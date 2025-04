TickTick vs. Things 3: Welke Taakmanager is het beste in 2025?

Je taken stapelen zich op, deadlines komen eraan en je hoofd voelt aan als een chaotische mix van herinneringen en checklists.

Je vraagt je af: "Waar moet ik beginnen?" Klinkt dat bekend? We hebben het allemaal meegemaakt.

Dit is waar een goede nog te doen lijst app kan helpen. Het kan je taken op één plaats ordenen, je hoofd leegmaken en je de ongeëvenaarde voldoening geven om items af te vinken. ✅

Van de vele apps voor takenlijsten onderscheiden TickTick en Things 3 zich door hun effectieve, flexibele aanpak van taakbeheer. Maar welke is geschikt voor jou?

In deze post bespreken we TickTick vs. Things 3 om je te helpen de meest geschikte tool te vinden voor het organiseren van je werk en privéleven. 📋✨

Wat is TickTick?

via TickTick TickTick is een persoonlijke productiviteitsassistent die je helpt bij het organiseren en bijhouden van werk projecten en individuele doelen op een plaats. Als een app voor takenlijsten kun je meerdere lijsten maken, taken toevoegen via gesproken aantekeningen, e-mails omzetten in taken, herinneringen voor taken instellen en terugkerende taken toevoegen om een dagelijkse planning te maken. 📆

Het heeft ook handige functies zoals een kalender en een Kanban-bord, die goed zijn voor het beheren van projecten en het samenwerken met je team. Bovendien helpt de Pomodoro timer je te focussen op essentiële Taken, een opvallende functie in de TickTick vs. Things 3 vergelijking.

TickTick functies

TickTick biedt veel functies voor het beheren van taken, het bijhouden van gewoontes en het samenwerken met teams. Hier volgen enkele van de sleutel functies:

1. Taakbeheer via lijsten

via TickTick Als je de voorkeur geeft aan een eenvoudige, duidelijke layout van een lijst voor het bijhouden van je dagelijkse taken, kan TickTick een geweldige aanvulling zijn op je digitale gereedschapskist. Het biedt twee soorten lijsten voor Taakbeheer: 'Gewone Lijst' en 'Slimme Lijst'

Je kunt de functie 'Gewone lijst' gebruiken om taken in te delen in 'Werk', 'Privé', 'Onderwijs' of een andere categorie om efficiënter te werken. Dit helpt je ook om taken voor verschillende projecten op één plek te beheren.

Vervolgens komt de functie Slimme lijst. Deze filtert taken op basis van deadlines, tags, prioriteiten, locaties en andere voorwaarden.

voorbeeld: je kunt de lijst 'Vandaag' weergeven voor alle taken die vandaag klaar moeten zijn. Op dezelfde manier toont de lijst 'Volgende 7 dagen' de taken die binnen een week klaar zijn.

De functie Slimme lijst is echter alleen beschikbaar in het Premium abonnement.

2. Taken invoeren en beheren

via TickTick Een van de opvallende functies van TickTick is de slimme invoer en het beheer van taken, waardoor het aanmaken en organiseren van taken wordt vereenvoudigd. In plaats van het handmatig instellen van deadlines, prioriteiten of tags, gebruikt TickTick natuurlijke taalverwerking om deze details te herkennen terwijl je typt.

als je bijvoorbeeld typt (of zegt) "Dien de kwartaalrapportage in voor vrijdag om 15.00 uur", dan zal TickTick automatisch de deadline en herinnering voor die taak instellen.

Met TickTick kun je moeiteloos taken organiseren met behulp van lijsten, tags en prioriteitsniveaus. Het helpt je om meerdere projecten te beheren zonder je overweldigd te voelen. TickTick ondersteunt ook het snel invoeren van taken via spraakcommando's, zodat je onderweg nieuwe taken kunt toevoegen. Dit maakt TickTick perfect voor drukke mensen die snel en efficiënt taken willen beheren.

3. Meerdere waarschuwingen en herinneringen

via TickTick TickTick waarschuwingen en herinneringen zorgt ervoor dat je altijd bovenop je taken zit. Je kunt meerdere herinneringen of 'Vervelende Waarschuwingen' instellen voor taken om ervoor te zorgen dat je nooit een deadline voor een taak of een belangrijke gebeurtenis mist. De functie Herhaalde herinnering werkt goed voor wekelijkse vergaderingen, verjaardagen of deadlines van facturen.

