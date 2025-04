Gratis sjablonen voor chronologisch cv

Het zoeken naar een baan kan soms aanvoelen als een fulltime baan op zich. Tussen het onderzoeken van bedrijven en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken valt er veel te regelen, maar het maken van een cv is vaak het moeilijkste deel.

Recruiters sorteren honderden cv's en een rommelig cv belandt meestal op de stapel met afwijzingen.

Het gaat niet om een gebrek aan vaardigheden, maar om de presentatie op papier. Als je cv niet overzichtelijk is, zullen recruiters moeite hebben om je ervaring te volgen. En als je een lange carrière hebt gehad, kan het lastig zijn om alles in een schoon, leesbaar format te passen.

De oplossing? Gebruik een chronologisch cv. Dit format geeft een lijst van je werkverleden, te beginnen met de meest recente ervaring, waardoor het voor recruiters gemakkelijk is om je carrièrepad bij te houden.

Deze blog behandelt verschillende gratis sjablonen voor cv's in een chronologisch format en laat je zien hoe je er in een paar minuten een kunt maken. Klaar om recruiters te charmeren met je cv? Aan de slag!

Wat zijn chronologische cv-sjablonen?

Een sjabloon voor een chronologisch cv presenteert je werkgeschiedenis en prestaties in omgekeerd chronologische volgorde, te beginnen met je huidige of meest recente positie. Deze sjablonen zijn volledig bewerkbaar en zijn vooral handig voor werkzoekenden met jaren ervaring.

Waarom geven recruiters de voorkeur aan dit format? Het is eenvoudig en stelt hen in staat om snel door je meest relevante ervaringen en vorige titels van functies te bladeren om te bepalen of je goed in de rol past.

Als een recruiter bijvoorbeeld op zoek is naar een marketingmanager en de sectie arbeidsgeschiedenis in je chronologische cv benadrukt dat je recentelijk hebt gewerkt als marketing accountmanager, dan neemt je kans om te worden opgemerkt verveelvoudigd toe.

Een ideaal format voor een chronologisch cv bevat gewoonlijk het volgende:

Naam, titel van de functie, contactgegevens en andere kleine details

Werkervaring (meest recent in chronologische bestelling)

Opleiding

Vaardigheden

Professionele samenvatting

Carrièredoelen

Maar maak je geen zorgen als je net bent afgestudeerd. Je kunt nog steeds een chronologisch format gebruiken. Plaats gewoon je opleidingssectie eerst en lijst het op van meest recent naar minst recent. Dit werkt goed om je relevante vaardigheden en academische prestaties te benadrukken naast eventuele stages of vrijwilligerswerk.

**In 1482 schreef da Vinci een brief aan Ludovico Sforza, de hertog van Milaan, om zijn vaardigheden en ervaring als ontwerper, beeldhouwer en botenbouwer te promoten.

Top 7 sjablonen voor chronologisch cv

Een chronologisch cv-format kan de stress wegnemen die komt kijken bij het maken van cv's vanaf nul. Hieronder hebben we een aantal handige sjablonen voor chronologische cv's gedeeld om je te helpen je droombaan te vinden.

1. Chronologisch cv layout sjabloon van Template.Net

via Sjabloon.net Als je een professioneel sjabloon voor je cv wilt maken, is dit Lay-out chronologisch cv is een goede optie. Het helpt je om je werkervaring op een duidelijke manier weer te geven, waarbij je je recente posities en prestaties benadrukt.

Hoewel het sjabloon een sectie voor een foto bevat, moet je nagaan of dit past bij de normen in jouw branche. In sommige velden, zoals marketing, verkoop en PR, kan het toevoegen van een professionele foto aan je cv helpen bij het opbouwen van een goede verstandhouding. Het kan echter onnodig zijn in professionele velden zoals techniek, financiën en rechten.

