van gegevens met behulp van aanwijzingen in natuurlijke taal

Voorstellen krijgen voor gebruikersvragen om de verkenning van gegevens te starten

Tableau AI limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat grote datasets kunnen resulteren in problemen met de prestaties

Door vage foutmeldingen moeten gebruikers vaak rapporten en databronnen opnieuw maken

Tableau AI prijzen

Aangepaste prijzen

Qlik

via Qlik Qlik zet ruwe gegevens om in bruikbare inzichten om analisten te helpen zich te concentreren op het oplossen van bedrijfsproblemen in plaats van handmatig werk te doen. Met generatieve AI-functies biedt het inzichten in natuurlijke taal en antwoorden op vragen op basis van de meest recente gegevens. Het is een slimme manier om snel relevante antwoorden te krijgen en complexe gegevens te begrijpen met behulp van AI-technologie en natuurlijke taalverwerking.

Qlik sleutel functies

Real-time visualisaties, voorspellende inzichten en samenvattingen maken op basis van vragen in natuurlijke taal

Genereer rapporten met behulp van sjablonen voor rapportage zonder code

Qlik limieten

Het platform wordt traag bij het verwerken van grote datasets

Datavoorbereiding kan complex worden bij het verwerken van ongestructureerde data

Qlik prijzen

Standaard: $825/maand

$825/maand Premium: $2500/maand

$2500/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

IBM Watsonx Analytics

Watsonx is IBM's cloudgebaseerde generatieve AI-platform dat een studio biedt voor het maken van AI-modellen, een data store voor het beheren van informatie en een toolkit om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Het ondersteunt verschillende LLM's, waaronder IBM's eigen model Granite. Een opvallende functie is de flexibiliteit. Met Watsonx kunnen bedrijven AI-modellen aanpassen aan hun behoeften en ze trainen op hun eigen gegevens.

Power BI

In Power BI kun je met AI Insights gebruikmaken van vooraf getrainde AI-algoritmen om de voorbereiding van gegevens te vereenvoudigen. Met Azure Machine Learning kun je direct in Power BI modellen voor machine learning maken, trainen en implementeren. Dit betekent dat het trends en risico's kan voorspellen op basis van gegevens uit het verleden. Zo kan het bijvoorbeeld helpen om te zien wanneer apparatuur in een fabriek defect kan raken, zodat onderhoud van tevoren kan worden geabonneerd.

Voorbeelden van generatieve AI in vertaling en lokalisatie

AI-vertalers kunnen teksten snel vertalen naar de taal van je voorkeur. Het is alsof een gids met je meereist om een context in verschillende talen uit te leggen. Enkele voorbeelden zijn:

DeepL

via DeepL DeepL is een AI-gestuurde vertaaloplossing die moeiteloos content vertaalt in meer dan 30 talen en zorgt voor een menselijke precisie. U kunt ook woordenlijsten aanpassen om de unieke terminologie van uw bedrijf te behouden, zodat alle content consistent is.

DeepL sleutel functies

Vertaal een heel bestand met behoud van de originele opmaak

De stijl en toon van de vertaalde teksten aanpassen aan je publiek en consistentie behouden

DeepL limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met privacy voor gevoelige en vertrouwelijke teksten

DeepL prijzen

Free

DeepL Pro Starters: $8,74/maand per gebruiker Geavanceerd: $28,74/maand per gebruiker Ultiem: $57,49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen



Google Vertalen

via Google vertalen Google Translate doorbreekt taalbarrières en verbindt u met verschillende mensen, plaatsen en culturen. Het vertaalt tekst in bijna 110 talen en helpt u zo te communiceren in verschillende talen. Richt uw camera op de tekst om deze direct te vertalen of download een taal om offline te vertalen.

Google Translate sleutel functies

Teksten, spraak, websites en zelfs afbeeldingen vertalen in de taal van uw voorkeur

Sla vertalingen op om ze later te openen

Google Translate limieten

De tool mist soms subtiele nuances en culturele verwijzingen

Google Translate prijzen

Gratis te gebruiken

Andere vermeldingen

Microsoft vertaler

Microsoft Translator helpt je bij het vertalen van chats, gesprekken, spraak, afbeeldingen en zelfs interacties in grote groepen. Het is geweldig om alledaagse communicatie om te zetten in real-time vertaalde gesprekken, vooral in één-op-één gesprekken met iemand die een andere taal spreekt.

iTranslate

iTranslate helpt je lezen, schrijven en communiceren in meer dan 100 talen. Vertaal tekst of spraak in populaire talen of gebruik uw camera om content te scannen en direct te vertalen. Je kunt ook een geschiedenis van je vertalingen bijhouden en favorieten opslaan.

Stroomlijn je taken met deze 50 indrukwekkende generatieve AI-tools, elk uniek ontworpen om workflows te automatiseren.

Hoewel er veel geweldige tools zijn, helpt het soms om één oplossing te hebben die veel terreinen bestrijkt. ClickUp onderscheidt zich als een alles-in-één platform voor projectmanagement en productiviteit van teams.

Het is de perfecte ruimte voor teams om te brainstormen, te plannen en samen te werken - of het nu gaat om procesdocumenten, productontwerpen of iets daartussenin. ClickUp maakt organiseren eenvoudig dankzij de uitgebreide functies en ClickUp AI. Aanmelden bij ClickUp gratis.