Wat het nog specialer maakt, is de aangepaste herinnering op locatie. Je kunt waarschuwingen instellen voor specifieke tijden of data of zelfs wanneer je op een bepaalde locatie aankomt.

je kunt bijvoorbeeld een ping krijgen om boodschappen op te halen als je in de buurt van de winkel bent.

TickTick laat je ook kiezen hoe je de waarschuwingen wilt ontvangen, via een notificatie, e-mail of pushmelding op je smartwatch.

4. Flexibele weergaven voor kalenders

via TickTick TickTick vereenvoudigt het beheer van taken verder met de flexibele kalenderweergave, die een visuele, aanpasbare manier biedt om je planning te organiseren. Je kunt je Taken op vijf manieren weergeven: Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Tweewekelijks en Tijdlijn. ⏳

TickTick's kalender biedt een gebruiksvriendelijke drag-and-drop functie, waarmee u de deadlines van taken of gebeurtenissen naadloos kunt aanpassen zonder uw hele agenda te verstoren. Bovendien integreert TickTick met agenda's van derden zoals Google Agenda, zodat je al je afspraken, vergaderingen en deadlines op één plek kunt beheren. Dit maakt TickTick een efficiënte dagelijkse planner app .

5. Pomodoro timer

via TickTick Hulp nodig om gefocust te blijven? TickTick's ingebouwde Pomodoro Timer is gemaakt om focus en productiviteit te verbeteren. U kunt sessies van 25 minuten plannen voor taken die prioriteit hebben, gevolgd door een korte pauze.

De timer integreert naadloos met uw lijst met taken, zodat u direct vanuit elke taak een sessie kunt starten. TickTick houdt ook je Pomodoro-sessies bij om te zien hoe lang je hebt gewerkt en hoeveel pauzes je hebt genomen. Dit helpt je gemotiveerd en op schema te blijven.

Je kunt zelfs witte ruis op de achtergrond afspelen terwijl de Pomo timer aan staat om je focus te verbeteren. 🧘

💡Pro Tip: Om uw productiviteit te maximaliseren kunt u de Pomodoro Timer combineren met een speciale focus afspeellijst. Kies instrumentale muziek of natuurgeluiden die u helpen concentreren, afleiding minimaliseren en uw vermogen om in de zone te blijven tijdens uw sessies verbeteren. 🔥

TickTick prijzen

Gratis

Premium: $35.99/jaar

Meer lezen: TickTick vs. ClickUp: Welke app voor Taakbeheer is het beste?

Wat is Things 3?

via Dingen 3 Things 3 is een gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke app voor Taakbeheer voor Apple gebruikers. Het is een populair alternatief voor TickTick en combineert een mooi ontwerp met intuïtieve functies, waardoor het gemakkelijk is om je Taken te organiseren en productiviteit te behouden. ⚡

Of je nu persoonlijke projecten, projectmanagement of lange-termijn doelen beheert, Things 3 biedt een gestroomlijnde, afleidingsvrije omgeving om je te helpen focussen op wat belangrijk is.

Het is ideaal om grotere projecten op te splitsen in beheersbare stappen en alles te organiseren.

Functies van Things 3

Hier zijn de nuttigste functies van Things #:

1. Project uitsplitsing en koppen

via Dingen 3 Things 3 onderscheidt zich met zijn functie voor het structureren van projecten. In plaats van een lange lijst met to-dos te beheren, kun je gerelateerde taken groeperen onder specifieke koppen, waardoor je project een duidelijke visuele hiërarchie krijgt. Dit is een van de meest geprezen functies bij het vergelijken van TickTick vs. Things 3.

Stel je voor dat je aan een uitgebreide campagne of gebeurtenis werkt. In plaats van naar een chaotische lijst met taken te staren, kun je alles organiseren per categorie - 'Onderzoek', 'Planning' en 'Uitvoering' - met individuele taken netjes eronder vermeld.

Dit maakt het gemakkelijk om je op één onderdeel tegelijk te concentreren zonder het algemene doel uit het oog te verliezen. Bovendien helpt de visuele duidelijkheid stress te verminderen door een stappenplan voor voltooiing te bieden.

2. Magische plus knop

via Dingen 3 De magische plusknop in Things 3 is meer dan alleen een manier om taken toe te voegen: het is je snelkoppeling naar productiviteit. Stel je voor dat je snel taken of ideeën kunt vastleggen op het moment dat ze in je hoofd opkomen, ongeacht waar je je in de app bevindt. Zo werkt de Magische Plus-knop. ✨

Leg nieuwe Taken of ideeën direct vast, waar je ook bent in de app. Moet je op het laatste moment nog iets toevoegen? Tik erop en voeg het toe, en het wordt geregeld zonder je werkstroom te verstoren.