Inbegrepen onderdelen: Professionele samenvatting, Professionele ervaring, Opleiding, vaardigheden en certificeringen

Hoe gebruik je dit sjabloon:

Pas de samenvatting aan zodat deze direct gericht is op het type rol dat u target en benadruk uw kerncompetenties die relevant zijn voor de functie

Voeg technische vaardigheden toe die nauw aansluiten bij de functiebeschrijving in plaats van algemene vaardigheden op te sommen. Als je bijvoorbeeld solliciteert naar een rol in social mediamarketing, voeg dan vaardigheden toe als copywriting en Facebook Ad management

Kwantificeer je successen en benadruk je rol in het behalen van resultaten, zoals het verhogen van het websiteverkeer met 200% of het verhogen van het aantal inschrijvingen met 50%

Ideaal voor: Ervaren professionals in alle bedrijfstakken

2. Boekhoudkundig cv sjabloon van Microsoft

via Microsoft Als je een boekhoudkundige professional bent en een functioneel cv wilt maken voor je volgende baan, dan is de Microsoft sjabloon voor boekhoudkundig cv is precies wat je nodig hebt. Het gebruikt een minimaal format om alleen relevante vaardigheden en ervaringen te benadrukken. Bovendien is dit sjabloon ATS-vriendelijk, waardoor de kans groter is dat je cv de aanwervende manager bereikt.

Inbegrepen secties: Professionele samenvatting, werkervaring, opleiding en vaardigheden

Hoe gebruik je dit sjabloon:

Gebruik dit voorbeeld van een chronologisch cv om gebieden te benadrukken waar u tastbare resultaten hebt geboekt. Voeg bijvoorbeeld toe dat u hebt geholpen de operationele kosten met 20% te verlagen door efficiënt te budgetteren of dat u nieuwe boekhoudsoftware hebt geïmplementeerd waardoor de nauwkeurigheid is verbeterd

Vermeld relevante cursussen, specialisaties of certificeringen, zoals Chartered Financial Analyst (CFA) of Certified Public Accountant (CPA)

Vermeld vaardigheden op sleutelgebieden van de boekhouding, zoals financiële rapportage, naleving van belastingwetgeving, budgettering en auditing

Ideaal voor: Accounting en financiële professionals

💡Pro Tip: ATS-systemen kunnen complexe ontwerpen niet altijd lezen, dus vermijd mooie lettertypes en afbeeldingen. Gebruik standaard lettertypes zoals Arial of Calibri om de leesbaarheid te garanderen en houd je aan een basis format met duidelijke koppen zoals 'Ervaring' en 'Opleiding'

3. Sjabloon voor Business CV van Microsoft

via Microsoft De Business Resume Template van Microsoft is een mooie mix van levendig design en professionaliteit. Met een zachte mix van tinten is dit speelse chronologische cv-sjabloon een uitstekende keuze voor creatieve professionals, vooral kunstenaars en ontwerpers.

Aan de linkerkant kun je je foto, locatie, telefoonnummer, e-mail, website en carrièredoelstelling toevoegen, zodat je jezelf snel kunt voorstellen. Je naam staat in het middelpunt aan de rechterkant, gevolgd door het ervaringsgedeelte bovenaan.

Inbegrepen onderdelen: Doelstelling, Ervaring, Opleiding, Communicatie, Leiderschap en Referenties

Hoe gebruik je dit sjabloon:

Benadruk uw ervaring op het gebied van management of leiderschap, inclusief de grootte van uw teams, de projecten die u hebt geleid en de resultaten die u hebt behaald in uw vorige functies, om uw leiderschapscapaciteiten te laten zien

Verander de sectie 'Communicatie' in 'Belangrijke Prestaties' of 'Projecten' om uw belangrijkste carrièreprestaties te laten zien

Maak de Doelstelling-sectie duidelijk en direct. Voeg toedoelen voor je carrière die aansluiten bij sleutelvaardigheden in het bedrijfsleven, zoals strategische planning, marktanalyse of projectmanagement

Ideaal voor: Creatieve professionals, zoals grafisch ontwerpers, kunstenaars of modeontwerpers

4. Sjabloon voor productmanagement cv by Freesumés

via Freesumes Als u op zoek bent naar een omgekeerd chronologisch cv-sjabloon met een professioneel maar visueel aantrekkelijk format, beëindig dan uw zoektocht met het Product Management Resume Template van Freesumes. Dit sjabloon heeft een sectie 'Over mij' waar je een kort overzicht kunt geven van je ervaring en vaardigheden op het gebied van productmanagement, waarmee je de toon zet voor je cv.