3. Checklists

via Dingen 3 De functie Checklist in Things 3 helpt je om context te bieden voor je taken, waardoor het perfect is om complexe taken op te splitsen in hapklare stappen.

📌 In plaats van 'Plan gebeurtenis,' kun je bijvoorbeeld een checklist maken van 'Boek locatie', 'Regel catering' en 'Stuur uitnodigingen' om alles georganiseerd en traceerbaar te houden'

4. Snel zoeken

via Dingen 3 Tijdige herinneringen in Things 3 helpen je om bovenop cruciale taken te blijven zitten. Of het nu gaat om een belangrijke vergadering of een persoonlijke deadline, met Things 3 kun je op verschillende manieren herinneringen instellen.

Je kunt klikken om herinneringen toe te voegen tijdens het plannen van je to-dos, waardoor het eenvoudig is om waarschuwingen in te stellen wanneer je je taken inplant. Klik gewoon op 'Herinnering toevoegen', kies je tijd en je bent klaar.

liever typen?

Met de dataparser in natuurlijke taal van Things 3 kun je herinneringen typen zoals 'Tom, 20.00 uur' en de app begrijpt het automatisch en stelt de tijd voor je in.

Voor degenen die van handsfree oplossingen houden, kun je met Siri-integratie herinneringen instellen door rechtstreeks tegen je iPhone te spreken. Zeg gewoon: "In Things, herinner me eraan om Alex morgen om 5 uur een bericht te sturen" en je Apple herinnering is ingesteld.

Dingen 3 prijzen

Afzonderlijke eenmalige kosten voor elk iOS-apparaat:

Mac: $49,99

$49,99 iPad: 19,99 euro

19,99 euro iPhone en Apple Watch: € 9,99

€ 9,99 Vision Pro: € 29,99

TickTick vs. Things 3: functies vergeleken

Zowel TickTick als Things 3 bieden indrukwekkende functies voor Taakbeheer en Nog te doen apps, elk met een unieke flair. Hier volgt een kort overzicht van hun functies, zodat je de meest geschikte tool voor het voltooien van taken kunt kiezen:

Feature TickTick Things 3 Gebruiksgemak: er is een leercurve nodig om alle functies te begrijpen: eenvoudige gebruikersinterface Taken invoeren Ondersteunt invoer in natuurlijke taal voor snel plannen Taken invoeren zonder uitgebreide taalparsing Beschikbaarheid Toegankelijk op zowel Apple als Android apparaten Alleen toegankelijk op Apple apparaten Samenwerking Toegestaan Niet toegestaan Tijdregistratie Beschikbaar Niet beschikbaar Herinneringen Meerdere herinneringen en vervelende herinneringen voor taken om ervoor te zorgen dat u geen deadline mist Fastlane herinneringen functie om herinneringen voor taken in te stellen op uw Apple kalender Taakweergave Lijstweergave en kalenderweergave Lijstweergave en kalenderweergave Free versie Ja, maar met beperkte functies Nee Prijs: Premium abonnement TickTick: 35,99 dollar per jaar Eenmalige aankoop: Mac: 49,99 dollar, iPad: 19,99 dollar, iPhone en Apple Watch: 9,99 dollar, Vision Pro: 29,99 dollar Best For Alle gebruikers die op zoek zijn naar eenvoudig tijdbeheer en samenwerking bij taken Apple gebruikers die op zoek zijn naar een strakke visuele layout voor het organiseren van taken

TickTick vs. Things 3 vergelijkingstabel van functies

1. Taakbeheer

TickTick

TickTick blinkt uit door de mogelijkheid om meerdere lijsten met taken op één scherm te beheren, waardoor het een uitstekende keuze is voor het jongleren van verschillende aspecten van je leven en het werken op één plek.

Dingen 3

Aan de andere kant maakt Things 3 indruk met zijn Project Breakdown en koppen. Hiermee kun je grote projecten structureren in beheersbare secties en duidelijke visuele hiërarchie en organisatie bieden.

🏆 Winnaar: TickTick voor het balanceren van talrijke taken over verschillende projecten met zijn gestroomlijnde weergave met meerdere lijsten

2. Herinneringen en waarschuwingen

TickTick

TickTick biedt een groot bereik aan aanpassingsopties voor je herinneringen en waarschuwingen. U kunt specifieke tijden, datums en locaties instellen en zelfs het geluids- en trilpatroon kiezen. Je kunt TickTick ook verbinden met je kalender en andere apps zodat je altijd op de hoogte bent.

Dingen 3

Daarentegen blinkt Things 3 uit met zijn Fastlane functie, die ervoor zorgt dat herinneringen direct worden gesynchroniseerd op al je apparaten. Dit betekent dat wanneer je een herinnering instelt op je telefoon, deze onmiddellijk wordt bijgewerkt op je computer en tablet, zodat je notificaties consistent en op tijd zijn.

🏆 Winnaar: Things 3 vanwege de Fastlane functie, die zorgt voor realtime updates op alle apparaten

3. Tijdmanagement

TickTick

TickTick's Pomodoro timer onderscheidt zich met ingebouwde focus sessies, die je helpen de productiviteit te verhogen met gestructureerde werk intervallen en pauzes. Deze functie is geweldig voor gebruikers die de voorkeur geven aan een getimede aanpak om hun werk te beheren.

Bovendien heeft TickTick een Eisenhower Matrix functie waarmee je je taken in vier categorieën kunt indelen: 'Urgent en belangrijk', 'Niet urgent en belangrijk', 'Urgent en onbelangrijk' en 'Niet urgent en onbelangrijk' Het helpt je om belangrijke en dringende taken te identificeren zodat je die als eerste kunt afwerken.

Dingen 3

Things 3 bevat echter geen Pomodoro timer, maar biedt flexibele weergaven van de kalender en tijdige herinneringen die indirect kunnen helpen met tijdbeheer.

🏆 Winnaar: TickTick vanwege de functies Pomo Timer en Eisenhower Matrix

TickTick vs. Things 3 op Reddit

We hebben ook de beoordelingen van gebruikers op Reddit gecontroleerd om te zien welke tool beter is. Hier is een blik op wat gebruikers op Reddit zeggen over TickTick vs. Things 3.

Een Reddit gebruiker maakte zijn mening over Things 3 heel duidelijk.

"Things 3 is eenvoudig, maar wat ik geweldig vind en wat het onderscheidt van veel apps is dat het synchroniseren tussen apparaten geweldig is. De eenvoud en de mogelijkheid om werk op te pakken vanaf elke plek zorgen ervoor dat het de meeste apps overtreft."

Een andere gebruiker suggereert proberen TickTick en Things 3 uit te proberen en degene te gebruiken die het beste bij je past.

"Ik denk dat het neerkomt op de filosofie van beide apps. Things is erg eigenwijs in hoe ze denken dat je je taken moet beheren. Dus het geheel voelt een beetje opgesloten en beperkt Maar voor sommige mensen is dat een goede zaak. Ik inbegrepen. Things is mijn meest gebruikte app. Het past bij hoe ik mijn Taken wil beheren. Het is minimaal en heeft net genoeg functies die ik nodig heb, niet meer. En het is een plezier om te gebruiken Andere mensen willen meer flexibiliteit en controle en een tool kunnen gebruiken die ze een beetje meer kunnen aanpassen aan hoe hun brein werkt. Dat is TickTick Ik heb met beide veel tijd doorgebracht en persoonlijk ben ik productiever en minder overweldigd door Things."

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor TickTick vs. Things 3

Nu kun je beslissen of je TickTick vs. Things 3 kiest. Het 'ding' is echter dat als je TickTick kiest, je misschien de mogelijkheid verliest om projecten op te splitsen in eenvoudigere Taken of mijlpalen. En als je voor Things 3 kiest, zul je moeten inleveren op de functie voor tijdsregistratie.

Dus, als je nog steeds twijfelt tussen TickTick en Things 3, zullen we je het volgende voorstellen ClickUp . Het combineert de sterke punten van beide apps en biedt gratis nog meer functies. Als web app en mobiele app is het bovendien platformonafhankelijk.

ClickUp is een robuuste tool voor taakbeheer die uitgebreide functies biedt om uw werkstroom te stroomlijnen en de productiviteit van uw dagelijkse taken te verhogen. Laten we eens kijken hoe het een krachtige TickTick en Dingen 3 alternatief .

met ClickUp Brain kunt u uw terugkerende taken moeiteloos automatiseren_

Maar daar stopt het niet.