Inbegrepen secties: Opleiding, Ervaring, Vaardigheden en Over mij

Hoe gebruik je dit sjabloon:

Benadruk de impact in plaats van de taken en leg uit hoe u de groei van uw product hebt gestimuleerd. U kunt bijvoorbeeld toevoegen: "Ontwikkelde en voerde een strategisch go-to-market abonnement uit waardoor de verkoop van het product met 40% steeg."

Vermeld productmanagementtools die je onder de knie hebt, zoals ClickUp en Jira, in het gedeelte vaardigheden

Voeg je USP's toe in de 'Over mij'-sectie, zoals "Ik gebruik een gebruikersgerichte ontwerpbenadering" of "Gecertificeerd Scrum Master met meer dan vijf jaar ervaring in agile productmanagement"

Ideaal voor: Productmanager, Growth Product Manager, AI-productmanager en andere productmanagementprofessionals

5. HR-cv sjabloon van Microsoft

via Microsoft Als er één sjabloon is dat eenvoud en professionaliteit samenvoegt, dan is het wel het HR-cv-sjabloon van Microsoft. Veel HR-professionals worden geconfronteerd met uitdagingen bij het verstrekken van specifieke statistieken en prestaties die hun impact illustreren.

Dit sjabloon verandert die aanpak en stimuleert een resultaatgerichte presentatie door de algemene werkervaring en impact in beknopte alinea's uit te leggen.

Inbegrepen secties: Samenvatting, Ervaring, Vaardigheden, Opleiding en Activiteiten

Hoe gebruik je dit sjabloon:

Neem werkervaring op die betrekking heeft op huidige HR-uitdagingen, zoals de betrokkenheid van werknemers of personeelsverloop, en hoe uw vaardigheden direct bijdragen aan oplossingen. Neem bijvoorbeeld een regel op in de samenvatting van je cv als "gepassioneerd over het verbeteren van strategieën voor werknemersbetrokkenheid"

Gebruik HR-specifieke trefwoorden, zoals 'talentacquisitie', 'werknemersrelaties' en 'prestatiebeheer' om je sleutelverantwoordelijkheden te benadrukken

Vermeld beroepsverenigingen of lidmaatschappen, vrijwilligerswerk of mentor- of coachingsactiviteiten voor werknemers, zoals training in arbeidsethiek, in het gedeelte 'Activiteiten'

Ideaal voor: HR-professionals en andere professionals die de overstap maken naar de HR-sector

6. Financiële planning analist cv door sjabloon.net

via Sjabloon.net De Financial Planning Analyst Resume Template van Template.Net is een ideaal chronologisch sjabloon voor financiële professionals. Het heeft een speciale vaardighedensectie waar je je expertise in financiële modellering, datavisualisatie en andere gebieden kunt benadrukken. Je kunt ook je ervaring vermelden in het gebruik van financiële planningstools.

Hoewel het sjabloon twee pagina's beslaat, kun je het ook in één pagina samenvatten, vooral als je nog aan het begin van je carrière staat.

Inbegrepen onderdelen: Carrièredoel, Werkervaring, Opleiding, Vaardigheden en Persoonlijkheid

Hoe gebruik je dit sjabloon:

Kies eigenschappen ofwerkgewoonten die uw denkwijze op het gebied van financiële analyse benadrukken in het gedeelte 'Persoonlijkheid', zoals probleemoplossend vermogen en datagestuurde besluitvorming

Benadruk relevante kwalificaties en certificeringen voor financieel analisten, zoals CFA of CA, in de 'Opleiding'-sectie

Voeg een extra sectie toe om projecten te benadrukken waaraan u hebt gewerkt, zoals fusies en overnames (M&A) of financiële audits

Ideaal voor: Financieel analisten, Investment Banking-analisten en Treasury-analisten

💡Pro Tip: De meeste managers zijn voorzichtig met lange cv's. Een cv van één pagina is voldoende, tenzij je meer dan 10 jaar ervaring hebt. Een cv van één pagina is voldoende, tenzij je meer dan 10 jaar ervaring hebt. Houd het dus kort en bondig.