ClickUp Brain kan ook projectgegevens analyseren om de besluitvorming te verbeteren, kosten in te schatten, de toewijzing van middelen te optimaliseren, de behoefte aan capaciteit te voorspellen, het projectmanagement te stroomlijnen en potentiële risico's te bewaken - en dat alles in realtime. Taken beheren is nog nooit zo eenvoudig geweest met ClickUp-taaks en ClickUp Brain.

neem weloverwogen beslissingen met de perfecte suggesties van ClickUp _Brain

Snelle en gemakkelijke herinneringen

Herinneringen in apps voor taakbeheer kunnen aanvoelen als zeurende notificaties die u irriteren. ClickUp Herinneringen biedt een aanpasbaar systeem dat u op de hoogte houdt van uw Taken zonder dat het opdringerig aanvoelt.

U kunt uw herinneringen een kleurcode geven, instellingen aanpassen aan uw stijl en ervoor zorgen dat u altijd voorloopt op uw deadlines.

blijf altijd op de hoogte van wat u nog te doen staat met ClickUp Herinneringen_

De functie Inbox fungeert ook als een taakmanager en kalender app, waardoor het gemakkelijk is om alles op één plek bij te houden. Tabbladen zoals 'Volgende', 'Gereed' en 'Ongepland' laten u weten wat er aankomt, wat is Voltooid en wat nog een deadline nodig heeft.

ClickUp Reminders heeft een krachtige punch met de mogelijkheid om bestanden zoals foto's, spraakmemo's of in kaart gebrachte locaties aan uw herinneringen toe te voegen. Deze functie houdt u en uw team georganiseerd en op het juiste spoor. Plus, met meer dan 1.000 integraties is het eenvoudig om je herinneringen te synchroniseren met Google Agenda, Outlook, Zoom en zelfs Amazon Alexa.

Met de functie 'Gedelegeerde herinneringen' kun je ook herinneringen en notificaties instellen voor je team, zodat je geen enkele Taak vergeet. Of het nu gaat om terugkerende herinneringen of het synchroniseren tussen uw agenda-apps, ClickUp helpt u controle te houden over uw planning.

herinneringen instellen voor je teamleden met ClickUp Reminders_

Sjabloon voor kalender Nog te doen lijst

Voel je je overweldigd door een eindeloze lijst met taken? Het is tijd om orde in de chaos te scheppen! De ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon komt u hier te hulp.

Dit sjabloon helpt u uw doelen en taken te visualiseren zodat u uw dag of week kunt plannen als een pro. Je hoeft je niet meer druk te maken om vergaderingen en deadlines of je verloren te voelen in een zee van to-dos.

Sjabloon voor kalender Nog te doen door ClickUp

Het sjabloon helpt ook bij het sorteren van je taken in duidelijke categorieën, zodat je precies kunt zien wat er nog gedaan moet worden en wanneer. Het geeft je een gedetailleerde weergave van elke taak, zodat je de voortgang kunt bijhouden, deadlines kunt stellen en de vinger aan de pols kunt houden.

Met dit sjabloon kun je:

Taken gemakkelijk plannen

Taken organiseren in verschillende categorieën voor een betere productiviteit

Taakcontext toevoegen en voortgang bijhouden

Verhoog uw productiviteit met ClickUp's sjabloon voor kalender Nog te doen lijsten. Het is tijd om te stoppen met alleen maar abonnementen en te beginnen met bereiken.

Naadloze tijdsregistratie

Effectief Taakbeheer vereist het bijhouden van de tijd die aan elke taak wordt besteed. ClickUp maakt dit gemakkelijker met zijn ingebouwde Tijdsregistratie functie, waarmee je de duur van taken naadloos kunt bijhouden.

Je kunt de timer vanaf elk apparaat starten en stoppen en de globale herinnering gebruiken om de tijd voor meerdere Taken vast te leggen. Zo kunt u prioriteiten voor taken instellen, middelen efficiënt toewijzen en knelpunten identificeren.

volg de tijd die u aan elke taak besteedt en geef prioriteit aan taken met de functie ClickUp Tijdregistratie_

ClickUp: Het einde van het TickTick vs. Things 3 debat

Terwijl TickTick en Things 3 apps voor productiviteit solide functies bieden, komt ClickUp naar voren als de ultieme oplossing voor taakbeheer, dagelijkse planning en samenwerking in teams.

Van krachtig taakbeheer tot aanpasbare weergaven, geavanceerde herinneringen en AI-gestuurde tools, ClickUp gaat verder dan het eenvoudig bijhouden van taken. De gratis versie biedt dit allemaal. Meld u gratis aan bij ClickUp en ontdek hoe het uw manier van werken verandert! 🚀