7. Sjabloon voor digitaal marketing cv door Canva

via Canva Als je een digitale marketeer bent, begrijp je de waarde van marketingstrategie en statistieken. En met het CV-sjabloon voor digitale marketing van Canva kun je ze duidelijk laten zien. Het helpt recruiters om in één oogopslag je sterke punten en kwalificaties te zien, naast je vaardigheden en algemene professionele ervaring.

Inbegrepen secties: Professionele samenvatting, Vaardigheden & Proficiëncies, Vrijwilligerswerk, Werkervaring en Educatieve Achtergrond

Hoe gebruik je dit sjabloon:

Vermeld specifieke marketingcampagnes die u hebt geleid en die de betrokkenheid hebben vergroot of de ROI hebben verbeterd

Pas de sectie 'Vaardigheden en Proficiëncies' aan tot een 'Case Study'-sectie voor meer impact. In plaats van alleen maar 'SEO' en 'Content Marketing' op te sommen, kun je bijvoorbeeld een casestudy toevoegen die laat zien hoe je strategieën voor organische groei hebben gezorgd

Integreer relevante statistieken in je werk. Als je bijvoorbeeld specifieke cijfers vermeldt, zoals de procentuele toename in webverkeer of volgers op sociale media, vergroot je je kansen om in aanmerking te komen voor de baan

Ideaal voor: Digitale marketingprofessionals, SEO-specialisten, contentstrategen en social mediamarketingspecialisten

Andere hulpmiddelen om uw chronologisch cv te maken

Deze voorbeelden van chronologische cv's zijn geweldig om je professionele ervaring te benadrukken. De echte uitdaging is echter het toevoegen en formatteren van relevante verantwoordelijkheden, resultaten van projecten en andere details in het cv. Je hebt ook digitale ruimte nodig om alle cruciale details aan te tonen. ClickUp , een toonaangevende oplossing voor projectmanagement, helpt u hierbij! Het vereenvoudigt het hele proces voor het aanmaken van een cv. Van het beheren van projectdetails en het bijhouden van statistieken tot het opstellen van een cv, u kunt alles op één plek beheren.

Laten we eens kijken hoe u ClickUp kunt gebruiken om een chronologisch cv te maken.

Vaardigheden afstemmen op functievereisten

Het afstemmen van uw functietitel, werkervaring en vaardigheden op de specifieke vereisten in de functiebeschrijving is cruciaal om uw kansen te vergroten om op de shortlist voor een baan te komen.

Dit kan vaak ingewikkeld zijn, vooral als u een beginnend of middencarrièreprofessional bent die in verschillende rollen en bedrijfstakken moet werken. ClickUp mindmaps maakt dit proces veel gemakkelijker! U kunt uw vaardigheden, ervaringen en prestaties visueel in kaart brengen en ze verbinden met de functievereisten.

Op deze manier kun je je cv op maat maken voor elke sollicitatie en je kandidatuur de beste positie geven. Het visueel in kaart brengen van je vaardigheden en ervaringen helpt je ook om impactvolle 'Doelstelling'- of 'Over mij'-secties in je cv te schrijven.

Gebruik ClickUp MindMaps om vaardigheden en ervaringen te verbinden met functievereisten

Leuk weetje: 63% van de recruiters krijgt graag cv's die zijn aangepast aan de positie van de baan, volgens Forbes.

Een cv in documenten maken

Als je eenmaal weet welke vaardigheden en ervaringen je in je cv moet benadrukken, is het tijd om het te maken.

ClickUp Documenten is een ingebouwde functie in het ClickUp projectmanagement platform waarmee u documenten kunt maken, bewerken en eraan kunt werken, direct naast uw taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image7-1.png ClickUp Docs gebruiken om een chronologisch cv te maken /%img/

clickUp Docs gebruiken om een chronologisch cv te maken_

Zie ClickUp Docs als uw canvas. Het is de perfecte plek om ideeën te brainstormen en aantekeningen te maken.

Gebruik ClickUp Docs om content voor uw cv te schrijven en sollicitatiebrieven te genereren. U kunt ook een uitgebreid master-cv in ClickUp Docs maken, waarin u al uw ervaringen, verantwoordelijkheden, prestaties, resultaten en vaardigheden op één plaats opsomt.

Op deze manier kunt u gemakkelijk relevante informatie eruit halen wanneer u uw cv aanpast voor specifieke sollicitaties, zodat u geen belangrijke details over het hoofd ziet. Met ClickUp Docs kunt u ook tabellen invoegen, lettertypes en -groottes aanpassen en nog veel meer, zodat u gemakkelijker een professioneel cv kunt maken.

Een cv genereren met AI

Een cv vanaf nul opstellen kan ontmoedigend zijn. Welke details moeten worden toegevoegd, welke woorden moeten worden gebruikt en hoe moeten relevante onderdelen worden gepresenteerd? Het kost veel moeite om dit allemaal uit te zoeken. Gelukkig kun je AI gebruiken om je cv gemakkelijk te maken.

Probeer ClickUp Brein, ClickUp's krachtige AI-assistent. Brain helpt u in enkele seconden een sjabloon voor uw cv te maken.

Voeg gewoon een vraag toe voor het maken van een chronologisch cv door details op te geven zoals branche, ervaring en vaardigheden en ClickUp Brain maakt in een oogwenk een cv.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5.png Gebruik ClickUp Brain om een sjabloon voor een cv te maken /%img/

gebruik ClickUp Brain om in een paar seconden een sjabloon voor uw cv te maken!

Dat is nog niet alles. U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om uw cv te bewerken. Zodra u uw cv hebt gemaakt, kunt u ClickUp Brain vragen om het te proeflezen, de toon professioneler te maken of trefwoorden toe te voegen die indruk maken.

ClickUp helpt u ook om projectgegevens gemakkelijk op te zoeken, zodat u nauwkeurige informatie aan uw cv kunt toevoegen.

Leuk weetje: 40% van de recruiters zegt dat de grootste fout die werkzoekenden maken in hun cv is dat ze hun prestaties niet kwantificeren, volgens Glassdoor.

Uw zoektocht naar een baan beheren

U hebt een uitstekend cv gemaakt en op verschillende vacatures gesolliciteerd. Maar wat nu? Hoe gaat u sollicitaties bijhouden? Wanneer moet u opvolgen?

De ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan helpt u alle sollicitaties op één plaats te beheren zonder al te veel gedoe.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-437.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

U kunt taken maken voor verschillende sollicitaties, de contactnaam en het e-mailadres van de recruiter vermelden, functievereisten toevoegen om uw cv aan te passen en sollicitaties binnen deadlines verzenden.

Nu hoef je niet meer te jongleren tussen verschillende spreadsheets of apps om je banenjacht te beheren. Je kunt alles op één plek sorteren met ClickUp, de alles-werk app!

Geen stress meer: Vind uw droombaan met ClickUp

Een baan zoeken kan zwaar zijn. De eindeloze sollicitaties, cv's, sollicitatiebrieven, sollicitatiegesprekken... Het laatste wat u wilt is stressen over het maken van chronologische cv's die uw ware potentieel niet weerspiegelen.

Met een gebruiksvriendelijk functioneel cv-format en de gecombineerde kracht van ClickUp Docs en ClickUp AI kunt u snel gepolijste cv's en sollicitatiebrieven maken en komt u een stap dichter bij het vinden van die baan.

Wacht niet langer! Meld u aan met ClickUp vandaag nog en automatiseer die ontmoedigende aspecten van uw zoektocht naar een baan.